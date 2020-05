La Grande Arnaque du COVID 19:Il est temps de faire payer Jeff Bezos

Alors que les décès dus au COVID-19 commencent à augmenter, les travailleurs américains décident de riposter .

Jeff Bezos, qui vaut 100 milliards de dollars, a profité de l’avantage injuste de son entreprise maintenant que de nombreux États ont contraint des magasins de briques et de mortier non essentiels à fermer.

Amazon a connu une vague de recrutement massive, emballant des milliers de nouveaux travailleurs dans ses entrepôts insalubres et exigus. L’augmentation drastique de la demande et du désir de profiter de la pandémie a conduit les employés, même dans les entrepôts avec des cas confirmés de COVID-19, à passer à travers des quarts physiquement taxés, mal compensés, plus longtemps que d’habitude. Chaque travailleur doit toucher d’innombrables colis chaque jour, sans se voir accorder un équipement suffisant et des mesures de précaution qui pourraient ralentir son efficacité. L’assurance maladie ou la prime de risque qu’ils méritent ne sont pas envisageables. Ce n’est pas seulement dangereux pour les travailleurs, mais cela pourrait aussi propager le virus aux clients à travers notre pays.

Un certain nombre de facteurs ont donné aux travailleurs américains la confiance nécessaire pour se défendre. Pour le moment, il n’est pas facile pour Amazon de prendre des remplaçants, que ce soit des travailleurs temporaires ou des immigrants . Le nouveau projet de loi de relance du gouvernement fédéral, bien que très défectueux et en baisse du bien-être des entreprises, offre un filet de sécurité décent à ceux qui sont licenciés . Le gel actuel du mondialisme a considérablement affaibli le pouvoir du capital et l’a rendu vulnérable à la résistance des travailleurs.

Amazon a commencé comme un libraire en ligne qui s’est transformé plus tard en un monopole multinational avec 800 000 employés. Amazon est en mesure de conserver son pouvoir en rachetant des concurrents, en soumettant les travailleurs à des conditions du tiers-monde et à peu ou pas d’avantages, et utilise un certain nombre d’échappatoires pour payer 1,2% de ses 14 milliards de dollars de revenus sur les impôts fédéraux, malgré le public massif le fardeau de l’infrastructure cause le modèle commercial d’Amazon.

Quoi que vous pensiez économiser lorsque vous magasinez sur Amazon, vous finissez par payer des impôts sur le revenu pour subventionner les problèmes de main-d’œuvre et d’infrastructure de Jeff Bezos. Les travailleurs d’Amazon sont disproportionnellement plus susceptibles d’avoir besoin de coupons alimentaires , de l’aide sociale, de médicaments et d’autres services sociaux. À Seattle, la présence d’Amazon a causé d’énormes problèmes de circulation et le coût du logement a doublé en six ans .

Bezos ne fait rien de valeur sociale avec la richesse et le pouvoir personnels qu’il a accumulés. La sélection illimitée de livres qui a mis Amazon sur la carte est désormais, après avoir écrasé ses concurrents, strictement limitée à censurer les livres politiques et historiques des organisations juives et Bezos ne veulent pas que le public puisse lire. Le programme Smiles d’Amazon est géré par des extrémistes anti-blancs et anti-ouvriers au Southern Poverty Law Center. Une nouvelle série produite par sa société, «Hunters», est pro- «antifa», un porno anti-tabac à priser blanc qui célèbre le meurtre grotesque et sadique de «nazis» allemands compris explicitement comme des espaces réservés aux Blancs ordinaires . The Washington Post, un journal autrefois faisant autorité, a été transformé en une version imprimée du Huffington Post sous son commandement.

Bezos finance des programmes d’ouverture des frontières et 10 milliards de dollars de subventions pour pousser l’austérité verte . Cela peut le protéger de l’opposition totale de la gauche libérale, mais pourquoi ne paie-t-il pas simplement ses impôts et ne fournit-il pas à ses travailleurs des soins de santé, des droits fondamentaux au travail et un salaire décent?

Au lieu de cela, Amazon mène le monde des entreprises dans une exploitation impitoyable. Le livre de Jessica Bruder, Nomadland , note qu’Amazon encourage la pratique du « Workamping » – des blancs pauvres et souvent plus âgés qui sont obligés de déménager dans des maisons mobiles ou de vivre dans leur voiture et de voyager à travers le pays à la recherche d’emplois temporaires juste pour survivre. Une personne sur quatre dans cette tragique sous-culture travaille pour Amazon, qui reçoit également une subvention fiscale pour son emploi en raison de son âge. La nature physique et répétitive du travail à un rythme élevé pèse sur ces travailleurs, et le livre décrit comment Amazon a des dispensaires d’analgésiques sur les murs du chantier pour les travailleurs à emploi précaire.

Il est maintenant temps pour Bezos de payer. Les revendications avancées par les travailleurs en grève: double prime de risque, congés de maladie payés et plus de pauses, sont du bon sens. Les consommateurs, effrayés par la perspective d’une propagation de la pandémie, font déjà pression sur leur gouvernement pour fermer les entrepôts qui ont connu des épidémies infectieuses, mais Amazon a exigé de rester ouvert.

C’est en temps de crise que nous apprécions la vraie valeur du travail. Il est temps de le compenser, qu’il s’agisse de «sous-traitants» dans l’économie des concerts ou d’un esclave. Ce sont des vers comme Jeff Bezos dont la présence multinationale et les chaînes d’approvisionnement internationales ont permis la propagation du virus mondialiste et causé des pénuries chroniques par la désindustrialisation. Il est temps que les ploutocrates néolibéraux soient obligés de payer pour le désordre et la misère qu’ils ont causés.

EN COMPLÉMENT

Un vice-président d’Amazon démissionne en soutien aux employés sonneurs d’alertes

Le vice-président canadien des services numériques de l’entreprise de commerce électronique Amazon, Tim Bray, démissionne pour dénoncer le licenciement d’employés ayant sonné l’alarme sur de mauvaises conditions de travail durant la pandémie de COVID-19.

«Je suis consterné par le fait qu’Amazon ait licencié des dénonciateurs qui ont attiré l’attention sur des employés d’entrepôts effrayés par la COVID-19», écrit Tim Bray, basé à Vancouver, dans un billet publié en ligne.

Depuis le début de la pandémie, des employés dénoncent des conditions de travail incompatibles avec les mesures de distanciation physique. En avril, Radio-Canada a rapporté leurs préoccupations et a choisi de protéger leur anonymat afin de leur éviter des représailles.

Or, un travailleur qui s’organisait pour réclamer de meilleures conditions a été licencié, affirme Tim Bray dans son billet.

Des congédiements aux motifs « risibles »

L’organisation Amazon Employees for Climate Justice (AECJ), un groupe qui milite pour la protection de l’environnement fondé par des travailleurs d’Amazon, a créé une pétition et organisé une conférence virtuelle le jeudi 16 avril, avec des employés d’entrepôts internationaux et la militante Naomi Klein.

Deux organisatrices, Emily Cunningham et Maren Costa, ont été congédiées sur-le-champ et les motifs étaient risibles, raconte M. Bray.

Un représentant d’Amazon affirme qu’elles ont été renvoyées pour violation répétée des politiques internes, sans toutefois donner de détails.

Emily Cunningham soutient pour sa part avoir été licenciée après avoir milité pendant bon nombre d’années pour des changements au sein de l’entreprise.

«Je ne peux pas aller à des funérailles ou à un mariage, et pourtant Amazon met les gens en danger en vendant des articles non essentiels comme des balles de ping-pong et des poulets en caoutchouc. Cela n’a aucun sens», dit cette dernière.

« Triste, mais libre »

En fin de compte, tout tourne autour de l’équilibre des pouvoirs, écrit Tim Bray.

Les employés d’entrepôt sont faibles et s’affaiblissent à cause d’un chômage massif et d’une assurance maladie liée à l’emploi aux États-Unis.

La démission de Tim Bray lui aura coûté près d’un million de dollars, sans compter le meilleur emploi qu’il n’ait jamais eu. Il conclut en se disant triste, mais en mesure de respirer plus librement.