Histoire et numismatique:Le 19 juin 1865 et le festival de Juneteenth

Juneteenth (un portemanteau de juin et du dix-neuvième; également connu sous le nom de Freedom Day) est un jour férié américain non officiel et un jour férié officiel du Texas, célébré chaque année le 19 juin aux États-Unis pour commémorer le général de l’armée de l’Union Gordon Granger annonçant des ordres fédéraux dans le ville de Galveston, Texas, le 19 juin 1865, proclamant que tous les esclaves du Texas étaient désormais libres. Bien que la proclamation d’émancipation les ait officiellement libérés près de deux ans et demi plus tôt et que la guerre de Sécession ait largement pris fin avec la défaite des États confédérés en avril, le Texas était le plus éloigné des États esclavagistes, avec une faible présence de troupes de l’Union , de sorte que l’application de la proclamation avait été lente et incohérente.

Bien que ce jour marque l’émancipation de tous les esclaves de la Confédération, l’institution de l’esclavage était toujours légale et existait dans les États frontaliers de l’Union après le 19 juin 1865. L’esclavage aux États-Unis n’a pas officiellement pris fin avant la ratification du treizième amendement à la la Constitution des États-Unis le 6 décembre 1865, qui a aboli l’esclavage entièrement dans tous les États et territoires américains.

Pendant la guerre de Sécession, le président Abraham Lincoln a publié la Proclamation d’émancipation préliminaire le 22 septembre 1862. Elle a été officiellement publiée le 1er janvier 1863, déclarant que toutes les personnes asservies dans les États confédérés d’Amérique en rébellion et non aux mains de l’Union devaient être libéré.

Plus isolés géographiquement, les planteurs et autres esclavagistes avaient migré vers le Texas des États de l’Est pour échapper aux combats, et beaucoup ont amené avec eux des esclaves, augmentant par milliers la population asservie de l’État à la fin de la guerre civile. Bien que la plupart vivent dans des zones rurales, plus de 1 000 résidaient à Galveston et à Houston en 1860, dont plusieurs centaines dans d’autres grandes villes. En 1865, il y avait environ 250 000 esclaves au Texas.

La nouvelle de la reddition du général Robert E. Lee le 9 avril 1865 parvint au Texas plus tard dans le mois. L’armée de l’Ouest du Trans-Mississippi ne se rendit que le 2 juin. Le 18 juin, le général de l’armée de l’Union, Gordon Granger, arriva à Galveston Island avec 2 000 soldats fédéraux pour occuper le Texas au nom du gouvernement fédéral. Le lendemain, debout sur le balcon de la villa Ashton de Galveston, Granger a lu à haute voix le contenu de « l’Ordre général n ° 3 », annonçant l’émancipation totale des personnes détenues comme esclaves:

<< Le peuple du Texas est informé que, conformément à une proclamation de l’exécutif des États-Unis, tous les esclaves sont libres. Cela implique une égalité absolue des droits personnels et des droits de propriété entre les anciens maîtres et les esclaves, et le lien existant jusqu’à présent entre eux devient celui entre l’employeur et la main-d’œuvre salariée. Il est conseillé aux affranchis de rester tranquillement dans leur maison actuelle et de travailler pour un salaire. Ils sont informés qu’ils ne seront pas autorisés à collecter aux postes militaires et qu’ils ne seront pas non plus soutenus dans l’oisiveté là ou ailleurs. «

Bien que cet événement soit communément considéré comme « la fin de l’esclavage », la proclamation d’émancipation ne s’appliquait pas à ceux qui étaient réduits en esclavage sur le territoire tenu par l’Union, qui ne seraient libérés que plusieurs mois plus tard, le 18 décembre 1865, que le Le treizième amendement a été ratifié le 6 décembre 1865. La liberté des anciens esclaves du Texas a obtenu un statut juridique dans une série de décisions de la Cour suprême du Texas entre 1868 et 1874.

Les célébrations remontent à 1866, impliquant d’abord des rassemblements communautaires centrés sur l’église au Texas. Il s’est répandu dans le Sud et est devenu plus commercialisé dans les années 1920 et 1930, souvent centré sur un festival gastronomique. Pendant le mouvement des droits civiques des années 1960, il a été éclipsé par la lutte pour les droits civils de l’après-guerre, mais a de nouveau gagné en popularité dans les années 1970 en mettant l’accent sur la liberté et les arts afro-américains. Au 21e siècle, le Juneteenth était célébré dans la plupart des grandes villes des États-Unis.

PIÈCES RELATIVES À CETTE ÉPOQUE

État de Caroline du Sud, 1er décembre 1873, 2 dollars, Cr. 14

Imprimé par American Bank Note Company, New York

S / N: 1156, plaque B

Signé par Francis Lewis Cardozo, trésorier

Branches de coton avec des capsules, des fermières portant des gerbes de céréales en dessous / scène du port d’État avec des navires et des balles de coton au centre, protecteur vert en dessous / « 2 » dans le comptoir, vignette portrait de Marie De Montijo Eugénie ci-dessous, dos vert orné

CU, avec endossement du manuscrit au dos

Francis Lewis Cardozo (1836 – 1903), signataire de cette note, a été le premier afro-américain à occuper un poste à l’échelle de l’État aux États-Unis. Il a été élu secrétaire d’État de Caroline du Sud en 1868. Cardozo a occupé ce poste jusqu’en 1872, date à laquelle il est devenu trésorier d’État de Caroline du Sud. Il était diplômé de l’Université de Glasgow, éminent pasteur presbytérien, éducateur, instructeur à l’Université Howard et fonctionnaire du Département du Trésor des États-Unis.