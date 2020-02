Réécrire l’histoire de la Bataille de Los Angeles:La plus grande observation d’ovni méconnue et cachée

Il y a maintenant 78 ans,commençait ce que l’histoire retiendra comme étant « La Bataille de Los Angeles »!

Cinq ans après le crash ovni de Freiburg en Forêt Noire,cinq ans avant Roswell, cinq ans avant les observations emblématiques du pilote Kenneth Arnold de « soucoupes volantes » dans le nord-ouest du Pacifique, 3 ans avant la bataille des Ardennes, deux ans avant le jour J et des années avant la soi-disant « ère ovni moderne » « avait officiellement commencé, il y avait la bataille de Los Angeles, sans doute la rencontre de masse d’OVNI la plus sensationnelle et dramatique jamais enregistrée. Avez-vous déjà entendu parler de la bataille de Los Angeles? Peu de gens le savent!

Imaginez un vaisseau spatial en visite d’un autre monde ou d’une autre dimension, planant au-dessus d’un LA paniqué et noirci au milieu de la nuit quelques semaines après Pearl Harbor au plus fort de la peur et de la paranoïa de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez comment cet énorme navire, supposé être un avion japonais inconnu, a ensuite été attaqué alors qu’il était suspendu, presque immobile, au-dessus de Culver City et de Santa Monica par des dizaines de batteries anti-aériennes de l’armée tirant près de 2000 obus explosifs de 12 livres à la vue complète de centaines de milliers de résidents. Imaginez tout cela et vous avez une idée de ce qui a été la bataille de Los Angeles.

L’apparition soudaine de l’énorme objet rond a déclenché tout LA et la majeure partie de la Californie du Sud dans une panne de courant immédiate avec des milliers de gardiens de raid aérien se précipitant dans toute la ville sombre tandis que le drame se déroulait dans le ciel au-dessus … un drame qui résulterait dans la mort de six personnes et la pluie de fragments d’obus sur les maisons, les rues et les bâtiments à des kilomètres à la ronde. Des dizaines d’équipages d’armes à feu et de projecteurs de la 37e Brigade d’artillerie côtière de l’armée ont facilement ciblé l’énorme navire qui pendait comme une lanterne magique surréaliste dans le ciel d’hiver clair et sombre au-dessus de la Cité des Anges. Peu de personnes dans la ville se sont endormies après que les artilleurs de la défense côtière ont commencé à tirer des centaines et des centaines de rafales vers le navire incandescent qui a apparemment été aperçu pour la première fois alors qu’il planait au-dessus de points de repère du côté ouest comme les studios MGM à Culver City. Le bruit sourd des batteries et l’allumage des obus aériens se répercutèrent d’un bout à l’autre de LA alors que les équipes de tir atteignaient facilement des dizaines de ce que beaucoup appelaient des « coups directs » … tout cela en vain. Voici maintenant à quoi ressemblait le ciel nocturne de LA au plus fort du tir …

Faites très attention à la convergence des projecteurs et vous verrez clairement la forme du visiteur dans la zone cible éclairée. C’est un GRAND appareil qui semblait complètement inconscient des centaines d’obus anti -aériens éclatant sur lui et à côté de lui, ce qui ne lui a causé aucune difficulté évidente. Il y a eu cependant des victimes … sur le terrain. Au moins 6 personnes sont mortes à la suite de l’attaque de l’armée sur l’OVNI qui a lentement et tranquillement fait son chemin jusqu’à survoler Long Beach avant de finalement s’éloigner et disparaître.

En février 1942, Katie était une jeune et belle décoratrice d’intérieur et artiste à succès qui a travaillé avec de nombreuses célébrités et sommités de l’industrie cinématographique les plus glamour d’Hollywood. Elle habitait à l’ouest de Los Angeles, non loin de Santa Monica. Avec le déclenchement de la guerre avec le Japon et la peur croissante d’une attaque aérienne japonaise, ou même d’une invasion de la côte ouest, des milliers de résidents se sont portés volontaires pour des tâches de guerre sur le front intérieur. Katie s’est portée volontaire pour devenir directrice de raid aérien, tout comme 12 000 autres résidents de la ville tentaculaire de Los Angeles et des communautés environnantes. Tôt le matin du 25 février, le téléphone de Katie a sonné. C’était le superviseur du Raid aérien de son quartier qui lui a notifié une alerte et lui a demandé si elle avait vu l’objet dans le ciel très près de chez elle. Elle s’est immédiatement dirigée vers une fenêtre et a levé les yeux. « C’était énorme! C’était juste énorme! Et c’était pratiquement juste au-dessus de ma maison. Je n’avais jamais rien vu de tel dans ma vie! » dit-elle. « Il était juste en vol stationnaire dans le ciel et ne bougeait presque pas. » Avec la ville noircie, Katie et des centaines de milliers d’autres ont pu voir le visiteur étrange avec une clarté spectaculaire. « C’était une belle orange pâle et à propos de la plus belle chose que vous ayez jamais vue. Je pouvais la voir parfaitement car elle était très proche. Elle était grande! »Les projecteurs anti-aériens de l’armée américaine à ce moment-là avaient complètement couvert l’objet. « Ils ont envoyé des avions de chasse (l’armée a nié qu’aucun de ses combattants n’était en action) et je les ai regardés en groupe s’approcher et ensuite se détourner. Il y avait des tirs, mais cela ne semblait pas avoir d’importance. » Katie insiste sur l’utilisation d’avions dans l’attaque de l’objet. Les avions ont apparemment été arrêtés après plusieurs minutes, puis le canon au sol s’est ouvert. « C’était comme le 4 juillet mais beaucoup plus fort. Ils tiraient comme des fous mais ils ne pouvaient pas y toucher. » L’attaque contre l’objet a duré plus d’une demi-heure avant que le visiteur ne finisse par disparaître. De nombreux témoins oculaires ont parlé de nombreux « coups directs » sur le gros engin, mais aucun dégât n’a été constaté. » Je n’oublierai jamais quel spectacle magnifique c’était. Tout simplement merveilleux. Et quelle couleur magnifique! « , A déclaré Katie.

« L’objet … coincé au centre des lumières comme le moyeu d’une roue de vélo entouré de rayons étincelants était ciblé comme un éléphant dans un couloir:impossible à manquer. Le feu a semblé éclater en anneaux tout autour de l’objet. »La SEULE description dans le LA Times de l’OVNI, et un sens de l’énergie et de l’émotion de cette nuit, ont été trouvés dans ce petit article de l’encadré écrit par le rédacteur du Times le lendemain de l’événement:

« Des explosions poignardant l’obscurité comme de minuscules étoiles qui éclatent … Des faisceaux de projecteurs poussant de longs doigts entrecroisés dans le ciel nocturne … Des cris de gardiens et des sifflets de policiers et de shérifs adjoints … Le bref allumage et extinction des lumières, le téléphone appels, bribes de conversation: «Obtenez la saleté …» C’était Los Angeles sous le grondement des coups de feu hier. »

Ce qui suit sont des extraits de la première page du LA Times du 26 février. Notez qu’il n’y a pas de description UNIQUE de l’objet même s’il était clairement enfermé dans le focus de dizaines de projecteurs pendant plus d’une demi-heure et vu par des centaines de milliers de personnes:

L’armée dit que l’alarme est réelle

Les nombreux coups de canons marquent une absence totale d’identification des aéronefs voilés de mystère; Aucune bombe larguée et

aucun coup de réplique ennemi; Des civils rapportent avoir vu des avions et des ballons

Oubliant un maelström national de rumeurs et de rapports contradictoires, le Western Defense Command de l’armée a insisté sur le fait que le black-out et l’action anti-aérienne de Los Angeles étaient le résultat d’avions non identifiés aperçus au-dessus de la plage. Dans deux déclarations officielles, publiées alors que le secrétaire de la Marine Knox à Washington attribuait l’activité à une fausse alarme et à des « nerfs nerveux », le commandement de San Francisco a confirmé et reconfirmé la présence au-dessus du Southland d’avions non identifiés. Relayée par le bureau sectoriel du sud de la Californie à Pasadena, la deuxième déclaration se lit comme suit: « L’avion qui a causé la panne d’électricité dans la région de Los Angeles pendant plusieurs heures ce matin n’a pas été identifié. » L’insistance des quartiers officiels sur le fait que l’alarme était réelle est venue lorsque des centaines de milliers de citoyens qui ont entendu et vu l’activité ont diffusé d’innombrables histoires différentes de l’épisode. Le spectaculaire barrage antiaérien est survenu après que le 14th Interceptor Command a ordonné la panne d’électricité lorsque des engins étranges ont été signalés au-dessus du littoral. De puissants projecteurs provenant d’innombrables stations ont poignardé le ciel avec de brillants doigts sondeurs tandis que les batteries antiaériennes parsemaient le ciel de magnifiques éclats d’oranges, quoique sinistres.

Une ville en Black out pendant des heures

Dans son éditorial de première page, le Times a déclaré: « Compte tenu de l’excitation et de la confusion considérables du public provoquées par le supposé raid aérien ennemi d’hier matin sur cette zone et de ses spectaculaires accompagnements officiels, il semble au Times que des informations publiques plus précises devraient être fournies prochainement. des sources gouvernementales sur le sujet, ne serait-ce que pour clarifier leurs propres déclarations contradictoires à ce sujet. «

« Selon l’Associated Press, le secrétaire Knox a laissé entendre que les informations faisant état d’une activité aérienne ennemie dans la région côtière du Pacifique pourraient être dues en grande partie à des » nerfs nerveux « . Quels nerfs, M. Knox? Du public ou de l’armée? «

Les tirs ont cessé mais les cris ont à peine commencé. Les militaires qui n’ont jamais bronché au grondement des fusils tremblaient maintenant à l’idée de faire face à la presse. Bien qu’ils ne puissent probablement pas être blâmés pour ce qui s’était passé, ils avaient une certaine raison d’être en détresse. La chose sur laquelle ils tiraient n’a pas pu être identifiée. Pris par les projecteurs et capturé sur des photographies, était un objet assez grand pour éclipser un immeuble. Les spécialistes expérimentés de l’air plus léger (dirigeable) doutaient qu’il puisse s’agir d’un dirigeable japonais car les Japonais n’avaient aucune source connue d’hélium et l’hydrogène était beaucoup trop dangereux à utiliser dans des conditions de combat. Quoi qu’il en soit, c’était un canard assis pour les canons du 37e. Les photographies montraient des obus qui éclataient tout autour. Un membre du personnel du Los Angeles Herald Express a déclaré qu’il était sûr que de nombreux obus l’ont touché directement. Il était étonné qu’elle n’ait pas été abattue. L’objet qui a déclenché l’alarme de raid aérien avait tiré 1430 cartouches de l’artillerie côtière, sans résultat. Quand il s’est déplacé du tout, l’objet s’était déplacé à un rythme tranquille au-dessus des villes côtières entre Santa Monica et Long Beach, prenant environ 30 minutes de temps de vol réel pour se déplacer de 20 milles; puis il a disparu de la vue. Vous pouvez bien imaginer avec quel chagrin les responsables de l’information ont répondu aux questions de la presse. Le bureau de Pasadena du secteur sud de la Californie du Army Western Defence Command a simplement annoncé qu’aucun avion ennemi n’avait été identifié; aucun engin n’a été abattu; aucune bombe n’a été larguée; aucun de nos intercepteurs n’a quitté le sol pour poursuivre l’intrus. Peu de temps après, le secrétaire de la Marine américaine, Frank Knox, a annoncé qu’aucun avion n’avait été aperçu. Les tirs côtiers ont été déclenchés, a-t-il dit, par une fausse alarme et des nerfs nerveux. Il a également suggéré que certaines industries de guerre le long de la côte pourraient devoir être déplacées à l’intérieur des terres à des points invulnérables aux attaques de sous-marins ennemis et d’avions embarqués. La presse a répondu par des éditoriaux cinglants, beaucoup à la première page, attirant l’attention sur les pertes en vies humaines et dénonçant l’utilisation de l’artillerie côtière pour tirer sur des fantômes. Le Los Angeles Times a demandé une explication complète à Washington. Le Long Beach Telegram s’est plaint que des responsables gouvernementaux qui avaient toujours voulu déplacer les industries manipulaient l’affaire à des fins de propagande. Et le Long Beach Independent a accusé: « Il y a une réticence mystérieuse dans toute cette affaire et il semble qu’une certaine forme de censure essaie d’arrêter la discussion sur le sujet.

L’Indépendant avait de bonnes raisons de remettre en question la compétence de certains des responsables de nos opérations de défense côtière ainsi que l’intégrité et les motivations de nos plus hauts fonctionnaires. Seulement 36 heures avant le raid aérien de Long Beach, un gigantesque sous-marin japonais avait fait surface près du rivage à 12 miles au nord de Santa Barbara et en 25 minutes de tir sans contestation, il avait lancé des obus de 25 pouces sur la raffinerie de pétrole du champ pétrolifère d’Ellwood. Le quatrième commandement intercepteur, bien que conscient de l’attaque du sous-marin, a ordonné une panne de Ventura à Goleta mais n’a envoyé aucun avion pour le couler. Pas un seul coup de feu n’a été tiré sur le sous-marin. Après que l’incident d’Ellwood ait alerté tous les postes de défense de la côte ouest de possibles attaques répétées, ces unités étaient sensibles aux tentatives d’invasion prévues. Mercredi matin, dans la région de Los Angeles, ils étaient prêts à ouvrir le feu sur le cerf-volant d’un garçon s’il ressemblait en quelque sorte à un avion ou à un ballon. Le secrétaire à la Guerre Henry Stimson a félicité la 37th Cost Artillery pour cette attitude. Il vaut mieux être un peu trop alerte que pas assez alerte, a-t-il dit. Dans le même temps, il a délicatement suggéré qu’il aurait pu être judicieux d’envoyer certains de nos avions pour identifier l’avion envahisseur avant de leur tirer dessus. Des avions du quatrième commandement intercepteur s’échauffaient en fait sur les pistes en attendant que les ordres montent et interrogent les intrus inconnus. Pourquoi, tout le monde demandait, n’a-t-on pas reçu l’ordre d’entrer en action pendant la période de 51 minutes entre la première alerte de raid aérien à 2 h 25 et le premier tir d’artillerie à 3 h 16? Dans ce contexte d’indécision et de confusion embarrassantes, le Commandement de la Défense de l’Armée de l’Ouest devait évidemment dire quelque chose rapidement. Les porte-parole ont déclaré aux journalistes qu’un à 50 avions avaient été aperçus, se donnant ainsi une grande latitude pour ajuster les histoires futures en fonction des exigences de propagande qui pourraient survenir dans les prochains jours. Lorsque des témoins oculaires ont rapporté que des milliers de personnes ont fouillé le ciel avec des jumelles sous les lumières vives de l’artillerie côtière, ont vérifié la présence d’un énorme objet non identifiable et indestructible – mais pas la présence d’un grand nombre d’avions – les communiqués de presse ont été progressivement réduits. Une semaine plus tard, le général Mark Clark a reconnu que les postes d’écoute de l’armée avaient détecté ce qu’ils pensaient être cinq avions légers approchant de la côte la nuit du raid aérien. Aucun intercepteur, a-t-il dit, n’a été envoyé pour les engager car il n’y a pas eu d’attaque de masse. Croyant qu’un bombardement aérien était en cours, certaines personnes pensaient avoir vu des formations d’avions de guerre, des combats de chiens entre des engins ennemis et nos avions de chasse et d’autres choses qui, selon eux, étaient la preuve d’une telle attaque. De toute évidence, il n’y a pas eu de combats de chiens car aucun de nos intercepteurs n’était en l’air. Des balles traçantes ont été tirées depuis des stations militaires au sol et certaines personnes ont confondu le schéma de tir de ces projectiles avec un combat aérien. D’autres observateurs ont signalé des objets éclairés qui ont été diversement décrits comme des fusées éclairantes rouges et blanches en groupes de trois rouges et trois blancs, tirés alternativement, ou des chaînes de lumières rouges en forme de chaîne ressemblant à un cerf-volant illuminé. Les gens ont suggéré que certaines de ces lumières étaient causées par des signaux japonais-américains approchant des avions japonais avec des fusées éclairantes pour les guider vers des cibles sélectionnées, mais comme aucune bombe n’a été larguée, la théorie a été rapidement abandonnée. En tout cas, de telles accusations s’inscrivaient parfaitement dans une campagne de presse hystérique pour rassembler tous les citoyens d’origine japonaise et les placer dans des camps de concentration. Au cours de la semaine de l’attaque du sous-marin japonais sur le champ pétrolifère d’Ellwood et du raid aérien sur le comté de Los Angeles, la presse a pleinement profité de la situation sur mesure. Des arrestations de suspects ont été rapidement effectuées et le FBI a été appelé, mais le Long Beach Press Telegram a déclaré que toutes les enquêtes indiquaient que personne ne signalait l’ennemi depuis le sol.

Des artilleurs de l’armée tirent sur des

ovnis au-dessus de Los Angeles

« Au moins un million d’habitants se sont réveillés pour entendre des sirènes de raid aérien à 2 h 25 du matin. Le personnel de l’armée américaine a tiré 1 430 obus antiaériens pour faire tomber ce qu’ils supposaient être des avions japonais. Mais il ne s’agissait pas d’avions japonais. George Marshall a écrit un mémorandum à Le président Roosevelt au sujet de l’incident, qui est resté classifié jusqu’en 1974. Marshall a conclu que des avions conventionnels étaient impliqués, probablement « des sources commerciales, exploitées par des agents ennemis dans le but de diffuser l’alarme, de révéler l’emplacement des positions antiaériennes et de ralentir la production par une panne d’électricité ». Malgré le barrage des tirs antiaériens américains, aucun de ces avions « commerciaux » n’a été abattu, bien que plusieurs maisons et bâtiments aient été détruits, et six morts civils ont été attribués au barrage. Compte tenu du carnage, l’explication militaire était maigre. Le secrétaire de la Marine américaine Knox a même nié que des avions aient survolé la ville; il a qualifié l’incident de fausse alarme due aux nerfs de la guerre. Inutile de dire que la presse locale n’a pas très bien pris cela. The Long Beach Independent a noté que: « Il y a une réticence mystérieuse à propos de toute l’affaire et il semble qu’une certaine forme de censure essaie d’arrêter la discussion sur la question. » Il est à noter que pendant trente ans jusqu’à la publication du mémorandum Marshall, le ministère de la Défense a prétendu n’avoir aucun enregistrement de l’événement. Cinq ans avant Roswell, ces militaires apprenaient déjà à réprimer les ovnis. «

LE PRÉALABLE AVANT LA BATAILLE DE LOS ANGELES:

L’Attaque sous-marine du champ pétrolifère d’ Ellwood à Santa Barbara

Quelques jours avant la « Bataille de LA », (23 février 1942)un sous-marin japonais avait refait surface la nuit et avait tiré avec son canon sur le champ pétrolifère d’Ellwood situé à 12 milles au nord-ouest de Santa Barbara.

The LA Times: « Depuis Santa Barbara, région de l’attaque sous-marine lundi soir, le procureur de district Percy Heckendorf a déclaré qu’il ferait appel au lieutenant-général John L. DeWitt, commandant du Western Defence Command, pour faire du comté de Santa Barbara une zone restreinte pour les ressortissants ennemis. et des Japonais d’origine américaine également. « Il existe des preuves convaincantes », a affirmé Heckendorf, « qu’il y avait des signaux à terre envoyés à l’ennemi. » Heckendorf a déclaré que le peuple tiendrait le général DeWitt responsable s’il n’agissait pas. Les Officiers des ordonnances de l’armée, pendant ce temps, ils étudiaient plus de 200 livres de fragments d’obus provenant de missiles tirés par le sous-marin, qui n’ont causé que 500 $ de dégâts dans le champ de pétrole d’Ellwood près de Santa Barbara. » Certains habitants disent que le capitaine ou l’un des officiers du sous-marin japonais avait travaillé dans le champ pétrolifère d’Ellwood quelques années avant le début de la guerre. L’histoire prétend que l’homme avait été maltraité par certains de ses collègues pendant cette période, qu’il était retourné au Japon avant le début de la guerre et avait ensuite aidé à ramener le sous-marin dans la région pour l’attaquer.

L’hystérie collective faisait son oeuvre déjà!

MON ÉVALUATION

En février 1942,les allemands du Troisième Reich avaient établi des contacts depuis longtemps avec la civilisation d’Aldébaran,d’ou provenait l’appareil du crash de Freiburg,en 1936.

Maria Orsic avait déjà dessiné et mis au point un premier prototype en…rétro-ingénierie extraterrestre.Déjà les savants du Reich avaient bien organisé l’expédition antartique de 1938-39 …et ils connaissaient l’existence d’une ancienne civilisation en Antartique.

L’appareil qui survola Los Angeles,le 26 février 1942,correspond en tout point à la définition des détails qui sont inscrit dans les archives secrètes allemandes.