Dinosaures:Le «moissonneur de la mort» un nouveau cousin de T. rex, découvert au Canada

Un nouveau type de dinosaure vient d’être découvert en Alberta par une équipe de chercheurs de l’Université de Calgary et du Musée royal Tyrrell. Faisant partie de la catégorie des célèbres tyrannosaures, le reptile géant a été baptisé du terrible nom de « faucheur de la mort ».

Selon une étude rendue publique le 10 février dans la revue Cretaceous Research, le Thanatotheristes degrootorum serait un très lointain cousin du redoutable T-Rex, même si les scientifiques préfèrent le relier à une autre catégorie de tyrannosaures : les Daspletosaurus. Il a été découvert à travers les restes d’un crâne de 80 centimètres trouvé en 2010 proche de la rivière Bow.

Le monstre aurait peuplé les plaines d’Amérique du Nord il y a environ 80 millions d’années à l’ère du crétacé. Au Canada, l’étude mentionne que les paléontologues n’avaient pas établi une si vieille espèce depuis un demi-siècle.

« C’est la plus ancienne apparition d’un grand tyrannosaure au Canada, a déclaré Darla Zelenitsky, coauteure de l’étude sur la découverte du dinosaure. Il a été trouvé dans une fenêtre temporelle plus ancienne que celle où les tyrannosaures précédents ont été trouvés. »

Le spécimen qui se distingue des autres groupes de tyrannosaures par la longueur de son museau mesurerait environ huit mètres de long. Les chercheurs indiquent qu’il était probablement la proie de plus grands dinosaures comme les Xénocératops à cornes et les Colepiochephales à tête bombée qui faisaient alors partie de l’écosystème.

Le Musée de paléontologie Royal Tyrrell de Drumheller est une institution, une référence mondiale qui fait rêver les passionnés de dinosaures. Le Musée nous a ouvert les portes de son laboratoire et Vincent Bonnay fait le tour du propriétaire.

« Il aurait certainement été un animal assez imposant, mesurant environ 2,4 mètres (8 pieds) [de haut] aux hanches », a déclaré à Live Science le chercheur principal de l’étude, Jared Voris, étudiant au doctorat en paléontologie à l’Université de Calgary en Alberta.

T. degrootorum a vécu pendant la période du Crétacé , la dernière période de l’âge des dinosaures, qui a duré d’environ 145 millions à 65 millions d’années. L’imposante bête avait une bouchée de dents en forme de couteau à steak qui mesuraient plus de 2,7 pouces (7 centimètres) de long. Du museau à la queue, le dinosaure mesurait environ 26 pieds (8 mètres) de long, soit environ la longueur de quatre matelas king-size alignés bout à bout.

Les chercheurs n’ont que deux crânes et mâchoires partiels du tyrannosaure nouvellement découvert (ils n’ont donc pas pu estimer sa masse , car les membres postérieurs sont nécessaires pour ce calcul), mais les fossiles mis au jour étaient suffisants pour définir la créature comme une espèce nouvelle, ils m’a dit.

Comme les autres tyrannosaures, le « moissonneur de la mort » (« Thanatos » est le dieu grec de la mort et « theristes » est le grec pour « moissonneur », c’est ainsi que l’équipe dérive des thanatotheristes ), avait d’étranges bosses sur son crâne qui lui ont donné un apparence monstrueuse. Mais il avait également une caractéristique unique: un ensemble distinct de crêtes verticales qui couraient de ses yeux le long de son museau supérieur.

« Ces crêtes ne ressemblent à rien de ce que nous avons déjà vu dans d’autres espèces de tyrannosaures », a déclaré Voris. « Exactement ce que font les crêtes, nous ne sommes pas tout à fait sûrs. »

Dinosaure et rivage actuel

Des parties du crâne et des mâchoires du dinosaure ont été découvertes par le couple canadien John et Sandra De Groot de Hays, en Alberta, qui ont repéré les restes du dinosaure en 2010 sur la rive de la rivière Bow, dans le sud de l’Alberta. Un autre crâne a été trouvé à proximité, également dans la formation Foremost de l’Alberta, une unité rocheuse qui contient les restes de quelques espèces de dinosaures étonnamment.

Les seuls autres dinosaures trouvés dans cette formation rocheuse étaient des mangeurs de plantes: le dinosaure à cornes et le parent Triceratops Xenoceratops foremostensis et le pachycephalosaur (un type de dinosaure avec un crâne en forme de casque) Colepiocephale lambei , co-chercheur de l’étude Darla Zelenitsky, professeur adjoint de paléontologie à l’Université de Calgary, a déclaré Live Science.

Étant donné que ces herbivores appartiennent à la même couche rocheuse que T. degrootorum , il est probable qu’ils étaient le plat du jour au menu du carnivore, a déclaré Zelenitsky.

La famille De Groot a parlé de la découverte au Royal Tyrrell Museum de l’Alberta, mais ce n’est que lorsque Voris a parcouru les collections du musée qu’il a réalisé qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce. Après avoir étudié les crânes de près de 3 pieds de long (80 cm), Voris et ses collègues ont découvert que T. degrootorum était similaire à d’autres tyrannosaures du sud de l’Alberta et du Montana, y compris Daspletosaurus , car il avait un museau long et profond.

« Ces [caractéristiques] diffèrent des groupes de tyrannosaures dans d’autres régions: les parents les plus légers, comme Albertosaurus , qui avaient tendance à vivre un peu plus au nord dans le centre-sud de l’Alberta, et des formes plus primitives avec des visages plus courts et bouledogues du sud des États-Unis. , [y compris] le Nouveau-Mexique et l’Utah « , a déclaré M. Zelenitsky.

On ne sait pas pourquoi ces tyrannosaures avaient des types de corps et des formes de tête si différents, mais cela pourrait être dû à des différences de régime alimentaire – c’est-à-dire le type de proie qu’ils ont mangé et leur stratégie de chasse, a déclaré Zelenitsky.

La nouvelle découverte montre que les tyrannosaures de type Daspletosaurus se diversifiaient dans la partie nord de l’ouest de l’Amérique du Nord il y a environ 80 millions d’années, a déclaré Steve Brusatte, paléontologue à l’Université d’Édimbourg en Écosse, qui n’était pas impliqué dans l’étude. Mais ces tyrannosaures au museau long et profond semblaient rester dans leur cou des bois, a-t-il dit.

« Cela semble être un thème plus vaste: il y avait différents sous-groupes de tyrannosaures caractéristiques de certains moments et endroits, et ils ne se sont pas tous mélangés », a déclaré Brusatte à Live Science.

De plus, T. degrootorum n’était pas aussi énorme que T. rex , qui a vécu environ 12 millions d’années plus tard, mais sa découverte montre que les tyrannosaures « n’étaient pas tous des hypercarnivores colossaux comme T. rex , mais il y avait de nombreux sous-groupes qui avaient leur propre domaines et leurs propres types de corps uniques et probablement des styles de chasse au cours de la toute dernière période du Crétacé « , a déclaré Brusatte.

L’étude a été publiée en ligne le 23 janvier dans la revue Cretaceous Research .