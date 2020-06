Nouvel Ordre Mondial:Le pillage de l’Afrique par les sionistes de la mafia khazare

Un cas récent a attiré l’attention sur le vol des ressources naturelles de l’Afrique par des milliardaires juifs et un fonds spéculatif de New York, facilité par leurs agents traîtres africains, par les politiciens sionistes et par les espions israéliens.

En 2008, le milliardaire israélien Beny Steinmetz a acquis grâce à la corruption le permis d’exploitation minière pour l’un des plus grands gisements de minerai de fer du monde pour seulement 160 millions de dollars en versant 50 millions de dollars à l’épouse du président guinéen de l’époque. La valeur réelle de la mine a été révélée plus tard lorsqu’il a vendu une participation de 51% dans le projet à la société minière Vale pour 2,5 milliards de dollars. Cependant, après un changement de gouvernement guinéen, la licence a été révoquée par le nouveau président, Alpha Condé, car elle avait été acquise par corruption. Vale a poursuivi Steinmetz a poursuivi en justice pour leur avoir vendu frauduleusement la licence et un tribunal de Londres a accordé à Vale 1,25 milliard de dollars de compensation. Cependant, Steinmetz a récemment tenté d’annuler la décision en utilisant des informations découvertes par l’agence d’espionnage israélienne BlackCube (les lecteurs connaissent peut-être leur travail précédent sur la protection de Harvey Weinstein [1]), ce qui montrerait que le conseil d’administration était au courant de la corruption potentielle lors de l’acquisition. Les espions israéliens se vantent d’avoir obtenu ces informations par la tromperie en créant un réseau élaboré de sociétés écrans et en discutant avec les dirigeants de Vale sous de faux prétextes.

Dans un acte d’audace foudroyante, Steinmetz a soutenu que cela signifiait qu’il devrait être indemnisé par Valent. Il est encore trop tôt pour dire comment ce procès se terminera; Cependant, il est frappant de constater que M. Steinmetz n’a purgé aucune peine en prison malgré une enquête pour corruption et blanchiment d’argent aux États-Unis, en Guinée, en Suisse et en Roumanie.

Cela est peut-être lié aux relations politiques internationales. Les poursuites engagées contre lui en Guinée ont été abandonnées dans un règlement négocié par l’ancien président français crypto-juif, le sioniste Nicolas Sarkozy. Incroyablement, cet accord n’a pas seulement impliqué que M. Steinmetz doive échapper à la peine, mais lui a également permis de participer éventuellement au nouveau projet d’extraction de minerai de fer de Simandou en Guinée, en partenariat avec l’activiste sioniste et ancien PDG et trésorier du Parti conservateur britannique, Sir Mick Davis.

Il semble cependant que le gouvernement guinéen ait par la suite réaffecté les droits de développement à une société d’État chinoise, dans un exemple du conflit qui se déroule à travers l’Afrique

Ce n’est que le dernier exemple d’un intermédiaire juif corrompu utilisant la corruption pour obtenir des licences minières à des prix symboliques, ridiculement bas. Grâce à ce processus, l’argent qui devrait appartenir au peuple africain pour ses ressources naturelles est redirigé dans les poches des milliardaires juifs et de leurs sbires africains.

Un autre exemple de cette pratique est Daniel Gertler, un milliardaire israélien du diamant. Daniel y est arrivé en 1997, à l’âge de 23 ans, à l’invitation de la communauté locale de Chabad, qui a des racines profondes en République Démocratique du Congo (RDC) . Le grand rabbin du centre Chabad-Loubavith de Kinshasa pour s’est arrangé pour faire recevoir Gertler par Joseph Kabila, le futur président et fils de l’ancien président. Ce dernier a accordé à Gertler un monopole sur les ventes de diamants de la RDC pour le prix absurdement bas de 20 millions de dollars, dont il avait besoin pour financer son armée dans la guerre civile congolaise en cours.

Gertler a également utilisé ses relations internationales au profit des Kabila; il est intervenu en son nom auprès de Condoleezza Rice, sur les négociations de paix. En 2009, le gouvernement congolais a été contraint d’acquérir une mine de cobalt et de cuivre de fermer ses portes en retirant le permis d’exploitation à ses anciens propriétaires. La mine a ensuite été acquise par Gertler pour 60 millions de dollars, et il l’a vendu peu après au groupe israélien Eurasian Resources Group pour 865 millions de dollars. (bénéfice de 805 millions, soit 1442%, sur le dos du peuple congolais)

Ce n’est qu’un des nombreux projets dans lesquels il a collaboré avec le fonds spéculatif new-yorkais Och-Ziff pour sécuriser par corruption les droits miniers; ils ont répété un processus similaire à travers l’Afrique, comme en Libye, au Tchad, au Niger et en Guinée. Och-Ziff a été fondée et dirigée par l’ancien banquier juif de Goldman-Sachs, Daniel Och, avec un investissement initial de 100 millions de dollars de la famille juive Ziff, qui étaient également d’importants investisseurs dans la Weinstein company et des donateurs aux partisans républicains du mariage homosexuel.

Les opérations africaines du fonds étaient gérées par Michael Cohen. Och-Ziff a ensuite été poursuivi pour ces trafics de corruption par le ministère américain de la Justice et condamné à une amende de 413 millions de dollars. Ce qui est exceptionnel, compte tenu de la mainmisse juive sur les États-Unis.

Mais il ne faut pas rêver. Comme dans le cas de Steinmetz, ni Gertler ni les dirigeants d’Och-Ziff n’ont jamais été emprisonnés pour leur vol des ressources naturelles de l’Afrique. On estime que le vol par la corruption de Gertler a coûté au peuple congolais 1,36 milliard de dollars. Gertler a été sanctionné par les États-Unis pour ses pratiques de corruption, et comme tous les malfrats juifs, on lui a permis de « s’enfuir » vers Israël pour fuir la justice américaine [2]. Cependant, il est récemment apparu qu’il avait engagé l’ancien directeur du FBI Louis Freeh et Alan Dershowitz pour faire pression pour que ces sanctions soient levées. Ces sanctions ne l’ont pas non plus empêché de continuer à jouer le rôle d’intermédiaire dans la vente de concessions pétrolières le long de la frontière ougandaise.

Le sud-africain Walter Hennig est une autre figure qui a travaillé avec Och-Ziff pour obtenir par corruption des droits miniers africains.

Walter Hennig est étroitement lié à l’éminent politicien de l’ANC et ancien terroriste « Tokyo » Sexwale [3] . Hennig et Sexwale ont tenté de conclure un accord par lequel ils prêteraient 25 millions de dollars à la nouvelle société minière du gouvernement guinéen et, en cas de défaut, très probable compte tenu des ressources limitées du gouvernement guinéen, recevraient la grande quantité de 30% des actifs de la société minière. . L’accord de prêt était secret et n’a été révélé au public que grâce aux efforts des journalistes d’investigation.

L’argent pour le prêt provenait à l’origine des fonds spéculatifs Och-Ziff [3]. Och-Ziff a aussi utilisé Sexwale afin de faciliter un accord avec le gouvernement notoirement raciste anti-blanc de Robert Mugabe au Zimbabwe. En 2008, Och-Ziff a accordé un prêt de 100 millions de dollars à un Mugabe en faillite, et dont il avait besoin pour maintenir son contrôle avant les élections. En échange, Mugabe leur a donné une concession de platine, qui avait été confisquée aux Anglo-Américains.

Les Blancs sont fréquemment accusés d’avoir volé les ressources naturelles de l’Afrique, mais ce n’est qu’un écran de fumée pour couvrir le pillage de masse du continent auquel se livrent sans vergogne les juifs. Et pourquoi ne le feraient-ils pas, sachant qu’ils sont totalement intouchables, car protégés par l’Empire anglo-sioniste.

EN COMPLÉMENTAIRE

Pourquoi la région riche en diamants n’a-t-elle pas de clinique Ebola? Où est Beny Steinmetz ou son frère?

Le quartier riche en diamants de Kono, qui comprend la ville de Koidu, n’a pas de centre de traitement Ebola et les cas sont acheminés vers Kenema ou Kailahun, » (Voir: « Couvre-feu dans la ville de Sierra Leone après les émeutes, tirant sur le cas Ebola « , Mar. 21 oct. 2014 http://feeds.reuters.com/~r/reuters/healthNews/~3/YAop1hOatxw/story01.htm )

Tu peux répéter s’il te plait? Le propriétaire privé de la grande mine de diamants de la ville, Koidu, est Beny Steinmetz, dont la richesse est estimée entre 3,5 et 6 milliards de dollars, bien qu’il ait récemment vendu des intérêts à son frère, probablement en raison d’allégations contre Beny de corruption en Guinée voisine. .

L’ONU dit qu’environ 1 milliard de dollars est ce qui est nécessaire pour faire face à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest – le multimilliardaire Steinmetz ne le remarquerait pas comme manquant! Il ne manquerait certainement pas le montant pour une petite clinique près de sa mine. Il pourrait s’agir d’une radiation d’impôt s’il paie des impôts.

Minuscule et mignon «hôpital du gouvernement Koidu» fourni par l’USAID il y a une décennie, avec les partenaires de l’ONG PREMIER URGENCE le peuple Koidu et NON la ou les sociétés minières! Non, en général, les sociétés minières ne font presque rien sauf retirer la richesse de l’Afrique et détruire son environnement. Pourquoi devraient-ils faire quoi que ce soit alors que les gouvernements, les bénévoles et les ONG feront tout? Ou laissez simplement la population s’en passer et l’environnement détruit. « Infirmière à l’hôpital de Koidu en Sierra Leone consultant des patients lorsque l’hôpital a été reconstruit après la guerre civile en Sierra Leone, mars 2006, USAID, L. Lartigue »

D’après nos lectures, les gouvernements, les ONG et les églises font presque tout ce qui se fait en Sierra Leone, tandis que Beny Steinmetz-Koidu a déplacé des communautés et creuse des trous béants sur 4,9 km2 de terrain pour obtenir environ 120000 carats par an de diamants ou plus. Il n’est certainement pas unique non plus. Quand on voit comment les enfants doivent marcher 5 kilomètres pour se rendre à l’école, ce pourrait être simplement pour contourner la concession minière! 4,9 km est d’environ 3 milles.

Steinmetz-Koidu Holdings (ou son nom actuel) a donné quelque chose à l’effort Ebola. Nous l’avons trouvé en train de faire des recherches hier, mais nous ne pouvons pas le retrouver, les médias ne sont donc pas impressionnés. Il n’y a rien sur leur site Web. Il comprenait des conteneurs pour le lavage des mains – peut-être 60 conteneurs? Certains s’en sont moqués, mais le chef aurait remercié la société minière. Steinmetz-Koidu Holdings a également donné de l’argent, d’après nos souvenirs, environ 40 millions de Sierra Leone Leone, ce qui semble être beaucoup d’argent jusqu’à ce que vous estimiez que cela ne vaut qu’environ 9 200 $, 8 800 francs suisses, 7 295 euros! (1 Leone sierra-léonais équivaut à 0,00023 dollar américain, 0,00022 franc suisse, 0,00018 euros). Cela peut ne pas être exact car les médias n’ont pas été tellement impressionnés par leur don que nous n’avons plus pu trouver de référence du tout! Et, notre mémoire n’est plus parfaite. Donc,

Nous ne serons cependant pas impressionnés tant qu’ils n’auront pas investi au moins 1 milliard de dollars (ou euros ou francs ou livres) dans la communauté et les soins de santé.

Selon Talini Beanie, 2013: « Les multinationales ont-elles investi dans des infrastructures de base telles que des routes pavées? La réponse est non…. Alors que les infrastructures d’assainissement et d’élimination des déchets ont également un besoin urgent d’investissements dans la plupart du pays, Kono a l’inconvénient supplémentaire de l’aggraver avec les dommages environnementaux causés par l’exploitation minière. ” Http://fellowsblog.kiva.org/fellowsblog/2013/05/02/the-curse-of-diamond-mining-in-sierra-leone

Nous espérons que vous regarderez la courte vidéo de 18 minutes de 2011 sur une communauté près de la mine de diamants, que nous avons publiée hier. Il ne s’agit pas de dérivés Creative Commons, nous l’avons donc publié séparément: https://miningawareness.wordpress.com/2014/10/22/kono-communities-affected-by-mining-sierra-leone/

Leurs allégations, qui sont très accablantes, ont été reprises ailleurs.

Ils parlent de problèmes avec leur eau, entraînant des diarrhées et des vomissements. Cela se trouve juste être les principaux symptômes d’Ebola, et les rendrait certainement affaiblis et plus sensibles à Ebola. Cela soulève également la possibilité d’un faux diagnostic.

Ils se plaignaient de maisons beaucoup plus petites que les maisons dont ils avaient été enlevés et faites de boue, au lieu de béton. La boue n’était pas correctement cuite en briques. (Les briques de terre seraient plus adaptées au climat, mais les briques de boue non cuites permettent entre autres de creuser des rats porteurs de maladies.)

Ils ont signalé que de très jeunes enfants devaient marcher 4,8 km pour se rendre à l’école sur des chemins boueux et non pavés et ont déclaré qu’ils aimeraient une école à proximité. Notez qu’ils marchent vers une école fournie par l’Église Méthodiste Unie, très probablement les Femmes Méthodistes Unies, et non par la société minière! Le bruit de l’exploitation minière était également un problème majeur.

Nous avons trouvé des préoccupations similaires sur Internet concernant la mine de Koidu, comme une enquête gouvernementale sur des logements de mauvaise qualité, avec une ventilation inadéquate et une seule sortie. C’était dans la région de Manjama du district de Kono, et destiné à reloger les résidents déplacés en raison des opérations de dynamitage de Koidu Holdings. Il semble avoir déjà appartenu, au moins en partie, à Beny Steinmetz à cette époque.

Un enseignant de l’école des filles de l’église méthodiste unie de Koidu a déclaré que l’explosion de la mine non seulement interrompt le travail scolaire, mais a également entraîné des fissures dans le bâtiment de l’école: «des fissures partout ». Dans le passé, ils avaient été notifiés, mais ils ont commencé à les prendre « au dépourvu ». Après l’explosion du 1er mars 2004, par Koidu Holdings, 3 femmes âgées qui n’ont pas pu évacuer se sont retrouvées hospitalisées, apparemment sous le choc (l’article n’est pas vraiment clair et parle de leur «réanimation rapide»). http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=691

Rupert Neate de The Guardian (16 oct. 2014) semblait très impressionné par 709 millions de Leones (163 000 USD, 103 000 livres, 130, 824 euros) donnés par la London Mining Co., et qu’ils aidaient à construire un centre Ebola de 130 lits . Mais qu’est-ce que cela implique? Selon le site Web de London Mining (7 oct. 2014), le centre de traitement Ebola est financé par les gouvernements américain et irlandais. Il sera exploité par l’International Medical Corps (IMC). London Mining a fourni un arpenteur et du carburant. Dawnus Mining a fourni du matériel de terrassement pour défricher le terrain (15 acres). Ils peuvent fournir une aide supplémentaire AU COÛT pour la construction, y compris les fondations en béton, la sécurité du périmètre et les installations de forage d’eau. Donc, ils donnent surtout de la main-d’œuvre – peut-être du bénévolat par leurs employés? Attention, quand vous lisez que les sociétés minières construisent ceci ou cela! Au moins, London Mining est honnête sur ce qu’elle fait ou ne fait pas. Cela ne semble pas toujours le cas.

Comme nous l’avons vu dans la vidéo hier, Steinmetz ne fait apparemment même pas ce à quoi on devrait s’attendre le moins (à moins que quelque chose ne change). Des personnes proches de ses exploitations minières à Koidu ont signalé des vomissements et de la diarrhée à cause de l’eau contaminée.

Il y a l’USAID «Koidu Government Hospital», mais nous ne pouvons que deviner le nombre de lits car une fois tous les 10 ans, il semble que quelqu’un lui donne environ 30 lits. Donc, on suppose qu’il a de 30 à 60 lits. De plus, il n’est apparemment pas équipé pour Ebola hautement infectieux. «L’hôpital public» a été fourni par l’USAID et certains lits ont été donnés par l’ONU, plus récemment. Il n’a PAS été reconstruit par la société minière! Pourquoi Beny Steinmetz devrait-il le faire alors que le contribuable américain le fera pour lui? Et qui déteste tout le monde? Pas Beny Steinmetz mais le gouvernement américain. Qui a fourni le petit hôpital? Le gouvernement américain, pas Beny Steinmetz!

« Le gouvernement américain a dépensé 579 765 $ pour remettre en état l’hôpital public de Koidu. Ses partenaires d’exécution étaient PREMIER URGENCE, une organisation non gouvernementale et à but non lucratif française, et le peuple de Koidu lui-même. » Http://freetown.usembassy.gov/pr082703c.html

(« UNE GRANDE JOURNÉE POUR KONO: L’HÔPITAL DU GOUVERNEMENT DE KOIDU RÉNOVÉ ET L’ALLIANCE DE KONO PEACE DIAMOND LANCÉE, 27 août 2003 ») Notez qu’il y a deux endroits appelés Koidu, mais le celui avec l’hôpital semble être celui près de la mine.

Sans surprise, tout n’a pas été la paix et l’amour entre les sociétés minières et les travailleurs. Le gouvernement américain rapporte: « En avril, la police aurait tiré sur des grévistes de l’établissement d’African Minerals Ltd dans le district de Tonkolili, faisant un mort et plusieurs blessés. En décembre, des policiers ont ouvert le feu sur des manifestants dans la mine de diamant Octea, dans la ville de Koidu, dans le district de Kono, lors d’une grève des travailleurs. Deux individus non affiliés à la mine ont été tués, mais à la fin de l’année, les détails de l’incident n’étaient toujours pas clairs, et la police n’avait pas ouvert d’enquête sur les coups de feu » http://state.gov/md204163.htm » BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, ET TRAVAIL, 2012 Country Reports on Human Rights Practices, Report, 19 avril 2013«

« Le bail minier du projet Koidu Kimberlite, situé dans la chefferie Tankoro du district de Kono, mesure environ 4,9 km2…. Le projet devrait augmenter la production des deux fosses ouvertes d’environ 10 000 carats par mois actuellement à une moyenne de 45 000 carats par mois de 2012 à 2015, diminuant au fur et à mesure que la production souterraine entre en ligne et que l’opération est maintenue à 100 000 tonnes traitées. par mois. ” Http://en.wikipedia.org/wiki/Koidu_Holdings

« Beny Steinmetz

Né en 1956

Netanya, Israël

Résidence Genève, Suisse

Nationalité

Occupation israélienne Homme d’affaires

Valeur nette de 3,5 milliards de dollars américains (juin 2014)

Enfants 4

Beny Steinmetz (né en 1956) est un homme d’affaires israélien, avec un vaste portefeuille dans l’extraction de diamants, l’ingénierie et immobilier. [1] [2] [3]

Beny Steinmetz est né à Netanya, en Israël, en 1956, le quatrième enfant de Rubin Steinmetz. [4] Il a hérité du groupe genevois Steinmetz Diamond Group de son père. [1]

Ressources du groupe Beny Steinmetz

Steinmetz et son frère Daniel ont fondé ce qui est devenu plus tard Beny Steinmetz Group Resources (BSGR). Beny occupe actuellement un rôle de conseil auprès du conseil d’administration de la société. [3] En mars 2014, le quotidien suisse « Le Temps » a annoncé que Beny Steinmetz avait vendu des actions du Steinmetz Diamond Group (SDG) à son frère Daniel. [5] [6]

BSGR en Guinée controversée

En décembre 2008, un permis d’exploration de trois ans pour les blocs Simandou 1 et 2, en République de Guinée, a été attribué à BSGR Guinée, après que le gouvernement de Guinée, sous la présidence de son président d’alors, le général Lansana Conté, lui a ordonné être abandonné par son détenteur précédent, la multinationale anglo-australienne, la société minière Rio Tinto Group. [7] [8] [9] Conté a signé les droits d’exploitation de la moitié nord de Simandou, quelques jours avant sa mort, à Steinmetz pour 160 millions de dollars. Steinmetz a ensuite vendu une part de 51% à Vale pour 2,5 milliards de dollars. [10]

Koidu Holdings, qui fonctionnait auparavant en tant que coentreprise, appartient à 100% à la société BSGR depuis 2007. [11] [12] En 1997, il a fondé STI Ventures NV, une société de capital-risque qui investit dans de jeunes entreprises en Israël. [13] En 1999, il était le propriétaire de Tucows. [14] BSGR et une autre société d’investissement, IMR, contrôlent également Cunico. Une entreprise aujourd’hui disparue, dont il était le fondateur et actionnaire, Nikanor Plc, cotée à Londres, a été acquise par Katanga Mining en 2008. [15] Avec sa société appelée Scorpio, il possède des biens immobiliers au Kazakhstan, en Russie et en Europe de l’Est. [1] [2]

Le département américain de la Justice et le FBI ont enquêté sur l’acquisition par BSGR des droits d’extraire la moitié des gisements de minerai de fer à Simandou, en Guinée, en raison de préoccupations concernant la corruption et les pots-de-vin . [9] [16] [17] [18] En avril 2014, le gouvernement guinéen a annoncé qu’il disposait de «preuves précises et cohérentes» que BSGR avait obtenu les droits miniers de Simandou en versant des pots-de-vin à l’épouse du président de l’époque Lansana Conté en 2008, et que les droits seraient retirés à BSGR et à son partenaire Vale SA [19] Rio Tinto a ensuite intenté une action contre Steinmetz, BSGR et Vale, alléguant qu’ils avaient conçu un plan RICO pour voler «les précieux droits miniers de Rio Tinto». [20]

Autres entreprises commerciales

Il est également un investisseur de Gabriel Resources Ltd. [21]

Valeur nette

Le numéro de mars 2011 du magazine Forbes estimait sa fortune personnelle à 6 milliards de dollars américains. [22] En mars 2011, il était la deuxième personne la plus riche d’Israël, avant la mort de Sammy Ofer en juin 2011. [23] Selon Forbes en juin 2014, Steinmetz est le sixième Israélien le plus riche du monde avec une valeur nette de 3,5 milliards de dollars. [24]

Personnel

Steinmetz vit à Genève, en Suisse. [9] Il est marié et père de quatre enfants. [1] Avec sa femme, il supervise la Fondation Beny & Agnes Steinmetz, qui fait des dons aux écoles, aux hôpitaux, aux unités de l’armée et aux arts en Israël. [1] Il détient également la nationalité française et se décrit comme un «Israélien international» [25] ». http://en.wikipedia.org/wiki/Beny_Steinmetz (Références Wikipedia au bas de cet article)

