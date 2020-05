Des dizaines de sites archéologiques découverts par des bénévoles de leur domicile pendant l’isolement

Des dizaines de sites romains, préhistoriques et médiévaux non enregistrés ont été découverts par des volontaires en archéologie basés à domicile pendant la fermeture du coronavirus.

Les fouilles peuvent être suspendues en raison de la pandémie, mais l’équipe a trouvé des parties de deux routes romaines, une trentaine d’enceintes de peuplement remblayées préhistoriques ou romaines, une vingtaine de tumulus préhistoriques, ainsi que les restes de centaines de fermes médiévales, des systèmes de terrain et les carrières . Ceux qui dirigent le projet pensent qu’ils feront beaucoup plus de découvertes dans les semaines à venir.

L’équipe, dirigée par le Dr Chris Smart de l’Université d’Exeter et travaillant dans le cadre du projet Understanding Landscapes financé par le National Lottery Heritage Fund, analyse des images dérivées de LiDAR., ou détection et télémétrie de la lumière, données. Cette technologie laser est utilisée lors des levés aériens pour produire des cartes topographiques très détaillées.

La végétation et les bâtiments modernes peuvent être supprimés, permettant aux archéologues de regarder la forme de la surface du terrain pour trouver les restes de terrassements archéologiques. Les données, obtenues à partir du projet Tellus Sud-Ouest et de l’Agence pour l’environnement, sont systématiquement examinées et recoupées avec des enregistrements d’archéologie connue et des cartes historiques, ce qui signifie que le total des nouvelles découvertes change régulièrement.

Le Dr Smart a déclaré: « Le Sud-Ouest possède sans doute les données LiDAR les plus complètes à ce jour au Royaume-Uni et nous les utilisons pour cartographier le plus possible l’environnement historique. Le projet se concentre actuellement sur la vallée de Tamar, mais cela a été étendu pour inclure une large bande de terre entre Bodmin Moor et Dartmoor, Plymouth et Barnstaple – environ 4000 km2 en tout.

«Il s’agit de la première analyse systématique majeure des données LiDAR de la vallée de Tamar vers l’ouest et s’appuie sur les ateliers de formation que nous avons organisés plus tôt dans l’année. Habituellement, nous serions maintenant sur le terrain pour étudier des sites archéologiques avec des groupes de volontaires ou pour préparer notre communauté. les fouilles, mais tout est maintenant en suspens. Je savais qu’il y aurait de l’enthousiasme au sein de notre groupe de bénévoles pour continuer à travailler pendant le verrouillage – on a même suggéré de renommer temporairement notre projet ‘Lockdown Landscapes’ – mais je ne pense pas qu’ils aient réalisé combien de nouvelles découvertes ils feraient.

« Je suis très reconnaissant à notre équipe pour ses efforts et je suis heureux que nous puissions continuer à mener des recherches dirigées par des bénévoles en ces temps troublants, au rythme actuel, nous nous attendons à ce qu’ils reconnaissent des centaines de nouveaux sites archéologiques au cours des prochains mois. «

Un bénévole régulier du projet, Fran Sperring, a déclaré: « La recherche de sites archéologiques jusque-là inconnus – et aider à identifier des lieux pour une éventuelle étude future – a été non seulement gratifiant mais captivant. Bien que ce soit une courbe d’apprentissage assez abrupte pour moi – étant un novice relatif au sujet – j’apprécie chaque minute. L’archéologie du confort chaud et sec de votre salon – quoi de mieux? «

Le Dr Smart travaille en étroite collaboration avec son collègue de l’Université d’Exeter, le Dr Joao Fonte,

Le Dr Fonte a déclaré: « La télédétection est un outil très puissant pour la prospection archéologique. Alors que je travaille normalement dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, je suis vraiment heureux de collaborer à ce projet et de partager mon expertise au profit des magnifiques paysages du Devon et de Cornwall, et un projet impliquant une communauté de bénévoles intéressés par leur propre patrimoine culturel. «

L’équipe travaille également avec les équipes de Cornwall et du Devon Historic Environment Record pour trouver un moyen d’intégrer toutes ces nouvelles informations dans leurs bases de données et, éventuellement, de déployer le projet sur une plus grande partie du Sud-Ouest.

Lorsque le pire de la pandémie sera passé, l’équipe a l’intention d’entreprendre des levés géophysiques dans un certain nombre de sites nouvellement identifiés dans le cadre du projet Understanding Landscapes .

Le Dr Smart a déclaré: « Il est difficile pour nous de ne pas pouvoir effectuer le travail que nous avions prévu cet été – y compris une fouille au fort romain de Calstock – mais j’espère que ce n’est qu’un coup temporaire et que nous serons de retour à la campagne avec des bénévoles dès qu’il est possible de le faire en toute sécurité. «