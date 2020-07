Réécrire l’histoire:La vraie raison pour laquelle les États-Unis ont perdu au Vietnam – Les troupes américaines étaient en révolte ouverte, tuant plus de 300 officiers en 1971

La guerre cachée

Notre armée qui reste maintenant au Vietnam est dans un état qui approche de l’effondrement, des unités individuelles évitant ou ayant refusé le combat, assassinant leurs officiers et sous-officiers, droguées et découragées lorsqu’elles ne sont pas presque mutines. Conditions parmi les forces américaines au Vietnam qui n’ont été dépassées qu’au cours de ce siècle par… l’effondrement des armées tsaristes en 1916 et 1917. Journal des Forces armées, juin 1971 1

L’aspect le plus négligé de la guerre du Vietnam est la révolte des soldats – le bouleversement de masse par le bas qui a démêlé l’armée américaine. C’est un grand test de réalité à une époque où les États-Unis se vantent d’être une nation invincible. Pour cette raison, la révolte des soldats est sortie de l’histoire officielle. Pourtant, c’était une partie cruciale de l’énorme mouvement anti-guerre dont l’activité a aidé le peuple vietnamien dans sa lutte pour libérer le Vietnam – décrit une fois par le président Johnson comme un «petit pays de quatrième rang à l’ânesse» – de la domination américaine. L’héritage de la révolte des soldats et de la défaite des États-Unis au Vietnam – malgré les récentes victoires américaines sur l’Irak et la Serbie – jette un voile sur le Pentagone. Ils craignent toujours le contrecoup politique qui pourrait survenir si les forces terrestres américaines subissaient de lourdes pertes lors d’une future guerre.

La révolte de l’armée était une lutte de classe qui opposait les soldats de la classe ouvrière aux officiers qui les considéraient comme consommables. La tentative à la mode de réviser l’histoire de la guerre du Vietnam, d’aérographier ses horreurs, de créer un climat favorable aux futures interventions militaires, ne peut pas reconnaître que les soldats américains se sont violemment opposés à cette guerre, ou que le capitalisme américain a toléré avec désinvolture le massacre des troupes de la classe ouvrière. Les universitaires libéraux ont ajouté à la distorsion historique en réduisant le radicalisme des années 1960 aux préoccupations et aux activités de la classe moyenne, tout en ignorant la rébellion de la classe ouvrière. Mais le militantisme des années 1960 a commencé avec la classe ouvrière noire comme force motrice de la lutte de libération des Noirs, et a atteint son apogée avec l’unité des soldats blancs et noirs de la classe ouvrière dont la recrudescence a secoué l’impérialisme américain.

Au Vietnam, la rébellion n’a pas pris la même forme que le mouvement anti-guerre de masse des États-Unis, composé de manifestations, de marches, de manifestations et de journaux clandestins.

Au Vietnam, l’objectif des soldats était plus modeste, mais aussi plus subversif : survivre, à «CYA» (couvrir ton cul), pour protéger «le seul corps que tu as» en combattant la tentative militaire de continuer la guerre. Le conflit de survie est devenu une guerre dans la guerre qui a déchiré les forces armées. En 1965, la Green Machine était la meilleure armée que les États-Unis aient jamais mise sur le terrain; quelques années plus tard, il était inutile comme force de combat.

La «politique de survie», comme on l’appelait alors, s’est exprimée par la destruction de la stratégie de recherche et de destruction, par les mutineries, par le meurtre d’officiers, par la fraternisation et la paix par le bas avec le Front de libération nationale (NLF) . Il a été très efficace pour détruire tout ce que la hiérarchie militaire et la discipline représentent. Ce fut le moment le plus fier de l’histoire de l’armée américaine.

Comme la plupart des traditions révolutionnaires de la classe ouvrière américaine, la révolte des soldats a été cachée de l’histoire. Le but de cet essai est de récupérer le record de cette lutte.

Une armée ouvrière

Les Vietnamiens n’ont pas la capacité de mener une guerre seuls ou de se gouverner eux-mêmes. Vice-président Richard M. Nixon, 16 avril 1954 2

De 1964 à 1973, de la résolution du golfe du Tonkin au retrait définitif des troupes américaines du Viêt Nam, 27 millions d’hommes ont atteint l’âge de l’ébauche. La majorité d’entre eux n’ont pas été rédigés en raison de reports d’université, professionnels, médicaux ou de la Garde nationale. Seulement 40% ont été enrôlés et ont vu le service militaire. Une petite minorité, 2,5 millions d’hommes (environ 10% des personnes éligibles au projet), a été envoyée au Vietnam. 3

Cette petite minorité était presque entièrement composée de jeunes de la classe ouvrière ou rurale. Leur âge moyen était de 19 ans. Quatre-vingt-cinq pour cent des soldats étaient des hommes enrôlés; 15% étaient des officiers. Les hommes enrôlés provenaient de 80% des forces armées ayant un diplôme d’études secondaires ou moins. À cette époque, l’enseignement collégial était universel dans la classe moyenne et faisait de fortes percées dans les sections les plus aisées de la classe ouvrière. Pourtant, en 1965 et 1966, les diplômés des collèges ne représentaient que 2% des centaines de milliers de recrutés. 4

Dans les collèges d’élite, l’écart de classe était encore plus flagrant. La classe supérieure n’a fait aucun combat. Sur les 1 200 diplômés de Harvard en 1970, seulement 2 sont allés au Vietnam, tandis que les lycées ouvriers envoyaient régulièrement 20%, 30% de leurs diplômés et plus au Vietnam. 5

Les étudiants des collèges qui n’étaient pas nommés officiers étaient généralement affectés à des unités de soutien et de service sans combat. Les décrocheurs du secondaire étaient trois fois plus susceptibles d’être envoyés dans des unités de combat qui ont combattu et fait des victimes. Les soldats d’infanterie de combat, «les grognements», étaient entièrement de la classe ouvrière. Ils comprenaient un nombre disproportionné de troupes de la classe ouvrière noire. Les Noirs, qui formaient 12% des troupes, représentaient souvent 25% ou plus des unités de combat. 6

Lorsque les ajournements d’université ont expiré, rejoindre la Garde nationale était un moyen préféré de se retirer du Vietnam. Pendant la guerre, 80 pour cent des membres de la garde se sont décrits comme se joignant pour éviter le projet. Vous aviez besoin de connexions pour entrer – ce qui n’était pas un problème pour Dan Quayle, George W. Bush et d’autres esquives de la classe dirigeante. En 1968, la Garde avait une liste d’attente de plus de 100 000. Il avait le triple du pourcentage de diplômés universitaires que l’armée a fait. Les Noirs représentaient moins de 1,5% de la garde nationale. Au Mississippi, les Noirs représentaient 42% de la population, mais un seul Noir servait dans une garde de plus de 10 000 personnes. 7

En 1965, les troupes provenaient d’une classe ouvrière qui avait évolué dans une direction conservatrice pendant la guerre froide, en raison du long boom d’après-guerre et de la répression mccarthyite. Pourtant, au cours des cinq années précédant la guerre, le mouvement des droits civiques avait façonné les opinions politiques des Noirs. Les troupes avaient plus de conscience de classe et de syndicat qu’aujourd’hui. Le Mouvement des États-Unis pour une armée démocratique, organisé par d’anciens membres du Black Panther Party, avait comme premiers points de son programme, «Nous exigeons le droit à la négociation collective» et «Nous exigeons des salaires égaux au salaire minimum fédéral». 8 Lorsque le ministère de la Défense a tenté de briser la grève des travailleurs agricoles en augmentant les commandes de laitue tavelée, les soldats ont boycotté les réfectoires, les piquets de grève et les plaques de plâtre avec des autocollants proclamant «Lifers Eat Lettuce».9 Lorsque l’armée a utilisé des troupes pour briser la grève sauvage des postes nationales en 1970, Vietnam GI a crié : «Au diable les grèves brisées, brisons le gouvernement.» dix

Peu de temps après le début de la guerre, le radicalisme a commencé à faire entendre sa voix parmi les jeunes travailleurs. Alors que la lutte de libération des Noirs se déplaçait vers le nord de 1965 à 1968, 200 villes ont connu des soulèvements dans le ghetto, répandant la conscience révolutionnaire parmi les jeunes Noirs de la classe ouvrière. Dans les usines, ces mêmes années ont vu une forte reprise du militantisme de la classe ouvrière, avec des jours perdus en raison des grèves et des chats sauvages doublant. 11 Les idées de gauche du mouvement étudiant atteignaient les jeunes de la classe ouvrière à travers le mouvement anti-guerre. En 1967 et 1968, de nombreuses troupes avaient été radicalisées avant leur entrée dans l’armée. D’autres encore ont été radicalisés avant d’être expédiés au Vietnam par le mouvement anti-guerre GI sur des bases étatiques. La radicalisation des soldats s’est rapidement heurtée à la dure réalité selon laquelle les officiers considéraient les troupes de la classe ouvrière comme consommables.

Le corps des officiers bourgeois

Laissez les militaires diriger le spectacle. Le sénateur Barry Goldwater 12

Le corps des officiers provenait des 7% de soldats qui étaient diplômés d’université ou des 13% qui avaient un à trois ans de collège. Le collège était d’officier comme le lycée devait enrôler l’homme. Le corps des officiers était composé de la classe moyenne et de perspectives managériales. Les familles des militaires de la classe dirigeante étaient fortement représentées dans ses rangs supérieurs13.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les officiers représentaient 7% des forces armées, un montant normal pour la plupart des armées. Le corps des officiers a utilisé l’économie des armes permanentes d’après-guerre, avec son budget d’armes pléthoriques, comme véhicule pour son auto-expansion. Au moment de la guerre du Vietnam, le corps des officiers représentait 15% des forces armées, ce qui signifie un officier pour six hommes et plus. 14

Après la fin de la guerre de Corée en 1953, il n’y avait aucune possibilité de commandes de combat. Comme le dit la vieille chanson de l’armée, « Il n’y a pas de promotion / de ce côté de l’océan. » En 1960, il a fallu 33 ans atroces pour passer du sous-lieutenant au colonel. De nombreux «condamnés à perpétuité», officiers professionnels et sous-officiers, ont accueilli la guerre du Vietnam comme une occasion de relancer leur carrière. Ils n’ont pas été déçus. En 1970, l’attente angoissante pour gravir les échelons de carrière du sous-lieutenant au colonel avait été réduite à 13 ans. 15 Plus de 99% des sous-lieutenants sont devenus premiers lieutenants, 95% des premiers lieutenants ont été promus capitaines, 93% des capitaines qualifiés sont devenus majors, 77% des majors qualifiés sont devenus lieutenants-colonels et la moitié des lieutenants-colonels sont devenus colonels. 16

La voie la plus sûre vers l’avancement militaire est un commandement de combat. Mais il y avait trop d’officiers en service actif de haut rang, ce qui provoqua une concurrence intense pour les commandements de combat. Il y avait 2 500 lieutenants-colonels se bousculant pour le commandement de seulement 100 à 130 bataillons; 6 000 colonels, dont 2 000 étaient en concurrence sérieuse pour 75 commandements de brigade; et 200 grands généraux en lice pour les 13 commandements de division dans l’armée. 17

Le général Westmoreland, commandant des forces armées au Vietnam, a hébergé les officiers en créant des unités de soutien excessives et un commandement de combat en rotation rapide. Au Vietnam, les unités de soutien et de service ont atteint 86% de l’effectif militaire. Seulement 14 pour cent des troupes étaient effectivement affectées au combat. Des services de soutien extravagants étaient à la base de la bureaucratie militaire. Les forces armées ont créé «de nombreux commandements logistiques, dirigés chacun par un général ou deux qui devraient disposer de personnels de haut rang pour aider chacun d’eux». Ainsi, il est devenu possible pour 64 généraux de l’armée de servir simultanément au Vietnam, avec le compliment requis des colonels, des majors, etc. 18

Ces officiers de soutien superflus vivaient loin du danger, se prélassant dans des camps de base arrière dans des conditions luxueuses. À quelques kilomètres de là, les soldats de combat vivaient un enfer cauchemardesque. Le contraste était trop grand pour permettre à la confiance – tant dans les officiers que dans la guerre – de survivre indemne.

La solution de Westmoreland à la compétition pour le commandement de combat a versé de l’essence sur le feu. Il a ordonné une période de service d’un an pour les hommes enrôlés au Vietnam, mais seulement six mois pour les officiers. Les troupes de combat détestaient la discrimination de classe qui les exposait à deux fois le risque de leurs commandants. Ils méprisaient les officiers, qu’ils considéraient comme crus et dangereusement inexpérimentés au combat.

Même une majorité d’officiers considéraient l’inégalité des tournées de Westmoreland comme contraire à l’éthique. Pourtant, ils ont été contraints d’utiliser de courtes tournées pour faire leurs preuves pour la promotion. Ils ont été placés dans des situations où toute leur carrière dépendait de ce qu’ils pouvaient accomplir en peu de temps , même si cela signifiait prendre des raccourcis et des risques au détriment de la sécurité de leurs hommes – une tentation à laquelle beaucoup ne pouvaient pas résister.

La limite extérieure des commandes de six mois a souvent été raccourcie pour des raisons de promotion, de soulagement, de blessure ou pour d’autres raisons. Le résultat a été des commandes de «portes tournantes». Comme l’a rappelé un homme enrôlé, «Au cours de mon année au pays, j’ai eu cinq chefs de section de sous-lieutenant et quatre commandants de compagnie. Un commandant était plutôt bon… Tous les autres étaient stupides. » 19

Aggraver cette situation était la contradiction qui garantissait l’opposition entre officiers et hommes au combat. Les promotions d’officiers dépendent des quotas de morts ennemis des missions de recherche et de destruction. Les commandants de bataillon qui n’ont pas fourni de dénombrements immédiats ont été menacés de remplacement. Il ne s’agissait pas d’une menace inactive: les commandants de bataillon avaient 30 à 50% de chances d’être relevés du commandement. Mais les missions de recherche et de destruction ont fait d’énormes pertes pour les fantassins. Les officiers corrompus par des ambitions de carrière ignoreraient cyniquement cela et feraient appel à l’offre interminable de remplaçants du quota mensuel provisoire. 20

La corruption des officiers sévissait. Un responsable du Pentagone écrit: « [la] puanteur de la corruption a atteint des niveaux sans précédent pendant le commandement de William C. Westmoreland de l’effort américain au Vietnam ». La CIA a protégé les champs de pavot des autorités vietnamiennes et a fait voler leur héroïne hors du pays sur des avions d’Air America. Les officiers en ont pris note et ont emboîté le pas. Le major qui a piloté le jet privé de l’ambassadeur américain a été pris en contrebande de 8 millions de dollars d’héroïne dans l’avion. 21

Les magasins de l’armée (PX) importaient des parfums français et d’autres produits de luxe pour que les officiers les vendent sur le marché noir à des fins personnelles. Mais le marché noir s’étendait bien au-delà des produits de luxe: «Les Viet Cong ont reçu un grand pourcentage de leurs approvisionnements des États-Unis via les routes souterraines du marché noir: kérosène, tôle, pétrole, moteurs à essence, mines Claymore, grenades à main, fusils, sacs de ciment », qui ont été vendus publiquement sur des marchés noirs ouverts en plein air. 22

Les troupes ont rapidement été déçues par une guerre dans laquelle du matériel militaire de fabrication américaine était utilisé contre elles. Et puis il y a eu des scandales sans fin: scandales PX, scandales de sous-clubs, scandales de sergent-major, scandales de brouillage de M-16. Lors des entretiens, quand on a demandé aux vétérans du Vietnam ce qui ressortait de leur expérience, une réponse répétée était «la corruption». 23

L’éthique du corps des officiers imite celle de l’élite des affaires qu’ils servent. Ils ont été corrompus par des missions de commandement de six mois tandis que leurs hommes ont servi un an, par l’avancement professionnel au détriment du bien-être des troupes, par le profit du marché noir et en vivant dans le luxe au milieu du massacre des troupes de combat. La corruption des officiers, combinée au plan de combat qui a évité les pertes d’officiers tout en garantissant le massacre de leurs hommes, a produit des résultats explosifs.

Une stratégie de classe dirigeante

Nous savons que nous ne pouvons pas gagner une guerre terrestre en Asie. Le vice-président Spiro T. Agnew dans «Face the Nation» (CBS-TV), 3 mai 1970 24

La position politique et militaire des États-Unis était sans espoir dès son entrée en guerre. Les États-Unis se battaient pour protéger le capitalisme et l’empire. Les Vietnamiens se battaient pour réunifier leur pays et se libérer du contrôle étranger. Le gouvernement du Sud-Vietnam, contrôlé par les États-Unis, était le représentant politique de la classe des propriétaires fonciers, qui a pris 40 à 60 pour cent de la récolte des paysans comme loyer. Dans les territoires contrôlés par le Front de libération nationale (NLF), les loyers ont été réduits à 10%, créant un énorme soutien paysan pour l’insurrection communiste.25

À mesure que le NLF élargissait ses zones de contrôle, il devenait de plus en plus difficile pour les propriétaires de percevoir des loyers. Ils ont donc conclu un marché fatidique avec leur gouvernement: l’armée percevrait le loyer des paysans en échange d’une réduction de 30%, qui devait être répartie en trois parties entre le gouvernement, les officiers et les troupes. La collecte des loyers est devenue plus importante pour l’armée que les combats. Le gouvernement sud-vietnamien corrompu et son armée n’étaient guère plus que des collecteurs d’impôts pour les propriétaires . L’énorme puissance économique et militaire de l’impérialisme américain n’était pas plus forte que les relations sociales de ses clients coloniaux les plus corrompus et les plus réactionnaires26.

La guerre a été menée par des troupes du NLF et des paysans auxiliaires qui travaillaient la terre pendant la journée et combattaient comme soldats la nuit. Ils attaquaient l’ARVN (armée de la République du Vietnam) et les troupes et bases américaines ou posaient des mines la nuit, puis disparaissaient dans la campagne pendant la journée. Dans cette forme de guérilla, il n’y avait pas d’objectifs fixes, pas de champs de bataille définis et il n’y avait pas de territoire à prendre. Dans cet esprit, le Pentagone a conçu une stratégie de contre-insurrection appelée «rechercher et détruire». Sans champs de bataille fixes, le succès au combat était jugé par le nombre de soldats de la NLF tués – le nombre de corps. Une variante un peu plus sophistiquée était le «taux de mortalité»–Le nombre de troupes ennemies tuées par rapport au nombre d’Américains morts. Cette stratégie de «guerre d’usure» était le plan militaire de base de la classe dirigeante américaine au Vietnam27.

Pour chaque ennemi tué, pour chaque corps compté, les soldats ont obtenu des laissez-passer de trois jours et les officiers ont reçu des médailles et des promotions. Cela a réduit la guerre de la lutte pour «les cœurs et les esprits des Vietnamiens» à un but plus vaste que de tuer. Tout Vietnamien tué a été inscrit dans le décompte des corps comme un soldat ennemi mort, ou comme le disent les GI, «s’il est mort, c’est Charlie» («Charlie» était un argot GI pour le NLF). C’était le résultat inévitable d’une guerre contre tout un peuple. Tout le monde au Vietnam est devenu l’ennemi – et cela a encouragé le massacre aléatoire. Les officiers ont en outre ordonné à leurs hommes de « les tuer même s’ils essayaient de se rendre – nous avons besoin du décompte des corps ». C’était une invitation à tuer sans discernement pour gonfler une feuille de pointage.28

Certains hommes enrôlés ont suivi leurs officiers dans la barbarie. L’incident le plus infâme a été le massacre génocidaire du village de My Lai, où les officiers ont exigé que leurs hommes tuent tous les habitants – plus de 400 femmes, enfants, nourrissons et personnes âgées. Un seul officier mineur, le lieutenant Calley, a été condamné pour ce crime de guerre de type nazi. Le président Nixon lui a rapidement pardonné.29 À ce moment-là, 32% des Américains pensaient que les hauts responsables du gouvernement et les militaires devraient être jugés pour crimes de guerre.

Plutôt que de suivre leurs officiers, beaucoup plus de soldats ont eu le courage de se révolter contre la barbarie. 30

Quatre-vingt-quinze pour cent des unités de combat étaient des unités de recherche et de destruction. Leur mission était de sortir dans la jungle, de frapper les bases et les zones de ravitaillement, de débusquer les troupes du NLF et de les engager dans la bataille. Si le NLF ripostait, des hélicoptères volaient pour empêcher le retrait et déclencher une puissance de feu massive – balles, bombes, missiles. Le NLF tenterait d’éviter cela et la bataille ne se déroulait généralement que si les missions de recherche et de destruction étaient prises en embuscade . Les troupes terrestres sont devenues l’appât vivant pour l’embuscade et les échanges de tirs. Les IG ont qualifié la recherche et la destruction de «bousiller les boonies en faisant pendre l’appât». 31

Sans hélicoptères, la recherche et la destruction n’auraient pas été possibles – et les hélicoptères étaient le terrain des officiers. «À bord de l’hélicoptère de commandement et de contrôle est monté le commandant du bataillon, son commandant de soutien à l’aviation, l’officier de liaison d’artillerie, le bataillon S-3 et le sergent-major de bataillon. Ils ont tourné… assez haut pour échapper à des tirs aléatoires d’armes légères. » Les officiers ont dirigé leur puissance de feu sur le NLF en contrebas, mais tout en crachant aveuglément des bombes et du napalm, ils n’ont pas pu éviter les «dommages collatéraux» – frappant leurs propres troupes. Un quart des morts américains au Vietnam ont été tués par des «tirs amis» des hélicoptères. Les officiers étaient hors de danger, «l’œil dans le ciel», tandis que les troupes avaient leurs «ânes dans l’herbe», ouverts au feu à la fois du NLF et des hélicoptères. 32

Une fois la bataille terminée, les officiers et leurs hélicoptères s’envolaient vers des camps de base éloignés du danger pendant que leurs troupes restaient sur le terrain. Les relations de classe de toute armée copient celles de la société qu’elle sert, mais sous une forme plus extrême. La recherche et la destruction ont amené les relations de classe du capitalisme américain à leur hauteur ultime.

Sur les 543 000 soldats américains au Vietnam en 1968, seulement 14% (ou 80 000) étaient des troupes de combat. Ces 80 000 hommes ont subi le plus gros de la guerre. Ils étaient le maillon faible, et leur désaffection a paralysé la capacité des plus grandes forces armées du monde à combattre. En 1968, 14 592 hommes – 18% des troupes de combat – ont été tués. 35 000 autres avaient des blessures graves qui ont dû être hospitalisées. Bien que tous les morts et les blessés ne soient pas des unités de combat, la grande majorité l’était . La majorité des troupes de combat en 1968 ont été gravement blessées ou tuées. Le nombre de victimes américaines au Vietnam n’était pas extrême, mais comme il était concentré parmi les troupes de combat, il s’agissait d’un massacre virtuel. Ne pas se révolter revenait à se suicider.33

Les officiers, haut dans le ciel, ont fait peu de morts ou de victimes. Les décès d’officiers sont survenus principalement dans les rangs inférieurs des lieutenants ou capitaines qui dirigeaient des pelotons ou des compagnies de combat. Les officiers supérieurs n’ont pas été blessés. Pendant une décennie de guerre, un seul général et huit colonels à part entière sont morts des tirs ennemis. 34 Comme le concluait une étude commandée par l’armée: «Au Vietnam… les corps d’officiers ne sont tout simplement pas morts en nombre suffisant ou en présence de leurs hommes assez souvent.» 35

Le massacre de grognements s’est poursuivi parce que les policiers ne l’ont jamais trouvé inacceptable. Il n’y a eu aucun tollé de la part de l’élite militaire ou politique, des médias ou de leurs patrons de la classe dirigeante au sujet de cet aspect de la guerre, et il n’est pas commenté dans presque toutes les histoires de la guerre. Il est ignoré ou accepté comme une partie normale d’un monde inégal, car la classe moyenne et la classe supérieure n’étaient pas au combat au Vietnam et n’ont souffert d’aucune boucherie. Cela n’aurait jamais été toléré si leur classe avait combattu. Leur assassinat prémédité de troupes de combat a déclenché une guerre de classe dans les forces armées. La révolte s’est concentrée sur la fin de la recherche et de la destruction par tous les moyens que l’armée avait fournis pour former ces jeunes travailleurs.

Tet – la révolte commence

Nous savons depuis un certain temps que cette offensive a été planifiée par l’ennemi … La capacité de faire ce qu’ils ont fait a été anticipée, préparée et satisfaite … Les objectifs déclarés du soulèvement général ont échoué … Je ne pense pas qu’ils le feront remporter une victoire psychologique. Président Lyndon B. Johnson, 2 février 1968 36

L’offensive du Têt a été le tournant de la guerre du Vietnam et le début d’une rébellion ouverte et active de soldats. Fin janvier 1968, le Têt , le nouvel an vietnamien, le NLF envoya 100 000 soldats à Saigon et 36 capitales provinciales pour mener une lutte pour les villes. L’offensive du Têt n’a pas été un succès militaire, en raison de la sauvagerie de la contre-attaque américaine. Rien qu’à Saigon, les bombes américaines ont tué 14 000 civils. La ville de Ben Tre est devenue emblématique de l’effort américain lorsque le major qui l’a reprise a annoncé que «pour sauver la ville, nous devions la détruire».

Westmoreland et ses généraux ont affirmé qu’ils étaient les vainqueurs du Têt parce qu’ils avaient infligé tant de pertes au NLF. Mais pour le monde, il était clair que l’impérialisme américain avait politiquement perdu la guerre au Vietnam. Le Têt a montré que le NLF avait le soutien écrasant de la population vietnamienne – des millions de personnes connaissaient et collaboraient à l’entrée du NLF dans les villes et personne n’a averti les Américains. L’ARVN avait retourné des villes entières sans tirer. Dans certains cas, les troupes de l’ARVN avaient accueilli le NLF et remis de grandes fournitures d’armes. La justification officielle de la guerre, à savoir que les troupes américaines étaient là pour aider les Vietnamiens à repousser l’agression communiste du Nord, n’était plus considérée par personne. Le gouvernement et l’armée sud-vietnamiens étaient clairement détestés par le peuple.37

L’affirmation constante de Westmoreland qu’il y avait «de la lumière au bout du tunnel», que la victoire était imminente, s’est avérée être un mensonge. Rechercher et détruire était un rêve de pipe. Le NLF ne devait pas être chassé de la jungle – il opérait partout. Aucun endroit au Vietnam n’était une base sûre pour les soldats américains lorsque le NLF en a décidé ainsi.

Quel était donc l’intérêt de cette guerre? Pourquoi les troupes américaines devraient-elles se battre pour défendre un régime que leur propre peuple méprisait? Les soldats sont devenus furieux contre un gouvernement et un corps d’officiers qui ont risqué leur vie pour des mensonges. Dans le monde entier, Tet et la confiance que l’impérialisme américain était faible et vaincu ont produit une recrudescence massive et radicale qui a fait de 1968 l’année de l’espoir révolutionnaire. Dans l’armée américaine, c’est le début de la confrontation avec les officiers.

En trois ans, plus du quart des forces armées étaient absentes sans permission (AWOL), avaient déserté ou étaient dans des prisons militaires. D’innombrables autres ont reçu des «congés de Ho Chi Minh» pour avoir perturbé et semé le trouble. Mais les forces les plus dangereuses étaient celles qui étaient toujours actives dans les unités de combat, dont la fureur d’avoir été massacrées dans des missions de recherche et de destruction inutiles a éclaté dans la plus grande rébellion que l’armée américaine ait jamais connue. 38

Mutinerie

Si un officier tentait d’imposer une sanction disciplinaire à un soldat, le pouvoir n’existait pas pour le faire exécuter. En cela, vous avez l’un des signes certains d’une véritable révolution populaire. Avec la perte de leur pouvoir disciplinaire, la faillite politique du personnel des officiers a été mise à nu. Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe 39

Le refus d’un ordre d’avancer au combat est un acte de mutinerie. En temps de guerre, c’est le crime le plus grave du code militaire, passible de la peine de mort. Au Vietnam, la mutinerie était endémique, le pouvoir de punir flétri et la discipline s’est effondré alors que la recherche et la destruction étaient révoquées par le bas.

Jusqu’en 1967, le mépris ouvert des ordres était rare et sévèrement réprimé , avec des peines de deux à dix ans pour des infractions mineures. L’hostilité à la recherche et à la destruction de missions a pris la forme d’un évitement de combat secret, appelé «sacs de sable» par les grognements. Un peloton envoyé pour « bosse les boonies » pourrait chercher une couverture sûre à partir de laquelle déposer des rapports fabriqués d’activité imaginaire .40

Mais après Tet, il y a eu un passage massif de l’évitement du combat à la mutinerie. Un Pentagone officiel reflète que « la mutinerie est devenue si commune que l’armée a été forcée de déguiser sa fréquence en parlant au lieu de « refus de combat. » » Refus de combat, un commentateur a observé, « ressemblait à une grève et a eu lieu lorsque les indications géographiques ont refusé, désobéi ou négocié un ordre au combat. » 41

Les actes de mutinerie se sont produits à une échelle jusque-là seulement rencontrée dans les révolutions. Les premières mutineries de 1968 furent des rejets au niveau des unités et des pelotons de l’ordre de combattre. L’armée a enregistré 68 de ces mutineries cette année-là. En 1970, dans la 1ère division de cavalerie aérienne seulement, il y avait 35 actes de refus de combat. 42 Une étude militaire a conclu que le refus de combat était « à la différence des foyers mutinés du passé, qui étaient généralement sporadiques, les événements de courte durée. La réticence progressive des soldats américains à combattre jusqu’à la désobéissance ouverte s’est déroulée sur une période de quatre ans entre 1968 et 1971. » 43

Les refus de combat de 1968 des unités individuelles se sont étendus pour impliquer des entreprises entières d’ici l’année suivante. La première mutinerie de masse signalée a eu lieu dans la 196e brigade légère en août 1969. La compagnie A du 3e bataillon, qui comptait 60 hommes contre 150, avait traversé la vallée de Songchang sous un feu nourri pendant cinq jours lorsqu’elle a refusé d’ordonner d’avancer. sur une pente de montagne périlleuse. La nouvelle de la mutinerie s’est propagée rapidement. Le New York Daily News a publié un titre de bannière: «Monsieur, mes hommes refusent de partir». 44 Le journal GI, The Bond , a noté avec précision: «C’était une grève organisée… Un laiton secoué a soulagé le commandant de la compagnie… mais ils n’ont accusé les gars de rien. Les cuivres se sont rendus à la force des hommes organisés. » 45

Ce précédent – pas de cour martiale pour avoir refusé d’obéir à l’ordre de combattre, mais l’officier de relève relevé de son commandement – était le modèle pour le reste de la guerre. L’insubordination de masse n’était pas punie par un corps d’officiers qui vivait dans la peur de ses propres hommes. Même la menace de punition s’est souvent retournée contre lui. Dans un incident célèbre, la compagnie B du 1er bataillon du 12e d’infanterie a refusé de pénétrer dans le territoire contrôlé par les NLF. Lorsqu’ils ont été menacés de cour martiale, d’autres sections se sont ralliées à leur soutien et ont refusé de continuer jusqu’à ce que l’armée recule. 46

Alors que la peur de la punition s’estompait, les mutineries se multiplièrent. Au moins dix mutineries majeures ont été signalées et des centaines de plus petites. Le Vietnam Courier de Hanoi a documenté 15 rébellions GI importantes en 1969. 47 À Cu Chi, les troupes du 2e bataillon du 27e d’infanterie ont refusé les ordres de bataille. Le « CBS Evening News » a diffusé en direct une patrouille de la 7e cavalerie disant à son capitaine que sa commande d’avance directe contre le NLF était absurde, qu’elle menacerait les victimes et qu’ils ne lui obéiraient pas. Une autre émission de CBS a retransmis la mutinerie d’une compagnie de tir de la 1ère division de cavalerie aérienne. 48

Lorsque le Cambodge a été envahi en 1970, des soldats de la base d’incendie de Washington ont organisé un sit-in. Ils ont dit à Up Against the Bulkhead: «Nous n’avons rien à faire là-bas… nous nous sommes juste assis. Ensuite, ils nous ont promis que nous n’aurions pas à aller au Cambodge. » En une semaine, il y a eu deux mutineries supplémentaires, les hommes des 4e et 8e d’infanterie ayant refusé d’embarquer des hélicoptères au Cambodge. 49

Lors de l’invasion du Laos en mars 1971, deux sections ont refusé d’avancer. Pour empêcher la mutinerie de se propager, tout l’escadron a été retiré de l’opération au Laos. Le capitaine a été relevé de son commandement, mais il n’y avait aucune discipline contre les hommes. Lorsqu’un lieutenant du 501st Infantry a refusé à son commandant de bataillon de faire avancer ses troupes, il a simplement été condamné à une peine avec sursis. 50

La décision de ne pas punir les hommes qui défient l’article le plus sacro-saint du code militaire, la désobéissance à l’ordre de combat, indique à quel point la détérioration de la discipline a érodé le pouvoir des officiers. La seule punition pour la plupart des mutineries était de décharger le commandant de ses fonctions. Par conséquent, de nombreux commandants n’ont pas signalé qu’ils avaient perdu le contrôle de leurs hommes. Ils ont balayé sous le tapis des nouvelles de mutinerie qui mettraient leur carrière en danger. Alors qu’ils devenaient tranquillement complices, les officiers perdirent toute autorité morale pour imposer la discipline.

Pour chaque défi au combat, il y a eu des centaines d’actes mineurs d’insubordination dans les camps de base arrière. Comme l’a rapporté un officier d’infanterie: «Vous ne pouvez pas donner d’ordres et vous attendre à ce qu’ils soient respectés.» 51 Cette recrudescence démocratique d’en bas était si importante que la discipline a été remplacée par une nouvelle technique de commandement appelée «élaboration». L’élaboration était une forme de négociation collective dans laquelle des négociations se poursuivaient entre les officiers et les hommes pour déterminer les ordres. L’éliminer a détourné l’autorité du corps des officiers et a saccagé la capacité de l’armée à effectuer des missions de recherche et de destruction. Mais l’armée n’avait pas de stratégie alternative pour une guérilla contre un mouvement de libération nationale. 52

L’impact politique de la mutinerie s’est fait sentir bien au-delà du Vietnam. Comme l’a dit HR Haldeman, le chef d’état-major de Nixon, « Si les troupes vont se mutiner, vous ne pouvez pas poursuivre une politique agressive. » La révolte des soldats a limité la portée mondiale de l’impérialisme américain. 53

Fragging

La condition morale de l’armée était désespérée. Vous pourriez le décrire en disant que l’armée comme une armée n’existait plus. Les défaites, les retraites et la pourriture du groupe au pouvoir avaient totalement sapé les troupes. Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe 54

Le meurtre d’officiers américains par leurs troupes était un objectif ouvertement proclamé au Vietnam. Comme un journal GI l’a demandé: «Ne désertez pas. Allez au Vietnam et tuez votre commandant. »55 Et ils l’ont fait. Un nouveau terme d’argot a vu le jour pour célébrer l’exécution des officiers: la fragmentation. Le mot vient de la grenade à fragmentation, qui était l’arme de choix car les preuves ont été détruites dans l’acte56.

Dans chaque guerre, les troupes tuent des officiers dont l’incompétence ou l’insouciance menace la vie de leurs hommes. Mais ce n’est qu’au Vietnam que cela est devenu omniprésent dans les situations de combat et généralisé dans les camps de base arrière. C’était l’aspect le plus connu de la lutte des classes au sein de l’armée, qui visait non seulement les officiers intolérables, mais les «condamnés à perpétuité» en tant que classe. Dans la révolte des soldats, il est devenu courant de peindre des slogans politiques sur les casques. Un slogan de casque populaire résumait cette humeur: «Tuez un non-com pour Christ». Fragmentation était la rançon extraite par les troupes au sol pour être utilisée comme appât vivant. 57

Personne ne sait combien d’officiers ont été séparés, mais après le Têt, c’est devenu une épidémie . Au moins 800 à 1 000 tentatives de fragmentation à l’aide d’engins explosifs ont été faites. L’armée a signalé 126 fragments en 1969, 271 en 1970 et 333 en 1971, lorsqu’ils ont cessé de compter. Mais cette année-là, juste dans la division américaine (de la renommée de My Lai), une fragmentation par semaine a eu lieu. Selon certaines estimations militaires, les fragmentation se sont produites à cinq fois le taux officiel, tandis que les officiers du Corps du juge-avocat général estimaient que seulement 10% des fragmentation avaient été signalés. Ces chiffres n’incluent pas les officiers qui ont été abattus dans le dos par leurs hommes et répertoriés comme blessés ou tués au combat. 58

La plupart des éclats ont fait des blessés , bien que «la nouvelle de la mort des officiers fera des applaudissements dans les films de troupes ou dans les bivouacs de certaines unités» 59 L’armée a admis qu’elle ne pouvait pas expliquer la mort de 1 400 officiers et sous-officiers. Ce nombre, ainsi que la liste officielle des décès fragmentaires, a été accepté comme estimation non reconnue de l’armée pour les officiers tués par leurs hommes. Il suggère que 20 à 25% – sinon plus – de tous les officiers tués pendant la guerre ont été tués par des hommes enrôlés, pas par «l’ennemi». Ce chiffre n’a pas de précédent dans l’histoire de la guerre. 60

Les soldats accordent des primes aux officiers ciblés pour fragmentation. L’argent, généralement entre 100 $ et 1 000 $, a été collecté par abonnement parmi les hommes enrôlés. C’était une récompense pour le soldat qui a exécuté la décision collective. La prime la plus élevée pour un officier était de 10 000 $, offerte publiquement par GI Says, un bulletin polycopié publié dans la 101st Airborne Division, pour le colonel W. Honeycutt , qui avait ordonné l’attaque de mai 1969 sur la colline 937. La colline n’avait pas d’importance stratégique et a été immédiatement abandonné à la fin de la bataille. Il est devenu inscrit dans le folklore GI sous le nom de Hamburger Hill, à cause des 56 hommes tués et 420 blessés. Malgré plusieurs tentatives de fragmentation, Honeycutt s’en est sorti indemne. 61

Comme l’a fait valoir Vietnam GI après Hamburger Hill, « Brass qualifie cela de formidable victoire. Nous l’appelons une boucherie putain … Si vous voulez mourir pour que certains condamnés à perpétuité puissent obtenir une promotion, allez-y. Mais si vous pensez que votre vie vaut quelque chose, vous feriez mieux de vous retrouver. Si vous ne prenez pas soin des condamnés à perpétuité, ils pourraient très bien prendre soin de vous. » 62

Les fragments étaient parfois annulés. Un lieutenant a refusé d’obéir à un ordre de prendre d’assaut une colline lors d’une opération dans le delta du Mékong. «Son premier sergent lui a dit plus tard que lorsque ses hommes l’avaient entendu refuser cet ordre, ils avaient retiré une prime de 350 $ placée plus tôt sur sa tête parce qu’ils pensaient qu’il était un« dur ». 63

Le motif de la plupart des éclats n’était pas la vengeance, mais le changement de conduite au combat. Pour cette raison, les officiers étaient généralement prévenus avant d’écraser. Tout d’abord, une grenade fumigène serait laissée près de leurs lits. Ceux qui n’ont pas répondu trouveraient une grenade à gaz lacrymogène ou une épingle à grenade sur leur lit en guise de rappel. Enfin, la grenade meurtrière a été jetée dans le lit d’officiers inflexibles endormis. Les officiers ont compris les avertissements et ont généralement obéi , devenant captifs des exigences de leurs hommes. C’était le moyen le plus pratique de briser la discipline militaire. Les unités dont les officiers ont répondu se sont retirées des missions de recherche et de destruction. 64

Un juge de l’armée qui a présidé des procès de fragmentation a qualifié de fragmentation «la façon dont les troupes contrôlent les officiers» et a ajouté que c’était «d’une efficacité mortelle». Il a expliqué: «Le capitaine Steinberg fait valoir qu’une fois qu’un officier est intimidé même par la menace de fragmentation, il est inutile pour les militaires parce qu’il ne peut plus exécuter les ordres essentiels au fonctionnement de l’armée. À travers l’intimidation par des menaces – verbales et écrites… pratiquement tous les officiers et sous-officiers doivent tenir compte de la possibilité de fragmentation avant de donner un ordre aux hommes qui les subissent. » La crainte de fragmentation a affecté les officiers et les sous-officiers bien au-delà de ceux qui étaient réellement impliqués dans les incidents de fragmentation. 65

Les officiers qui ont survécu à des tentatives de fragmentation ne pouvaient pas dire lequel de leurs hommes avait tenté de les assassiner, ni quand les hommes pourraient frapper à nouveau. Ils vivaient dans la peur constante de futures tentatives de fragmentation par des soldats inconnus. Au Vietnam, c’était un truisme que «tout le monde était l’ennemi»: pour les condamnés à perpétuité, chaque homme enrôlé était l’ennemi. «Dans certaines régions du Vietnam, [la fragmentation] suscite plus de peur parmi les officiers et les sous-officiers que ne le fait la guerre avec« Charlie ».»

Contre-fragmentation par des officiers de représailles a contribué à une guerre dans la guerre. Alors que 80 pour cent des fragments étaient des officiers et des sous-officiers, 20 pour cent étaient des hommes enrôlés , car les officiers cherchaient à tuer des fauteurs de troubles potentiels ou ceux qu’ils soupçonnaient de planifier de les fragmenter. Dans cette guerre civile au sein de l’armée, la police militaire a été utilisée pour rétablir l’ordre. En octobre 1971, la police militaire a attaqué le site du signal de la montagne Praline pour protéger un officier qui avait été la cible de tentatives répétées de fragmentation. La base a été occupée pendant une semaine avant le rétablissement du commandement. 66

La fragmentation a sapé la capacité de la machine verte à fonctionner comme une force de combat . En 1970, «de nombreux commandants ne faisaient plus confiance aux Noirs ou aux Blancs radicaux avec des armes, sauf en garde ou au combat». Dans la division américaine, des grenades à fragmentation n’ont pas été remises aux troupes. Dans le 440 Bataillon des transmissions, le colonel a refusé de distribuer toutes les armes. 67 Un soldat de Cu Chi a déclaré au New York Times: «Les garnisons américaines sur les grandes bases sont pratiquement désarmées. Les condamnés à perpétuité nous ont pris les armes et les ont mises sous clé. » 68 L’armée américaine désarmait lentement ses propres hommes pour empêcher que les armes ne visent l’ennemi principal: les condamnés à perpétuité. Il est difficile de penser à une autre armée aussi effrayée par ses propres soldats.69

La paix d’en bas – cherchez et évitez

L’armée était incurablement malade… en ce qui concerne la guerre, elle n’existait pas. Personne ne croyait au succès de la guerre, les officiers aussi peu que les soldats. Personne ne voulait plus combattre, ni l’armée ni le peuple. « Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe 70

Des mutineries et des éclats ont exprimé la colère et l’amertume que ressentaient les soldats de combat lorsqu’ils étaient utilisés comme appât pour tuer des communistes. Cela a forcé les troupes à réévaluer qui était le véritable ennemi. Beaucoup ont commencé à conclure que l’ennemi était les condamnés à perpétuité ou les dirigeants aux États-Unis – que c’était la classe capitaliste et non, comme ils l’avaient cru une fois, le NLF.

Dans une lettre remarquable, 40 officiers de combat ont écrit au président Nixon en juillet 1970 pour l’informer que «les militaires, les dirigeants de ce pays – sont perçus par de nombreux soldats comme étant presque autant notre ennemi que le VC [Viet Cong] et le NVA [armée nord-vietnamienne]. » 71 Aussi extraordinaire que soit l’admission de cet officier, il était trop peu, trop tard. Le Right-On-Post de Fort Ord a proclamé que les GI devaient se libérer eux-mêmes et toutes les personnes exploitées de l’oppression des militaires, que « nous reconnaissons notre véritable ennemi … Ce sont les capitalistes qui ne voient que le profit … Ils contrôlent l’armée qui nous envoie mourir. Ils contrôlent la police qui occupe les ghettos noirs et bruns. » 72 Pour d’autres, l’ennemi était plus immédiat. Comme le papier GI, le Ft. Lewis-McChord Free Press, a déclaré: «Au Vietnam, les Lifers, les Brass, sont le véritable ennemi, pas l’ennemi.» 73

De là, ce fut un court saut vers l’idée que «l’autre guerre, la guerre avec Charlie», devait être terminée. Après l’invasion du Cambodge en 1970, la guerre s’est agrandie, la fureur et la prise de conscience démoralisante que rien ne pouvait arrêter les bellicistes ont balayé le mouvement anti-guerre et les troupes. 74 Le logo de casque le plus populaire est devenu «UUUU», ce qui signifie «les réticents, dirigés par les non qualifiés, faisant l’inutile, pour les ingrats». La paix, si elle venait, devrait être faite par les troupes elles-mêmes, instituées par un retrait officieux des troupes mettant fin aux missions de recherche et de destruction. 75

La forme que cette paix d’en bas prit fut appelée «chercher et éviter» ou «chercher et échapper». Il est devenu si étendu que «rechercher et échapper (ce qui signifie éviter tacitement le combat par les unités sur le terrain) est maintenant pratiquement un principe de guerre, exprimé de manière vivante par la phrase GI,« CYA »(couvrez-vous le cul) et rentrez chez vous! Ce n’était pas seulement une répétition de l’évitement précoce du combat, des unités individuelles se cachant de la guerre – c’était plus ouvert, plus politique et plus clairement ciblé comme stratégie pour ramener la paix. 76

Dans la recherche et l’évitement, des patrouilles envoyées sur le terrain ont délibérément échappé à des affrontements potentiels avec le NLF. Les patrouilles de nuit, les plus dangereuses, s’arrêteraient et prendraient position à quelques mètres au-delà du périmètre de défense, où les NLF ne viendraient jamais. En contournant les conflits potentiels, ils espéraient faire comprendre aux NLF que leur unité avait établi son propre traité de paix.

Une autre tactique fréquente de recherche et d’évitement consistait à quitter le camp de base, à sécuriser une zone sûre dans la jungle et à mettre en place un système de défense périmétrique dans lequel percer pendant le temps alloué à la mission. «Certaines unités ont même emporté des armes ennemies avec elles lors de ces missions de recherche et d’évitement afin qu’à leur retour, elles puissent signaler un échange de coups de feu et apporter la preuve de pertes ennemies pour les chiffres de décompte requis par les quartiers généraux supérieurs.» 77

L’armée a été forcée de s’adapter à ce qui a commencé à être appelé «le cessez-le-feu des grognements». Un soldat américain de Cu Chi, cité dans le New York Times , a déclaré: «Ils ont créé des sociétés distinctes pour les hommes qui refusent de se rendre sur le terrain. Ce n’est pas grand chose de refuser d’y aller. Si on ordonne à un homme d’aller dans tel ou tel endroit, il ne passe plus par le tracas du refus; il emballe juste sa chemise et va rendre visite à quelques copains dans un autre camp de base. » 78

Un observateur à Pace, près du front cambodgien où une trêve unilatérale a été largement appliquée, a déclaré: «Les hommes ont accepté et passé le mot à d’autres pelotons: personne ne tire sans tirer dessus. Le 10 octobre 1971, vers 11 heures, les hommes de la Bravo Company, 11/12 First Cav Division, ont déclaré leur propre cessez-le-feu privé avec les Nord-Vietnamiens. » 79

Le NLF a répondu à la nouvelle situation . People’s Press, un journal GI, dans son numéro de juin 1971, affirmait que les unités du NLF et de la NVA avaient reçu l’ordre de ne pas ouvrir les hostilités contre les troupes américaines portant des bandanas rouges ou des signes de paix, à moins d’avoir été la première à tirer dessus. 80 Deux mois plus tard, le premier vétéran du Vietnam à visiter Hanoi a reçu une copie «d’un ordre aux troupes nord-vietnamiennes de ne pas tirer sur les soldats américains portant des symboles anti-guerre ou portant leurs fusils pointés vers le bas». Il rapporte son impact sur «me convaincre que j’étais maintenant du côté des Vietnamiens . » 81

Le colonel Heinl a rapporté ceci:

Cette « recherche et évasion » n’est pas passée inaperçue par l’ennemi est soulignée par la récente déclaration de la délégation du Viet Cong lors des pourparlers de paix de Paris selon laquelle les unités communistes en Indochine ont reçu l’ordre de ne pas engager des unités américaines qui ne les molestent pas. La même déclaration se vantait – non sans fondement en fait – que les transfuges américains sont dans les rangs VC. 82

Certains officiers se sont joints ou ont conduit leurs hommes dans le cessez-le-feu officieux d’en bas. Un colonel de l’armée américaine a déclaré:

J’avais une influence sur toute une province. J’ai mis mes hommes au travail pour aider à la récolte. Ils ont construit des bâtiments. Une fois que l’ANV a compris ce que je faisais, elle s’est relâchée. Je vous parle d’une trêve de fait, vous comprenez. La guerre s’est arrêtée dans la majeure partie de la province. C’est le genre d’histoire qui n’est pas enregistrée. Peu de gens savent même que c’est arrivé, et personne n’admettra jamais que c’est arrivé. 83

Rechercher et éviter, mutinerie et fragmentation ont été un brillant succès. Deux ans après la recrudescence des soldats, en 1970, le nombre de morts au combat aux États-Unis a baissé de plus de 70 pour cent (à 3 946) par rapport au sommet de 1968 de plus de 14 000. La révolte des soldats afin de survivre et de ne pas se permettre d’être des victimes ne pouvait réussir que par une lutte prête à utiliser tous les moyens nécessaires pour parvenir à la paix par le bas. 84

La révolte n’était pas seulement contre les sacs mortuaires, c’était la «révolte des sacs mortels», des hommes qui refusaient de se laisser pousser dans des sacs mortuaires, pour devenir le meurtrier du capitalisme américain. La révolte des soldats a remporté la guerre intérieure au sein de l’armée. Les troupes terrestres ont été retirées du Vietnam. Les forces armées ont toujours peur de les utiliser ailleurs.

Révolution et armée

Il est manifeste que la désorganisation des armées et un assouplissement total de la discipline ont été à la fois la condition préalable et la conséquence de toutes les révolutions réussies. « Engels à Marx, 26 septembre 1851 85

C’est une maxime de la politique révolutionnaire que pour que la révolution soit réussie, une partie de l’armée doit passer aux forces révolutionnaires. Pour que cela se produise, le mouvement révolutionnaire doit être suffisamment fort pour donner aux soldats l’assurance qu’il peut les protéger des conséquences d’une rupture de la discipline militaire.

L’armée s’est révoltée au Vietnam, mais elle manquait d’organisation révolutionnaire. Il n’y a pas eu de révolution pour que ça passe. La révolte a réussi à mettre fin à l’utilisation des troupes au sol, mais a laissé intactes les structures de l’armée, ce qui a permis à l’impérialisme de se reconstruire lentement à partir de l’épave.

La révolte de l’armée avait toutes les forces et les faiblesses de la radicalisation des années 1960 dont elle faisait partie. Ce fut une lutte de masse courageuse d’en bas, improvisant de manière créative les moyens tactiques nécessaires pour atteindre ses objectifs au fur et à mesure. Elle ne comptait sur personne d’autre que sur elle-même pour gagner ses batailles. Il était révolutionnaire de caractère et de tactique, mais il manquait les conditions préalables au succès révolutionnaire: organisation, programme, cadre et leadership. Il est possible de nommer des dizaines d’actes héroïques de la révolte des soldats au Vietnam, mais impossible d’enregistrer une organisation ou un leader. Ils sont sans nom.

C’était brillant mais bref. Les seuls outils d’organisation étaient les journaux GI souterrains. Un journal, comme tout révolutionnaire peut vous le dire, est un organisateur, l’échafaudage pour la construction de l’organisation. Mais les journaux sont devenus un substitut à l’organisation. Il y avait des échafaudages, mais pas de bâtiment. Si l’organisation révolutionnaire avait coordonné, centralisé, politisé, rendu conscient et généralisé l’effort de révolte des soldats, le potentiel de changement aurait été énormément plus grand et le résultat inimaginable.

Une contradiction des armées impérialistes modernes est qu’elles servent les guerres de conquête de la classe dirigeante, alors qu’elles dépendent des troupes de la classe ouvrière qui – quelle que soit leur confusion idéologique initiale – n’ont aucun intérêt matériel à la conquête. Cette contradiction a le potentiel de détruire des armées. Au XXe siècle, il l’a fait pour les armées russes et allemandes à la fin de la Première Guerre mondiale, l’armée portugaise dans les guerres coloniales africaines des années 1970 et l’armée américaine au Vietnam. Mais les armées ont également été utilisées pour la contre-révolution, dont la défaite de la révolution chilienne est un rappel encore vivant.

L’histoire cachée des années 1960 prouve que l’armée américaine peut être divisée et gagnée au mouvement révolutionnaire. Mais cela nécessite un long et lent travail patient d’explication, de propagande, d’éducation, d’organisation, d’agitation et d’action. La révolte du Vietnam montre comment les soldats de base peuvent relever le défi. La tâche inachevée est que l’organisation révolutionnaire atteigne également ce niveau. Quand c’est le cas, les troupes de l’armée américaine peuvent devenir les troupes de la révolution américaine.



