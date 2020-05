L’attaque biologique au coronavirus contre la Chine a été révélée par un officier dénonciateur britannique en 2010

Voici un extrait de l’exposé publié pour la première fois le 19 mars 2010 sous le titre délibérément trompeur: Mission anglo-saxonne – La chronologie – Lettre d’un dénonciateur… (voir ci-dessous).

Extraits:

…. Par la suite, ou simultanément, des armes biologiques seraient utilisées contre la population chinoise. Cela déclencherait alors une autre chaîne d’événements qui ferait s’effondrer toute l’infrastructure politique et sociale chinoise. Cela a été mentionné comme suit: Maladie, suivie de pénuries alimentaires généralisées, suivie d’une famine de masse. […] Les agents biologiques étaient décrits comme ressemblant à la grippe et se propageaient comme un feu de forêt. Cela me choque et me rend malade de décrire ces événements. Cela me choque encore plus de savoir que des événements plausibles sont manipulés pour provoquer l’extinction de toute une partie de la race humaine.

Ce titre est tout à fait «trompeur», non pas parce que nous n’assistons pas à une série anglo-américaine d’opérations secrètes bioterroristes pour dominer le monde; mais parce que le véritable pouvoir derrière l’empire américano-britannique existe depuis bien plus longtemps que l’apparition des anglo-saxons eux-mêmes, qui sont relativement récents. Le fait historique, c’est que la mafia khazare [1] a pris le contrôle de la monarchie anglaise peu de temps après que les tout premiers rois se soient assis sur le trône à Londres. Après tout, aucun royaume ne peut durer sans le financement nécessaire pour l’entretenir ensuite avec ses châteaux et sa cour.

Le seul moyen pour que le fléau actuel, ou tout autre fléau d’origine humaine, soit correctement compris et combattu avec succès est d’identifier les vrais auteurs qui se cachent dans l’ombre depuis des millénaires. Ces perpétrateurs sont catégoriquement identifiés dans l’exposé qui suit:

Nothing changes until those who secretly rule US are prosecuted for 9/11, JFK, OK City, 5G, Chemtrails, Vaccines, USS Liberty….

(Rien ne change jusqu’à ce que ceux qui dirigent secrètement les États-Unis soient poursuivis pour le 11 septembre, JFK, OK City, 5G, Chemtrails, Vaccines, USS Liberty….)

Conclusion

Ce qui se passe vraiment ici en 2020, c’est que les Juifs qui trônent au sommet de la pyramide du pouvoir mondial (pouvoirs financier, économique, médiatique, pornographique, mafieux, …) ne peuvent plus gérer notre planète-prison. Nous sommes des «détenus» beaucoup trop nombreux, donc nous sommes hors de leur contrôle. Non seulement cela, mais le niveau de micro gestion extrême et d’hyper-contrôle nécessaires pour maintenir tout semblant d’ordre est devenu très éprouvant pour eux.

Cette situation qui s’intensifie rapidement rend ces gens à la fois extrêmement anxieux et assez fous. La consanguinité au sein des familles judéo-illuminati suffit à rendre fous et dégénérés tous leurs enfants. Ainsi, les générations les plus anciennes n’ont plus les héritiers et les successeurs nécessaires pour perpétuer la tradition enragée et patriarcale de domination et de contrôle.

Par conséquent, ils sont obligés de recourir à un nombre croissant d’opérations terroristes de type Gladio afin de garder les choses sous leur contrôle. La vague continue d’opérations bioterroristes avec les coronavirus est peut-être l’exemple le plus révélateur de leur désespoir.

Rappelez-vous, l’opération Gladio est le bras terroriste de l’OTAN (qui est en réalité «l’Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord»).

REMARQUE:

L’Italie a été le premier grand pays européen à être ciblé avec l’arme biologique du coronavirus pour une raison spécifique. (Voir: Is Italy playing with fire when it comes to China? L’Italie joue-t-elle avec le feu en ce qui concerne la Chine?). En effet, l’Italie avait de sérieux problèmes avec le Deep State et le NYT a publié ce titre: “Defying Allies, Italy Signs On to New Silk Road With China“. «Défiant les alliés, l’Italie s’engage sur une nouvelle route de la soie avec la Chine».

La Mission Anglo-Saxonne

Les historiens nous disent que la «mission anglo-saxonne» fait référence à la propagation du christianisme au VIIIe siècle. Mais plus de 1300 ans plus tard, il y a maintenant un autre sens, beaucoup plus sinistre, pour cette expression.

Nous avons récemment reçu 11 pages d’informations d’un initié qui était physiquement présent à une réunion des francs-maçons seniors dans la City de Londres en 2005. Ce qui a été discuté fait froid au dos.

J’ai (Bill) fait une interview audio avec notre source, un Anglais dont nous avons vérifié l’identité avec tous les détails connus et confirmés. Cet homme, comme beaucoup avec lesquels nous avons parlé, n’est plus en mesure de vivre avec sa conscience ou de garder cette information secrète.

Mon idée originale était de publier une transcription de l’interview, comme nous l’avons fait par le passé. Mais le matériel qu’il couvre est si critique – et, pour moi, les pièces manquantes qu’il a fournies étaient si importantes – que j’ai pris la décision de présenter les informations sur la vidéo. La transcription audio avec notre source, qui n’est pas sur la vidéo, est disponible ici.

Comme la vidéo a été censurée et effacée par You Tube,je l’ai sauvegardé ci-dessous (notre site web se donne la mission de préserver les Valeurs de Vérités et de Liberté):

Version anglaise

Version sous titré en français:

Voici ce que notre source rapporte:

Il est prévu une troisième guerre mondiale, qui sera nucléaire et biologique.Notre source estime que ce processus est sur le point d’être lancé dans les 18 à 24 prochains mois.

Il est prévu de commencer par une frappe d’Israël sur l’Iran. L’Iran et/ou la Chine seront provoqués afin de provoquer une réponse nucléaire. Après un bref échange nucléaire, il y aura un cessez-le-feu. Le monde sera plongé dans la peur et le chaos – tout cela est soigneusement conçu.

L’état de tension extrême sera utilisé pour justifier de lourds contrôles sociaux et militaires dans toutes les premières nations occidentales. Des plans sont déjà en place pour cela. (Trump vient d’annoncer l’état d’urgence)

Pendant le cessez-le-feu nucléaire, une libération secrète d’armes biologiques est prévue.Celles-ci seront initialement ciblées contre les Chinois.Comme notre source nous l’a dit avec froideur, « la Chine attrapera une méchante grippe« . La guerre biologique s’étendra plus loin, vers l’ouest. Les infrastructures seront gravement affaiblies.

Ce n’est que le début. Après cela, un échange nucléaire complet serait déclenché: la «vraie» guerre, avec une destruction généralisée et des pertes énormes en vies humaines. Notre source nous indique quela réduction de population prévue par ces moyens combinés est de 50%.Il a entendu ce chiffre déclaré lors de la réunion.

Ce scénario horrible a été prévu depuis des générations.

Les deux premières guerres mondiales faisaient partie de l’organisation de cette apocalypse finale – tout comme la centralisation des ressources financières qui a été précipitée par l’effondrement financier tout aussi bien planifié d’octobre 2008.

Comme si tout cela ne suffisait pas, notre source suppose que tout cela se déroule dans le contexte d’un «événement géophysique» à venir – le même type d’événement que celui vécu par nos ancêtres il y a environ 11500 ans [2]. Si cet événement se produit – pas nécessairement prévu en 2012, mais au cours de la prochaine décennie – il détruirait la civilisation telle que nous la connaissons, éclipsant même les effets d’une guerre nucléaire.

J’ai posé la question à notre source: s’il y a une catastrophe attendue, alors pourquoi déclencher une troisième guerre mondiale? Sa réponse, pour la première fois pour moi, avait un sens terrible.

Le véritable objectif, a-t-il expliqué, est de mettre en place le monde post-catastrophique. Pour s’assurer que ce «Nouveau Monde» [notez le terme] soit celui que veulent les contrôleurs, des structures de contrôle totalitaires doivent être en place lorsque la catastrophe se produit – avec une excuse que la population acceptera et exigera. La loi martiale dans des pays soigneusement choisis avant la catastrophe, permettra aux «bonnes» personnes de survivre et de prospérer dans le monde post-catastrophique et au début du prochain cycle de 11500 ans. Ce qui peut avoir été soigneusement planifié à l’échelle mondiale secrète, au cours des dernières générations, n’est rien de moins que : qui héritera de la Terre.

Qui sont les «bonnes» personnes?

La Mafia Khazare (i.e. les juifs) qui contrôle l’Empire anglo-saxon depuis l’avènement de la dynastie anglaise et la création de la City . C’est peut-être pour cela que le véritable nom de ce projet est la Mission Anglo-Sioniste. D’où la justification du génocide prévu du peuple chinois – pour que le Nouveau Monde soit pour «nous», pas pour «eux».

Notre source n’a pas été informée du sort prévu pour les pays du deuxième et du tiers monde tels que ceux d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie. Mais il suppose que ceux-ci seraient autorisés à se débrouiller seuls et ne survivraient probablement pas aux armes nucléaires et bactériologiques. Les gouvernements militaires totalitaires du peuple occidental, blanc, devraient survivre pour continuer à servir d’esclaves pour leurs maîtres juifs. On en voit les prémisses aujourd’hui : TOUS les pays occidentaux sont sous le contrôle des élites sionistes.

C’est un plan si diabolique, si raciste, si énorme qu’il défie presque toute croyance. Mais tout cela correspond à ce que de nombreux commentateurs, chercheurs et initiateurs d’alerte identifient depuis quelques années. Pour moi personnellement, c’est l’image la plus claire à ce jour de la raison pour laquelle le monde est tel qu’il est et pourquoi les secrets sont protégés si farouchement: il peut s’agir de suprématie raciale. Le Quatrième Reich est bel et bien vivant: l’apartheid en Israël n’est que les prémisses de sa généralisation au reste du monde.

Étonnamment, notre source n’était pas pessimiste. Elle a souligné, comme nous et de nombreux autres chercheurs et commentateurs, que la conscience s’éveille rapidement partout sur la planète et que CES ÉVÉNEMENTS PRÉVUS NE SONT PAS INÉVITABLES. S’il y a jamais eu une raison de travailler en étroite collaboration pour faire prendre conscience de la menace réelle pour nous tous, c’est bien celle-ci.

Regardez cette vidéo, écoutez attentivement le message fort d’espoir et d’encouragement et diffusez-la partout. Nous prévoyons de créer des sous-titres dans de nombreuses langues – y compris le chinois. Nous défendons la magnificence potentielle d’une humanité unie qui ne connaît ni frontières ni distinctions raciales. Que la catastrophe se produise ou non – et beaucoup, y compris nous-mêmes, soutiennent que cela ne se produira pas – nous devons co-créer notre propre avenir, revendiquer notre pouvoir et faire tout ce que nous pouvons pour alerter les gens sur les dangers qui nous entourent … afin que nous puissions être plus forts ensemble, pour le bien de nos descendants et pour l’héritage de tous les êtres vivants sur la planète Terre.

