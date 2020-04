COVIDarnaque = Famine au Tiers Monde. Mais Bill Gates a raté son coup !

Imposer un «verrouillage» à toute population pauvre, sans lui donner les moyens de survie économique pour traverser les jours et les semaines de privation,c’est tout simplement de satanisme. Que Dieu apporte aux pauvres du monde leur pain quotidien et mette rapidement fin au règne de la cabale satanique mondiale.

Dans le monde développé et plus riche, le verrouillage du Covid-19 n’est souvent que peu pratique. Ayant de la nourriture, un toit, des économies ou des revenus continus, beaucoup d’entre nous sont d’accord même si nos activités sont limitées par la loi.

Mais dans le monde en développement, dans des pays comme le Maghreb, le Yémen, l’Irak, la Syrie, l’Ouganda, l’Inde et l’Indonésie avec peu ou pas de filet de sécurité sociale, le verrouillage est catastrophique et les gens meurent de faim.

Même dans la Grande-Bretagne riche – où le filet de sécurité sociale n’est pas généralisé – certains ont faim.

Imaginez donc ce qui se passe dans des pays comme l’Inde, où des gens meurent de faim et sont battus par la police lorsqu’ils qu’ils tentent de trouver de la nourriture.

C’est clairement une violation des droits de l’homme pour tout gouvernement de dire aux gens de rester chez eux, sans garantir l’approvisionnement du ménage en nourriture et les éléments essentiels à la vie, y compris le maintien du logement.

Même si l’on admet qu’il pourrait y avoir des centaines de milliers de morts d’une «pandémie de virus», il faut équilibrer cela avec les milliers de morts et de vies détruites par la destruction économique causée par un verrouillage, qui est une assignation à résidence illégale.

Les documents internes du gouvernement britannique suggèrent apparemment qu’il pourrait y avoir 150000 morts à la suite d’un long verrouillage, avec tous ses dommages psychologiques et matériels, allant de la famine au suicide – et donc beaucoup plus que ce qui serait probablement tué par le virus.

De toute évidence, le nombre de morts, dans les pays pauvres, dues à la famine et à la tragédie induites par le verrouillage serait multiple de celui du monde développé, avec des millions de vies en danger.

Pourtant, nous n’avons presque pas de leader mondial de ces pays en développement, qui dénonce cette folie. Les dirigeants de l’Inde et de l’Indonésie, par exemple, ont à peine hésité à ordonner la famine et la mort pour leur propre peuple, afin de plaire aux maîtres internationaux qui recherchent leur «coopération contre les coronavirus».

Une exception rare est celle du président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, qui a non seulement rejeté la pression de verrouillage, mais parle ouvertement d ‘ »élites manipulant la crise des coronavirus pour leur propre bénéfice ». Loukachenko demande: « Ne vous semble-t-il pas que les forces puissantes du monde voudraient refaire le monde, sans guerre, à travers cette » psychose corona « ? »

Nous pouvons également noter que, quelques pays comme la Corée du Sud et Taïwan (et la Suède pendant un certain temps), ont pris des mesures raisonnables et limitées de lutte contre les virus, mais n’arrêtent PAS leurs économies … ils exhortent les masques faciaux, ils mettent en quarantaine les malades et suivent leurs contacts, mais ils rejettent tranquillement la folie de la destruction de l’économie. Les magasins, les lieux de travail et les restaurants restent ouverts. Ces nations hésitent à dénoncer ouvertement les agendas mondialistes, même lorsqu’elles pratiquent une approche plus sensée chez elles.

En général, aucun dirigeant ou institution nationale majeure ne souhaite simplement parler de bon sens en faveur des pauvres du monde. De manière générale, nous assistons à une faillite morale générale, la Chine et la Russie jouant également leur rôle dans l’hystérie du verrouillage.

De toute évidence, la cabale satanique a ses tentacules partout.

C’est une tromperie rhétorique standard de trop insister sur un fait dans un argument, puis de pontifier quelque chose dans le genre de « Un mort, c’est déjà trop » … conduisant à la défense de quelque chose qui fait beaucoup plus de tort à une société, y compris beaucoup plus de morts, morts dont les tragédies sont ignorées afin de réaliser un programme. Vous voyez ce jeu sur le contrôle des armes à feu, sur la migration, et maintenant ça.

Le fait est que nous faisons souvent des compromis entre le nombre de décès et les avantages économiques vitaux … Le fait que des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année dans des accidents d’automobiles dans de nombreux pays, est » acceptable » étant donné l’avantage de l’automobile… De même, des milliers de personnes meurent en tombant dans des baignoires à domicile chaque année, mais il n’y a pas de tollé pour «interdire les baignoires».

La décision de lancer une panique du virus, est une question simple sinon guillerette … Un virus qui semble globalement associé dans 90% des cas à la mort de personnes déjà âgées ou médicalement faibles … Quelle est la justification d’un programme draconien de destruction de l’économie et de la famille, et la propagation de la famine pure et simple pour de nombreuses personnes, juste pour avoir un peu moins de décès par virus des personnes vulnérables?

Dans les parties du monde en développement où les valeurs spirituelles sont toujours chères, vous savez quelque chose de très clair: presque toutes les personnes âgées, renonceraient volontiers à leur vie pour un passage plus rapide à l’au-delà, afin que leurs enfants et petits-enfants puissent avoir la nourriture, une maison et une éducation.

Il s’agit simplement de satanisme, d’imposer un «verrouillage» à toute population pauvre, sans lui donner les moyens de survie économique pour traverser les jours et les semaines de privation. Que Dieu apporte aux pauvres du monde leur pain quotidien et mette rapidement fin au règne de la cabale satanique mondiale

Bill Gates exprime ses remords pour avoir libéré COVID-19

Lors d’une conférence de presse ce matin devant son manoir de 350 milliards de dollars qui s’étend sur trois des quartiers les plus chics de Seattle, le philanthrope Bill Gates a avoué en pleurant: «Malheur à moi! Je n’aurais pas du embaucher la CIA pour prendre l’événement 201 en direct! »

baffouillant, braillant et beuglant, Gates inonda de larmes son visage et expliqua: «Mais c’était… c’était censé aider au dépeuplement! Ils me l’ont promis! Au lieu de cela, le monde entier est enfermé en famille, avec rien d’autre à faire que fabriquer des bébés! Des petits bébés humains horribles et affreux! Et il ne reste plus de préservatifs, c’est encore pire que la pénurie du papier toilette! Si vous commandez des préservatifs sur Amazon aujourd’hui, vous ne les obtiendrez pas avant six mois! Et pire encore, les cliniques d’avortement ont toutes fermé à cause de l’éloignement social! RÉALISEZ-VOUS CE QUE CELA SIGNIFIE?! Le coronavirus crée un autre baby-boom! L’horreur! Et presque toutes les victimes, même si elles sont des bouches inutiles, ont bien dépassé l’âge de la reproduction! Ce foutu virus ne résout pas le problème de la population! En fait, cela rend le travail encore pire! «

Le conseiller le plus proche de Gates, un gentil homme de la guerre contre les germes de la CIA de Fort Detrick, a consolé le milliardaire en deuil en lui chuchotant à l’oreille: « Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois , nous réussirons. »

Source : Bill Gates Expresses Remorsefor Unleashing COVID-19