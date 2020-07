Va-t-on juger la prédatrice sexuelle et agent du Mossad Ghislaine Maxwell ?

Que Ghislaine Maxwell soit finalement en détention est certainement satisfaisant pour nous tous qui la croyions complètement complice des horribles crimes contre les filles mineures commis par elle et par son associé Jeffrey Epstein. Internet est déjà en train de spéculer en raison de l’élimination « inexpliquée » mais ô combien opportune, d’Epstein dans une prison à sécurité maximale de Manhattan. Avant de tirer trop de conclusions, cependant, il existe un certain nombre d’autres développements dans son cas qui devraient être pris en considération.

Tout d’abord, l’arrestation de Maxwell n’a pas été fortuite. Elle a clairement fait des efforts pour cacher la majeure partie de sa fortune de plusieurs millions de dollars, mais elle était visible pour ceux qui savaient où chercher. Elle s’est déplacée librement, tout en gardant un profil bas, et a fait «des efforts intentionnels pour éviter la détection, y compris éviter de se déplacer deux fois dans un même endroit, en changeant son numéro de téléphone principal (qu’elle a enregistré sous le nom« G Max ») et son adresse e-mail, et en commandant des colis pour la livraison avec une autre personne figurant sur l’étiquette d’expédition. «

L’acte d’accusation de 18 pages indiquait que «le gouvernement a identifié plus de 15 comptes bancaires différents détenus par la Maxwell ou ses associés de 2016 à nos jours, et pendant cette même période, le solde total de ces comptes a varié d’un total de des centaines de milliers de dollars à plus de 20 millions de dollars. » Maxwell a été inculpé de recrutement et de «préparation» de jeunes femmes pour qu’Epstein et elle les abuse, ce qui pourrait entraîner jusqu’à 35 ans de prison.

Comme Maxwell, 58 ans, qui a les nationalités britannique, américaine, Française et d’israélienne, présentait un risque de fuite considérable, elle n’a pas été mise en liberté sous caution après son arrestation.

Pendant que Maxwell se déplaçait librement, le FBI n’a apparemment même pas tenté de l’interviewer. Elle a passé beaucoup de temps avec ses avocats et aurait été vue prendre un café à Los Angeles, faire du shopping près de son appartement à Paris, visiter la Grande-Bretagne et rester sous protection en Israël . Elle est née en France et son père, l’espion israélien Robert, est présumé avoir la nationalité de l’État juif, qui lui aurait été transférable. La France et Israël sont extrêmement difficiles à traiter en matière d’extradition, de sorte qu’elle aurait probablement pu rester dans l’un ou l’autre pays et aurait évité des poursuites aux États-Unis. On pourrait également se rappeler qu’Epstein avait un véritable passeport autrichien sous un faux nom, un indicateur probable de ses liens avec les agences de renseignement. Il est fort possible que Ghislaine ait également une certaine forme de fausse identification.

Lorsqu’elle a été arrêtée, Ghislaine vivait dans une luxueuse maison de campagne sur 156 acres (63 ha) dans une partie rurale du New Hampshire. Elle avait acheté la propriété en décembre pour 1,07 million de dollars par le biais d’une société à responsabilité limitée qui ne porte pas son nom et qui a été créée par l’un de ses avocats. De toute évidence, la police savait exactement où elle pouvait être trouvée. La maison se trouve à deux heures de route de la frontière canadienne, ce qui aurait pu être un refuge prévu si elle avait senti que les forces de l’ordre se déplaçaient pour la rechercher, mais cela soulève la question de savoir pourquoi elle voulait retourner aux États-Unis. Je soupçonne qu’elle et ses avocats ont effectivement été en contact avec les autorités et qu’une sorte d’accord de plaidoyer de culpabilité a été envisagée.

Pourquoi maintenant? Le calendrier semble être lié à d’autres développements. La semaine dernière, la juge fédérale Loretta Preska a jugé que les documents relatifs à Epstein et Maxwell en possession de la victime plaidante Virginia Giuffre devaient être détruits. Les informations sur Epstein et Maxwell, extraites d’une poursuite civile intentée contre Epstein par Giuffre en 2015, semblent contenir les noms des personnes haut placées avec lesquelles Epstein avait fait « affaire », ainsi que ses autres clients et même ses victimes.

Preska a statué que les avocats de Giuffre avaient obtenu les documents de manière incorrecte et a ordonné que tous les éléments du dossier «soient détruits». Elle a également exigé la preuve que le matériel avait été détruit. On ne sait pas exactement où se trouvent les enregistrements secrets d’Epstein, mais le FBI a saisi tous les papiers et autres données au manoir de Manhattan après son arrestation. Certains croient cependant que Ghislaine a certaines des bandes, vraisemblablement cachées ou sous la garde de ses avocats.

La destruction des dossiers Giuffre endommagera gravement la procédure pénale engagée par le gouvernement contre Maxwell ainsi que le procès intenté par les victimes contre la succession d’Epstein. Ghislaine a été accusée d’avoir recruté des jeunes filles et de les avoir « préparées » à avoir des relations sexuelles avec Epstein et ses éminents clients , ce qu’elle a nié. Le procès à venir pourrait facilement se terminer relativement rapidement avec un aveu de culpabilité reconnu par Maxwell et une peine d’emprisonnement minimale négociée avec plaidoyer de culpabilité. Tous les documents relatifs à l’affaire, y compris les enregistrements, seraient scellés, ce qui protégerait notamment les autres actions publiques perçues, à savoir les personnalités éminentes et les agences d’espionnage qui auraient pu être impliquées en tant que victimes ou auteurs.

Tout indique que le ministère de la Justice, aidé et encouragé par les médias, cherche à enterrer certains aspects de l’affaire Epstein . Un récent documentaire sur Netflix « Jeffrey Epstein: Filthy Rich » évite soigneusement toute discussion sur l’aspect probable d’espionnage israélien des activités d’Epstein. Le père de Ghislaine, qui a présenté Jeffrey à sa fille, était un éminent espion du Mossad qui a reçu des funérailles d’État en Israël après sa mort mystérieuse en 1991, à laquelle ont assisté le Premier ministre ainsi que tous les anciens et actuels chefs des services de renseignement de ce pays. .

Une confirmation supplémentaire de la connexion israélienne provient d’un livre récent de l’ancien officier du renseignement israélien Ari Ben-Menashe, qui affirme qu’Epstein et sa partenaire du crime, Ghislaine Maxwell étaient impliqués dans le chantage d’éminents politiciens au nom du service de renseignement étranger d’Israël, le Mossad. Selon Ben-Menashe, les deux travaillaient directement pour le gouvernement israélien depuis les années 1980 et leur opération, qui était financée par le Mossad et également par des juifs américains de premier plan, était un «piège à miel» classique qui utilisait des filles mineures comme appât pour attirer des politiciens bien connus du monde entier . Les politiciens seraient photographiés et enregistrés sur vidéo lorsqu’ils étaient au lit avec les filles mineures. Le prince Andrew, Bill Clinton, des rois et émirs arabes, et Donald Trump étaient tous des visiteurs du manoir d’Epstein à New York où les enregistrements ont été réalisés, tandis que Clinton voyageait régulièrement à bord de l’avion «Lolita Express» qu’Epstein a utilisé pour transporter ses «amis» dans son domaine à La Floride et son île privée des Caraïbes [5], désignée par les habitants comme «l’île des pédophiles».

En ce qui concerne Maxwell et Epstein, personne au ministère de la Justice ne semble vouloir poser une question simple qui apporterait une grande clarté si on pouvait y répondre honnêtement. Des preuves concluantes que Jeffrey Epstein était un agent de renseignement israélien ou même américain pourraient fort bien être tirées des commentaires de l’ancien procureur américain de Miami Alexander Acosta lorsqu’il a ensuite été gracié par l’équipe de transition de Trump . On lui a demandé: «L’affaire Epstein va-t-elle causer un problème [pour les audiences de confirmation]?» … «Acosta a déclaré qu’il n’avait eu qu’une seule réunion sur l’affaire Epstein. Il avait rompu l’accord de non-poursuite avec l’un des avocats d’Epstein parce qu’on lui avait dit de se retirer, qu’Epstein était au-dessus de son salaire. « On m’a dit qu’Epstein appartenait à l’intelligence et de le laisser tranquille. » «

Pourquoi personne dans les divers organismes d’enquête du gouvernement ou dans les médias traditionnels ne s’intéresse-t-il à ce qu’Acosta voulait dire, même s’il serait assez facile de lui demander? Qui lui a dit de reculer? Et comment l’ont-ils expliqué? La réponse simple pourrait simplement être qu’Epstein était en fait un espion israélien s’attaquant à des personnalités et à tout ce qui a trait à l’État juif, aussi malodorant soit-il, est un fil conducteur politique et interdit aux démocrates et aux républicains. Si tout cela est vrai, nous, le public, ne verrons rien d’un «procès-spectacle» de Ghislaine Maxwell dans lequel on nous révèlerait tous les noms des élites impliquées ou soumises au chantage israélien. La Maxwell disparaîtra discrètement du système judiciaire dans pas trop longtemps, elle sera de nouveau à l’extérieur, sur une plage près de Tel-Aviv, aux côtés de son criminel complice, Jeffrey Epstein, en emportant ses secrets exclusivement vers le Mossad.

Les États-Unis, la France et le Royaume Uni ne sont, comme toujours face à Israël, que les dindons de la farce.

Source : Judgement Day for Ghislaine Maxwell Finally Arrives.

EN COMPLÉMENTAIRE

«NYMPHOMANIAC»

Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell «ont filmé des personnes puissantes ayant des relations sexuelles avec des filles mineures»

PÉDOPHILE Jeffrey Epstein et son ex-amant Ghislaine Maxwell ont enregistré des vidéos de personnes puissantes ayant des relations sexuelles avec des filles mineures, selon un ancien ami du couple.

Et le voleur de bijoux réformé, qui utilise le pseudonyme William Steel, affirme que le couple lui a fait regarder certains pour prouver comment ils «possédaient» les gens.

Dans une interview exclusive, l’ex-criminel devenu écrivain raconte comment on lui a montré des images montrant deux politiciens américains de haut niveau ayant des relations sexuelles avec des mineurs et deux personnalités de la haute société ayant un trio avec une fille mineure.

Steel – qui n’est pas payé pour cette interview – a également marqué Maxwell , 58 ans, qui a été arrêté la semaine dernière pour trafic de jeunes filles, une « nymphomane » sauvage qui tenterait « tout et n’importe quoi au lit ».

Il raconte: «J’ai été forcé de regarder leurs vidéos parce qu’ils essayaient de m’impressionner.

«Ils voulaient me convaincre de leur pouvoir et de ceux qu’ils tenaient en main.

«Ils se vantaient de« posséder »des gens puissants.

« Ghislaine était plus encline à me les montrer que Jeff.

«Lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, vous devez faire semblant de ne pas porter de jugement. Mais c’était choquant.

«C’ÉTAIT CHOC»

«J’ai vu des vidéos de personnes très puissantes – célébrités, personnalités mondiales – dans ces vidéos ayant des rapports sexuels, des trios, voire des orgies avec des mineurs.»

En 2018, Steel a écrit un mémoire explosif intitulé Sex And The Serial Killer – sur sa relation avec le tueur en série présumé multimillionnaire Robert Durst.

Il dit qu’il a inclus une partie de ce qu’il a vu au manoir de Palm Beach à Epstein, où Epstein a été accusé d’avoir agressé des jeunes filles, mais ces pages ont dû être caviardées pour des raisons juridiques et n’ont jamais été publiées.

«Jeff avait la main derrière le short de la jeune fille»

Il veut maintenant voir Maxwell puni pour ses crimes présumés.

Et il s’est engagé à donner toutes ses informations aux autorités et à témoigner devant le tribunal.

Il raconte: «J’ai vu des vidéos et des photos de personnes ayant des relations sexuelles avec diverses jeunes filles et avec Jeff.

«Il y avait des images de deux personnalités très en vue et d’une fille mineure ensemble.

«Deux politiciens américains de haut niveau étaient également dans différentes vidéos avec des mineurs.

«Ils m’ont montré des images en noir et blanc d’une femme dont on m’a dit qu’elle était de renommée internationale, une rock star bien connue et un autre homme ayant des relations sexuelles.

«On aurait dit qu’elle avait été prise dans les années 1960 et à leur insu.

«Ils voulaient m’impressionner et m’intimider. Ils étaient si puissants à cause de ceux qu’ils connaissaient dans le monde entier. »

Steel, qui a volé des millions de dollars en art et bijoux aux États-Unis, a également révélé comment Epstein et Maxwell achetaient ses biens volés – même s’ils étaient tous les deux si riches – pour donner aux filles qu’ils soignaient.

Il raconte: «C’était principalement des bracelets de tennis, des bracelets à breloques, des montres Piaget pour femmes.

«Je me souviens que les perles étaient une chose populaire.

«Rien de tout cela n’était pour eux. Ils n’avaient pas besoin d’acheter des bijoux volés.

«Ils n’avaient même pas besoin d’acheter des bijoux volés pour les filles, mais ils l’ont fait.

« Ils l’achèteraient comme cadeaux pour les filles qu’ils essayaient d’impressionner ou de soigner. »

Steel a révélé comment il avait rencontré Epstein, retrouvé mort en août dernier alors qu’il attendait d’être jugé pour trafic de sexe, au milieu des années 1990 dans un magasin de diamantaires à Palm Beach, en Floride .

Il raconte: «Nous étions dans la salle à l’étage chez un diamantaire très haut de gamme, le genre d’endroit où seules quelques personnes sont autorisées à la fois.

«J’étais là à faire ce que je fais. Je rencontrais ma clôture.

«J’ai vu Jeff avec une jeune fille qui n’avait que 13 ou 14 ans et il avait sa main dans le dos de son short.

«C’est ce qui a attiré mon attention en premier.

«Elle était si jeune et il était beaucoup plus âgé. C’est à ce moment que j’ai su qu’il était sale.

«J’avais environ 200 000 dollars de bijoux dont je me débarrassais et j’ai ensuite entamé une conversation avec lui.

«Il a dit plus tard que la fille avec laquelle il était était sa nièce mais j’ai appelé des taureaux à ce sujet, lui disant que j’avais vu ce qu’il faisait avec elle.

«J’ai rencontré Ghislaine à un moment donné plus tard et nous avons été intimes à quelques reprises.

«Je ne dirais pas que c’était une relation – il s’agissait de savoir à quoi elle pouvait m’utiliser pour les aider.

«Moi étant un jeune gars arrogant de New York, voyant leur arrogance et leur richesse – je l’ai juste vu comme une opportunité de les traire pour ce que je pouvais.

«J’avais l’habitude de me vanter de ce dont j’étais capable pour eux.

«Quand je voulais impressionner ou effrayer quelqu’un, je sortais ma mallette et elle contenait des scanners de police, des gants, des crochets de verrouillage, des pistolets avec silencieux.

«Je possédais même une torche ultra-thermique qui brûlerait un trou en n’importe quoi en quelques secondes.

«J’ouvrirais la mallette pour montrer les bijoux et ils verraient avec quoi je me promenais, alors ils savaient ne pas me doubler.

« Cela a impressionné Ghislaine et Jeff. »

Steel raconte comment il voyait souvent des filles mineures aller et venir de leur manoir en bord de mer sur El Brillo Way, Palm Beach.

‘ELLE M’A FAIT FIXER ET A EU DU SEXE AVEC MOI’

Mais il ajoute qu’il n’a jamais été impliqué dans quoi que ce soit de sexuel avec eux et a toujours exprimé sa désapprobation.

Il ajoute: «Je n’ai jamais eu de relations sexuelles qu’avec Maxwell et des triplettes avec elle et d’autres femmes adultes.

«Je soupçonnais ce qu’elles faisaient avec les filles mineures, je connaissais leur routine, alors quand elles ont essayé de m’impliquer, j’ai dit: ‘Non, je ne suis pas dans le coup – tu ne me fais pas faire de vidéo tout cela ».

«Une fois – c’était l’avant-dernière fois que je les voyais – j’étais recherchée pour un crime grave, alors pour sortir de la ville, je suis allé les voir.

«J’avais prévu d’aller chez eux et de voler ce que je pouvais, mais j’ai fini par me reconnecter avec eux. Elle m’a attachée et a couché avec moi.

«En matière de sexe, elle était nymphomane.

« Elle était dans tout et n’importe quoi. »

Et même s’il dit que Maxwell était très fidèle à Epstein, elle savait aussi qu’un jour il serait sa perte.

Il explique: «Elle m’a dit qu’elle pensait souvent qu’elle devait faire quelque chose à propos d’Epstein, en me disant: ‘Il va être ma mort’.

«Alors, alors qu’elle le protégeait et l’aidait, elle complotait simultanément contre lui et essayait de prendre ses distances.

«Elle savait qu’ils pouvaient se tirer l’un vers l’autre.

«Je pense qu’elle se considérait comme la plus respectable des deux. Elle voulait que je fasse quelque chose pour Jeff. »

Il affirme que Maxwell lui a également confié son «plan Polanski» – du nom du réalisateur déshonoré Roman Polanski, qui a fui les États-Unis après avoir été accusé d’avoir violé une fille de 13 ans.

Il a déclaré: «Elle m’a parlé de son plan Polanski où elle fuirait en France parce qu’ils ne pouvaient pas l’extrader.

«J’ai été surpris d’apprendre qu’elle avait été récupérée dans le New Hampshire.

«Je veux que les autorités soient au courant de son plan avant son audience de mise en liberté sous caution.»

Steel se souvient que lors de ses dernières rencontres avec la paire, en 2005, Epstein et Maxwell semblaient traverser la propriété Palm Beach et tenter de jeter beaucoup d’objets.

Il a dit: «Ils semblaient se démener pour se débarrasser de choses comme les ordinateurs, les disques, des choses comme ça.

«EMMENEZ 100 JEUNES FILLES SUR L’ÎLE POUR L’ORGIE»

«Faisant ce qu’il a fait, franchissant la ligne et potentiellement faisant chanter tant de gens, il possédait des gens, à cause de ces vidéos et des photos qu’il avait d’eux dans des situations compromettantes.

«Une fois, Jeff m’a demandé – sachant que je connaissais bien les alarmes et les systèmes de sécurité – si je pouvais voir où il avait placé ses caméras.

«Je ne pouvais pas les trouver, ils étaient si bien cachés.

«Je savais de quoi il était capable et je ne savais pas s’ils m’avaient fait en vidéo, pas avec des mineurs parce que je ne l’avais jamais fait, mais avec elle et tout autre truc bizarre dans lequel ils étaient.

«J’avais donc besoin de ma propre monnaie de négociation.

«Je suis parti avec certaines de ces choses – des disques et des choses dont ils essayaient de se débarrasser.

«Je les ai envoyés aux autorités, mais je ne sais pas s’ils ont fait quoi que ce soit avec eux.

«Je ne sais pas ce que Jeff et Ghislaine ont fait avec les autres.

«Je pense qu’ils se sont débarrassés d’eux avant que les autorités ne mettent la main sur eux.»

Steel a déclaré que le couple lui avait également demandé de les aider à trouver des filles – mais il a refusé.

Il ajoute: «Ghislaine parlait toujours aux gens.

«Elle a essayé de me tirer dessus, mais je lui ai dit sans détour: ‘Ne me parle pas comme tu parles à ton personnel. Je vous fais des faveurs. Tu ne me parles pas. Je ne donne pas combien d’argent vous avez ».

«Ils savaient que j’avais des contacts dans divers endroits et ils m’ont offert de l’argent pour faire venir des filles, mais je ne les ai jamais acceptés.

«Ils m’ont dit:« Tout ce que les filles veulent, je peux les aider dans leur carrière de mannequin si elles le veulent ou payer pour leurs études, et ce ne sont que des massages ».

«Et j’ai dit:« Ouais, je suis presque sûr de ce que vos massages deviennent ».

«Et il me souriait simplement et me disait que je pouvais avoir ce que je voulais.

«J’ai dit que je ne voulais pas ça, ce n’est pas juste de profiter de ces jeunes filles. Ce n’est pas vrai.

«Il voulait que je l’aide avec un plan qu’il devait kidnapper ou payer 100 jeunes filles et les emmener sur une île où il aurait des relations sexuelles avec elles, des orgies, les utiliserait pour le chantage et aurait des bébés avec elles.

«Je lui ai juste dit de se taire. Je n’ai même réalisé qu’il était sérieux que des années plus tard.

«Pour lui, à cette époque, son objectif était de trouver des filles qui n’étaient pas des États-Unis.

«Il voulait des filles de l’étranger parce qu’il sentait qu’elles ne sauraient pas comment fonctionne le système de justice pénale aux États-Unis et seraient moins susceptibles de le dénoncer.

«Il a dit qu’il aiderait à s’occuper de leurs familles mais j’ai dit: ‘Je ne vais pas vous aider à ruiner la vie d’une adolescente’.

«Je veux réparer les torts que j’ai causés»

«J’ai toujours dû faire attention à ce que je disais.

«Je voulais qu’il me fasse confiance mais, de la même manière, je n’ai jamais su s’il m’organisait ou m’enregistrait. J’ai donc dû faire attention. C’était une ligne fine. «

Steel prévoit maintenant d’écrire un livre sur ses expériences avec la paire notoire.

Il a déclaré: «Je pense que l’histoire doit être racontée maintenant.

«Il y a des gens qui échappent à la justice depuis trop longtemps.

«Vous savez, j’étais un voleur de bijoux et d’art professionnel, volant des millions de dollars de bijoux et d’art pendant des années, partout aux États-Unis.

«C’était comme une dépendance et à l’époque je l’aimais.

«J’ai adoré ce style de vie. . . jusqu’à ce que je commence à aller en prison dans les années 2000 et c’est là que j’ai eu un réveil et j’ai réalisé que ça n’en valait pas la peine.

«J’ai perdu tout ce qui compte.

«Je veux renverser la vapeur et aider les gens maintenant.

«Je veux réparer les torts que j’ai causés et dont j’ai été témoin et je veux coopérer avec les autorités dans cette affaire afin que ces personnes puissent être tenues responsables.

«J’ai fréquenté l’université et ils veulent que je parle à leurs étudiants et j’ai été humilié quand mon livre a été emmené au festival de Sundance.

« Je veux juste donner quelque chose en retour. »

Steel est l’auteur de Sex and The Serial Killer: My Bizarre Times avec Robert Durst, disponible sur Amazon .