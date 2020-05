Nouvel Ordre Mondial Satanique:La fortune des Rotschild serait de 500,000 milliards de dollars US

Un nombre de plus en plus important de gens se réveillent et apprennent que 99% de la population de la Terre est contrôlée par une élite 1% – mais saviez-vous qu’une famille, les Rothschild, règne sur tout, même sur cette élite de 1%? Dans la discrétion la dynastie Rothschild est incontestablement la lignée la plus puissante de la Terre et de leur richesse estimée est d’environ 500 000 $ milliards de dollars. Ils contrôlent presque toutes les banques centrales du Monde.

Selon cette étude, ils détiendraient en fait 500 trillions soit 500.000.000 de milliards de dollars !

Si les Rothschild distribuaient leur argent à chaque humain sur terre cela ferait plus de 100.000 dollars par habitant de cette planète !

Voici une liste complète de toutes les banques Rothschild détenues et contrôlées. Les possessions américaines pourraient vous surprendre.

Afghanistan: Bank of Afghanistan

Albanie: Banque d’Albanie

Algérie: Banque d’Algérie

Argentine: Banque centrale d’Argentine

Arménie: Banque centrale d’Arménie

Aruba: Banque centrale d’Aruba

Australie: Reserve Bank of Australia

Autriche: Banque nationale d’Autriche

Azerbaïdjan: Banque centrale de la République d’Azerbaïdjan

Bahamas: Banque centrale des Bahamas=s

Bahreïn: Banque centrale de Bahreïn

Bangladesh: la Banque du Bangladesh

Barbade: Banque centrale de la Barbade

Bélarus: Banque Nationale de la République du Bélarus

Belgique: Banque Nationale de Belgique

Belize: Banque centrale du Belize

Bénin: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Bermudes: Bermuda Monetary Authority

Bhoutan: Autorité monétaire royale du Bhoutan

Bolivie: Banque centrale de Bolivie

Bosnie: Banque centrale de Bosnie-Herzégovine

Botswana: Banque du Botswana

Brésil: Banque centrale du Brésil

Bulgarie: Banque nationale de Bulgarie

Burkina Faso: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Burundi: la Banque de la République du Burundi

Cambodge: Banque Nationale du Cambodge

Entré Roon: Banque des Etats d’Afrique centrale

Canada: La Banque du Canada – Banque du Canada

Îles Caïmans: Autorité monétaire des îles Caïmans

République centrafricaine: la Banque des Etats d’Afrique centrale

Tchad: la Banque des Etats d’Afrique centrale

Chili: Banque centrale du Chili

La Banque populaire de Chine: Chine

Colombie: Banque de la République

Comores: Banque centrale des Comores

Congo: la Banque des Etats d’Afrique centrale

Costa Rica: Banque centrale du Costa Rica

Côte d’Ivoire: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Croatie: Banque nationale de Croatie

Cuba: Banque centrale de Cuba

Chypre: Banque centrale de Chypre

République tchèque: Banque nationale tchèque

Danemark: Banque nationale du Danemark

République Dominicaine: Banque centrale de la République dominicaine

région des Caraïbes orientales: Eastern Caribbean Central Bank

Equateur: Banque centrale de l’Equateur

Egypte: Banque centrale d’Égypte

El Salvador: Banque centrale de réserve d’El Salvador

Guinée équatoriale: la Banque des Etats d’Afrique centrale

Estonie: Banque d’Estonie

Ethiopie: National Bank of Ethiopia

Union européenne: Banque centrale européenne

Fidji: Reserve Bank of Fiji

Finlande: Banque de Finlande

France: Banque de France

Gabon: la Banque des Etats d’Afrique centrale

Gambie: Banque centrale de la Gambie

Géorgie: Banque nationale de Géorgie

Allemagne: Deutsche Bundesbank

Ghana: Banque du Ghana

Grèce: Banque de Grèce

Guatemala: Banque du Guatemala

Guinée Bissau: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Guyana: Banque du Guyana

Haïti: la Banque centrale d’Haïti

Honduras: Banque centrale du Honduras

Hong Kong: Autorité monétaire de Hong Kong

Hongrie: Magyar Nemzeti Bank

Islande: Banque centrale d’Islande

Inde: Reserve Bank of India

Indonésie: Banque d’Indonésie

Iran: La Banque centrale de la République islamique d’Iran

Irak: Banque centrale d’Iraq

Irlande: Banque centrale et la Financial Services Authority of Ireland

Israël: Banque d’Israël

Italie: Banque d’Italie

Jamaïque: Bank of Jamaica

Japon: Banque du Japon

Jordanie: Banque centrale de Jordanie

Kazakhstan: Banque Nationale du Kazakhstan

Kenya: la Banque centrale du Kenya

Corée: Banque de Corée

Koweït: Banque centrale du Koweït

Kirghizistan: Banque nationale de la République kirghize

Lettonie: Banque de Lettonie

Liban: Banque centrale du Liban

Lesotho: Banque centrale du Lesotho

Libye: Banque centrale de Libye (Leur plus récente conquête après avoir liquidé Kadhafi)

Uruguay: Banque centrale de l’Uruguay

Lituanie: Banque de Lituanie

Luxembourg: Banque centrale du Luxembourg

Macao: Autorité monétaire de Macao

Macédoine: Banque Nationale de la République de Macédoine

Madagascar: Banque Centrale de Madagascar

Malawi: Reserve Bank of Malawi

Malaisie: Banque centrale de Malaisie

Mali: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Malte: Banque centrale de Malte

Ile Maurice: Banque de Maurice

Mexique: Banque du Mexique

Moldavie: Banque nationale de Moldavie

Mongolie: Banque de Mongolie

Monténégro: Banque centrale du Monténégro

Maroc: la Banque du Maroc

Mozambique: Banque du Mozambique

Namibie: Banque de Namibie

Népal: Banque centrale du Népal

Pays-Bas: Pays-Bas Banque

Antilles néerlandaises: Banque des Antilles néerlandaises

Nouvelle-Zélande: Reserve Bank of New Zealand

Nicaragua: Banque centrale du Nicaragua

Niger: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Nigeria: Banque centrale du Nigeria

Norvège: Banque centrale de Norvège

Oman: Banque centrale d’Oman

Pakistan: State Bank of Pakistan

Papouasie-Nouvelle-Guinée: Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay: Banque centrale du Paraguay

Pérou: Banque centrale de réserve du Pérou

Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas

Pologne: Banque nationale de Pologne

Portugal: Banque du Portugal

Qatar: Banque centrale du Qatar

Roumanie: Banque Nationale de Roumanie

Rwanda: Banque Nationale du Rwanda

San Marino: Banque centrale de la République de Saint-Marin

Samoa: Banque centrale de Samoa

Arabie Saoudite: Agence monétaire d’Arabie Saoudite

Sénégal: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Serbie: Banque nationale de Serbie

Seychelles: Banque Centrale des Seychelles

Sierra Leone: la Banque de Sierra Leone

Singapour: Autorité monétaire de Singapour

Slovaquie: Banque nationale de Slovaquie

Slovénie: Banque de Slovénie

Iles Salomon: Banque centrale des Îles Salomon

Afrique du Sud: South African Reserve Bank

Espagne: Banque d’Espagne

Sri Lanka: Banque centrale du Sri Lanka

Soudan: Banque du Soudan

Surinam: Banque centrale du Suriname

Swaziland: La Banque centrale du Swaziland

Suède: Sveriges Riksbank

Suisse: Banque nationale suisse

Tadjikistan: Banque nationale du Tadjikistan

Tanzanie: Banque de Tanzanie

Thaïlande: Banque de Thaïlande

Togo: Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Tonga: National Reserve Bank de Tonga

Trinité-et-Tobago: Banque centrale de Trinité-et-Tobago

Tunisie: Banque Centrale de Tunisie

Turquie: Banque centrale de la République de Turquie

Ouganda: Banque de l’Ouganda

Ukraine: Banque nationale d’Ukraine

Emirats Arabes Unis: Banque centrale des Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni: Bank of England

États-Unis: la Réserve fédérale, la Federal Reserve Bank de New York

Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu

Venezuela: Banque centrale du Venezuela

Vietnam: La Banque d’État du Vietnam

Yémen: Banque centrale du Yémen

Zambie: Banque de Zambie

Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe

Pratiquement inconnu du grand public est le fait que la Réserve fédérale américaine est une société privée, l’implantation sur son propre lopin de terre, à l’abri des lois américaines.

Cette société privée (contrôlée par les Rothschild, Rockefeller et Morgans) imprime l’argent pour le gouvernement américain, qui leur verse des intérêts pour la «faveur». Cela signifie que si nous voulons rétablir la dette d’aujourd’hui de la nation et commencerions à réimprimer notre argent, nous serions en dette à la FED dès le premier dollar prêté à notre gouvernement.

En outre, la plupart des personnes vivant aux Etats-Unis n’ont aucune idée que l’Internal Revenue Service (IRS) est un organisme étranger.

Pour être plus précis, l’IRS est une société privée étrangère du Fonds monétaire international (FMI) et c’est l’«armée» privée de la Réserve fédérale (Fed).

Son principal objectif est de faire en sorte que les américains paient leurs impôts pour rester de bons petits esclaves.

En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son dédain pour les banquiers internationaux:

« Vous êtes un repaire de vipères. Je compte vous mettre en déroute, et par le Dieu éternel, je vais vous mettre en déroute. Si les gens ne comprenaient l’injustice de rang de notre système monétaire et bancaire, il y aurait une révolution avant demain matin. »

Ceci a été suivi par une (sans succès) tentative d’assassinat sur la vie du président Jackson.Jackson avait dit son vice-président, Martin Van Buren:

« La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer. »

Ce fut le début d’un motif de l’intrigue qui afflige la Maison Blanche elle-même au cours des prochaines décennies. Les deux présidents, Lincoln et JFK, ont été assassinés pour avoir tenté de débarrasser le pays des banksters.

Les mégabanques du monde

Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays autour de la planète, la Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les familles bancaires haut du monde, avec les Rothschilds au sommet, tandis que le second est une propriété privée des Rothschilds seuls.

Ces deux mégabanques offrent des prêts aux « pays en développement » et utilisent leurs intérêts presque impossible à rembourser pour mettre la main sur la vraie richesse: la terre et les métaux précieux.

Mais ce n’est pas tout! Une partie importante de leur plan est d’exploiter également les ressources naturelles d’un pays (comme l’essence ou le gaz) par l’intermédiaire de leurs entreprises secrètement détenues, les affiner et les revendre dans le même pays, faisant un profit énorme.

Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, ils ont besoin d’une infrastructure solide, qui est généralement manque dans les pays dits «en développement». Donc, avant que les banksters offrent même des prêts presque impossible à rembourser, ils font en sorte que la plupart des fonds seront investis dans – vous l’avez deviné -l’ infrastructure.

Ces «négociations» sont menées par le soi-disant « Hitmen économique », qui réussissent par la corruption (à savoir Soudoyer) ou menaçant de mort ceux qui sont en mesure de vendre ou pas leur pays.

Pour plus d’informations sur le sujet, je vous suggère de lire les Confessions d’un Hitman économique.

La seule banque qui fixe toutes les règles internationales, la «Banque des règlements internationaux, » est – évidemment – contrôlé par les Rothschilds et elle est surnommé le «Tour de Bâle. »

Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l’Empire Banking

Si vous n’êtes pas encore surpris par la puissance des Rothschilds (je sais que vous l’êtes), savez vous qu’ils sont aussi derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C’est quand ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux côtés d’une guerre et qu’ils ont fait d’énormes bénéfices.

En 1849, Guttle Schnapper, l’épouse de Mayer Amschel a déclaré:

« Si mes fils ne voulaient pas la guerre, il n’y en aurait aucune. »

Ainsi, le monde est toujours en guerre parce c’est très, très rentable pour les Rothschilds et leurs lignées parasites de banksters. Et aussi longtemps que nous continuerons d’utiliser l’argent, le monde ne connaîtra jamais la paix.

Il est choquant pour beaucoup de savoir que les États-Unis d’Amérique sont une société exclue de l’étranger. Son nom original était la Virginia Company et elle appartenait à la Couronne britannique (il ne doit pas être confondu avec la reine, qui fonctionne en grande partie dans une capacité cérémonielle seulement).

La Couronne britannique a fait don de la société au Vatican, qui a donné les droits d’exploitation à la Couronne. Les présidents américains sont nommés directeurs généraux et leur entreprise est de faire de l’argent pour la Couronne britannique et le Vatican, qui prennent leur part des bénéfices chaque année.

La Couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir de la City (surface 677-acres) , Etat souverain et indépendant, connu comme la City of London. Cette autre Couronne est composé d’un comité de 12 banques dirigé par la Banque d’Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d’Angleterre? Yup, les Rothschilds!

En 1815, Nathan Mayer fait la déclaration suivante:

«Je ne me soucie pas ce que la marionnette est placé sur le trône d’Angleterre à gouverner l’Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L’homme qui contrôle la masse monétaire de la Grande-Bretagne contrôle l’Empire britannique, et je contrôle la masse monétaire britannique. »

La Chambre des Rothschild est vraiment au sommet de la pyramide du pouvoir. Ils sont derrière le Nouvel Ordre Mondial et la domination complète de l’agenda sont derrière l’Union européenne et l’euro et ils sont derrière l’idée d’une Union nord-américaine et l’Amero. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et de leur armée privée est l’OTAN.

Les présidents américains assassinés par le

cartel bancaire Rothschild

L’anniversaire de Lincoln nous donne une occasion appropriée d’examiner quelques traditions américaines profondes qui peuvent également nous donner quelques insolites un aperçu des «principautés et pouvoirs» d’Éphésiens Chapitre 6. Abraham Lincoln a vaillamment travaillé pour empêcher les tentatives des Rothschild de s’impliquer dans le financement de la guerre civile. Il est intéressant de noter que c’est le tsar de Russie qui a fourni l’assistance nécessaire contre les Britanniques et les Français, qui étaient parmi les forces motrices de la sécession du Sud et de son financement ultérieur.

La Russie est intervenue en fournissant des forces navales pour le blocus de l’Union du Sud dans les eaux européennes et en faisant savoir aux deux pays que s’ils tentaient de rejoindre la Confédération avec des forces militaires, ils devraient également faire la guerre à la Russie. Les intérêts de Rothschild ont réussi, par l’intermédiaire de leur agent, le secrétaire au Trésor, Salmon P. Chase, à forcer un projet de loi (la National Banking Act) par le biais du Congrès créant une banque centrale à charte fédérale qui avait le pouvoir d’émettre des billets de banque américains. Par la suite, Lincoln a mis en garde le peuple américain: « La puissance monétaire s’attaque à la nation en temps de paix et conspire contre elle en temps d’adversité. Elle est plus despotique que la monarchie, plus insolente que l’autocratie, plus égoïste que la bureaucratie. Je vois dans un avenir proche une crise qui m’énerve qui m’énerve , et me fait trembler pour la sécurité de notre pays. Les sociétés ont été intronisées, une ère de corruption suivra, et la puissance monétaire du pays s’efforcera de prolonger son règne en travaillant sur les préjugés du peuple, jusqu’à la richesse est agrégé en quelques mains, et la république est détruite. « 4



Lincoln a continué à lutter contre la banque centrale, et certains pensent maintenant que c’est son succès attendu en influençant le Congrès de limiter la vie de la Banque des États-Unis aux seules années de guerre qui a été le facteur de motivation de son assassinat. Le mythe de l’assassin solitaire est né



Des chercheurs modernes ont découvert des preuves d’une conspiration massive qui lie les parties suivantes à la Bank of Rothschild:5 Le secrétaire à la guerre de Lincoln, Edwin Stanton, John Wilkes Booth, ses huit co-conspirateurs et plus de soixante-dix fonctionnaires et hommes d’affaires impliqués dans le complot.

Lorsque le journal de Booth a été récupéré par les troupes de Stanton, il a été remis à Stanton. Lorsqu’il a été produit plus tard au cours de l’enquête, dix-huit pages avaient été arrachées. Ces pages, contenant les noms susmentionnés, ont été retrouvées plus tard dans le grenier d’un des descendants de Stanton.

Du coffre de Booth, un message codé a été trouvé qui le liait directement à Judah P. Benjamin, le directeur de campagne de la guerre civile dans le Sud pour la maison de Rothschild. À la fin de la guerre, la clé du code a été retrouvée en possession de Benjamin. L’assassin, dépeint comme un tireur solitaire fou avec quelques amis radicaux, s’est échappé par le seul pont de Washington non gardé par les troupes de Stanton. « Booth » a été retrouvé caché dans une grange près de Port Royal, en Virginie, trois jours après s’être échappé de Washington. Il a été abattu par un soldat du nom de Boston Corbett, qui a tiré sans ordre. Que Booth ait été tué ou non est toujours un sujet de controverse, mais il n’en demeure pas moins que qui que ce soit, il n’a eu aucune chance de s’identifier. C’est le secrétaire à la guerre Edwin Stanton qui a fait l’identification finale. Certains croient maintenant qu’un dupe a été utilisé et que le vrai John Wilkes Booth s’est échappé avec l’aide de Stanton. Mary Todd Lincoln, en apprenant la mort de son mari, a commencé à crier: « Oh, cette terrible maison! » Les historiens antérieurs ont estimé que cet énoncé spontané faisait référence à la Maison Blanche. Certains pensent maintenant qu’il pourrait avoir été dirigé contre Thomas W. House, un armurier, un financier et un agent des Rothschild pendant la guerre civile, qui était lié aux intérêts anti-Lincoln, pro-banquiers.6 La Réserve fédérale

Un autre mythe avec lequel tous les Américains vivent est la mascarade connue sous le nom de «Réserve fédérale». Il est choquant pour beaucoup de découvrir que ce n’est pas une agence du gouvernement américain. Le nom « Federal Reserve Bank » a été conçu pour tromper, et il le fait toujours. Ce n’est pas fédéral, ni n’appartient au gouvernement. C’est une propriété privée. 7 Elle paie ses propres frais de port comme toute autre société. Ses employés ne font pas partie de la fonction publique. Sa propriété physique est détenue par des actes privés et est soumise à la fiscalité locale. La propriété du gouvernement, comme vous le savez, ne l’est pas. C’est un moteur qui a créé une richesse privée inimaginable, même pour les plus sophistiqués financièrement. Il a permis à une élite impériale de manipuler notre économie pour son propre programme et a engagé le gouvernement lui-même comme exécuteur. Il contrôle les temps, dicte les affaires, affecte nos maisons et pratiquement tout ce qui nous intéresse. Il faut une force puissante pour maintenir un empire, et celui-ci n’est pas différent. Les préoccupations des dirigeants de la « Réserve fédérale » et de ses bienfaiteurs internationaux secrets semblent aller bien au-delà des devises et des taux d’intérêt.

Andrew Jackson Andrew Jackson a été le premier président de l’ouest des Appalaches. Il était unique pour l’époque en étant élu par les électeurs, sans le soutien direct d’une organisation politique reconnue. Il opposa son veto au renouvellement de la charte de la Banque des États-Unis le 10 juillet 1832. En 1835, le président Andrew Jackson déclara son dédain pour les banquiers internationaux: « Vous êtes un repaire de vipères. J’ai l’intention de vous mettre en déroute, et par le Dieu éternel je vous mettrai en déroute. Si le peuple ne comprenait que l’injustice de notre système monétaire et bancaire, il y aurait une révolution avant le matin. »8

Il s’en est suivi une tentative d’assassinat (infructueuse) sur la vie du président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, M. Van Buren, essaie de me tuer … »9 Était-ce le début d’un schéma d’intrigues qui pèserait sur la Maison Blanche elle-même au cours des prochaines décennies? Sa mort (et celle de Lincoln) était-elle liée par un fil invisible aux banquiers internationaux? Le Le président James Garfield

James Abram Garfield, notre 20e président, avait auparavant été président du comité des crédits de la Chambre et était un expert en matière fiscale. (Lors de son élection, entre autres, il a nommé un collecteur des douanes impopulaire à New York, après quoi les deux sénateurs de New York – Roscoe Conkling et Thomas Platt – ont démissionné.) Le président Garfield a déclaré ouvertement que quiconque contrôlerait l’approvisionnement en devises contrôlerait les affaires et les activités de tout le monde. Après seulement quatre mois de mandat, le président Garfield a été abattu dans une gare le 2 juillet 1881. Une autre coïncidence.

Le président de John F. Kennedy

John F. Kennedy, prévoyait d’exterminer le système de la Réserve fédérale. En 1963, il a signé les décrets EO-11 et EO-110, rendant au gouvernement la responsabilité d’imprimer de l’argent, retirant ce privilège au système de la Réserve fédérale.10 Peu après, le président John F. Kennedy a été assassiné.11 Le feu professionnel triangulé qui a exécuté le président des États-Unis n’est pas le problème le plus choquant. La coordination de haut niveau qui a organisé la dissimulation généralisée est une preuve manifeste de l’incroyable pouvoir d’un « gouvernement caché » dans les coulisses. ( Cela semble absurde? Lisez Kill Zone , par Craig Roberts pour une mise à jour sur les événements de Dealey Plaza.) Chrétiens.) La piste du sang continue dans les années 70 et 80, le membre du Congrès Larry P. McDonalda mené des efforts pour révéler les avoirs et les intentions cachés des intérêts monétaires internationaux. Ses efforts ont pris fin le 31 août 1983, quand il a été tué lorsque Korean Airlines 007 a été abattu « accidentellement » dans l’espace aérien soviétique. Une étrange coïncidence, semble-t-il. Le sénateur John Heinz et l’ancien sénateur John Tower avaient siégé à de puissants comités bancaires et financiers du Sénat et étaient des critiques francs de la Réserve fédérale et de l’establishment. Le 4 avril 1991, le sénateur John Heinz a été tué dans un accident d’avion près de Philadelphie.12 Le lendemain, 5 avril 1991, l’ancien sénateur John Tower a également été tué dans un accident d’avion. Les coïncidences semblent s’accumuler.13 (VN: Comme nous l’avons mentionné au sujet du sénateur STevens de l’Alaska, JFK Jr lorsqu’il allait se présenter au Sénat à New York contre Hitlary Clinton, le conjoint d’une victime du 11 septembre allait présenter des preuves du 9 au 11 à Obama et elle a été tuée dans un accident d’avion et Wellstone, qui était détesté par Bush Sr, a également été tué dans un accident d’avion … le Mossad aime utiliser des avions pour l’assassinat.) Les tentatives de simplement auditer la Réserve fédérale continuent d’échouer. . Il est pratiquement impossible de rassembler un soutien pour tout problème qui bénéficie d’un black-out médiatique.14 (La réalité bizarre mais tragique que le peuple américain souffre de médias gérés et contrôlés est un sujet pour une autre discussion.) (VN: Audit la Fed DOIT SE PRODUIRE maintenant que nous savons tout cela. être le début de la fin pour le ROTHSCHILD CRIMINAL CABAL ET TOUS SQUIDES DE VAMPIRES QU’ILS UTILISENT POUR EFFECTUER CES ACTES CRIMINELS ….. course à la drogue, blanchiment d’argent, meurtre, chaos, etc.) Début d’une série

Pendant de nombreuses années, de nombreux les auteurs ont tenté de sonner l’alarme qu’il existe un «gouvernement fantôme» caché qui gouverne en fait l’Amérique. La plupart d’entre nous ont rejeté ces vues sur la «théorie du complot» comme extrémistes et irréalistes. Cependant, quand j’ai eu l’occasion de déjeuner avec Otto von Habsburg,15 Député européen, il a fait deux remarques qui ont retenu mon attention. Le premier était: « L’ignorance en Amérique est écrasante. » En effet, le contraste dans la conscience générale des affaires mondiales entre l’Américain moyen et l’Européen moyen est frappant. C’est sa deuxième observation qui m’a vraiment provoqué: » La concentration du pouvoir en Amérique est effrayante ».16 En tant que cadre supérieur raisonnablement circonspect, ayant passé trois décennies dans la finance internationale et considéré l’Amérique comme une démocratie représentative à large assise, sa remarque m’a choqué. Cela m’a incité à faire plus de devoirs. Les résultats de mes enquêtes sont des plus troublants. Sources: 1. Wardner, James W., The Planned Destruction of America, Longwood Communications, 397 Kingslake Drive, DeBarry, FL, 1994. [IMG] Un «doit lire».

2. Roberts, Craig, Kill Zone, Consolidated Press International, 1994. Expositions fascinantes sur l’assassinat de John F. Kennedy. Paul, Ron, The Ron Paul Survival Report (un bulletin d’un ancien membre du Congrès sur les questions monétaires, la survie personnelle, etc.), PO Box 602, Lake Jackson, TX, 77566. (Une liste complète des ressources similaires figure également dans les notes The Vortex Strategy, Volume 2.) Notes: 1.Forfaits d’information Fer mélangé à de l’argile: le Suprastate européen émergent; Mystère de Babylone; Les soixante-dix semaines de Daniel; et al.

2. 2 Corinthiens 2:11.

3. Éphésiens 6:12.

4. Roberts, Archibald E., Bulletin – Comité pour restaurer la Constitution, février 1989, p. 6; HS Kennan, Banque fédérale de réserve, p. 9; James W. Wardner, La destruction planifiée de l’Amérique, p. 23.

5. Roberts, Craig, Kill Zone, p. 170.

6. Thomas W. House était le père du « colonel » Edward Mandell House qui est devenu plus tard l’acteur clé de l’élection de Woodrow Wilson et de l’adoption de la Federal Reserve Act.

7. Lewis c. États-Unis, Ninth Circuit Court, 17 avril 1982.

8. Roberts, Archibald E., Bulletin – Committee to Restore the Constitution, février 1989, p. 5.

9. Schlesinger Jr., Arthur M., The Age of Jackson, Mentor Books, NY, 1945, p. 6-7.

10. Roberts, Craig, Kill Zone, Typhoon Press, Consolidated Press International, 1994, p. 189.

11. Pour un résumé actuel de ce qui s’est réellement passé au Dealey Plaza, lisez Craig Robert’s Kill Zone.

12. Kah, Gary H., En Route to Global Occupation, Huntington House Publishers, Lafayette, LA, 1992, p. 19.

13. ibid., P. 18.

14. ibid., P. 19-20.

15. Son père a gouverné l’Europe jusqu’à la fin de l’empire austro-hongrois en 1918.

16.MISE À JOUR personnelle, novembre 1993, p. 4-8.

Voici un chant patriotique pour nous enflammer et nous donner du courage dans la guerre de libération des peuples qui va débuter: