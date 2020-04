Nouvel Ordre Mondial:Mais d’où vient Bill Gates ?

Bill Gates coche toutes les cases d’un « agent clé » Illuminati : Pervers, Crypto-juif , Monstre contrôlé , Tueur.

Récemment, j’ai été contacté par quelqu’un qui connaissait intimement Bill Gates depuis le début des années 90, alors que Gates était à la fin de la trentaine. On m’a donné le nom de cet intime, et tout est vérifié.

Cet intime « était effrayant, comme le genre d’angoissants dont vous parlez. Il était très secret. Il était l’initiateur de nombreuses entreprises de technologie. Mais en gros, il m’a dit que Gates ne faisait que regarder du porno toute la journée – et avait des relations avec des femmes très déviantes. Ils lui ont trouvé Melinda comme couverture. [Le mariage a eu lieu en 1994]

La source a poursuivi:

« Fondamentalement, [l’intime] m’a dit que Bill était un grand drogué du porno. Ils utilisaient beaucoup de drogues récréatives ensemble. BG avait également plusieurs partenaires sexuels déviants – une dépendance sexuelle – et finalement le sexe est devenu une telle dépendance qu’il interférait avec son travail. Un groupe d’amis a trouvé un moyen de l’éloigner de la fille — Je suppose que les gens le découvraient. Entre le porno et les copines, sa famille a dû lui trouver une femme honnête – alors ils se sont arrangés pour lui de rencontrer Melinda lors d’un pique-nique.

« Je suis sûr que vous le savez, mais les vaccins de la fondation BG ont tué des dizaines de milliers d’enfants en Inde. [Rien qu’en 2011, la campagne de vaccination contre la polio de Bill et Melinda Gates en Inde a causé 47.500 cas de paralysie et de mort. [1]] les médias ne le couvrent pas, mais il existe. La fondation a travaillé à développer des « outils basés sur des preuves » qui « aident à persuader les parents américains réticents à vacciner. «

« Nous pouvons ajouter à tout cela. Il développe une technologie pour changer le climat – vous pouvez trouver ses conférences sur youtube. Il possède pratiquement Monsanto maintenant, tout comme le développement de la technologie des cultures agricoles (certaines de ces cultures nuisent à la fertilité), et maintenant le vaccin mondial et des programmes de réduction de la population. La famille de BG est ancrée dans le mouvement eugénique. [Son père était président de Planned Parenthood. [2]]. Je ne suis pas un chirurgien du cerveau mais ce n’est pas sorcier pour voir tout ce que cela implique. BG et sa femme font régulièrement une apparition à l’église catholique du Sacré-Cœur de Bellevue. Maintenant, voici pour rire.

(Le jeune Bill Gates canalise Woody Allen. Gates est juif.)

Un Monstre contrôlé

Comme mes lecteurs le savent, le monde est contrôlé par un culte satanique, les Illuminati , qui se compose de juifs cabalistes qui se sont croisés avec d’autres satanistes générationnels. Leur objectif est de posséder et de contrôler tout, y compris votre esprit et votre âme. (Nos dirigeants politiques et culturels sont leurs garçons de courses.) Bill Gates est un excellent exemple de la façon dont ils exécutent ce programme en utilisant des fondations « caritatives » disposant d’exonération fiscale. Probablement, ces personnes sont autorisées à atteindre leur richesse à condition qu’elles l’utilisent pour la cause de Satan. (Voir «Les milliardaires promettent la moitié de leur fortune à la charité»)

EN COMPLÉMENT

Le culte satanique des Illuminati

S’il s’agissait d’un sujet de film, il serait rejeté pour cause d’invraisemblance. Nos dirigeants ne sont pas choisis pour leur intelligence ou leurs accomplissements, mais plutôt grâce à leur capacité de gagner la confiance des peuples pour mieux les trahir. Ils sont choisis par une petite clique satanique de banquiers kabbalistes et de francs-maçons qui contrôle les finances mondiales et les médias. Nos « dirigeants » sont les membres subalternes de ce culte international, appelé l’Ordre des Illuminati.

Un transfuge Illuminati de haut-rang : “Rothschild dirige avec des Sorcières druidiques”

Halloween est un moment opportun pour apprendre qu’un Grand Conseil Druide « composé de 13 sorciers » contrôle les Illuminati, et se réunit huit fois par an pour des « sabbats » (y compris Halloween) alors que des millions de pratiquants se livrent à des orgies occultes, qui impliquent parfois des sacrifices humains.

Ma source d’information est le plus haut transfuge des Illuminati de l’histoire, un Sorcier Grand-Prêtre, un membre du Conseil des Treize, et de la lignée Illuminati Collins qui a importé la sorcellerie aux États-Unis au 17ème siècle.

Il dévoile les Illuminati comme une vaste conspiration occulte très organisée et puissante qui détient l’humanité dans un étau satanique.

Les Illuminati sont constitués par «des milliers de complots fonctionnant en parallèle,» dit-il. Par exemple, les vœux et les rites d’initiation de la sorcellerie renvoient à ceux de la franc-maçonnerie.

Son nom est John Todd (aussi Cristopher Kollyns). En 1972, lorsque Todd a été « sauvé », et exposé les Illuminati, il régnait sur une région de 13 États américains constitué de 5000 convents, c’est à dire totalisant 65.000 prêtres et prêtresses. Il ne s’agit que des ministères, et non de la congrégation.

Ce champion de l’humanité serait inconnu aujourd’hui sans un site internet maintenu par « James », un Américain vivant au Japon, et un autre appartenant au redoutable Wes Penre.

Les sceptiques disent que si les Illuminati étaient réels, il y aurait des transfuges. Il y a beaucoup de transfuges, les cliniques qui traitent du contrôle mental de la CIA et des abus rituel sataniques en sont pleins.

Mais ceux qui parlent sont éliminés. En 1987, Todd fut accusé de viol et condamné à 30 ans de prison. Selon Fritz Springmeier, quand Todd fut libéré en 1994, il fut « enlevé par un hélicoptère » et assassiné.

Mais le site internet de James présente un dossier selon lequel Todd fut libéré de prison en Caroline du Sud en Avril 2004, pour y être à nouveau incarcéré dans l’ « unité de traitement des troubles du comportement » du Département de santé mentale de la Caroline du Sud. Les appels au directeur Chad Lominick n’ont jamais reçu de réponse. (Quelqu’un pourrait-il savoir si Todd est là et toujours en vie? Nous lui devons bien cela au moins.)

Todd a fourni de nombreuses révélations choquantes, que Fritz Springmeier confirme ne pouvant venir que d’un homme étant en fait un membre du Conseil des Treize.

LES ILLUMINATI UTILISENT LES JUIFS

S’exprimant en 1978 environ, Todd a dit que les Illuminati utilisent les Juifs comme une façade.

”Les Illuminati savent que les gens vont finir par savoir quelque chose à leur sujet… la meilleure chose qu’ils peuvent faire est d’attirer votre attention sur autre chose et de dire voici de quoi il s’agit.

Alors, ils ont porté l’attention sur le Sionisme… Le seul problème, c’est que la plupart des gens appartenant aux Illuminati ne sont pas juifs. Leurs fondateurs étaient des juifs par la naissance, mais pas par la religion, mais la plupart de ses dirigeants, à l’exception de Rothschild, sont gaéliques : écossais ou français. Ça n’a rien à voir avec les juifs. Ma famille et la plupart des personnes qui servent le grand druide, leurs arbres généalogiques remontent aux temples païens de Rome de Grèce et d’Angleterre, à la prêtrise d’origine. Certains remontent aussi loin que l’Égypte et Babylone. Cela n’a rien à voir avec les Juifs.

[David Livingstone écrit: «Elizabeth Hirschmann et Donald Yates dans leur étude, «Quand l’Écosses était juive», documente l’origine juive de nombreuses grandes familles d’Ecosse, en commençant par les Sinclair et les Stuarts, mais aussi les familles Forbes, Bruce, Campbell , Gordon, Caldwell, Fraser, Leslie, Christie, Kennedy, et Cowan (Cohen).]

Todd indique clairement que les Rothschild, une famille de kabbalistes juifs Sabbatéens sont en haut de la hiérarchie des Illuminati :

”Les Rothschild dirigent les Illuminati dans tous les pays où ils ont de la famille… étant la tête des Illuminati. Aux États-Unis, nous avons les Rockefeller. David Rockefeller est à la fois à la tête du Conseil des Relations Etrangères (CFR) et de la Trilatérale [Commission] qui sont les noms des Illuminati aux Etats-Unis.

Sur le sommet de chaque pyramide, vous verrez une pierre angulaire avec un œil dedans. La pierre angulaire est la famille Rothschild ou le Tribunal qui régit les Illuminati ; ils en furent les créateurs. L’œil est Lucifer, leur dieu et leur voix. Les 3 premiers blocs supérieurs sont sur toutes les pyramides. Le bloc supérieur est ce à quoi j’ai été initié, le Conseil des 13 appelé le Conseil du Grand Druide. Ils ne reçoivent leurs ordres que des Rothschild et personne d’autre. Ils sont leur prêtrise privée. Le Conseil des 33 est directement sous eux, ce sont les 33 plus hauts francs-maçons dans le monde. Vient ensuite le Conseil des 500, constitué par quelques-unes des personnes les plus riches du monde et leurs conglomérats – [y compris les Bilderberg et les familles comme les Dupont et les Kennedy.]

La Golden Dawn (l’aurore dorée) est l’organisation de la sorcellerie, le 4ème bloc, là-haut, et c’est le convent privé des Rothschild. Ils choisissent chaque membre personnellement. Il dit que C.S. Lewis et J.R.R. Tolkien étaient tous les deux membres de la Golden Dawn. Le Grand Druide Isaac Bonewitz et l’ACLU ont mis en place une organisation chargée de poursuivre les chrétiens qui diffament l’occulte. Il inclut la Scientologie et le Conseil national des Eglises dans la structure Illuminati.

LA DÉFECTION DE TODD

Todd fait remonter l’origine de sa défection à une réunion qui eu lieu autour de la fête du Travail en 1972. Ils avaient reçu huit lettres par la valise diplomatique de Londres.

Le Dr [Raymond] Buckland rompit le sceau qui les retenait et en sortit six lettres qui étaient scellées de la marque Illuminati. Les quatre premiers concernaient tout simplement des affaires, l’argent que nous avions à payer ici et là et ainsi de suite. En fait, le Conseil du Grand Druide n’est constitué de rien d’autres que de glorieux banquiers. Ils signent des millions de dollars de chèques à des gens dans les domaines politique et religieux tous les mois. Mais les deux dernières lettres m’ont conduit à vouloir en sortir.

Maintenant, même si je faisais partie de la mise en place d’un gouvernement mondial, je ricanais toujours à l’idée que cela puisse arriver, que nous n’étions pas sérieux, que c’était une sorte de petit jeu que nous jouions. Tant que les Rothschild avaient tous de l’argent à dépenser pour nos plans, nous sommes allés de l’avant et dépensions l’argent. Je n’ai donc jamais pris tout ça au sérieux jusqu’à ce que nous ayons ouvert les deux dernières lettres.

Dans la première lettre que nous avions ouverte, figurait un tableau, et dans ce tableau était élaboré un plan de huit ans pour la prise en main du monde devant se terminer au cours du mois de décembre 1980… Ensuite, la dernière lettre que nous avons ouverte disait :

”Nous avons trouvé un homme que nous croyons être le fils de Lucifer. Nous croyons que, grâce à ses œuvres et notre soutien, il peut devenir le souverain de ce monde, arrêter toutes les guerres, et apporter la paix, enfin, dans ce monde dévasté par la guerre. Cela voulait littéralement dire que nous avions trouvé une personne aux pouvoirs aussi fantastique qu’il pouvait convaincre les gens qu’il était leur seul salut. Ce que cela veut littéralement dire en termes chrétiens, c’est qu’il était possédé du démon, comme personne ne l’avait jamais été !

Todd a déclaré que le plan de prise de contrôle impliquait un effondrement économique où même les entreprises Illuminati feraient faillite. Ils ont les moyens de survivre à une telle catastrophe. Il affirme que Philippe de Rothschild a donné le plan à sa maîtresse Ayn Rand pour son roman «Atlas Shrugged». (Fait intéressant, une adaptation en film de ce roman mettant en vedette la membre du CFR Angelina Jolie est en cours.)

Todd dit qu’en cas d’effondrement économique, les Illuminati ont formé une force militaire (y compris les détenus) pour s’emparer des États-Unis. Ceci renvoi à Svali, un autre transfuge des Illuminati, qui est entré dans la clandestinité.

Il dit que, comme dans la révolution bolchevique, des millions seront tués dans un règne de terreur total. Todd dit que la seule chose dissuadant ce plan est la possession d’armes répandue parmi la population des États-Unis.

Dans les années 1980, il a parlé d’un plan visant à réduire le monde en décombres dans une Troisième Guerre Mondiale, pour n’épargner que Jérusalem, et diriger à partir de là.

DERNIERS POINTS

Comme suggéré plus haut, Todd dit que les Illuminati dépensent beaucoup d’argent à des fins de corruption de personnes, en particulier les évangélistes chrétiens et les prédicateurs.

”Une grande partie de ce que vous voyez dans les églises pensant qu’il s’agit de libéralisme n’est que du pot-de-vinisme… C’est un peu difficile pour un ministère… de refuser un demi-million de dollars – si cela est présenté comme un pot de vin, et ils peuvent obtenir des montants encore plus élevés. En fait, une église que je connais a obtenu huit millions de dollars en deux ans, et une autre a obtenu dix millions de dollars en un an! Donc, ils peuvent en recevoir de l’argent.

Todd dit que la musique rock and roll est conçue pour lancer un sort démoniaque sur l’auditeur. Je sais que cela paraît tiré par les cheveux mais je vous exhorte à écouter la présentation de Todd sur la « Sorcellerie du Rock and Roll » sur internet. Il dit que les Illuminati ont commencé du Rock Jésus pour contrôler le message. Le groupe, « KISS » signifie « Rois au service de Satan (Kings in Satanic Service). »

CONCLUSION

Toute personne écoutant les conférences de Todd peut se rendre compte qu’il a été élevé dans le satanisme comme il le prétend, et en avait une compréhension profonde. Fritz Springmeier a déclaré que Todd savait des choses qu’il (Springmeier) avait mis des années à saisir.

Le message de Todd semble trop bizarre pour être cru. Mais dans le contexte des faux attentats du 11 septembre, de la guerre hypocrite contre le terrorisme, de la suspension des protections constitutionnelles, de la mise en place d’un Etat policier, de l’échec du Congrès et des médias, du nivellement par le bas et de l’homosexualisation de la société, de la sexualisation des enfants, du satanisme explicite, de la dépravation et de la pornographie dans l’industrie du « divertissement », le témoignage de Todd prend tout son sens.

L’humanité est victime d’une conspiration monstrueuse ayant pris des proportions indicibles. Nos dirigeants, que nous payons pour nous défendre contre ce genre de chose, sont soit des dupes ou des traîtres.

L’humanité possède l’intelligence et les moyens d’évoluer comme prévu, mais nous sommes entraînés dans un abîme rétrograde par le mal incarné. Que pouvons-nous faire? Me dites-vous. Ils ont besoin de tromper les masses. Aidez à répandre la vérité tant qu’il nous est encore possible de le faire.

Le culte satanique qui règne sur le monde

Livre Deux – Chapitre 7

”Comment peut-on en chasser un millier, puis en chasser dix mille… à moins que Dieu ne les livres entre des mains ennemis ?

Deutéronome 32:30

« Soit se convertir à l’Islam ou mourir. » Ce fut le choix que le sultan turc laissa à Sabbataï Tsevi, auto-proclamé « Messie » juif en 1666.

En faisant semblant de se convertir, Tsevi a eu recours à une pratique courante parmi les juifs. Mais Tsevi n’était pas un juif ordinaire. Il dirigeait une hérésie populaire basée sur une souche satanique de la kabbale. Les rabbins l’avaient dénoncé lui et ses disciples.

Après sa « conversion », plus d’un million disciples, qui, plus tard incluraient des financiers comme les Rothschild, imitèrent son exemple. Mais ils ne faisaient pas seulement semblant d’être musulmans ou chrétiens. Ils prétendaient être des juifs aussi. Ils étaient les ancêtres des Illuminati et du Communisme.

Le transfuge Communiste Bella Dodd a révélé que, durant les années 1930, le Parti Communiste fit en sorte que 1100 membres rejoignent le sacerdoce catholique. Ils sont devenus évêques, cardinaux et papes.

En adoptant cette stratégie de caméléon, ce culte satanique a infiltré et subverti la plupart des gouvernements et des religions, et a établi une tyrannie invisible sans attirer beaucoup d’attention. Selon le talentueux chercheur juif Clifford Shack :

”Grâce à l’infiltration, la furtivité et la ruse, ce réseau invisible est parvenu à tous nous diriger. Quarante et un ans après la mort de Sabbataï Tsevi,

en 1717, ils infiltrèrent les guildes de maçonnerie en Angleterre et établirent la franc-maçonnerie… [Le successeur de Tsevi] Jacob Frank devait avoir un grand impact sur le noyau interne de la franc-maçonnerie connu sous le nom d’Illuminati, formé en 1776. La franc-maçonnerie allait devenir la force cachée derrière des événements comme les révolutions [américaine, française et russe], les créations de l’ONU et d’Israël, les deux guerres mondiales (y compris l’Holocauste!), et les assassinats des frères Kennedy qui, avec leur père, ont essayé de contrecarrer les efforts du réseau sur le sol américain.

Les Sabbatéens ou Frankistes, également désignés comme le «Culte de l’œil qui voit tout» (regardez vos billets d’un dollar pour commencer à comprendre leur influence dans votre vie) sont des caméléons politiques et religieux. Ils sont partout… où il y a le pouvoir. Ils sont les bons et les méchants. L’époque de la Deuxième Guerre mondiale est un excellent exemple. Les dirigeants suivants ont été membres du “Culte de l’œil qui voit tout” (Sabbatéens ou Frankistes) : Franklin D. Roosevelt ; Winston Churchill ; Adolph Hitler ; Eugenio Pacelli (Pie XII) ; Francisco Franco ; Benito Mussolini ; Hirohito et Mao Tsé-Toung.

IMPLICATIONS

Si M. Shack a raison, les historiens, les éducateurs et les journalistes collaborent en défendant une fausse réalité et en nous détournant de la vérité. Notre monde, notre perception de l’expérience humaine, sont façonnés par une société secrète occulte. Notre culture est un contrôle psychologique élaboré.

De toute évidence, les Sabbatéens et leurs continuateurs devraient attirer notre attention. Au lieu de cela, ils sont cachés hors de vue. Ils ont joué un rôle décisif dans les soi-disant « Lumières », la « laïcité » et le « modernisme », qui ne sont que des étapes enfantines vers leur satanisme.

Selon le rabbin Marvin Antelman, ils croient que le péché est saint et doit être pratiquée pour lui-même. Comme le Messie ne viendra que lorsque les gens deviendront justes ou totalement corrompus, les Sabbatéens optent pour la débauche : « Puisque nous ne pouvons pas tous être des saints, soyons tous des pécheurs. »

Leur bénédiction blasphématoire « qui permettent l’interdit » est devenu plus tard le mot d’ordre Illuminati : « fais comme tu veux », une expression attestant de leur sentiment « religieux ». Totalement amoraux, ils croient que la « fin justifie les moyens. » (« To Eliminate the Opiate », vol. 2 p. 87)

En 1756, Jacob Frank et ses disciples furent excommuniés par les rabbins. Antelman déclare que les Sabbatéens étaient derrière les mouvements libéraux et révolutionnaires du XIXe siècle. Ils étaient également derrière les mouvements réformistes et conservateurs du judaïsme, y compris «l’Haskala» c’est à dire l’assimilation juive. En d’autres termes, les Juifs ont été influencés par les Sabbatéens « pour s’assimiler » et ne le savent même pas.

C’est leur tactique. Ils ne préconisent pas un royaume satanique sur terre. Ils vous orientent doucement en remettant en cause l’existence de Dieu, en demandant « la libération sexuelle », puis «l’indépendance» pour les femmes, « l’internationalisme », la « diversité » et la « tolérance religieuse ». Ils ont tous une feuille de route cachée : corrompre et saper « toutes les forces collectives, sauf la nôtre » (par exemple la race, la religion, la nation et la famille)

L’EXCÈS SEXUEL EN TANT QUE RELIGION

On nous dit que le « sexe libre » est « moderne et progressiste. » En fait, la secte sabbatéenne s’est livrée au partage des épouses, aux orgies de sexe, à l’adultère et à l’inceste depuis plus de 350 ans. Ils ont également encouragé les relations interraciales. Ils ont initié beaucoup d’entre nous à leur culte.

Antelman cite les travaux d’un tribunal rabbinique où Shmuel, fils de Shlomo a avoué en versant des larmes qu’il avait rejeté la Torah et avait encouragé sa femme à avoir des relations sexuelles plusieurs fois avec Hershel. « Je suis coupable. Elle ne le voulait pas. »

L’abandon sexuel est caractéristique du Communisme, une conséquence directe du Sabbataïsme. Jacob Frank prêtait sa belle épouse afin de recruter des hommes influents. Les membres féminins du Parti Communiste étaient utilisés de la même manière. Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, avait mis sa demi-sœur enceinte.

Une anecdote pertinente : dans son livre, « The Other Side of Deception », le transfuge du Mossad Victor Ostrovsky a décrit comment le Mossad se détend. Lors d’une fête, le personnel, y compris de nombreuses femmes célibataires, se rassemblent autour d’une piscine, totalement nue.

« L’HOLOCAUSTE »

L’influence de la conspiration sabbatéenne est cachée en pleine lumière. Par exemple, le terme « holocauste » est utilisé sans tenir compte de sa véritable signification. Le rabbin Antelman déclare que, bien avant la Deuxième Guerre Mondiale, le terme signifiait « une offrande par le feu », c’est à dire un sacrifice, (p.199)

Il cite Bruno Bettelheim qui dit : « appeler le plus brutal, le plus horrible, le plus odieux et haineux meurtre de masse un « holocauste », est un sacrilège ; une profanation de Dieu et de l’homme. » (205)

De qui était-ce donc le sacrifice ? Dans quel but ? De toute évidence, il a quelque chose à voir avec la pratique occulte sabbatéenne. Chaque fois que nous utilisons ce mot, nous nous joignions inconsciemment à leur sacrilège.

Selon Antelman, les sabbatéens haïssaient les juifs et cherchaient leur extinction. Il cite des rabbins qui avertissaient dès 1750 que si les juifs n’arrêtaient pas les sabbatéens, ils seraient détruits par eux. (209)

Et en effet, lorsque certains juifs ont essayé de sauver la juiverie européenne du génocide, Antelman dit que « les communautés conservatrices et réformés [aux États-Unis] ont continué leur petit bonhomme de chemin en ignorant ces activités. Les prétendues organisations officielles de l’establishment comme le Congrès Juif Américain, le Comité Juif Américain, et le B’nai B’rith n’ont pratiquement rien fait. » (217)

Les Sabbatéens se marient seulement au sein de leur secte démoniaque. Ils se marient souvent à de riches gentils influents. Ainsi, la mère de l’actuel quatrième baron de Rothschild (Jacob) n’était pas juive, sa femme ne l’est d’ailleurs pas non plus.

Un autre exemple est le mariage de Karenna, la fille d’Al Gore en 1997 avec Andrew Schiff, l’arrière-petit-fils de Jacob Schiff. Le père d’Al Gore était un sénateur parrainé par Armand Hammer (Occidental Petroleum), dont le propre père était le fondateur du Parti Communiste Américain. Comme les Clinton, les Obama et les Dubya, Al Gore est un autre agent Illuminati.

CONCLUSION

L’humanité est en proie à un vicieux culte satanique dont la ruse et la puissance sont si grandes, qu’ils peuvent faire passer leur guerre contre l’humanité comme normale et inévitable. Même lorsque leur complot est découvert, ils peuvent convaincre tout le monde qu’il est raciste et de mauvais goût d’y croire. Ils rendent les hommes obsédés par la pornographie pendant qu’ils érigent un état policier.

La société occidentale est moralement en faillite. Ce culte au réseau complexe contrôle la politique, l’information et la culture. La plupart des dirigeants sont des dupes ou des traîtres. « L’intelligentsia » est corrompue tandis que le public est distrait et maintenu dans l’ignorance.

Comme la plupart des nations et des religions, les juifs ont été subvertis de l’intérieur. Les Sionistes sont les pions des Sabbatéens qui ont utilisé « l’Holocauste » pour concevoir la création d’Israël. Des millions de Juifs ont été « sacrifiés » pour créer une capitale pour le Nouvel Ordre Mondial sabbatéen.

EXTRAITS issues du livre de Henry Makow.

Voici quelques exemples du contrôle monolithique que les Illuminati imposent à la société:

Programme éducatif: La Fondation Gates a financé le programme « Common Core » qui remplace les grandes œuvres de la civilisation occidentale par des livres écrits par des hackers Illuminati. Ainsi, Shakespeare est remplacé par Tipping Point de Malcolm Gladwell, et d’autres livres qui soutiennent les drogues, l’homosexualité, le métissage et le réchauffement climatique. Parce que l’administration Obama a subordonné le financement fédéral à l’adoption de ce programme, 46 États ont déjà signé.

Contrôle de la population: «Des plans sont déjà en place pour suivre les naissances et les vaccinations grâce à la technologie des téléphones portables pour enregistrer chaque naissance sur la planète. Gates affirme que la technologie GPS permettrait aux autorités de suivre les parents et de « rappeler » ceux qui n’amènent pas leurs enfants pour le vaccin.

En soutenant que la vaccination est la clé pour réduire la croissance démographique, Gates prédit avec désinvolture que « si la mortalité infantile peut être réduite, les parents auront moins d’enfants … »

(BG Sr.)

Contrôle de la production alimentaire: « Après que la Fondation Bill & Melinda Gates a acheté 500.000 actions de Monsanto en 2010, évaluées à plus de 23 millions de dollars, il est devenu tout à fait clair que cette soi-disant organisation caritative bienveillante doit faire autre chose que l’éradication des maladies et fournir l’alimentation aux pauvres de la planète. Il s’avère que l’héritage de la famille Gates consiste depuis longtemps à essayer de dominer et de contrôler les systèmes mondiaux, y compris dans les domaines de la technologie, de la médecine et maintenant de l’agriculture.

La Fondation Gates dépense actuellement des milliards de dollars au nom de l’humanitarisme pour établir un monopole alimentaire mondial dominé par les cultures et semences génétiquement modifiées (OGM). Et sur la base de l’histoire de la famille Gates, il semble que l’un de ses principaux objectifs, en plus de simplement établir le contrôle des entreprises sur l’approvisionnement alimentaire mondial, est de réduire la population mondiale de manière significative. » Source

CONCLUSION

La Fondation Gates « fait de grands progrès pour contrôler le monde en prétendant contribuer à l’améliorer et à le sauver ».

C’est le modus operandi typique des juifs Illuminati. « Soigner le monde. » Lorsque James Wolfensohn était le chef de la Banque mondiale, il avait une pancarte sur son bureau, «Ploutocrate pour les pauvres». Pendant ce temps, il les volait aveuglément. De toute évidence, ces fondations « caritatives » exonérées d’impôt nous asservissent, vivent et s’enrichissent à nos frais, et devraient être abolies.

Au cours de ma vie politiquement consciente, environ 50 ans de 1963 à nos jours, j’ai vu la société passer de la censure des « naissances illégitimes » extraconjugales et de la présentation de lits matrimoniaux séparés (à la télévision) à des saletés sexuelles, à l’occultisme et à la violence. La société a été intronisée dans un culte satanique par les médias de masse Illuminati.

Les satanistes sont capables de se couvrir de «vérité et de bonté» mais parfois ils se révèlent pour ce qu’ils sont: des pervers, des psychopathes et des mégalomanes. Nous laissons à nos enfants un monde gouverné par ces monstres.

Les gens demandent souvent que nous mettions un visage sur les Illuminati. Un seul visage coche toutes les cases – Bill Gates.

—-

——————————-

Premier commentaire de Dan Butler (1955-2018):

Henry, sur la liste des «qualités» de Gates, vous avez oublié le «voleur de propriété intellectuelle».

En 1998, Micro$oft a été inculpé par le ministère fédéral de la Justice pour violations du Sherman Antitrust Act 1890.

Le jugement des États-Unis contre Micro$oft, le 5 novembre 1999, a statué que la domination de Microsoft sur le marché des systèmes d’exploitation d’ordinateurs personnels constituait un monopole et que Microsoft avait pour politique de casser agressivement tous ses concurrents.

Le tribunal a ordonné la scission de Microsoft en deux unités distinctes pour le système d’exploitation et l’autre pour son logiciel. La décision a été annulée en appel en 2001.

Source : Bill Gates’ Porn Addict Days

EN COMPLÉMENT

Bill Gates était un ami d’Epstein

Bill Gates REFUSE de révéler pourquoi il a volé sur Lolita Express avec Jeffrey Epstein quatre ans après sa libération de prison alors que le milliardaire était toujours président de Microsoft

Bill Gates et ses porte-parole refusent d’expliquer pourquoi il a pris l’avion de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach le 1er mars 2013 avec Jeffrey Epstein

Epstein a dit aux gens dans le passé qu’il était un conseiller financier de Gates, qui était encore le président de Microsoft à l’époque

Un représentant de la fondation humanitaire de Gates a nié qu’Epstein ait jamais travaillé pour le milliardaire fondateur de Microsoft, mais n’a pas voulu commenter le vol de 2013

Le porte-parole de Gates a également déclaré qu’il n’y avait aucun lien financier ou caritatif entre les deux hommes.

Epstein venait de sortir de prison quatre ans plus tôt après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de sollicitation sexuelle de mineures de moins de 18 ans

Bill Gates espère sortir de la tempête, une semaine après qu’il a été révélé qu’il avait fait du stop sur l’avion de Jeffrey Epstein.

Le milliardaire était le président de Microsoft lors de son voyage avec Epstein à bord du Lolita Express [3] en 2013, quatre ans après que le pédophile a purgé une peine pour avoir sollicité un mineur de moins de 18 ans pour des relations sexuelles.

Les dossiers de vol révèlent que Gates a volé avec Epstein de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach le 1er mars 2013, l’un des rares vols de cette année où le pilote Larry Viskoski a enregistré le nom d’un passager.

Un représentant de Gates n’a pas répondu aux demandes de commentaires, au-delà de prétendre que l’homme autrefois le plus riche du monde n’a jamais eu de liens financiers ou caritatifs avec Epstein.

Ce comportement de BG paraît encore plus étrange compte tenu du fait que la Fondation Bill et Melinda Gates prétend travailler pour le bien les jeunes femmes du monde entier.

Et on sait que les deux (BG et Epstein) avaient déjà passé du temps ensemble, notamment lors de l’annuel Edge Dinner, qui accueille chaque année des milliardaires du monde entier pour se réunir et discuter des avancées dans lesquelles ils travaillent dans les mondes des mathématiques, des sciences et de la technologie.

Trafic humanitaire et trafiquant d’êtres humains: Bill Gates a volé de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach le 1er mars 2013 avec Jeffrey Epstein:

En fait, le dîner de 2013 a eu lieu seulement deux nuits avant de s’envoler pour la Floride, bien qu’aucun des hommes ne soit représenté à l’événement de cette année.

Epstein a affirmé qu’il travaillait comme conseiller financier de Gates pendant un certain temps, mais cette réclamation a ensuite été abattue par le représentant du fondateur de Microsoft.

Les deux hommes possèdent cependant tous deux une propriété dans le sud de la Floride, où Epstein avait deux maisons, dont un manoir de Palm Beach de 12 millions de dollars et Gates possède un complexe de cinq propriétés à Wellington qu’il a acheté pour un total de 40 millions de dollars.

Dans une biographie publiée sur le site Web d’Edge, mais supprimée plus tard, il est noté qu’Epstein » a fondé la Fondation Jeffrey Epstein VI en 2000 pour financer et soutenir la science de pointe dans le monde entier ».

Il serait également «l’un des plus grands partisans de scientifiques individuels, dont le physicien théoricien Stephen Hawking et les lauréats du prix Nobel Gerard Hooft, David Gross et Frank Wilczek ».

Dans un ajout alarmant, la biographie déclare ensuite qu’Epstein a joué un rôle actif dans le soutien à l’éducation aux États-Unis ainsi qu’à la philanthropie dans les îles Vierges américaines, où la fondation est basée.

Il s’est rendu au dîner de 2002 avec des invités, dont l’architecte David Rockwell, l’auteur Michael Wolff, le journaliste Richard Cook et l’agent littéraire John Brockman – qui était également l’éditeur du site Web Edge.

Source : The Daily Mail

NOTES

1-Voir notre article:nouvel-ordre-mondial-et-pandemieles-crimes-lies-aux-vaccins-de-bill-gates/

2-Voir notre article:chroniques-des-illuminati-une-breve-histoire-du-nouvel-ordre-mondial/

3-Dans des échanges Twitter avec un collaborateur de Clinton , l’ancien agent des services secrets Dan Bongino a menacé de révéler de nouveaux détails sur les 26 voyages documentés de Bill Clinton à bord du célèbre jet privé de Jeffrey Epstein, surnommé le « Lolita Express« .

Bongino et l’ancien collaborateur de Hillary Clinton, Nick Merrill, ont commencé à se quereller après que Merrill ait contesté l’affirmation de Bongino selon laquelle Clinton était le plus grand «manipulateur politique dans une position de pouvoir qu’il n’avait jamais rencontré de toute sa vie».

Merrill a riposté qu’Hillary « a énormément de respect pour les services secrets et une excellente relation avec les agents sur ses détails. » Il a également allégué que Bongino ne savait rien sur le détail des Clintons – une affirmation que Bongino a presque immédiatement démenti en fournissant une photo de lui, assis derrière Hillary Clinton en 2001.

Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Jeffrey Epstein est un financier de New York qui a plaidé coupable en 2008 à un seul chef d’accusation de sollicitation de sexe d’une jeune fille mineure. Il a finalement passé 13 mois en prison et a été forcé de s’inscrire en tant que délinquant sexuel de niveau trois (considéré comme le plus grand risque de récidive) bien que les histoires de son désir pour les filles de 12 ans se soient répandues comme une traînée de poudre ces dernières années.

Epstein aurait installé des lits dans son jet personnalisé, et aurait également filmé des hommes puissants pendant des ébats avec des filles mineures pour obtenir du matériel de chantage pour le compte d’Israël.

Selon Fox News, Epstein aurait eu une équipe de trafiquants qui se sont procuré des filles dès l’âge de 12 ans pour servir ses amis sur son « île aux orgies » ou « Orgy Island« , une propriété d’Epstein sur Little St. James dans les îles Vierges américaines.

Clinton a choisi de continuer son « association » avec Epstein, même après le procès ci-dessus, selon l’Alliance pour le secours aux victimes de la traite des humains. Tout le monde dans son proche entourage savait qu’il était pédophile. On peut trouver ces informations sur ce que fait Clinton avec Epstein dans « Bill Clinton était Ici: » L’île aux orgies de l’élite exposée ici. » Un article du défunt Gawker intitulé «Les journaux de bord mettent Clinton, Dershowitz sur l’avion des milliardaires pédophiles» a ajouté une confirmation aux spéculations sur les relations troublantes de Clinton avec l’agent du Mossad et délinquant sexuel Epstein.