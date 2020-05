Camps de jeunes hitlériens en Amérique (1935-1941)

Vous avez ici des images fantastiques, publiées pour la première fois par les Archives nationales des États-Unis, d’un camp d’été pour les membres des jeunesses hitlériennes aux États-Unis en 1937. Il a été tourné à Windham, New York, à l’été 1937.

Dans Volks-Deutsche Jungen aux États-Unis (Jeunes allemands aux États-Unis), vous verrez ce qui semble d’abord être une histoire banale d’un camp d’été pour garçons. Le film commence avec le camp en construction et les enfants enthousiastes s’entassent dans des bus affrétés pour faire le voyage de New York à Windham, New York à l’été 1937. Les garçons plantent des tentes, déchargent des caisses de haricots cuits au four et effectuent des exercices de conditionnement physique . Si vous portez une attention particulière, vous remarquerez peut-être que certains des garçons portent des shorts portant l’insigne de l’éclair unique qui a marqué le plus jeune contingent de la jeunesse hitlérienne, mais il faut attendre le «Flaggenappell» (appel nominal) à 13:47 que l’affiliation devient claire.

Après avoir fait des recherches sur ce que nous avons appelé le film «Nazi Boy Scout», j’ai pu en savoir un peu plus sur ces jeunes hitlériens américains. Premièrement, ils n’étaient certainement pas des Boy Scouts. Le camp fréquenté par les garçons et les jeunes hommes de ce film était géré par la Deutsche-Amerikanische Berufsgemeinschaft (DAB), plus connue sous le nom de Ligue professionnelle germano-américaine ou Bund allemand-américain. Le DAB, qui comprenait plus de 70 sections locales, a été fondé en 1936 pour promouvoir l’Allemagne et le parti nazi en Amérique. La plus connue des activités de l’organisation a été le rassemblement pro-nazi de 1939 qui s’est tenu au Madison Square Garden qui a attiré environ 20 000 participants.

Moins connu, le DAB a également fonctionné comme une sorte d’organisation d’endoctrinement culturel pour les enfants germano-américains, avec des activités décrites dans plusieurs des films que nous proposons. Les camps d’été, avec les uniformes et les bannières officiels de la jeunesse hitlérienne, pourraient être l’exemple le plus visuel et le plus effrayant des tentatives du DAB pour inculquer les sympathies nazies aux enfants germano-américains. Un autre film, destiné à encourager les garçons à participer au camp, comprend un intertitre peut-être involontairement inquiétant qui se traduit par «garçon allemand, tu nous appartiens aussi». Même si cela s’est produit il y a plus de 75 ans, il est troublant de voir des enfants américains lever un drapeau nazi et savoir que cela s’est produit à seulement 150 miles à l’extérieur de New York.

Ces films étant la propriété d’une organisation indépendante, vous vous demandez peut-être comment ils se sont retrouvés aux Archives nationales. La séquence des événements qui ont conduit au film à arriver au Motion Picture Preservation Lab a commencé lorsque le gouvernement américain a fouillé le siège national du DAB le 5 janvier 1942. En vertu d’une assignation à comparaître du Grand Jury fédéral, les agents ont saisi des dizaines de films 16 mm et des enregistrements sonores qui documentaient les activités. du DAB. Le matériel audiovisuel comprenait ce qui était étiqueté «EXPOSITION 147» dans l’affaire contre les activités non américaines du DAB. Ces films et enregistrements sonores sont conservés aux Archives nationales comme archives de cette enquête. Un archiviste les a découverts dans les fonds textuels à la fin des années 1980 et transférés à la Direction du cinéma, du son et de la vidéo à cette époque.