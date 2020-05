L’autre effrayante cabale (chrétienne) qui contrôle le monde

Récemment, les Juifs de Netflix ont exposé «La Famille» – la conspiration fondamentaliste chrétienne secrète qui dirige le monde.

Contrebalancent-ils le pouvoir de la cabale juive ? Pas vraiment.

Ils énervent un peu les Juifs qui sont toujours mécontents de la concurrence. Mais ils font partie de la dialectique familière gauche-droite Illuminati (maçonnique). Leur objectif est le même: un ordre mondial néo-féodal où les milliardaires satanistes (nombreux dans le cabinet de Trump) exploitent des moutons affamés, vaccinés et fluorés. Si ces francs-maçons «chrétiens» pensent qu’ils auront un siège à la table juive cabaliste, ils vont être drôlement surpris.

« Les hommes qui ont le mieux compris le vrai sens de la Nouvelle Alliance étaient Adolph Hitler, Joseph Staline, Pol Pot et Mao Tse Tung » Doug Coe, chef de « The Family » dont les initiés incluent Mike Pence, Dr Ben Carson, Dan Coats, Jeff Sessions , Betsy DeVoss, Billy, Franklin Graham et « Cells » des membres du Congrès, des sénateurs, des juges et des hommes d’affaires.

Jésus a dit «Aime Dieu», «Aime ton prochain». The Family, alias, The Fellowship a été lancée par le ministre méthodiste Abram Vereide et a ensuite été dirigé par Doug Coe dans le but de créer des « cellules », de petits groupes de courtiers en pouvoir aux États-Unis et à l’étranger …

Il existe des centaines de «cellules» de «la Famille» dans les pays étrangers. Au sein du gouvernement américain, les membres comprennent les sénateurs américains Strom Thurmond, Mark Pryor, Mark Hatfield, John Ensign, Tom Coburn, Sam Brownback, Charles Grassley, Jim DeMint, Lindsey Graham, Conrad Burns, James Inhofe, John Thune, Pete Domenici, Bill Nelson , Don Nickles, Mike Enzi, Rick Santorum, John Kerry, Al Gore (Gore a déclaré officiellement que Doug Coe « est mon héros personnel. »), Hillary Clinton, le franc-maçon luciférien de 33 degrés, criminel du Watergate et chef de la « Prison Fellowship » (Privatiser le système pénitentiaire américain) Charles W. Colson, le juge en chef William Rehnquist, le procureur général de Ronald Reagan Ed Meese, Ronald Reagan, 33 degrés Mason George H.W. « Magog » Bush, le secrétaire d’État de Bush Senior James Baker III (avocat du groupe Carlyle), le franc-maçon de 33 degré Bill Clinton, Karl Rove, le procureur général de George W. Bush John Ashcroft et le général Atty Alberto Gonzales, George W. « Gog » Bush, Commandant suprême des forces alliées de l’OTAN, le conseiller à la sécurité nationale d’Obama, le général James Jones.

Les «mauvais amis internationaux» de Doug Coe comprennent «le chef le plus corrompu de l’histoire moderne» Suharto (Indonésie), le criminel de guerre parrainé par la CIA, Gustavo Álvarez Martínez (Honduras), le tortionnaire de masse et assassin des « guerres sales » de la CIA, le général Carlos Eugenios Vides Casanova (El Salvador), le tueur extrajudiciaire, kidnappeur et tortionnaire Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), l’inculpé criminel de guerre Omar al-Bashir (Soudan), le commandant des enfants soldats (pédocriminel) Joseph Kabila (Congo), le criminel de guerre formé par le Pentagone Paul Kagame (Rwanda), l’allié du Kagame et l’employeur des enfants (pédocriminel) soldats Yoweri Museveni (Ouganda) et le tueur par excellence Mohamed Siad Barre (Somalie) que Coe a facilité (avec Charles Grassley) à recevoir l’armement américain Barre utilisé pour « semer la terreur biblique sur sa propre nation » (Somalie)

Abraham Vereide, ci-dessus, a commencé les premiers « petits déjeuners de prière » en 1935 avec le père jésuite Heinrich Himmler SJ, inspiration spirituelle du parti nazi, fondé sur la philosophie de la « théosophie ». Vereide est devenu « conseiller spirituel » du prince maçon luciférien de 33 degrés Bernhardt qui a fondé le groupe de pilotage de Bilderberg et a été le conseiller spirituel de Harry Truman, l’aumônier maçon de 33 degrés, John Magee..

Souverain signifie «il n’y a pas de rang supérieur à son rang». Les maçons souverains lucifériens de 33 degrés GHW Bush, Henry Kissinger, John Kerry, Bill Clinton, Zbigniew Brzezinski sont des membres actuels.

Doug Coe est devenu le « Premier frère » de Vereide et a dirigé « La famille » jusqu’à sa mort en 2017. Il a été encadré dans la mémorisation de la Bible et la livraison par le Luciferian maçon de 33 degrés Billy Graham. Il s’appelait le « Furtif Billy Graham ».

Le fils de Billy, Franklin, a donné la Bénédiction pour Donald Trump, essentiellement un « Appel aux armes pour le Christ »; la femme adultère, pentecôtiste, prédicatrice de la prospérité Paula White, à gauche, a donné l’invocation de Trump et sert de conseillère spirituelle de Trump.

Doug Coe enseigne que «les règles normales ne s’appliquent pas aux nouveaux frères élus de la Famille». La même doctrine calviniste peut être trouvée dans la doctrine « Thelema » du maçon Aleister Crowley « Fais ce que tu veux« .

«La Famille» est décrite comme une «mafia chrétienne à l’abri de tout examen public», ce qui a la même signification que la MAFIA « Mazzini autorise les vols, incendies et empoisonnements ».

Maçon de 33 degrés, jésuite, sorcière, révolutionnaire du Vatican (Notez que la série HBO « Young Pope » préconise la religion de la « révolution ») Guiseppe Mazzini a introduit la MAFIA en Amérique après la guerre civile avec le maçon confédéré de 33 degrés, l’hédoniste Albert Pike dont la statue se dresse au pied du ministère américain de la Justice ….

Doug Coe a déclaré: « Je n’invite jamais les gens, ils viennent à moi et je fais ce que Jésus a fait, je ne tourne le dos à personne, la Bible est pleine de meurtriers de masse. »

« Jésus est comme Ho Chi Minh, Lénine ou Ben Laden, des hommes qui changent le monde par la force des alliances forgées avec leurs frères. »

« Les enseignements de Jésus étaient comme ceux des Gardes rouges pendant la révolution culturelle prolétarienne chinoise, qui prenaient leurs mères et leurs pères, les déposait sur une table, préparaient un panier à une extrémité, prenaient une hache et coupaient leur tête pour remplir leur engagement d’alliance. »

Le National Prayer Breakfast 2017 affirme que le vice-président de Trump, Mike Pence, le procureur général Jeff Sessions et le directeur du renseignement national Dan Coats sont des initiés. ….

En relation :

Review of Jeff Sharlet’s book The Family

Critique du livre de Jeff Sharlet The Family

Review of the Netflix Series

Examen de la série Netflix

Viewers React with Horror

Les téléspectateurs réagissent avec horreur

Source : The Creepy Christian Cabal that Controls the World

Par Howard Ratcliffe

(extraits par henrymakow.com)

ADDENDUM

Selon Wikipédia, « The Family (en français : « La Famille »), aussi connue sous les noms : The Fellowship, The Fellowship Foundation et The International Foundation, est un groupe intégriste chrétien fondé à Seattle (États-Unis) en 1935 par Abraham Vereide, un immigrant norvégien, prêcheur méthodiste et anti-communiste itinérant. Bien que n’ayant pas d’adhésion officielle, le groupe, dirigé depuis 1966 par Douglas Coe, compte 20 000 membres, dirigés par 350 cadres1. Ses membres comptent aussi bien des gens des classes populaires que des représentants importants du Congrès américain. « La Famille » est connue en particulier pour son National Prayer Breakfast (en français : « Petit déjeuner national de la prière »), organisé annuellement et auquel le Président des États-Unis se rend habituellement pour un discours. Ce groupe a aussi des liens internationaux dont Edmond Michelet et Alain Poher en France. »

The Fellowship Foundation est un groupe très secret d’hommes chrétiens qui se réunissent pour des études bibliques et des réunions de prière ; elle est surtout connue pour servir d’organisateur du National Prayer Breakfast, un rassemblement annuel de diplomates et de dirigeants mondiaux à Washington D.C. Fondée en 1935 par un norvégien nommé Abraham Veride, The Fellowship Foundation est née de l’organisation d’une réunion de 19 chefs d’entreprise pour écraser les tentatives des travailleurs de se syndicaliser. Au cours des soixante quinze dernières années, elle est devenue ce que certains ont appelé une théocratie secrète , ou un mouvement clandestin d’hommes chrétiens éminents qui exercent leur influence non seulement aux États-Unis, mais aussi à l’étranger. Les membres de la fraternité opèrent sous un voile de secret, qui est là par dessein ; Douglas Coe, le chef de la fraternité, qui est décédé en 2017, croyait que le groupe pourrait mieux exercer son influence de cette façon. « Plus vous pouvez rendre votre organisation invisible, plus elle aura d’influence », dit-il précisément dans l’un des rares discours archivés disponibles.

La principale façon dont The Fellowship Foundation maintient son influence est par le biais du National Prayer Breakfast, auquel tous les présidents américains depuis Eisenhower ont assisté au cours des cinquante dernières années. Bien que beaucoup considèrent le petit-déjeuner de prière comme un « événement banal », c’est vraiment en réalité une démonstration impressionnante d’influence et de pouvoir . Dans ses efforts pour consolider son pouvoir, La Famille a étendu ses tentacules à l’étranger.

La Famille est donc une institution dont la monnaie la plus prisée a toujours été le secret. En fouillant dans ses origines, on découvre ses liens avec certains des autocrates les plus méchants du monde, dont son actuel enthousiasme pour Trump comme un « roi-loup » qui peut changer l’histoire. The Family considère ce dernier comme un élément crucial dans la quête d’une vraie domination mondiale, via une alliance mutuellement bénéfique avec la cabale juive pour lesquels le pouvoir mondial est l’objectif ultime. Derrière tout cela se profile sans doute une réponse possible à un terrible questionnement tout à fait fondamental de la présidence de Trump : Comment un homme si ouvertement dévoué à la banalité du mal peut-il encore conserver un large soutien parmi les chrétiens ?

Comme pour la cabale juive, La Famille croit que les dirigeants gouvernent par droit divin, et que le pouvoir est en soi une preuve de la bénédiction de Dieu.

En accord avec leur admiration de longue date pour de nombreux dictateurs, elle considère Trump comme une âme sœur de Hitler, Staline, Mao. Elle considère que certains sont prédestinés à dominer les autres, que chacun est un partenaire commercial potentiel et que l’éthique n’est pas un obstacle pour atteindre ses objectifs. « Si tu es choisi, peu importe ce que tu fais »…