Les armes du Nouvel Ordre Mondial:Les armes biologiques du Pentagone…une menace pour toute l’humanité

L’armée américaine produit régulièrement des virus, bactéries et toxines mortels en violation directe de la Convention des Nations Unies sur l’interdiction des armes biologiques. Des centaines de milliers de personnes inconscientes sont systématiquement exposées à des pathogènes dangereux et à d’autres maladies incurables.

Des scientifiques spécialistes de la guerre biologique utilisent la couverture diplomatique pour tester des virus créés par l’homme au sein des laboratoires biologiques du Pentagone dans 25 pays à travers le monde. Ces bio-laboratoires américains sont financés par la « Defense Threat Reduction Agency » (DTRA) dans le cadre d’un programme militaire de 2,1 milliards de dollars – le « Cooperative Biological Engagement Program » (CBEP), et sont situés dans des pays de l’ex-Union soviétique comme la Géorgie et l’Ukraine, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-est et l’Afrique.

La Géorgie est un terrain d’essai pour les armes biologiques

Le « Lugar Center » est le laboratoire biologique du Pentagone en Géorgie. Il est situé à seulement 17 km de la base aérienne militaire américaine Vaziani dans la capitale Tbilissi. Des biologistes de l’« US Army MedicalResearch Unit-Georgia » (USAMRU-G) ainsi que des entrepreneurs privés sont chargés du programme militaire. Le laboratoire de niveau de biosécurité 3 n’est accessible qu’aux citoyens américains ayant une habilitation de sécurité. Ils jouissent de l’immunité diplomatique en vertu de l’accord de coopération en matière de défense conclu en 2002 entre les États-Unis et la Géorgie.

L’accord USA-Géorgie accorde un statut diplomatique au personnel militaire et civil américain (y compris les véhicules diplomatiques) travaillant sur le programme du Pentagone en Géorgie. Les informations obtenues du registre fédéral américain des contrats clarifient certaines des activités militaires sdu « Lugar Center» – parmi lesquelles la recherche sur les bio-agents (anthrax, tularémie) et les maladies virales (par exemple la fièvre hémorragique de Crimée-Congo), et la collecte d’échantillons biologiques pour des expériences futures.

Les entrepreneurs du Pentagone produisent des agents biologiques sous couverture diplomatique

La « Defense Threat Reduction Agency » (DTRA) a confié une grande partie du travail dans le cadre du programme militaire à des entreprises privées, qui ne sont pas tenues de rendre des comptes au Congrès et qui peuvent fonctionner plus librement et contourner la primauté du droit. Le personnel civil américain travaillant au « Lugar Center » jouit également de l’immunité diplomatique, bien qu’il ne s’agisse pas de diplomates. Ainsi, les entreprises privées peuvent travailler, sous couverture diplomatique, pour le gouvernement américain sans être sous le contrôle direct de l’État hôte, en l’occurrence la République de Géorgie. Cette pratique est souvent utilisée par la CIA pour couvrir ses agents.

Trois sociétés privées américaines travaillent au laboratoire biologique américain à Tbilissi – « CH2M Hill », « Battelle » et « Metabiota ». En plus du Pentagone, ces entrepreneurs privés effectuent des recherches biologiques pour l’ICA et divers autres organismes gouvernementaux.

« CH2M Hill » a obtenu 341,5 millions de dollars de la DTRA dans le cadre du programme du Pentagone pour les bio-laboratoires en Géorgie, en Ouganda, en Tanzanie, en Irak, en Afghanistan et en Asie du Sud-Est. La moitié de cette somme (161,1 millions de dollars) est allouée au « Lugar Center », dans le cadre du contrat géorgien. Selon « CH2M Hill », la société américaine a obtenu des agents biologiques et a employé d’anciens scientifiques spécialistes de la guerre biologique au « Lugar Center ». Ce sont des scientifiques qui travaillent pour une autre société américaine impliquée dans le programme militaire en Géorgie.

« Battelle » en tant que sous-traitant de 59 millions de dollars au « Lugar Center » a une vaste expérience dans la recherche sur les bio-agents, car la société a déjà travaillé sur le programme américain d’armes biologiques dans le cadre de 11 précédents contrats avec l’armée américaine (1952-1966).

La société privée effectue des travaux pour les laboratoires biologiques DTRA du Pentagone en Afghanistan, en Arménie, en Géorgie, en Ouganda, en Tanzanie, en Irak, en Afghanistan et au Vietnam. « Battelle » effectue de la recherche, du développement, des essais et de l’évaluation en utilisant des produits chimiques hautement toxiques et des agents biologiques hautement pathogènes pour un large éventail d’organismes gouvernementaux américains. Il s’est vu attribuer quelque 2 milliards de dollars de contrats fédéraux au total et se classe 23e parmi les 100 premiers contrats du gouvernement américain.

Le projet CIA-Battelle : « Clear Vision »

Le Projet Clear Vision (1997 et 2000), une enquête conjointe de la CIA et du « Battelle Memorial Institute », dans le cadre d’un contrat accordé par l’Agence, a reconstruit et testé une bombe à anthrax de l’époque soviétique afin d’en tester les caractéristiques de dissémination. L’objectif déclaré du projet était d’évaluer les caractéristiques de dissémination des bio-agents des bombes. L’opération clandestine CIA-« Battelle » a été omise dans les déclarations de la Convention américaine sur les armes biologiques soumises à l’ONU.

Expériences top secrètes

« Battelle » a exploité un bio-laboratoire Top Secret (« National Biodefense Analysis and Countermeasures Center » – NBACC) à Fort Detrick, Maryland dans le cadre d’un contrat du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) au cours de la dernière décennie. La société s’est vu attribuer un contrat fédéral de 344,4 millions de dollars (2006 – 2016) et un autre contrat de 17,3 millions de dollars (2015 -2026) par le DHS

Parmi les expériences secrètes, réalisées par « Battelle » au NBACC, on trouve :

-. Évaluation de la technologie de dissémination des poudres.

-. Évaluation du danger posé par les toxines aérosolisées.

-. Évaluation de la virulence de B. Pseudomallei (Meliodosis) en fonction des particules d’aérosol chez les primates non humains.

La mélioïdose a le potentiel d’être développée en tant qu’arme biologique, c’est pourquoi elle est classée dans la catégorie B, Agent de bioterrorisme

Outre les expériences militaires menées au « Lugar Center » en Géorgie, « Battelle » a déjà produit des agents de bioterrorisme au niveau de biosécurité 4 du NBACC « Top Secret Laboratory » de Fort Detrick aux États-Unis. Une présentation du NBACC énumère 16 priorités de recherche pour le laboratoire. Il s’agit notamment de caractériser les pathogènes classiques, émergents et génétiquement modifiés pour leur potentiel de BTA (agent de menace biologique) ; d’évaluer la nature de l’induction non traditionnelle, nouvelle et non endémique d’une maladie à partir d’une BTA potentielle et d’accroître la capacité de tester des aérosols sur les primates non-humains.

Les bio labs du Pentagone à l’épicentre de la crise d’Ebola

La société américaine « Metabiota Inc. » a obtenu des contrats fédéraux à hauteur de 18,4 millions de dollars dans le cadre du programme DTRA du Pentagone en Géorgie et en Ukraine pour des services de consultation scientifique et technique. Les services de « Metabiota » comprennent la recherche mondiale sur les menaces biologiques sur le terrain, la découverte de pathogènes, l’intervention en cas d’éclosion et les essais cliniques.

« Metabiota Inc. » avait été engagé par le Pentagone pour effectuer des travaux pour DTRA avant et pendant la crise d’Ebola en Afrique de l’Ouest et a reçu 3,1 millions de dollars (2012-2015) pour des travaux en Sierra Leone – l’un des pays de l’épicentre de l’épidémie d’Ebola.

Un rapport en date du 17 juillet 2014, rédigé par le « Viral Hemorrhagic Fever Consortium », accusait « MetabiotaInc. » de ne pas respecter une entente existante sur la façon de communiquer les résultats des tests et de contourner les scientifiques sierra-léonais qui y travaillent. Le rapport soulève également la possibilité que« Metabiota » cultive des cellules sanguines au laboratoire, ce qui, selon le rapport, est dangereux, ainsi que le diagnostic erroné de patients en bonne santé. Toutes ces allégations ont été démenties par « Metabiota ».

Expériences militaires sur les insectes piqueurs

La guerre entomologique est un type de guerre biologique qui utilise des insectes pour transmettre des maladies. Le Pentagone aurait effectué de tels tests entomologiques en Géorgie et en Russie.

Mouches piqueuses en Géorgie

En 2014, le « Lugar Center » a été équipé d’une installation pour les insectes et a lancé le projet « Sensibilisation au codage à barres des mouches des sables en Géorgie et dans le Caucase ». Le projet couvrait une zone géographique plus vaste à l’extérieur de la Géorgie – le Caucase. En 2014-2015, des espèces de mouches phlébotomines ont été collectées dans le cadre d’un autre projet « Surveillance Work on Acute Febrile Illness » et toutes les mouches des sables (femelles) ont été testées pour déterminer leur taux d’infectiosité. Un troisième projet, incluant également la collecte des mouches des sables, a étudié les caractéristiques de leurs glandes salivaires.

En conséquence, Tbilissi est infesté de mouches piqueuses depuis 2015. Ces insectes vivent à l’intérieur, dans les salles de bains, toute l’année, ce qui n’était pas le comportement typique de ces espèces en Géorgie auparavant (normalement la saison des mouches des phlébotomes en Géorgie est exceptionnellement courte -de juin à septembre). La population locale se plaint d’avoir été mordue par ces mouches nouvellement apparues alors qu’elles étaient nues dans leurs salles de bains. Elles ont également une forte résistance au froid et peuvent survivre même à des températures inférieures à zéro dans les montagnes.

Piqûres de mouches au Daghestan, Russie

Depuis le début du projet du Pentagone en 2014, des mouches similaires à celles de Géorgie sont apparues au Daghestan voisin (Russie). Selon la population locale, Elles piquent et provoquent des éruptions cutanées. Leurs habitats de reproduction sont des drains domestiques.

Les mouches de la famille des phlébotomines portent dans leur salive des parasites dangereux qu’elles transmettent par une morsure à l’homme. La maladie, que ces mouches portent est d’un grand intérêt pour le Pentagone. En 2003, lors de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, les soldats américains ont été sévèrement piqués par des mouches des sables et ont contracté la leishmoniose. La maladie est originaire d’Irak et d’Afghanistan et si elle n’est pas traitée, la forme aiguë de la leishmoniose peut être fatale. Un rapport de l’armée américaine de 1967 « Arthropodes d’importance médicale en Asie et en URSS européenne » énumère tous les insectes locaux, leur répartition et les maladies qu’ils véhiculent. Les mouches piqueuses, qui vivent dans les drains, sont également répertoriées dans le document. Leurs habitats naturels, cependant, sont les Philippines, et non la Géorgie ou la Russie.

Opération Whitecoat : Des mouches infectées testées pour piquer les humains

En 1970 et 1972, des tests de fièvre de la mouche des sables ont été effectués sur des humains selon un rapport déclassifié de l’armée américaine – US Army Activities in the US, Biological Warfare Programs, 1977,vol. II, p. 203. Au cours de l’opération, les bénévoles de « Whitecoat » ont été exposés à des piqûres de mouches des sables infectées.

L’« Opération Whitecoat » était un programme de recherche médicale en biodéfense mené par l’armée américaine à « Fort Detrick » (Maryland) entre 1954 et 1973. Malgré l’arrêt officiel du programme américain de fabrication d’armes biologiques, l’USAMRIID a effectué une expérience en 1982 pour vérifier si les mouches des sables et les moustiques pouvaient être des vecteurs du virus de la vallée du Rift, de la dengue, du Chikungunya et de l’encéphalite équine orientale – virus que l’armée américaine a étudié afin de déterminer leur potentiel en tant qu’armes biologiques.

Insectes tueurs

Le Pentagone a une longue histoire dans l’utilisation des insectes comme vecteurs de maladies. Selon un rapport partiellement déclassifié de 1981 de l’armée américaine, les scientifiques américains spécialistes de la guerre biologique ont mené un certain nombre d’expériences sur les insectes. Ces opérations faisaient partie de la guerre entomologique des États-Unis dans le cadre du Programme des armes biologiques des États-Unis.

Le Pentagone : Comment tuer 625 000 personnes pour seulement 0,29 $ par décès

Un rapport de l’armée américaine en 1981 a comparé deux scénarios – 16 attaques simultanées sur une ville par des moustiques A. Aegypti, infectés par la fièvre jaune, et l’attaque par aérosol Tularemia, et évalue leur efficacité en termes de coût et de pertes.

Certaines parties du rapport de l’armée américaine de 1981, comme la « Production de masse d’Aedes Aegypti » n’ont pas été déclassifiées, ce qui pourrait signifier que le projet est toujours en cours. L’Aedes Aegypti, également connu sous le nom de moustique de la fièvre jaune, a été largement utilisé dans les opérations militaires américaines. Les mêmes espèces de moustiques seraient les vecteurs de la dengue, du chikungunya et du virus Zika, qui provoque des malformations génétiques chez les nouveau-nés.

Opération Bellweather

L’ « US Army Chemical Research and Development Command, Biological Weapons Branch », a étudié l’activité de piqûre de moustiques en plein air lors d’un certain nombre d’essais sur le terrain à « Dugway ProvingGround », Utah, en 1960. Les moustiques femelles vierges Aedes aegypti, qui avaient été affamés, ont été testés sur des troupes en plein air.

Expériences militaires avec des moustiques et des tiques tropicaux en Géorgie

De telles espèces de moustiques et de puces (étudiées dans le passé dans le cadre du programme américain « Entomological Warfare Program ») ont également été collectées en Géorgie et testées au « Lugar Center ». Dans le cadre du projet DTRA « Virus et autres arbovirus en Géorgie » en 2014, le moustique tropical Aedes albopictus, jamais vu auparavant, a été détecté pour la première fois et après des décennies (60 ans), l’existence du moustique Aedes Aegypti a été confirmée en Géorgie occidentale.

Aedes Albopictus est un vecteur de nombreux pathogènes viraux, virus de la fièvre jaune, Dengue, Chikungunya et Zika. Ces moustiques tropicaux Aedes Albopictus n’ayant jamais été vus auparavant en Géorgie, ont également été détectés en Russie voisine (Krasnodar) et en Turquie. Selon les données fournies par le « Centre européen de prévention et de contrôle des maladies », leur propagation est inhabituelle pour cette partie du monde.

Les moustiques Aedes Aegypti n’ont été distribués qu’en Géorgie, dans le sud de la Russie et dans le nord de la Turquie. Ils ont été détectés pour la première fois en 2014 après le début du programme du Pentagone au « Lugar Center ».

L’épidémie de fièvre charbonneuse («Anthrax») en Géorgie et les essais humains de l’OTAN

En 2007, la Géorgie a mis fin à sa politique de vaccination annuelle obligatoire contre la fièvre charbonneuse du bétail. En conséquence, le taux de morbidité de la maladie a atteint son maximum en 2013. La même année, l’OTAN a commencé les essais de vaccins contre l’anthrax chez l’homme au « Lugar Cente r» en Géorgie.

Recherche du Pentagone sur l’anthrax russe

L’anthrax est l’un des bio-agents transformé en arme de guerre par l’armée américaine dans le passé. Malgré les affirmations du Pentagone selon lesquelles son programme n’est que défensif, il existe des faits contraires. En 2016, au « Lugar Center », des scientifiques américains ont effectué des recherches sur la « Séquence du génome de la souche 55-VNIIViM du vaccin Bacillus anthracis soviétique et russe », qui a été financée par le « Cooperative Biological Engagement Program » de la « Defense Threat Reduction Agency » (DTRA) des États-Unis à Tbilissi, et administrée par « Metabiota » (l’entrepreneur américain dans le cadre du programme du Pentagone en Géorgie). En 2017, le DTRA a financé d’autres recherches.

Dix séquences de génome d’isolats humains et d’animaux de Bacillus anthracis du pays de Géorgie, qui ont été effectuées par l’USAMRU-G au « Lugar Center »

34 personnes infectées intentionnellement par la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) en Géorgie. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) est causée par une infection par un virus transmis par les tiques (Nairovirus). La maladie a été caractérisée pour la première fois en Crimée en 1944 et a reçu le nom de fièvre hémorragique de Crimée. Elle a ensuite été reconnue en 1969 comme la cause de la maladie au Congo, d’où le nom actuel de la maladie. En 2014, 34 personnes (dont un enfant de 4 ans) ont été infectées par la FHCC. dont 3 sont morts. La même année, des biologistes du Pentagone ont étudié le virus en Géorgie dans le cadre du projet DTRA « Epidémiologie des maladies fébriles causées par les virus de la dengue et d’autres arbovirus en Géorgie ». Le projet comprenait des tests sur des patients présentant des symptômes de fièvre et la collecte de tiques, en tant que vecteurs possibles de CCHV pour des analyses de laboratoire.

La cause du foyer de la FHCC en Géorgie est encore inconnue. Selon le rapport du Département vétérinaire local, une seule tique de toutes les espèces collectées dans les villages infectés s’est révélée positive pour la maladie. Malgré les affirmations des autorités locales selon lesquelles le virus a été transmis à l’homme à partir d’animaux, tous les échantillons de sang animal étaient également négatifs. L’absence de tiques et d’animaux infectés est inexplicable étant donné la forte augmentation des cas humains de la FHCC en 2014, ce qui signifie que le foyer n’était pas naturel et que le virus s’est propagé intentionnellement. En 2016, 21 590 autres tiques ont été collectées pour la base de données ADN pour des études futures au Lugar Center dans le cadre du projet du Pentagone « Assessing the Seroprevalence and Genetic Diversity of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV) and Hantavirus in Georgia » (Évaluation de la séro prévalence et de la diversité génétique du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo) et des virus de l’hantavirus en Géorgie.

Un bio-laboratoire militaire blâmé pour l’épidémie mortelle de la FHCC en Afghanistan

237 cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) ont également été signalés dans tout l’Afghanistan, dont 41 étaient mortels en décembre 2017. Selon le ministère afghan de la Santé, la plupart des cas ont été enregistrés dans la capitale Kaboul, où 71 cas ont été signalés avec 13 morts, et dans la province de Herat, près de la frontière avec l’Iran (67 cas).

L’Afghanistan est l’un des 25 pays du monde avec des laboratoires biologiques du Pentagone sur leur territoire. Le projet en Afghanistan fait partie du programme de bio défense des États-Unis – « Cooperative BiologicalEngagement Program » (CBEP), financé par la « Defense Threat Reduction Agency » (DTRA). Les entrepreneurs de DTRA, travaillant au « Lugar Center » en Géorgie, « CH2M Hill » et « Battelle » ont également été engagés pour le programme en Afghanistan. « CH2M Hill » a obtenu un contrat de 10,4 millions de dollars (2013-2017). Les entrepreneurs du Pentagone en Afghanistan et en Géorgie sont les mêmes, tout comme les maladies qui se propagent parmi la population locale dans les deux pays.

Pourquoi le Pentagone collectionne et étudie les chauves-souris

Les chauves-souris seraient les hôtes réservoirs du virus Ebola, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et d’autres maladies mortelles. Cependant, les modes précis de transmission de ces virus à l’homme sont actuellement inconnus. De nombreuses études ont été réalisées dans le cadre du DTRA « Cooperative Biological Engagement Program » (CBEP) à la recherche d’agents pathogènes mortels d’importance militaire chez les chauves-souris.

L’ingénierie des virus mortels est légale aux États-Unis

On pense que MERS-CoV provient des chauves-souris et se propage directement aux humains et/ou aux chameaux. Cependant, comme Ebola, les modes précis de propagation du virus sont inconnus. 1980 cas avec 699 décès ont été signalés dans 15 pays à travers le monde (en juin 2017) causés par le MERS-CoV.3.

Tularemia en tant qu’arme biologique

La tularémie, également connue sous le nom de fièvre du lapin, est classée comme un agent bioterroriste et a été développée dans le passé comme tel par les États-Unis. Cependant, les recherches du Pentagone sur la tularémie se poursuivent, ainsi que sur les vecteurs possibles des bactéries telles que les tiques et les rongeurs qui causent la maladie. Le DTRA a lancé un certain nombre de projets sur la tularémie ainsi que d’autres pathogènes particulièrement dangereux en Géorgie. Les agents pathogènes dangereux (EDP), ou agents sélectionnés, représentent une préoccupation majeure pour la santé publique à l’échelle mondiale. Ces agents hautement pathogènes ont le potentiel de devenir des armes avec la preuve de leur importance militaire vue à travers les projets suivants du Pentagone : Épidémiologie et écologie de la tularémie en Géorgie (2013-2016)(60 000 vecteurs ont été collectés pour les isolats de souches et la recherche génomique) ; Épidémiologie de la tularémie humaine en Géorgie et Épidémiologie des maladies humaines et surveillance des pathogènes particulièrement dangereux en Géorgie (étude de certains agents parmi les patients atteints de fièvre indifférenciée et de fièvre hémorragique/choc septique).

Le programme militaire américain est une information sensible

L’Ukraine n’a aucun contrôle sur les bio laboratoires militaires sur son propre territoire. Conformément à l’accord de 2005 entre le DoD américain et le ministère ukrainien de la santé, le gouvernement ukrainien n’est pas autorisé à divulguer publiquement des informations sensibles sur le programme américain et l’Ukraine est obligée de transférer au ministère américain de la défense (DoD) des pathogènes dangereux pour la recherche biologique. Le Pentagone s’est vu accorder l’accès à certains secrets d’État de l’Ukraine en relation avec les projets dans le cadre de leur accord.

Scientifiques spécialistes de la guerre biologique sous couverture diplomatique

Parmi l’ensemble des accords bilatéraux entre les États-Unis et l’Ukraine figure la création du Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – une organisation internationale financée principalement par le gouvernement des États-Unis, à laquelle le statut diplomatique a été accordé. Le STCU soutient officiellement les projets de scientifiques qui participaient auparavant au programme soviétique d’armes biologiques. Au cours des 20 dernières années, le STCU a investi plus de 285 millions de dollars dans le financement et la gestion de quelque 1.850 projets de scientifiques qui travaillaient auparavant à la mise au point d’armes de destruction massive.

364 Ukrainiens sont morts de la grippe porcine

L’un des laboratoires du Pentagone est situé à Kharkiv, où, en janvier 2016, au moins 20 soldats ukrainiens sont morts du virus grippal en seulement deux jours et 200 autres ont été hospitalisés. Le gouvernement ukrainien n’a pas rendu compte des soldats ukrainiens morts à Kharkiv. En mars 2016, 364 décès ont été signalés en Ukraine (81,3 % causés par la grippe porcine A (H1N1) pdm09 – la même souche qui a causé la pandémie mondiale en 2009).

La police enquête sur une infection par une maladie incurable

Une infection à l’hépatite A très suspecte s’est propagée rapidement en quelques mois seulement dans le sud-est de l’Ukraine, où se trouvent la plupart des bio labs du Pentagone.

La police locale a lancé une enquête sur « l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine et d’autres maladies incurables ». Il y a trois ans, plus de 100 personnes de la même ville ont été infectées par le choléra .Les deux maladies se seraient propagées par l’eau potable contaminée. Au cours de l’été 2017, 60 personnes atteintes d’hépatite A ont été admises à l’hôpital de la ville de Zaporizhia, la cause de cette épidémie est encore inconnue. Dans la région d’Odessa, 19 enfants d’un orphelinat ont été hospitalisés pour l’hépatite A en juin 2017. 29 cas d’hépatite A ont été signalés à Kharkiv en novembre 2017. Le virus a été isolé dans de l’eau potable contaminée. L’un des laboratoires biologiques du Pentagone est situé à Kharkiv, qui a été blâmé pour l’épidémie mortelle de grippe il y a un an, qui a coûté la vie à 364 Ukrainiens.

L’Ukraine et la Russie frappées par une nouvelle infection au choléra hautement virulente

En 2011, l’Ukraine a été frappée par une épidémie de choléra. 33 patients auraient été hospitalisés pour diarrhée grave. Une deuxième flambée a frappé le pays en 2014, lorsque plus de 800 personnes dans toute l’Ukraine ont été signalées comme ayant contracté la maladie. En 2015, au moins 100 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule ville de Mykolaiv.

Une nouvelle variante très virulente de l’agent du choléra, Vibrio cholera, avec une forte similitude génétique avec les souches signalées en Ukraine, a frappé Moscou en 2014. Selon une étude génétique de l’Institut russe de recherche anti-peste de 2014, la souche de choléra isolée à Moscou était similaire à la bactérie qui a causé l’épidémie en Ukraine voisine. « Southern Research Institute », l’un des entrepreneurs américains travaillant dans les bio-laboratoires en Ukraine, a des projets sur le choléra, ainsi que sur la grippe et Zika – tous des pathogènes d’importance militaire pour le Pentagone. En plus du « Southern Research Institute », deux autres sociétés privées américaines exploitent des bio-laboratoires militaires en Ukraine – « Black&Veatch » et « Metabiota ».

« Black & Veatch Special Project Corp. » a obtenu 198,7 millions de dollars pour la construction et l’exploitation de bio-laboratoires en Ukraine (deux contrats de 5 ans en 2008 et 2012 totalisant 128,5 millions de dollars), ainsi qu’en Allemagne, Azerbaïdjan, Cameroun, Thaïlande, Ethiopie, Ethiopie, Vietnam et Arménie. Metabiota a obtenu un contrat fédéral de 18,4 millions de dollars dans le cadre du programme en Géorgie et en Ukraine. Cette société américaine a également été engagée pour effectuer des travaux pour le DTRA avant et pendant la crise d’Ebola en Afrique de l’Ouest, la société a reçu 3,1 millions de dollars (2012-2015) pour des travaux en Sierra Leone. Southern Research Institute est un sous-traitant principal dans le cadre du programme DTRA en Ukraine depuis 2008. La société a également été un entrepreneur principal du Pentagone dans le passé dans le cadre du programme américain des armes biologiques pour la recherche et le développement d’agents biologiques, avec 16 contrats entre 1951 et 1962.

Le Défecteur soviétique a produit de l’anthrax pour le Pentagone

Le « Southern Research Institute » a également été sous-traitant d’un programme du Pentagone pour la recherche sur l’anthrax en 2001. L’entrepreneur principal étant « Advanced Biosystems », dont le président à l’époque était Ken Alibek (un ancien microbiologiste soviétique et expert en guerre biologique du Kazakhstan qui a fait défection aux États-Unis en 1992).

250.000 $ pour le lobbying auprès de Jeff Sessions

Le « Southern Research Institute » a fait pression sur le Congrès américain et le Département d’État américain pour « des questions liées à la recherche et au développement pour le renseignement américain » et « la recherche et le développement dans le domaine de la défense ». Les activités de lobbying ont coïncidé avec le début des projets du Pentagone sur les bio-laboratoires en Ukraine et dans d’autres anciens États soviétiques. L’entreprise a payé 250.000 $ pour faire du lobbying auprès du sénateur Jeff Sessions en 2008-2009 (actuellement le procureur général américain nommé par Donald Trump), lorsque l’institut s’est vu attribuer un certain nombre de contrats fédéraux.

Pendant une période de 10 ans (2006-2016), le « Southern Research Institute » a payé 1,28 million de dollars pour faire du lobbying auprès du Sénat américain, de la Chambre des représentants, du Département d’État et du Département de la défense (DoD). L’aide du sénateur Jeff Sessions au Capitole – Watson Donald, est maintenant directeur principal au « Southern Research Institute ».

La police enquête sur l’empoisonnement par la toxine botulique en Ukraine

115 cas de botulisme, avec 12 décès, ont été signalés en Ukraine en 2016. En 2017, le ministère ukrainien de la Santé a confirmé 90 nouveaux cas d’intoxication par la toxine botulique (l’une des substances biologiques les plus toxiques connues), dont 8 décès. Selon les autorités sanitaires locales, la cause de l’épidémie était une intoxication alimentaire sur laquelle la police a ouvert une enquête… Le gouvernement ukrainien a cessé de fournir des antitoxines en 2014 et aucun vaccin contre le botulisme en stock n’était disponible pendant l’épidémie de 2016-2017.

Le botulisme est une maladie rare et extrêmement dangereuse causée par une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. 1 g de la toxine peut tuer jusqu’à 1 million de personnes.

La neurotoxine botulini que représente une menace majeure pour les armes biologiques en raison de son extrême puissance, de sa facilité de production et de transport. Elle provoque des paralysies musculaires, une insuffisance respiratoire et finalement la mort si elle n’est pas traitée immédiatement. Un seul gramme de toxine cristalline, uniformément dispersée et inhalée peut tuer plus d’un million de personnes. Elle pourrait être disséminée par aérosol, ou par contamination de l’eau et/ou des approvisionnements alimentaires.

Le Pentagone produit des virus, bactéries et toxines vivants.

La toxine botulique a été testée comme arme biologique par l’armée américaine dans le passé, ainsi que l’anthrax, Brucella et Tularemia. Bien que le programme américain de fabrication d’armes biologiques ait officiellement pris fin en 1969, les documents montrent que les expériences militaires n’ont jamais pris fin. Actuellement, le Pentagone produit et teste des agents biologiques vivants dans les mêmes installations militaires que par le passé – « Dugway Proving Ground ».

Usine d’armes biologiques aux États-Unis

L’armée américaine produit et teste des bio-agents dans une installation militaire spéciale située à Dugway Proving Ground (West Desert Test Center, Utah), comme le prouve un rapport de l’armée américaine de 2012. L’installation est supervisée par le Commandement des essais et de l’évaluation de l’Armée de terre. La Division des sciences de la vie (LSD) de Dugway Proving Ground est chargée de la production d’agents biologiques. Selon le rapport de l’Armée de terre, les scientifiques de cette division produisent et testent des agents biologiques en aérosol au Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF).

Expériences en aérosol avec la neurotoxine botulinique et l’anthrax

Des documents prouvent que l’armée américaine produit, possède et teste des aérosols de la toxine la plus mortelle au monde – la neurotoxine botulique. En 2014, le Département de l’Armée de terre a acheté 100 mg de toxine botulique de Metabiologics pour des tests à « Dugway Proving Ground ».Les expériences remontent à 2007, lorsqu’une quantité non spécifiée de la toxine a été achetée au département de l’armée par la même société – « Metabiologics ». Selon le « West Desert Test Center Report 2012 », l’installation militaire effectue des tests avec de l’aérosol de neurotoxine botulique, ainsi qu’avec de l’anthraxen aérosol, du Yersinia pestis et du virus de l’encéphalite équine vénézuélienne (VEE).

Le rapport de l’armée américaine énumère de nombreuses techniques de dissémination, y compris par des pulvérisateurs aérosols biologiques. De tels pulvérisateurs appelés disséminateurs Micronair ont déjà été mis au point par l’armée américaine et testés à Dugway Proving Ground. Selon les documents, ils peuvent être montés sur le véhicule, ou portés comme un sac à dos, avec un système de pompe qui peut être monté sur l’unité pour augmenter la précision du déclenchement. Les pulvérisateurs Micronair peuvent libérer de 50 à 500 ml de simulant bio-liquide par minute à partir de réservoirs de 12 litres.

Les États-Unis ont volé des bactéries dans l’usine d’armes biologiques de Saddam

Hussein.Bacillus thuringiensis est un insecte pathogène largement utilisé comme biopesticide. B. thuringiensis (BT) Al Hakam a été collecté en Irak par la Commission spéciale des Nations Unies dirigée par les États-Unis en 2003. Il porte le nom d’Al Hakam, l’usine irakienne de production d’armes biologiques. Outre les essais sur le terrain du Pentagone, cette bactérie est également utilisée aux Etats-Unis pour la production de maïs génétiquement modifié, résistant aux ravageurs. Les photos affichées par la CIA prouvent que la bactérie a été collectée par les États-Unis en Irak. Selon la CIA, les flacons contenant du bio-pesticide ont été récupérés chez un scientifique d’Al Hakam.

CIA : Un total de 97 flacons – y compris ceux qui portent des étiquettes conformes aux articles de couverture d’al Hakam sur les protéines unicellulaires et les biopesticides, ainsi que des souches pouvant être utilisées pour produire des agents d’armes biologiques – ont été récupérés dans la résidence d’un scientifique en Irak en 2003.

Les informations provenant du registre fédéral américain des contrats montrent que le Pentagone effectue des tests en utilisant les bactéries volées dans l’usine d’armes biologiques de Saddam Hussein en Irak. Le projet fédéral de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) pour l’analyse en laboratoire et les essais sur le terrain avec des bactéries.

Les tests sont effectués sur la base aérienne de Kirtland (Kirtland est le siège du Centre des armes nucléaires du Commandement du matériel de l’armée de l’air). Ici, les armes sont testées, ce qui signifie que les essais sur le terrain avec des simulants biologiques (bactéries) font également partie de ce groupe. L’entrepreneur de DTRA sur ce projet – « Lovelace Biomedical and Environmental Research Institute » (LBERI), exploite un laboratoire de biosécurité animale de niveau 3 (ABSL-3) qui a le statut d’agent de sélection. L’installation est conçue pour effectuer des études sur les bio aérosols. La société a obtenu un contrat de 5 ans pour des essais sur le terrain avec des simulants biologiques à la base aérienne de Kirtland.

Essais sur le terrain avec des simulants biologiques (bactéries)

Ce que le Pentagone fait aujourd’hui est exactement ce qu’il a fait dans le passé, ce qui signifie que son programme d’armes biologiques n’a jamais pris fin. L’armée américaine a effectué 27 essais sur le terrain avec de tels simulants biologiques, impliquant le domaine public de 1949 à 1968, lorsque le président Nixon a officiellement annoncé la fin du programme.

Essais sur le terrain en Tchétchénie

La Defense Threat Reduction Agency (DTRA), qui gère le programme militaire américain au Lugar Center en Géorgie, aurait déjà effectué des essais sur le terrain avec une substance inconnue en Tchétchénie, en Russie.

Au printemps 2017, des citoyens locaux ont fait état d’un drone disséminant de la poudre blanche près de la frontière russe avec la Géorgie. Ni la police des frontières géorgienne, ni le personnel américain opérant à la frontière entre la Géorgie et la Russie n’ont commenté ces informations.

Projet militaire américain de 9,2 millions de dollars à la frontière entre la Russie et la Géorgie

DTRA a un accès complet à la frontière entre la Russie et la Géorgie, accordé dans le cadre d’un programme militaire appelé « Projet de sécurité de la frontière terrestre de la Géorgie ». Les activités liées au projet ont été confiées à une société privée américaine – Parsons Government Services International. DTRA a déjà passé des contrats avec Parsons pour des projets de sécurité frontalière similaires au Liban, en Jordanie, en Libye et en Syrie. Parsons a obtenu un contrat de 9,2 millions de dollars dans le cadre du projet de sécurité à la frontière entre la Russie et la Géorgie.

En 2017, des citoyens tchétchènes ont remarqué un drone pulvérisateur près de la frontière russe avec la Géorgie.

La « US Defense Agency » teste les insectes GM pour transmettre les virus GM

Le Pentagone a investi au moins 65 millions de dollars dans l’édition génétique. La « US Defense Advanced Research Projects Agency » (DARPA) a attribué 7 équipes de recherche pour développer des outils d’ingénierie du génome chez les insectes, les rongeurs et les bactéries dans le cadre du programme Safe Gene de la DARPA, en utilisant une nouvelle technologie CRISPR-Cas9.

Dans le cadre d’un autre programme militaire – « Insect Allies », les insectes GM sont conçus pour transférer des gènes modifiés aux plantes. Le projet DARPA, d’une valeur de 10,3 millions de dollars, comprend la modification génétique des insectes et des virus qu’ils transmettent. « Ecological Niche-preference Engineeringg » est un troisième programme militaire en cours pour l’ingénierie du génome chez les insectes. L’objectif déclaré du Pentagone est de concevoir des organismes génétiquement modifiés afin qu’ils puissent résister à certaines températures, changer leur habitat et leurs sources de nourriture.

Les humains génétiquement modifiés

Outre l’édition de gènes chez les insectes et dans les virus qu’ils transmettent, le Pentagone veut aussi concevoir des humains. Le projet DARPA « Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering Project » vise à créer une plateforme biologique à l’intérieur du corps humain, l’utilisant pour fournir de nouvelles informations génétiques, et ainsi altérer les humains au niveau de l’ADN. La DARPA veut insérer un 47e chromosome artificiel supplémentaire dans les cellules humaines. Ce chromosome produira de nouveaux gènes qui seront utilisés pour l’ingénierie du corps humain. SynPloid Biotek LLC a obtenu deux contrats dans le cadre du programme totalisant 1,1 million de dollars (2015-2016 – 100600 $ pour la première phase de la recherche ; 2015-2017 – 999 300 $ pour des travaux qui ne sont pas spécifiés dans le registre fédéral des contrats. L’entreprise n’a que deux employés et aucun dossier antérieur sur la recherche biologique.

Recherche très secrète sur les virus synthétiques

Entre 2008 et 2014, les États-Unis ont investi environ 820 millions de dollars dans la recherche en biologie synthétique, la Défense étant un contributeur majeur. Une grande partie des projets militaires sur la biologie synthétique sont classés, parmi lesquels un certain nombre d’études classifiées par le groupe secret de conseillers militaires américains JASON – par exemple, Emerging Viruses and Genome Editing pour le Pentagone,et Synthetic Viruses for the National Counterterrorism Center.

JASON est un groupe consultatif scientifique indépendant qui fournit des services de consultation au gouvernement américain sur les questions de science et de technologie de défense. Il a été créé en 1960 et la plupart des rapports JASON qui en résultent sont classifiés. Pour des raisons administratives, les projets du JASON sont gérés par la MITRE Corporation, qui a des contrats avec le Département de la Défense, la CIA et le FBI.

Depuis 2014, MITRE a obtenu quelque 27,4 millions de dollars en contrats avec le DoD. Bien que les rapports JASON soient classifiés, une autre étude de l’US Air Force intitulée « Biotechnology Genetically Engineered Pathogens », jette un peu de lumière sur ce que le groupe secret JASON a étudié – 5 groupes de pathogènes génétiquement modifiés qui peuvent être utilisés comme armes biologiques. Il s’agit d’armes biologiques binaires (combinaison mortelle de deux virus), de maladies d’échange d’hôtes (virus animaux qui « sautent » vers l’homme, comme le virus Ebola), de virus furtifs et de maladies de concepteurs. Les maladies de conception peuvent être conçues pour cibler un certain groupe ethnique, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées comme armes biologiques ethniques.

Armes biologiques ethniques

L’arme biologique ethnique (arme biogénétique) est une arme théorique qui vise principalement à nuire à des personnes d’ethnies ou de génotypes spécifiques. Bien que la recherche et le développement d’armes biologiques ethniques n’aient jamais été officiellement confirmés publiquement, les documents montrent que les États-Unis collectent du matériel biologique de certains groupes ethniques – Russes et Chinois. L’armée de l’air américaine a collecté des échantillons d’ARN russe et de tissus synoviaux, ce qui fait craindre à Moscou un programme clandestin d’armes biologiques ethniques américaines.

Outre les Russes, les États-Unis ont collecté du matériel biologique auprès de patients sains et cancéreux en Chine. L’Institut national du cancer a prélevé des échantillons biologiques sur 300 sujets de Linxian, Zhengzhouet Chengdu en Chine. Un autre projet fédéral, intitulé « Serum Metabolic biomarkers discovery study of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in China », comprend l’analyse de 349 échantillons de sérum prélevés chez des patients chinois.

Le « US National Cancer Institute » a collecté du matériel biologique auprès de patients de l’hôpital chinois du cancer à Pékin. Le matériel biologique chinois a été collecté dans le cadre d’une série de projets fédéraux, y compris la salive et les tissus cancéreux. Parmi eux, le génotypage d’échantillons d’ADN provenant de cas de lymphomes et de témoins (patients sains), de blocs de tissus de cancer du sein provenant de patientes atteintes de cancer du sein, d’échantillons de salive de 50 familles ayant 3 cas ou plus de cancer UGI, de génotype 50 SNP’S pour les échantillons d’ADN de l’hôpital du cancer, de Pékin, de génotypes de 3 000 cas de cancer gastrique et de 3 000 témoins (patients sains) à Pékin.

Comment le Pentagone a aidé les compagnies de tabac à tirer profit d’Ebola

La « Defense Advanced Research Projects Agency » (DARPA) a investi 100 millions de dollars dans la production de vaccins à partir de plants de tabac. Les sociétés impliquées dans le projet appartiennent aux plus grandes compagnies de tabac américaines.

« Mediacago Inc. » est détenue conjointement par « Philip Morris » et « Kentucky BioProcessing », une filiale de « Reynolds American » qui appartient à « British American Tobacco ». Actuellement, ils produisent des vaccins anti-grippaux et anti-Ebola à partir de plants de tabac. Le programme « Blue Angel » de 100 millions de dollars a été lancé en réponse à la pandémie de grippeH1N1 en 2009. Medicago reçoit 21 millions de dollars pour produire 10 000 millions de doses d’un vaccin anti-grippal en un mois. Le Dr John Julias, directeur du programme Blue Angel, explique :

« Bien que de multiples espèces végétales et d’autres organismes soient explorés comme plateformes alternatives de production de protéines, le gouvernement américain a continué d’investir dans la fabrication à base de tabac. »

La méthode de production de vaccins à base de plantes fonctionne en isolant une protéine antigénique spécifique qui déclenche une réponse immunitaire humaine à partir du virus ciblé. Un gène de la protéine est transféré à une bactérie, qui est utilisée pour infecter les plantes. Les plantes commencent alors à produire la protéine qui sera utilisée pour les vaccinations.

Il n’est pas clair pourquoi le Pentagone a choisi d’investir dans des vaccins produits à partir de plants de tabac parmi toutes les autres espèces de plantes qu’ils ont explorées. Medicago, copropriété de Philip Morris, a payé 495 000 $ pour faire pression sur le Département de la Défense, le Congrès et le Département de la Santé et des Services Humains pour » le financement de l’avancement de la technologie à l’appui des applications de préparation à la santé publique « . Le Pentagone a financé des compagnies de tabac pour développer de nouvelles technologies et tirer profit des vaccins.

Les expériences biologiques sont des crimes de guerre L’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) définit les expériences biologiques comme des crimes de guerre.

Toutefois, les États-Unis ne font pas partie du traité international et ne peuvent être tenus responsables de leurs crimes de guerre.

Par Dilyana Gaytandzhieva

Journaliste d’investigation bulgare et correspondante au Moyen-Orient. Au cours des deux dernières années, elle a publié une série de reportages sur la contrebande d’armes. Au cours de l’année écoulée, elle a subi des pressions de l’Agence de sécurité nationale bulgare et a été licenciée du journal bulgare Trud Daily sans explication. Malgré cela, Dilyana poursuit son enquête. Son reportage actuel donne un aperçu de la vigueur du Pentagone dans le développement des armes biologiques.

Source :

https://southfront.org/pentagon-bio-weapons/

https://fr.sott.net/article/32606-Les-armes-biologiques-du-Pentagone

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB58/RNCBW_USABWP.pdf

TÉMOIGNAGE :

Épidémie au Kazakhstan causée par les tests américains d’armes de guerre bactériologique

Mes camarades et moi avons constamment écrit et parlé des activités du laboratoire de référence militaire américain pour l’étude des dangereux agents pathogènes ouvert à Almaty, ouvert par les autorités du Kazakhstan en 2016. Les autorités ont rejeté toutes les accusations de personnalités publiques et d’écologistes sur le danger que représente ce labo, spécialement construit avec l’argent du Pentagone dans une zone sismique et dans une grande métropole. Des employés du ministère de la Santé de la République du Kazakhstan ont été contraints d’admettre que de nouvelles souches toxiques de la maladie contagieuse de la rougeole ont été découvertes en Ukraine et que les vaccins locaux ne peuvent pas les combattre efficacement.

Ukraine, Géorgie et Kazakhstan : terrains d’entraînement à l’utilisation d’armes biologiques

Ainsi, Zhandarbek Bekshin, président du Comité de la santé publique du ministère de la Santé, médecin hygiéniste en chef du pays, a déclaré le 29 janvier que des recherches de haute technologie avaient été menées pour identifier les causes de la rougeole qui ne sont pas typiques du Kazakhstan, les même qui ont causé l’épidémie en Ukraine.

«Le 24 janvier, nous avons reçu les résultats d’une étude génomique sur les agents pathogènes en circulation chez des patients au Kazakhstan. L’étude a montré que ce sont les mêmes souches D8 et B3 qui circulent sur le continent européen. Nous sommes allés plus loin. Ensuite, une étude plus détaillée a montré que la souche «B», qui circule davantage au Kazakhstan, possède les lignées génétiques «Dublin» et «Kaboul». Parmi celles-ci, «Kaboul» est très toxique. Elle a provoqué une épidémie en Ukraine », a déclaré le médecin hygiéniste en chef du pays.

Selon les médecins, ces deux souches n’ont jamais circulé au Kazakhstan. Contre elles, il n’y a pas d’immunité chez les enfants et les adultes vaccinés. Les experts estiment qu’il s’agit de nouvelles souches résistantes aux vaccins existants et spécialement conçues pour effectuer ce que l’on appelle des tests permettant de propager d’autres maladies plus dangereuses.

Il est clair que la rougeole, une maladie qui n’entraîne pas de cas mortels massifs, bien qu’elle puisse affecter gravement le système nerveux en cas de complications, affecte le foie, les reins, le système immunitaire et est très dangereuse pour les enfants. Mais, en prenant l’exemple de cette maladie contagieuse modifiée dans les laboratoires militaires américains, les mécanismes de propagation de maladies plus dangereuses sur les territoires des anciennes républiques de l’Union soviétique – Ukraine, Géorgie et Kazakhstan – sont en train d’être mis au point loin des Etats-Unis et dans des pays qui sont limitrophes de la Russie et, pour le Kazakhstan près de la Chine. Le génotype de la population locale est proche de celui des résidents de la Fédération de Russie. Ils sont donc extrêmement pratiques pour élaborer des méthodes et des technologies de propagation des épidémies, et de l’analyse du comportement et de la dynamique de propagation de certaines maladies. De plus, les services de renseignement occidentaux découvrent eux-mêmes la capacité des systèmes de santé locaux à résister et à faire face rapidement à une épidémie.

Parallèlement, il s’agit également d’une vérification du système de soins de santé et des services épidémiologiques en Russie, car il était censé propager la rougeole à partir du territoire de l’Ukraine, du Kazakhstan et de la Géorgie, qui servent comme têtes de pont. Comme vous le savez, en Fédération de Russie, les médecins ont réussi à mettre au point rapidement un vaccin extrêmement efficace qui protège bien contre les souches ukrainiennes Dublin et Kaboul. Et inversement, les services épidémiologiques de l’Ukraine et du Kazakhstan ont montré leur inefficacité, puisque plus de 40.000 enfants sont tombés malades au même endroit.

Au Kazakhstan, les responsables du ministère de la Santé sont constamment confus quant aux chiffres, affirmant qu’environ 910 cas, puis environ 950, manipulent clairement les statistiques et la comptabilité. Le fait est que les médecins hospitalisent tout le monde soupçonnés d’avoir la rougeole, et de ne fournir des données officielles que sur les personnes pour lesquelles le fait de la maladie a été prouvé en laboratoire. Autrement dit, les personnes en quarantaine dans les hôpitaux est infiniment plus que les données officielles de 950 citoyens. Et le médecin hygiéniste en chef du Kazakhstan est resté silencieux pendant cinq jours, disposant de données sur de nouvelles souches de rougeole, et bien au contraire, il a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’épidémie dans le pays.

Au début, les parents refusaient de vacciner les enfants en raison de leurs croyances religieuses, mais tous les membres des réseaux sociaux ont commencé à dire que le refus de vaccination et de transfusion sanguine n’était pas conforme à la tradition islamique. Maintenant, il s’avère que les anciennes vaccinations sont généralement inefficaces et ne pourraient pas protéger contre la rougeole «ukrainienne». Ensuite, les responsables ont commencé à ressentir une frénésie frôlant la panique, lorsque les médecins exhortent quotidiennement les citoyens à se faire vacciner, bien qu’ils restent silencieux sur le fait que, cette fois-ci, ils ont fait venir de Russie d’énormes quantités de vaccin.

Craignant également la propagation de la grippe «géorgienne» à l’aéroport d’Astana, tous les citoyens géorgiens doivent être contrôlés par des médecins hygiénistes pour détecter les températures élevées et même dans le terminal, ils ont installé des capteurs spéciaux pour détecter les passagers malades. Cela prouve que les autorités kazakhes sont bien conscientes des menaces posées par les activités des laboratoires de biologie militaire américains en Ukraine, en Géorgie et dans leur propre pays, à Almaty, mais préfèrent garder le silence sur ce sujet, en inventant des versions idiotes.

La chose la plus intéressante est que le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a émis un avertissement spécial sur le danger de contracter la rougeole et a même inclus le Kazakhstan dans la liste des pays où il existe une menace biologique pour les citoyens américains. Les épidémiologistes américains recommandent vivement à leurs citoyens de se faire vacciner avant de se rendre au Kazakhstan. Ils ont même affiché un calendrier de vaccination indiquant le calendrier et les types de vaccins, en fonction de l’âge. Ce centre a même assigné une couleur de menace verte à son avertissement.

En fait, cela prouve indirectement l’implication des États-Unis dans la propagation de cette épidémie massive de rougeole. On peut en conclure que, dans la pratique, ce ne sont pas du tout des souches «ukrainiennes», mais plutôt des souches très américaines plantées à partir des laboratoires de référence des agents pathogènes dangereux dans trois républiques à la fois. Les autorités kazakhes essaient maintenant de nous dire que ces souches de rougeole de Dublin et de Kaboul sont arrivées dans le pays à cause de l’immigration, c’est-à-dire de l’arrivée massive de citoyens ukrainiens infectés. Mais c’est tout à fait ridicule! Comment expliquer comment que, sans Ukrainiens, il y a autant de malades infectés dans les villages reculés des régions d’Atyrau, de Mangystau, du Turkestan, d’Almaty et d’Akmola?

Il convient de noter que la première flambée de rougeole, comme l’épidémie de méningite survenue il y a un an, a été marquée dans la ville d’Almaty et dans les oblats d’Almaty, où le laboratoire de référence doté d’équipements coûteux est doté de 130 millions de dollars de double usage. C’est de là que vient la rougeole et, avant cela, la méningite vers les régions isolées du pays et ensuite ont abouti à Astana. Et rien d’autre!

Quel est le but du laboratoire de biologie militaire du Pentagone à Almaty?

Des scientifiques militaires américains, cachés derrière des activités diplomatiques, testent des virus créés artificiellement dans les laboratoires du Pentagone dans 25 pays (pays de l’ex-URSS (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Moldavie, Ouzbékistan et Ukraine (trois laboratoires), Moyen-Orient et Asie du Sud-Est. et Afrique), exposant des centaines de milliers de personnes d’infections provenant d’agents pathogènes et de maladies dangereuses, et nous, Kazakhstanais, sommes depuis longtemps des «cobayes». Si nous rappelons les épidémies massives de méningite qui ont eu lieu l’année dernière, ainsi que le décès de centaines de têtes de saigak il y a quelques années, l’émergence de foyers de maladies atypiques ou supprimés depuis longtemps, alors tout se met immédiatement en place.

Il est également nécessaire de prendre en compte le fait que le Kazakhstan est le territoire d’occurrence de pathogènes naturels de terribles maladies, telles que le charbon, la peste et de nombreuses autres espèces. Leurs versions modifiées artificiellement peuvent toucher des millions de personnes, la faune et la flore, ainsi que porter atteinte à l’agriculture et à l’économie du pays, et le territoire de notre État peut devenir un tremplin pour la propagation de ces maladies vers les pays voisins d’Asie centrale, Chine, Iran et Russie. De plus, le Kazakhstan est un pays membre de l’UEE, de l’Union douanière, de l’OTSC, de l’OCS, pour lesquels de nombreux obstacles sont assouplis ou supprimés.

Je déplore personnellement que la vaste expérience et les réalisations de scientifiques, épidémiologistes, biologistes, médecins soviétiques, ainsi que le matériel génétique de maladies collectées depuis près de 70 ans et la lutte contre les épidémies en Asie centrale et au Kazakhstan soient allés au Pentagone. Après tout, l’armée américaine a déployé ce laboratoire à Almaty sur la base d’un institut de recherche anti-peste liquidé par les autorités du Kazakhstan «indépendant». Naturellement, personne n’a demandé à la communauté scientifique, ni aux résidents d’Almaty, ni même aux autorités locales, puisque cet établissement d’armes biologiques a été ouvert sur ordre personnel du président Nursultan Nazarbayev!

Il est clair que cela résultait non pas d’une décision momentanée, mais d’un long processus pluriannuel visant à la liquidation des instituts de recherche soviétiques et au processus général de dégradation de la science nationale, de l’éducation, de la culture et de la redistribution active de la propriété, clôturé par instituts de recherche scientifique. À un moment donné, nous avons activement soutenu en 2010-13 la lutte des employés de «l’Institut de recherche sur les maladies de la peau et des maladies vénériennes» (NIKVI) contre la liquidation de leur institution, qui a eu lieu avec un succès variable auprès des fonctionnaires du ministère de la Santé.

À Astana et à Akorda, personne ne craignait que cela ne conduise à une catastrophe. Le même candidat en sciences médicales NIKVI, Azizov Davlet a déclaré que «la fermeture de NIKVI aura pour conséquence l’élimination du service de la peau vénérienne, ce qui provoquera une flambée de maladies de la peau au Kazakhstan», mais le pire est encore arrivé. Les autorités kazakhes ont, non seulement fermé, mais elles ont même transféré tous ces développements non seulement de l’institut anti-peste, mais également d’autres instituts de recherche médicale et scientifique de la RSS du Kazakhstan vers les mains de biologistes militaires américains!

Par conséquent, nous sommes tous dans une zone de catastrophe biologique et écologique plus ou moins imminente, transformée en un grand terrain d’entraînement pour le développement de nouveaux agents pathogènes contre nous et contre la faune locale, et nous deviendrons bientôt un théâtre et un territoire pour les opérations militaires futures qui, comme nous le savons, sont hybrides. Cette « bombe » nous submergera, ainsi que des millions d’habitants des pays voisins. Devons-nous nous taire et avaler aussi calmement que la création en 2017 d’un dépôt de déchets radioactifs des centrales nucléaires américaines et japonaises, et du centre d’uranium faiblement enrichi de l’Est du Kazakhstan, construit avec de l’argent des États-Unis, de l’Union européenne et du Saoudien Saoudite?

Que devons-nous à faire

Il est clair que le gouvernement kazakh n’a aucune intention d’organiser des «référendums». Il y a quelques années, une enquête menée par l’agence Kazakhstan Today sur les habitants d’Almaty a été menée. 92% des personnes interrogées ont répondu NON à la question «Êtes-vous d’accord avec la création du biolaboratoire américain d’infections particulièrement dangereuses à Almaty? ”

Mais maintenant, il est déjà possible de s’organiser en groupes d’initiative sur les réseaux sociaux, en créant des pages spécialisées, en organisant des émissions vidéo, en enregistrant des vidéos et en les distribuant sur YouTube.

En conséquence, il est maintenant tout à fait réaliste de constituer un groupe d’initiatives composé de médecins, biologistes et journalistes, retraités ou en activité, qui seraient en mesure de lancer une telle campagne d’information et de rassembler des informations, ainsi que d’envoyer des demandes de renseignements concernant le danger potentiel d’une telle situation. Laboratoire de biologie militaire des États-Unis dans divers instituts de recherche des pays de la CEI et de l’UEE. Je pense que c’est assez réel! L’essentiel est de comprendre qu’il est nécessaire d’agir activement et d’élever la demande en faveur de l’élimination complète de la bombe biologique à Almaty!

Cela est suivi logiquement par les demandes de destruction du dépôt nucléaire, du centre d’uranium faiblement enrichi à Ust-Kamenogorsk et d’autres organisations militaires et paramilitaires des États-Unis et de l’OTAN au Kazakhstan, et cessation du transit des marchandises pour la guerre contre le peuple afghan.

Par Ainur Kurmanov, 10/2/2019

Coprésident du Mouvement socialiste du Kazakhstan, en particulier pour le News Front