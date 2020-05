Nouvel Ordre Mondial: L’Adrénochrome la nouvelle drogue de l’élite sataniste

Avec la recherche sur les cellules souches, les scientifiques veulent apparemment découvrir le secret de l’immortalité! D’où «l’arbre de vie», Ygdrassil ou Tree of Life ou Sefirot !! Mais la Bible dit très clairement que Dieu est la seule personne qui a l’immortalité. (I Timothée 6: 15-16) Dieu ne révèle JAMAIS le secret de l’immortalité !! De plus, Il a strictement interdit la saisie avec l’ADN humain. Il sait à quel point les conséquences dévastatrices du génie génétique sont grandes. Il était déjà devenu complètement incontrôlable avant le déluge, lorsque les anges déchus ont eu des rapports sexuels avec les femmes terrestres et les géants engendrés. Le livre d’Enoch raconte que les géants ont tué non seulement des animaux mais aussi des humains pour les manger. Les géants ne sont définitivement pas des fables! D’innombrables légendes non bibliques témoignent également de l’existence des géants. Les scientifiques actuels tentent de nous rassurer et disent qu’ils ne feront pas d’erreurs. « Nous devons rattraper notre retard. Faire des efforts supplémentaires dans la recherche sur le génome et ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé », a déclaré Eduard Klasen, directeur des sciences médicales à l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique. (6) Mais les scientifiques peuvent échouer et devront payer leurs propres folies. Dieu avait été si sage qu’il avait chassé nos premiers ancêtres Adam et Eve du jardin d’Eden pour empêcher les premiers humains de récolter et de manger les fruits de l’arbre de vie pour vivre éternellement. Dieu avait également nommé deux chérubins avec leurs épées flamboyantes pour garder l’entrée de l’arbre de vie. (Genèse 3: 22-24) Si l’homme qui est tombé dans le péché a mangé les fruits de l’arbre de vie, il est perdu pour toujours. Alors il n’y a plus de rédemption pour les humains !! Alors Jésus-Christ ne serait certainement pas mort sur la croix pour nos péchés. Alors tout le monde serait condamné à la damnation éternelle et la terre serait l’enfer !! Cependant, l’homme ne perd pas espoir. C’est un désir profond de vie éternelle chez l’homme. Tout le monde veut vraiment rester jeune pour toujours. Les scientifiques ne réussiront JAMAIS à rendre l’homme immortel. Ce n’est que par la foi en Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Sauveur, que nous pouvons être justifiés et hériter de la vie éternelle. (Jean 3:15, 10:28) Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ n’héritera pas de la vie éternelle. Mais la colère de Dieu continuera de reposer sur lui. (Jean 3:36) Maçons, cabalistes, gnostiques, philosophes, scientifiques et politiciens rejettent l’Évangile de Jésus-Christ et ne croient pas en Jésus et à la Bible. Par conséquent, ils n’hériteront certainement pas de la vie éternelle !! Ils n’ont pas non plus glorifié ou remercié Dieu, et tous leurs esprits et délibérations ont été complètement obscurcis, tout comme l’apôtre Paul l’a écrit dans sa lettre aux Romains. De nombreux scientifiques, philosophes, gnostiques, kabalistes, francs-maçons ont fait semblant d’être sages et sont devenus fous. (Romains 1: 18-23) Par conséquent, ils n’hériteront certainement pas de la vie éternelle !! Ils n’ont pas non plus glorifié ou remercié Dieu, et tous leurs esprits et délibérations ont été complètement obscurcis, tout comme l’apôtre Paul l’a écrit dans sa lettre aux Romains. De nombreux scientifiques, philosophes, gnostiques, kabalistes, francs-maçons ont fait semblant d’être sages et sont devenus fous. (Romains 1: 18-23) Par conséquent, ils n’hériteront certainement pas de la vie éternelle !! Ils n’ont pas non plus glorifié ou remercié Dieu, et tous leurs esprits et délibérations ont été complètement obscurcis, tout comme l’apôtre Paul l’a écrit dans sa lettre aux Romains. De nombreux scientifiques, philosophes, gnostiques, kabalistes, francs-maçons ont fait semblant d’être sages et sont devenus fous. (Romains 1: 18-23)

Born in 1953,I am the founder of the Defenders of the Earth in October 10 ,2007. We try to proposed an alternative of the New World Order and a new vision of life. We consider that the Humanity must live in harmony with all forms of life and abolish the neoliberalism for preserve the human life and continue the Earthlians adventure. We consider that we are not alone and we will receive an ultimatum in few time. Voir tous les articles par Michel Duchaine