À couper le souffle: Le modèle Ground Zero du 9/11 (Un nouveau livre expose l’arme nucléaire utilisée)

De la fin de 2005 à la fin de 2011, j’ai fait des recherches à temps plein sur le 11 septembre et j’ai rédigé 11 livres sur le sujet. J’avais collecté 3,2 téraoctets de données directement liées au 11 septembre : 1000 images, 1000 vidéos et 1000 documents, dont plusieurs centaines de rapports examinés par des pairs. Je pensais, avec une grande confiance, que je savais tout ce qu’il y avait à savoir sur le 11 septembre. Gordon Duff a même organisé un débat privé entre le Dr Jones, le Dr Wood et moi-même fin 2011.

Grâce à la sérendipité (don de faire par hasard des découvertes fructueuses), confirmée par le problème d’anniversaire, au début de 2019, j’ai rencontré le physicien Heinz Pommer qui m’a appris le peu que je ne connaissais pas du 11 septembre, mais plus important encore, M. Pommer m’a appris le sens de l’humanité, quelque chose que je pensais bien connaître aussi.

The Ground Zero Model est un nouveau livre collectif du physicien Heinz Pommer, du physicien Dr. David Madlener, du physicien Dr. Francois Roby, du marin et physicien Andreas Pieper, avec un court chapitre que l’on m’a demandé d’écrire. Vous y trouverez de nombreux dessins CAO 3D sophistiqués montrant exactement comment les tours jumelles et le bâtiment 7 ont été détruits.

Ces 4 courageux physiciens européens révèlent, encore une fois pour la première fois, «l’empreinte digitale nucléaire» que les auteurs ont laissée derrière eux et que cette empreinte nucléaire se trouve encore à New York aujourd’hui . Les isotopes restent et ils seront là pendant de nombreuses décennies à venir. Pour le tritium, seulement 2 demi-vies se sont écoulées, donc un signal pour des niveaux de tritium légèrement élevés sera toujours trouvé aujourd’hui. Un compteur Geiger ne fonctionnera pas, et cela vient directement du laboratoire d’isotopes en Allemagne. Un équipement coûteux et sophistiqué de détection des radiations serait nécessaire.

J’ai posé une question rhétorique à M. Pommer en passant. Je connaissais la réponse, mais il y a quand même répondu. Voici ce que M. Pommer a révélé lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait écrit le modèle Ground Zero (j’espère que je serai autorisé à poster un autre essai ici sur VT sur la coupe en V mentionnée ci-dessous, avec des images, décrivant ce que la coupe en V est, en 2 ou 3 jours).

Pommer écrit:

Imaginez que vous vous sentiez libre. Une fois. Certaines limites et frontières ont toujours existé, mais «liberté» n’a jamais été qu’un mot. Il avait et a un sens. Il a une valeur intrinsèque.

Voici un livre qui explique la destruction physique du World Trade Center. Il détaille l’empreinte nucléaire que nous avons trouvée, et d’autres auxquelles nous devrions nous attendre, si nous n’étions autorisés à les rechercher que sous terre.

Ce livre est une invitation à un voyage à la fois terrifiant et merveilleux. Il est parti d’une description purement physique de l’événement du 11 septembre, comme la coupe en forme de V et la conception de l’appareil nucléaire, mais bientôt il s’est développé et moulé en quelque chose de nouveau.

Au cours de mes recherches, et en tant qu’auteur, j’ai soudain dû me rendre compte que notre «liberté totale» a des limites inattendues. J’ai soudain découvert que vous ne devez pas parler d’une bonne théorie. Il y a des choses dont il est interdit de discuter.

Avec cette interdiction inattendue au niveau académique vient l’étonnement, puis la rébellion. Puis plus d’étonnement, et enfin la question de savoir où pourraient être les vraies frontières.

Le trou du lapin que ce livre dénoue est incroyablement profond. Nous évitons les noms, mais quiconque s’intéresse à cette question comprendra rapidement par qui la Nation a été détournée et pourquoi notre «nouvelle liberté» est privée de sa valeur intérieure, pourquoi le mot «liberté» a été vidé de sa véritable signification.

Et le lecteur comprendra également pourquoi nous devons retrouver notre liberté. Ce combat est toujours devant nous. Notre arme est la vérité. Notre arme est le courage de dire la vérité…

Ensemble, vérité et courage vaincront les Puissances qui détiennent toujours la Nation en captivité. Nous avons besoin de coopération, de respect mutuel et de compassion pour nous permettre de combattre ceux qui livrent des armes nucléaires et biologiques contre le peuple.

Avant de quitter cet endroit, nous devons au moins accepter nos erreurs et essayer de les corriger. Pas pour nos petites raisons individuelles, mais pour nos enfants, collectivement. Pour notre famille, qui s’appelle: l’humanité.

Avec cette motivation, le livre a été écrit.

~ M. Heinz Pommer

Je téléchargerai le livre sur Barnes & Noble mercredi et il sera disponible en couverture rigide, couverture souple et format PDF d’ici la fin de la semaine prochaine ou au début de la semaine suivante sur Barnes & Noble et Amazon. La couverture rigide coûte environ 39,00 $, la couverture souple environ 20,00 $ et le PDF environ 10,00 $. Je recommande le PDF car le livre contient environ 200 liens et tout est entièrement référencé. Le PDF vous permet d’utiliser les liens et également d’utiliser les liens internes du document.

Les auteurs souhaitent ne pas gagner d’argent sur cette entreprise. Nous avons tous été richement récompensés en servant la vérité, au mieux de nos capacités, en prenant la décision consciente de dire la vérité contre le pouvoir. Par conséquent, tous les profits de ce livre sont dirigés vers la FeelGood Foundation à New York, une organisation gérée par John Feel, un pompier et premier répondant qui a survécu à ses blessures et qui aide maintenant à financer les premiers répondants encore mourants.

Ce livre met maintenant un terme à ma quête de vérité sur le 11 septembre. Le livre révèle des choses que personne n’a jamais vues, moi y compris. Les lois de la physique sont appliquées parce que les lois de la physique ne peuvent pas être brisées. La recherche de la vérité sur le 11 septembre est maintenant terminée avec la publication de ce livre tant attendu. Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin. Disponible sur Amazon et Barnes & Noble @ 25 mai 2020.

Source : Breathtaking: 9/11, The Ground Zero Model (New Book Exposes Nuclear 9/11)

By VT Editors

May 16, 2020