Document explosif: de nouveaux liens Trump-Melania-Epstein et une dissimulation massive

La véritable dépendance de Trump a été les prostituées et les stars du porno. C’est aussi sa faiblesse et pourquoi Roy Cohn, Barr, Guiliani et Cohen ont passé une grande partie de leur vie à nettoyer ses dégâts. Nous savons également que Trump ne refusera pas une petite fille quand Epstein en proposera une.

Snopes.com: « Epstein a déclaré qu’il avait présenté Donald Trump en 1998 à sa future épouse Melania »

Note de l’éditeur : Nous avons confirmé que Jeffrey Epstein possédait une agence de mannequins où il amenait des filles de Slovénie pour être utilisées pour séduire et faire chanter des hommes riches et puissants, selon une nouvelle histoire MSM (grands médias), au nom des services de renseignement israéliens.

Nous savons également que c’est Jeffrey Epstein qui a présenté Melania à Donald, ce qui est confirmé dans l’histoire MSM ci-dessous. Ces choses sont-elles liées?

Before we even get into what’s claimed below we want to set out a few things so that everyone is on the same page. Tru News is a racist organization that takes journalism down to its lowest rung. It…politicalflare.com

No, Radical Left anarchists, agitators, looters or protesters will not be knocking down or harming the Washington Monument, the Lincoln or Jefferson Memorials, or just about any other Federal Monumrnt or Statue. If they even try, an automatic 10 years in prison. Sorry!

No, Radical Left anarchists, agitators, looters or protesters will not be knocking down or harming the Washington Monument, the Lincoln or Jefferson Memorials, or just about any other Federal Monumrnt or Statue. If they even try, an automatic 10 years in prison. Sorry!