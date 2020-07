Réécrire l’histoire:Les secrets du programme soviétique de guerre contre les maladies

Parmi les nombreuses réalisations et inventions remarquables de l’humanité, peu sont aussi mauvaises et aussi horribles que la guerre biologique: le massacre délibéré et ordonné par le gouvernement de personnes atteintes de maladies mortelles.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée japonaise a maintenu un programme secret de tests de guerre biologique, comme l’ont fait les États-Unis dans les années 1950 et 1960. En 1969, le président Nixon a renoncé à l’utilisation de telles armes et les États-Unis ont démantelé leur vaste opération de guerre biologique, limitant par la suite la recherche à des mesures défensives telles que la vaccination.

Mais comme un nouveau livre remarquable le décrit dans les moindres détails, aucun régime n’a fait de « progrès » plus importants dans la guerre biologique que l’Union soviétique. Du point de vue d’un initié unique, un ancien scientifique de haut niveau du programme de guerre biologique soviétique raconte l’histoire dans Biohazard: The Chilling Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World (Random House, 1999). Ken Alibek (né Kanatjan Alibekov) a rejoint le programme soviétique « Biopreparat » en 1975, et a été son premier chef adjoint de 1988 à 1992, quand il a fait défection aux États-Unis.

Au cours de la terrible guerre civile russe de 1917-1921, au cours de laquelle le régime soviétique naissant a vaincu les forces anticommunistes « blanches » dispersées et divisées, jusqu’à dix millions de personnes ont perdu la vie. La plupart de ces décès ne sont pas survenus au combat, mais ont été causés par la famine et la maladie – en particulier le typhus.

Conscient de cela, le gouvernement soviétique révolutionnaire a très tôt accordé une grande priorité aux maladies comme méthode de guerre. En 1928, il a publié un décret secret ordonnant le développement du typhus comme arme de champ de bataille. Au cours des décennies qui ont suivi, l’URSS a construit et maintenu un vaste programme de guerre biologique. Par exemple, rapporte Alibek, des scientifiques soviétiques ont développé une capacité sophistiquée de lutte contre la peste, et un arsenal à Kirov (aujourd’hui Vyatka) a stocké 20 tonnes d’armes aérosol contre la peste (p. 166).

Utilisation en temps de guerre contre les Allemands

Alors qu’il était étudiant diplômé à l’Institut médical de Tomsk (1973-75), Alibek a étudié les dossiers médicaux soviétiques en temps de guerre qui suggéraient fortement que l’Armée rouge avait utilisé la tularémie comme arme contre les troupes allemandes à l’extérieur de Stalingrad en 1942 (pages 29-31). La tularémie est une maladie hautement infectieuse qui provoque des maux de tête débilitants, des nausées et de fortes fièvres. S’il n’est pas traité, il peut être mortel. Il est également difficile à éteindre, ce qui le rend attrayant pour quiconque essaie de produire des armes biologiques.

Alibek a découvert que « les premières victimes de la tularémie étaient les soldats panzer allemands, qui sont tombés malades en si grand nombre à la fin de l’été 1942 que la campagne nazie dans le sud de la Russie s’est interrompue temporairement ». En outre, raconte-t-il, des milliers de soldats et de civils russes vivant dans la région de la Volga sont tombés avec la maladie dans la semaine suivant l’épidémie initiale en Allemagne. Jamais auparavant il n’y avait eu une épidémie aussi répandue de la maladie en Russie.

Pourquoi tant d’hommes étaient-ils tombés malades de la tularémie du côté allemand seulement? De plus, 70% des Allemands infectés sont atteints d’une forme pneumonique de la maladie qui, selon Alibek, « ne pouvait être causée que par une dissémination volontaire ».

Alors qu’il y avait dix mille cas de tularémie signalés en Union soviétique en 1941, en 1942 – lorsque la bataille de Stalingrad était à son apogée – le nombre de cas a grimpé à plus de cent mille. Puis, en 1943, l’incidence de la maladie est revenue à dix mille. La bataille de Stalingrad a fait rage de septembre 1942 au 2 février 1943, lorsque Friedrich von Paulus, commandant de la sixième armée allemande, s’est rendu avec 91 000 officiers et hommes (dont seulement 6 000 ont survécu à la captivité soviétique).

Alibek est devenu convaincu que « les troupes soviétiques devaient avoir pulvérisé la tularémie sur les Allemands. Un changement soudain de direction du vent, ou des rongeurs contaminés passant par les lignes, avaient infecté nos soldats et la maladie s’était ensuite propagée dans la région ».

A son professeur, un colonel soviétique nommé Aksyonenko, il a expliqué que les preuves qu’il avait trouvées « suggèrent que cette épidémie a été provoquée intentionnellement ». Aksyonenko a répondu avec un avertissement sévère: « S’il vous plaît. Je veux que vous me rendiez service et oubliez que vous ayez jamais dit ce que vous venez de dire. Je l’oublierai aussi … Ne mentionnez jamais à personne ce que vous venez de me dire. »

Quelques années plus tard, un lieutenant-colonel soviétique âgé qui avait travaillé pendant la guerre dans l’installation d’armes bactériologiques secrètes de Kirov a déclaré à Alibek qu’une arme contre la tularémie y avait été développée en 1941. Il l’a également laissé « sans aucun doute que l’arme avait été utilisée . » Ce même officier a en outre suggéré qu’une «flambée de fièvre Q parmi les troupes allemandes en congé en Crimée en 1943 était le résultat d’un autre des agents de guerre biologique [soviétiques]» (p. 36).

Ouverture du système soviétique d’armes biologiques, 1990

Des documents internes révèlent qu’au cours des dernières années de la guerre froide, les plus hauts dirigeants de l’Union soviétique ont débattu de la dissimulation de leur programme d’armes biologiques illicites face aux protestations des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne.

Les documents, dévoilés pour la première fois dans un nouveau livre de David E. Hoffman, The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy, sont publiés aujourd’hui en traduction anglaise par les archives de la sécurité nationale.

Les enregistrements, ainsi que d’autres preuves rapportées dans le livre, montrent comment le Kremlin a repoussé les protestations de l’Occident au cours de l’effort massif de guerre contre les germes. Même après qu’un scientifique soviétique de haut niveau ait fait défection en Grande-Bretagne en 1989 et commencé à révéler les détails du programme, les responsables soviétiques ont décidé de poursuivre la dissimulation. Le programme soviétique était une violation de la Convention de 1972 sur les armes biologiques et à toxines, que Moscou avait signée.

Les documents montrent qu’Eduard Shevardnadze, le ministre des Affaires étrangères, Dmitri Yazov, le ministre de la Défense, et Lev Zaikov, le membre du Politburo supervisant le complexe militaro-industriel, entre autres, étaient conscients de la dissimulation et activement impliqués dans la discussion dans les années où Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev faisait avancer ses réformes sans éclat et tentait de ralentir la course aux armements nucléaires.

Zaikov a fait rapport à Gorbatchev sur les armes biologiques dans une note clé du 15 mai 1990. Une traduction de la note est incluse dans les documents publiés aujourd’hui.

Le livre, The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy , examine les dernières années de la compétition des superpuissances et explore ce qui est arrivé aux armes et aux scientifiques des armes après l’effondrement soviétique. Le livre a reçu le prix Pulitzer 2010 pour la non-fiction générale .

Le livre est basé en partie sur des milliers de pages de documents obtenus par Hoffman détaillant les principales décisions concernant le complexe militaro-industriel soviétique et le contrôle des armements dans les années 1980. Les documents ont été collectés par Vitaly Katayev, un membre du personnel professionnel du Comité central, et sont maintenant déposés à la Hoover Institution de l’Université de Stanford. Le livre est également basé sur une vaste documentation des dernières années de la guerre froide dans la collection des archives de la sécurité nationale.

Le système de guerre germinale – une lutte du Kremlin, 1989-1990

Une épidémie d’anthrax dans la ville de Sverdlovsk en 1979 a fait soupçonner en Occident que l’Union soviétique travaillait sur des armes biologiques offensives, en violation du traité. Juste en amont du quartier touché se trouvait une installation militaire d’armes biologiques. Les responsables soviétiques avaient insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’épidémie de Sverdlovsk avait des causes naturelles, telles que la viande contaminée. Les véritables raisons de l’épidémie sont restées cachées.

À partir du milieu des années 1970, l’Union soviétique avait construit une organisation de recherche massive sur les armes biologiques, connue sous le nom de Biopreparat, qui a été cachée par une histoire de couverture que c’était à des fins civiles.

Fin octobre 1989, Vladimir Pasechnik, l’un des principaux directeurs des instituts du système, a fait défection en Grande-Bretagne. Il a commencé à décrire aux Britanniques l’énorme portée et l’ambition du système Biopreparat, qui comprenait le développement de nouveaux agents pathogènes génétiquement modifiés. Ses révélations ont également été discrètement partagées avec les États-Unis.

Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre et les 2 et 3 décembre, le président Bush a rencontré Gorbatchev lors du sommet de Malte. Il y avait de nombreux problèmes urgents, y compris l’avenir de l’Allemagne et le pouvoir déclinant de Gorbatchev à la maison. Bush n’a pas discuté avec Gorbatchev des rapports inquiétants sur un programme soviétique d’armes biologiques.

Dans le même temps, les responsables soviétiques ont réalisé que Pasechnik pouvait dévoiler bon nombre de leurs secrets, et ils ont commencé à se forger des questions. Quelques semaines après le sommet de Malte, un conflit a éclaté parmi les responsables soviétiques sur la quantité de choses à dire à l’Occident sur l’épidémie de fièvre charbonneuse de Sverdlovsk.

Document 1 – Une note de référence, ou spravka , sur les raisons de l’épidémie de Sverdlovsk. Ce projet de mémorandum interne, daté du 19 décembre 1989, note les questions persistantes de l’étranger et du pays concernant Sverdlovsk. Le mémo indique qu’il y a eu une discussion de haut niveau sur la façon de réagir, et la décision a été prise de maintenir l’histoire de couverture selon laquelle l’épidémie de fièvre charbonneuse avait des causes naturelles. Cependant, la note évoque la possibilité que le complexe militaire soit lié à l’épidémie.

Le 5 janvier 1990, le ministère soviétique des Affaires étrangères, sous Shevardnadze, a fait un effort très modeste pour apporter un peu plus d’ouverture à la question. Le ministère a diffusé un projet de résolution du Comité central à 15 personnes. Le ministère a proposé de dire à l’Occident que l’accident de Sverdlovsk faisait l’objet d’une enquête et a suggéré d’échanger des informations avec les États-Unis à ce sujet et sur d’autres questions concernant les armes biologiques.

Document 2 – Le ministère de la Défense s’y oppose fermement. Dans cette note du 10 janvier 1990, le ministre de la Défense, Dmitri Yazov, s’oppose aux propositions du ministère des Affaires étrangères pour plus d’ouverture sur Sverdlovsk et les armes biologiques. Yazov dit qu’il n’y a pas eu d’accident au complexe militaire et qu’il ne devrait y avoir aucun échange avec les Américains, car cela contredirait toutes les affirmations soviétiques selon lesquelles il n’a jamais eu d’armes biologiques.

[Source: Bibliothèque et archives de la Hoover Institution, collection Katayev] Document 3 – Retraites du ministère des Affaires étrangères. Dans cette note de service, datée du 11 janvier 1990, Viktor Karpov, vice-ministre des Affaires étrangères, se retire, déclarant que le libellé de la résolution était «une formulation ambiguë malheureuse». Il est rayé de la résolution.

[Source: Bibliothèque et archives de la Hoover Institution, collection Katayev] Document 4 – Commentaires des membres du personnel du Comité central. Un extrait d’une note de service dans laquelle deux membres du Comité central, dont Katayev, déclarent que Karpov n’aurait pas dû diffuser le projet de résolution et prétendent qu’il n’avait «aucun droit de divulguer» des informations sur les armes biologiques.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne, désormais en possession des révélations de Pasechnik, affrontèrent tranquillement les Soviétiques. Le 14 mai 1990, les ambassadeurs britannique et américain à Moscou, Sir Rodric Braithwaite et Jack F. Matlock Jr., ont prononcé une démarche conjointe, ou protestation officielle. Ils l’ont entre autres apporté à Alexander Bessmertnykh, premier adjoint de Shevardnadze.

Document 5 – Les notes de Bessmertnykh. Ce sont les notes détaillées prises par Bessmertnykh sur la démarche américano-britannique. Les deux ambassadeurs ont déclaré qu’ils disposaient d’informations selon lesquelles l’Union soviétique avait un programme secret à grande échelle dans le domaine des armes biologiques.

La démarche a attiré l’attention du Kremlin. Le lendemain, 15 mai 1990, Lev Zaikov, membre du Politburo du complexe militaro-industriel, a envoyé une lettre dactylographiée à Gorbatchev et Shevardnadze. Bien que le rôle de Gorbatchev dans le programme d’armes biologiques ne soit pas clair jusqu’à présent, la lettre de Zaikov montre qu’il a été informé de certains détails à cette date.

Document 6 – La lettre de Zaikov à Gorbatchev. Dans cette importante note, qu’il a écrite à la demande de Gorbatchev, Zaikov donne une tournure très sélective sur l’histoire et les activités du programme soviétique de guerre germinale. Il ressort de la lettre que les responsables soviétiques ont menti non seulement au monde, mais aux autres, y compris au président du pays.

Deux jours plus tard, le secrétaire d’État américain James A. Baker III a été invité à rejoindre Shevardnadze lors d’un voyage touristique à Zagorsk, une ville située à quarante-trois miles au nord-est du Kremlin avec un célèbre monastère orthodoxe russe. Baker avait préparé un court document décrivant ce que les États-Unis savaient.

Alors qu’ils se dirigeaient vers Zagorsk dans la limousine ZIL de Shevardnadze, arborant des drapeaux soviétiques et américains sur le front, sans assistants mais deux interprètes dans la voiture, Baker a soulevé la question des armes biologiques et a remis le document à Shevardnadze. Baker a rappelé que Shevardnadze a dit, au présent, « il ne pensait pas que cela pourrait être le cas, mais il vérifierait. »

La question des armes biologiques est revenue sur le tapis lors du sommet de Washington. Le samedi 2 juin 1990, le président Bush et Gorbatchev ont eu une discussion privée à ce sujet à Camp David.

Et en juillet 1990, Baker a remis à Shevardnadze un autre document décrivant les préoccupations américaines concernant les armes biologiques.

Shevardnadze devait rencontrer Baker en août au lac Baïkal. Le 27 juillet et de nouveau le 30 juillet 1990, un groupe de fonctionnaires s’est réuni au bureau de Zaikov à Moscou pour rédiger les points de discussion que Shevardnadze utiliserait pour répondre à Baker.

Document 7 et Document 8 : Points de discussion de Shevardnadze pour Baker le 1er août 1990. Shevardnadze continue essentiellement la dissimulation. Il dit: « Nous n’avons pas d’armes biologiques. » Le document 7 est un brouillon et le document 8 se compose des véritables points de discussion de Shevardnadze. Dans ses mémoires, Shevardnadze a fait allusion à ce moment: «Si quoi que ce soit, Jim aurait pu avoir des doutes sur mon honnêteté, à propos d’une histoire désagréable que je n’ai pas l’intention de raconter ici.» Il a ajouté: « Mentir est toujours improductif. »

La réponse de Shevardnadze a été suivie d’une longue négociation qui a débouché sur les premières visites du Royaume-Uni et des États-Unis dans le complexe d’armes biologiques soviétiques en janvier 1991. Mais les experts occidentaux qui se sont rendus sur place sont repartis avec des soupçons encore plus profonds qu’un programme de guerre germinale massif existait.

Le mur de pierre continuerait même après la disparition de l’Union soviétique en décembre 1991.