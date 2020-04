Quand les minorités sont puissantes: comment de minuscules différences génétiques peuvent avoir d’énormes conséquences culturelles

Quelle invention unique a le plus contribué à notre compréhension de la réalité? De façon appropriée, il est facile de négliger l’un des meilleurs candidats: le microscope. Il a révélé des mondes entièrement nouveaux qui existent non seulement sous nos yeux, mais en réalité à l’intérieur de nos yeux et de tous les autres organes du corps. Le microscope a appris à l’humanité que la minute peut être puissante. Par exemple, nous avons appris que des organismes jusque-là insoupçonnés, invisibles à l’œil nu, avaient façonné l’histoire et l’évolution humaines pendant d’innombrables millénaires. Soyez témoin du virus Corona et de la peste noire. La taille physique et la complexité génétique du virus sont bien inférieures à celles des êtres humains, mais le virus est en train de remodeler l’histoire humaine comme le bacille de la peste l’a fait au Moyen Âge.

Ambiguïté appliquée

Mais cette leçon de micro-puissance a apparemment été perdue pour les sociologues, les anthropologues et autres «experts» qui ont rédigé une déclaration sur «La question raciale» publiée par les Nations Unies en 1950:

Du point de vue biologique, l’espèce Homo sapiens est constituée d’un certain nombre de populations dont chacune diffère des autres par la fréquence d’un ou plusieurs gènes. De tels gènes, responsables des différences héréditaires entre les hommes, sont toujours peu nombreux par rapport à l’ensemble de la constitution génétique de l’homme et au grand nombre de gènes communs à tous les êtres humains quelle que soit la population à laquelle ils appartiennent. Cela signifie que les ressemblances entre les hommes sont bien plus importantes que leurs différences. («La question raciale», UNESCO, Paris, juillet 1950)

La déclaration est malhonnête, car elle exploite l’ambiguïté de l’expression «beaucoup plus». L’expression signifie-t-elle «beaucoup plus nombreux» ou «beaucoup plus puissants»? Les compilateurs de la déclaration, comme l’anthropologue juive Ashley Montagu , ont voulu utiliser la vérité incontestable du premier sens pour imposer le mensonge du second sens.

Humains, chimpanzés et gorilles

En utilisant ce genre de raisonnement malhonnête, vous pourriez également dire que les ressemblances entre les primates – le groupe qui contient les humains, les chimpanzés et les gorilles – sont «beaucoup plus grandes» que leurs différences. De toute évidence, les gènes que les primates ont en commun sont beaucoup plus nombreux que les gènes responsables de tout ce qui est unique à Homo sapiens. Par exemple, seul un petit nombre de gènes sous-tendent la faculté humaine de langage. Et ces gènes semblent être apparus en un clin d’œil par rapport à la durée de l’évolution.

Mais cette petite différence génétique l’emporte sur le grand nombre de gènes partagés entre les primates. La minuscule minorité de gènes pour le langage a eu un effet décisif, transformant un groupe en un nouveau type de créature – une créature qui parlait et raisonnait, et coopérait ainsi de manière nouvelle et unique. Le langage nous a rendus humains. Avec le temps, vous pourriez dire que cela nous a rendus surhumains, nous permettant de transcender la mort et la distance avec une forme de magie appelée écriture.

Les processus eugéniques au centre du judaïsme

L’écriture est sans aucun doute l’invention la plus importante de l’histoire humaine. En effet, elle a créé le concept même d’«histoire». Mais toutes les «populations» humaines n’ont pas été exposées à l’écrit pendant la même durée et au même degré. L’écriture a créé un nouvel environnement culturel dans lequel les gènes existants et émergents ont été favorisés ou défavorisés par la sélection naturelle. Il existe de bonnes preuves, par exemple, que certains groupes ont acquis des adaptations génétiques pour la lecture: voir, par exemple, la fascinante discussion de Peter Frost sur le Visual Word Form Area (VWFA). De tels gènes de « littéracie / littérisme » comme on pourrait les appeler, ne représenteraient qu’une toute petite fraction de la toute petite fraction des gènes responsables de la faculté de langage en premier lieu. Mais cette fraction de fraction pourrait, encore une fois, avoir eu des effets décisifs sur l’histoire humaine.

Après tout, un groupe évident pour la sélection par la littéracie est celui des Juifs ashkénazes, dont la culture – et les perspectives de mariage – se sont concentrées pendant de nombreux siècles sur la maîtrise de textes compliqués comme le Talmud et la Torah. Comme l’a souligné Kevin MacDonald: «le succès en tant qu’érudit était précieux car il permettait à l’érudit de contracter un mariage souhaitable, souvent avec une femme d’une famille aisée. Au cœur même du judaïsme, il y avait donc un ensemble d’institutions qui aboutiraient de manière fiable à des processus eugéniques liés à l’intelligence et à la capacité d’acquisition du savoir. »

J’ai soutenu dans “Gas-Bags Are Not Great” que le très fluide et prolifique Christopher Hitchens était, en fait, un «rabbin qui lisait et écrivait beaucoup», capable d’absorber et d’émettre des mots à grande vitesse grâce à son ascendance en partie ashkénaze descendant de générations d’Ashkenazim hautement alphabétisés.

Trotsky le talmudiste

Et Hitchens lui-même a déclaré que son grand héros Léon Trotsky (né Lev Bronshtein) « aurait fait un brillant talmudiste« . Il en serait de même pour Ashley Montagu, Morris Ginsberg et Claude Lévi-Strauss, qui étaient trois des dix soi-disant experts qui ont rédigé la déclaration de l’ONU sur «La question raciale» citée ci-dessus. Ils étaient tous des Juifs ashkénazes, ce qui est statistiquement anormal avant même de considérer qu’Ashley Montagu était la figure dominante derrière cette Déclaration. Si «les ressemblances entre les hommes sont bien plus grandes que leurs différences», comment se fait-il que la minuscule minorité d’Ashkenazim puisse être représentée de manière si disproportionnée parmi les influents idéologiquement? Les ressemblances devraient submerger les différences et les juifs ashkénazes ne devraient pas apparaître si souvent dans des situations comme celle-là.

En fait, bien sûr, de petites différences – comme les gènes du langage – peuvent avoir d’énormes conséquences. De petites différences génétiques sous-tendent que le QI et la littéracie moyens des ashkénazes sont plus élevés que la moyenne, mais ces petites différences génétiques ont conféré aux ashkénazes d’énormes avantages dans la compétition culturelle et idéologique. Mais je suggérerais également que les ashkénazes jouissent de différences minimes mais décisives dans les gènes pour une moralité élastique, qui se traduit par l’absence de toute obligation morale envers les non-juifs, comme le recommande le talmud [1].

Il est également statistiquement anormal que des fraudeurs historiques comme Robert Maxwell et Bernie Madoff soient Ashkenazi.

Sans parler de criminels sexuels prolifiques comme like Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein.

Prédateurs minoritaires, proies majoritaires

Les quatre hommes ci-dessus étaient des prédateurs et parmi les animaux inférieurs, la prédation est une stratégie évolutive sous contrôle génétique. Pourquoi le comportement prédateur ne devrait-il pas également être influencé ou contrôlé génétiquement parmi les êtres humains? Par exemple, la psychopathie est ce qu’on appelle une stratégie évolutive stable (SES), en ce sens qu’elle peut exister et être avantageuse à un certain bas niveau dans une population parce que les psychopathes ne rencontrent pas d’autres psychopathes assez souvent pour être désavantagés dans leur prédation habituelle et leur immoralité.

Deux prédateurs ashkénazes et possibles psychopathes: : Sir Philip Green et Harvey Weinstein

En d’autres termes, les psychopathes doivent être une minorité pour réussir. Cela a-t-il des implications génétiques pour les minorités raciales comme les Juifs et les Tsiganes vivant parmi les majorités raciales goyim/blanches d’Europe? Cela peut en effet avoir de telles implications, en particulier si la minorité en question développe des tabous culturels et des sanctions contre la prédation à l’intérieur du groupe plutôt qu’à l’extérieur. Mais les Juifs et les Tsiganes s’attaquent au groupe extérieur de différentes manières adaptées à leurs niveaux très différents d’intelligence et littéracie. Les ashkénazes ont eu une culture centrée sur les livres; Les Tsiganes ont eu une culture centrée sur le parasitisme de bas niveau. Et cette culture gitane a produit une autre anomalie statistique: Tyson Fury, l’actuel champion du monde des poids lourds, est un «roi gitan ( Gypsy King ) autoproclamé», issu d’une infime minorité au sein de la population européenne, sans parler du monde.

Et bien que Fury soit peut-être moins tsigane qu’Irish Traveller, les deux groupes se sont mélangés et ont des cultures similaires de combat, de philo pro-génitivité et de mépris pour l’éducation. Vraisemblablement, ils ont évolué de manière similaire, en tant que prédateurs nomades à reproduction rapide sur un groupe extérieur établi et génétiquement pacifié. La femme de Fury, Paris, veut que leurs enfants suivent la tradition gitane et quittent l’école à 11 ans comme Fury lui-même l’a fait. Au début de 2020, Fury a été accusé de fraude lors d’un test de dépistage de drogue. La criminalité est une autre tradition chez les Tsiganes et les (Travellers) gens du voyage (voir ma discussion sur le violeur en série Joseph McCann). Mais Fury semble être d’une intelligence supérieure à la moyenne, même selon les normes blanches – il a à la fois battu et dépassé son opposant noir « redoutable » Deontay Wilder – et cela explique peut-être son implication dans un autre type de criminalité. Lorsque le Guardian a rapporté la victoire de Fury sur Wilder, le journal a veillé à rappeler à ses lecteurs son précédent record de criminalité: «Dans le passé, Fury a considéré que l’homosexualité, l’avortement et la pédophilie sont équivalents. Il a déclaré que ‘les sionistes, le peuple juif … possèdent toutes les banques , tous les journaux, toutes les chaînes de télévision » et « la meilleure place pour une femme est soit dans la cuisine soit allongée sur le dos ».»

Ennemi public n ° 1 parmi les Juifs

Fury ne connaît peut-être pas le mot “hyperbole” , mais il est suffisamment intelligent pour savoir qu’il l’utilisait lorsqu’il a fait sa déclaration sur «le peuple juif sioniste». De toute évidence, ils ne possèdent pas «toutes» les choses qu’il a nommées. Mais, par rapport à leur nombre, ils détiennent un montant extrêmement disproportionné et exercent une influence extrêmement disproportionnée dans les médias et la finance.

Cependant, ils n’utilisent pas toujours cette influence dans le meilleur intérêt du groupe extérieur. Fait intéressant, les juifs et les gitans ont des termes méprisants pour le groupe extérieur: goyim et gorja, respectivement. Et tandis que le fraudeur juif Robert Maxwell (né Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch), dont les proies sont exclusivement goyim , a été enterré avec la plus haute distinction sur le terrain le plus sacré d’Israël [4], le fraudeur juif Freddy David, dont les proies sont Ashkénazes, s’est décrit comme «l’ennemi public n ° 1 dans la communauté juive» de Londres:

Un conseiller financier qui a volé 15 millions de livres sterling à des investisseurs n’a pas comparu mercredi devant son tribunal, son avocat affirmant craindre de ne pas pouvoir se préparer des aliments casher s’il est incarcéré dans une prison. Freddy David, 51 ans, a utilisé sa bonne réputation au sein de la communauté juive en tant que directeur général de HBFS Wealth Management pour vendre des produits d’investissement inexistants à ses clients.

David a transféré sa mère environ 176.000 £ alors qu’il était sous enquête et a dépensé environ 36.000 £ dans le jeu quelques jours avant qu’il ne soit finalement arrêté, a déclaré Southwark Crown Court. Il a utilisé une partie de l’investissement de 80.000 £ d’une victime pour ouvrir un restaurant appelé «Let’s Meat», visiter la Grèce et Israël et nourrir sa dépendance au jeu.

Après son arrestation, David, qui a également payé les frais de scolarité de ses enfants avec l’argent comptant, a déclaré à la police: «Je suis l’ennemi public numéro un dans la communauté juive et c’est compréhensible. Il me reste très très peu d’amis et je comprends pourquoi. » David a volé un total de 14.545.594 £ à 55 clients sur dix ans. (Le fraudeur qui a volé 15 millions de livres sterling à la communauté ne participe pas à l’audience de confiscation sur la réclamation de nourriture casher, The Jewish Chronicle, 26 février 2020 / 1er Adar 5780)

Freddy David, «Ennemi public n ° 1» parmi les Juifs

Une fois mort, il n’aura pas les honneurs de Maxwell qui ne volait que les goyim.

La «prétention alimentaire casher» de Freddy David est également un exemple de la glissance verbale qui peut être familière à quiconque s’est disputé avec un juif ashkénaze. Et revenons à une autre affirmation des Juifs ashkénazes: «les ressemblances entre les hommes sont bien plus grandes que leurs différences». Encore une fois, l’allégation est glissante, car elle repose sur l’ambiguïté de «beaucoup plus». Si vous possédez une centaine de cailloux de quartz et que je possède quatre-vingt-quinze cailloux de quartz et cinq diamants, les ressemblances entre nos actifs sont, dans un sens, «bien plus grandes que les différences». Dans un autre sens, les différences sont bien plus importantes que les ressemblances.

Avortements artistiques

Les ressemblances génétiques énormes parmi les humains sont le quartz. Les minuscules différences génétiques sont les diamants. Et quel prix mettriez-vous sur les minuscules différences génétiques qui permettent aux humains de parler et aux chimpanzés de rester muets? Mais parfois, les humains sont également incapables de parler: il existe des lois et des sanctions sociales contre la «haine» qui étouffe le débat sur le sujet même des différences humaines. J’ai argumenté dans des articles comme «La liberté de parole doit mourir!» que les Juifs ont joué un rôle central dans ce type de censure [5]. Pour les Juifs, la «liberté d’expression» signifie un discours qui les libère pour s’attaquer à la majorité blanche et renverser la culture de cette majorité. Et en parlant de subversion (tant que je peux encore), voici une dernière anomalie statistique:

Aliza Shvarts (née en 1986) est une artiste et écrivaine qui travaille dans la performance, la vidéo et l’installation. Son art et ses écrits explorent les conceptions queer et féministes de la reproduction et de la durée, et utilisent ces thèmes pour affirmer l’abjection, l’échec et la «décréation». L’idée de la décréation de Simone Weil a été décrite comme «un passage mystique du créé à l’incréé» et «un exercice spirituel du passage mystique: à travers un seuil, du créé à l’incréé».

La performance de 2008 de Shvarts Untitled [Thèse senior], 2008 a été le centre de la controverse sur le soi-disant art de l’avortement d’une étudiante de Yale, générant un débat international. L’ouvrage explore les idées de fiction et de doute et engage des enquêtes féministes sur les cadres médical, politique et juridique du genre et de la reproduction. …

Au cours de neuf mois, Shvarts a utilisé du sperme donné pour s’inséminer aussi souvent que possible entre le neuvième et le quinzième jour de son cycle menstruel. Le vingt-huitième jour de son cycle, elle a pris des médicaments à base de plantes destinés à provoquer des règles ou des fausses couches (même si elle n’a jamais su si elle était enceinte). Shvarts avait l’intention d’exposer une vidéo d’elle-même éprouvant des saignements vaginaux sur les quatre côtés d’un cube en plastique transparent, qui serait enveloppé de plastique transparent garni d’échantillons du fluide déchargé. (Voir Aliza Shvarts et la controverse sur l’art de l’avortement d’une étudiante de Yale chez Infogalactic)

Comme Bernie Madoff et Tyson Fury, Aliza Shvarts est ce qu’on pourrait appeler une valeur aberrante comportementale. Madoff a fait quelque chose d’exceptionnellement gourmand et malhonnête; Fury a fait quelque chose d’exceptionnellement athlétique et agressif; Shvarts a fait quelque chose d’exceptionnellement prétentieux et répugnant. Mais comment les minorités peuvent-elles fournir régulièrement des valeurs aberrantes comme cela si nous sommes tous les mêmes sous la peau?

Ils ne peuvent pas, mais cela n’a pas d’importance, car nous ne le sommes pas. Une minorité de gènes sépare les humains des autres primates et une minorité de gènes sépare les Juifs ou les Tsiganes des autres humains. Dans les deux cas, cette minorité de genes est décisive.

EN COMPLÉMENT

Juifs ashkénazes que signifient leurs noms variés?

De toutes les populations européennes, les Juifs ashkénazes d’Europe centrale et de l’Est furent sans doute les derniers à adopter des noms de famille. Ce processus commença à partir de 1787 dans l’Empire austro-hongrois jusqu’en 1844 dans la Russie tsariste.

Cette volonté des autorités d’imposer un nom de famille faisait partie d’un long processus de modernisation des états afin de pouvoir soumettre à l’impôt, à la conscription et à l’éducation les Juifs assujettis à leur pouvoir.

Jusqu’à ce moment, ses différents éléments (impôt, armée et éducation) relevaient des autorités juives communales et les noms juifs changeaient à chaque génération: ainsi Moïse, fils de Mendel/Moyshe ben Mendel en se mariant avec Sarah, fille de Rebecca/Sora bas Rifke (et oui, on vous la fait avec la prononciation ashkénaze) avait un fils du nom de Samuel, qui était donc Shmuel ben Moyshe… et leur fille était donc Feygele bas Sora.

Les Juifs, pour des raisons assez légitimes, n’avaient qu’une confiance toute relative dans les autorités et s’opposèrent tant qu’ils le purent à la nouvelle règle sur les noms de famille. Si dans un cadre officiel, ils durent opter pour des noms de famille, entre eux, ils gardèrent l’usage traditionnel « ben » ou « bas ».

En cherchant à grimper dans les échelons des sociétés où ils vivaient, et en particulier dans les milieux urbains, les Juifs ashkénazes finirent par adopter pleinement ces noms de famille.

Et souvent le moyen le plus simple d’adopter un nom de famille était tout simplement d’adapter le nom traditionnel que l’on avait déjà, expliquant l’usage répandu des noms de famille patronymiques et matronymiques .

PATRONYME

Que ce soit en yiddish ou en allemand, ces noms se finissent par « son », « sohn » ou « er », et dans la plupart des langues slaves, comme le polonais ou le russe, ils se terminent par « vitch » ou « witz » (on retrouve encore en Russie, l’usage très fréquent du patronyme, ainsi on appelle Mikhael Gorbatchev, Mikhael Sergeyevich Gorbatchev, sauf que dans ce cas, il change à chaque génération… ce qui ne sera pas le cas pour les Juifs).

Par exemple: le fils de Mendel choisit le nom Mendelssohn (comme le compositeur), le fils d’Abraham devint Abramson ou Abramovitch (comme l’homme d’affaires Roman Abramovich), le fils de Berl prit comme nom Berliner (que l’on retrouvera aussi après), et le fils de Kesl devint… Kessler.

MATRONYME

La présence de ces matronymes tend à montrer l’importance des femmes dans les affaires, ainsi certaines familles choisirent des noms de femmes comme racine de leur nom de famille.

Par exemple: Chaiken – fils de Chaikeh; Edelman – époux d’Edel; Gittelman – époux de Gitl; ou plus intéressant encore, Glick/Gluck qui trouverait son origine dans le personnage de Glickl de Hameln, l’un des premiers exemples de littérature yiddish; Gold/Goldman/Gulden vient probablement de Golda; Malkov de Malke; Perlman – époux de Perl; Rivken pourrait trouver son origine dans Rivke; Soronsohn, fils de Sarah.

NOMS DE LIEU

L’autre source importante pour les noms de familles ashkénazes est les lieux. Les Juifs utilisèrent les villes et les régions dans lesquelles ils résidaient et d’où leur famille était issue, en tant que nom de famille. Ainsi l’origine germanique de nombreux Juifs européens se reflètent dans leurs noms.

Par exemple: Asch est l’acronyme de certaines villes ou lieux comme Aisenstadt, Altschul ou Amsterdam. De même nous avons d’autres noms de lieux: Auerbach / Orbach ; Bacharach ; Berger ( celui qui vit dans un bourg ) ; Berg et Bergman, d’un lieu vallonné , Bayer – de Bavière ; Bamberger , Berliner , Berlinski – de Berlin ; Bloch (étranger) ; Brandeis ; Breslau ; Brodsky ; Brody ; Danziger Deutsch / Deutsche – allemand , Dorf et Dorfman , le villageois ; Eisenberg ; Epstein ; Florsheim ; Frankel – de la région de Franconie en Allemagne ; Frankfurter ; Ginsberg ; Gordon – de Grodno , en Lituanie ou du mot Gorodin russe , pour Citadin ; Greenberg ; Halperin – de Helbronn en Allemagne ; Hammerstein ; Heller – de Halle, en Allemagne ; Hollander – pas de Hollande , mais d’une ville en Lituanie fondé par les Néerlandais ; Horowitz , Hurwich , Gurevitch – de Horovice en Bohême ; Konigsberg ; Krakauer – de Cracovie , en Pologne ; Landau ; Lipsky – de Leipzig , en Allemagne, Litwak – Lituanie ; Minsky – de Minsk, en Biélorussie ; Mintz- de Mayence , Allemagne ; Oppenheimer ; Ostreicher – Autriche ; Pinsky – de Pinsk , en Biélorussie ; Posner – de Posen , Allemagne ; Prager – de Prague ; Rappoport – de Porto , Italie ; Rothenberg – trouve son origine dans la ville avec la forteresse rouge en Allemagne ; Shapiro – de Speyer , en Allemagne, Schlesinger – de la Silésie , Allemagne ; Steinberg ; Unger – Hongrie ; Vilner – de Vilnius en Lituanie ; Wallach – de Bloch , dérivé du mot polonais pour désigner les étrangers ; Warshauer / Warshavsky – de Varsovie ; Wiener – de Vienne ; Weinberg.

NOMS DE METIER

Ackerman – laboureur; Baker / Boker – boulanger; Blecher – ferblantier; Fleischer / Fleishman / Katzoff / Metger – boucher; Cooperman – chaudronnier; Drucker – imprimeur ; Einstein – maçon; Farber – peintre / teinturier; Feinstein – bijoutier; Fisher – pêcheur; Forman – conducteur d’attelage; Garber / Gerber- tanneur; Glazer / Glass / Sklar – vitrier; Goldstein – orfèvre; Graber – graveur; Kastner – ébéniste; Kunstler – artiste; Kramer – gardien de magasin; Miller – meunier; Nagler – fabricant de clous ; Plotnick – charpentier; Sandler / Shuster – cordonnier; Schmidt / Kovalsky – forgeron; Shnitzer – sculpteur; Silverstein – bijoutier; Spielman – player (musicien?); Stein / Steiner / Stone – bijoutier; Wasserman – porteur d’eau

NOMS DE MARCHAND

Garfinkel / Garfunkel – négociant en diamants; Holzman / Holtz / Waldman – marchand de bois; Kaufman – marchand; Rokeach – marchand d’épices; Salzman – marchand de sel; marchand Seid / Seidman-soie; Tabachnik – tabac vendeur; Tuchman – marchand de drap; Wachsman – Cire revendeur; Wechsler / Halphan – changeur de monnaie; Wollman – marchand de laine; Zucker / Zuckerman – marchand de sucre

NOMS LIÉS À LA CONFECTION

Kravitz / Portnoy / Schneider / Snyder – tailleur; Nadelman / Nudelman – également tailleur (étymologie « aiguille »); Sher / Sherman – également sur ​​mesure (étymologie de «ciseaux»); Presser / Pressman – presseur de vêtements ; Futterman / Kirshner / Kushner / Peltz – fourreur; Weber – tisserand

NOMS LIÉS AU SOIN

Aptheker – pharmacien; feldcher – chirurgien; Bader / Teller – coiffeur

NOMS ASSOCIÉS AU NÉGOCE D’ALCOOL

Bronfman / Brand / Brandler / Brenner – distillateur; Braverman / Meltzer – brasseur; Kabakoff / Krieger / Vigoda – tavernier ; Geffen – marchand de vin; vin / Weinglass – marchand de vin; Weiner (ou Wiener)– vigneron

NOMS ASSOCIÉS À LA VIE RELIGIEUSE OU COMMUNAUTAIRE

Altshul / Althshuler – associé à l’ancienne synagogue de Prague; Cantor / Kazan / Singer / Spivack – chantre à la synagogue; Feder / Federman / Schreiber – scribe; Haver – de Haver (fonctionnaire de la cour); Klausner – rabbin de petite congrégation ; Klopman – appelle les gens à la prière du matin en frappant sur leurs volets; Lehrer / Malamud / Malmud – enseignant; Rabin – rabbin (Rabinowitz-fils de rabbin), London – érudit, de l’hébreu « lamden » (mal compris par les inspecteurs de l’immigration à l’arrivée des migrants aux USA); Reznick – abatteur rituel; Richter – juge; Sandek – parrain; Schechter / Schachter / Shuchter etc – abatteur rituel de l’ hébreu Schochet; Shofer / Sofer / Schaeffer – scribe; Shulman / Skolnick – sacristain; Spector – inspecteur ou le superviseur des écoles.

NOMS FORMÉS À PARTIR D’UNE PARTICULARITÉ PHYSIQUE, DE CARACTÈRE, ETC

Alter / Alterman – vieux; Dreyfus – trois pieds, peut-être une référence à quelqu’un qui marchait avec une canne; Erlich – honnête, Frum – pieux; Gottlieb – aimant Dieu, peut-être une référence à quelqu’un de très pieux; Geller / Gelber – jaune, peut-être une référence à quelqu’un avec des cheveux blonds; Gross / Grossman – grand; Gruber – grossier ou vulgaire; Feifer / Pfeifer – siffleur; Fried / Friedman – heureux; Hoch / Hochman / Langer / Langerman – haut; Klein / Kleinman – petit; Koenig – roi, peut-être quelqu’un qui a été choisi comme un « Roi de pourim, » en réalité un pauvre; Krauss – bouclé, comme dans les cheveux bouclés; Kurtz / Kurtzman – courte; Reich / Reichman – riche; Reisser – géant; Roth / Rothman – tête rousse; Roth / Rothbard – barbe rousse; Shein / Schoen / Schoenman – joli, beau ; Schwartz / Schwartzman / Charney – cheveu noir ou teint foncé; Scharf / Scharfman – affuté donc futé, intelligent ; Stark – fort, du yiddish shtark; Springer – personne vivante , du yiddish springen « saut ».

NOMS VENANT D’INSULTES

Certains eurent des insultes comme nom. La plupart ne les ont pas conservé, mais certains nous sont parvenus:

Billig – avare ; Gans – oie; Indyk – oie; Grob – rugueux / grossier ; Kalb – vache

NOMS VENANT D’ANIMAUX

Baer / Berman / Beerman / Berkowitz / Beronson – ours; Adler – aigle (peut provenir d’une référence à un aigle dans le psaume 103: 5); Einhorn – licorne; Falk / Sokol / Sokolovksy – faucon; Fink – pinson; Fuchs / Liss – renard; Gelfand / Helfand – chameau (signifie techniquement éléphant, mais a été utilisé également pour le chameau); Hecht – brochet; Hirschhorn – bois de cerf; Karp – carpe; Loeb – lion; Ochs – bœuf; Strauss – autruche (ou bouquet de fleurs); Wachtel – caille.

NOMS HEBREUX

Certains Juifs prirent tout simplement des noms issus de la tradition juive:

Cohen (Cohn, Kohn, Kahan, Kahn, Kagan); Levi (Levy, Levine, Levinsky, Levitan, Levenson, Levitt, Lewin, Lewinsky, Lewinson); Aaron — Aronson, Aronoff; Asher; Benjamin; David — Davis,Davies; Ephraim — Fishl ; Emanuel — Mendel ; Isaac — Isaacs, Isaacson/Eisner; Jacob — Jacobs, Jacobson, Jacoby ; Judah — Idelsohn,Udell,Yudelson ; Mayer-Meyer; Menachem — Mann,Mendel ; Reuben — Rubin ; Samuel — Samuels, Zangwill ; Simon — Schimmel; Solomon — Zalman.

NOMS VENANT D’ACRONYMES HEBRAÏQUES

Baron – Bar Aaron (fils d’Aaron); Beck – bene kedoshim (descendant des martyrs); Getz – gabbaï tsedek (chef juste de la synagogue); Katz – Kohen tsedek (prêtre juste); Metz – de Moré tsedek (professeur de justice) ; Sachs, Saks – Zera Kodesh shemo (« son nom descend de martyrs »); Segal – Ce gan levis (Levite de second rang)

AUTRES NOMS ISSUS DE L’HÉBREU ET DU YIDDISH

Lieb signifie «lion» en yiddish . C’est la racine de beaucoup de noms de famille ashkénazes notamment Liebowitz , Lefkowitz , Lebush et Leon . Il est la traduction yiddish du mot hébreu pour le lion – Aryeh . Le lion était le symbole de la tribu de Juda .

Hirsch signifie « cerf » en yiddish . C’est la racine de beaucoup de noms de famille ashkénazes dont Hirschfeld , Hirschbein / Hershkowitz ( fils de Hirsch ) / Hertz / Herzl , Cerf , Hart , et Hartman . Il est la traduction yiddish du mot hébreu pour la gazelle – tsvi . La gazelle était le symbole de la tribu de Nephtali.

Taub signifie » Colombe » en yiddish . C’est la racine du nom de famille ashkénaze Tauber . Le symbole de la colombe est associée au prophète Jonas.

Wolf est la racine des noms de famille ashkénazes Wolfson , Wouk et Volkovich . Le loup était le symbole de la tribu de Benjamin .

Eckstein – yiddish pour la pierre angulaire, du psaume 118: 22

Good(man) – traduction en yiddish du mot hébreu pour «bon» : Tuviah

Margolin – Perle en Hébreu.

NOMS QUI ETAIENT COOL A L’ÉPOQUE

Quand les Juifs de l’Empire austro-hongrois durent choisir un nom, certains décidèrent, dans l’ambiance romantique de l’époque, de choisir des noms liés à la beauté et à la nature.

Applebaum – pommier; Birnbaum – poirier; Buchsbaum – buis; Kestenbaum – châtaignier; Kirshenbaum – cerisier; Mandelbaum – amandier; Nusbaum (verifier le nom)– noisetier; Tannenbaum – sapin; Teitelbaum – palmier.

AUTRES NOMS

D’autres noms, choisis ou achetés, étaient des combinaisons avec ses racines : Blumen (fleur) , Fein (Mende) , Gold , Green , Lowen (lion) , Rosen (rose) , Schoen / Schein (assez) – combinaison avec berg (colline ou montagne) , Thal (vallée) , Bloom (fleur) , Zweig (couronne) , Blat (feuille) , vald ou wald (bois) , feld (champ)

Divers autres noms inclus

Diamant ; Glick / Gluck – chance ; Hoffman – Espoir ; Fried / Friedman – bonheur ; Lieber / Lieberman – amant .

Il y a aussi des noms de famille sans aucune racine juive : Sender / Saunders – d’Alexandre; Kelman / Kalman – du nom grec Kalonymous , populaire parmi les Juifs dans la France médiévale et l’Italie . Il est la traduction grecque de l’Hébreu » Shem Tov » ( bon nom ) ; Marcus / Marx – du latin , se référant à la païenne Déesse Mars .

Enfin, il y a eu des noms modifiés ou raccourcis par les inspecteurs de l’immigration aux USA à Ellis Island ou par les immigrants eux-mêmes et leurs descendants afin d’avoir une sonorité plus américaine, ce qui explique pourquoi » Sean Ferguson » était un Juif.