Nouvel Ordre Mondial: la dictature totalitaire mondiale évolue (partie 1): À la suite de la psychose entretenue du COVID 19

Pour comprendre ce qui se passe actuellement,il faut prendre un peu de recul et remonter le temps,pas trop loin,juste à l’époque de l’épidémie manquée de la grippe AH1N1 (que nous invoquerons dans la partie 2 )

Nous parlerons aussi d’Arthur Porter et de la conspiration illuminati sur la tentative manquée du virus ebola comme pandémi!…mais avant voici diverses informations importantes sur le coronavirus COVID 19:

Coronavirus: Tout est dans le nom!

Voici pourquoi ils l’ont vraiment appelé

«Corona-Virus»

HORS TEXTE 2 vidéos qui vont élargir votre connaissance (en français)

Coronavirus: une définition Alt Media

Coronavirus : Un virus hautement contagieux et mortel qui est mis sur les super-stéroïdes quand et où ils basculent l’interrupteur sur 5G … tout en amplifiant les programmes de vaccination contre la grippe … et en traçant les frais généraux avec des aérosols chargés de toxines qui déclenchent davantage les symptômes de la grippe. L ‘« aspect corona » de ce virus est directement lié à l’un des plus grands tueurs silencieux de l’ère moderne – la production et le transport de l’électricité utilisée pour alimenter la planète entière. *

* Il existe de nombreux cas où la production et le transport d’énergie électrique créent une couronne dans les systèmes à haute tension. La « décharge corona » peut être considérée comme une lueur bleuâtre qui s’explique comme suit:

Une décharge corona est une décharge électrique provoquée

par l’ ionisation d’un fluide tel que l’air entourant un conducteur qui est électriquement chargé . [1]

Beaucoup plus important encore , il y a aussi invisibles (mais détectables) Coronas qui sont produits dans les systèmes de basse tension. Certains des exemples les plus courants qui suivent, vus dans leur ensemble, représentent la mer invisible d’électropollution dans laquelle chaque être humain est immergé du berceau à la tombe:

(i) électropollution ambiante généralisée à l’intérieur,

(ii) gammes de signaux de fréquences électromagnétiques nécessaires pour les réseaux 3G et 4G (par exemple les tours de téléphonie cellulaire),

(iii) radiofréquences de haut niveau et rayonnement micro-ondes émis par les réseaux électriques 5G (par exemple les tours de micro-ondes) ,

(iv) la tension parasite des lignes de transmission et des lignes électriques aériennes,

(v) la production et le transport d’énergie à partir des centrales nucléaires, au charbon et hydroélectriques,

(vi) la sous-station électrique et les transformateurs.

Parce que chaque résident de la Terre est exposé à tous ces types de CEM et de DME à des degrés divers, chaque individu développera un certain niveau d’électrosensibilité au cours de sa vie. Certains malheureux connaîtront même un syndrome d’hypersensibilité électromagnétique à part entière .

Une fois la ville de Wuhan, en Chine, établie comme zone de démonstration 5G officielle, tous les résidents ont été exposés aux niveaux les plus élevés de radiofréquences et de micro-ondes nécessaires pour activer un réseau 5G pleinement opérationnel. Non seulement cela, Wuhan était également en train d’être mis en place pour être une Smart City modèle car il subissait une accélération de la construction urbaine de l’ Internet des objets . En fait, leur exposition à toutes sortes de couronnes électriques atteignait des niveaux sans précédent, mais c’est l’activation 5G qui les a vraiment mis à la lueur.

Corona = rayonnement

Qu’est-ce qu’une couronne exactement selon le dictionnaire Merriam-Webster?

Réponse: Voir l’entrée du dictionnaire en surbrillance bleue ci-dessous située à 2. (d).

FAIT: La lueur d’une couronne induite électriquement est une manifestation du rayonnement rejeté dans l’environnement. Le degré et la distance de la décharge au-delà de la couronne visible sont beaucoup moins compris par les scientifiques, les physiciens, les ingénieurs électriciens et les électriciens. Cependant, une chose est certaine, c’est que ce type de rayonnement est nocif pour le bio-organisme humain plus il y est exposé.

Ce qui suit est une liste de «problèmes» documentés qui sont causés par des couronnes électriques , en particulier n’importe où près des lignes de transmission d’énergie. Si les couronnes peuvent provoquer une «défaillance de l’équipement», une dégradation des joints toriques et compromettre les condensateurs, imaginez les dommages qui peuvent être infligés au corps humain.

5G à Wuhan

De tous les exemples précédents d’agressions électriques, d’électropollution et de toxicités EMR, le déploiement militaire en cours de 5G représente clairement la plus grande menace EMF pour la vie humaine et la biosphère. Voir: Des preuves tangibles prouvent que le gouvernement américain n’a pas menti sur la 5G. Le rapport de recherche de la Marine confirme de nombreux dangers pour la santé.

Le gouvernement américain sait depuis longtemps que la 5G est extrêmement dangereuse . En fait, d’innombrables études de recherche scientifique ont été menées qui ont prouvé le tort causé à la santé humaine par des fréquences radio et des micro-ondes beaucoup moins puissantes. Comme suit:

UN RAPPORT MILITARY INTEL prouve que le gouvernement sait que les gammes de radiofréquences 5G et le rayonnement micro-ondes sont nocifs pour la santé

Chaque fois que des déploiements intensifs de 5G se produisent dans les principales régions métropolitaines où le coronavirus a également été déclenché, comme à Wuhan, en Chine, le monde sera témoin d’une super tempête épidémique aux proportions vraiment épiques. Il y a des raisons spécifiques à ce résultat tout à fait prévisible et dévastateur à Wuhan car il a été conçu de cette façon par les auteurs.

EN COMPLÉMENT

Il existe une connexion [DIRECTE] entre le coronavirus et la 5G

La connexion China Coronavirus 5G est un facteur très important lorsque vous essayez de comprendre l’épidémie de coronavirus (anciennement abrégé 2019-nCoV, maintenant COVID-19).

Divers chercheurs indépendants sur le Web, depuis environ 2-3 semaines maintenant, ont mis en évidence le lien coronavirus-5G malgré le fait que Google (en tant que censeur en chef du NWO autoproclamé) fait de son mieux pour masquer et nettoyer toutes les recherches. résultats montrant la connexion.

La connexion au coronavirus 5G ne signifie pas que la connexion aux armes biologiques est fausse (ce n’est pas le cas de l’un ou l’autre), mais élargit plutôt la portée de l’événement entier. Wuhan a été l’une des villes tests choisies pour le déploiement de la Chine 5G ; La 5G y a été installée le 31 octobre 2019, presque exactement 2 mois avant le début de l’épidémie de coronavirus.

Pendant ce temps, de nombreux documents scientifiques sur les effets sur la santé de la 5G ont vérifié qu’elle provoque des symptômes pseudo-grippaux. Cet article révèle les diverses connexions derrière le phénomène des coronavirus, y compris comment la 5G peut exacerber ou provoquer le type de maladie que vous attribuez au nouveau virus. Le terrier du lapin est profond alors prenons une plongée.

5G – Un type d’arme à énergie dirigée

Pour plus d’informations sur la 5G, lisez mon article 5G et IoT de 2017 : la grille de contrôle technologique total se déploie rapidement . De nombreuses personnes à travers le monde, y compris des citoyens concernés, des scientifiques et même des responsables gouvernementaux, prennent conscience du danger de la 5G.

C’est pourquoi il a déjà été interdit dans de nombreux endroits dans le monde , tels que Bruxelles , les Pays-Bas et certaines parties de la Suisse , de l’Irlande, de l’Italie, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Australie.

Après tout, la 5G n’est pas seulement la prochaine génération de connectivité mobile après la 4G ; c’est une technologie radicale et entièrement nouvelle – une technologie militaire utilisée sur le champ de bataille qui est maintenant «déployée» (terme militaire) dans le domaine civil.

Il s’agit d’armements multiéléments vendus et déguisés principalement en système de communication lorsque les bandes de fréquences qu’il utilise (24 GHz – 100 + GHz, y compris MMW [ondes millimétriques]) sont les mêmes que celles utilisées dans Active Denial Systems, c’est-à-dire le contrôle des foules.

Même Wikipédia traditionnel décrit les systèmes de déni actifs comme des armes à énergie dirigée; il disperse les foules en leur tirant de l’énergie, provoquant une douleur immédiate et intense, y compris une sensation de brûlure cutanée.

N’oubliez pas que les armes à énergie dirigée (DEW) sont à l’origine de la chute des tours jumelles le 11 septembre et des faux incendies de forêt californiens .

De nombreux scientifiques ont mis en garde contre les effets dangereux de la 5G sur la santé. Par exemple, dans cet appel 5G de 2017 intitulé Les scientifiques et les médecins mettent en garde contre les effets potentiels graves de la 5G sur la santé , les scientifiques ont mis en garde contre les effets nocifs des rayonnements RF / CEM non ionisants:

«Les effets comprennent un risque accru de cancer, le stress cellulaire, l’augmentation des radicaux libres nocifs, des dommages génétiques, des changements structurels et fonctionnels du système reproducteur, des déficits d’apprentissage et de mémoire, des troubles neurologiques et des impacts négatifs sur le bien-être général des humains. Les dommages vont bien au-delà de la race humaine, car il y a de plus en plus de preuves d’effets nocifs pour les plantes et les animaux. »

Si vous écoutez Mark Steele et Barrie Trower, vous aurez une idée des effets horribles de la 5G. Dans cette interview , Trower fait écho à la citation ci-dessus en déclarant comment la 5G endommage le système immunitaire des arbres et tue les insectes .

Il révèle comment en 1977, la 5G a été testée sur des animaux dans l’espoir de trouver une arme. Les résultats ont été une démyélinisation sévère – dépouillant la gaine protectrice des cellules nerveuses. Certaines nations constatent maintenant une perte de 90% d’insectes (y compris les insectes pollinisateurs comme les abeilles) qui se rassemblent autour des lampadaires où la 5G est installée.

Jeux militaires de Wuhan et simulation de l’événement 201

Si vous creusez assez profondément, des liens inquiétants naissent entre la 5G et les hommes qui ont développé ou développent des vaccins pour de nouveaux virus comme le virus Ebola, Zika et le nouveau coronavirus COVID-19.

Dans une recherche fantastique, un auteur sous le pseudonyme d’Annie Logical a écrit l’article Corona Virus Fakery And The Link To 5G Testing qui établit la connexion du coronavirus 5G. Il y a une tonne d’informations, donc je vais les détailler pour les rendre plus compréhensibles.

Du 18 au 27 octobre 2019, Wuhan a accueilli les Jeux mondiaux militaires et a spécifiquement utilisé la 5G (pour la première fois) pour l’événement . Le 18 octobre 2019 également à New York, le Johns Hopkins Center, en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé l’événement 201 – « A Global Pandemic Exercise », qui est une simulation d’une pandémie.

Devinez quel virus ils choisissent pour leur «simulation»? Un coronavirus! Devinez quelles cellules animales ils utilisent? Cellules de porc!

(COVID-19 provenait initialement d’un marché de fruits de mer et le poisson y est connu pour être nourri avec des déchets de porc).

L’événement 201 comprend l’ONU (puisque le WEF a maintenant un accord de partenariat avec l’ONU ), Big Pharma (Johnson et Johnson), Bill Gates (figure clé dans la promotion des vaccins, la micropuce humaine et l’Agenda 2030) et à la fois le CDC chinois et américain.

Les participants à l’événement 201 ont recommandé que les gouvernements obligent les sociétés de médias sociaux à arrêter la propagation de « fausses nouvelles » et qu’en fin de compte, la seule façon de contrôler les informations serait que l’OMS (Organisation mondiale de la santé, partie des Nations Unies) soit la seule centrale fournisseur d’informations pendant une pandémie.

Inovio, électroporation et 5G

Comme indiqué le 24 janvier 2020, la société américaine de biotechnologie et pharmaceutique Inovio a reçu une subvention de 9 millions de dollars pour développer un vaccin contre le coronavirus. Inovio a obtenu la subvention de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), mais ils ont déjà un partenariat existant avec le CEPI; en avril 2018, ils ont obtenu jusqu’à 56 millions de dollars pour développer des vaccins contre la fièvre de Lassa et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS).

Le CEPI a été fondé à Davos par les gouvernements de Norvège et d’Inde, le Wellcome Trust… et les participants à l’événement 201: la Fondation Bill et Melinda Gates et le WEF. Le PDG du CEPI est l’ancien directeur de BARDA (US Biomedical Advanced Research and Development Authority) qui fait partie du HHS.

Inovio a affirmé avoir développé un vaccin contre le coronavirus en 2 heures! À première vue, une telle affirmation est absurde; ce qui est plus probable, c’est qu’ils mentent ou qu’ils ont déjà reçu le vaccin parce qu’ils savaient d’avance que le coronavirus allait arriver et était sur le point d’être déclenché.

Alors, qui possède et dirige Inovio? Deux hommes clés sont David Weiner et le Dr Joseph Kim. Weiner était autrefois professeur d’université à Kim. Weiner a participé à l’élaboration d’un vaccin contre le VIH et le zika (vous pouvez lire mes articles sur le zika ici et ici où j’ai exposé certains des mensonges entourant cette épidémie).

Kim a été financée par Merck (une grande société Big Pharma) et a produit quelque chose appelé Porcine Circovirus (PCV 1 et PCV 2). Comme mentionné ci-dessus, il existe un lien entre les vaccins porcins / ADN porcin et le coronavirus; Annie Logical note qu’il «est établi depuis longtemps que les fruits de mer de la région sont nourris avec des déchets de porcs».

Kim a servi pendant 5 ans en tant que membre du Global Agenda Council du WEF – un autre organe poussant le gouvernement mondial du Nouvel Ordre Mondial Un sous la bannière de la gouvernance mondiale de l’Agenda 2030.

Weiner est un employé et conseiller de la FDA, est considéré comme un expert en technologie de l’ADN et a lancé une nouvelle méthode de transfert d’ADN appelée électroporation – une technique de microbiologie qui utilise une impulsion électrique pour créer des pores temporaires dans les membranes cellulaires à travers lesquelles des substances comme les produits chimiques, les médicaments ou l’ADN peut être introduit dans la cellule.

Cette technique peut être utilisée pour administrer des vaccins à ADN, qui injectent de l’ADN étranger dans les cellules d’un hôte qui change l’ADN de l’hôte. Cela signifie que si vous prenez un vaccin à ADN, vous permettez à votre ADN d’être changé!

Comme si les vaccins n’étaient pas déjà assez horribles… mais voici le truc: l’électroporation utilise des ondes pulsées. Devinez quoi d’autre utilise des ondes pulsées? 5G! Il s’agit soit d’une coïncidence ou d’une preuve surprenante, soit d’une sinistre connexion 5G au coronavirus. Annie écrit:

«[L] a même action que la technologie 5G utilise dans les ondes pulsées et le coronavirus aurait commencé dans une région de Chine qui avait déployé la technologie 5G!

«Nous pouvons donc voir comment les généticiens utilisant des scientifiques altèrent les éléments constitutifs de notre existence et ce qui est inquiétant, c’est que le professeur Wiener est un pionnier du VIH et nous savons que peu de temps après que les vaccins contre la polio ont été administrés à des millions de personnes en Afrique, le VIH a émergé. Ils ont perfectionné l’art d’injecter de l’ADN animal ou d’oiseau dans des chromosomes humains qui altère notre ADN et provoque des choses comme l’hémorragie, la fièvre, les cancers et même la mort. »

En parlant du VIH (ce qui n’est pas la même chose que le sida, mais c’est une autre histoire), rappelez-vous également qu’un groupe de scientifiques indiens a fait part de ses recherches selon lesquelles le virus était d’origine humaine et avait des inserts VIH.

Ils ont découvert que 4 gènes distincts du VIH étaient incorporés au hasard dans le coronavirus. Ces gènes ont convergé en quelque sorte pour créer des sites récepteurs sur le virus qui étaient identiques au VIH, ce qui était une surprise en raison de leur placement aléatoire.

Ils ont également déclaré spécifiquement que cela ne se produirait probablement pas naturellement («peu susceptible d’être fortuit par nature»). Dans un autre exemple de censure flagrante, ces scientifiques ont été contraints de retirer leur travail.

5G et vaccins à ADN d’électroporation – Les deux produisent des ondes électromagnétiques pulsées

Considérez les implications de ceci pendant un moment. La technologie existe pour utiliser les CEM pour ouvrir les pores de votre peau et injecter de l’ADN étranger dans votre circulation sanguine et vos cellules.

C’est une violation extrême de votre souveraineté corporelle, et cela peut avoir des effets à long terme, en raison de la mutation génétique – changer votre ADN même qui est le schéma biologique et l’essence physique de qui vous êtes.

Et si la 5G imite l’électroporation? Et si la 5G pouvait faire à grande échelle ce que l’électroporation fait à petite échelle? Nous savons déjà que la 5G a le potentiel d’être mutagène (endommageant l’ADN) .

Les fréquences utilisées par la 5G, en particulier 75-100 GHz, interagissent avec la structure géométrique de notre peau et des canaux sudoripares, agissant sur eux comme une transmission atteignant une antenne, et affectant fondamentalement nous et notre humeur.

Et si la 5G était utilisée pour ouvrir la peau de ceux de Wuhan afin de permettre au nouveau coronavirus à arme biologique de s’infiltrer plus facilement?

Vaccins obligatoires, dépeuplement et transhumanisme

Alors, qu’est-ce qui se trouve au fond du trou de lapin de connexion du coronavirus-5G? Je suggérerais que nous trouvions un programme de vaccination obligatoire, un programme de dépopulation et un programme transhumaniste (via des vaccins à ADN).

Les figures clés et les groupes qui semblent avoir planifié cela ont déjà le vaccin en place, tout comme ils l’ont fait pour les autres épidémies qui ont éclaté (SRAS, Ebola et Zika). Weiner a même des liens avec le VIH / SIDA, et si vous plongez dans cela comme l’a fait Jon Rappoport, vous trouvez des trous béants dans cette histoire.

C’est le même jeu épidémie / pandémie qui se joue tous les 2-3 ans. Il y a deux versions.

Dans la première version, vous inventez un virus, le hype, faites peur aux gens, faites des tests inefficaces et non concluants (par exemple, comme le test PCR qui mesure si un fragment viral est présent mais ne vous dit pas les quantités de causant la maladie), gonfler le nombre de corps, justifier la quarantaine / loi martiale et laver le cerveau des gens en leur faisant croire qu’ils doivent acheter le vaccin (toxique) et introduire la vaccination obligatoire. Vous n’avez même pas besoin d’un vrai virus ou pathogène pour la version.

Dans la deuxième version, vous créez un virus en tant qu’arme biologique, le libérez comme test, prétendez qu’il s’agissait d’une mutation naturelle, regardez combien de personnes il tue (ce qui aide à l’eugénisme et aux agendas de dépopulation), justifiez à nouveau la loi martiale, justifiez à nouveau la nécessité de vaccins obligatoires et même se faire passer pour le sauveur du vaccin qui l’arrête.

En variante de cette deuxième version, vous pouvez même développer une arme biologique spécifique à la race afin de réduire la population des nations rivales ou des races ennemies comme stratégie géopolitique.

Cet article suggère que le coronavirus cible les Chinois / Asiatiques plus que les autres, et certainement le nombre officiel de décès en atteste, bien qu’il soit toujours difficile de se fier aux statistiques gouvernementales. Annie Logical donne son avis:

«Le travail de con va comme ça.

Étape 1) empoisonner la population à dessein pour créer une maladie qui ne se produit pas et ne se produira jamais naturellement

Étape 2) Parler de la maladie créée intentionnellement comme causée par quelque chose d’invisible, en dehors du domaine du contrôle ou de la connaissance de la personne moyenne

Étape 3) créer un vaccin ou un médicament toxique qui a toujours été destiné à empoisonner davantage la population dans une tombe précoce

Étape 4) Paralyser le vaccin ou l’empoisonnement aux médicaments comme preuve que la maladie, qui n’a jamais existé, est bien pire que prévu

Étape 5) Augmentez l’empoisonnement initial, qui est commercialisé comme une fausse maladie, et augmentez également l’empoisonnement par les vaccins et les médicaments, pour commencer à empiler les corps dans la stratosphère

Étape 6) répéter autant de fois que possible sur une population non informée parce que tuer une population de cette façon (l’art de faire en sorte que les gens s’alignent pour se suicider avec du poison …… connu sous le nom de méthode «soft kill») est le seul moyen légal de faire sûr que de telles opérations eugéniques peuvent être exécutées en masse et à la vue. «

Les vaccins à ADN constituent une nouvelle avancée inquiétante pour le transhumanisme . Après tout, l’objectif de l’agenda transhumaniste est de fusionner l’homme avec la machine et, ce faisant, d’effacer ce qui nous rend fondamentalement humains, afin que nous puissions être contrôlés et dépassés par une force profondément sinistre et négative.

Il s’agit de nous changer au niveau fondamental, ou d’attaquer la souveraineté humaine elle-même. Les vaccins à ADN s’intègrent parfaitement à cela – changer littéralement votre ADN en insérant de force de l’ADN étranger pour changer votre génétique, avec des conséquences que personne ne pourrait prévoir et prédire complètement.

One Last Coronavirus – Connexion 5G

Enfin, je terminerai avec une autre connexion coronavirus-5G. Le mot coronavirus lui-même fait référence à de nombreux types de virus de ce nom, pas seulement à COVID-19.

Devinez qui détient un brevet pour une souche de coronavirus qui peut être utilisée pour développer un vaccin? L’Institut Pirbright. Et devinez qui les possède en partie? Bill Gates !

Comme vous pouvez le lire ici, Pirbright est soutenu dans ses efforts de développement de vaccins par une entreprise britannique Innovate UK… qui finance et soutient également le déploiement de la 5G . Innovate UK a lancé un concours en 2018 avec une part de 15 millions de livres sterling pour toute petite entreprise qui pourrait produire des vaccins pour un potentiel « épidémique ».

La motivation à la hype et la motivation à minimiser L’histoire a montré qu’en cas d’épidémie (ou de fausse épidémie), il y a presque toujours un bourbier de rapports contradictoires et d’informations contradictoires. Dans de telles situations, il peut être très difficile d’aller au fond des choses et de trouver la vérité. Le conflit découle des différentes motivations des nations, des gouvernements et d’autres groupes intéressés. Essentiellement, il y a 2 motivations principales: la motivation à faire du battage médiatique (exagérer et utiliser la peur pour attirer l’attention, vendre quelque chose, faire paraître un groupe mauvais / incompétent, faire peur aux gens, faire accepter au public la vaccination obligatoire et la loi martiale) et la motivation à minimiser (couvrir et cacher l’étendue réelle des dommages, de la morbidité ou de la mortalité afin de paraître compétent et en contrôle, pour atténuer la colère, le contrecoup ou le désordre possibles). Parfois, ces 2 motivations peuvent conduire le comportement du même groupe, par exemple dans le cas du gouvernement chinois, il a la motivation de faire du battage médiatique (pour faire peur aux gens afin qu’ils suivent facilement ses règles de quarantaine draconiennes) et la motivation pour minimiser (donc à apparaître aux yeux de ses habitants et du reste du monde pour maîtriser la situation, pour garantir la face, la crédibilité et la bonne réputation). Réflexions finales sur la connexion au Coronavirus 5G Les gouvernements du monde entier ont expérimenté les armes biologiques à la fois sur leurs propres citoyens et sur des citoyens étrangers, et ont même vendu cette recherche à d’autres gouvernements pour leur propre bénéfice (par exemple, la célèbre unité 731 du Japon qui a développé des armes biologiques en Chine, seulement pour remettre cette recherche aux États-Unis. après avoir perdu la Seconde Guerre mondiale). Voir Bioweapons: Lyme Disease, Weaponized Ticks, Plum Island & More pour un bref historique de l’utilisation par l’USG des tiques militarisées qui ont entraîné la maladie de Lyme. La preuve que COVID-19 est une arme biologique est écrasante – tout comme la preuve que la 5G est impliquée soit pour provoquer les symptômes pseudo-grippaux / pneumonie que les gens ont connus, et / ou pour exacerber la virulité du virus en affaiblissant le système immunitaire des gens et de les soumettre à des ondes pulsées d’EMF pour ouvrir leur peau à des fragments d’ADN étrangers (y compris des virus). Dans ce genre d’histoire, il n’y a pas de coïncidences majeures – seulement des connexions et des complots qui attendent d’être découverts. ___Source:

https://humansarefree.com/2020/02/connection-between-coronavirus-and-5g.html

Wuhan est l’endroit où la 5G a été délibérément déployée en tant que système d’armes juste avant la libération prévue du coronavirus bio-conçu. Tout indique que l’activation de la 5G a transformé le coronavirus en une super-arme biologique si fatale et invalidante qu’il a fallu verrouiller immédiatement toute la mégalopole afin de contenir l’épidémie massive.

La ville de Wuhan devrait avoir 10000 stations de base 5G en service d’ici la fin de 2019

Source: Xinhua | 2019-10-31 13: 21: 57 | Éditeur: Yurou

WUHAN, 31 octobre (Xinhua) – Les succursales des principaux opérateurs de télécommunications chinois dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, ont annoncé jeudi le lancement d’applications commerciales 5G dans la province.

La ville de Wuhan, la capitale du Hubei, devrait avoir 10 000 stations de base 5G d’ici la fin de 2019, a déclaré Song Qizhu, chef de l’administration provinciale de la communication du Hubei.

China Telecom a mis en place un réseau 5G couvrant les aéroports, les gares et d’autres zones de la ville, ce qui contribuera également à stimuler la transformation numérique et intelligente des industries grâce aux technologies 5G, a déclaré Li Hongbo, directeur général de la branche Hubei de la société.

La succursale China Mobile Hubei a activé 1 580 stations de base 5G dans la ville à la mi-octobre, atteignant la couverture 5G des universités, des centres de transport et d’autres zones densément peuplées, selon la branche.

___

http://www.xinhuanet.com/english/2019-10-10/31/c_138517734.htm

Il a déjà été scientifiquement prouvé que les champs électriques, qui n’ont qu’une intensité de 50 Hz, peuvent induire l’activation de divers virus.

L’exposition à un champ électromagnétique à 50 Hz induit l’activation du génome du virus d’Epstein-Barr

Lisez l’intégralité du document de recherche scientifique sur:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003-exposure-to-a-50-hz-electromagnetic-field-induces-activation-of-the-epstein-barr- génome viral dans des cellules lymphoïdes humaines infectées de manière latente /

Pourquoi, alors, la Chine a-t-elle basculé l’interrupteur sur la 5G à Wuhan au cours des mois précédant ce qui promettait déjà d’être l’une des pires saisons de grippe jamais enregistrées en Chine et dans le monde?! Les autorités sanitaires du monde entier avaient déjà vu une augmentation spectaculaire des décès et des maladies liés à la grippe au début de l’automne 2019, qui n’a fait qu’empirer tout au long de l’hiver 2020.

La CHINE a activé 60 Ghz dans tout le pays, la ville de Wuhan accueillant le projet pilote

Complot criminel complexe

Compte tenu de ces initiatives très erronées menées à Wuhan, d’autres développements mal avisés discutés dans les exposés ci-dessous, ainsi que plusieurs circonstances suspectes entourant cette soi-disant épidémie spontanée, il est maintenant clair que la libération intentionnelle du coronavirus et l’activation délibérée de la 5G à Wuhan en 2019 étaient des événements programmés à dessein. Voir: La connexion et la dissimulation du Coronavirus 5G

La seule question qui reste est « Qui sont les vrais coupables? » . Car ce n’est que par le biais d’une conspiration hautement organisée et extrêmement complexe qu’un tel complot criminel alambiqué a pu être exécuté de manière aussi efficace.

Quant à « Pourquoi ils l’ont fait? » , il est assez facile de répondre comme expliqué en détail dans cet exposé: OPÉRATION PANDÉMIE CORONAVIRUS: 16 raisons pour le déploiement de cette arme biologique dévastatrice en 2020 .

Il ne fait désormais aucun doute qu’il y a eu un complot très coordonné entre l’ État profond chinois , l’ État profond américain et l’ État profond britannique dans la mise en œuvre des divers plans de mise en œuvre de la 5G et des coronavirus, qui étaient chacun nécessaires pour déclencher le génocide à Wuhan. Cependant, il y avait aussi un autre acteur étatique qui était profondément impliqué dans cette immense opération noire et psyop mondiale. Voir: l’attaque bioterroriste du coronavirus de Wuhan est le 11 septembre en Chine, les mêmes avantages

Il y a de nombreuses preuves que les États-Unis et le Royaume-Uni ont joué un rôle central dans ce programme néfaste visant à faire exploser l’économie chinoise dans le but de préserver le pétrodollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, parmi plusieurs autres objectifs furtifs. Les preuves tangibles présentées dans le billet suivant reflètent la profondeur et l’ampleur de ce complot anglo-américain «manifestement» visant à mener une guerre biologique contre la Chine.

CORONAVIRUS: une arme biologique mondialiste créée par DARPA, Big Pharma et ses suzerains britanniques

Preuve définitive que le coronavirus est une arme biologique mondialiste

Source:Patriots for Truth

https://tinyurl.com/ujs4m34

Proof the Coronavirus est une arme biologique créée par DARPA, Bill Gates, Defra, * Wellcome Trust (UK) et la Commission européenne (UE)

* Ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales

Le brevet CORONAVIRUS (du Royaume-Uni) a été approuvé en 17 mois par SERCO (Royaume-Uni) qui dirige l’Office américain des brevets

CORONAVIRUS a été financé et breveté par Wellcome Trust (Royaume-Uni, faux vendu à GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, DEFRA (Royaume-Uni), Organisation mondiale de la Santé, Commission européenne (UE) via THE PINBRIGHT INSTUTUTE (Royaume-Uni)

US Pat. No. 10,130,701. (20 novembre 2018) . CORONAVIRUS. Assigné: THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Grande-Bretagne), financé par Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. Office américain des brevets.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2018-11-20-US-Pat-No-10130701-CORONAVIRUS-Assignee-THE-PIRBRIGHT-INSTUTUTE-Woking-Great-Britain-funded-by-Wellcome- Trust-and-Gates-Foundation-USPTO-20 novembre 2018.pdf

A partir des fichiers «wrapper» de la demande de brevet USPTO accessibles au public en PAIRE PUBLIQUE. https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

Le brevet sur le coronavirus a été délivré en seulement 17 mois à compter du dépôt initial – ce qui est presque sans précédent – avec très peu d’objection de la part de l’examinateur de brevets géré par SERCO (Royaume-Uni) Bao Q. Li

Liste des brevets attribués à THE PIRBRIGHT INSTITUTE (financé par Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, EU & DARPA)

L’Institut Pirbright (Woking GB). (Compilé le 28 janvier 2020). Coronavirus et al, cessionnaire de brevets pour Pat. Nos 10 507 237; 10.294.277; 10.202.578; 10.130.701; 9.969.777; 9.457.075; 9.243.230; 9.145.548; 8.828.407; 8.501.466; 8.455.201. Office américain des brevets.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/2020-01-28-The-Pinbright-Institute-Woking-GB-Coronavirus-et-al-Patents-Assigned-to-AN_Pinbright-compiled-Jan-28- 2020.pdf

PDG: Professeur Bryan Charleston

https://www.pirbright.ac.uk/users/prof-bryan-charleston

Pour nos lecteurs réguliers, rappelez-vous que Burroughs Wellcome & Co. a financé la première conférence de presse impériale, 1909 et l’Empire Press Union avec le britannique MI6, MI5 et GC&CS (renommé GCHQ en 1946) formé un mois plus tard . Burroughs Wellcome & Co. a fourni des trousses médicales pleines de vaccins expérimentaux à la 2 e guerre des Boers britannique qui a tué plus de 60000 Noirs et Blancs lors des premières expériences de vaccination dans des camps de concentration modernes.

Voir AFI. (24 octobre 2019) . La guerre de l’information de 200 ans: la UK-US Pilgrims Society contrôle la presse qui dirige l’intelligence (mensonges d’espionnage) pour plier les mots et la culture au isme social athée. Américains pour l’innovation .

https://americans4innovation.blogspot.com/2019/10/the-200-year-information-war-uk-us.html

Communiquez ces faits à chaque influenceur décisionnel de votre communauté.

Et priez pour ces âmes perdues et les âmes de leurs innocentes victimes.

Remarque: Une enquête conjointe des contributeurs d’ Americans for Innovation et d’ American Intelligence Media ne peut être invoquée sans vérification indépendante. Pense pour toi même. L’utilisation équitable est invoquée pour tout le contenu. Aucune réclamation n’est faite sur les propriétés de tiers. À des fins éducatives uniquement.

___

https://patriots4truth.org/2020/01/28/corona-virus-is-a-globalist-bioweapon/

Quant à la stratégie actuelle pour amener le coronavirus en Chine afin qu’il puisse être diffusé via plusieurs vecteurs de dissémination, la vidéo suivante offre un seul scénario possible en gardant à l’esprit qu’il y avait très probablement plusieurs stratagèmes utilisés.

Dans cette interview, l’auteur du US Biowarfare Act, le professeur Francis Boyle découvre quatre études distinctes qui, selon lui, confirment comme preuve de « pistolet fumant » que le coronavirus de Wuhan connu sous le nom de COVID-19 était en fait armé. Le professeur Boyle révèle également où il pense que le virus est originaire et la mesure dans laquelle le gouvernement américain et le laboratoire de l’ Université de Caroline du Nord ont été impliqués dans la vente de l’arme à la Chine. Voir vidéo: https://www.brighteon.com/2d5094d8-0f1d-4080-8840-f88cbe66c6eb

Conclusion

En raison de leur détermination à achever le déploiement militaire de la 5G en Chine, la pandémie de coronavirus bio-ingénié se propage secrètement pour couvrir les divers symptômes, affections médicales et conditions de santé directement causés par l’expansion rapide du réseau électrique 5G dans le monde.

Par conséquent, il est crucial de comprendre que ce que nous vivons ou assistons tous est une série continue d’attaques bioterroristes dans des pays grands et petits. Comme suit:

NOTE SPÉCIALE: La bio-attaque de Wuhan ne semble être

qu’une des nombreuses attaques biologiques en cours

menées dans toute la Chine continentale. Cette

opération bioterroriste zio-anglo- américaine est furtivement

perpétrée pour donner l’impression que l’

épidémie nationale a commencé avec un seul cas dans la ville de Wuhan, alors

qu’elle se propage subrepticement dans d’autres

villes chinoises via des modes de propagation similaires. Parce que les

vecteurs de dissémination de ce coronavirus armé

sont cartographiés dans le monde entier à des taux d’expansion rapide, il

existe très probablement de multiples méthodes de prolifération qui

sont astucieusement mises en œuvre pour confondre le médical

enquêteurs ainsi que pour éviter la détection.

Tout indique que plusieurs

attaques bioterroristes sont menées dans le monde entier

(Source: Wuhan Coronavirus Bioterrorist Attack is China’s 9/11, Same Perps )

Il est essentiel de bien comprendre la véritable importation de l’extrait précédent.

Que l’attaque bioterroriste de Wuhan n’est pas seulement en cours en Chine; que cette pandémie est fabriquée furtivement par le biais de nombreuses attaques bioterroristes dans un nombre croissant de pays. Les auteurs utilisent également la même arme biologique de coronavirus pour cibler diverses croisières.

L’ essentiel ici est que toute la civilisation planétaire est maintenant témoin d’une série dévastatrice d’attaques bioterroristes en cours, chacune menée d’une manière différente de la bio-attaque originale à Wuhan, en Chine.

Chacune de ces attaques bioterroristes clandestines est menée contre des nations ciblées et / ou d’autres parties pour des raisons spécifiques qui seront bientôt révélées par l’évolution de cette vague de crimes en cours.

CAVEAT : À partir de maintenant, sachez où vous allez et protégez-vous en suivant ce sage conseil: voici comment tout le monde peut éviter de contracter le coronavirus

URGENT!

Conseils pratiques pour la prévention des coronavirus

et l’assainissement holistique

CORONAVIRUS Mesures de précaution et conseils de santé

La pandémie de coronavirus qui se déroule rapidement ne doit pas être sous-estimée. Compte tenu de ce qui est connu jusqu’à présent, ce virus hautement contagieux doit être pris au sérieux par tout le monde. Par conséquent, chaque personne sur la planète est encouragée à mettre de l’ordre dans sa maison (en particulier l’armoire à pharmacie) afin d’être prête à toute éventualité.

Il est toujours préférable de prendre ces mesures préventives éprouvées le plus tôt possible lorsqu’il s’agit de tout type d’infection virale. Ce faisant, même les diverses infections à coronavirus peuvent être évitées. Les gens qui peuvent se séquestrer dans leur bureau à domicile et / ou réduire considérablement leur exposition aux lieux publics s’en sortent toujours beaucoup mieux. « Catching the corona » n’est en aucun cas une fatalité pour un individu.

Liste des choses de base à faire

First, start to eat right (LOTs of garlic and ginger and turmeric and curried foods). Lean toward hot soups, stews and broths particularly at dinner time for the rest of the flu season. Avoid cold foods from the fridge especially yoghurt, sandwich spreads and cold drinks. Add just a little boiling water to quickly warm up juices as well as nut or seed milks. Frozen foods like ice cream are strictly forbidden. Cook all vegetables much softer than usual. Best to go vegan, if possible; otherwise, all animal meats ought to be very well cooked and eaten infrequently.

Buvez du thé contre la grippe, surtout pendant la saison froide (les ingrédients essentiels sont le gingembre, le poivre de Cayenne, le citron et le miel, mais ne chauffez pas le citron ou le miel – ajoutez-les après le thé au gingembre frais). Buvez également beaucoup de liquides chauds, en particulier des tisanes qui sont des décongestionnants et des expectorants. Les tisanes qui ont des propriétés antimicrobiennes et immunostimulantes sont importantes lorsque des symptômes d’infection virale sont présents.

Soyez régulier pour reconstituer la flore intestinale diminuée avec des probiotiques; les formes à base de boissons et d’aliments sont de loin préférées aux nutraceutiques (par exemple les capsules). Pour ceux qui ont une intolérance au lactose et / ou des allergies à la caséine, achetez du yogourt à la noix de coco, aux noix de cajou ou aux amandes ou du kéfir (laissez-les se réchauffer avant de manger). Envisagez également des implants rectaux probiotiques lorsque l’on soupçonne une déplétion floristique importante.

Assurez-vous de rester à l’écart des aliments et des boissons producteurs de mucus. Évitez les produits laitiers en particulier (en particulier le fromage, le lait et les glaces). Évitez également le blé, le sucre blanc, la viande rouge, les œufs, le soja, l’alcool, les sodas sucrés artificiellement, les desserts en général, etc. C’est le moment idéal pour minimiser la consommation d’aliments transformés, d’aliments emballés, d’aliments en conserve, d’aliments surgelés et surtout d’ordure la nourriture et la restauration rapide. La «nourriture d’entreprise» dans les supermarchés devrait être réduite; les produits frais, les grains entiers, les ingrédients biologiques, etc. sont des choix beaucoup plus sains. Plus la distance entre la ferme et la table est courte, mieux c’est.

Si la nourriture du restaurant ne peut être évitée, veillez à ne commander que les plats les plus cuits du menu. Les aliments crus et les produits laitiers sont assez exposés aux agents pathogènes environnementaux et très vulnérables aux pratiques de mauvaise gestion des cuisines et à d’autres types de contamination. Ne mangez pas à moins que vous ne deviez. Et, allez bio, frais, cultivé localement et ce qui est de saison DANS VOTRE PROPRE CUISINE. Rappelez-vous: « Le remède est dans la cuisine. »

Commencez à faire passer votre alimentation des aliments acidifiants aux aliments alcalinisants afin de passer à env. 75% alcalin et 25% acide. Réduisez particulièrement les aliments constipants, les boissons et les nutraceutiques tels que les suppléments minéraux contenant trop de fer.

L’exercice régulier et les étirements, la marche et le rebond énergiques, le Hatha Yoga et le Pilates, le Tai chi et le Qigong sont tous des activités formidables. Obtenez autant d’exposition au soleil que possible pour la production naturelle de vitamine D. (La lumière du soleil est considérée comme le meilleur des désinfectants, donc le coronavirus ne l’aime pas). Une promenade aérobie de 20 à 30 minutes dans la nature est la meilleure façon de nettoyer l’ensemble du système lymphatique – UN MUST! [1] Ne marchez pas à l’extérieur lorsque le ciel est fortement chemtrailed; vous en ressentirez les conséquences sur la santé.

Le système respiratoire doit être clair et propre, solide et efficace car ce virus cible les muqueuses des poumons et des sinus. Utilisez un pot Neti régulièrement pendant cette saison de la grippe avec 1/4 cuillère à café de sel de mer dissous dans de l’eau distillée à la température du corps. Ayez à portée de main un kit de rinçage nasal salin tel que NEINMED’S SINUS RINSE . Une respiration aussi simple qu’une respiration profonde quotidienne à l’extérieur en plein air est fortement recommandée; certaines pratiques du pranayama aussi. Une respiration cohérente est particulièrement efficace pour activer la réponse immunitaire naturelle du corps (voir ce lien vidéo ).

Essayez de bien dormir entre 22h00 et 04h00 tous les soirs. Gardez toutes les technologies hors de la chambre, y compris les smartphones et les téléviseurs. Retirez toutes les sources de lumière, couvrez les fenêtres et utilisez un purificateur d’air qui génère un bruit blanc pour masquer les sons nocturnes gênants.

Faites passer tous les appareils informatiques de la maison de sans fil et WiFi à des connexions filaires. Même les claviers et les souris doivent être câblés. Ceux qui vivent ou travaillent dans un environnement 5G devraient éliminer complètement le WiFi.

Utilisez des téléphones fixes filaires dans la mesure du possible, PAS des smartphones. Il existe également des lignes téléphoniques Internet gratuites qui sont facilement câblées. Remplacez le smartphone par un ancien téléphone à clapet 4G. (La ville de Wuhan, en Chine, a été désignée «zone de démonstration 5G» spéciale dans les mois précédant l’épidémie de coronavirus.)

Assemblez une trousse de premiers soins avec de l’argent colloïdal ou de l’hydrolat d’argent, des suppléments de zinc, du pouvoir ou de l’extrait de curcuma, de la vitamine C et de la vitamine D. Ayez un supplément minéral CAL-MAG-POT à portée de main ainsi que du sélénium.

Acquérir des huiles essentielles anti-microbiennes (en particulier les huiles d’origan, de basilic, de thym et de menthe poivrée). Procurez-vous de l’huile essentielle Thieves et un atomiseur à diffuser dans l’environnement ambiant, en particulier dans la chambre avant de dormir!

Aussi, ayez l’ extrait de feuille d’olivier, le thé Pau d’Arco et un combo Echinacea & Goldenseal dans l’armoire à pharmacie. Achetez un extrait de pépins de pamplemousse, sous forme liquide, pour toutes sortes d’applications médicinales et de soins corporels.

Gardez un peu de peroxyde d’hydrogène de qualité alimentaire dans le réfrigérateur au cas où un traitement HP à faible dose deviendrait nécessaire. L’iode de Lugol est un must absolu lors de la lutte contre tout coronavirus, et particulièrement efficace pour nettoyer TOUS les produits.

Achetez un remède homéopathique BAC-HP pour maîtriser rapidement toute infection bactérienne pouvant affaiblir l’immunité (lien d’achat ICI ).

Ayez une bonne réserve de sel de mer disponible pour le gargarisme ainsi que de sel gemme pour la cuisine. Le sel rose de l’Himalaya est particulièrement bon pour un usage médical.

Le miel de Manuka a de fortes propriétés antibactériennes et antivirales ainsi que des avantages anti-inflammatoires et antioxydants.

Les soins de la bouche doivent inclure un grattage quotidien de la langue le matin, suivi d’un bain de bouche Sovereign Silver (maintenez 1 cuillère à soupe d’argent dans la bouche pendant 20 à 30 minutes après le brossage des dents. [2] Ensuite, crachez et rincez abondamment la bouche avec de l’eau. Pour nous, noix de santé, cela peut être suivi de 15 à 20 minutes d’huile en tirant dans la bouche 1 cuillère à soupe d’huile de sésame ou de noix de coco. (La brosse à dents doit être lavée avec du savon à la menthe poivrée après chaque utilisation et trempée dans du peroxyde d’hydrogène. au moins une fois par semaine.)

Pour ceux qui tombent vraiment malades ou qui sont vraiment ambitieux, faites un lavement au café. [3] Il n’y a pas de moyen plus rapide de nettoyer et de rafraîchir le sang du foie. De plus, effectuer un rinçage de la vésicule biliaire / un nettoyage du foie est un moyen efficace de décongestionner le foie, ce qui améliore ensuite les voies de détoxication lors d’une maladie, d’une maladie ou d’une blessure.

Suivez un cours intensif sur le renforcement de votre système immunitaire sur ce site Web: The Health Coach . Pour ceux qui souffrent de façon chronique de toute forme d’immunosuppression, il est impératif de faire un bilan du système immunitaire. En particulier pour les personnes qui ont souffert de l’une des maladies dégénératives chroniques ou des maladies du troisième millénaire ou des affections de la soupe alphabétique (par exemple CFS, EBV, AIDS, HIV, COPD, MS, ALS, Lupus, Lyme, Morgellons, Fibromyalgia, Rheumatoïde arthritis and other maladies auto-immunes), la réalisation d’un audit systématique du système immunitaire est un MUST. Alors qu’une forte réponse immunitaire est la MEILLEURE défense contre le coronavirus, même un un système immunitaire compromis peut être rapidement renforcé. Par exemple, un canal radiculaire ou un site de cavitation infecté peut être correctement corrigé, éliminant ainsi une charge constante du système immunitaire. [4]

Se laver soigneusement les mains pendant au moins 20 à 30 secondes avec un savon antimicrobien après avoir été en public, mais surtout après avoir manipulé tout le courrier et les colis; les aliments crus; et des emballages alimentaires tels que des boîtes, des canettes, des cartons, des bouteilles, des récipients en plastique ainsi que des tasses à boisson.

Désinfectez régulièrement toutes les poignées de porte et poignées de robinet ainsi que les poignées de porte de véhicule et le volant. Assurez-vous de garder de l’alcool éthylique et du vinaigre blanc distillé à portée de main pour désinfecter les surfaces contaminées, en particulier dans la cuisine et les salles de bains. Il existe des lingettes pour les mains emballées individuellement , qui utilisent de l’alcool pour tuer les micro-organismes pathogènes au contact, à garder dans le véhicule, ainsi que des désinfectants pour les mains qui font de même pour la maison et le bureau. [5]. Surtout, évitez de toucher vos yeux, vos oreilles, votre nez ou votre bouche (votre tête d’ailleurs) avec des mains non lavées.

Cette souche particulière de coronavirus pourrait évoluer vers une situation grave (c’est-à-dire pandémique) qui nécessitera alors une grande vigilance et une grande résolution. Soyez attentif à tout symptôme inhabituel à la maison et au travail pour vous et les autres. Éloignez-vous de toute personne qui présente tout type de symptômes de la grippe.

Évitez tous les lieux publics, lorsque cela est possible, pour le reste de la saison de la grippe. Si vous êtes l’aidant naturel ou un professionnel de la santé, prenez toutes les mesures de précaution supplémentaires pour éviter l’exposition (portez le bon type de masque de qualité hospitalière classé N95 anti-viral , lavez-vous les mains régulièrement avec du savon antimicrobien , gardez une distance de sécurité le cas échéant) , etc.). Désinfectez, désinfectez et nettoyez tout, où et quand vous en avez besoin. La cuisine et les salles de bains doivent être plus propres que jamais car c’est là que la plupart des maladies commencent.

Ne voyagez pas inutilement. Évitez particulièrement les avions, les trains, les bus, les métros et les bateaux de croisière. Au moins pour le reste de cette saison de la grippe, minimisez la fréquentation des réunions de famille, des fêtes de bureau, des restaurants, etc. Évitez toutes les conventions, conférences, forums, séminaires et autres grands lieux de réunion cette année, en particulier ceux avec nuitées.

Enfin, évitez la peur et vivez la vie avec courage en ces temps difficiles. Ayez foi en la puissance supérieure et sachez que tout se passe toujours pour le mieux. Priez pour votre protection, celle de votre famille, de vos amis et de l’humanité tout entière.

Tout le monde, faites attention!

– The Coronavirus Coach

(consultant en santé intégrative et chercheur biomédical)

La liste précédente des «choses à faire» peut sembler un peu trop ambitieuse ou exigeante pour certaines personnes. Si c’est le cas, ne faites que ce que vous pouvez… et assurez-vous de faire ce qui vous touche vraiment. Rappelles toi:

Soumis par The Coronavirus Coach

The Health Coach

L’entraîneur de coronavirus a été certifié par le conseil d’administration en médecine intégrative et est un chercheur biomédical de longue date. En tant que consultant en santé intégrative, il est coach en santé holistique et conseiller en bien-être depuis 30 ans. Au cours de la dernière décennie, deux de ses domaines de spécialité sont la dépendance à Internet et la dépendance aux smartphones. En tant que conseiller en toxicomanie et coach en dépendance, son principal objectif a été la dépendance aux smartphones et la dépression . En raison de l’épidémie en évolution rapide des maladies, blessures et maladies liées aux smartphones, The Coronavirus Coach aborde également le syndrome 5G et la grippe 5G ainsi qu’une électrohypersensibilité.