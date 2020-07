Réécrire l’histoire:Le «grand émancipateur» et la question de la race: le programme de réinstallation des Noirs d’Abraham Lincoln

S’il est vrai que Lincoln considérait l’esclavage comme une institution mauvaise et nuisible, il est également vrai, comme le montrera cet article, qu’il partageait la conviction de la plupart des Américains de son époque et de nombreux hommes d’État éminents avant et après lui, que les Noirs ne pouvait pas être assimilé à la société blanche. Il rejette la notion d’égalité sociale des races et estime que les Noirs devraient être réinstallés à l’étranger. En tant que président, il a soutenu des projets d’éloignement des Noirs des États-Unis.

Expériences précoces

En 1837, à l’âge de 28 ans, le Lincoln autodidacte a été admis à pratiquer le droit dans l’Illinois. Dans au moins un cas, qui avait fait l’objet d’une attention considérable à l’époque, il représentait un propriétaire d’esclaves. Robert Matson, le client de Lincoln, amenait chaque année une équipe d’esclaves de sa plantation au Kentucky dans une ferme qu’il possédait en Illinois pour un travail saisonnier. La loi de l’État le permettait, à condition que les esclaves ne restent pas sans interruption dans l’Illinois pendant un an. En 1847, Matson a amené à la ferme son esclave mulâtre préférée, Jane Bryant (épouse de son surveillant noir libre là-bas), et ses quatre enfants. Un différend s’est développé entre Jane Bryant et la femme de ménage blanche de Matson, qui a menacé de faire retourner Jane et ses enfants en esclavage dans le Sud. Avec l’aide d’abolitionnistes locaux, les Bryants ont fui. Ils ont été appréhendés et, dans un affidavit souscrit devant un juge de paix, Matson les revendiquait comme sa propriété. N’ayant pas les certificats de liberté requis, Bryant et les enfants ont été confinés dans la prison du comté local, comme l’affaire a été plaidée devant le tribunal. Lincoln a perdu l’affaire et Bryant et ses enfants ont été déclarés libres. Ils ont ensuite été réinstallés au Libéria.1

En 1842, Lincoln épousa Mary Todd, issue d’une des familles d’esclaves les plus en vue du Kentucky. 2 Pendant qu’il était élu à l’Assemblée législative de l’Illinois, il persuada ses confrères Whigs de soutenir Zachary Taylor, propriétaire d’esclaves, dans sa candidature réussie de 1848 à la présidence. 3 Lincoln a également été un fervent partisan de la loi de l’ Illinois que le mariage entre interdire Blancs et les Noirs. 4

« Si tout le pouvoir terrestre m’était donné », a déclaré Lincoln dans un discours prononcé à Peoria, Illinois, le 16 octobre 1854, « je ne saurais pas quoi faire, quant à l’institution existante [de l’esclavage]. Ma première impulsion serait être de libérer tous les esclaves et de les envoyer au Libéria, dans leur propre pays natal. » Après avoir reconnu que « l’exécution soudaine de ce plan est impossible », il a demandé si les Noirs libérés devaient être « politiquement et socialement nos égaux? » « Mes propres sentiments ne l’admettront pas », a-t-il dit, « et [même] si les miens le pouvaient, nous savons bien que ceux de la grande masse des blancs ne le feront pas … Nous ne pouvons donc pas les rendre égaux. » 5

L’une des déclarations publiques les plus représentatives de Lincoln sur la question des relations raciales a été prononcée dans un discours à Springfield, Illinois, le 26 juin 1857. 6 Dans cette allocution, il a expliqué pourquoi il s’opposait à la loi Kansas-Nebraska, qui aurait admis le Kansas dans l’Union en tant qu’Etat esclave:

« Il y a un dégoût naturel dans l’esprit de presque tous les Blancs à l’idée d’une fusion aveugle des races blanches et noires … Une séparation des races est le seul préventif parfait de la fusion, mais comme une séparation immédiate est impossible, la La meilleure chose à faire est de les garder à l’écart là où ils ne sont pas déjà ensemble. Si les Blancs et les Noirs ne se réunissent jamais au Kansas, ils ne mélangeront jamais le sang au Kansas … »

La séparation raciale, Lincoln a poursuivi en disant, « doit être effectuée par la colonisation » des Noirs du pays vers une terre étrangère. « L’entreprise est difficile », a-t-il reconnu,

mais « là où il y a une volonté, il y a un moyen », et ce dont la colonisation a le plus besoin, c’est d’une volonté chaleureuse. La volonté découle des deux éléments du sens moral et de l’intérêt personnel. Soyons amenés à croire qu’il est moralement juste et, en même temps, favorable ou, du moins, contraire à notre intérêt, de transférer l’Africain dans son pays natal, et nous trouverons un moyen de le faire , quelle que soit la tâche.

Affirmer l’humanité des Noirs, a poursuivi Lincoln, était plus susceptible de renforcer le sentiment public au nom de la colonisation que les efforts des démocrates pour « écraser toute sympathie pour lui, et cultiver et exciter la haine et le dégoût contre lui … » La réinstallation ( » la colonisation « ) ne réussirait pas, Lincoln semblait argumenter, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une préoccupation humanitaire pour les Noirs et d’un certain respect pour leurs droits et leurs capacités. En niant apparemment l’humanité du Noir, les partisans de l’esclavage ont jeté les bases d’une « diffusion indéfinie de son esclavage ». Le programme républicain de restriction de l’esclavage là où il existe actuellement, a-t-il dit, a l’avantage à long terme de refuser aux détenteurs d’esclaves la possibilité de vendre leurs esclaves excédentaires à des prix élevés dans de nouveaux territoires esclavagistes,

Plans de réinstallation antérieurs

L’opinion selon laquelle le problème racial apparemment insoluble de l’Amérique devrait être résolu en retirant les Noirs de ce pays et en les réinstallant ailleurs – « colonisation » ou « rapatriement » – n’était pas nouvelle. Dès 1714, un homme du New Jersey a proposé d’envoyer des Noirs en Afrique. En 1777, un comité législatif de Virginie, dirigé par le futur président Thomas Jefferson (lui-même l’un des principaux propriétaires d’esclaves), proposa un plan d’émancipation progressive et de réinstallation des esclaves de l’État. En 1815, un Noir libre entreprenant du Massachusetts nommé Paul Cuffe transporta, à ses frais, 38 Noirs libres en Afrique de l’Ouest. Son engagement a montré qu’au moins certains Noirs libres étaient désireux de se réinstaller dans leur propre pays, et a suggéré ce qui pourrait être possible avec le soutien du public et même du gouvernement. 7

En décembre 1816, un groupe d’éminents Américains se sont réunis à Washington, DC, pour établir une organisation pour promouvoir la cause de la réinstallation des Noirs. L’American Colonization Society a rapidement obtenu le soutien de certains des citoyens les plus éminents de la jeune nation. Henry Clay, Francis Scott Key, John Randolph, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Bushrod Washington, Charles Carroll, Millard Fillmore, John Marshall, Roger B. Taney, Andrew Jackson, Daniel Webster, Stephen A. Douglas et Abraham Lincoln étaient membres. Clay a présidé la première réunion du groupe. 8

Des mesures de réinstallation des Noirs en Afrique ont rapidement été prises. Le membre de la société, Charles Fenton Mercer, a joué un rôle important en faisant adopter par le Congrès la loi sur le commerce des esclaves de mars 1819, qui a affecté 100 000 $ pour transporter des Noirs en Afrique. En appliquant la loi, Mercer a suggéré au président James Monroe que si les Noirs étaient simplement renvoyés sur la côte africaine et libérés, ils seraient probablement réasservis, et certains pourraient même retourner aux États-Unis. En conséquence, et en coopération avec la Société, Monroe a envoyé des agents pour acquérir un territoire sur la côte ouest de l’Afrique – une étape qui a conduit à la fondation du pays maintenant connu sous le nom de Libéria. Sa capitale a été nommée Monrovia en l’honneur du président américain. 9

Avec un soutien crucial de la Société, des colons noirs ont commencé à arriver des États-Unis en 1822. Alors que seuls des Noirs libres ont d’abord été amenés, après 1827, des esclaves ont été libérés expressément dans le but de les transporter au Libéria. En 1847, les colons noirs ont déclaré que le Libéria était une république indépendante, avec un drapeau et une constitution à l’américaine. dix

En 1832, les assemblées législatives de plus d’une douzaine d’États (à l’époque il n’y en avait que 24) avaient donné l’approbation officielle à la Société, dont au moins trois États détenant des esclaves. 11 législature de l’ Indiana, par exemple, a adopté la résolution commune suivante le 16 Janvier, 1850: 12

Qu’il soit résolu par l’Assemblée générale de l’État de l’Indiana: Que nos sénateurs et représentants au Congrès soient, et ils sont priés, au nom de l’État de l’Indiana, d’appeler à un changement de politique nationale en matière de La traite des esclaves africains, et qu’ils nécessitent un règlement de la côte de l’Afrique avec des hommes de couleur des États-Unis, et procurent des changements dans nos relations avec l’Angleterre qui nous permettront de transporter des hommes de couleur de ce pays vers l’Afrique, avec qui effectuer ledit règlement.

En janvier 1858, le député du Missouri Francis P. Blair, Jr., a présenté une résolution à la Chambre des représentants pour créer un comité

enquêter sur l’opportunité de prévoir l’acquisition de territoires dans les États d’Amérique centrale ou d’Amérique du Sud, à coloniser avec des personnes de couleur des États-Unis qui sont maintenant libres, ou qui pourront le devenir par la suite, et qui pourraient être disposées à s’installer dans un territoire comme une dépendance des États-Unis, avec de nombreuses garanties de leurs droits personnels et politiques.

Blair, citant Thomas Jefferson, a déclaré que les Noirs ne pouvaient jamais être acceptés comme les égaux des Blancs et, par conséquent, a exhorté à soutenir une double politique d’émancipation et de déportation, similaire à l’expulsion des Maures par l’Espagne. Blair a poursuivi en affirmant que le territoire acquis à cette fin servirait également de rempart contre tout nouvel empiètement de l’Angleterre dans les régions d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. 13

Soutien de Lincoln à la réinstallation

Le mentor idéologique de Lincoln était Henry Clay, l’éminent universitaire, diplomate et homme d’État américain. En raison de ses compétences au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis, Clay a été acclamé au niveau national en tant que «grand compromis» et «grand pacificateur». Propriétaire d’esclaves qui avait un respect humain pour les Noirs, il a joué un rôle important dans la campagne de réinstallation des Noirs libres en dehors des États-Unis et a été président de l’American Colonization Society. Lincoln a rejoint le parti Whig embryonnaire de Clay dans les années 1830. Dans une adresse donnée en 1858, Lincoln a décrit Clay comme « mon beau idéal d’un homme d’État, l’homme pour lequel j’ai combattu toute ma vie humble ». 14

La profondeur de la dévotion de Lincoln à Clay et à ses idéaux a été exprimée dans un éloge émouvant prononcé en juillet 1852 à Springfield, Illinois. Après avoir loué le dévouement de Clay à la cause de la réinstallation des Noirs, Lincoln a cité avec approbation un discours prononcé par Clay en 1827: «Il y a une adéquation morale dans l’idée de retourner en Afrique ses enfants», ajoutant que si l’Afrique n’offrait aucun refuge, les Noirs pourrait être envoyé dans une autre terre tropicale. Lincoln a conclu: 15

Si, comme l’espèrent les amis de la colonisation, les générations présentes et futures de nos concitoyens réussiront par tous les moyens à libérer notre terre de la dangereuse présence de l’esclavage et, en même temps, à restaurer un peuple captif dans leur patrie perdue depuis longtemps. , avec de brillantes perspectives pour l’avenir, et cela aussi, si progressivement, que ni les races ni les individus n’auront souffert du changement, ce sera en effet une glorieuse consommation.

En janvier 1855, Lincoln s’adressa à une réunion de la branche de l’Illinois de la Colonization Society. Le plan de son discours qui subsiste suggère qu’il s’agissait en grande partie d’un compte rendu bien informé et sympathique de l’histoire de la campagne de réinstallation. 16

En soutenant la «colonisation» des Noirs, un plan qui pourrait être considéré comme une «solution finale» à la question raciale de la nation, Lincoln défendait les vues de certaines des figures les plus respectées de l’Amérique.

Débats Lincoln-Douglas de 1858

En 1858, Lincoln a été nommé par le Parti républicain nouvellement formé pour défier Steven Douglas, un démocrate, pour son siège de l’Illinois au Sénat américain. Pendant la campagne, « Little Giant » Douglas s’est concentré sur la question chargée d’émotion des relations raciales. Il a accusé Lincoln, et les républicains en général, de préconiser l’égalité politique et sociale des races blanche et noire, et de promouvoir ainsi la fusion raciale. Lincoln a répondu en rejetant vigoureusement l’accusation et en faisant valoir que, l’esclavage étant la principale cause de métissage aux États-Unis, restreindre sa propagation dans les territoires occidentaux et les nouveaux États réduirait en fait la possibilité de mélange racial. Lincoln a ainsi failli réclamer un soutien à son parti, car il représentait le mieux les intérêts des Blancs.

Entre la fin août et la mi-octobre 1858, Lincoln et Douglas ont voyagé ensemble à travers l’État pour s’affronter dans sept débats historiques. Le 21 août, devant une foule de 10 000 personnes à Ottawa, Lincoln a déclaré: 17

Je n’ai aucun but, directement ou indirectement, d’interférer avec l’institution de l’esclavage dans les États où il existe. Je crois que je n’ai aucun droit légitime de le faire et je n’ai aucune envie de le faire.

Il a continué:

Je n’ai aucun but d’introduire l’égalité politique et sociale entre les races blanche et noire. Il y a une différence physique entre les deux qui, à mon avis, leur interdira probablement à jamais de vivre ensemble sur le pied d’une égalité parfaite, et dans la mesure où il devient nécessaire qu’il y ait une différence, moi, ainsi que le juge Douglas, suis en faveur de la race à laquelle j’appartiens ayant la position supérieure.

Beaucoup de gens ont accepté les rumeurs répandues par les partisans de Douglas selon lesquelles Lincoln était favorable à l’égalité sociale des races. Avant le début du débat du 18 septembre à Charleston, Illinois, un homme âgé s’est approché de Lincoln dans un hôtel et lui a demandé si les histoires étaient vraies. Racontant la rencontre plus tard devant une foule de 15 000, Lincoln a déclaré: 18

Je dirai alors que je ne suis pas, ni n’ai jamais été, en faveur de réaliser en aucune façon l’égalité sociale et politique des races blanche et noire; Je ne suis ni n’a jamais été en faveur de faire des électeurs ou des jurés de nègres, ni de les qualifier pour occuper un poste, ni de se marier avec des blancs.

Il a continué:

Je dirai en plus de cela qu’il y a une différence physique entre les races blanches et noires qui, je crois, interdira à jamais les deux races vivant ensemble en termes d’égalité sociale et politique. Et dans la mesure où ils ne peuvent pas vivre ainsi, alors qu’ils restent ensemble, il doit y avoir la position de supérieur et inférieur, et moi, comme tout autre homme, je suis favorable à ce que la position supérieure soit attribuée à la race blanche.

Candidat à la présidence

Bien qu’il ait échoué dans sa candidature au siège du Sénat, les débats de Lincoln-Douglas ont propulsé «Honest Abe» sous les projecteurs nationaux. 19 En 1860, le Parti républicain passa devant des abolitionnistes éminents tels que William H. Seward et Salmon P. Chase pour désigner Lincoln comme candidat à la présidence.

À cette époque, les candidats à l’élection présidentielle n’ont pas prononcé de discours publics après leur nomination. Dans le plus largement réimprimé de ses discours de pré-nomination, prononcé à Cooper Union à New York le 27 février 1860, Lincoln a exprimé son accord avec les dirigeants de la jeune république américaine que l’esclavage est « un mal à ne pas étendre, mais à être toléré et protégé « là où il existe déjà. « C’est tout ce que les républicains demandent – tous les républicains le souhaitent – en ce qui concerne l’esclavage », a-t-il souligné, soulignant les mots dans son texte préparé. Après avoir déclaré que toute émancipation devrait être graduelle et effectuée conjointement avec un programme d’expulsion programmée, il a ensuite cité Thomas Jefferson: 20

Dans le langage de M. Jefferson, prononcé il y a de nombreuses années, « Il est toujours en notre pouvoir de diriger le processus d’émancipation et de déportation, de manière pacifique et à des degrés si lents, que le mal se dissipera insensiblement; et dans leur les lieux soient, pari passu [sur un pied d’égalité], remplis de travailleurs blancs libres. «

Sur la question critique de l’esclavage, la plate-forme du parti républicain n’était pas tout à fait claire. Comme la plupart des documents de ce genre, il comprenait des sections conçues pour plaire à une grande variété d’électeurs. Une planche, destinée à apaiser les radicaux et les abolitionnistes, a cité le passage « Tous les hommes sont créés égaux » de la Déclaration d’indépendance, sans toutefois mentionner directement la Déclaration ou les non-Blancs. Une autre section, conçue pour attirer les électeurs conservateurs, a reconnu le droit de chaque État de diriger « ses propres institutions nationales » à sa guise – les « institutions nationales » étant un euphémisme pour l’esclavage. Encore une autre, quelque peu équivoque, la planche, a défendu le droit et le devoir du Congrès de légiférer l’esclavage dans les territoires « lorsque cela était nécessaire ». 21

Le soir des élections, le 7 novembre 1860, Abraham Lincoln était le choix de 39% des électeurs, sans le soutien du Grand Sud. Le reste avait voté pour Stephen A. Douglas du Northern Democratic Party, John C. Breckinridge du Southern Democratic Party ou John Bell du Constitutional Union Party. Pourtant, Lincoln a remporté une majorité décisive au collège électoral. 22

Le jour du scrutin, six gouverneurs du sud et pratiquement tous les sénateurs et représentants des sept États du Sud inférieur avaient déclaré officiellement qu’ils étaient en faveur de la sécession si Lincoln était élu. 23 En décembre, le Congrès s’est réuni pour tenter de parvenir à un compromis sur la question de l’esclavage. Le sénateur John H. Crittenden du Kentucky a proposé un amendement à la Constitution qui garantirait l’institution de l’esclavage contre l’ingérence fédérale dans les endroits où il était déjà établi. 24 Une disposition plus controversée étendrait l’ancienne ligne de compromis du Missouri à la côte ouest, permettant ainsi l’esclavage dans les territoires du sud-ouest.

Le 20 décembre, le jour où la Caroline du Sud a voté pour faire sécession de l’Union, Lincoln a déclaré à une figure majeure du parti républicain, Thurlow Weed, qu’il n’avait aucun scrupule à approuver l’amendement Crittenden s’il restreignait l’esclavage aux États où il était déjà établi, et que le Congrès devrait recommander aux États du Nord d’abroger leurs lois sur la « liberté personnelle » qui entravent le retour des esclaves fugitifs. Cependant, Lincoln a déclaré qu’il n’appuierait aucune proposition visant à étendre l’esclavage dans les territoires occidentaux. L’amendement Crittenden a échoué. 25

Craintes du Sud

Moins d’un tiers des familles blanches du Sud avaient un lien direct avec l’esclavage, que ce soit en tant que propriétaires ou en tant que personnes qui embauchaient des esclaves. De plus, moins de 2 300 des un million et demi de familles blanches du Sud possédaient au moins 50 esclaves et pouvaient donc être considérées comme des magnats détenteurs d’esclaves. 26

La grande majorité des Sudistes n’avaient donc aucun intérêt à conserver ou à étendre l’esclavage. Mais l’incitation des abolitionnistes du Nord, où vivaient moins de 500 000 Noirs, a fait craindre dans le Sud, où la population noire était concentrée, un violent soulèvement noir contre les Blancs. (En Caroline du Sud, la majorité de la population était noire.) Les craintes que les écrits et les discours des radicaux blancs puissent inciter les Noirs à se déchaîner contre le blanc, le viol et le meurtre n’étaient pas entièrement sans fondement. Les Sudistes étaient conscients des émeutes noires à New York de 1712 et 1741, de l’expérience française en Haïti (où les Noirs insurgés avaient chassé ou massacré la quasi-totalité de la population blanche) et des efforts ratés du fanatique religieux John Brown en 1859 pour organiser un soulèvement des esclaves noirs.

Ce qui inquiétait le plus les Sudistes de la perspective de la fin de l’esclavage était la crainte de ce que les Noirs nouvellement libérés pourraient faire. La peur du sud de Lincoln a été enflammée par les journaux de la région et les politiciens propriétaires d’esclaves, qui ont dépeint le président élu comme un pion d’abolitionnistes radicaux. On a beaucoup parlé des paroles largement citées de Lincoln dans un discours de juin 1858: 27

Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Je crois que ce gouvernement ne peut pas supporter durablement moitié esclave et moitié libre … Je ne m’attends pas à ce que la maison tombe; mais je m’attends à ce qu’il cesse d’être divisé. Cela deviendra tout ou une autre.

Au cours de la période critique de quatre mois entre les élections et les jours de l’inauguration, les syndicalistes du Sud ont vivement encouragé le président élu à publier une déclaration publique définitive sur la question de l’esclavage qui apaiserait les craintes du Sud qui grandissaient rapidement. Conscient de la façon dont les journaux des États détenteurs d’esclaves avaient ignoré ou déformé ses déclarations publiques antérieures sur cette question, Lincoln a choisi de s’exprimer avec prudence. Au rédacteur en chef du Missouri Republican , par exemple, il a écrit: 28

Je ne pourrais rien dire que je n’aie pas déjà dit, et qui soit imprimé et accessible au public. Je vous prie de m’excuser de suggérer que si des articles comme le vôtre, qui jusqu’ici ont constamment déformé et déformé ce que j’ai dit, le présenteront maintenant pleinement et équitablement à leurs lecteurs, il ne peut plus y avoir de malentendu. Je vous en prie, croyez-moi sincère, quand … je le conseille comme le véritable remède contre le vrai malaise du pays … Les journaux républicains, maintenant et depuis quelque temps déjà, republient et ont republié de nombreux extraits de mes nombreux discours publiés, qui toucheraient immédiatement le grand public si votre classe de journaux les publiait également. Je ne suis pas libre de changer de terrain – c’est hors de question. Si je pensais qu’une répétition ferait du bien, je le ferais. Mais mon jugement est que cela ferait du mal. Les sécessionnistes, croyant en eux-mêmes qu’ils m’avaient alarmé, clamaient encore plus fort.

Lincoln a également abordé la question décisive dans une correspondance avec Alexander H. Stephens, qui allait bientôt devenir vice-président de la Confédération. Stephens était une vieille connaissance très admirée de Lincoln, un ancien collègue Whig et membre du Congrès. Après avoir vu les rapports d’un discours pro-Union en Géorgie par Stephens, Lincoln a écrit pour exprimer ses remerciements. Stephens a répondu en demandant au président élu de porter un coup au nom des unionistes du Sud en exprimant clairement ses vues. Dans une lettre privée du 22 décembre 1860, Lincoln répondit: 29

Les gens du sud ont-ils vraiment des craintes qu’une administration républicaine interfère, directement ou indirectement, avec leurs esclaves, ou avec eux, à propos de leurs esclaves? S’ils le font, je tiens à vous assurer, comme autrefois un ami, et encore, je l’espère, pas un ennemi, il n’y a aucune raison de telles craintes.

Lincoln a poursuivi en résumant la question telle qu’il la voyait: « Vous pensez que l’esclavage est juste et devrait être étendu; alors que nous pensons qu’il est faux et devrait être restreint. C’est, je suppose, le hic. C’est certainement le seul différence entre nous. «

À Horace Greeley, rédacteur en chef du New York Tribune , qui avait transmis un rapport sur une harangue anti-Lincoln enragée à la législature du Mississippi, Lincoln a écrit que le «fou» y avait tout à fait déformé ses vues. Il a déclaré qu’il n’était pas «engagé à l’extinction ultime de l’esclavage» et qu’il ne «tenait pas l’homme noir pour l’égal du blanc». 30

Lorsqu’un Mississippien est apparu à une réception pour Lincoln dans l’Illinois Statehouse, et a hardiment annoncé qu’il était un sécessionniste, Lincoln a répondu qu’il était opposé à toute interférence avec l’esclavage là où il existait. Il a donné le même genre d’assurance générale à un certain nombre de correspondants et de correspondants. Il a également écrit quelques éditoriaux anonymes pour l’ Illinois State Journal , le journal républicain de Springfield. En outre, il a composé quelques lignes pour un discours prononcé par le sénateur Trumball lors de la célébration de la victoire républicaine à Springfield le 20 novembre. Dans ces lignes, Lincoln a promis que « chacun et chacun » des États serait « laissé sous le contrôle complet de leur propre chef ». affaires « comme toujours. 31

Inauguration

Abraham Lincoln a prêté serment en tant que président le 4 mars 1861. Parmi les premiers mots de son discours inaugural figurait un engagement (répétant les mots d’un discours d’août 1858) destiné à apaiser les appréhensions du Sud: « Je n’ai aucun but, directement ou indirectement, de interférer avec l’institution de l’esclavage dans les États où il existe. Je crois que je n’ai pas le droit légal de le faire, et je n’ai aucune envie de le faire. » Se référant à l’amendement Crittenden proposé, qui rendrait explicite la protection constitutionnelle de l’esclavage là où il existait déjà, il a déclaré: « Je n’ai aucune objection à ce qu’il soit rendu explicite et irrévocable ». Il a également promis de soutenir une législation pour la capture et le retour des esclaves en fuite. 32

En même temps, cependant, Lincoln a souligné qu ‘ »aucun État, de sa propre initiative, ne peut légalement quitter l’Union ». Concernant les Etats qui ont déjà proclamé leur sécession de l’Union, il a déclaré:

Je veillerai, comme la Constitution elle-même me le dit expressément, à ce que les lois de l’Union soient fidèlement exécutées dans tous les États. Ce faisant, je considère que ce n’est qu’un simple devoir de ma part; et je l’exécuterai, dans la mesure du possible, à moins que mes maîtres légitimes, le peuple américain, ne refusent les moyens nécessaires ou, d’une certaine manière faisant autorité, ordonnent le contraire.

Dans son étude magistrale en plusieurs volumes sur le contexte et le cours de la guerre civile, l’historien américain Allan Nevins a tenté d’identifier la principale cause du conflit 33 :

La racine principale du conflit (et il y avait des racines mineures) était le problème de l’esclavage avec son problème complémentaire d’ajustement racial; la principale source de la tragédie a été le refus de l’une ou l’autre section de faire face à ces problèmes conjoints et de payer les lourds frais d’un règlement pacifique. Sans la différence de race, la question de l’esclavage n’aurait posé aucune grande difficulté. Mais alors que le golfe racial existait, le Sud a perçu de manière inarticulée mais claire que l’élimination de cette question laisserait encore le terrible problème du Noir … Une lourde responsabilité de l’échec de l’Amérique dans cette période incombe à cette direction du Sud, qui manquait d’imagination, de capacité et de courage. Mais le Nord n’était nullement sans sa pleine part, car le Nord refusait également de donner un examen constructif à la question centrale de l’esclavage liée à l’ajustement racial. Cela était dû à deux raisons principales. La plupart des abolitionnistes et de nombreux autres habitants du Nord à l’esprit sentimental ont simplement nié l’existence du problème. Considérant tous les Noirs comme des hommes blancs à la peau foncée, que quelques années de scolarité mettraient au courant de la race dominante, ils pensaient qu’aucun ajustement difficile n’était nécessaire. Un corps beaucoup plus nombreux d’habitants du Nord aurait admis qu’une grande et terrible tâche d’ajustement des races existait – mais ils étaient réticents à aider à en assumer une partie … Indiana,

Déclenchement de guerre

Des événements dramatiques ont rapidement créé d’énormes problèmes pour le nouveau président, qui avait grandement sous-estimé la profondeur du sentiment sécessionniste dans le Sud. 34 En janvier et début février, la Floride, l’Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas ont suivi l’exemple de la Caroline du Sud et ont quitté l’Union. Les troupes de la Floride ont tiré sur le bastion fédéral de Fort Pickens. Lorsque la Caroline du Sud a fait sécession, elle a revendiqué à juste titre tous les biens du gouvernement américain à l’intérieur de ses frontières, y compris les forts et les arsenaux fédéraux. Tout en annonçant sa volonté de payer au gouvernement fédéral au moins une partie du coût des améliorations qu’il avait apportées, la Caroline du Sud a insisté sur le fait que ces propriétés appartenaient à l’État et ne toléreraient plus la présence d’une puissance « étrangère » sur son sol. . Les autres États nouvellement sécessionnistes ont adopté la même position. 35

Le jour où Lincoln a prêté serment présidentiel, le gouvernement fédéral contrôlait toujours quatre forts à l’intérieur de la nouvelle Confédération. En Floride, il y avait les Forts Taylor, Jefferson et Pickens, dont les deux premiers semblaient sûrs, tandis qu’en Caroline du Sud, il y avait Fort Sumter, qui était presque entièrement encerclé par des forces hostiles. 36 Bien que les historiens ne soient pas d’accord sur le fait que Lincoln ait délibérément cherché à provoquer une attaque par sa décision de réapprovisionner le fort, on sait que le 9 avril, alors que le bombardement de la forteresse était en cours, le nouveau président a reçu une délégation de Virginia Unionists à la maison Blanche. Lincoln leur a rappelé sa promesse inaugurale qu’il n’y aurait «aucune invasion – sans recours à la force», au-delà de ce qui était nécessaire pour détenir des sites du gouvernement fédéral et pour percevoir les droits de douane. « Mais si, comme cela semble maintenant vrai, un assaut non provoqué a été fait contre Fort Sumter, je me tiendrai libre de reprendre possession, si je le peux, comme des lieux qui ont été saisis avant que le gouvernement ne me soit dévolu. » 37

À la suite de la prise confédérée de Fort Sumter à la mi-avril, Lincoln a appelé les États à fournir 75 000 soldats pour réprimer la rébellion. La Virginie, le Tennessee, l’Arkansas et la Caroline du Nord ont répondu en quittant l’Union et en rejoignant les « États confédérés d’Amérique » nouvellement formés. Cela a augmenté la taille de la Confédération d’un tiers et a presque doublé sa population et ses ressources économiques. Cependant, l’Union restait quatre États frontaliers esclavagistes – le Delaware, le Missouri, le Maryland et le Kentucky – et, comme on pouvait le prévoir, le District de Columbia détenant des esclaves.

La guerre civile américaine de 1861-1865 – ou la «guerre entre les États», comme de nombreux Sudistes l’appellent – a finalement coûté la vie à 360 000 personnes dans les forces de l’Union, et à 258 000 environ parmi les Confédérés, en plus de centaines de des milliers de mutilés et de blessés. Ce fut de loin la guerre la plus destructrice de l’histoire américaine.

Même après le début des combats, Lincoln est resté fidèle à sa position de longue date sur la question de l’esclavage en annulant les ordres des généraux de l’Union de libérer les esclaves. En juillet 1861, le général John C. Framont – le candidat présidentiel infructueux du parti républicain de 1856 – déclara la loi martiale au Missouri et annonça que tous les esclaves des propriétaires de l’État qui s’opposaient à l’Union étaient libres. Le président Lincoln a immédiatement annulé la commande. Parce que les États du Sud n’envoyaient plus de représentants à Washington, les abolitionnistes et les républicains radicaux détenaient un pouvoir exceptionnel au Congrès, qui a répondu à l’annulation par Lincoln de l’ordre de Främont en adoptant, le 6 août 1861, la (première) Confiscation Act. Elle prévoyait que toute propriété, y compris les esclaves, utilisée avec le propriétaire »38

En mai 1862, le général de l’Union David Hunter a rendu une ordonnance déclarant tous les esclaves de Géorgie, de Floride et de Caroline du Sud libres. Lincoln a rapidement révoqué l’ordonnance. Un Congrès furieux a répondu en adoptant, en juillet, une deuxième loi de confiscation qui déclarait « à jamais libre » tous les esclaves dont les propriétaires étaient en rébellion, qu’ils soient ou non utilisés à des fins militaires. Lincoln a refusé de signer l’acte jusqu’à ce qu’il soit amendé, déclarant qu’il pensait qu’il s’agissait d’un projet de loi inconditionnel. Bien qu’il n’ait pas opposé son veto à la loi modifiée, Lincoln a exprimé son mécontentement à son sujet. En outre, il n’a fidèlement appliqué aucune des lois sur la confiscation. 39

Décès dans les «camps de contrebande» de l’Union

Les esclaves saisis en vertu des lois sur la confiscation, ainsi que les esclaves fugitifs qui se sont rendus aux forces de l’Union, ont été détenus dans des camps dits de « contrebande ». Dans son message au Congrès confédéré à l’automne de 1863, le président Jefferson Davis a vivement critiqué le traitement de l’Union de ces Noirs. Après avoir décrit la famine et les souffrances dans ces camps, il a déclaré: « Il y a peu de risques à prédire que dans toutes les localités où l’ennemi a un pied temporaire, les Noirs, qui sous nos soins ont été multipliés par six … auront été réduits par la mortalité pendant la guerre à pas plus de la moitié de leur nombre précédent. » Quelle que soit l’exagération des paroles de Davis, il n’en demeure pas moins que de nombreux Noirs ont perdu la vie dans ces camps d’internement et ont beaucoup plus souffert terriblement en tant que victimes de la faim, exposition et négligence. En 1864, un officier de l’Union a qualifié le taux de mortalité dans ces camps de «terrible» et a déclaré que «la plupart des juges compétents le situaient à pas moins de vingt-cinq pour cent au cours des deux dernières années».40

Le plan de réinstallation de Chiriqui

Avant même de prendre ses fonctions, Lincoln était heureux de noter le large soutien du public à la «colonisation» des Noirs du pays. 41 « En 1861-1862, il y avait un large soutien parmi les républicains et démocrates conservateurs pour la colonisation à l’étranger des Noirs émancipés par la guerre », a noté l’historien James M. McPherson. Dans le même temps, des Noirs libres dans certaines parties du Nord faisaient circuler une pétition demandant au Congrès d’acheter un terrain en Amérique centrale comme site de réinstallation. 42

Malgré les demandes pressantes imposées par la guerre, Lincoln a rapidement pris le temps de mettre en œuvre son plan de longue date de réinstallation des Noirs en dehors des États-Unis.

Ambrose W. Thompson, un Philadelphien devenu riche en navigation côtière, a offert au nouveau président ce qui semblait être une bonne occasion. Thompson avait obtenu le contrôle de plusieurs centaines de milliers d’acres dans la région de Chiriqui de ce qui est maintenant le Panama, et avait formé la «Chiriqui Improvement Company». Il a proposé de transporter des Noirs libérés des États-Unis vers la région d’Amérique centrale, où ils exploiteraient le charbon qui était censé être là en abondance. Ce charbon serait vendu à l’US Navy, les bénéfices qui en résulteraient seraient utilisés pour soutenir la colonie noire, y compris le développement de plantations de coton, de sucre, de café et de riz. Le projet Chiriqui contribuerait également à étendre la domination commerciale des États-Unis sur l’Amérique tropicale. 43

Les négociations pour réaliser le plan ont commencé en mai 1861, et le 8 août, Thompson a fait une proposition officielle au secrétaire de la Marine Gideon Wells pour livrer le charbon de Chiriqui à la moitié du prix que le gouvernement payait alors. Pendant ce temps, Lincoln avait renvoyé la proposition à son beau-frère, Ninian W. Edwards, qui, le 9 août 1861, approuva avec enthousiasme le contrat proposé. 44

En nommant une commission pour enquêter sur la proposition de Thompson, Lincoln a renvoyé ses conclusions à Francis P. Blair, père approuvant un contrat du gouvernement avec la Chiriqui Improvement Company encore plus fermement qu’Edwards, le senior Blair pensait que l’objectif principal d’un tel contrat devrait être d’utiliser la zone contrôlée par Thompson pour « résoudre » la question noire. Il a répété le point de vue de Jefferson selon lequel les Noirs devraient finalement être expulsés des États-Unis, a examiné la propre approbation de Lincoln de la réinstallation et a discuté des activités de son fils, le représentant du Missouri Francis P. Blair, Jr., au nom de la déportation. Blair a conclu son long rapport en recommandant que Henry T. Blow, ministre américain au Venezuela, soit envoyé à Chiriqui pour un examen pour le gouvernement. 45

Lincoln a ordonné à son secrétaire à la Guerre, Simon Cameron, de libérer Thompson de ses fonctions militaires afin qu’il puisse escorter Blow en Amérique centrale 46

à des fins de reconnaissance et de rapport sur les terres et les ports de l’isthme de Chiriqui; l’adéquation des terres à la colonisation de la race noire; la possibilité de relier lesdits ports par un chemin de fer; et les travaux qui seront nécessaires à la Compagnie Chiriqui pour ériger afin de protéger les colons dès leur arrivée, ainsi que pour la protection et la défense des ports aux terminus de ladite route.

Cameron devait fournir à Thompson l’équipement et les assistants nécessaires. La mission devait être exécutée sous des ordres scellés avec toutes les précautions de confidentialité 47, parce que Lincoln n’avait pas le pouvoir légal d’entreprendre une telle expédition.

Pendant que Blow enquêtait sur la région de Chiriqui, Lincoln a appelé le député George Fisher du Congrès du Delaware à la Maison Blanche en novembre 1861 pour discuter de l’émancipation compensée des esclaves dans ce petit État – où le recensement de 1860 n’avait dénombré que 507 détenteurs d’esclaves, possédant moins de 1800 des esclaves. Le président a demandé à Fisher de déterminer si la législature du Delaware pouvait être persuadée de libérer des esclaves dans l’État si le gouvernement indemnisait les propriétaires pour eux. Une fois que le plan s’est révélé réalisable dans le Delaware, le président espérait qu’il pourrait persuader les autres États frontaliers et, éventuellement, même les États sécessionnistes, de l’adopter. Avec l’aide de Lincoln, Fisher a élaboré un projet de loi qui sera présenté à l’Assemblée législative de l’État lors de sa réunion fin décembre. Il prévoyait que lorsque le gouvernement fédéral aurait affecté de l’argent pour payer en moyenne 500 $ pour chaque esclave, l’émancipation entrerait en vigueur. Dès qu’il a été rendu public, cependant, un débat acrimonieux a éclaté, avec la rancune du parti et le sentiment pro-esclavagiste se combinant pour vaincre la législation proposée.48

«Nécessité absolue»

Dans son premier message annuel au Congrès le 3 décembre 1861, le président Lincoln a proposé que les personnes libérées par les combats soient considérées comme libres et

qu’en tout état de cause, des mesures soient prises pour les [les] coloniser … en un ou plusieurs endroits, dans un climat qui leur soit agréable. Il serait peut-être bon de se demander également si les personnes de couleur libre déjà aux États-Unis ne pourraient pas, pour autant que les individus le souhaitent, être incluses dans une telle colonisation.

Cet effort, a reconnu Lincoln, «peut impliquer l’acquisition de territoire, ainsi que l’appropriation d’argent au-delà de ce qui sera dépensé dans l’acquisition territoriale». Selon lui, une certaine forme de réinstallation équivaut à une «nécessité absolue». 49

Clameur croissante pour l’émancipation

L’application fidèle de Lincoln de la loi sur les esclaves fugitifs a non seulement rempli les prisons de Washington, DC, d’esclaves fugitifs en attente d’être réclamés par leurs propriétaires, mais a également enragé beaucoup de ceux qui détestaient l’esclavage. Dans un effort pour apaiser la faction abolitionniste de son parti, Lincoln a exhorté les États-Unis à reconnaître officiellement les républiques noires d’Haïti et du Libéria, une proposition que le Congrès a acceptée. 50

Lincoln s’est rendu compte que la revendication croissante d’abolir l’esclavage menaçait de compromettre sérieusement le soutien dont il avait besoin pour poursuivre la guerre afin de préserver l’Union. En conséquence, le 6 mars 1862, il a appelé le Congrès à approuver une résolution soigneusement formulée: 51

Il est résolu que les États-Unis devraient coopérer avec tout État qui pourrait adopter l’abolition progressive de l’esclavage, en accordant à cet État une aide pécuniaire à utiliser par cet État à sa discrétion, pour compenser les inconvénients, publics et privés, produits par ces changement de système.

Dans une lettre au rédacteur en chef du New York Times, Henry J. Raymond, demandant instamment le soutien à la résolution, Lincoln a expliqué qu’un million de dollars, soit moins d’une demi-journée de coût de la guerre, achèterait tous les esclaves du Delaware, et que 174 millions de dollars, ou moins de 87 jours de coût de la guerre, achèterait tous les esclaves des États frontaliers et du District de Columbia. 52

Bien que la résolution n’ait pas l’autorité de la loi et ne soit qu’une déclaration d’intention, elle alarmait les représentants des États frontaliers fidèles détenteurs d’esclaves. Le membre du Congrès du Missouri Frank P. Blair, Jr. (qui, en 1868, ferait campagne en tant que vice-président du Parti démocrate) s’est prononcé contre la résolution dans un discours à la Chambre le 11 avril 1862. L’émancipation des esclaves, a-t-il averti, être une terrible erreur jusqu’à ce que des dispositions soient prises pour réinstaller les Noirs à l’étranger. Blair a parlé de les expédier dans des régions au sud du Rio Grande.

En dépit d’une telle opposition, cependant, les républicains et démocrates modérés se sont joints pour approuver la résolution, qui a été adoptée par le Congrès et signée par Lincoln le 10 avril 1862. Cependant, aucun législateur d’un État frontalier n’a voté pour la mesure. 53

Afin de dissiper ces inquiétudes, Lincoln a convoqué en juillet des membres du Congrès et des sénateurs des États frontaliers à une réunion de la Maison Blanche au cours de laquelle il a expliqué que la résolution récemment adoptée n’impliquait aucune revendication de l’autorité fédérale sur l’esclavage dans les États et qu’elle laissait la question en suspens. sous contrôle de l’Etat. Cherchant à calmer les craintes que l’émancipation n’entraîne soudainement la libération de nombreux Noirs, il a de nouveau évoqué la réinstallation des Noirs comme la solution. « Il est possible d’obtenir en Amérique du Sud une place pour la colonisation à moindre coût et en abondance », a déclaré le président. « Et lorsque le nombre sera suffisamment élevé pour être en compagnie et encourager les uns les autres, les personnes libérées ne seront pas si réticentes à y aller. » 54

HORS TEXTE

QUAND LE QUÉBEC RECEVAIT DIPLOMATIQUEMENT LES GÉNÉRAUX CONFÉDÉRÉS

Au temps de la guerre de Sécession américaine (1861-1865), faire sauter des hôtels de New York, semer la terreur au Vermont ou planifier l’assassinat du président Abraham Lincoln ne put se faire qu’avec la collaboration d’institutions et de notables montréalais. C’est notamment ce qu’affirme l’historien Barry Sheehy dans un nouveau livre qui trace le portrait de relations étonnantes avec les autorités anglo-britanniques du temps.

Durant la guerre civile, Montréal accueille en fait les plus grands noms du pouvoir sudiste. La trace de leur passage est fixée très souvent sur les plaques photographiques de William Notman. Un registre d’hôtel témoigne aussi de leurs passages à Montréal. Ce sont des généraux en uniforme, des banquiers en livrée de leur caste, des espions que tout le monde connaît, des activistes bruyants, des sénateurs empesés, des hommes d’affaires aux poches pleines de l’or du coton. Devant l’objectif de Notman pose par exemple le général Daniel Frost, dans son uniforme d’officier.

L’historien Barry Sheehy est l’auteur de Montreal City of Secrets, une riche histoire des opérations d’espionnage et d’actions souterraines des Confédérés installés alors en grand nombre dans la métropole canadienne. Le livre doit paraître en octobre chez Baraka Books. La version française paraîtra plus tard, à l’enseigne de l’éditeur Septentrion.

« Il n’y a aucune autre concentration de pouvoir aussi importante hors des États-Unis à l’époque ! Pour les transactions financières, Montréal est importante. » Beaucoup d’argent des États du Sud circule à Montréal. Des sommes prodigieuses pour l’époque qui permettent de tout acheter. Les Confédérés, dit l’historien, comptent sur la somme fabuleuse d’un million de dollars qui transitent par les coffres des banques de la rue Saint-Jacques. « Dans la bonne société, tout le monde reçoit ces gens-là avec grand plaisir », affirme l’historien Sheehy en entrevue.

Diviser pour régner

À la fin de la guerre de Sécession, lorsque les États du Sud américain sont vaincus, leur président déchu, Jefferson Davis, pense à Montréal pour s’exiler. Son bon ami, le puissant et riche imprimeur John Lovell, l’y accueille à bras ouverts en 1867. Toute sa famille l’y attend déjà. Les fils du président déchu iront étudier à l’Université Bishop de Lennoxville et ses filles fréquenteront un couvent.

« La plupart des Canadiens pensent naïvement que le Canada soutenait la guerre d’Abraham Lincoln à cause de leur opposition collective à l’esclavage », affirme Barry Sheehy. La réalité s’avère bien plus complexe. En fait, la question de l’esclavage apparaît tout à fait secondaire du point de vue de la colonie canadienne. Pour résumer, disons qu’aux yeux du pouvoir colonial britannique les États-Unis apparaissent plus faciles à contenir s’ils sont désunis. Si bien que les services secrets sudistes furent en quelque sorte autorisés à s’établir au pays des érables : les autorités ont tout simplement fait mine de regarder ailleurs. « Plusieurs collaborent volontiers avec eux, c’est le cas notamment du chef de police de Montréal », ainsi que de banquiers et de plusieurs notables locaux.

L’argent de la guerre

Le Montréal de la décennie 1860 compte 90 000 personnes. Trente ans plus tôt, la population n’était encore que de 27 000 habitants. La ville pousse comme un champignon. Impossible durant la guerre de ne pas tomber sur des militants confédérés installés au pied du mont Royal.

Des ententes sont conclues avec les banques locales, dont la filiale montréalaise de la Ontario Bank. Les dépôts des activistes sudistes sont si importants que les Confédérés contrôlent dans les faits la jeune institution qui sera plus tard absorbée par la Banque de Montréal. Un système de blanchiment de l’argent se met en place en collaboration avec les employés de la banque qui servent de prête-noms. Des sommes importantes transitent aussi par la Banque de Montréal.

Beaucoup de ces gens se retrouvent au prestigieux hôtel St. Lawrence Hall et dans d’autres hôtels périphériques. Avant d’attaquer Saint Albans au Vermont, où les Confédérés vont piller trois banques, terroriser la population et voler du bétail, c’est à Montréal qu’ils s’organisent. Les assaillants du raid de Saint Albans seront défendus par les trois meilleurs avocats de la ville, dont Sir John Abbott, futur premier ministre du Canada.

Terroriser New York

À l’automne 1864, le capitaine P. C Martin, ardent militant sudiste, élabore depuis Montréal des plans pour brûler une série d’hôtels new-yorkais. Son objectif est de créer le chaos dans Manhattan. Son plan vise à faire exploser rien de moins que 13 immeubles au même moment. Mais dans l’hôtel où Martin se retrouve pour sa part, sa bombe faite de feu grégeois ne va détruire à peu près que sa chambre. L’opération est un échec.

À Montréal, ce capitaine Martin passe beaucoup de temps avec John Wilkes Booth, l’assassin du président Lincoln. Le président sera tué d’une balle derrière la tête le 15 avril 1865, dans un théâtre de Washington. Le meurtre accompli, Booth avait prévu revenir au Canada pour échapper à la justice. Il s’enfuit à cheval. On le traque. Il refuse de se rendre et est finalement abattu dans une grange.

Est-ce à Montréal que s’est jouée la vie de Lincoln ? Les historiens savaient en tout cas depuis longtemps que cette ville constitue un centre d’action important pour les Confédérés. Mais les recherches de Barry Sheehy tendent à montrer que cela dépasse largement ce qu’on a pu croire jusqu’ici. « Cette partie de l’histoire a été occultée. Il faudra que des historiens du Québec se penchent là-dessus. Il reste beaucoup à étudier, notamment du côté des évêques et des gens d’Église sur lesquels les Confédérés comptaient à Montréal. »

À Savannah, capitale de l’État de la Géorgie, le monument de pierre qui veille sur les tombeaux de plus de 750 soldats confédérés a été sculpté à Montréal par Robert Reid, de la Montreal Marble Works. L’oeuvre a été expédiée par bateau, depuis le port d’Halifax, sans la moindre escale dans un port des États du Nord. Le réseau des Confédérés était particulièrement développé et tissé serré à Montréal, soutient Sheehy dans un luxe de détails impossibles à rapporter ici.

« Il faut se rappeler que, pendant la guerre civile, les États du Sud comptent 6 millions d’habitants. Il y aura au moins 350 000 soldats tués et autant de blessés. Ce qui fait qu’environ 40 % des hommes en âge de se battre sont touchés. C’est énorme. » Et le souvenir de cette immense blessure explique en partie la réaction de Charlottesville ces derniers jours, croit l’historien.

Le Congrès vote des fonds pour la réinstallation

En 1860, les 3 185 esclaves du district de Columbia appartenaient à seulement 2% des habitants du district. En avril 1862, Lincoln s’arrangea pour présenter un projet de loi au Congrès qui indemniserait les détenteurs d’esclaves du district en moyenne 300 $ pour chaque esclave. 100 000 $ supplémentaires ont été affectés 55

à dépenser sous la direction du Président des États-Unis, pour aider à la colonisation et à l’installation de ces personnes libres d’ascendance africaine résidant actuellement dans ledit district, y compris celles qui seront libérées par cet acte, qui pourraient souhaiter émigrer vers le République d’Haïti ou du Libéria, ou tout autre pays au-delà des limites des États-Unis que le président peut déterminer.

Lorsqu’il a signé le projet de loi le 16 avril, Lincoln a déclaré: « Je suis heureux que les deux principes d’indemnisation et de colonisation soient à la fois reconnus et pratiquement appliqués dans la loi ». 56

Deux mois plus tard, dans le cadre de la (deuxième) loi de confiscation de juillet 1862, le Congrès a affecté un demi-million de dollars supplémentaires au président pour réinstaller des Noirs placés sous le contrôle militaire de l’Union. Rejetant les critiques d’éminents «radicaux» tels que le sénateur Charles Sumner, la plupart des sénateurs et représentants ont exprimé leur soutien au projet audacieux dans une résolution commune déclarant 57

que le président est autorisé à prendre des dispositions pour le transport, la colonisation et l’installation dans certains pays tropicaux au-delà des limites des États-Unis, des personnes de race africaine, libérées par les dispositions de la présente loi, qui pourraient être disposées à émigrer …

Lincoln avait maintenant le pouvoir du Congrès et 600 000 $ en fonds autorisés pour poursuivre son plan de réinstallation.

Obstacles

Cependant, de sérieux obstacles subsistent. Le secrétaire à l’Intérieur, Caleb B. Smith, a informé le président que le Libéria était hors de question en tant que destination pour la réinstallation des Noirs en raison du climat inhospitalier, de la réticence des Noirs à voyager jusqu’à présent et des dépenses importantes liées au transport de personnes si vastes. distance. Haïti a été exclu en raison du faible niveau de civilisation là-bas, parce que l’influence catholique y était si forte, et en raison des craintes que les Espagnols ne prennent bientôt le contrôle du pays des Caraïbes. Ces Noirs qui avaient exprimé le désir d’émigrer, a poursuivi le secrétaire Smith, ont préféré rester dans l’hémisphère occidental. Le seul site vraiment acceptable était Chiriqui, a conclu Smith, en raison de sa proximité relative avec les États-Unis et de la disponibilité du charbon là-bas.58 Entre-temps, le ministre des États-Unis au Brésil a estimé que l’abondance de terres et la pénurie de main-d’œuvre du pays en faisaient un bon site pour réinstaller les Noirs américains. 59

À la mi-mai 1862, Lincoln reçut un document du révérend James Mitchell qui exposait les arguments pour réinstaller la population noire du pays: 60

Notre système républicain était destiné à un peuple homogène. Tant que les Noirs continuent de vivre avec les Blancs, ils constituent une menace pour la vie nationale. La vie de famille peut également s’effondrer et l’augmentation des salauds de race mixte peut un jour remettre en cause la suprématie de l’homme blanc.

Mitchell a ensuite recommandé la déportation progressive des Noirs d’Amérique vers l’Amérique centrale et le Mexique. « Cette région avait connu un grand empire et pourrait le redevenir », a-t-il déclaré. « Ce continent pourrait alors être divisé entre une race de sang-mêlé et des Anglo-Américains. » Lincoln était apparemment impressionné par les arguments de Mitchell. Peu de temps après, il l’a nommé commissaire à l’émigration.

Une réunion historique de la Maison Blanche

Désireux de poursuivre le projet Chiriqui, le 14 août 1862, Lincoln rencontra cinq ministres noirs libres, la première fois qu’une délégation de leur race était invitée à la Maison Blanche sur une question de politique publique. Le président n’a fait aucun effort pour engager la conversation avec les visiteurs, qui ont été carrément informés qu’ils avaient été invités à écouter. Lincoln n’a pas mâché ses mots, mais a déclaré franchement au groupe: 61

Vous et nous sommes des races différentes. Nous avons entre nous une différence plus large que celle qui existe entre presque toutes les deux autres races. Que ce soit bien ou mal, je n’ai pas besoin de discuter, mais cette différence physique est un grand désavantage pour nous deux, car je pense que votre race souffre beaucoup, beaucoup d’entre eux, en vivant parmi nous, tandis que la nôtre souffre de votre présence. En un mot, nous souffrons de chaque côté. Si cela est admis, cela donne au moins une raison pour laquelle nous devrions être séparés. … Même lorsque vous cessez d’être esclaves, vous êtes encore loin d’être placé sur l’égalité avec la race blanche … L’aspiration des hommes est de jouir de l’égalité avec les meilleurs quand ils sont libres, mais sur ce vaste continent, non un homme célibataire de votre race est égal à un homme célibataire. Allez là où vous êtes traité le mieux, et l’interdiction est toujours sur vous. … Nous regardons à notre condition, en raison de l’existence des deux races sur ce continent. Je n’ai pas besoin de vous raconter les effets sur les hommes blancs issus de l’institution de l’esclavage. Je crois en ses effets maléfiques généraux sur la race blanche. Voyez notre condition actuelle – le pays engagé dans la guerre! – nos hommes blancs se coupant la gorge, aucun ne sachant jusqu’où cela va s’étendre; puis considérez ce que nous savons être la vérité. Mais pour votre race parmi nous, il ne pourrait pas y avoir de guerre, bien que beaucoup d’hommes engagés de part et d’autre ne se soucient pas de vous d’une manière ou d’une autre. Néanmoins, je le répète, sans l’institution de l’esclavage et la race colorée comme base, la guerre n’aurait pas d’existence. Il vaut donc mieux pour nous deux d’être séparés.

Lincoln, a poursuivi Lincoln, était un excellent site de réinstallation des Noirs en Amérique centrale. Elle avait de bons ports et une abondance de charbon qui permettraient à la colonie d’être rapidement mise sur des bases financières solides. Le Président a conclu en demandant à la délégation de déterminer si un certain nombre de personnes libérées avec leur famille seraient prêtes à partir dès que des dispositions pourraient être prises.

Organiser le support noir

Le lendemain, le révérend Mitchell – qui avait assisté à la réunion historique de la Maison Blanche en tant que commissaire à l’immigration de Lincoln – a publié une annonce dans les journaux du nord annonçant: « Une correspondance est souhaitée avec des hommes de couleur favorables à l’Amérique centrale, à l’émigration libérienne ou haïtienne, en particulier le premier nommé. » 62 Mitchell a également envoyé un mémorandum aux ministres noirs les exhortant à user de leur influence pour encourager l’émigration. La Providence elle-même, écrivait-il, avait décrété une existence séparée pour les races. Les Noirs étaient à moitié responsables de la terrible guerre civile, a poursuivi Mitchell, et prévoyait davantage d’effusions de sang à moins qu’ils ne quittent le pays. Il a conclu: 63

C’est une nation de travailleurs blancs égaux, et comme vous ne pouvez pas être accepté sur un pied d’égalité, il n’y a pas de place ici pour vous. Vous ne pouvez pas aller dans le Nord ou l’Ouest sans susciter le sentiment croissant d’hostilité envers vous. Le sud doit également avoir une population homogène, et toute tentative de donner aux affranchis un statut égal au sud entraînera un désastre pour les deux races.

Le révérend Edwin Thomas, le président de la délégation noire, a informé le président dans une lettre du 16 août que, bien qu’il se soit initialement opposé à la colonisation, après avoir pris connaissance des faits, il était désormais en sa faveur. Il a demandé à Lincoln l’autorisation de voyager parmi ses amis et collègues noirs pour les convaincre des vertus de l’émigration. 64

Alors que Thompson continuait de travailler à la colonisation du site de Chiriqui, Lincoln se tourna vers le sénateur du Kansas, Samuel Pomeroy, qu’il nomma agent de colonisation des États-Unis, pour recruter des émigrants noirs pour la réinstallation de Chiriqui et organiser leur transport. Le 26 août 1862, Pomeroy lança un appel officiel dramatique « Au peuple coloré libre des États-Unis »: 65

L’heure est maintenant arrivée dans l’histoire de votre établissement sur ce continent où il est en votre pouvoir de faire un pas qui assurera, en cas de succès, l’élévation, la liberté et la position sociale de votre race sur le continent américain … Je veux que des mécaniciens et des ouvriers, des hommes sérieux, honnêtes et sobres, pour l’intérêt d’une génération, peut-être de l’humanité, soient impliqués dans le succès de cette expérience, et avec l’approbation du peuple américain, et sous la bénédiction de Dieu tout-puissant, il ne peut pas, il ne manquera pas.

Bien que de nombreux Noirs aient rapidement manifesté leur réticence à quitter le pays, Pomeroy a été heureux d’annoncer en octobre qu’il avait reçu près de 14 000 demandes de Noirs qui souhaitaient émigrer. 66

Le 12 septembre 1862, le gouvernement fédéral conclut un contrat provisoire avec Ambrose Thompson, prévoyant le développement et la colonisation de ses vastes exploitations louées dans la région de Chiriqui. Pomeroy devait déterminer l’aptitude du site de Chiriqui à la réinstallation. Avec les signatures de Thompson et du secrétaire à l’Intérieur Caleb Smith, le contrat contenait une note du président: « Le contrat intérieur est approuvé et le secrétaire à l’Intérieur est chargé de l’exécuter. A. Lincoln. » Le même jour, Lincoln a également rendu une ordonnance enjoignant au ministère de l’Intérieur d’appliquer les dispositions de «colonisation» des lois pertinentes d’avril et de juillet 1862 67.

Le président a ensuite chargé Pomeroy, agissant comme son agent, d’accompagner l’expédition de colonisation proposée. Lincoln l’a autorisé à avancer à Thompson 50 000 $ quand et si la colonisation a réellement commencé, et à accorder à Thompson les sommes qui pourraient être immédiatement nécessaires pour les dépenses accessoires. 68 Le secrétaire à l’Intérieur Smith a envoyé à Pomeroy des instructions plus précises. Il devait escorter un groupe de « Freedmen » noirs qui étaient prêts à se réinstaller à l’étranger. Cependant, avant de tenter d’établir une colonie à Chiriqui, quelle que soit la promesse du site, il doit d’abord obtenir l’autorisation des autorités locales, afin d’éviter les malentendus diplomatiques. 69

Suivant ces instructions, Pomeroy s’est rendu à New York pour obtenir un navire pour l’entreprise. Robert Murray, Marshall des États-Unis à New York, a été informé du statut de Pomeroy comme agent spécial de colonisation et a été invité à l’aider à sécuriser un navire approprié. 70 Le 16 septembre, le secrétaire à l’Intérieur Smith a câblé Pomeroy: « Le président veut des informations … Murray a-t-il le contrôle et la garde du navire? Y a-t-il un ordre de vente? 71 La préoccupation du président Lincoln à l’égard de la réinstallation des Noirs à cette époque est d’autant plus importante que septembre 1862 a été une période très critique pour la fortune militaire de l’Union. Malgré cela, il a pris le temps de se tenir au courant du projet, au point même de se faire envoyer un télégramme pour hâter l’achat d’un navire pour l’entreprise.

La proclamation d’émancipation

Au cours de l’hiver et du printemps 1861-1862, le public se rallie rapidement à l’idée que l’esclavage doit être aboli partout. Lincoln n’a pas ignoré les appels toujours plus forts à une action décisive. 72 Le 19 juin, il a signé une loi abolissant l’esclavage dans tous les territoires fédéraux. 73 En même temps, il préparait tranquillement une mesure encore plus dramatique.

Lors d’une réunion du cabinet le 22 juillet, Lincoln a lu le projet de texte d’un document qu’il avait préparé – une proclamation qui donnerait aux États confédérés cent jours pour arrêter leur «rébellion» sous la menace de déclarer tous les esclaves de ces États comme étant libre.

Le président a déclaré à son cabinet qu’il ne voulait pas de conseils sur le bien-fondé de la proclamation elle-même – il avait pris une décision à ce sujet, a-t-il dit – mais il serait heureux de recevoir des suggestions sur la meilleure façon de mettre en œuvre l’édit. Pendant deux jours, les membres du cabinet ont débattu du projet. Seuls deux – le secrétaire d’État William Seward et le secrétaire au Trésor Salmon Chase, abolitionnistes qui avaient contesté Lincoln pour la nomination présidentielle républicaine de 1860 – étaient même en partie d’accord avec le contenu de la proclamation. Seward a persuadé le président de ne le publier qu’après une victoire militaire de l’Union (dont jusqu’à présent il y en avait eu peu), sinon il semblerait que « la dernière mesure d’un gouvernement épuisé, un appel au secours ». 74

Le succès remporté par le général d’Union McClellan le 17 septembre en retenant les forces du général Lee à Antietam a fourni une sorte de victoire fédérale et l’occasion attendue. Cinq jours plus tard, Lincoln a publié sa Proclamation d’émancipation préliminaire, qui comprenait une référence favorable à la colonisation: 75

Moi, Abraham Lincoln … je proclame et déclare par la présente que la guerre sera poursuivie, comme jusqu’ici, dans le but de rétablir pratiquement les relations constitutionnelles entre les États-Unis et chacun des États et leurs habitants … Qu’il est de mon objectif, lors de la prochaine réunion du Congrès, de recommander à nouveau l’adoption d’une mesure pratique offrant une aide pécuniaire à la libre acceptation ou au rejet de tous les États esclavagistes, soi-disant, le peuple dont il se peut ne pas être alors en rébellion contre les États-Unis et quels États peuvent alors avoir volontairement adopté, ou par la suite adopter volontairement, l’abolition immédiate ou progressive de l’esclavage dans leurs limites respectives; et que l’effort de colonisation des personnes d’ascendance africaine, avec leur consentement, sur ce continent ou ailleurs, avec le consentement préalablement obtenu des gouvernements qui y existent, sera poursuivi.

Lincoln a ensuite déclaré que le 1er janvier 1863,

toutes les personnes détenues comme esclaves dans tout État, ou partie désignée d’un État, dont le peuple sera alors en rébellion contre les États-Unis, seront alors, désormais, et pour toujours, libres …

L’édit a ensuite cité la loi adoptée par le Congrès le 13 mars 1862, qui interdisait aux militaires de retourner les esclaves évadés, et la deuxième loi de confiscation de juillet 1862.

Limitations de la proclamation

Le jour du Nouvel An, 1863, Lincoln a publié la Proclamation d’émancipation finale. 76 Contrairement à ce que suggère son titre, l’édit présidentiel n’a cependant pas immédiatement libéré un seul esclave. Il n’a « libéré » que les esclaves qui étaient sous contrôle confédéré, et a explicitement exempté les esclaves dans les territoires contrôlés par l’Union, y compris les zones occupées par le gouvernement fédéral de la Confédération, la Virginie-Occidentale et les quatre États détenteurs d’esclaves qui sont restés dans l’Union.

La proclamation, commenta le secrétaire Seward avec ironie, émancipa les esclaves là où elle ne pouvait pas les atteindre et les laissa en esclavage où elle aurait pu les libérer. De plus, parce qu’elle a été publiée comme mesure de guerre, la validité à long terme de la Proclamation était incertaine. Apparemment, tout futur président pourrait simplement le révoquer. « L’image populaire de Lincoln utilisant un coup de stylo pour soulever les chaînes des membres de quatre millions d’esclaves est ridiculement fausse », a noté l’historien Allan Nevins. 77

«Nécessité militaire»

Lincoln lui-même a spécifiquement cité la «nécessité militaire» comme raison de publier la Proclamation d’émancipation. Après plus d’un an de combats, et malgré ses grands avantages en puissance industrielle et en nombre, les forces fédérales n’avaient toujours pas réussi à briser le Sud. À ce stade critique de la guerre, le président espérait apparemment maintenant qu’un édit formel abolissant l’esclavage dans les États confédérés porterait un coup à la capacité de la Confédération de mener la guerre en encourageant les dissensions, les évasions et peut-être la révolte parmi sa grande force de travail esclave. 78

Au fur et à mesure que la guerre progressait, le travail des Noirs était devenu de plus en plus critique dans la Confédération pressée. Les Noirs plantaient, cultivaient et récoltaient la nourriture qu’ils transportaient ensuite vers les armées confédérées. Les Noirs ont élevé et massacré le bœuf, les porcs et le poulet utilisés pour nourrir les troupes confédérées. Ils ont tissé le tissu et tricoté les chaussettes pour habiller les soldats en uniforme gris. Alors que les armées de l’Union envahissaient le Sud, détruisant les chemins de fer et démolissant les ponts, les Noirs et les esclaves libres les réparaient. Ils peinaient dans les usines, les chantiers navals et les mines du Sud. En 1862, les célèbres usines sidérurgiques de Tredegar annonçaient 1000 esclaves. En 1864, il y avait 4 301 noirs et 2 518 blancs dans les mines de fer des États confédérés à l’est du Mississippi. 79

Les Noirs ont également servi dans les forces militaires confédérées en tant que mécaniciens, coéquipiers et ouvriers ordinaires. Ils soignaient les malades et nettoyaient les blessés dans les hôpitaux confédérés. Presque toutes les fortifications militaires du Sud ont été construites par des travailleurs noirs. La plupart des cuisiniers de l’armée confédérée étaient des esclaves. Sur les 400 ouvriers de l’arsenal naval de Selma, en Alabama, en 1865, 310 étaient noirs. Les Noirs ont servi avec des équipages de coureurs de blocus confédérés et ont attisé les firesooms des navires de guerre du Sud. 80

Le général confédéré Nathan Bedford Forrest, le légendaire commandant de cavalerie, a déclaré dans une interview d’après-guerre: « Quand je suis entré dans l’armée, j’ai emmené 47 nègres avec moi et 45 d’entre eux se sont rendus avec moi … Ces garçons sont restés avec moi, a conduit mes équipes et les meilleurs confédérés n’ont pas vécu. » 81

À plusieurs reprises, Lincoln a expliqué les raisons de sa publication. Le 13 septembre 1862, au lendemain de la publication de la proclamation préliminaire, Lincoln a rencontré une délégation de ministres chrétiens pro-abolitionnistes et leur a dit sans ambages: « Comprenez, je ne m’oppose pas à cela [l’esclavage] pour des motifs juridiques ou constitutionnels. .. Je considère la question [l’émancipation] comme une mesure de guerre pratique, à décider en fonction des avantages ou des inconvénients qu’elle peut offrir à la répression de la rébellion. » 82

À Salmon Chase, son secrétaire au Trésor, le président a justifié les limites des proclamations: « La proclamation [préliminaire] originale n’a aucune justification constitutionnelle ou légale, sauf en tant que mesure militaire », a-t-il expliqué. « Les exceptions ont été faites parce que la nécessité militaire ne s’appliquait pas aux localités exemptées. Cette nécessité ne s’applique pas plus à elles maintenant qu’auparavant. » 83

Horace Greeley, rédacteur en chef de l’influent New York Tribune, a appelé le président à abolir immédiatement et totalement l’esclavage dans un éditorial emphatique et bien en vue publié le 20 août 1862. Lincoln a répondu dans une lettre largement citée: 84

Mon objectif primordial dans cette lutte est de sauver l’Union et non de sauver ou de détruire l’esclavage. Si je pouvais sauver l’Union sans libérer aucun esclave, je le ferais, et si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais; et si je pouvais le sauver en en libérant certains et en laissant les autres tranquilles, je le ferais aussi. Ce que je fais de l’esclavage et de la race colorée, je le fais parce que je crois que cela aide à sauver l’Union …

L’inquiétude suscitée par le sentiment croissant dans le Nord de mettre fin à l’esclavage, ainsi que les vives critiques des abolitionnistes éminents, était apparemment un autre facteur de motivation pour le président. (Les abolitionnistes craignaient même que les États confédérés ne renoncent à leur lutte pour l’indépendance avant la première échéance de janvier et préservent ainsi l’institution de l’esclavage.) 85

Lincoln a assuré à Edward Stanly, un sudiste pro-esclavagiste qu’il avait nommé gouverneur militaire de la côte occupée de la Caroline du Nord, que « la proclamation était devenue une nécessité civile pour empêcher les radicaux d’embarrasser ouvertement le gouvernement dans la conduite de la guerre ». 86

Impact de la proclamation

Alors que les abolitionnistes saluaient la Proclamation finale, le sentiment des Blancs du Nord était généralement défavorable. L’édit a coûté un soutien considérable au président et a sans aucun doute été un facteur de revers pour le parti républicain lors des élections au Congrès de 1862. Dans l’armée, à peine un soldat de l’Union sur dix a approuvé l’émancipation et certains officiers ont démissionné pour protester. 87

En tant qu’œuvre de propagande, la Proclamation s’est révélée efficace. Pour encourager le mécontentement des esclaves de la Confédération, un million d’exemplaires ont été distribués dans le Sud occupé par l’Union et, comme on l’espérait, la nouvelle s’est rapidement répandue de bouche à oreille parmi les esclaves de la Confédération, suscitant des espoirs de liberté et encourageant beaucoup à s’échapper. 88 La Proclamation « a eu l’effet souhaité de créer de la confusion dans le Sud et de priver la Confédération d’une grande partie de sa précieuse force de travail », affirme l’historien John Hope Franklin. 89

Enfin, aux yeux de nombreuses personnes – en particulier en Europe – l’édit de Lincoln a fait de l’armée de l’Union une force libératrice: tous les esclaves des régions désormais sous contrôle fédéral seraient automatiquement libres.

La proclamation a considérablement renforcé le soutien à la cause de l’Union à l’étranger, en particulier en Grande-Bretagne et en France, où le sentiment anti-esclavagiste était fort. En Europe, l’édit a transformé le conflit en une croisade de l’Union pour la liberté et a grandement contribué à anéantir les espoirs de la Confédération en matière de reconnaissance diplomatique formelle de la Grande-Bretagne et de la France. 90 « La Proclamation d’ émancipation », a rapporté Henry Adams de Londres, « a fait plus pour nous [l’Union] ici que toutes nos anciennes victoires et toute notre diplomatie. Il crée une réaction presque convulsive en notre faveur partout dans ce pays. » 91

Fin des efforts de réinstallation

Lincoln a continué de poursuivre son plan de réinstallation des Noirs en Amérique centrale, malgré l’opposition de tous les membres de son propre cabinet, sauf un, et la conclusion d’un rapport scientifique selon lequel le charbon de Chiriqui était « sans valeur ». 92

L’opposition croissante à tout plan de réinstallation est également venue des abolitionnistes, qui ont insisté sur le fait que les Noirs avaient le droit de rester dans le pays où ils étaient nés. En outre, certains dirigeants du parti républicain se sont opposés à la réinstallation parce qu’ils comptaient sur un soutien politique noir, ce qui serait particulièrement important pour contrôler un Sud vaincu, où la plupart des Blancs ne pourraient pas voter. D’autres étaient d’accord avec le sénateur républicain Charles Sumner, qui a fait valoir que les travailleurs noirs étaient une partie importante de l’économie nationale et que toute tentative de les exporter « serait fatale à la prospérité du pays ». 93 Dans la campagne électorale (du Nord) de novembre 1862, l’émancipation figurait comme un problème majeur. Des foules violentes d’abolitionnistes se sont opposées à ceux qui se sont prononcés en faveur de la réinstallation. 94

Cependant, ce qui s’est avéré décisif pour mettre un terme au projet Chiriqui, ce sont les protestations énergiques des républiques qui seront directement affectées par une réinstallation à grande échelle. En Amérique centrale, la perspective de l’arrivée prochaine de millions de Noirs a alarmé. Un sentiment de panique régnait au Nicaragua et au Honduras, a rapporté le consul américain, par crainte d’un « afflux terrible d’émigration de nègres … en provenance des États-Unis ». En août et septembre, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica ont officiellement protesté auprès du gouvernement américain au sujet de la réinstallation. (L’objection du Costa Rica était particulièrement inquiétante car ce pays revendiquait une partie du territoire de Chiriqui contrôlé par Thompson.) 95

Le 19 septembre, l’envoyé Luis Molina, diplomate qui représentait les trois États d’Amérique centrale, a officiellement expliqué aux responsables américains les objections des trois pays contre le plan de réinstallation. Cette entreprise, a-t-il protesté, était une tentative d’utiliser l’Amérique centrale comme dépositaire «d’un fléau dont les États-Unis voulaient se débarrasser». Molina a également rappelé à Seward que, pour que les États-Unis restent fidèles à leur propre doctrine Monroe, ils ne pouvaient pas plus supposer qu’il y avait des terres disponibles pour la colonisation en Amérique latine qu’une puissance européenne. L’envoyé a conclu sa vive protestation en laissant entendre que les républiques qu’il représentait étaient disposées à recourir à la force pour repousser ce qu’elles interprétaient comme une invasion. Apprenant plus tard que le projet de réinstallation était toujours en cours,96

Le secrétaire d’État Seward n’a pas pu ignorer ces protestations. Après tout, pourquoi les Centraméricains devraient-ils être heureux d’accueillir des gens d’une race si méprisée aux États-Unis? En conséquence, le 7 octobre 1862, Seward a ordonné au président de suspendre « temporairement » le projet Chiriqui. 97 Ainsi, la réticence catégorique des républiques d’Amérique centrale à accepter les migrants noirs a porté un coup décisif au projet Chiriqui. À une époque où la cause de l’Union était encore précaire, le secrétaire d’État délégué syndical était obligé de se préoccuper particulièrement des relations des États-Unis avec l’Amérique latine. 98

Lincoln propose un amendement constitutionnel

Malgré de tels obstacles, Lincoln a réaffirmé son ferme soutien à l’émancipation progressive couplée à la réinstallation dans son deuxième message annuel au Congrès du 1er décembre 1862. A cette occasion, il a utilisé le mot déportation. Il était si sérieux au sujet de son plan qu’il a proposé un projet d’amendement constitutionnel pour lui donner la plus grande sanction légale possible. Lincoln a déclaré au Congrès: 99

Je ne peux pas faire mieux connaître qu’elle ne l’est déjà, que je suis fortement favorable à la colonisation. Dans cette optique, je recommande l’adoption de la résolution et des articles suivants modifiant la Constitution des États-Unis … « Le Congrès peut s’approprier de l’argent, et autrement prévoir, pour coloniser des personnes de couleur libre, avec leur consentement, en tout lieu ou en tout lieu sans les États-Unis. « De nombreux Américains libres d’origine africaine m’ont demandé de favoriser leur émigration, en vue d’une colonisation telle que celle envisagée dans les récents actes du Congrès … Plusieurs des républiques hispano-américaines ont protesté contre l’envoi de ces colonies [ colons] sur leurs territoires respectifs … Le Libéria et Haïti sont, pour l’instant, les seuls pays vers lesquels les colons d’ascendance africaine pourraient aller avec certitude d’être reçus et adoptés comme citoyens … Leurs anciens maîtres leur accorderont volontiers un salaire au moins jusqu’à ce que de nouveaux ouvriers puissent être recrutés; et les affranchis, à leur tour, se feront un plaisir de donner leur travail pour le salaire, jusqu’à ce que de nouvelles maisons leur soient trouvées, dans des climats agréables, et avec des gens de leur sang et de leur race. Chers concitoyens, nous ne pouvons pas échapper à l’histoire. Nous nous souviendrons de ce Congrès et de cette administration malgré nous …

La proposition du président de décembre 1862 comportait cinq éléments fondamentaux: 100

1. Parce que l’esclavage était une « institution domestique », et donc la seule préoccupation des États, ils – et non le gouvernement fédéral – devaient émanciper volontairement les esclaves. 2. Les détenteurs d’esclaves seraient pleinement indemnisés pour leur perte. 3. Le gouvernement fédéral aiderait les États, sous forme d’obligations sous forme de subventions, à faire face au fardeau financier de l’indemnisation. 4. L’émancipation se ferait progressivement: les États auraient jusqu’à l’année 1900 pour libérer leurs esclaves. 5. Les Noirs libérés seraient réinstallés en dehors des États-Unis.

Le projet «Ile à Vache»

Avec l’effondrement du plan Chiriqui, Lincoln a ensuite sérieusement envisagé une petite île des Caraïbes au large des côtes de la république noire d’Haïti, l’Ile à Vache, en tant que site de réinstallation possible pour les Noirs libérés.

En décembre 1862, le président signe un contrat avec Bernard Kock, un homme d’affaires qui déclare avoir obtenu un bail à long terme sur l’île. Kock a accepté d’installer 5 000 Noirs sur l’île et de leur fournir un logement, de la nourriture, des médicaments, des églises, des écoles et un emploi, au coût de 50 $ chacun pour le gouvernement. En conséquence, environ 450 Noirs ont été transportés sur l’île aux frais du gouvernement fédéral, mais le projet n’a pas été un succès. Suite à une mauvaise organisation, à la corruption et à l’opposition du gouvernement haïtien, une centaine de déportés sont rapidement morts de maladie, de soif et de famine. En février-mars 1864, un navire affrété par le gouvernement ramena les survivants aux États-Unis. Après cela, le Congrès a annulé tous les fonds qu’il avait mis de côté pour la réinstallation des Noirs. 101

Fin des efforts de réinstallation

Au début de 1863, Lincoln discute avec son registre du Trésor d’un plan pour «retirer toute la race colorée des États esclavagistes au Texas». Apparemment, rien n’est sorti de la discussion. 102

Pressé par les exigences de la situation de guerre, et faute d’un site de réinstallation approprié ou même d’un soutien solide au sein de son propre cercle intérieur, Lincoln a apparemment abandonné les efforts de réinstallation spécifiques. Le 1er juillet 1864, le secrétaire présidentiel John Hay écrivait dans son journal: « Je suis heureux que le président ait rejeté cette idée de colonisation ». 103

Quels que soient ses mérites, la notion selon laquelle la question raciale de l’Amérique pourrait être résolue par une réinstallation massive de la population noire n’a probablement jamais eu de perspective réaliste de succès, compte tenu des réalités de la vie américaine. Écrivant dans le Journal of Negro History , l’historien Paul Scheips résume: 104

… La colonisation à grande échelle des Noirs n’aurait pu réussir, si elle avait pu réussir, que si la Nation avait été prête à faire l’effort gigantesque de propagande, diplomatique, administratif, de transport et financier qui aurait été nécessaire. En fait, selon [l’historien Carl] Sandburg, « d’une certaine manière, personne ne s’en souciait ». Mais même si des centaines de milliers de Noirs avaient été colonisés, le problème racial de la Nation n’aurait pas été résolu.

Abolir l’esclavage

Un treizième amendement à la Constitution, qui interdirait l’esclavage aux États-Unis, a été adopté par le Sénat le 8 avril 1864. Parce que la Chambre n’a pas immédiatement approuvé le vote avec la majorité des deux tiers nécessaire, Lincoln, dans son message annuel du 6 décembre, a demandé à la Chambre de le reconsidérer. Le 31 janvier 1865, et avec trois voix de rechange, la Chambre l’approuve. À cette époque, l’esclavage avait déjà été aboli en Arkansas, en Louisiane, au Maryland et au Missouri, et une démarche similaire semblait imminente au Tennessee et au Kentucky. 105

Le 3 février 1865, Lincoln et le secrétaire d’État Seward rencontrèrent une délégation de paix confédérée qui comprenait le vice-président confédéré Stephens. Lincoln a déclaré à la délégation qu’il était toujours favorable à l’indemnisation des propriétaires d’esclaves émancipés. Il n’a jamais été dans son intention, a déclaré le président, d’interférer avec l’esclavage dans les États; il y avait été poussé par nécessité. Il pense que les peuples du Nord et du Sud sont également responsables de l’esclavage. Si les hostilités cessaient et que les États abolissaient volontairement l’esclavage, pensait-il, le gouvernement indemniserait les propriétaires à hauteur, éventuellement, de 400 millions de dollars. Bien que la conférence n’ait pas été fructueuse, deux jours plus tard, Lincoln a présenté à son cabinet une proposition visant à affecter 400 millions de dollars au remboursement des propriétaires d’esclaves, à condition que les hostilités cessent le 1er avril.106

Le 9 avril, le général Lee a rendu son armée au général Grant au palais de justice d’Appomatox, et fin mai, tous les combats avaient cessé. La guerre civile était finie.

La peur de Lincoln de la «guerre des races»

Peu de temps avant sa mort, le 15 avril 1865, Lincoln rencontra le général Benjamin F. Butler, qui rapporta que le président lui avait parlé « d’exporter » les Noirs. 107

« Mais que ferons-nous des nègres après leur libération? », A déclaré Lincoln. « Je peux à peine croire que le Sud et le Nord peuvent vivre en paix, à moins que nous puissions nous débarrasser des nègres … Je crois qu’il vaudrait mieux les exporter tous vers un pays fertile avec un bon climat, qu’ils auraient pu à eux-mêmes. » Parallèlement à une demande à Butler d’examiner la question de savoir comment utiliser au mieux « notre très grande marine » pour renvoyer « les Noirs », le président a mis à nu ses craintes pour l’avenir:

Si nos soldats noirs retournent dans le Sud, je crains qu’ils ne soient guère mieux avec leurs maîtres qu’auparavant, et pourtant ce seront des hommes libres. Je crains une guerre raciale, et ce sera au moins une guérilla parce que nous avons appris à ces hommes à se battre … Il y a beaucoup d’hommes dans le Nord qui fourniront des armes aux nègres s’il y a oppression d’eux par leurs défunts maîtres.

À son dernier jour, il semble que Lincoln ne croyait pas que l’harmonie entre le blanc et le noir était possible, et considérait la réinstallation des Noirs comme l’alternative préférable au conflit racial. « … Bien que Lincoln croyait à la destruction de l’esclavage », conclut l’historien noir Charles Wesley (dans un article du Journal of Negro History ), « il a souhaité la séparation complète des blancs et des noirs. Tout au long de sa carrière politique, Lincoln a persisté à croire à la colonisation du Noir. » 108

Frederick Douglass, un écrivain et activiste afro-américain doué qui connaissait Lincoln, le caractérisa dans un discours prononcé en 1876: 109

Dans son intérêt, dans son association, dans ses habitudes de pensée et dans ses préjugés, il était un homme blanc. Il était avant tout le président de l’homme blanc, entièrement dévoué au bien-être de l’homme blanc. Il était prêt et désireux à tout moment au cours des premières années de son administration de nier, de reporter et de sacrifier les droits de l’humanité aux personnes de couleur, afin de promouvoir le bien-être des blancs de ce pays.

Allan Nevins, l’un des historiens de l’histoire des États-Unis les plus prolifiques et les plus acclamés de ce siècle, a résumé le point de vue de Lincoln sur la question complexe de la race et sa vision de l’avenir de l’Amérique: 110

Sa conception dépassait la simple libération de quatre millions de gens de couleur; cela impliquait une modification profonde de la société, de l’industrie et du gouvernement américains. Une émancipation planifiée progressive, un transport concomitant de centaines de milliers et peut-être même de millions de personnes à l’étranger, une soignante soignante gouvernementale des nouvelles colonies et un paiement de sommes sans précédent à la section ainsi privée de son ancienne main-d’œuvre – implications sans précédent.

La mise en œuvre de ce principe augmenterait considérablement le pouvoir du gouvernement national et élargirait ses capacités. Si cela était même partiellement réalisable, cela signifierait un long pas vers une homogénéité de la couleur et de la race du peuple américain, une stimulation rapide de l’immigration pour remplacer les travailleurs exportés, une position mondiale plus grande pour la république et un changement omniprésent dans les perspectives et les idées populaires. . La tentative ferait plus pour convertir le pays non organisé en une nation organisée que tout ce qui était encore prévu. Impossible et indésirable même si possible? — Probablement; mais Lincoln a maintenu sa vision.

Pour la plupart des Américains aujourd’hui, le plan de Lincoln de « résoudre » le problème racial vexant de l’Amérique en réinstallant les Noirs dans un pays étranger semble probablement bizarre et tout à fait impossible, sinon scandaleux et cruel. Dans le même temps, cependant, et en particulier dans le contexte de la terrible guerre civile qui a coûté tant de vies, il convient de se demander pourquoi et comment un plan aussi farfelu a pu gagner le soutien d’un chef de file la stature et la sagesse d’Abraham Lincoln.

Notes

The Journal of Historical Review , sept.-oct. 1993 (vol. 13, n ° 5), pages 4-25.

A propos de l’auteur

Robert Morgan est le nom de plume d’un écrivain titulaire d’un baccalauréat en études générales de l’Indiana University-Purdue University (Indianapolis), ainsi que de certificats d’études supérieures en gestion publique (Indiana University, South Bend) et en études syndicales (IU-Purdue , Indianapolis). Au moment où il a écrit cet article, il préparait un Master of Public Affairs (IU, South Bend). Il a été publié plus de 65 fois dans 15 périodiques, dont Res Gestae de l’Indiana Bar Association , le National Council on Crime and Delinquency’s Crime & Delinquency , la Indiana University Preface , l’ Indiana Criminal Law Review et l’ Indianapolis Star .