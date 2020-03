Pandémie:La Peste noire et les changements brusques de la Terre au 14e siècle

La période allant de 1310 à 1350 a vu la mort de 50 à 70% de la population d’Europe et d’Asie, dans certaines régions, le bilan des décès cumulé des années de la peste noire à lui seul serait de l’ordre de 75%. Il a fallu plus de 200 ans à la population européenne pour retrouver les chiffres précédents de la fin du XIIIe siècle. [1] Déjà en 1315 -1320, le déclin de la population a coïncidé avec des catastrophes naturelles qui ont conduit à l’échec des récoltes, à l’abandon des terres agricoles et à la Grande Famine qui a tué environ 30% de la population européenne.

La plus grande perte de vie est bien sûr attribuée à la pandémie de peste noire de 1348-51, qui est communément considérée comme le résultat d’une maladie contagieuse importée d’Extrême-Orient. Les modèles traditionnels soutiennent qu’il s’agit de peste bubonique, d’autres suggèrent la peste pneumonique, l’anthrax ou la petite vérole.

La période à partir de 1290 a vu de graves changements climatiques et des anomalies astronomiques, qui ont abouti à la crise de 1348. Les événements de ce point culminant ont impliqué des observations de comètes / météores, des tremblements de terre, des gaz nocifs de l’air, du sol et de la mer.

Dans cette enquête, nous examinerons les preuves d’un large éventail d’irrégularités géologiques et astronomiques et leurs effets sur la société. Il semble approprié de faire la distinction entre les perturbations qui s’étalent sur plusieurs décennies et les changements abrupts qui culminent directement avant et pendant la pandémie.

-Tout d’abord, les changements qui ont commencé à se produire à la fin du 13 e siècle, à peu près entre les années 1280 et les années 1340, y compris les saisons froides et humides et les inondations, en alternance avec les sécheresses, la première vague de froid qui a inauguré le petit âge glaciaire, météore activité, tremblements de terre, diminution de l’activité des taches solaires, réduction de la croissance des arbres, mauvaises récoltes, effondrement agricole, famine, invasions acridiennes, guerres.

Tout cela a été précédé d’une activité volcanique enregistrée au milieu et à la fin des années 1200.

Ensuite, je voudrais attirer l’attention sur les changements qui se sont produits directement avant et pendant la pandémie, et la montée soudaine de certains des phénomènes susmentionnés: tremblements de terre, gaz nocifs, tempêtes, observations de météores / comètes, «feu de le ciel », les inondations, les éclairs et autres phénomènes électriques atmosphériques, le comportement humain erratique. Vous pourriez peut-être avoir une idée de la raison pour laquelle beaucoup de gens à l’époque croyaient que la fin des temps bibliques avait commencé.

Le dendrochronologue Mike Bailey a provoqué un tollé dans la communauté scientifique, soulignant l’activité cométaire dans son excellent New Light on the Black Death 2009 . Il avait identifié un événement climatique mondial sous la forme d’une réduction de la croissance des arbres à l’époque. Une comète a été vue au-dessus de Paris en août 1348 au-dessus de Paris. Dans ce texte, je présenterai de nombreuses sources historiques supplémentaires de bouleversements célestes et géologiques dans les années immédiates de la crise de 1348, mais je me concentrerai sur les changements à long terme de la Terre et leurs connexions astronomiques, y compris l’activité solaire. Une comète ou un essaim de comètes n’a-t-il pas à lui seul altéré l’émission solaire? Clube et Napier notent le milieu du 14 e siècle comme une période de forte activité météoritique. [2]

Impacts des météorites et changements «induits cosmiquement induits»

Si les facteurs cosmiques sont pris en compte en relation avec des changements brusques de la terre, l’accent est généralement mis sur les impacts cinétiques des météorites ou des nuages ​​de poussière. Et en effet, pour la période de la peste noire, les témoignages oculaires indiquent fortement que les chutes célestes ont été le principal instigateur de l’apogée de la crise humaine de 1348.

Mais il existe d’autres sources de perturbations cosmiques qui laissent beaucoup moins d’empreintes digitales. Les changements dans le champ magnétique solaire, modulant les rayons cosmiques galactiques, ne laissent pas de cratères, mais peuvent avoir un impact spectaculaire sur la stabilité de la biosphère, par exemple, un faible nombre de taches solaires et donc un plus grand afflux de rayons cosmiques sont directement corrélés aux éruptions volcaniques. [3]

Johannes Nohl (1926) a décrit la peste noire comme un tournant qui a marqué le début de la renaissance.

Ce n’est qu’en 1980, lorsque Luis Alvarez et son fils ont fourni la preuve de leur hypothèse d’un impact de comète dans la péninsule du Yucatan qui a mis fin à l’ère des dinosaures c. Il y a 65 millions d’années, ce qui est maintenant un savoir bien accepté.

En ce qui concerne les épisodes plus récents: l’événement Younger Dryas Boundary de 10 900 av.J.-C. – et l’extinction de la plupart des grands mammifères en Amérique du Nord – révèle son importance accrue à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont émergé (en particulier depuis 2007, lorsque de nouvelles preuves pour l’hypothèse de l’impact des jeunes Dryas a été présentée) [4] . Nous prenons conscience que cette catastrophe mondiale provoquée cosmiquement et ses implications sont également importantes pour les personnes présentes et futures.

Ainsi, l’intervalle de temps autour de la peste noire peut également servir de démonstration de la façon dont la sensibilisation du public aux changements extrêmes de la Terre généralisés (y compris les anomalies coïncidentes dans le ciel) peut être perdue et oubliée en quelques générations, et d’autres explications et modèles théoriques fournis par les universitaires consensus, sont acceptés comme fait historique. Dans le même temps, les témoignages et chroniques des témoins oculaires sont toujours accessibles au public (étayés par des données géologiques), ce qui permet de reconstituer une grande partie des événements de l’époque. Par exemple, le géologue Christian Pfister explique comment, après des décennies de refroidissement sévère et de conditions météorologiques extrêmes, les conditions humides et fraîches ont conduit à «l’absence d’été» pendant trois années consécutives »avant le début de la peste noire. [5] En effet, les citoyens européens se référaient non seulement aux trois, mais aux quatre années précédant la peste noire comme aux «quatre années sans été» (voir 3.1.2).

Nous examinerons les données scientifiques pour démontrer que de nombreux récits de témoins oculaires, aussi bizarres qu’ils puissent paraître à l’oreille moderne, peuvent être étayés par des preuves empiriques telles que des données climatologiques et géologiques. Les anomalies enregistrées comprennent la réduction du champ magnétique solaire et de l’activité des taches solaires, l’augmentation de l’activité volcanique, la sédimentation anormale, l’augmentation du CO2, l’augmentation de la combustion de la biomasse (incendies de forêt) et bien plus encore.

Symptômes de la ou des maladies de 1348

Même au moment de la pandémie de la peste noire, diverses causes possibles ont été proposées, presque toutes basées sur la perception de poisons, d’odeurs nauséabondes et de «vents contaminés» provenant du ciel, du sol et de la mer . Ceux-ci seraient directement liés aux tremblements de terre et / ou aux météores. L’observation d’un approvisionnement en eau potable «fétide» est probablement ce qui a conduit à l’idée que «quelqu’un» avait empoisonné les puits, ce qui n’aurait été possible que dans certaines villes, compte tenu des poisons disponibles à l’époque. Les Juifs ont été accusés de l’avoir fait et exécutés en grand nombre après que des aveux aient été extorqués sous la torture.

Au cours des premières années de la pandémie, peu de personnes semblaient avoir été préoccupées par la transmission de la maladie de personne à personne, bien qu’il y ait une abondance de rapports de personnes abandonnant leurs proches malades. Mais ce n’était apparemment pas parce qu’ils avaient peur d’une contagion physique directe. L’idée de la quarantaine n’a été introduite qu’à un stade ultérieur de la pandémie. Cependant, les médecins ont conseillé de rester à l’écart des cadavres et de s’abstenir de manger du poisson.

Parmi les dizaines de témoins oculaires et d’écrivains contemporains que je présente dans ce texte, je n’ai trouvé qu’une seule source qui serait inchangée, qui affirme explicitement que les victimes avaient des ulcères sous les aisselles, d’autres ne décrivent que des ulcères ou des bubons répartis sur le corps.

Ensuite, nous pouvons comparer ces événements à des exemples modernes bien documentés d’effets sur la santé induits cosmiquement et géologiquement. L’un est un impact de météores au Pérou qui a provoqué une crise sanitaire locale due à des fumées toxiques – heureusement à petite échelle (voir 6.3.3) – puis il y a eu la mort de centaines de personnes par dégazage d’un lit de lac au Cameroun (voir 6.2.4 ). Ces événements n’ont laissé pratiquement aucune trace physique.

L’étude de ce matériel peut également servir à illustrer certains aspects du phénomène que j’appelle l’amnésie collective induite par un traumatisme , la tendance des sociétés à expulser de la mémoire consciente la prise de conscience d’un événement extrêmement dramatique qui change le monde. Les chroniques et les récits historiques des changements graves de la Terre et des catastrophes naturelles à la période en question sont toujours accessibles au public, mais la plupart des gens ne peuvent pas se résoudre à penser que les changements induits géologiquement et astronomiquement étaient responsables – principalement ou exclusivement – d’un dramatique réduction de la population de 50% ou plus en 35 ans [6], et que cela s’est produit il y a à peine 700 ans. Après avoir parcouru ce texte, certains lecteurs peuvent se demander, comment se fait-il qu’ils n’aient jamais entendu parler de ces faits dans le contexte de la peste noire? Ou même, comment se fait-il qu’ils n’aient jamais entendu parler de ces faits dans le contexte du débat actuel sur le changement climatique?

Les nombreuses catastrophes naturelles de l’époque et leurs implications sont tout simplement passées sous le tapis de l’histoire ou tout au plus sont-elles considérées comme de simples cofacteurs qui ont facilité la propagation de la maladie. Je ne fournirai pas d’interprétation unique alternative pour la ou les maladies. Ci-dessous, nous verrons, nous n’avons même pas besoin d’un micro-organisme contagieux pour expliquer le nombre élevé de décès liés à la santé, compte tenu de la gravité des bouleversements géologiques et climatologiques. Il semble que non seulement les historiens mais aussi le public soient beaucoup plus à l’aise avec le concept de victimes massives par une seule bactérie ou virus que les victimes massives par des perturbations célestes, des bouleversements géologiques et climatiques. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas de bactéries impliquées; des infections bactériennes sont attendues alors que la santé publique et le niveau de vie diminuent brusquement, mais la distinction entre cause et effet, corrélation et coïncidence n’est nullement établie. L’hypothèse d’un agent contagieux unique comme cause principale d’une crise qui change le monde semble être plus réconfortante car elle laisse un vague espoir (même non fondé) qu’un jour les scientifiques trouveront un remède à toutes ces maladies transmissibles. En revanche, la perspective d’une calamité qui est principalement causée par une perturbation cosmique en tant que principal instigateur d’un événement de réduction de la population, est beaucoup moins réconfortante et peu de gens sont disposés et capables de faire face à de telles choses de manière rationnelle et productive. Mais en fait, une société bien informée et responsable serait en effet capable de se préparer à des répétitions potentielles de calamités similaires et d’en atténuer les effets. Et L’hypothèse d’un agent contagieux unique comme cause principale d’une crise qui change le monde semble être plus réconfortante car elle laisse un vague espoir (même non fondé) qu’un jour les scientifiques trouveront un remède à toutes ces maladies transmissibles. En revanche, la perspective d’une calamité qui est principalement causée par une perturbation cosmique en tant que principal instigateur d’un événement de réduction de la population, est beaucoup moins réconfortante et peu de gens sont disposés et capables de faire face à de telles choses de manière rationnelle et productive. Mais en fait, une société bien informée et responsable serait en effet capable de se préparer à des répétitions potentielles de calamités similaires et d’en atténuer les effets. Et L’hypothèse d’un agent contagieux unique comme cause principale d’une crise qui change le monde semble être plus réconfortante car elle laisse un vague espoir (même non fondé) qu’un jour les scientifiques trouveront un remède à toutes ces maladies transmissibles. En revanche, la perspective d’une calamité qui est principalement causée par une perturbation cosmique en tant que principal instigateur d’un événement de réduction de la population, est beaucoup moins réconfortante et peu de gens sont disposés et capables de faire face à de telles choses de manière rationnelle et productive. Mais en fait, une société bien informée et responsable serait en effet capable de se préparer à des répétitions potentielles de calamités similaires et d’en atténuer les effets. Et la perspective d’une calamité qui est principalement causée par une perturbation cosmique en tant que principal instigateur d’un événement de réduction de la population, est beaucoup moins réconfortante et peu de gens sont disposés et capables de faire face à de telles choses de manière rationnelle et productive. Mais en fait, une société bien informée et responsable serait en effet capable de se préparer à des répétitions potentielles de calamités similaires et d’en atténuer les effets. Et la perspective d’une calamité qui est principalement causée par une perturbation cosmique en tant que principal instigateur d’un événement de réduction de la population, est beaucoup moins réconfortante et peu de gens sont disposés et capables de faire face à de telles choses de manière rationnelle et productive. Mais en fait, une société bien informée et responsable serait en effet capable de se préparer à des répétitions potentielles de calamités similaires et d’en atténuer les effets. Etseule une société bien informée et responsable le pourrait.

Dans l’intérêt du concept de «Renouveau de la vie» , à la fin de ce texte, je vais aborder l’exploration de la question de savoir si certaines de ces phases de changement, aussi dévastatrices soient-elles directement pour de nombreuses personnes à l’époque, pourrait avoir un effet bénéfique global pour l’évolution de la vie et même de la conscience humaine.

1300-1350, les décennies précédant la peste noire

Le début du petit âge glaciaire

Le début des années 1300 coïncidait avec le premier pic de température à la baisse et le début de l’expansion des glaciers alpins. La durée exacte de la période froide connue sous le nom de Little Ice Age n’est pas établie. Les climatologues font généralement référence à deux dates de refroidissement associées au petit âge glaciaire. Sirocko (2010) place l’événement précédent au début des années 1310 [7] . Un intervalle de temps plus largement utilisé pour la première phase froide est le minimum solaire coïncident appelé minimum de Wolf de 1280 à 1350 [8] . Il y a eu des coups de froid répétés et l’avancée des glaciers et de la glace de mer à partir de ce moment, mais ce n’est qu’au début des années 1600 que les effets les plus dévastateurs du petit âge glaciaire ont commencé à s’installer, qui est la date la plus couramment utilisée pour son début.

Diverses autorités proposent jusqu’à sept dates différentes comme début de cette période froide (voir Fig. 13). Cependant, ce qui est convenu, c’est que le petit âge glaciaire a été la période la plus froide des 10 000 dernières années (Holocène), nous sommes toujours en train de ré-approcher les températures moyennes, c’est-à-dire que les températures mondiales sont toujours inférieures à la ligne de base de l’Holocène. Bref, le réchauffement climatique moderne – s’il se poursuivait et se poursuivrait progressivement – constituerait une approche vers des températures plus «normales».

Shin Kim, (2007) a écrit sur les effets du ralentissement climatique précoce vers 1300 : «L’agriculture a été grandement affectée par des précipitations de plus en plus irrégulières et excessives. Un demi – siècle après la catastrophe de la peste noire, à savoir la fin du 14 e siècle, déroutes commerciales ont été interrompues par une augmentation de la mer des tempêtes et des liaisons maritimes du Nord ont été limitées ou complètement coupé en augmentant l’ apparence de la glace de dérive » . [9] Cette tempête de mer accrue est restée jusqu’à aujourd’hui et donc au moins certains des changements ont altéré la Terre de façon permanente.

Reconstruire les conditions météorologiques et climatiques

Premièrement, lorsque nous pensons au climat, nous pensons principalement à la température et aux précipitations sur une certaine échelle de temps. Il s’agit d’une simplification grossière, mais elle convient généralement pour mesurer et comparer les tendances générales à long terme. Mais pour avoir une image réelle, nous devons également prendre en compte: la distribution à court terme des précipitations, les tempêtes, la variabilité du vent, la couverture nuageuse, etc. Par exemple: une région fertile et tempérée, avec des chutes de pluie régulières et modérées et une température ambiante est généralement adaptée à l’habitation humaine, y compris l’agriculture, mais pas si elle est frappée par dix fortes tempêtes de grêle chaque année. Par conséquent, la stabilité climatique est tout aussi importante que la température moyenne et les précipitations. Mais, les ensembles de données climatiques disponibles montrent généralement une résolution limitée et des courbes lissées,e siècle, dans les temps avant que les mesures de température instrumentales exactes ont été enregistrées. Les conditions météorologiques de ces années sont reconstruites à partir de données anthropologiques telles que les relevés météorologiques, les relevés de récolte, confirmés indirectement par les prix des denrées alimentaires, mais également à partir des données de l’anneau des arbres, des données géologiques telles que les conditions glaciaires. [dix]Tous ces marqueurs ne permettent pas de courbes à haute résolution de température et de précipitation; toutes les catastrophes telles que les tempêtes et les inondations n’apparaissent pas dans ces données et doivent être ajoutées à partir des enregistrements anthropiques. Ainsi, si les courbes de température et de précipitations ne montrent que, par exemple, des moyennes sur 5 ans, le climat et la météo à cette époque peuvent sembler relativement modérés par rapport à d’autres périodes. Mais lorsqu’il y a suffisamment de données à haute résolution pour révéler une variabilité et des fluctuations énormes des conditions météorologiques, cette courbe lissée d’une période de 5 ans peut se révéler comme une période de temps turbulent et destructeur. S’il y a une année de sécheresse suivie d’une année d’inondation, cela ne se traduira pas par une courbe lissée des chutes de pluie à long terme. Et en effet, dans les graphiques de température décennie par décennie, le début du 14 e siècle ne se présente pas comme un ralentissement climatique extrême évident et est rarement utilisé comme exemple de changement climatique extrême à l’époque préindustrielle.

Fin de l’optimum climatique médiéval

L’Europe était florissante, les conditions agricoles et économiques étaient très stables à l’époque du climat médiéval optimal.

Surtout en Europe du Nord, «la période entre 1150 et 1300 a vraiment été une période de floraison, car la population a atteint des niveaux sans précédent qui ne seront jamais revus jusqu’à la fin du XVIIIe siècle dans de nombreux pays; la population anglaise a connu une multiplication par trois stupéfiante de sa population au cours du siècle dernier depuis l’enquête Domesday en 1086 ». [11]

Cet optimum climatique (également appelé anomalie climatique) a coïncidé avec une période d’activité solaire accrue (voir ci-dessous). L’agriculture de diverses cultures s’est étendue sur des centaines de kilomètres plus au nord qu’il n’est possible aujourd’hui.

Cependant, vers la fin de ce climat optimal, les températures chaudes ne pouvaient à elles seules garantir la stabilité économique, le temps devenant plus irrégulier. « La période chaude qui a duré plus de deux cents ans a également entraîné la fonte des glaces glaciaires et une légère élévation du niveau de la mer pouvant atteindre 0,5 mètre, ce qui a ensuite contribué à une série d’inondations dévastatrices aux Pays-Bas au cours des 13 dernières années. e siècle » . [12] Les tempêtes et les inondations ont laissé un impact plus important sur la géographie du littoral lorsque les eaux étaient plus hautes, sans compter que les tempêtes étaient plus fréquentes pendant cette période. [13]

Vers le milieu du 14ème siècle, la production céréalière du nord de l’Europe avait considérablement chuté en raison d’un «refroidissement climatique en cours depuis 1250» qui a finalement conduit à «la permanence de l’arrêt de l’agriculture après la peste noire en Norvège ». [14]

En 2000, un engrenage bien conservé a été fouillé en Belgique, sa date de construction a été fixée à 1325/226 AD. [15] On ne sait pas exactement quand il a été enterré sous plusieurs mètres de sédiments mais l’état de conservation suggère que l’accumulation de sédiments a eu lieu en peu de temps, ce qui indique un tsunami ou une inondation extrême telle que la grande inondation de 1361.

La grande famine 1315-1320

Les conditions favorables et le climat stable pendant le climat optimal ont conduit à l’expansion agricole, forçant la surexploitation des terres lorsque les conditions météorologiques ont commencé à empirer rapidement. Commençant déjà dans les années 1290, les terres agricoles ont commencé à être abandonnées et les ressources sont devenues rares. La Grande Famine a eu son impact le plus dévastateur en Europe de 1315 à 1320, elle était principalement le résultat d’une mauvaise récolte en raison de précipitations excessives et de températures froides. Pour aggraver les choses, des étés frais et pluvieux alternaient avec des étés de sécheresse. La preuve physique d’une augmentation de la combustion de biomasse est enregistrée pour les années 1313-1319. [16] (Voir également le chapitre 5.1.3).

Crise agricole précoce

De nombreux chercheurs tiennent toujours à l’idée que c’était la peste noire et la réduction de la population énorme qui coïncide cette cause de la crise agricole, à partir de la seconde moitié du 14 e siècle. Mais comme Kim Shin l’a établi dans une dissertation sur la désertion des terres en Scandinavie » [17] , des changements drastiques, non seulement dans les conditions climatiques mais aussi dans la répartition de la population, avaient eu lieu bien avant. Ainsi, alors que le climat commençait à devenir plus irrégulier peu avant 1300, cela s’est accompagné d’une crise humanitaire après l’autre. Voici quelques déclarations directes de Shin:

« (…) Même si la peste noire est considérée comme le principal facteur qui a déclenché la crise agraire, la peste noire en elle-même ne peut pas expliquer la désertion des terres agricoles qui a commencé au début du 14 e siècle avant (en Angleterre) la mort de la peste noire l’Europe du Nord en 1348. »

« (…) la peste noire, qui était un seul incident, en elle – même ne peut pas expliquer la longue perpétuation des colonies désertées et la population compte tenu de la façon dont la stagnation population et les établissements explosaient dans la période r ight avant 1300 . » [18]

Extrait de Lamb, 1972: (…) « Les conséquences ont été graves non seulement dans les pays scandinaves les plus septentrionaux mais aussi dans d’autres régions; les populations de l’Oxfordshire et du Northamptonshire, pendant la période précédant la peste noire, 1300-1350, semblent avoir décimé plus du double du nombre de personnes tuées par la peste noire » [19]

«Dans certaines parties du Danemark et de la Norvège, la désertion semble avoir commencé vers 1320 et se poursuivre pendant deux siècles.» . [20]

Les études sur le pollen dans les sédiments fournissent d’autres indices sur le développement de l’agriculture lorsque le pollen des plantes agricoles disparaît et que le pollen des plantes sauvages et des arbres non cultivés redevient dominant.

«En Scandinavie, et en Norvège en particulier, une réduction du pollen des céréales a été reconnue à la fin du Moyen Âge». Une étude menée dans le centre de la Norvège montre clairement que la culture du maïs a connu une crise brutale vers 1300 tandis que les données sur le pollen d’épinette semblent relativement stables en même temps.

Nombre de morts de la crise 1300-1350

En 1969, Philip Ziegler a accepté un nombre moyen de décès dus à la peste en Europe d’environ 33%, soit entre 20 000 000 et 25 000 000,

La période 1300-1350 a vu la mort d’au moins 50% de la population européenne. En Chine, où la peste noire serait originaire, une perte d’environ la moitié de la population est attribuée uniquement à la peste noire (passant d’environ 123 millions à environ 65 millions). Au début des années 2000, Benedictow a présenté une population européenne globale d’environ 80 000 000 et un nombre de morts pestiféré d’environ 60% en Europe, soit un total d’environ 48 000 000 de morts. [21]

Nous notons que le bilan ultime des morts est toujours controversé, la plupart des historiens conviennent que la Grande Famine de 1315 a déjà fait au moins 30% de la population européenne, puis la Grande Peste à partir de 1347, en a réclamé au moins 30% supplémentaires. En supposant que la population ne pourrait pas récupérer en seulement 35 ans après la famine, le deuxième événement de pertes massives prendrait alors 30% des 70% restants, soit un nombre de morts d’au moins 51%; si nous utilisons les numéros de Benedictow, nous arrivons à 72% en seulement 35 ans. En Europe du Sud, spécialement le long des côtes, la situation est encore pire. En parlant uniquement des 4 années de la peste noire, certains chercheurs pensent que «En Europe méditerranéenne, où la peste a duré environ quatre ans consécutivement, elle représentait probablement entre 70 et 75% de la population totale ». [22] En Angleterre, le taux de mortalité était estimé entre 45 et 60%. [23]

Musicien à la cour papale d’Avignon, Louis Heylingen (sanctus) de Beeringen, écrit sur une mortalité encore plus grande à Avignon et dans les régions voisines:

« (…) car à Marseille toutes les portes de la ville, à l’exception de deux petites, sont désormais fermées, car là-bas, les quatre cinquièmes des habitants sont morts . » [24]

Nous examinerons ci-dessous ce que la proximité de la mer et les différents comptes rendus des odeurs nauséabondes émises par la mer ont à voir avec ce schéma de distribution. Toujours en Palestine, Gaza (côtière) semble avoir été le plus durement touchée, Ibu Battuta, Abu Abdullah (1304-1368) rapporte qu’il a trouvé Gaza «dépeuplée en raison de l’épidémie précédente (…) seuls 60 à 80 notaires sont restés en vie». [25]

Pour mettre ces chiffres en perspective: La Seconde Guerre mondiale a causé la plus grande perte de vies humaines dans l’histoire récente. Selon des estimations prudentes, environ 60 millions de personnes ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale, soit environ 3% de la population mondiale de 1940 (environ 2,3 milliards). La population allemande a subi la plus grande perte de population proportionnellement à la population, le nombre de morts serait compris entre 4,2 millions [26] et 7,3 millions [27] de civils et les décès militaires, soit 6 à 10% de la population allemande.

Ainsi, proportionnellement , la Grande Famine de 1315-1320 à elle seule a tué 3 à 10 fois plus de personnes de la population européenne que toute la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons nous demander comment l’énorme nombre de morts de la famine de 1315 n’est généralement que marginalement pris en compte dans la discussion sur la période de la peste noire.

Deux comètes, famine et déluge

Le géologue Rüdiger Glaser nous donne les descriptions dans les chroniques de Bad Windsheim (Allemagne, 1315) des conditions météorologiques défavorables conduisant à l’échec des cultures et à la famine dans les années 1312-1315:

» Deux comètes ont été vues, et ce fut un été humide, une grande famine, de sorte que dans de nombreux endroits, les gens ont été forcés de manger des chiens, des chevaux et même des voleurs de la potence (…) »

L’auteur continue de rapporter le prix élevé des céréales dans le Waitland et s’exclame: «il a plu tout l’été, de gros dégâts ont été causés aux humains, au bétail et aux cultures, à la mémoire de cette grande famine et du déluge, ces vers ont été faits (… ) » [28]

Glaser ne fait aucune autre mention des «deux comètes» comme si elles ne pouvaient être d’aucun intérêt dans le contexte d’événements météorologiques extrêmes.

Les perturbations climatiques et la famine ont eu un effet considérable sur la densité de population en Europe:

« Le nombre de fondations de villes européennes par an est resté très élevé jusqu’en 1310. Après cette date, la fondation de villes a brusquement cessé. Plusieurs étés humides et froids, y compris les échecs de récolte dans l’ordre, ont fait souffrir la population et ont conduit à la première grande famine étendue en 1315 et à un déclin prononcé de la population. Dans l’Atlantique Nord, pour la première fois, de la glace de mer a été vue devant l’Islande, indiquant que le Golf Stream s’affaiblissait. Après cela, dans de grandes parties de l’Europe, la récolte de céréales a diminué de façon marquée jusqu’en 1318 et la famine a dominé l’Europe de 1315 à 1320. » [29]

Plus de comètes

Déjà au début du 14 e siècle, des comètes ont été signalées et mentionnées en relation avec la famine. Le chroniqueur Thomas Short note:

„ En décembre (de 1312) une comète, qui a continué un mois. (Functius place cette comète dans [ 13 ] 12.) La faim a contraint certains à manger leurs propres enfants, et certains ont volé d’autres personnes à manger. » [30]

Il devient évident que l’événement au moment du déclenchement de la peste ne peut être étudié indépendamment des anomalies astronomiques et météorologiques non seulement des années précédentes, mais des décennies. Une aggravation des conditions météorologiques en Europe peut être identifiée à partir des années 1290, commençant à s’intensifier au début du siècle. Comme nous le verrons ci-dessous, ces anomalies météorologiques correspondent bien à la réduction du rendement magnétique solaire et à une augmentation des éruptions volcaniques.

Essaim de météores 1296

Les éruptions volcaniques coïncident également à peu près avec le grand essaim de météores à Velikii Usting (Russie) en 1296, comme l’a rapporté l’astronome Krinow. Mais la forte augmentation du soufre volcanique dans l’atmosphère (voir 5.1.7) précédait cet événement. En tout cas, dans l’événement Velikii Usting, des témoins oculaires rapportent que:

«Il est apparu au-dessus de la ville un nuage sombre, et il faisait sombre alors que la nuit (…) l’éclairage continuait de clignoter sans cesse… de l’ éclair et du tonnerre ». [31]

De plus, Johann Nohl nous raconte une grande partie de l’activité cométaire au cours des mêmes années: dans « La peste noire, une chronique du fléau », nous apprenons que :

« sept grandes comètes» entre 1298 et 1314 ont été vues en Europe; l’un était d’une «noirceur impressionnante». De nombreux rapports de «brumes» nauséabondes sont apparus continuellement après avoir vu des lumières vives dans le ciel, suivis d’une épidémie de peste . [32] Ici, «la peste» ne signifie apparemment pas la peste noire, mais une précédente pandémie ou crise sanitaire de quelque origine que ce soit, qui coïnciderait avec la Grande Famine de 1315-1320.

1315 Les guerres

Ces temps terribles, qui impliquent de grands événements de réduction de la population, sont, bien entendu, accompagnés de guerre. Certaines des batailles de ces conflits sont même historiquement liées à des conditions météorologiques extrêmes . Rétrospectivement, la conclusion facile est que la famine mène à la lutte pour les ressources et à la guerre. Mais la relation entre cause et effet s’avère beaucoup plus compliquée.

Le principal conflit du siècle, la guerre de Cent Ans, ne devait commencer qu’en 1337, mais déjà dans les années 1310, des conflits faisaient rage en Flandre, où les villes flamandes se rebellèrent contre l’administration française et prirent le comte de Flandre en otage.

Une campagne militaire contre les rebelles flamands a été lancée par Louis X de France en 1315, mais les pluies excessivement fortes de cet été l’ont forcé à battre en retraite en atteignant la frontière flamande. [33]

Pendant ce temps dans les îles britanniques, les Écossais, sous le règne de Robert I, connu sous le nom de Robert the Bruce, se sont rebellés contre la couronne anglaise. Il a fait campagne contre Edward I et a battu Edward II lors de la célèbre bataille de Bannockburn en 1314. Il a rétabli l’Écosse en tant que royaume séparé. Ce n’est qu’en 1298 que William Wallace a été vaincu et exécuté par Edward I.Si vous avez vu le film « Brave Heart » (1998), vous vous souvenez peut-être que de nombreuses scènes ont été tournées par temps de pluie. Il s’avère que ce n’était pas seulement un outil dramaturgique ou une météo écossaise proverbiale, mais le début des années 1300 a en effet marqué une époque où les bouleversements politiques et sociaux coïncidaient avec des précipitations et un refroidissement de plus en plus irréguliers.

De plus, tout au long de la Grande Famine, la Norvège, la Suède et le Danemark ont ​​été impliqués dans des luttes de pouvoir compliquées.

En 1314, Ludwig de Bavière et le duc Frédéric d’Autriche entrent en guerre pour la «double élection» au trône allemand. [34]

Les membres des cantons fondateurs suisse ont gagné l’ indépendance des dirigeants des Habsbourg dans la bataille décisive de Morgarten le 15 Novembre e , 1315.

La Confédération suisse n’a été fondée qu’en 1291. Plus tôt dans la même année, les Templiers ont perdu leurs derniers bastions en Israël et en Syrie et ont été forcés de déménager leur quartier général à Limassol sur l’île de Chypre, et en 1303, ils ont abandonné la Terre Sainte et retourné en Europe. [35] En 1307, un vendredi 13, ils ont été persécutés et arrêtés par le roi de France.

Frank Sirocko, (2010) décrit comment « La forte augmentation de la population pendant la période médiévale élevée a conduit à l’exploitation du sol, ainsi le rendement des céréales a considérablement chuté de 7: 1 (7 grains de récolte pour 1 grain de graine) à 1 : 3. Cette période en Europe a été considérée par les chercheurs contemporains comme l’événement climatique le plus important du 2 ème millénaire. Le petit âge glaciaire avait commencé. Cependant, dans les années 1320, l’Europe s’est quelque peu remise de ce choc, mais le temps est resté frais, même sans anomalies extrêmes. Dans les années 1330, des rapports sur de graves tremblements de terre et une sécheresse croissanteen Chine et dans la région méditerranéenne est devenue la norme. Les années 1336 à 1338 ont amené d’énormes essaims de criquets d’Asie à travers la Hongrie en Europe centrale, ils ont finalement atteint le Rhin . » [36]

Avec les tremblements de terre, les inondations, les criquets et les étoiles filantes, les gens de l’époque ont lié la peste non seulement aux prophéties bibliques de la fin des temps, qui ne nécessitent pas trop d’imagination, mais aussi aux dix plaies d’Égypte. Le concept de poisons dans l’atmosphère était présent dans l’esprit des gens. Pour reprendre les mots de J. P, Byrne:

«Le dernier livre de la Bible chrétienne, connu comme l’Apocalypse (catholique) ou les Révélations de Saint-Jean (protestant) est une description vivante et effrayante de la fin des temps, ou eschaton. Une grande partie de la race humaine vivante à l’époque doit être détruite, notamment par la guerre, la famine et la mort, tandis que sept anges versent des fioles de poison dans l’atmosphère terrestre. Coincidently, l’explication principale de la peste du 13 e à travers les 19 e siècles a été « corrompu » ou l’ air empoisonnée « . (…) «Bien avant la peste noire, les gens ont généré et lu des rapports d’événements contre nature (surnaturels?), Y compris des tempêtes de grêle et des« pluies »de feu , des amphibiens et des reptiles toxiques, ettremblements de terre et inondations mortels qui ont rasé des villes entières. Rapports de – puis l’apparition de – la peste en 1347 semblaient remplir l’image « . [37]

Alors que tous ces bouleversements se déroulent dans les années 1310, y compris la Grande Famine, Dante Alighieri achève sa monumentale Divine Comedy (italien: Divina Commedia), c’est un long poème narratif qu’il a commencé c. 1308 et achevé en 1320, un an avant sa mort en 1321. Roy Barzilai, auteur de «L’hypothèse de la testostérone, écrit:

«Le refroidissement global du XIVe siècle, qui a provoqué une famine de masse et la peste noire, a été précédé par la célèbre Divine Comédie de Dante, décrivant son voyage à travers l’enfer (l’Enfer) et le purgatoire et enfin au paradis. Cette histoire, écrite au début des années 1300, est célèbre dans la littérature mondiale pour sa représentation vivante de la punition des péchés en enfer en mettant l’accent sur la justice poétique et le péché de la luxure sexuelle » [38]

Soit dit en passant, Dante a imaginé l’enfer dans une cavité qui s’était formée lorsque Lucifer est tombé sur la Terre, dans l’hémisphère sud, à l’opposé de Jérusalem, s’est écrasé au centre et de l’autre côté.

Les deux dernières parties du livre, Purgatorio et Paradiso, se terminent toutes deux par le même mot que Inferno: stèle ou les étoiles .

Il s’avère que Dante n’a pas eu à chercher loin l’inspiration pour envisager des scènes horribles de famine, même si l’Italie – Dante est morte à Ravenne – n’a pas été frappée aussi durement que l’Europe centrale et du nord par la Grande Famine. L’enfer était juste devant sa porte!

« Voir BUONAGIUNTA là-bas, des plaines de LUCCA,

Et ton squelette pâle, avec des veines gâchées,

Par la faim creuse gaspillée en une ombre (…).

(Purgatorio – Canto 24, V)

Les Flèches

La métaphore la plus cohérente de la peste était la flèche.

Ce n’est pas par hasard que le notaire italien Gabriele de ‘Mussis a décrit la peste comme » des flèches aiguës de mort subite « : ou que l’abbé flamand Gilles li Muisis a célébré les flèches célestes qui ont décimé les tartares mongols avant de frapper l’Europe. Certains poètes mousseline ont également représenté la peste comme des flèches tirées par des djinns. [39]

Le médecin ombrien Gentile da Foligna (v. 1275-1348) a suggéré un lien céleste avec la peste et a affirmé que parmi le péché et la rétribution, les « fléchettes venimeuses de Dieu » (comme décrit pour la première fois par Homère) se trouvaient derrière la peste . [40]

Déjà sept siècles plus tôt, lors de la peste Justinienne en 590 EC, Honorius d’Autun a décrit la Peste Justinienne comme «des flèches tombant du ciel». [41]

Si vous avez vu une grande étoile filante ou une petite boule de feu traverser le ciel nocturne, vous pourriez avoir l’idée que quelqu’un qui ne sait pas ce que c’est, peut même l’appeler une flèche du ciel ou un dragon.

Fig.2 Black Death illustrée comme une calamité impliquant des flèches tirées par des êtres mystiques (anges) du ciel (foudre?) Et des liquides déversés par (Dieu?)

Fig. 3 »La notion de flèches représentant une peste est visible dans une curieuse peinture murale datant de 1355, à Lavaudieu, en Haute Loire, en Auvergne. Image de: Mormando, F. 2007: Piété et peste: de Byzance au baroque. Thomas Truman State Univ. Presse.

