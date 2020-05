LE TALMUD révélé. Une littérature de la haine raciste

Dans le Talmud, les juifs explicitent leur mépris et leur dédain pour l’humanité en général, et pour les Chrétiens en particulier. Nous en avons vu un échantillon dans 20 EXTRAITS CHOQUANTS DU TALMUD et dans Le discours de haine talmudique à la base du génocide des non-juifs.

Dans une suite d’articles, nous allons examiner plus en détail quelques écrits explicitement racistes et haineux du Talmud. Il paraît qu’en Occident, il y a des lois et des discours enflammés contre le racisme et la haine, ce qui est tout à fait louable. Sauf que le livre le plus raciste qui soit, qui prône une haine implacable envers tous ceux qui ne sont pas juifs, le Talmud, n’est interdit nulle part.

Introduction : La Torah et le Talmud

Le judaïsme, comme les autres « religions du livre », distingue le livre sacré de ses interprétations et commentaires. Pour le judaïsme, comme pour le christianisme, un seul livre est inspiré et transmet la parole de Dieu: c’est la Bible (Ancien Testament pour le judaïsme, Ancien et Nouveau Testament pour le christianisme). Mais la Bible, comme tout texte ancien normatif, a été constamment relue et réinterprétée, et certains de ces commentaires sont devenus traditionnels et, eux aussi, normatifs pour une communauté religieuse. L’exemple le plus simple en christianisme est la littérature patristique. La Bible a donné naissance à une série de commentaires de la part des Pères grecs ou latins. Aujourd’hui, quand on commente un texte biblique, on cite encore leurs interprétations comme traditionnelles. Le Talmud, c’est cela: un corpus d’interprétations et de commentaires anciens et traditionnels du judaïsme sur la Bible, et plus précisément sur la Torah, c’est-à-dire la Pentateuque chrétienne ou les cinq premiers livres de la Bible (Gn, Ex, Lv, Nb, Dt).

Le Talmud est le deuxième livre saint du judaïsme après la Bible.

Il s’agit d’une œuvre encyclopédique dont l’élaboration a duré depuis le début de l’ère chrétienne jusqu’au Ve siècle environ. Comme toute loi écrite a besoin d’être constamment réactualisée, on dit que la Torah constitue la loi écrite, tandis que le Talmud constitue la loi orale. Et en effet, durant des siècles, ces commentaires sur la Torah écrite ont été transmis oralement. C’est assez tardivement, donc, qu’on s’est mis à écrire ces enseignements. Le Talmud se réclame de Moïse, comme la Torah. Les commentateurs juifs affirment que sur le Sinaï, Moïse reçut de Dieu la Torah écrite avec son explication orale, à savoir le Talmud. Le Talmud se présente donc comme une gigantesque table ronde, on a envie de dire un immense concile, à laquelle des centaines de sages et de disciples auraient participé au long des siècles. Malgré la grande diversité des opinions exprimées, l’ensemble donne une impression d’unité et de vie intenses.

La formation du Talmud

Le Talmud est formé de deux grands corpus anciens: d’abord la Mishna, datant des IIe et IIIe siècles, rédigée en hébreu, qui se présente comme un traité juridique, une synthèse touchant tous les domaines de la vie, divisés en six livres:

1) Zéraïm (lois sur la vie agricole et droits des pauvres) ;

2) Moéd (lois sur le sabbat et le calendrier) ;

3) Nashim (lois sur la vie conjugale et familiale) ;

4) Nezikim (droit civil et pénal, relations sociales) ;

5) Kodashim (lois relatives au culte au temple de Jérusalem) ;

6) Taharot (prescriptions relatives à la pureté). Ces enseignements de la Mishna seront par la suite discutés, remis en cause et complétés par les maîtres. Cela donnera la Gemara, terme signifiant « complément », rédigée en hébreu et en araméen.

Le Talmud se présente donc sous la forme de 63 traités, répartis le plus souvent en une vingtaine de volumes, comportant en tout autour de 6000 pages. La plupart des éditions modernes ajoute encore les commentaires de Rashi (à savoir Rabbi Shlomo Yitzhaki, 1040-1105), mais aussi de bien d’autres. La disposition d’une page du Talmud est remarquable: le texte biblique est au centre, en hébreu plus gros. Juste en dessous se trouvent la Mishna et la Gemara. Tout autour, les divers commentaires sont imprimés en caractère plus petit.

Du fait que deux centres intellectuels se sont livrés au même travail de synthèse et de commentaire, on distingue deux Talmuds: celui de Babylone et celui de Jérusalem. Le Talmud de Babylone est trois fois plus volumineux que celui de Jérusalem et jouit d’une plus grande autorité dans le judaïsme. Normalement, quand on parle du Talmud sans préciser, c’est de celui de Babylone qu’il s’agit.

Le Talmud a été traduit en anglais par le rabbin Adin Steinzalts. Celui-ci a aussi commencé une traduction française dont plusieurs volumes ont été publiés.

Il est essentiel de bien saisir la portée de ces écrits traditionnels dans le judaïsme. En effet, quand on discute avec un Juif, on pourrait penser que nous avons un fond commun, la Bible. Ce n’est certainement pas faux, mais ce n’est pas tout à fait exact… Car la Bible juive est inséparable de son interprétation traditionnelle donnée par la Mishna et le Talmud. Or, ces interprétations sont souvent loin des interprétations chrétiennes. Les deux communautés croyantes, bien qu’héritières du même livre saint, ne sont pas sur la même longueur d’onde à cause des interprétations et commentaires traditionnels de leurs livres saints.

Partie 2:

La haine raciste envers les non-juifs et envers Jésus et Marie

Nous publions la documentation irréfutable suivante dans l’espoir de libérer tout le monde, y compris le peuple juif, des illusions corrosives et du racisme de cette littérature haineuse talmudique, qui est le manuel des juifs orthodoxes et hassidiques du monde entier.

Il contient d’horribles blasphèmes contre Jésus-Christ.

Bien que ce soit la pratique habituelle de désinformation des apologistes du Talmud de nier qu’il contient des références scandaleuses sur Jésus-Christ, certaines organisations juives orthodoxes sont plus ouvertes et admettent que le Talmud ne mentionne pas seulement Jésus mais le dénigre (comme un sorcier et un monstre sexuel dément).

Le rabbin Joseph D. Soloveitchik est considéré comme l’un des rabbins les plus influents du XXe siècle, le « leader incontesté » du judaïsme orthodoxe et la plus haute autorité internationale en matière de halakha (loi religieuse juive).

Soloveitchik était chargé d’instruire et d’ordonner plus de 2 000 rabbins, « toute une génération » de dirigeants juifs. Ari Goldman, journaliste religieux au New York Times, a décrit les fondements de l’autorité du rabbin: « Soloveitchik est issu d’une longue lignée d’éminents érudits talmudiques.

Jusqu’au début de la vingtaine, il se consacre presque exclusivement à l’étude du Talmud.

Il est venu au Elchanan Theological Seminary de l’Université de Yeshiva où il est resté le principal professeur du Talmud.

Il détenait le titre de professeur Leib Merkin de Talmud.

assis les pieds croisés devant une table portant un volume ouvert du Talmud.

« (N.Y. Times, 10 avril 1993, p. 38).

Goldman ne fait nulle part référence à la connaissance de Soloveitchik de la Bible comme étant la base pour être l’une des principales autorités sur la loi juive.

Les pouvoirs du rabbin reposent tous sur sa maîtrise du Talmud.

D’autres études sont clairement secondaires.

La Jewish Chronicle de Grande-Bretagne du 26 mars 1993 déclare que dans les écoles religieuses (yeshiva), les Juifs sont «dévoués au Talmud à l’exclusion de tout le reste. »

Le Talmud annule la Bible

Les scribes juifs affirment que le Talmud est en partie un ensemble de traditions que Moïse leur a données sous forme orale.

Celles-ci n’avaient pas encore été écrites au temps de Jésus.

Le Christ a condamné les traditions de la Mishna (premier Talmud) et de ceux qui l’ont enseigné (Scribes et Pharisiens), parce que le Talmud annule les enseignements de la Sainte Bible.

Shmuel Safrai dans The Literature of the Sages Part One (p.164), souligne que, dans les chapitres 4 et 5 du Talmud’s Gittin Tractate, le Talmud annule l’enseignement biblique concernant le prêt d’argent: « Hillel a décrété le prozbul pour l’amélioration du monde.

Le prozbul est une fiction juridique qui permet de recouvrer des dettes après l’année sabbatique et c’était l’intention de Hillel de surmonter ainsi la peur que les prêteurs avaient de perdre leur argent.

« Le célèbre avertissement de Jésus-Christ au sujet de la tradition des hommes qui annule les Écritures (Marc 7: 1-13), est en fait une référence directe au Talmud, ou plus précisément, au précurseur de la première partie de celui-ci, la Mishna , qui a existé sous forme orale pendant la vie du Christ, avant de se se présenter sous forme écrite.

Marc chapitre 7, du verset un à treize, représente la condamnation pointue de Notre-Seigneur de la Mishna.

Malheureusement, en raison de l’ignorance abyssale de notre époque, la notion largement répandue de «judéo-chrétien» est que l’Ancien Testament est le livre suprême du judaïsme.

Mais ce n’est pas le cas.

Les pharisiens enseignent comme doctrine les commandements des rabbins, pas ceux de Dieu.

Le commentaire talmudique sur la Bible est leur loi suprême, et non la Bible elle-même.

Ce commentaire, en effet, comme l’a dit Jésus, annule les lois de Dieu et ne les respecte pas.

En tant qu’étudiants du Talmud, nous savons que cela est vrai.

L’érudit juif Hyam Maccoby, dans Judaism on Trial, cite le rabbin Yehiel ben Joseph: « De plus, sans le Talmud, nous ne pourrions pas comprendre les passages de la Bible.

Dieu a transmis cette autorité aux sages et la tradition est une nécessité ainsi que les Écritures.

Les Sages ont également fait leurs propres textes.

Quiconque n’étudie pas le Talmud ne peut pas comprendre l’Écriture. »

Il existe une petite secte juive qui fait des efforts considérables pour éviter le Talmud et adhérer à l’Ancien Testament seulement. Ce sont les Karaites, un groupe qui, historiquement, a été le plus détesté et le plus sévèrement persécuté par le rabbinat juif orthodoxe.

À la Michna, les rabbins ont ajouté plus tard la Guemara (commentaires rabbiniques). Ensemble, ceux-ci constituent le Talmud.

Il existe deux versions, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone.

Le Talmud babylonien est considéré comme la version faisant autorité: « L’autorité du Talmud babylonien est également plus grande que celle du Talmud de Jérusalem. En cas de doute, la première est décisive. « (R.C. Musaph-Andriesse, From Torah to Kabbalah: A Basic Introduction to the Writings of Judaism, p. 40).

Cette étude est basée sur le Talmud babylonien autorisé par les Juifs.

Nous avons publié ici les paroles authentifiées du Talmud juif.

Lisez-les par vous-même.

Nous publions la documentation irréfutable suivante dans l’espoir de libérer tout le monde, y compris le peuple juif, des illusions corrosives et du racisme de cette littérature haineuse talmudique, qui est le manuel des juifs orthodoxes et hassidiques du monde entier.

La mise en œuvre par les suprémacistes juifs de la littérature haineuse talmudique a causé des souffrances indicibles à travers l’histoire et maintenant, en Palestine occupée, elle est utilisée pour justifier le meurtre de masse de civils palestiniens.

Le Talmud définit spécifiquement tous ceux qui ne sont pas juifs comme des animaux non humains.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUR LE TALMUD JUIF DANS LEQUEL UN JUIF DEVRAIT FAIRE DU MAL

ED Noor: Souvenez-vous-en lorsque vous lirez ou entendrez parler du Kol Nidre!

Moed Kattan 17a: Si un Juif est tenté de faire le mal, il doit aller dans une ville où il n’est pas connu et y faire le mal.

Sanction pour désobéissance aux rabbins

Erubin 21b.Quiconque désobéit aux rabbins mérite la mort et sera puni en étant bouilli dans des excréments chauds en enfer.

Frapper un Juif équivaut à frapper Dieu

Sanhédrin 58b.Si un païen (gentil) frappe un juif, le gentil doit être tué.

D’ACCORD pour tromper les non-juifs

Sanhédrin 57a.Un juif n’a pas besoin de payer à un gentil (« Cuthean ») le salaire qui lui est dû pour son travail.

Les Juifs ont un statut juridique supérieur

Baba Kamma 37b. »Si le bœuf d’un Israélite attrape un bœuf d’une Cananéenne, il n’y a pas de responsabilité; mais si un bœuf d’une Cananéenne gore un bœuf d’un Israélite, le paiement doit être intégral. »

Les Juifs peuvent voler des non-Juifs

Baba Mezia 24a.Si un juif trouve un objet perdu par un gentil (« païen »), il n’a pas à être rendu. (Affirmé également dans Baba Kamma 113b).

Sanhedrin 76a. Dieu n’épargnera pas un Juif qui « marie sa fille à un vieil homme ou prend une femme pour son fils nouveau-né ou rend un article perdu à un Cuthean. » . Le terme péjoratif de Cutheans (dérivée de la ville de Cuthea) est utilisé pour désigner les Samaritains .

Les juifs peuvent voler et tuer des non-juifs

Sanhedrin 57a. Lorsqu’un juif assassine un gentil (« Cuthean »), il n’y aura pas de peine de mort.

Ce qu’un Juif vole à un gentil, il peut le garder. Baba Kamma 37b.

Les gentils sont en dehors de la protection de la loi et Dieu « a destiné leur argent à Israël. »

Les juifs peuvent mentir à des non-juifs

Baba Kamma 113a.Les Juifs peuvent utiliser des mensonges (« subterfuges ») pour abuser un Gentil.

Les enfants non juifs sont des sous-humains

Yebamoth 98a.Tous les enfants gentils sont des animaux.

Abodah Zarah 36b. Les filles des Gentils sont dans un état de niddah (crasse) dès la naissance.

Abodah Zarah 22a-22b.Les Gentils préfèrent le sexe avec des vaches.

Insultes contre la Bienheureuse Marie

Sanhédrin 106a. La mère de Jésus était une putain: « Elle qui était la descendante des princes et des gouverneurs a joué la prostituée avec des charpentiers. »

Toujours dans la note de bas de page n ° 2 du Shabbath 104b de l’édition Soncino, il est indiqué que dans le texte » non censuré « du Talmud, il est écrit que la mère de Jésus, « Miriam la coiffeuse », a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes.

Jubilations sur le Christ mourant jeune

Un passage du Sanhédrin 106 jubile au sujet de la mort de Jésus dans sa jeunesse: « As-tu entendu quel âge avait Balaam (Jésus)? ~ Il a répondu: Ce n’est pas réellement déclaré mais puisqu’il est écrit, Sanglant et trompeur les hommes ne vivront pas la moitié de leurs jours, il s’ensuit qu’il avait trente-trois ou trente-quatre ans. ».

Jésus a puni en enfer pour l’éternité en étant obligé de s’asseoir dans un chaudron d’excréments bouillants.

Cette image apparaît dans les premiers manuscrits du Talmud de Babylone, tout comme un bref compte rendu du procès et de l’exécution de Jésus – non par les Romains mais par la haute cour juive, le Sanhédrin.

La communauté juive, dans la mesure où les juifs étaient même au courant de ces textes excisés, s’est contentée de les laisser obscurs et inconnus.

JÉSUS DANS LE TALMUD

Horribles blasphèmes contre Jésus-Christ Bien que ce soit la pratique habituelle de désinformation des apologistes pour le Talmud de nier qu’il contient des références scandaleuses à Jésus-Christ, certaines organisations juives orthodoxes sont plus ouvertes et admettent que le Talmud ne mentionne pas seulement Jésus mais le dénigre (comme un sorcier et un monstre sexuel dément).

Ces organisations juives orthodoxes font cet aveu peut-être de la conviction que la suprématie juive est si bien établie dans le monde moderne qu’elles n’ont pas à se préoccuper des réactions indésirables.

Par exemple, sur le site Web du groupe orthodoxe juif hassidique Loubavitch ~ l’un des plus importants au monde ~, nous trouvons la déclaration suivante, avec des citations talmudiques: « Le Talmud (édition babylonienne) enregistre d’autres péchés de ‘Jésus le Nazaréen’:

1) Lui et ses disciples pratiquaient la sorcellerie et la magie noire, entraînaient les Juifs dans l’idolâtrie et étaient parrainés par des puissances étrangères gentiles dans le but de renverser le culte juif (Sanhédrin 43a).

2) Il était sexuellement immoral, adorait des statues de pierre (une brique est mentionnée), a été coupé du peuple juif pour sa méchanceté et a refusé de se repentir (Sanhedrin 107b; Sotah 47a).

3) Il a appris la sorcellerie en Égypte et, pour faire des miracles, a utilisé des procédures qui impliquaient de couper sa chair, ce qui est également explicitement interdit dans la Bible (Chabbat 104b).

Citation finale de http: // http://www.noahide.com/yeshu.htm (site Web de Loubavitch) 20 juin 2000.

[Remarque: nous avons imprimé et conservé dans nos fichiers une copie papier de cette déclaration du « site Web de Noah’s Covenant » de Loubavitch, telle qu’elle apparaissait sur leur site Web à l’adresse http: // http://www.noahide.com le 20 juin 2000, dans l’éventualité où des dénégations seraient émises ultérieurement et la déclaration elle-même supprimée].

Examinons plus en détail certains de ces passages du Talmud anti-Christ:

Gittin 57a. Dit que Jésus est en enfer, bouilli dans « des excréments chauds« .

Sanhedrin 43a. Dit que Jésus (« Yeshu » et dans Soncino note #6, Yeshu « le Nazaréen ») a été exécuté parce qu’il pratiquait la sorcellerie: «

Il est enseigné qu’à la veille de la Pâque, Jésus a été pendu, et quarante jours avant cela, la proclamation a été faite: Jésus doit être lapidé à mort parce qu’il a pratiqué la sorcellerie et a attiré le peuple vers l’idolâtrie.

C’était un séducteur et tu ne devrais avoir pour lui ni pitié ni tolérance. »

Kallah 51a.

« Les Sages étaient assis une fois devant la porte quand deux jeunes garçons sont passés; l’un s’est couvert la tête et l’autre avait la tête non couverte.

À propos de celui qui avait la tête non couverte, le rabbin Eliezer dit qu’il était un bâtard. Le rabbin Joshua a dit qu’il est le fils d’un niddah (un enfant conçu pendant la période menstruelle d’une femme). Le rabbin Akiba a dit qu’il était à la fois un bâtard et le fils d’un niddah. »

Ils lui ont alors dit: » Qu’est-ce qui vous a amené à contredire l’opinion de vos collègues? «

Il a répondu: « Je vais vous prouver ce que je dis. »

Il est allé voir la mère du garçon et l’a trouvée assise au marché en train de vendre des haricots. Il lui dit: ‘Ma fille, si tu réponds à la question que je te poserai, je t’amènerai dans le monde à venir.‘ (Vie éternelle).

Elle lui a dit: Jure-le-moi.

Le rabbin Akiba, prêtant le serment avec ses lèvres mais l’annulant dans son cœur, lui dit: « Quel est le statut de ton fils? » Elle a répondu: « Quand je suis entrée dans la chambre nuptiale, j’étais niddah (menstruations) et mon mari s’est tenu à l’écart de moi; mais mon meilleur homme a eu des rapports sexuels avec moi et ce fils est né pour moi. »

Par conséquent, l’enfant était à la fois un bâtard et le fils d’un niddah.

Il a été déclaré : Béni soit le Dieu d’Israël qui a révélé son secret au rabbin Akiba. »

En plus du thème que Dieu récompense les menteurs intelligents, la discussion précédente sur le Talmud concerne en réalité Jésus-Christ (le bâtard qui » a découvert sa tête » et a été conçu dans la crasse des menstruations).

La mère adultère du garçon dans cette histoire du Talmud est la mère du Christ, la Bienheureuse Marie (appelée Miriam et parfois, Miriam la coiffeuse, dans le Talmud).

« L’Editio Princeps de l’intégralité du Code de droit talmudique, Mishneh Torah de Maïmonide regorge non seulement des préceptes les plus offensants contre tous les Gentils, mais aussi d’attaques explicites contre le christianisme et contre Jésus (au nom duquel l’auteur ajoute pieusement » Puisse le nom du méchant périr ‘).

~ Dr. Israel Shahak, Histoire juive, religion juive, p. 21.

« Le Talmud contient quelques références explicites à Jésus. Ces références ne sont certainement pas complémentaires. Il ne fait aucun doute que le récit de l’exécution de Jésus à la veille de la Pâque fait référence au Jésus chrétien. Le passage dans lequel le châtiment de Jésus en enfer est décrit semble également faire référence au Jésus chrétien. Il s’agit d’un morceau de polémique antichrétienne datant de la période postérieure à 70 CE. »~

Hyam Maccoby, Judaism on Trial, pp. 26-27.

Selon le Talmud, Jésus a été exécuté par un tribunal rabbinique approprié pour idolâtrie, incitant d’autres Juifs à l’idolâtrie et au mépris de l’autorité rabbinique.

Toutes les sources juives classiques qui mentionnent son exécution sont très heureuses d’en assumer la responsabilité; dans le récit talmudique, les Romains ne sont même pas mentionnés.

Les récits les plus populaires – qui ont néanmoins été pris très au sérieux – comme le fameux Toldot Yeshu sont encore pires, car en plus des crimes ci-dessus, ils l’accusent de sorcellerie.

Le nom même de «Jésus» était pour les Juifs un symbole de tout ce qui est abominable et cette tradition populaire persiste encore.

« La forme hébraïque du nom Jésus ~ Yeshu ~ a été interprétée comme un acronyme pour la malédiction, » que son nom et sa mémoire soient effacés « , qui est utilisé comme une forme extrême d’abus.

En fait, les juifs orthodoxes antisionistes (comme Neturey Qarta) appellent parfois Herzl «Herzl Jesus» et j’ai trouvé dans les écrits religieux sionistes des expressions telles que «Nasser Jesus» et plus récemment «Arafat Jesus».

« ~ Dr. Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion, p. 97-98, 118.

PARTIE 3-

Les non-juifs ne sont pas humains, génocides, racisme, pédophilie, zoophilie,…

A l’époque du Christ, le judaïsme était divisé en de nombreux mouvements ou sectes (terme neutre, au sens de Max Weber). Oublions les zélotes, les esséniens et d’autres encore, qui ont disparu. Trois de ces sectes sont importantes pour nous.

Primo, le judaïsme sacerdotal, celui des scribes et des sadducéens, qui, comme son nom l’indique, reposait sur un corps de prêtres, lesquels pratiquaient le sacrifice au temple de Jérusalem.

Secundo, le judaïsme pharisaïque, celui des pharisiens dont parle l’Évangile. Il était très différent du premier, puisqu’il soutenait qu’il existait une Loi orale, transmise depuis Moïse, qui l’emportait sur la Loi écrite, la Bible.

Tertio, le judaïsme apostolique, celui des apôtres qui entouraient le Christ, et qui était issu de l’enseignement de saint Jean Baptiste.

Le judaïsme sacerdotal était celui de l’Ancien Testament. Il a disparu après la destruction du temple de Jérusalem par Titus en 70 après Jésus-Christ.

Le judaïsme pharisaïque est celui qui a conservé le nom de judaïsme. C’est celui du grand-rabbin de France. C’est celui de l’État d’Israël. Le judaïsme d’aujourd’hui est celui des pharisiens dont parle l’Évangile. On l’appelle aussi judaïsme rabbinique, puisque les rabbins ont supplanté les prêtres, ou judaïsme talmudique , puisque le Talmud, censé contenir la Loi orale, est son livre sacré, qui l’emporte donc sur la Torah écrite de l’Ancien Testament ou Bible hébraïque.

Le point essentiel est que ce judaïsme rabbinique est en rupture avec le judaïsme sacerdotal de l’Ancien Testament. Il n’a plus de prêtres ni de sacrifices. Il a une Loi orale, laquelle était rejetée comme une abomination par les Sadducéens.

—————————————

LE TALMUD ATTAQUE LES CHRÉTIENS ET LES LIVRES CHRÉTIENS

Rosh Hashanah 17a . Les chrétiens (minnim) et d’autres qui rejettent le Talmud iront au diable et seront punis là pour toutes les générations.

Sanhedrin 90a . Ceux-là qui ont lu le Nouveau Testament (« les livres non canoniques ») n’auront aucune portion dans le monde a venir.

Shabbath 116a . Les juifs doivent détruire les livres des Chrétiens, c’est-à-dire le Nouveau Testament.

Dr Israel Shahak d’Université hébraïque dit que les Israéliens ont brûlé des centaines de Nouvelles Bibles de Testament dans la Palestine occupée le 23 mars 1980 ((cf. Jewish History, Jewish Religion, p. 21).

ENSEIGNEMENTS MALSAINS ET INSENSÉS DU TALMUD

Gittin 69a.

Pour guérir sa chair, un juif doit prendre de la poussière qui se trouve dans l’ombre d’une toilette extérieure, mélanger avec du miel et le manger.

Shabbath 41a.

La loi régissant la règle sur la façon d’uriner d’une manière sainte est donnée.

Yebamoth 63a. (zoophilie)

Déclare qu’Adam a eu des rapports sexuels avec tous les animaux du jardin d’Eden.

Yebamoth 63a.

Déclare que l’agriculture est la plus minable des professions.

Sanhédrin 55b. (pédophilie)

Un juif peut épouser une fille de trois ans (plus précisément, trois ans et un jour).

Sanhédrin 54b. (pédophilie)

Un juif peut avoir des relations sexuelles avec un enfant tant que l’enfant a moins de neuf ans.

Kethuboth 11b. (pédophilie)

« Quand un homme adulte a des relations sexuelles avec une petite fille, ce n’est rien. »

Yebamoth 59b. (zoophilie)

Une femme qui a eu des rapports sexuels avec une bête peut épouser un prêtre juif.

Une femme qui a des relations sexuelles avec un démon [1] peut également épouser un prêtre juif.

Abodah Zarah 17a.

Déclare qu’il n’y a pas de pute dans le monde avec laquelle le sage talmudique Rabbi Eléazar n’a pas eu de relations sexuelles.

Sur l’une de ses ébats de bordel, le rabbin Eleazar a appris qu’il y avait une prostituée en particulier résidant dans un bordel près de la mer, qui recevrait un sac d’argent pour ses services.

Il a pris un sac d’argent et est allé vers elle, traversant sept rivières pour ce faire.

Pendant leur rapport sexuel, la prostituée a pété.

Après cela, la putain a dit au rabbin Eleazar: « Tout comme ce gaz ne reviendra jamais dans mon anus, le rabbin Eleazar n’atteindra jamais le ciel. »

Hagigah 27a.

Déclare qu’aucun rabbin n’ira jamais en enfer.

Baba Mezia 59b.

Un rabbin débat avec Dieu et le bat.

Dieu admet que le rabbin a gagné le débat.

Les rabbins ont enseigné: « En venant d’une toilette privée (toilettes extérieures), un homme ne devrait pas avoir de rapports sexuels avant d’avoir attendu assez longtemps pour marcher un demi-mile, parce que le démon de la toilette est avec lui pendant ce temps; s’il le fait, ses enfants seront épileptiques. »

Pesahim 111a.

Il est interdit aux chiens, aux femmes ou aux palmiers de passer entre deux hommes, et aucun autre ne peut marcher entre les chiens, les femmes ou les palmiers.

Des dangers particuliers sont impliqués si les femmes ont leurs règles ou s’assoient à un carrefour.

Menahoth 43b-44a.

Un juif est obligé de faire chaque jour la prière suivante: Merci mon Dieu de ne pas faire de moi un Gentil, une femme ou un esclave.

BOBARDS D’UN HOLOCAUSTE ROMAIN

Voici deux premiers contes de l’Holocauste du Talmud:

Gittin 57b.

Affirme que quatre milliards de Juifs ont été tués par les Romains dans la ville de Bethar.

Gittin 58a affirme que 16 millions d’enfants juifs ont été enveloppés dans des rouleaux et brûlés vifs par les Romains.

(La démographie ancienne indique qu’il n’y avait pas 16 millions de Juifs dans le monde à cette époque, encore moins 16 millions d’enfants juifs ou quatre milliards de Juifs).

UNE ADMISSION RÉVÉLATRICE

Abodah Zarah 70a.

La question a été posée au rabbin de savoir si le vin volé à Pumbeditha pouvait être utilisé ou s’il était souillé, car les voleurs pouvaient être des gentils (un vin touché par les gentils deviendrait un vin impur). Le rabbin dit de ne pas s’inquiéter, que le vin est autorisé à l’usage juif car la majorité des voleurs à Pumbeditha, l’endroit où le vin a été volé, sont juifs.

(Voir également Gemara Rosh Hashanah 25b).

RITUELS PHARISAÏQUES

Erubin 21b.

« Le rabbin Akiba lui a dit: » Donnez-moi de l’eau pour me laver les mains. »

» Cela ne suffira pas pour boire « , se plaignait l’autre,

» cela suffira-t-il pour se laver les mains? «

» Que puis-je faire? «

le premier répondit: « Quand pour avoir négligé les paroles des rabbins, on mérite la mort? Il vaut mieux que je meure moi-même que je transgresse contre l’opinion de mes collègues. »

[Ceci est le lavage rituel des mains condamné par Jésus dans Matthieu 15: 1-9].

GÉNOCIDE RECOMMANDÉ PAR LE TALMUD

Soferim 15, règle 10.

C’est le dicton de Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog (« Même les meilleurs des gentils devraient tous être tués »).

Ce passage est tiré de l’hébreu original du Talmud babylonien cité par l’Encyclopédie juive de 1907, publié par Funk et Wagnalls et compilé par Isidore Singer, sous l’entrée «Gentil» (p. 617).

Ce passage original du Talmud a été caché/supprimé dans la traduction en anglais.

L’Encyclopédie juive déclare que « .

dans les différentes versions, la lecture a été modifiée, et on a remplacé ce qui précède par «le meilleur parmi les Égyptiens».

« Dans la version Soncino, on lit: » le meilleur des païens/gyim « (Minor Tractates, Soferim 41a-b]

Les Israéliens participent chaque année à un pèlerinage national sur la tombe de Simon ben Yohai, en l’honneur de ce rabbin qui a préconisé l’extermination des non-juifs.

(Jewish Press, 9 juin 1989, p. 56B).

A Pourim, le 25 février, 1994, l’officier de l’armée israélienne Baruch Goldstein, un juif orthodoxe de Brooklyn, a massacré 40 civils palestiniens, dont des enfants, alors qu’ils s’agenouillaient en prière dans une mosquée.

Goldstein était un disciple du rabbin de Brooklyn Meir Kahane, qui a déclaré à CBS News que son enseignement selon lequel les Arabes sont des « chiens », est dérivé « du Talmud ».

« (CBS 60 minutes, » Kahane « ).

Université de Jérusalem Prof. Ehud Sprinzak a décrit la philosophie de Kahane et Goldstein: « Ils croient que c’est la volonté de Dieu de commettre des violences contre les goyim, un terme hébreu pour les non-juifs. » (NY Daily News, 26 fév. , 1994, p. 5).

Le rabbin Yitzhak Ginsburg a déclaré: « Nous devons reconnaître que le sang juif et le sang d’un goy ne sont pas la même chose. « (NY Times, 6 juin 1989, p.5).

Le rabbin Yaacov Perrin a déclaré: « Un million d’Arabes ne valent pas l’ongle d’un juif. « (NY Daily News, 28 fév., 1994, p.6).

-*-Le Talmud définit spécialement tous ceux qui ne sont pas des Juifs comme des animaux non-humains et déshumanise spécifiquement des Gentils comme n’étant pas des descendants d’Adam. Voici certains des passages de Talmud qui se rapportent à ce thème.

Kerithoth 6b : Usages d’Huile d’Onction “Nos Rabbins ont enseigné : celui qui verse d’huile d’onction sur le bétail ou les vaisseaux- vessels- n’est pas coupable; si sur les gentils (goyim) ou les morts, il n’est pas coupable. La loi se rapportant au bétail et aux vaisseaux-vessels- est juste, car il est écrit : “sur le corps d’homme (Adam), vous ne devez- pas le verser (l’Exode 30:32]); et le bétail et les vaisseaux- vessels- ne sont pas d’homme (Adam).

“Aussi en ce qui concerne les morts, [c’est plausible] qu’il est exempt, puisqu’après la mort on on appelle le corps et pas un homme (Adam). Mais pourquoi est-ce qu’un est exempté dans le cas de gentiles (goyim ),est-ce qu’ils ne sont pas dans la catégorie d’homme (Adam)? Non, il est écrit : Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes; (Adam) [Ezekiel 34:31] : On vous appelle l’homme (Adam) mais gentils (goyim) ne sont pas appelés homme (Adam).

Dans le passage précédent, les rabbins discutent la portion de la loi mosaïque qui interdit d’appliquer d’huile saint aux hommes.

Le Talmud déclare que ce n’est pas un péché pour appliquer d’huile saint aux Gentils, parce que les Gentils ne sont pas des êtres humains (c’est-à-dire ne sont pas d’Adam).

Un autre exemple de tractate Yebamoth 61a : “il a été enseigné : Et aussi .R. Simeon ben Yohai déclare (61a) que les tombes de gentils (goyim) ne transmettent pas de malpropreté levitical par un ohel [être debout ou se pencher sur une tombe], car on le dit, ‘Et vous mes moutons les moutons de mon pacage, sont des hommes (Adam), [Ezekiel 34:31]; on vous appelle les hommes (Adam) mais on n’appelle pas les idolaters les hommes (Adam).”

La loi Mosaïque d’Ancien testament déclare que l’attouchement d’un corps humain ou de la tombe d’un humain transmet la malpropreté à ceux qui le touchent. Mais le Talmud enseigne que si un Juif touche la tombe d’un Gentil, le Juif n’est pas rendu sale, puisque les Gentils ne sont pas humains (pas d’Adam).

De Baba Mezia 114b : “”un prêtre juif était debout dans un cimetière. Quand on lui a demandé pourquoi il était debout là en violation apparente de la loi mosaïque, il a répondu que c’était permis, puisque la loi interdit seulement des Juifs d’entrer en contact avec les tombes d’humains (Adamites) et il était debout dans un cimetière de gentils. Car il a été enseigné par le Rabbin Simon ben Yohai : ‘les tombes de gentils [goyim] ne souillent pas. Car il est écrit, ‘Et vous mes moutons les moutons de mon pacage, sont des hommes (Adam), ‘(Ezekiel 34:31); seulement vous êtes désignés les hommes (Adam).”

Ezekiel 34:31 est le texte de la preuve Biblique allégué cité à maintes reprises dans la précédence trois passages de Talmud. Mais Ezekiel 34:31 ne soutient pas en fait la notion Talmudique que seulement les Israélites sont humains. Ce que ces racistes rabbiniques, anti-gentils et idéologues ont fait pour affirmer les absurdités précédentes au sujet de Gentiles est déformer un passage d’Ancien testament pour justifier leur bigoterie.

Dans Berakoth 58a le Talmud utilise Ezekiel 23:20 comme la preuve du statut inhumain de gentils. Il enseigne aussi que quelqu’un (même un homme juif) qui révèle ce Talmud l’enseignant les non-juifs mérite la mort, depuis la révélation de cela rend des Gentils courroucés et provoque la répression de Judaïsme.

La citation Talmudique de cette Écriture d’Ezekiel comme “un texte de preuve” est spécieuse, puisque le passage ne prouve pas que les Gentils sont des animaux. Le passage d’Ezekiel dit seulement que certains Égyptiens avaient de grands organes génitaux et des émissions abondantes. Cela ne le prouve pas en aucune façon ni meme pas que les Égyptiens qui se sont reportés à la Bible ont été considérés comme animaux. De nouveau, le Talmud a falsifié la Bible au moyen de l’interprétation dénaturée.

D’autres passages de Talmud qui exposent Ezekiel 23:20 de cette manière raciste sont : Arakin 19b, Berakoth 25b, Niddah 45a, Shabbath 150a, Yebamoth 98a . De plus, le texte original de Sanhedrin 37a applique l’approbation de Dieu seulement à l’économie de vies juives (cf. le Hesronot Ha-shas, Cracovie, 1894).

MOSES MAIMONIDES: Prône l’extermination des chrétiens

-*-*Nous examinerons maintenant le commentateur post-Talmudic Rambam (Moses Maimonides). Ce « sage » révéré a enseigné que les Chrétiens devraient être exterminés. Il a la plus haute stature dans le Judaïsme :

« Moses Maimonides est considéré le plus grand codificateur et philosophe dans l’histoire juive. Il est considéré comme souvent affectueusement le Rambam, après les initiales de son nom et titre, Rabenu Moshe Ben Maimon, « Notre Rabbin, le fils de Moses de Maimon. » [Maimonides’ Principles, edited by Aryeh Kaplan, Union of Orthodox Jewish Congregations of America,, p. 3].

Voici que Maimonides (Rambam) enseignait concernant l’épargne de vie de gens, surtout concernant l’épargne des vies de gentils et de Chrétiens, ou même les Juifs qui ont osé nier l’ « inspiration divine » du Talmud :

Maimonides, Mishnah Torah, (Moznaim Publishing Corporation, Brooklyn, New York, 1990, Chapter 10, English Translation), p. 184 : « en conséquence, si nous voyons un idolâtre (gentil) être emporté ou noyé dans le fleuve, nous ne devrions pas l’aider. Si nous voyons que sa vie est en danger, nous ne devrions pas le sauver. » Le texte hébraïque de Feldheim ‘édition de 1981 Mishnah Torah l’expose aussi.

Immédiatement après l’avertissement de Maimonides que c’est un devoir pour les Juifs pour ne pas sauver de noyade ou un gentil périssant, il nous informe du devoir Talmudic de Juifs vers les Chrétiens et aussi vers les Juifs qui nient le Talmud. Maimonides, Mishnah Torah, (le Chapitre 10), p. 184 :

« C’est un mitzvah [le devoir religieux], pourtant, éradiquer des traîtres juifs, minnim et apikorsim et les faire descendre à la mine de destruction, puisqu’ils provoquent la difficulté aux Juifs et influencent les gens loin de Dieu, aussi bien que Jésus de Nazareth et ses étudiants et Tzadok, Baithos et leurs étudiants. que le nom du méchant périsse. «

Le commentaire de l’éditeur juif qui accompagne la déclaration précédente de Maimonides déclare que Jésus était un exemple d’une min (pluriel : minnim).

Le commentaire déclare aussi que les étudiants de Tzadok ont été définis comme ces Juifs qui nient la vérité du Talmud et qui soutiennent seulement la loi écrite (c’est-à-dire l’Ancien testament).

Selon les Principes de Maimonides, p. 5, Maimonides « a passé douze ans en extrayant chaque décision et loi du Talmud et en les arrangeant tous dans 14 volumes systématiques. Le travail a été finalement accompli en1180 et a été appelé Mishnah Torah, ou « le Code du Torah. »

Maimonides a enseigné dans une autre partie du Mishnah Torah que les gentils ne sont pas humains : « l’homme seul et pas les vaisseaux, peut contracter la malpropreté par la voiture…. Le cadavre d’un gentil, pourtant, ne transmet pas de malpropreté en ombrageant. … un gentil ne contracte pas de malpropreté de cadavre; et si un gentil touche, porte, ou ombrage un cadavre il est comme celui qui ne l’a pas touché.

« À quoi y ressemble ? Il ressemble à une bête qui touche un corps ou l’ombrage. Et cela n’applique pas seulement la malpropreté du cadavre, mais à autre gendre de malpropreté : ni les gentils ni le bétail ne sont susceptibles à n’importe quelle malpropreté. « ((The Code of Maimonides, vol. 10, translated by Herbert Danby, Yale University Press, New Haven, 1954, pp. 8-9).).

Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Rotze’ach 2:11 : « un Juif qui a tué un gentil vertueux n’est pas exécuté dans une cour de justice. Il dit dans l’Exode 21:14, Mais si quelqu’un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir..’ Mais un gentil n’est pas considéré un homme et même plus égalisé, un Juif n’est pas exécuté pour tuer un pêcheur gentil. «

-*-Le Talmud (c’est-à-dire, le Talmud babylonien) le texte de Sanhedrin 37a restreint le devoir de sauver la vie et de ne sauver seulement que des vies juives.

Le livre sur la censure hébraïque, écrite par les Juifs eux-mêmes (Hesronot Ha-shas), note que quelques textes de Talmud utilisent l’expression universaliste :

« »Quiconque détruit la vie d’un seul être… il est comme s’il avait détruit un monde entier; et qui préserve la vie d’un seul être humain simple … il est comme s’il avait préservé un monde entier. «

Pourtant, Hesronot Ha-shas montre que ceux-ci ne sont pas les mots authentiques de l’original du Talmud.

En d’autres termes, l’interprétation universaliste précédente n’est pas le texte authentique du Talmud et ainsi, par exemple, cette version universaliste que Steven Spielberg dans son film réputé, la Liste de Schindler attribuée au Talmud (et qui est devenu la devise du film sur les posters et dans les publicités), est un canular et constitue la propagande a eu l’intention de donner un lustre humaniste à un Talmud qui est, dans son essence, raciste et une littérature de la haine chauvine.

Dans le texte Talmud authentique, original il déclare que « celui préserve une seule âme d’Israël, c’est comme s’il avait préservé un monde entier » (l’accentuation fournie). Le texte du Talmud authentique autorise seulement l’épargne de vies juives.

NOTES

[1] Les premières mentions connues de telles alliances se trouvent dans les textes bibliques. L’une des descriptions les plus convaincantes du sexe démoniaque est située dans la Genèse 6:4 de la Bible du roi Jacques : « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. »

Dans la nouvelle version internationale, les « géants » sont des « nephilim », généralement considérés comme les descendants hybrides d’une union entre les anges et les êtres humains. Ce passage est controversé. Beaucoup de lecteurs de la Bible démentent la possibilité que la Genèse 6:4 décrit une baise surnaturelle, mettant en doute l’idée que les Saintes Écritures se réfèrent au sexe démoniaque (le « fils de Dieu » se réfère simplement à des êtres supérieurs, insistent-ils). Mais tout de même : il va sans dire qu’autant de gens ne se disputeraient pas l’interprétation de ce passage s’il ne semblait pas concerner le sexe démoniaque.

Les accusations de sexe paranormal ont d’autant plus proliféré à l’époque de la chasse aux sorcières menée par les chrétiens, qui « a atteint son macabre sommet entre le quatorzième et le dix-septième siècle », comme le note l’historien David M. Friedman dans A Cultural History of the Penis. De fait, l’un des crimes les plus communs « commis » par les femmes accusées de sorcellerie était la fornication avec le diable.

