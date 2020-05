La Grande Arnaque du COVID 19: La longue histoire criminelle du Dr Fauci

« Les tests de coronavirus ne prouvent pas du tout la présence d’un virus mortel chez aucun patient. … c’est peut-être la plus grande fraude criminelle de l’histoire médicale. »

Anthony Fauci a plus d’influence sur la politique de Covid-19 que le président des États-Unis. Un examen plus approfondi de la carrière d’Anthony Fauci brosse un tableau très alarmant.

Certains de ces articles scientifiques sur la mélioïdose ont peut-être publié un glissement freudien dans le fait d’appeler le diabète une «pandémie» (virus) alors qu’ils l’ont toujours appelé trop de sucre et de glucides et une mauvaise maladie liée au mode de vie.

Trop d’argent, d’attention, d’articles universitaires et de sites Web lisses et de propagande «pour votre sécurité» sur la mélioïdose a déjà frappé les ondes pour que ce ne soit pas le prochain canular NIH-Fauci, à notre avis.

Des décisions politiques et sociales dramatiques sont prises aux États-Unis et dans le monde sur les mesures de quarantaine d’urgence et les autres mesures à prendre. Dans de nombreux cas, les mesures radicales et sévères, telles que la fermeture de l’économie mondiale, sont justifiées par les projections COVID-19 de morbidité à l’avenir. S’il y a une personne qui est le visage de la stratégie actuelle de lutte contre le coronavirus à Washington, c’est bien le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) du NIH, le Dr Tony Fauci. Ce que les grands médias oublient commodément pour discuter du rôle de Fauci, c’est son histoire très controversée et conflictuelle depuis qu’il a rejoint le NIAID en 1984 au début de la panique du sida. Son rôle jette alors un éclairage précieux sur ses actions remarquables et très controversées aujourd’hui.

Tony Fauci, un membre éminent du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, est promu par les principaux médias américains tels que CNN, MSNBC ou le New York Times comme le grand expert de tout ce qui concerne l’épidémie de Covid19. Il avait rejeté les efforts du président pour promouvoir un médicament connu contre le paludisme comme traitement pour les patients corona sévères comme « anecdotique », même si sept ans auparavant, il soutenait le même médicament. Il a publiquement pris des projections d’un institut créé dans l’État de Washington par la Fondation Gates, la même fondation qui détient virtuellement l’OMS et détient des participations importantes dans les principaux fabricants de vaccins,prétendre que jusqu’à 200 000 Américains pourraient mourir du COVID19. Fauci a déclaré que COVID19 est « probablement environ 10 fois plus meurtrier que la grippe saisonnière », ce qui signifierait 300-600 000 décès par coronavirus cette année, en même temps dans un journal médical respecté, il a comparé Covid-19 comme similaire à la grippe saisonnière en morbidité . Lorsqu’on lui a demandé combien de temps la fermeture d’une grande partie de l’économie américaine devait durer, Fauci n’a répondu que lorsqu’il n’y a aucun nouveau cas de test positif covid19, ce qui est impossible compte tenu des tests défectueux . Il a également soutenu des tests humains directs de nouveaux vaccins sans tests sur les animaux, y compris avec des vaccins radicalaires non testés modifiés par le gène ARNm.

Fauci a plus d’influence sur la politique nationale américaine sur la pandémie sans précédent de Covid-19 que quiconque, y compris le président. La plupart des médias le traitent avec admiration comme un scientifique irréprochable, l’un des meilleurs au monde. Un examen plus approfondi de la carrière d’Anthony Fauci donne une image radicalement différente, très alarmante en fait.