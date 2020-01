Pompeo : la nouvelle politique américaine autorise l’assassinat des dirigeants russes et chinois avec des drones

Le président Trump, et non pas de manière indirecte, a mis l’assassinat de Vladimir Poutine «sur la table» dans le cadre d’une nouvelle politique, en contradiction directe avec le droit américain et le droit international. Il ne s’agit pas seulement d’une politique générale à l’encontre de ceux que Washington considère comme des ennemis, mais la Russie a été spécifiquement répertoriée comme cible des assassinats au plus haut niveau afin de parvenir à un changement de régime.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, lors d’un discours politique à l’Institut Hoover de l’Université de Stanford le 13 janvier 2020, a présenté la nouvelle politique. Le titre du discours était «La restauration de la dissuasion, l’exemple iranien».

L’institution Hoover a une longue histoire de liens avec la CIA et reçoit des fonds privés secrets de divers «étranges compagnons de chambrée» :

– la Bradley Foundation, citée par le Council of Islamic American relations pour son islamophobie et son semis de haine.

– La Fondation de la famille Scaife, dirigée depuis longtemps par Richard Mellon Scaife, aujourd’hui décédé, un milliardaire extrémiste de droite qui employait une armée d’agents de sécurité privés utilisés pour menacer des membres de la presse, y compris l’implication dans la mort de Steve Kangas, fondateur de la presse indépendante américaine.

– La Castle Rock Foundation, une façade pour Adolf Coors, l’un des plus grands bailleurs de fonds de l’extrémisme de droite et de la russophobie aux États-Unis

– La Fondation Koch, le plus grand bailleur de fonds du déni du climat grâce aux bénéfices de l’industrie houillère

L’ancien président Herbert Hoover, longtemps accusé de ne pas avoir répondu aux besoins d’une nation affamée au cours des 4 premières années de la grande dépression, pour laquelle la Hoover Institution est nommée, était un ardent défenseur Hitler dans sa guerre contre Russie.

Ce n’est que récemment, après avoir été supprimée pendant 50 ans, que l’analyse de la Seconde Guerre mondiale par Herbert Hoover, «Freedom Betrayed» (La liberté trahie), a été publiée par la Hoover Institution. Dans ce travail, la «trahison» entrait en guerre contre Hitler et combattait aux côtés de la Russie.

Vous voyez, le point mort haut (PMH) pour les conservateurs américains a toujours été la destruction de la Russie et l’asservissement du peuple russe au nom de l’État profond. [1]

Dans son discours à l’Institut Hoover, Pompeo, a clairement déclaré qu’une attaque contre la Russie, contre ses dirigeants et même contre le président Poutine, faisait partie intégrante de la nouvelle politique américaine sous sa direction.

Il a en outre précisé: «L’importance de la dissuasion ne se limite pas à l’Iran. Dans tous les cas, nous devons défendre la liberté. C’est tout l’intérêt du travail du président Trump pour faire de nos militaires les plus forts que la terre ait jamais vus. »

C’était, bien sûr, avant que les missiles iraniens ne pénètrent facilement dans les défenses américaines (les missiles défensifs américains Patriot n’ont rien vu venir) dans une attaque humiliante avec, selon Trump, «aucune victime». Le 16 janvier 2020, cependant, le Pentagone a annoncé que 11 membres de l’armée américaine servant à la base aérienne d’Assad a été évacuée à Landstuhl, en Allemagne, afin d’être soignée pour des blessures. [2]

Trump a menti, mais rien comparé aux menaces sauvages de Pompeo contre une nation dont l’arsenal nucléaire stratégique éclipse considérablement celui des États-Unis, et qualitativement, de manière écrasante.

«L’assassinat du général iranien Suleimani est un exemple d’une nouvelle stratégie américaine visant à terroriser ses adversaires. Cela vaut à la fois pour l’Iran, la Chine et la Russie.

Les États réalisent maintenant les possibilités de la position la plus forte que nous ayons jamais eue à l’égard de l’Iran. Nous le retenons pour l’instant. Mais pour vraiment protéger la liberté, il est important de contenir tous les ennemis. C’est tout l’intérêt du travail du président Trump. C’est pourquoi il s’efforce si fort de faire de notre armée la plus forte qui ait jamais été. »

Lorsque le secrétaire d’État Pompeo, après des mois de planification, a poussé pour l’assassinat par drone du général iranien Soleimani, architecte en chef de la guerre terrestre contre l’EI/ISIS, n’attendait-il pas peu la réaction de l’Iran?

Lorsque, quelques jours plus tard, l’Iran a détruit la plus grande base américaine au Moyen-Orient avec une attaque dévastatrice de missiles balistiques, forçant les États-Unis à reculer et à demander plus de sanctions.

Le vrai problème est de savoir dans quelle mesure la rhétorique de Pompeo est réelle et dans quelle mesure Pompeo et Trump bluffent. Une chose qui est devenue claire, cependant, est que Trump et même Pompeo, diplômé de l’infâme «classe de 1986» de West Point, un foyer de extrémistes russophobes appelé “the West Point Mafia,” «la mafia de West Point», ne sont pas scolarisés dans les réalités de la guerre.

Du Daily Beast:







« Un compte rendu de la réunion dans le livre à paraître Un génie très stable: Donald J. Trump’s Testing of America dépeint Trump de plus en plus en colère alors que ses généraux tentaient de lui enseigner les bases fondamentales de l’histoire américaine de l’après-guerre.

Le livre indique que la réunion a eu lieu six mois après la présidence de Trump après que ses généraux se soient inquiétés des «trous béants» dans la connaissance de Trump des principales alliances américaines. L’idée était d’amener Trump dans la salle de situation du Pentagone, où les chefs militaires, selon le plan, lui donneraient un cours intensif sur qui étaient les alliés des États-Unis, pourquoi ils méritaient d’être gardés sur le côté et où diable ils se trouvaient. (Trump ne savait pas)

Cependant, la réunion semble sombrer dans le chaos presque immédiatement. Le secrétaire d’État Tillerson, alors secrétaire à la Défense, Jim Mattis, et le directeur du Conseil économique national, Gary Cohn, se seraient relayés pour expliquer leurs arguments à Trump. Mais Trump aurait d’abord semblé s’ennuyer avant de se mettre en colère.

Trump se serait alors plaint de l’accord nucléaire iranien du président Obama et de la durée de la guerre en Afghanistan. Chaque fois, ses généraux auraient tenté d’expliquer en douceur pourquoi son point de vue sur ces questions géopolitiques complexes n’était peut-être pas tout à fait exact. C’est apparemment lors d’une conversation sur l’Afghanistan que Trump a fait pété les plombs.

Le président aurait qualifié l’Afghanistan de «guerre des perdants» et aurait dit à ses chefs militaires: «Vous êtes tous des perdants… Vous ne savez plus comment gagner… Je veux gagner… Nous ne gagnons plus de guerres… Nous dépensons 7 billions de dollars, tout le monde (sauf nous) a obtenu le pétrole et nous ne gagnons plus. » Il a été rapporté que Trump était tellement en colère à ce stade qu’il ne respirait plus correctement.

Dans son commentaire le plus incendiaire, Trump – un homme qui, rappelez-vous, a réussi à fuir ses obligations militaires au Vietnam en raison d’un supposé problème d’épine osseuse – aurait dit aux forces rassemblées: « Je n’irais pas en guerre avec vous les gars … Vous êtes un tas de drogués et de bébés.

Ce commentaire aurait laissé tout le monde présent totalement abasourdi. Tillerson était «visiblement bouillonnant» et a décidé de prendre la parole. Le secrétaire d’État a déclaré: « Non, c’est tout simplement faux … Monsieur le Président, vous avez totalement tort. Rien de tout cela n’est vrai. » Lorsque la réunion a pris fin peu de temps après, Tillerson se serait tenu avec un petit groupe de confidents et aurait dit: » Trump est un crétin (supprimé). « »

Conclusion

La déclaration de Pompeo à la Russie, sa menace ouverte contre un dirigeant étranger, insouciance, orgueil ou folie?

Le président Trump est-il prêt à soutenir Pompeo, comme il l’a fait avec l’assassinat désastreux de Soleimani?

Nous devons alors nous demander comment de telles déclarations peuvent être faites sans réaction du Congrès ou des médias, pas un seul mot? L’Amérique est-elle devenue suicidaire?

Source : Viral NEO: Pompeo, New US Policy Authorizes Drone Strikes on Russian, Chinese Leaders