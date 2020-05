Sur la «vie secrète d’un sataniste» et la Bible satanique d’Anton LaVey

L’autobiographie de la cheville ouvrière sataniste autoproclamée Howard Stanton Levey alias Anton LaVey (1930-1997) contient des certains détails croustillants que la plupart des lecteurs ne connaissent peut-être pas. Par exemple, il se décrit ouvertement comme un agent sioniste sur le dos de la couverture de son livre «Le secret d’un sataniste» (ci-dessous).

Ce livre lui-même donne plus de détails sur la façon dont les trafiquants d’armes ont acheté des fusils dans des surplus de l’armée américaine et les ont expédié vers des terroristes juifs comme le Stern Gang et Irgun.

Lorsque la «Bible satanique» a été publiée, LaVey l’a partagée avec Assaf Dayan, fils du ministre de la Défense Moshe Dayan, qui l’a proclamée parfaitement adaptée aux conditions d’Israël. Il donne un tout nouvel aperçu du concept de la synagogue de Satan.

LaVey était également un grand fan des « Protocoles de Sion », proclamant, « Qu’est-ce qu’on ne doit pas aimer dans ces protocoles? »

LaVey a décroché du secondaire. Il aimait traîner avec des voyous. Il a gravité dans le travail dans le cirque et les carnavals. Là, il s’est familiarisé avec les nombreux rackets utilisés pour gagner de l’argent des trafics, ainsi que la psychologie qui conduit les gens à de telles activités. Outre ʺla sagesse de baseʺ des gens de carnaval, ses influences intellectuelles comprenaient Ayn Rand, Nietzsche et P.T. Barnum.

La Bible satanique

Loin des tomes obscurs, il y a eu 30 tirages de «La Bible satanique» (BS) et plus d’un million d’exemplaires vendus. La BS a été suivie en 1971 par «The Complete Witch», réédité plus tard en 1989 sous le titre «The Satanic Witch» [La sorcière satanique], un manuel qui enseigne «la magie élémentaire» – les façons et les moyens de lire et de manipuler les gens et leurs actions pour atteindre les objectifs souhaités.

Curieux de l’agitation et parce que Winter Watch fait régulièrement référence au satanisme, j’ai décidé qu’il était temps de lire la BS. Nous voulions l’entendre de source sûre. Ce qui suit est une critique.

La philosophie satanique effrayante est très réelle et représente une énorme menace pour l’humanité. J’irais jusqu’à dire que c’est la façon de penser dominante dans le monde aujourd’hui. Il existe de facto de nombreux satanistes et frankistes sabatéens qui n’ont jamais lu LaVey ou pratiqué des rituels ou de l’occulte, mais ils sont imprégnés sans le savoir de la mentalité décrite ici. Surtout, il se manifeste comme étant un relativisme moral extrême.

«Le satanisme offre une structure éthique minimale et fait suffisamment confiance aux individus pour comprendre le reste par eux-mêmes.» LaVey écrit: «Il n’y a rien d’intrinsèquement sacré dans les codes moraux. Comme les idoles en bois d’autrefois, ils sont l’œuvre de mains humaines, et ce que l’homme a fait, l’homme peut le détruire! »

C’est l’opposé des principes fondamentaux de la vérité objective et de la loi naturelle – connaître la différence entre le bien et le mal.

Je pense que les gens normaux rejettent l’idée du satanisme existant en masse, car elle évoque des images mentales d’adoration du diable. Mais LaVey lui-même le clarifie: “Le satanisme a souvent été dénaturé comme« culte du diable », alors qu’en fait il constitue un rejet clair de toutes les formes d’adoration en tant que composante souhaitable de la personnalité. ”

Voici cet extrait descriptif de Wikipedia:

Le darwinisme social et le concept de «nature humaine» sont des idées qui prévalent dans toute la Bible satanique. LaVey a décrit les humains comme intrinsèquement charnels et animaliers. Chacun des sept péchés capitaux est décrit comme faisant partie de l’instinct naturel de l’homme et est donc préconisé. Le satanisme LaVeyan a été décrit comme «l’institutionnalisme de l’intérêt personnel machiavélique» en raison de bon nombre de ces thèmes.

Avant d’entrer dans les particularités, LaVey avait une philosophie solide que les non-satanistes doivent adopter – à savoir l’auto-préservation. LaVey a probablement repris cela de Nietzsche.

« Il n’y a jamais eu un grand mouvement » d’amour « dans l’histoire du monde qui n’a pas fini de tuer un nombre incalculable de personnes, nous devons supposer, pour prouver combien ils les aimaient! Chaque hypocrite qui a déjà marché sur la terre a des poches gonflées d’amour! »

Winter Watch :

Le psyop amour-haine est un masque. Voir «Mettre le mot haine dans un contexte approprié».

«Les satanistes sont encouragés à s’adonner aux sept péchés capitaux, car ils n’ont besoin de blesser personne; ils n’ont été inventés que par l’Église chrétienne pour assurer la culpabilité de ses partisans », a écrit LaVey. Ainsi, non seulement nous n’avons aucun sentiment de culpabilité, mais nous nous livrons au péché.

C’est une philosophie très matérialiste bien intégrée dans la vision du monde d’aujourd’hui. Mais le satanisme essaie de se séparer du muet en vendant l’indulgence, l’individualisme et le matérialisme comme de l’huile de serpent. Il utilise beaucoup le mot «liberté». En d’autres termes, la liberté d’être un guerrier de la justice perverse (PJW).

Le satanisme et ses inversions sont écrits à partir le frankisme sabbatéen. Le frankisme est extrêmement sous-estimé en tant que force dans le monde.

LaVey déclare: «Le sens sémantique de Satan est« l’adversaire » ou « l’opposition » ou « l’accusateur ». Pour moi, le terme «accusateur» se démarque. Il s’agit d’une extension du marxisme culturel et de la théorie critique, qui est une manière ou une méthode de jeu détournée pour vaincre des adversaires réels et imaginaires tout en poussant des programmes satanistes. LaVey aime le terme «réprimande», et son style d’écriture est très verbeux et ironique. Il peut varier entre être amusant et fantaisiste à carrément effrayant. C’est précisément ainsi que fonctionne la magie noire.

De plus, les satanistes de LaVey réalisent ce sens supérieur et gonflé de l’ego, avec une règle d’or modifiée: “Vous devriez faire aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent, mais si votre courtoisie n’est pas rendue, ils devraient être traités avec le la colère qu’ils méritent. » «La colère qu’ils méritent» est un thème répété tout au long du BS.

Par exemple, les satanistes ne se soucient pas de la bonté pour le bien de la bonté. Cela doit être réciproque.

Donc, plutôt que juste de l’évitement, les satanistes ont une sorte de jeu de vengeance et de rancune contre des torts réels et imaginaires. Et c’est surtout imaginé. Les satanistes se décrivent comme membres d’une «méta-tribu».

En effet, il existe un syndrome de la méta-tribu, c’est celle du «Peuple élu». La cible principale du satanisme est l’ego humain. La plupart des gens sont attirés et restent attachés au satanisme parce qu’il nourrit leur ego. Un sataniste pratiquant a même critiqué «que si on vous dit que vous êtes spécial ou élite ou une autre idée floue et chaleureuse lorsque vous adoptez une philosophie, alors vous êtes plus enclin à y adhérer et à être aveugle à ses lacunes. Le résultat est un sentiment de soi surestimé et gonflé (aka aucune responsabilité).

Un sataniste pratiquant a décrit ses camarades comme ne prenant pas avec bonté un débat intense, un examen minutieux et une introspection et étant prompt à critiquer les autres. Cette susceptibilité au déclenchement décrit à peu près beaucoup de gens dans l’année en cours, n’est-ce pas?

Même au sein de l’Église de Satan, on réalise que tout cet ego et cet individualisme sont problématiques. Le souverain sacrificateur actuel prévient que l’un des dangers de la philosophie satanique est qu’elle «gonfle» certaines personnes, leur donnant des illusions exagérées de leur propre valeur à d’autres. Ces gens prennent la notion que «vous êtes votre propre Dieu» et suppose ensuite qu’ils sont aussi le Dieu de tous les autres.

Les opinions de LaVey sur les comportements sexuels reflètent à peu près les normes de l’année en cours, à savoir que tout va aussi longtemps que son consensus.

«Le satanisme tolère tout type d’activité sexuelle qui satisfait adéquatement vos désirs individuels – qu’ils soient hétérosexuels, homosexuels, bisexuels ou même asexuels, si vous le souhaitez. Le satanisme sanctionne également tout fétiche ou déviation qui améliorera votre vie sexuelle, tant qu’il n’implique personne qui ne souhaite pas être impliqué », écrit LaVey.

Cependant, en lisant la BS, j’ai remarqué une obsession récurrente très étrange avec le sadisme et le masochisme. C’est une obsession du «recommençons» qui vous saute aux yeux. La plupart des gens cloués au sol éviteraient totalement cela. Mais le sataniste trouve une raison de s’y engouffrer et d’accommoder le masochiste: «Si une personne veut être blessée et aime souffrir, alors il n’y a aucune raison de ne pas lui faire plaisir.»

AL a appelé avouer et demander pardon dégradant, déclarant: « Prier pour son propre ennemi n’est rien d’autre que de la colère de négocier, et d’une qualité décidément de mauvaise qualité et inférieure! »

LaVey était personnellement opposé à la consommation de drogues et détestait la musique rock et métal, exprimant souvent son dégoût pour cela. Il soutient l’eugénisme et pense que ce sera une nécessité à l’avenir.

LaVey sur le sacrifice humain et la vengeance

Peut-être la partie la plus méchante de la Bible satanique est sa discussion et son insistance sur le sacrifice humain. Vous pouvez le trouver dans le «Livre de Lucifer». [Utilisez simplement ctrl + f «sacrifice humain».] Les lecteurs doivent vraiment se rechercher par eux-mêmes.

Quelle personne normale parlerait même d’un tel sujet? LaVey passe essentiellement par les avantages du sacrifice – à savoir l’énergie de la biochimie surrénale, bla, bla, bla.

Cependant, il évoque ensuite les inconvénients. Il est catégoriquement opposé au sacrifice d’animaux et de petits enfants. En fait, il qualifie de tels actes de propagande anti-sataniste. Cependant, il pose la question de savoir qui peut être sacrifié «symboliquement» – mais cela fonctionne. Ce sont bien sûr ceux qui – réels ou imaginaires – vous ont fait du mal ou vous ont insulté, ou votre «réputation». Est-ce que cela inclurait ceux qui vous ont appelé comme un pervers ou un guerrier pervers de la justice? Il l’a exprimé ainsi:

Quiconque vous a injustement fait du tort – quelqu’un qui a «fait tout son possible» pour vous faire du mal – pour causer délibérément des ennuis et des difficultés à vous ou à ceux qui vous sont chers. Bref, une personne qui demande à être maudite par ses propres actions.

LaVey prend soin de déclarer qu’un tel antagoniste doit être détruit «symboliquement», mais est-ce vraiment ainsi que se joue le jeu sataniste? Mais la question se pose: parmi la multitude de satanistes là-bas, combien se restreignent au «symbolisme» et à de simples malédictions et hexagones?

Par conséquent, vous avez le droit de les détruire (symboliquement) et si votre malédiction provoque leur annihilation réelle, réjouissez-vous d’avoir contribué à débarrasser le monde d’un parasite! Si votre succès ou votre bonheur dérange une personne – vous ne lui devez rien! Il est fait pour être foulé aux pieds! Si les gens devaient prendre les conséquences de leurs propres actions, ils réfléchiraient à deux fois!

Pour ceux d’entre nous qui combattent cette peste, AL offre des conseils de protection. La victime d’un sort ou d’une malédiction est beaucoup plus sujette à la destruction si elle n’y croit pas ou ne la comprend pas.

N’essayez jamais de convaincre le sceptique sur qui vous souhaitez placer une malédiction. Laissez-le se moquer. L’éclairer diminuerait vos chances de succès. Écoutez avec une assurance bénigne alors qu’il rit de votre magie, sachant que ses jours sont remplis de troubles tout le temps. S’il est assez méprisable, par la grâce de Satan, il pourrait même mourir – rire!

La section de LaVey intitulée «Book of Belial» est révélatrice. Il entre dans la magie noire et le psychodrame. Il pontifie longuement, mais l’essentiel est que la magie noire est un peu plus que tirer la laine sur les yeux des gens pour les contrôler et les exploiter. C’est l’utilisation et l’étude des mensonges. Le but ultime est la gratification de l’ego et le pouvoir personnel.

Sur la magie, où avons-nous vu la section en surbrillance suivante auparavant? Et encore une fois, nous voyons l’obsession récurrente de chien-sifflement avec «surrénale». Ce mot est utilisé cinq fois dans BS. Nous ne sommes plus au Kansas Toto.

La magie se divise en deux catégories, rituelle ou cérémonielle, et non rituelle ou manipulatrice. La magie rituelle consiste en l’accomplissement d’une cérémonie formelle, qui a lieu, au moins en partie, dans les limites d’une zone réservée à ces fins et à un moment précis. Sa fonction principale est d’isoler les glandes surrénales et autres énergies induites émotionnellement dissipées et de les convertir en une force transmissible dynamiquement. C’est un acte purement émotionnel plutôt qu’intellectuel. Ce type de magie est parfois appelé «plus grande magie».

La magie non rituelle ou manipulatrice, parfois appelée «magie moindre», se compose de la ruse et de la ruse obtenues par divers dispositifs et situations artificielles qui, lorsqu’elles sont utilisées, peuvent créer un «changement, selon la volonté de chacun». Dans les temps anciens, cela s’appellerait «fascination», «glamour» ou «mauvais œil».

La fascination était le terme appliqué au mauvais œil. Fixer le regard d’une personne, en d’autres termes, fasciner, c’était la maudire du mauvais œil.

LaVey décrit parfaitement l’utilisation de la magie à travers le sexe et l’émerveillement, comme cela est utilisé dans la culture pop. La jeune star a une apparence de fraîcheur et d’innocence, mais en même temps est très sexy. Le sex-appeal est ensuite combiné avec des connotations sinistres. En fin de compte, l’innocence se transforme en salope, qui est un lavage de cerveau satanique hardcore.

Verdict de Winter Watch: The Crime Syndicate ou The Powers to Be (TPTB) sont complètement immergés dans la plupart des aspects du satanisme et pratiquent la magie noire. C’est la clé de leur pouvoir. L’influence du lavage de cerveau satanique dans la société est écrasante et envahissante. Le reste de l’humanité a besoin de se réveiller et de développer une véritable conscience et donc de se défendre contre elle.

May 4, 2020 Par Russ Winter

Annexe

Appelé « Le Pape Noir » par nombre de ses disciples, Anton LaVey a fait le premier pas du chemin qui allait le mener vers la Grande Prêtrise de l’église de Satan lorsqu’il avait 16 ans et qu’il jouait de l’orgue au cours d’un carnaval :

« Le samedi soir, je voyais des hommes convoiter des femmes en train de danser a demi nues, et le dimanche matin, alors que je jouais de l’orgue dans la messe évangéliste à l’autre bout du carnaval, je voyais ces mêmes hommes assis avec leur femme et leurs enfants, demandant à Dieu de les pardonner et de les libérer des désirs de la chair. Et le samedi suivant, ils étaient de nouveau au carnaval ou dans quelque autre endroit permissif.

« C’est là que j’ai compris que l’Église chrétienne prospère sur l’hypocrisie, et que la nature charnelle de l’homme est indéniable ! »

Dès ce moment de sa vie, son chemin était tracé. Finalement, au cours de la dernière nuit d’avril de l’année 1966 – Walpurgisnacht, la nuit du plus important rassemblement des personnes s’adonnant à la sorcellerie -, LaVey s’est rasé le crâne dans la tradition des anciens bourreaux et a annoncé la formation de l’Église de Satan.