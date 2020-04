Nouvel Ordre Mondial:La vérité sur le 11 septembre, la vérité sur le coronavirus : hystérie sioniste, verrouillage des médias

Guerre à l’horizon ?

« Par ailleurs, le processus de transformation, même s’il apporte un changement révolutionnaire, sera probablement long, en l’absence d’un événement catastrophique et catalyseur – comme un nouveau Pearl Harbor » … « Et les formes avancées de guerre biologique qui peuvent « cibler » des génotypes spécifiques peuvent transformer la guerre biologique du domaine de la terreur en un outil politiquement utile ». Le Projet pour un Nouveau Siècle Américain, Reconstruire les Défenses de l’Amérique (septembre 2000)

J’ai passé la majeure partie de la période 2004-2006 à accuser Dick Cheney et Donald Rumsfeld pour le 11 septembre. Comme vous pouvez l’imaginer, j’ai eu droit à beaucoup de réactions négatives. Étrangement, les cris les plus forts et les plus hystériques ne venaient pas de patriotes républicains rouge-blanc-bleu, mais de Sionistes apparemment fous qui criaient : « Pourquoi haïssez-vous autant les Juifs, vous êtes antisémite [1] ? »

Au début, je n’ai jamais compris pourquoi le fait d’accuser deux non-juifs, Cheney et Rumsfeld, a suscité ce genre de réaction. Il semblait également étrange que quiconque parle des démolitions explosives des tours 1, 2 et 7 du World Trade Center [a] soit traité de détesteur des Juifs [2]. Le fait de se demander ce qui est arrivé au Pentagone, s’il y a vraiment eu des pirates de l’air ou des appels téléphoniques, qui a vraiment envoyé l’anthrax, qui a racheté les options de vente, qui a affiché sa prescience, et ainsi de suite, a suscité la même réaction hystérique de la part des membres israéliens du Comité America First. Ce n’est qu’après avoir examiné les antécédents ethniques et loyalistes étrangers du groupe de réflexion Project for the New American Century (PNAC), de Larry Silverstein [b] et d’autres suspects du 11 septembre que j’ai commencé à comprendre que « les Sionistes protestent trop ».

Nous sommes actuellement confrontés au 9/11-2B, le cygne noir du coronavirus.

Tout comme le 11 septembre a terrorisé, choqué et fermé les États-Unis pendant quelques jours, il semble que le Covid-19 fera de même, mais plus encore. Au lieu de quelques jours, nous pourrions être fermés pendant quelques mois, voire quelques années. Et une fois de plus, les Sionistes font hystériquement pression sur ceux d’entre nous qui remettent en question l’histoire officielle. Le site de propagande du lobby israélien The Algemeiner a récemment publié un article à succès intitulé « Les Islamistes considèrent le Coronavirus comme une conspiration sioniste-américaine ». L’attaque suivante a été lancée contre votre serviteur :

« Press TV, pendant ce temps, a publié un article du théoricien américain de la conspiration Kevin Barrett pour soutenir l’affirmation selon laquelle le coronavirus est une conspiration américano-israélienne utilisant la guerre biologique pour nuire à l’Iran. « Les États-Unis et Israël mènent une guerre biologique à grande échelle », tel était le titre de l’article du 7 mars.

Barrett, « un diseur de vérité sur le 11 septembre », est devenu complètement fou dans son récit :

« Les États-Unis ont mené une guerre biologique contre leur propre Congrès en 2001 avec le volet « anthrax » de l’opération sous « faux drapeau » du 11 septembre, qui a terrorisé Tom Daschle et Patrick Leahy, les dirigeants du mouvement qui bloquait le Patriot Act, pour qu’ils finissent par autoriser le Patriot Act.

« Les États-Unis sont dirigés par des fous, des psychopathes tout à fait capables de déclencher la Troisième Guerre Mondiale par le biais d’une attaque de guerre biologique contre la Chine et l’Iran, la composante iranienne étant vraisemblablement dirigée par Israël. C’est l’explication la plus probable de ce à quoi nous assistons ».

C’est le genre de pourriture que publie Press TV ».

L’Algemeiner a également fustigé les Musulmans qui ont réagi négativement à l’annonce par Israël qu’il aurait un vaccin contre le coronavirus prêt « dans quelques semaines ». Le média a cité des Musulmans britanniques, iraniens et algériens qui rechignent à acheter des vaccins à Israël et/ou qui se demandent comment Israël aurait pu développer un vaccin contre un nouveau virus malveillant dans un délai aussi court, s’il n’avait pas développé simultanément le virus et le vaccin. [c]

Israël pourrait-il profiter d’un cygne noir désastreux qu’il a contribué à créer ? C’est déjà arrivé une fois. Avant le 11 septembre, la population juive d’Israël fuyait, l’émigration nette étant supérieure à l’immigration nette, tandis que l’effondrement des dotcoms et les attentats suicides faisaient s’effondrer l’économie de l’État juif. Le mouvement islamique mondial prenait de la vitesse ; il semblait probable que les Musulmans récupèrent sous peu la garde de leurs lieux saints. (Les Musulmans ont administré les lieux saints à Jérusalem/al Qods et dans ses environs pratiquement depuis que l’Islam existe, moins quelques brefs et sanglants intermèdes de croisés, jusqu’à ce que l’actuel génocide sioniste commence il y a moins d’un siècle).

Pendant la période précédant le 11 septembre, comme l’explique Naomi Klein dans « La Stratégie du Choc [3] », Israël a mis tous ses pions dans les start-ups anti-terroristes et a touché le jackpot le 11 septembre 2001. Un raz-de-marée de propagande anti-islamique a balayé le globe, balayant le déferlement du Réveil Islamique et laissant à sa place l’holocauste de 27 millions de Musulmans qui se poursuit aujourd’hui.

Le cygne noir du 11 septembre était essentiellement une opération de propagande destinée à diaboliser l’Islam et les Musulmans en général, et les anti-Sionistes en particulier, au service d’un changement de l’arc de l’histoire au profit d’Israël. Mais elle a été vendue par les crypto-sionistes du PNAC à des gens comme Cheney et Rumsfeld comme une recette pour prolonger l’empire américain pour un nouveau siècle américain grâce à un « Nouveau Pearl Harbor ».

Le cygne noir du coronavirus d’aujourd’hui, comme le 11 septembre, a toutes les caractéristiques d’une opération de contrôle de masse basée sur le traumatisme. Il a déjà été utilisé pour diaboliser la Chine de la même manière que le 11 septembre a été utilisé pour diaboliser l’Islam : Tout comme nous étions censés détester les Musulmans suicidaires fous qui aspirent à des harems de vierges de l’au-delà, nous sommes maintenant censés éprouver du dégoût pour les Chinois qui avalent de la soupe de chauves-souris. Et tout comme nous étions censés détester les gouvernements brutaux et incompétents des nations à majorité musulmane, on nous dit maintenant de vilipender le régime oppressif de Pékin, accro à la censure. C’est peut-être une pure coïncidence si cette diabolisation générale des deux plus grandes civilisations classiques du monde, basée sur deux événements cygne noir d’origine suspecte et suscitant la peur, est survenue dans le sillage de la déclaration de Bernard Lewis reprenant Samuel Huntington selon laquelle le XXIe siècle serait l’ère du « choc des civilisations ». Après tout, même les théories les plus folles sur les coïncidences s’avèrent parfois vraies.

Que le principal laboratoire américain de fabrication d’armes biologiques, Fort Detrick, ait été fermé à l’été 2019 par crainte de voir s’échapper des agents pathogènes utilisés à des fins militaires peut également être une coïncidence. Il s’agit probablement aussi d’une coïncidence si des athlètes militaires américains absurdement sous-performants sont venus à Wuhan pour les Jeux Militaires Mondiaux en octobre et ont depuis été accusés par le Ministère des Affaires Étrangères chinois d’être la source de la pandémie de Covid-19 ou qu’au même moment où ces « athlètes » étaient à Wuhan [d], le Forum Économique Mondial, la Fondation Bill et Melinda Gates, Johnson & Johnson et d’autres titans de l’establishment organisaient une simulation de pandémie appelée Event 201. Peut-être est-ce une coïncidence que le virus soit apparu à Wuhan, où se trouve le plus grand laboratoire de biodéfense de Chine et le plus grand centre de transport du pays, juste à temps pour le Nouvel An chinois, lorsque la plupart des Chinois se rendent chez des parents. De même, il pourrait bien être fortuit que la vie réelle sous pandémie de Covid-19 imite presque parfaitement « Lockstep », la recette de la Fondation Rockefeller pour un État policier mondial émergeant sur le dos d’une pandémie de type coronavirus.

Néanmoins, il se pourrait que les soupçons du gouvernement chinois à l’égard des États-Unis, ou les soupçons d’autres pays à l’égard d’Israël (notamment en ce qui concerne la catastrophe du coronavirus en Iran) soient justifiés. Mais de telles possibilités sont bien loin de la « Fenêtre d’Overton » des médias grand public. Tout le sujet des armes biologiques en relation avec le coronavirus est une zone interdite aux médias de masse, tout comme les preuves et les arguments réfutant l’histoire officielle l’étaient après le 11 septembre. Le fait même que de telles choses soient indicibles dans les médias suggère qu’une autre opération de propagande malveillante est en cours.

Tout comme j’en suis venu à rejeter l’histoire officielle du 11 septembre en comparant les arguments et les preuves cités par les partisans et les opposants de cette thèse, je penche actuellement pour l’interprétation « anglo-sioniste » du coronavirus basée sur ce que j’ai vu jusqu’à présent chez les opposants comme chez les partisans. J’ai récemment écouté les arguments de Peter Myers selon lesquels le Covid-19 a été fabriqué dans un laboratoire – « très probablement à l’Institut de Virologie de Wuhan (WIV) » (lire ses sources ici). Myers se concentre sur une trace écrite documentant la recherche sur le virus de la chauve-souris à Wuhan et à l’Université de Caroline du Nord, les allégations d’espionnage de guerre bactériologique chinoise, etc. Si son scénario, une libération accidentelle provenant du WIV, n’est pas impossible, les preuves qu’il cite sont également compatibles avec la fabrication délibérée d’une deuxième histoire qui serait déployée si la légende « le Covid-19 a spontanément sauté des chauves-souris aux humains », était réfutée de façon concluante. La même deuxième histoire fonctionnerait entre-temps comme une théorie de conspiration de « blâme des Chinois », poussée par Steve Bannon, Tom Cotton et d’autres sources néoconservatrices et anti-chinoises.

La question de savoir si le virus a évolué naturellement ou s’il a été créé par l’homme est toujours ouverte. Les autorités traditionnelles, comme le magazine Nature, défendent naturellement la position « évolution naturelle » aussi fermement qu’elles le peuvent… ce qu’elles devraient faire, que ce soit vrai ou non. D’autres sources affirment que « la glycoprotéine du 2019-nCoV contient un clivage absent dans le CoV – ce qui montre qu’elle a été conçue plutôt qu’évoluée ».

Comme pour le 11 septembre, les preuves scientifiques sur le coronavirus peuvent donner lieu à un débat de longue haleine. En attendant, le monde avance. Avec le recul de 2020, je peux maintenant voir que j’aurais dû immédiatement interpréter le 11 septembre comme un faux drapeau probable, sur la base de cui bono. Aujourd’hui, poser la même question sur le coronavirus, « qui en profite », ne donne que des résultats légèrement moins évidents.

Mais si le Covid-19 était une attaque biologique contre la Chine, l’Italie, premier partenaire européen de la Chine, et l’Iran, ami proche de la Chine au Moyen-Orient (et ennemi juré des anglo-saxons), pourquoi se propage-t-il ailleurs ? Un sceptique du fil de diffusion de Pepe Escobar a récemment répondu : « Salut Pepe, je suis convaincu que les faits ne soutiennent pas ta théorie. Les dommages causés à l’Occident sont plus importants que ceux causés à la Chine et il serait suicidaire que les États-Unis élaborent une telle stratégie. Pourquoi exclure les causes naturelles comme la grippe espagnole ? »

Il est vrai que la plupart des stratèges militaires n’aiment pas les armes biologiques en raison de leur énorme potentiel de retour de flamme : Il n’y a aucune garantie qu’un virus en mutation se colle à la race ou à la zone géographique que vous attaquez. Bien que le Covid-19 ait d’abord frappé la Chine, dans des circonstances très suspectes, faisant de lui « le virus chinois » selon les termes de Donald Trump (et, de manière subliminale, dans les rapports des médias de masse et dans l’opinion publique mondiale), il est en train de paralyser les économies américaine et européenne. Une équipe de guerre biologique américaine, aussi « voyou » soit-elle – et encore moins les hauts responsables de la Sécurité Nationale de l’État – aurait-elle pu être assez folle pour risquer ce genre de retour de flamme ?

Elle l’était certainement en 2001. Le Covid-19 est le nouveau 11 septembre, le nouvel « événement transformateur », le nouvel « événement décisif dans l’histoire américaine ». Il pourrait entraîner des pertes humaines et matérielles sans précédent en temps de paix et saper le sentiment fondamental de sécurité de l’Amérique… Comme Pearl Harbor, cet événement diviserait son passé et son avenir en un avant et un après. Les États-Unis pourraient réagir par des mesures draconiennes, en réduisant les libertés civiles, en permettant une surveillance plus large des citoyens, la détention de suspects et le recours à la force meurtrière.

Cela semble, pour la plupart d’entre nous, être une perspective désagréable. Pourtant, l’un des auteurs de « Catastrophic Terrorism: Tackling the New Danger » (Terrorisme catastrophique : Faire face au nouveau danger), Philip Zelikow, est l’un des principaux suspects dans l’orchestration du 11 septembre, qui s’est produit moins de trois ans après la publication de cet article. Le tsar Zelikow, essentiellement le seul auteur de l’œuvre de fiction risible connue sous le nom de « Rapport de la Commission sur le 11 septembre », aurait pu voir les dégâts considérables causés aux États-Unis, et pas seulement la perte des tours commerciales et de quelques milliers de personnes remplaçables, mais aussi l’hémorragie de plus de 6.000 milliards de dollars, ainsi que la perte de réputation encore plus grande dans les « guerres éternelles » déclenchées par le 11 septembre, comme si elles « en valaient la peine », au sens où Madeleine Albright déclarait que le meurtre d’un demi-million d’enfants irakiens « en valait la peine ».

Les fous de néocons qui pensaient que le 11 septembre en valait la peine pourraient-ils ressentir la même chose à propos d’une attaque de guerre biologique contre le coronavirus ? C’est possible. Comme l’a suggéré Pepe Escobar, l’Évènement Covid-19 Transformateur agit comme un « coupe-circuit global ». Sa conclusion :

« Ce qui est certain, c’est que toute l’économie mondiale a été frappée par un disjoncteur insidieux, littéralement invisible. Ce n’est peut-être qu’une « coïncidence ». Ou bien, comme certains le soutiennent avec audace, cela peut faire partie d’une éventuelle opération psychologique massive créant l’environnement géopolitique et d’ingénierie sociale parfait pour une domination totale ».

Comment un coupe-circuit pourrait-il favoriser la domination de tout le spectre ? Premièrement, les néocons reconnaissent que l’ascension inexorable de la Chine au rang de première puissance mondiale [4], et l’effondrement concomitant de l’empire anglo-sioniste, est pratiquement un fait accompli en l’absence d’un cygne noir qui briserait les circuits. Tout comme les Sionistes ont eu besoin du cygne noir du 11 septembre pour obtenir leur « rupture nette » avec une trajectoire historique menant à la fin de l’État juif d’apartheid, les anglo-sionistes pourraient aussi se rendre compte qu’il faudrait quelque chose de tout aussi « transformateur » pour prévenir la montée en puissance de la Chine.

Les États-Unis ne peuvent pas gagner une guerre commerciale avec la Chine. Ils ne peuvent pas gagner une guerre nucléaire. Ils ne peuvent pas gagner une guerre terrestre conventionnelle. Pourtant, du point de vue du néoconcept, ils ont besoin d’une sorte de guerre le plus rapidement possible avant que la Chine ne devienne trop forte. Si vous êtes un stratège néocon intransigeant qui se consacre à contrer la Chine à tout prix, vous pourriez opter pour une approche furtive de guerre 5G, avec entre autres tactiques des frappes de guerre biologique douteuses. Vous pourriez être assez stupide ou fou pour ne pas envisager la possibilité d’un retour de flamme. Mais il est plus probable que vous accueilleriez ce retour de flamme comme une occasion de détruire l’économie américaine actuelle, qui dépend totalement des importations chinoises, et de reconstruire un nouveau système plus spartiate adapté à une longue guerre 5G contre la Chine (et la Russie, l’Iran, le Venezuela et tous ceux qui ne suivront pas vos ordres).

Les analystes stratégiques s’accordent à dire que le prélude nécessaire à l’intensification de la guerre entre les États-Unis et la Chine serait un découplage des économies américaine et chinoise. Ce découplage est en cours, grâce aux coronavirus. Une fois le point de non-retour dépassé, la guerre devient beaucoup plus probable.

Se réfugier dans une guerre sérieuse contre la Chine et ses alliés nécessiterait également un changement psychologique et culturel important de la part du peuple américain. Jusqu’à présent, ils ont été paresseux, indisciplinés, dépendants d’une consommation sans grande production et peu disposés à se sacrifier (bien que tout à fait disposés à assassiner des étrangers à distance de sécurité depuis une base de drones). Seul un choc psychique profond, et quelques graves privations, pourraient les rééquiper en tant que soldats potentiels et participants à une guerre totale dans une lutte mortelle et dangereuse pour maintenir les privilèges de domination mondiale de leurs dirigeants. C’est du moins ce que les néocons pourraient imaginer [5].

Le mouton paniqué, piétiné dans les rayons de papier toilette par le Coronavirus 911-2B, sera-t-il redirigé vers un mode de vie hyper-militarisé digne d’une longue guerre pour la domination du spectre complet ? La Grande Dépression du Coronavirus va-t-elle se terminer par la Troisième Guerre Mondiale, tout comme la première Grande Dépression s’est terminée par la Seconde Guerre Mondiale, avec le keynésianisme militaire « sauvant » une fois de plus une économie morte dans l’eau ? Le 11 septembre et les guerres du 11 septembre nous paraîtront-ils de petites histoires une fois que nous aurons vu les Guerres du Coronavirus ?

[1] De 2006 à 2011 environ, ma page Wikipédia sur la vérité sur le 11 septembre a été entachée par de fausses accusations, provenant d’un blog anonyme, selon lesquelles j’étais un « partisan des négationnistes de l’Holocauste ». À l’époque, je ne connaissais presque rien du révisionnisme de l’Holocauste et je ne reconnaissais même pas le nom du « négationniste de l’Holocauste » qu’on m’accusait de soutenir. Pendant plusieurs années, d’innombrables tentatives ont été faites pour corriger les dizaines de fausses déclarations me concernant sur Wikipédia, mais les fausses informations réapparaissaient immédiatement en quelques heures, parfois en quelques minutes.

[2] Lorsque j’ai amené Richard Gage, de « Architects and Engineers for 9/11 Truth », à Madison, dans le Wisconsin, la première question de l’interviewer radio « alternatif » de WORT était « pourquoi haïssez-vous les Juifs ? Gage était perplexe. Lui et son organisation se concentrent sur les preuves scientifiques de la démolition contrôlée, et non sur la question de savoir qui l’a fait.

[3] Une série de nouvelles entreprises ont été lancées, spécialisées dans des domaines aussi variés que l’exploration de données, les caméras de surveillance et le profilage de terroristes. Lorsque le marché de ces services et dispositifs a explosé dans les années qui ont suivi le 11 septembre, l’État israélien a ouvertement adopté une nouvelle vision économique nationale : la croissance fournie par la bulle Internet serait remplacée par un boom de la sécurité intérieure ». (Naomi Klein, La Stratégie du Choc, p.435)

[4] L’Initiative Ceinture et Route (BRI) chinoise est sur le point de mettre fin à la domination occidentale du commerce mondial, de la même manière que la route maritime européenne vers l’Asie a mis fin à la domination musulmane par la route de la soie il y a 500 ans. Pour une perspective historique, lire « The Silk Roads: A New History of the World », de Peter Frankopan.

[5] « Selon cette vision perverse (néoconservatrice) du monde, si l’Amérique ne parvient pas à réaliser son destin national et est enlisée dans une guerre perpétuelle, alors tout va bien. L’humanité de l’homme, définie en termes de lutte jusqu’à la mort, est sauvée de l’extinction… À mon avis, cette glorification fasciste de la mort et de la violence découle d’une profonde incapacité à célébrer la vie, la joie et le pur plaisir de l’existence ». -Shadia Drury

par Kevin Barrett. Veterans Today