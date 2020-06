Les Illuminati se rencontrent pour des rituels sataniques à chaque année au Bohemian Grove

L’histoire complexe et en coulisses de ce qui se passe dans les sombres sanctuaires du pouvoir mondial se dévoile, morceau par morceau. Beaucoup reste encore caché, mais cela a autant à voir avec notre réticence collective à vraiment affronter les ténèbres qu’autre chose. Grâce aux témoignages de braves dénonciateurs et au travail d’enquêteurs courageux, les preuves et les informations sur l’élite de notre monde continuent de croître. une inhumanité qui sert en quelque sorte à consolider leur emprise sur le pouvoir, la richesse et le plaisir du monde. Alors que nous continuons à nous acclimater au caractère fondamental de l’élite financière et politique de notre monde, il devient très important pour nous de suspendre notre indignation et notre incrédulité pendant un moment, afin de concentrer notre esprit sur une compréhension de la façon dont nos frères humains pourraient ont choisi de marcher jusqu’à présent sur une voie de dégénérescence morale.

L’humanité a été subvertie par un culte satanique, les Illuminati, basé sur le cabalisme.

Bohemian Grove passe sous le radar, mais chaque année, les Illuminati se rencontrent pendant la troisième semaine de juillet pour des rituels dépravés qui garantissent la conformité à leur agenda de malades.

Comme à chaque année,un enfant va être sacrifié au nom de Baal afin que les affaires de la secte satanique puissent continuer à prospérer…même en cette année 2020,année « dite » de la pandémie!

« Mon but à Grove était de nature sexuelle et, par conséquent, mes perceptions étaient limitées à celles d’une esclave sexuelle. En tant que moyen de contrôle efficace pour assurer la prolifération non détectée de plaisirs pervers (des élites), les esclaves comme moi ont été soumises à un traumatisme rituel. »

Cathy O’Brien

Le culte sataniste qui a colonisé l’humanité se réunit à Bohemian Grove, à 32 km au nord de San Francisco.

Plus de 2000 membres – les élites politiques, commerciales, culturelles et militaires des États-Unis – se réunissent pour des rituels sataniques, comprenant éventuellement un sacrifice rituel humain. Ils se rencontrent ici depuis les années 1880.

Selon « Treee », une jeune femme de Las Vegas qui prétend avoir des contacts au sein du club secret, un sacrifice rituel de Mary Magdalene a eu lieu le mardi 21 juillet 2010; et le sacrifice rituel de Jésus-Christ a eu lieu le mercredi 22 juillet. Un corps humain ou une effigie est brûlé devant un grand hibou symbolisant Moloch, le dieu païen cananéen. Alex Jones a filmé une cérémonie similaire appelée « Crémation de soin » le 15 juillet 2000.

Elle peut être visionnée ici:

Si l’appartenance de nos dirigeants mondiaux à un culte satanique n’était pas assez grave, la femme de Las Vegas affirme que les Illuminati sont en réalité une espèce de reptile alien qui occupe le corps humain et se nourrit de son énergie. Je trouve cela difficile à croire , mais j’aurais aussi du mal à croire que le leadership mondial sacrifie des bébés et fasse des sacrifices à des hiboux. Donc, je réserve mon jugement.

Cette espèce de reptiles s’appelle « Sangerians« ; ils forment une « race de la quatrième dimension » et représentent 3% de la population mondiale. Elle prétend en avoir rencontré « plus d’un, plus d’une fois« . Ils ont trois cœurs, changent de forme, ont le sang froid, mais développent des sentiments humains en dévorant de la chair et du sang humains.

« Dix pour cent reçoivent maintenant leur sang de la Croix-Rouge. » Sauf pour le sacrifice, chacun de leurs rituels implique le sexe. La reine Elizabeth est une reptilienne de premier plan. « Tout cela a l’air incroyable et de science-fiction« , a déclaré la femme. « Mais tout concorde parfaitement. »

Treee avait prévu de manifester devant les portes du Bohemian Grove vêtue d’une robe luminescente. Elle invite les gens à la rejoindre. Elle a dit que nous devons envoyer aux Bohos le message que nous savons qui ils sont. Elle a dit que les humains doivent ouvrir un dialogue avec ces créatures, sans quoi les deux espèces sont condamnées.

LES SATANISTES ET LEURS PERVERSIONS

Il est de plus en plus évident que les membres de Grove sont des satanistes plutôt que des reptiliens. Alex Jones précise que leur programme « Cremation of Care » montre en réalité le corps d’un bébé dévoré par les flammes. Un montage photo sur Youtube, enlevé depuis, pris dans la succession d’un membre du Bohemian Grove, laisse peu de doute sur l’existence de pratiques satanistes sérieuses. Une des images montre un cadavre, probablement un sacrifice humain.

Quant à la perversion, commençons par le trivial. En 1978, le club déclara devant le tribunal qu’il ne devrait pas embaucher de personnel féminin car les membres du Grove « urineraient à l’air libre sans même utiliser de toilettes rudimentaires » et que la présence de femmes modifierait le comportement des membres du club. « Voir l’entrée de Wikipedia.

Une enclave entièrement masculine, Richard Nixon a été entendue sur les Watergate Tapes, la décrivant comme « la pire chose que vous puissiez imaginer, cette foule de San Francisco qui y va; c’est tout simplement terrible! Je veux dire que je ne serrerai pas la main n’importe qui de San Francisco. «

Dans le scandale Franklin Coverup de 1989, Paul A. Bonacci a affirmé qu’il avait été kidnappé et emmené dans le Grove par le leader républicain Lawrence King et contraint à des actes sexuels avec d’autres garçons.

Dans le chapitre 18 de The Tranceformation of America, Cathy O’Brien écrit: « J’étais programmée et équipée pour fonctionner dans toutes les salles de Bohemian Grove afin de compromettre des cibles gouvernementales spécifiques en fonction de leurs perversions personnelles.

«Tout, n’importe quand, n’importe où avec n’importe qui» était mon mode de fonctionnement au Grove. Je ne prétends pas comprendre toute la fonction de ce cloaque et terrain de jeu politique, car ma perception se limitait à mon propre domaine d’expérience. Ma perception est que Bohemian Grove sert à ceux qui inaugurent le Nouvel Ordre Mondial par le contrôle mental, et se compose principalement des plus hauts responsables de la mafia et du gouvernement américain.

« Je n’utilise pas librement le terme » le plus élevé « , car de nombreuses drogues y sont consommées. Les esclaves du projet Monarch Mind-Control ont été régulièrement maltraités pour remplir le but principal du club: fournir la perversion. Bohemian Grove serait censé être utilisé à des fins récréatives, fournissant un environnement supposé sécurisé aux personnes politiquement nanties pour « faire la fête » sans contrainte. Mais la seule activité à laquelle ils ont eu affaire concernait la mise en œuvre du Nouvel Ordre Mondial, par la prolifération d’atrocités de contrôle mental, donnant à la place un air de « Secret Maçonnique ». La seule pièce où les discussions d’affaires étaient autorisées était le petit salon sombre, affectueusement et convenablement appelé Underground.

« Mon but au Grove était de nature sexuelle et, par conséquent, mes perceptions se limitaient au point de vue d’un esclave sexuel. En tant que moyen de contrôle efficace pour assurer la prolifération non détectée de leurs gâteries perverses, les esclaves comme moi étaient soumis à un traumatisme rituel. Je savais que chaque souffle que je respirais pouvait être le dernier, car la menace de la mort planait dans chaque coin. Des esclaves d’âge avancé ou dont les programmes ont échoué ont été assassinés «au hasard» dans les terrains boisés de Bohemian Grove, et j’ai pensé que c’était «tout simplement une question de temps jusqu’à ce que ce soit mon tour « . Les rituels ont eu lieu devant un monument gigantesque en béton sur les rives du Russian (rushin’) River. Ces rituels sexuels occultistes découlaient de la conviction scientifique que l’esprit les esclaves avait besoin d’un traumatisme grave pour assurer la compartimentation de la mémoire et non d’une motivation spirituelle.

« Ma propre menace de mort a été instillée lorsque j’ai été témoin de la mort sacrificielle d’une jeune victime aux cheveux noirs à laquelle on m’avait demandé de me livrer sexuellement » comme si ma vie en dépendait « . On m’a dit : « . ..la victime de sacrifice suivant pourrait être vous, à un moment où vous vous y attendez le moins, le hibou vous consommera Préparez-vous et restez préparé. » Etre « préparé » équivaut à être totalement suggestible, c’est-à-dire » sur le qui-vive « en attente de leur commandement. »

IMPLICATIONS

La juge de la Cour suprême, Sonia Sotomayor, est membre du « Club Belizean », composé uniquement de femmes, qui est l’équivalent féminin de Bohemian Grove. Le tableau qui se dessine est que l’élite est choisie en raison de son compromis sexuel et moral afin de se conformer aux préceptes des banquiers centraux cabalistes qui établissent le Nouvel Ordre Mondial.

Je plains les pauvres innocents qui pensent qu’Oussama ben Laden était responsable du 11 septembre, et qui croient que les médias disent la vérité et que nous vivons dans un pays libre. Nous vivons dans un monde conçu et contrôlé par les banquiers centraux satanistes conformément au schéma directeur des Protocoles des sages de Sion. Nous sommes harcelés par le terrorisme, la guerre, les crises financières et les virus, conformément aux Protocoles promis. Le but est de nous faire lever les bras au ciel et d’accepter le gouvernement mondial, ce qui est un euphémisme pour la tyrannie des banquiers. Qu’il s’agisse de changement climatique, de guerres, de sauvetage des banques ou de « lois contre la haine« , il y a de moins en moins de distinction entre la perversité des banquiers Illuminati et les actions de nos gouvernements.

Bohemian Grove est une preuve supplémentaire que notre leadership naturel a été remplacé par des satanistes et des pervers. Nous ne pouvons pas nous prendre au sérieux en tant que société tant que ces imposteurs nous contrôlent. Nous devons veiller à ce que toutes les campagnes politiques soient financées par des fonds publics, et non pas par les malfrats milliardaires de la Cabale. Les cartels des médias et les universités doivent être secoués de manière à refléter tous les points de vue. Les banquiers centraux et leurs laquais doivent être bannis ou la race humaine est condamnée à se dégrader davantage.

Premier commentaire d’Amanda-

Mon grand-père était proche de Winston Churchill durant la W W 2

il a dit que Churchill et son copain Aleister Crowley, tous deux francs-maçons au 33e degré avec un groupe d’occultistes, avaient l’habitude de sacrifier de jeunes garçons orphelins sur la côte sud, l’auteur Dennis Wheatley dans ses livres, en particulier « écrit qu’ils ont utilisé des forces obscures ».

Les habitants du coin voyaient des voitures de luxe en convoi avec leurs lumières éteintes se diriger vers un endroit appelé «Devils Chimney», où Lord Dowding appelait le «groupe noir» pour y organiser ces rituels. Plusieurs habitants se sont approchés de très près, et leur description ressemblait beaucoup aux singeries de Bohemian Grove.

Mon grand-père a dit que Churchill était un grand partisan de l’occultisme et qu’il s’entourait de ces types.

ANNEXE

Le Bohemian Club, créé en 1872 par cinq journalistes du San Francisco Examiner (qui en furent exclus par la suite) et situé à San Francisco en Californie, est l’un des clubs les plus fermés du monde. Véritable club néo-cons de l’élite et des personnes d’influence, il regroupe quelques 2.000 membres (uniquement des hommes, pour la plupart des Américains qui représentent au total le quart de la fortune privée aux États-Unis, mais aussi quelques Européens et Asiatiques) qui se réunissent tous les ans lors des deux dernières semaines du mois de juillet au Bohemian Grove. La cotisation est de 25.000 $ et la liste d’attente est de 21 ans au minimum. Le Bohemian Grove est une propriété privée de 11 km² appartenant au club, située à Monte Rio en Californie.

Le slogan du club est ‘Weaving Spiders Come Not Here’ = ‘Araignées Tisseuses Ne Venez Pas Ici’, faisant référence aux propositions d’affaire par des personnes provenant de l’extérieur du club. Bien qu’il existe des évidences dénonçant des activités politiques et économiques à l’intérieur du Club.

Le Club est célèbre pour avoir développé le Projet Manhattan lors d’un meeting en Septembre 1942 qui amena subséquemment à la bombe atomique. Les personnes présentes à cette réunion furent: Ernest Lawrence, quelques Officiers Militaires, le président de Harvard, et les représentants de Standard Oil et de General Electric.

La majorité des membres du Bohemian Club sont fiers du développement du Projet Manhattan au sein de leur club, et aiment raconter cette histoire aux nouveaux membres.

Les membres participent aussi à des sacrifices humains, comme le montre la photo ci-dessous. Personne n’est vraiment certain si les sacrifices ont toujours lieu. Les sumériens eux aussi participaient dans des sacrifices macabres où des parents offraient leurs enfants au dieu Moloch.

Quand on zoom la pochette originale du “Cremation of Care”, un des rituels du Bohemian club.

Quelques membres du Bohemian Club en 2007

David Rockefeller: Banquier, et membre du Groupe Bilderberg, du CFR et de la Commission Trilatérale

Nelson Rockefeller: Banquier, et membre du CFR, et de MAJI-MJ12. Très lié au lobby militaro-industriel américain, c’est lui qui a placé au pouvoir Nixon et Kissinger.

Henry Kissinger: Ancien ministre des affaires étrangères sous la présidence de Nixon, membre du Groupe Bilderberg, du CFR, de la Commission Trilatérale, et de MAJI-MJ12.

Herbert Hoover: Président des Etats-Unis de 1929 à 1933

Dwight Einsenhower Chef de guerre durant la seconde guerre mondiale et président des Etats-Unis de 1953 à 1961

Richard Nixon: Président des Etats-Unis de 1969 à 1974

Gerald Ford: Président des Etats-Unis de 1974 à 1976

Ronald Reagan: Président des Etats-Unis de 1981 à 1988

George H.W. Bush: président des Etats-Unis de 1989 à 1992, père de George W. Bush, ex-directeur de la CIA, membre des Skull and Bones, du CFR, de MAJI, entre autres

George W. Bush: Président des Etats-Unis de 2000 à 2008, membre des Skull and Bones

Jeb Bush: Le frère de George W. Bush, et gouverneur de Floride

Dick Cheney: Vice-président des Etats-Unis de 2001 à 2008, ministre de la défense de 1989 à 1992

Colin Powell: Ancien ministre de la défense de Bush

Caspar Weinberger: Ancien ministre de la défense Américaine

Eliott Richardson Ancien ministre de la défense Américaine

William Casey: Ancien directeur de la CIA

William Webster: Ancien directeur du FBI

George Schulz: Ancien ministre des affaires étrangères sous Reagan, ancien ministre de la défense de H. Walker Bush, membre du CFR

Malcom Forbes: Milliardaire américain

James Baker: Ancien ministre des affaires étrangères de H. Walker Bush

Arnold Schwarzenegger: gouverneur de Californie

Alan Greenspan: Président de la banque centrale américaine la FED

Charles Schwab: Président de Charles Schwab & Co, l’une des plus grosses sociétés de gestion financière et d’investissements boursiers du monde

Vernon Walters: Ancien chef d’état major de l’Armée américaine

David Packard: Fondateur de la société Hewlett-Packard

Lou Gerstner: Président d’IBM

Alex Mandl: Vice-président d’AT&T

Antonin Scala: Juge à la Cour Suprême américaine

Joseph Califano: Ancien ministre de la Justice sous Nixon et Reagan

Pete Wilson: Ancien gouverneur de Californie

Helmut Schmidt: Ancien premier ministre allemand

Valery Giscard d’Estaing: Ancien président français, membre du Groupe de Bilderberg, concepteur de la Constitution Européenne.

Michel Rocard: Ancien premier ministre français, membre du Groupe de Bilderberg

Tony Blair: Ex premier ministre britannique, également membre du Groupe de Bilderberg

Ferdinando Salleo: Dernier gouverneur de Hong-Kong

Miguel de la Madrid: Ancien président du Mexique

Edward Teller: Père de la bombe atomique américaine

Walter Cronkite: Journaliste vedette de la chaine CBS

Francis Ford Coppola: Cinéaste, il a réalisé le film Le Parrain qui reste un chef d’oeuvre encore aujourd’hui.

Franck Borman: Astronaute

Alexander Shulgin: Chimiste moléculaire, inventeur de l’Ecstasy et de plus de 200 autres substances “psychédéliques” (génératrices d’états modifiés de la conscience)

Charlton Heston: Acteur, et président le la NRA (National Rifle Association), le lobby américain des propriétaires d’armes à feu

Bono: Chanteur du groupe U2

Et beaucoup d’autres…

Les participants sont exclusivement masculins, ils sont aussi en majorité Américain bien qu’il y ait des Européens invités comme Michel Rocard l’ancien premier ministre français et Valery Giscard d’Estaing le fondateur de la constitution Européenne et ancien Président de la République Française

Réunion au Bohemian Club le 23 Juillet 1967. On peut voir à gauche Reagan et a droite Nixon Président des USA a l’époque. C’est durant ce meeting que Nixon cédera la place a Reagan pour etre le candidat du parti républicain en

novembre 1967.

George H. Walker Bush sortant de son avion en juillet 1993