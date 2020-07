Trump aurait commandité l’assassinat du fils d’un juge fédéral dans une affaire de dissimulation Trump / Epstein / Deutsche Bank

Le fils de la juge fédérale est abattu, et son mari, avocat de la défense pénale, est grièvement blessé après qu’un homme armé déguisé en chauffeur de FedEx ait tendu une embuscade à leur domicile – quatre jours après qu’on lui ait confié une affaire liée à Jeffrey Epstein.

Selon le Daily Mail (GB) : Dimanche soir, un homme armé a abattu le fils (Daniel Anderl, 20 ans) d’une juge fédérale et a grièvement blessé le mari (Mark Anderl, 63 ans), dans leur maison à Nord-Brunswick, dans le New Jersey. Le meurtrier, habillé en chauffeur-livreur, a sonné à la porte et est entré par effraction dans la maison d’Esther Salas, une juge du tribunal de district.

La juge Salas était dans son sous-sol et n’a pas été blessée dans l’attaque, qui aurait eu lieu dimanche vers 17 heures. Salas a siégé pendant neuf ans comme juge du tribunal de district américain du New Jersey à Newark et a été la première femme hispanique à siéger sur la magistrature fédérale de l’État. Elle a été défenseur public et magistrat fédéral avant que le président Barack Obama ne la nomme juge de tribunal de district en 2010.

Elle a présidé plusieurs procès très médiatisés au cours de son mandat, y compris le procès de l’ancienne vedette de Real Housewife, Teresa Giudice dans une affaire de fraude financière. Il y a quatre jours, elle a été désignée pour présider une affaire impliquant des investisseurs poursuivant Deutsche Bank pour leurs liens avec le pédophile Jeffrey Epstein [1]. Salas a également été chargée d’affaires impliquant des gangs et aurait reçu des menaces par le passé.

Or, à la fin des années 1990, après avoir fait défaut sur plusieurs prêts et émissions d’obligations, Trump était considéré comme un gros risque de crédit pour la Deutsche Bank et n’a pas pu obtenir de prêts pour de nouveaux projets. Ensuite, grâce à des interventions occultes, Trump a pu obtenir des prêts à hauteur de 2 milliards de dollars. Maintenant, la Deutsche Bank fait face à des milliards de dollars d’amendes pour accusations de blanchiment d’argent russe. Le Congrès veut obtenir des documents de la banque pour enquêter sur ces connexions Trump/Russie/Epstein/etc. , et la Cour suprême se prononcera bientôt sur leur accès.

La Deutsche Bank a prêté des millions à Trump après que ce dernier ait fait défaut sur les prêts qu’on lui avait déjà accordé et après avoir été poursuivi pour cela une fois en 2008. Connue de manière dérisoire comme une «laverie mondiale», la banque fait face à des actions en justice américaines et britanniques pour son rôle dans un blanchiment de 20 milliards de dollars d’argent russe. Deux comités du Congrès veulent que la banque publie plus de 10 ans de dossiers impliquant Trump et ses trois enfants les plus âgés alors que le Congrès sonde le blanchiment d’argent russe et une éventuelle influence étrangère impliquant Trump. Les avocats de la Maison Blanche ont combattu les comités avec ténacité.

On espère que le verdict de la Cour suprême mettra fin aux efforts déployés depuis des années par les responsables américains pour glaner la vérité sur les finances de Trump. Il s’agit en particulier de savoir si les Russes sont intervenus lors des élections de 2016 et si cette ingérence a été alimentée par l’argent russe acheminé vers Trump via la banque allemande.

Tout cela est passé par une femme nommée Rosemary T. Vrablic, directrice générale des prêts privés pour la Deutsche Bank. Ivanka Trump l’avait mise en contact avec son père et l’argent a commencé à couler. Jared Kushner et sa famille avaient également eu une longue relation avec Vrablic et emprunté de l’argent par son intermédiaire. Les chiens de garde de la Deutsche Bank ont signalé plusieurs transactions suspectes et elles ont été envoyées aux régulateurs fédéraux, mais aucune mesure n’a été prise. Espérons que la Cour suprême permettra aux enquêteurs de la Chambre de faire respecter leurs assignations et d’obtenir les documents nécessaires pour mener une véritable enquête. Il semble que la banque ait blanchi une énorme quantité d’argent russe et l’a transformée en prêts à Trump.

Source : Trump Ordered Killing: Son of Federal Judge Murdered in Trump/Epstein/Deutsche Bank Cover-up

https://www.dailymail.co.uk/ushome/index.html

Commentaire de Veterans Today

Nos sources disent que c’est un coup du Mossad contre un juge fédéral qui pourrait mettre toute la famille Trump derrière les barreaux. Il n’y a aucun doute, suivez la tempête Twitter, tous les médias le font, c’est un meurtre ordonné par Trump et un coup raté du Mossad.

NOTES

1-Preuves que Trump a voyagé sur le « Lolita Express » le 5 juin 1997, durant la « Pédo-parade »

EN COMPLÉMENTAIRE

Le tueur de la famille Salas a « été suicidé »

L’agresseur présumé de la famille Salas travaillait auparavant pour une société américano-israélienne liée au renseignement.

Comme je vous l’ai signalé , l’assassin qui a tué le fils d’Esther Salas, la juge récemment affectée à l’affaire Epstein-Deutsche Bank, travaillait pour une société d’espions et de mercenaires ayant des liens avec le renseignement US/Israélien et avec la Deutsche Bank.

La fusillade contre le mari et le fils d’Esther Salas, a provoqué choc et confusion tout en apportant une nouvelle dimension au scandale d’Epstein juste une semaine après le principal co-conspirateur d’Epstein, Ghislaine Maxwell, s’est vue refuser la mise en liberté sous caution dans une autre affaire.

L’affaire Salas est sur le point de devenir un recours collectif intenté par des investisseurs de la Deutsche Bank contre la Deutsche Bank qui «n’a pas correctement surveillé les clients que la Banque elle-même jugeait à haut risque, y compris, entre autres, le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein » . L’affaire est intervenue après que le département des services financiers de l’État de New York eut réglé avec Deutsche Bank le sujet de l’incapacité de la banque à couper les liens avec les comptes liés à Epstein, ce qui a conduit Deutsche Bank à payer une amende de 150 millions de dollars. La Deutsche Bank, contrairement à d’autres institutions financières, n’a réussi à fermer tous les comptes liés à Epstein que moins d’un mois avant son arrestation l’année dernière, même si la banque l’avait identifié comme «à haut risque» des années auparavant.

Au-delà de la tragédie de la fusillade de dimanche, qui a coûté la vie à l’enfant unique de Salas, la découverte rapide de la mort du principal suspect, Roy Den Hollander, s’est, comme Epstein, officiellement « suicidé » d’un coup de feu qu’on lui a tiré à bout portant dans la tête. Comme pour Epstein, les élites corrompues sous le chantage Mossad/Epstein (dont Trump, les Clinton, le Pentagone, etc.) ont pris les devants, et l’ont liquidé avant qu’il ne puisse être arrêté ou interrogé par les autorités non encore totalement corrompues (si elles existent).

La raison la plus probable d’un tel effort de «contrôle des dommages» par les autorités policières fidèles à Trump, réside dans le fait que les enquêtes des forces de l’ordre américaines et les rapports des grands médias ont constamment minimisé les liens entre le trafic sexuel et les crimes financiers de Jeffrey Epstein avec les agences de renseignement aux États-Unis et en Israël. De même, Roy Den Hollander a précédemment travaillé pour une entreprise de New York a été décrit comme une «CIA privée» ayant des liens avec les agences de renseignement de ces pays et, également, des liens avec la Deutsche Bank.

Une CIA privée

Selon son site Web, Den Hollander a déjà travaillé pour le bureau de Kroll Associates à Moscou, où il «a géré et amélioré la fourniture de renseignements et de sécurité de Kroll dans l’ex-Union soviétique» de 1999 à 2000. Quelques années auparavant, Kroll avait remporté une offre considérable du gouvernement russe pour localiser l’argent prétendument «évacué hors du pays par les directeurs des entreprises d’État lorsqu’ils ont réalisé que la privatisation était inévitable». Les dirigeants de Kroll en charge du portefeuille russe avant Den Hollander étaient E. Norbett Garrett, ancien chef de station de la CIA au Caire et au Koweït, et Joseph Rosetti, ancien chef de la sécurité chez IBM. Au cours de cette période et avant son embauche chez Kroll, Den Hollender a travaillé comme avocat en Russie sur «les questions juridiques et commerciales, y compris le financement et le marketing internationaux » et a épousé une femme russe qu’il a rencontrée pendant son séjour là-bas et qu’il a ensuite affirmé faire partie de la « mafia russe ».

Fondée par Jules Kroll en 1972, Kroll Associates deviendra plus tard connue sous le nom de «CIA de Wall Street» et de «Wall Street’s Private Eye» et aurait été une véritable façade pour la CIA par les agences de renseignement françaises, selon le Washington Post. Une partie de la raison de ce surnom, qui était autrefois un point de vantardise pour les hauts dirigeants de Kroll, doit au fait que l’entreprise a fréquemment embauché d’anciens officiers de la CIA et du FBI, ainsi que d’anciens membres du MI6 et du Mossad.

K2 Intelligence, le successeur de Kroll Associates fondé par Jules Kroll et son fils Jeremy en 2009, a des pratiques de recrutement similaires, comptant d’anciens responsables du FBI et de la NSA dans ses rangs aux côtés d’anciens membres de haut rang des Forces de défense israéliennes (FDI) et du Shin Beth , L’agence de renseignement intérieure d’Israël. Kroll s’est également vanté de ses liens avec la famille Bush, avec Jonathan Bush (George Bush Sr. frère) siégeant à son conseil consultatif d’entreprise, et Kroll a également été employé par la première campagne présidentielle de Bill Clinton.

Bien qu’elle soit principalement impliquée dans la sécurité et les enquêtes d’entreprise, Kroll a également fréquemment enquêté sur des cibles de la politique étrangère de Washington, y compris Saddam Hussein, et a également été sollicitée pour «réorganiser» Enron en 2002. Kroll Associates a également longtemps fait l’objet d’un examen minutieux. pour ceux qui remettent en question le récit officiel sur les attentats du 11 septembre 2001, étant donné que la société a été chargée de la sécurité du complexe du World Trade Center entre les bombardements de 1993 et les attentats de 2001 et ne manque pas de liens avec les entreprises et les particuliers qui ont profité des attaques. Kroll lui-même a connu une «montée en flèche des affaires» à la suite des événements du 11 septembre, un jour où ses cadres supérieurs évitaient tous d’aller travailler alors qu’ils assuraient apparemment la sécurité du complexe.

Une «poussée des affaires» similaire pour Kroll a suivi l’invasion américaine de l’Irak en 2003 après que les enquêtes de la société sur les finances de Saddam Hussein et du parti Bath aient été utilisées comme justification partielle de l’incursion militaire. Kroll est devenu un important fournisseur de mercenaires avec des sociétés comme Blackwater et DynCorp à l’invasion américaine et à l’occupation ultérieure par le biais de sa filiale Kroll Security International. Ses clients comprenaient l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui a longtemps été le front de la CIA, et a également fourni des mercenaires pour la guerre en Afghanistan.

Au fil des ans, les dirigeants de Kroll ont commenté à la presse leur réputation de «CIA privée» et ont également noté les avantages d’être une agence de renseignement «privée» par opposition à «publique».

Kroll Associates et le réseau Epstein

Outre le rôle de Kroll Associates en tant que société de renseignement privée, il convient également de souligner que Jules Kroll a eu une étrange rencontre avec Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, peu avant sa mort (il a été liquidé). Environ deux semaines avant sa mort, Kroll a rencontré Maxwell au Helmsley Palace Hotel de New York. Selon un article de 1992 paru dans Vanity Fair, «Maxwell avait fait sortir Kroll et deux autres hommes dans le patio afin que leur conversation ne puisse être entendue ou mise sur écoute», Maxwell cherchant prétendument à embaucher Kroll pour découvrir «des gens qui voudraient détruire son empire, le paralyser financièrement et pour détruire sa vie et ses affaires de toutes les manières possibles. »

Beaucoup plus récemment, Kroll a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir été embauché par le magnat des médias en disgrâce, le pédophile juif Harvey Weinstein , aux côtés de la société «privée Mossad» Black Cube. Weinstein avait été chargé d’embaucher pour Black Cube, Ehud Barak, l’ancien chef du renseignement militaire israélien et Premier ministre israélien ayant des liens étroits avec Jeffrey Epstein et un visiteur fréquent des résidences d’Epstein. Weinstein a embauché Kroll pour harceler les femmes qui l’avaient accusé d’agression sexuelle. Weinstein était un partenaire commercial ponctuel de Jeffrey Epstein et le témoignage de la victime d’Epstein Maria Farmer implique fortement que Ghislaine Maxwell et Epstein «partageaient» des femmes, et potentiellement des filles mineures, avec le producteur du film.

Le Daily Beast a rapporté plus tard qu’Epstein avait utilisé ses liens avec Weinstein pour impressionner et recruter des victimes potentielles et qu’au moins une de ces victimes avait décroché un rôle dans un film produit par une société appartenant à Weinstein en raison des liens d’Epstein avec Weinstein.

…..

Comme l’a montré l’acte odieux visant la famille Salas, les personnes qui ont beaucoup à perdre sont prêtes à aller aux extrêmes pour garder les liens d’Epstein avec le secteur financier et le renseignement hors de vue et hors de l’esprit. En effet, en décembre dernier, le banquier personnel d’Epstein à la Deutsche Bank, Thomas Bowers, chef de la division Private Wealth Management de la Deutsche Bank à New York de 2012 à 2015, a été retrouvé mort à son domicile. Sa mort a rapidement été qualifiée de « suicide » par pendaison. Bowers avait également signé des prêts «peu orthodoxes», non seulement pour Epstein, mais aussi pour Donald Trump, qui a ses propres liens avec le scandale Epstein.

Alors que certains se sont empressés de souligner que Trump (ainsi que son gendre Jared Kushner) risquait de perdre beaucoup à cause des révélations potentielles dans le procès Epstein-Deutsche Bank, il existe d’autres courtiers clés liés à la fois à Epstein et Deutsche Bank qui pourrait aussi ressentir la chaleur du scandale. Par exemple, Lynn Forester de Rothschild, qui s’est rapproché d’Epstein au début des années 1990 et l’a ensuite connecté à la Maison Blanche Clinton et plus tard à Alan Dershowitz, est intimement impliqué dans le Consortium de Microfinance de la Deutsche Bank.

Outre l’utilisation de l’argent par Epstein, la Deutsche Bank est connue depuis des années comme un cloaque de blanchiment d’argent pour les réseaux du crime organisé, payant 14,5 milliards de dollars d’amendes en seulement sept ans pour des mesures officielles prises contre la banque par plusieurs gouvernements. Il est fort probable que la brutalité de ce qui s’est passé devant la maison de la famille Salas dimanche soit plus liée à la Deutsche Bank qu’à Epstein, car de nombreuses personnes puissantes ont des liens avec la banque assiégée.

Alors que les actions flagrantes et criminelles d’Epstein contre les mineurs sont désormais connues du public, son rôle dans la facilitation de la criminalité en col blanc, du blanchiment d’argent et des fraudes financières au nom des entreprises, des gouvernements et des oligarques reste gravement sous-couvert, malgré son rôle dans de telles activités avant et après son implication dans une opération de chantage sexuel liée au renseignement au profit d’Israël.

Source : Alleged Salas Family Assailant Previously Worked for US/Israeli Intelligence-Linked Firm

July 22, 2020 Whitney Webb