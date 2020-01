Histoires,contes et récits:L’étrange rencontre en mer du roi viking Olaf

Histoire tirée d’un ancien manuscrit viking:

UN JOUR Le roi Olaf Tryggvisson et ses hommes ont navigué vers le sud le long des côtes de la Norvège à bord du navire Long Dragon. Lorsqu’ils sont arrivés dans le fjord de Nidaros, les hommes ont dû monter à l’aviron, car le vent était trop faible pour remplir les voiles. Mais le roi n’était pas pressé. Il était de bonne humeur et a fait toutes sortes de tours pour ses hommes. Il a combattu un duel simulé avec son porte-bannière, Ulf le Rouge. D’abord, ils ont combattu de la manière habituelle avec l’épée dans la main droite; puis avec l’épée dans la main gauche; et, enfin, avec des épées dans les deux mains. À chaque fois, le roi a avancé jusqu’au panneau. C’étaient des jeux notables. Après cela, le roi Olaf a grimpé sur la balustrade du navire, tout en marchant le long de jongler avec trois poignards dégainés. Personne n’a jamais vu le roi manquer ou un poignard tomber dans la mer. Les hommes ramèrent avec plus d’enthousiasme et rirent.

Le roi Olaf était assis parmi ses hommes sur le pont arrière et parlait de ceci et de cela. Il y avait Kolbjörn le maréchal et Thorstein Ochsenfuss; Un Schätze du Jämtland et Bersi le Fort; Einar et Finn de Hardanger; Ketil le Grand et ses frères; des hommes de toute la Norvège; d’Islande et des îles de l’ouest; une équipe d’élite, de beaux camarades pleins de force et d’audace. On pouvait voir ça. Aucun n’avait plus de 60 ans, à l’exception de l’évêque Sigurd, et aucun n’avait moins de 20 ans, sauf Einar Bogenschüttler, qui n’avait que 18 ans mais qui était le meilleur tireur de tout le pays.

« Maintenant, je tiens la Norvège dans ma main », a déclaré le roi, et il a tendu la main droite dans le ciel, comme s’il saisissait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir.

«Parce que vous l’avez reçu de la main de Dieu», a commenté Mgr Sigurd avec sérieux.

«Oui», a convenu le roi, de la main de Dieu et non de la vôtre, évêque. Je force tout le monde à s’incliner devant Christ, les peuples de toutes les provinces: Stravanger et Hardranger, Vik et Sogne, Moere et Ramsdalen, les provinces sur la mer et dans les montagnes, et maintenant Helgaland et Upland aussi. Ce sont les plus difficiles à résoudre. »

« Mais vous avez les dents les plus aiguisées », intervint Skald Hallfred, l’Islandais. « Beaucoup les ont ressentis. »

« C’est peut-être vrai, » répondit Olaf, « mais maintenant la Norvège est un seul Reich, et les cloches des églises sonnent sur tout notre royaume. »

« Je l’admets, » acquiesça Hallfred. Il a ri légèrement et a ajouté: «De plus, il m’est difficile de m’habituer à ces cloches. Et beaucoup d’autres ressentent la même chose, même s’ils ne le disent pas. »

« Vous avez des oreilles sensibles, étant un skald », a rétorqué le roi Olaf.

Mais Hallfred a pointé son cœur et a dit: «Ici, le roi Olaf, est assis celui qui ne veut pas l’entendre. Christ a mis trop de temps à venir vers nous. Nous avons tous appris différemment de nos mères. »

Le roi Olaf le regarda longuement. Puis il a dit: «Là où les cloches sonnent… c’est le Reich et la domination du roi.»

« Ce que vous avez reçu de Dieu », a encore évoqué l’évêque. «L’un est maître. Celui au ciel. «

« Et l’un est roi en Norvège, évêque », a rétorqué Olaf.

«Il faut être maître et on doit être roi, à moins qu’il ne devienne le butin des rois étrangers. Souvenez-vous toujours de cela. »

« Il ne devrait y avoir qu’un seul roi en Norvège et dans les îles », a déclaré Hallfred. «Et un seul devrait être maître dans le ciel. Mais je suis toujours désolé pour ceux qui ont dû tout quitter », et il a lentement fait un geste de la main vers les montagnes, puis à travers le ciel et enfin vers la mer. Tout le monde savait ce qu’il voulait dire.

L’évêque Sigurd le regarda avec colère: «Ces dents doivent encore mordre souvent et mordre beaucoup», a-t-il commenté, «avant que ces idoles et ces sorciers n’aient été forcés de quitter toute la Norvège».

Tous regardèrent vers Olaf pour voir sa réaction aux paroles audacieuses d’Hallfred. Mais son cœur était léger et bon enfant aujourd’hui, le genre d’humeur qui captive tout le monde. En riant, il a montré ses dents et a crié: «Norvège, patrie! Salut à lui, qui nous l’a donné pour régner. Nous le tiendrons fermement avec nos dents. Personne ne nous l’arrachera aussi longtemps que nous vivrons! »

«Je vous salue roi Olaf!», Ont crié les hommes. Et Hallfred a commencé un poème vers cette heure:

« Une météo de bataille parfumée vers le

sud a voyagé avec le roi … »

Le navire a glissé près de la côte dans le fjord et est tombé sur une falaise rocheuse, qui dépassait loin dans l’eau. Les oiseaux de la rive ont pris la fuite. Un nuage argenté d’ailes battantes s’éleva comme de la poussière dans le ciel. Un millier d’oiseaux crièrent.

Les pins, qui se dressent l’un après l’autre le long du flanc de la montagne, reflétaient la lumière du soleil en se balançant. La lumière a rebondi sur toutes les branches. On entendit les calanques babiller bruyamment dans les gorges, et la respiration légère de la mer.

Soudain, ils ont tous entendu le cri d’une voix claire et nette. Un homme se tenait sur le rebord rocheux près du navire. Les hommes ont soulevé leurs rames et les ont déplacés vers le côté terre. Mais avant même que le navire ne soit arrivé jusque-là, ils virent l’étranger debout sur la pointe de la proue, près de la tête de dragon d’or. Il hocha la tête vers le roi, qui était assis haut sur le pont arrière. Il semblait qu’il ne se balançait que légèrement de son saut et essayait toujours de retrouver son équilibre. Puis il a marché parmi les hommes à l’avant du navire: il semblait être un fermier de la région, qui voulait probablement juste voyager avec eux pendant un certain temps, tant qu’ils toléreraient sa compagnie sur le navire. Ce n’était pas un commerçant comme ils l’avaient d’abord pensé.

C’était un homme très solide dans la robe à l’ancienne de drap de laine grossier vert. Probablement un homme du plus profond des montagnes. Autour de sa hanche était une large ceinture en cuir avec une jolie boucle en cuivre. Dans l’une des boucles de ceinture, il portait un marteau à deux faces, la vieille arme du fermier: une pièce d’artisanat joliment formée. Mais la chose la plus notable à propos de l’homme était sa barbe rouge, qui était si épaisse et longue qu’il la divisa en deux et la glissa dans sa ceinture, à gauche et à droite.

Il s’assit sur une bobine de corde et regarda les hommes assis ou debout autour de lui, l’un après l’autre, complètement sans timidité. Chacun se sentait un peu nerveux du feu bleu de son regard. C’était comme s’il les regardait – et avait trouvé un petit défaut avec chacun.

« Ce n’était pas un mauvais saut que vous avez fait sur le navire », a reconnu Vakr Ramnisson de Götälf.

« Ce n’était pas plus grand, » répondit l’étranger, « que celui que tu as fait, Vakr, quand tu as transformé un ami de Thor en chrétien. Vous êtes tous de bons sauteurs à cet égard. »

Ce que l’homme a dit n’était pas réconfortant.

«Vous ne savez pas avec qui vous voyagez, agriculteur? Faites attention! Et où avons-nous fait ta connaissance, pour que tu penses que tu sais quelque chose sur nous?

« Un vieil ami m’a dit, » répondit-il, « du temps de vos pères. Mais oubliez ça. Maintenant, je voudrais voyager avec vous pour un étirement. «

« Où veux-tu aller? »

«À l’étranger», répondit tristement l’homme.

« Vous semblez capable pour une expédition militaire. »

«J’en ai beaucoup derrière moi, mais maintenant je veux me reposer.»

« Vous n’y ressemblez pas », a observé Bersi le Fort. Selon sa coutume – comme si cela ne valait pas la peine de parler à un homme avant de tester sa force – il tendit la main de l’étranger et essaya de l’arracher de son siège. Ce fut une lutte courte et acharnée, mais Bersi était allongé par terre. Il était parfaitement clair qui était le plus fort. Bersi n’avait pas vécu cela depuis sa jeunesse. Cela a frappé tout le monde comme le feu et l’ivresse: chacun a dû tester l’étranger dans un concours. Mais aucun ne pouvait lui correspondre. Le navire tout entier regarda le diable. Ses paroles ont également volé, vives et intrépides, et ont trouvé leur marque aussi infailliblement que ses mouvements. Chacun a le sien! Enfin, il a marché le long de la rambarde au-dessus des rames, qui n’a jamais cessé d’aviron, et il a jonglé non seulement avec trois poignards (comme l’avait fait le roi Olaf), mais quatre poignards, avec deux en l’air sur une dans chaque main en tout temps. C’était un jeu rapide, car les poignards dansaient au-dessus de sa tête comme des flammes. L’équipage regarda ce fermier qui jouait comme ça. Il connaissait certainement son chemin plus que des bœufs.

Enfin, le roi Olaf l’appela, et il monta sur le pont du navire, enleva sa casquette et se tint devant le roi. On a vu que les cheveux sur sa tête étaient également rouges, et comment ils ressemblaient à un feu au-dessus de son front.

« Si un étranger et un fermier comme vous se présente devant le roi de Norvège, il s’incline », a dit à haute voix Thorgrim Thorsteinsson.

Le fermier s’est tourné vers lui et a dit: «Vous descendez aussi des hommes, Thorgrim, qui n’étaient pas habitués à plier le dos devant d’autres hommes – à part peut-être avant celui dont ils étaient – comme vous – ont été nommés.

« Vous êtes un homme bien parlé et talentueux », a déclaré le roi Olaf en faisant signe aux autres de se taire. « Êtes-vous de cette région? »

La barbe rouge a regardé le roi Olaf pendant longtemps. Il rit légèrement, comme celui qui a du souci dans le cœur. « Oui, » répondit-il, « on pourrait dire que je suis de la région.

– De quelle province? Demanda le roi.

Puis il fit le même geste qu’Hallfred le skald avait fait, quand il parlait des vieux dieux. Il pointa la main vers la montagne, puis à travers le ciel et enfin vers la mer. En un instant, tout le monde savait qui il était. Un vent hurla de la montagne et du soleil comme un voile, et l’eau commença à monter. Mais personne n’a pu penser au navire, qui a soudainement commencé à danser près des falaises rocheuses. Ils regardèrent tous la barbe rouge, qui se tenait maintenant devant leur roi grand et puissant, et vit le saint marteau dans sa main. Un grondement sourd de tonnerre est venu du ciel, et ils se tenaient tous comme des ombres dans une lumière de soufre. Et puis ils ont entendu la voix lourde de l’homme.

«Oui, le roi Olaf», a-t-il dit, «je viens de cette province, de Helgeland et de Dronthiem, de Havanger et de Stavanger, de toute la Norvège et des îles, des montagnes et des vallées, des nuages ​​et de la mer. Et c’est mon travail qu’il existe une telle terre qui vous donne de la joie et dont vous pouvez être roi. Quand je suis venu ici pour la première fois, c’était une terre de glace sous les pieds de géants. Mais j’ai tué les géants, qui étaient assis sur les montagnes. Des arbres poussaient et des ruisseaux y coulaient. J’ai étranglé les trolls, qui sont les ennemis des dieux et des hommes. Des fleurs poussaient dans les prés et des chèvres gravissaient les sentiers de montagne. Et les gens sont venus et ont construit des huttes et labouré les champs. J’ai béni leurs récoltes. Ils avaient du pain. J’ai béni la mer pour eux. Ils avaient du poisson. J’ai béni leur table. Leurs enfants ont grandi. Moi et mon espèce, le roi Olaf, a rendu cette terre habitable pour les enfants des humains. C’est pourquoi ils m’ont honoré, hommes et femmes. Et c’était mon peuple, depuis longtemps.

Mgr Sigurd a ensuite pris courage et a fait preuve de courage. Il souleva sa croix de sa poitrine et la tint vers Perle Rouge. «Laissez-vous aller, idole!», A-t-il demandé.

L’homme rit, doux et amer. C’était comme pleurer dans le vent.

« Oui, » dit-il, « et maintenant un autre vient. Mon heure est passée, selon la volonté du Tout-Souverain. C’est dur pour mes amis. Et toi, Olaf, persécute-les et tue-les, et accomplis le destin. Finalement, cela nous arrive à tous. Mais je m’attendais à ce que ce soit différent: le Loup qui nous dévore, le Serpent qui nous étrangle. Vient le doux et surmonte le puissant. Mais personne n’échappe au destin, et personne ne sait à l’avance. L’heure viendra aussi pour l’homme sur la croix. »

« Laissez-vous aller, idole! », Ordonna de nouveau l’évêque en tenant sa croix près des yeux de Perle Rouge.

Puis il leva son marteau, et un éclair tomba le long du mât comme un serpent d’or. Mais c’était comme s’il l’avait saisi avec sa main avant qu’il ne puisse faire de mal. Pour une troisième fois, on a entendu le rire amer. Ils ne l’ont jamais oublié jusqu’à la mort.

Et ils ont vu comment l’homme s’est jeté par-dessus bord avec un bond puissant, et, tenant le marteau au-dessus de sa tête, s’est enfoncé dans la mer et a disparu.

À ce moment, tout a changé. Un vent léger du sud a soufflé, a rempli les voiles et a poussé le navire au soleil le long des vagues qui roulaient doucement plus profondément dans la baie. Il semblait qu’ils s’étaient tous réveillés d’un rêve ou d’une stupeur. Le roi Olaf se frotta les deux mains sur le visage. Alors que Mgr Sigurd se raclait la gorge comme pour parler, le roi lui fit signe de se taire.

Devant eux se trouvaient les maisons de Nidaros, des bateaux sur le rivage, le toit puissant de la maison du roi et la nouvelle cathédrale avec son sommet pointu et sa large tour. Le soir était venu. Le soleil s’est enfoncé dans la mer. Les cloches sonnèrent doucement sur l’eau. Tous se tenaient comme le roi et mettaient leurs têtes à nu.

« Nous prions pour tous ceux qui savent mourir comme des hommes », a déclaré le roi.

EN COMPLÉMENT

Olav Tryggvason,grand roi des vikings

Olav Tryggvason fut roi de Norvège de 995 à sa mort en 1000, à la bataille de Svolder. Il entreprit la christianisation de la Norvège et des îles nord-atlantiques.

Olav est le fils de Tryggve Olafsson, un roitelet de l’Est de la Norvège (l’emplacement exact de son royaume est incertain), et d’Astrid Eiriksdatter. Selon la tradition, il est l’arrière-petit-fils du roi Harald Hårfagre. Rien dans les sources contemporaines ne permet de l’établir, et il s’agit sans doute d’une construction tardive.

Son père mort avant sa naissance, Olav grandit en Russie et participe très tôt à des expéditions vikings, évoquées dans l’Óláfsdrápa du scalde Hallfred Vandrædaskald.

Les sources anglo-saxonnes attestent la présence d’un Anlaf, généralement identifié à Olav, aux côtés du roi de Danemark Svend Tveskæg dans l’armée qui ravage l’Angleterre et force le roi Ethelred II à verser deux tributs (Danegeld) en 991, puis en 994. Après le paiement du dernier, Olav s’engage à ne plus revenir en Angleterre.

Pourvu d’une armée et d’un trésor de guerre (et peut-être du soutien d’Ethelred), il rentre en Norvège, dans le Trøndelag, où le jarl Haakon Sigurdsson fait face à une révolte. Après le meurtre de Haakon, Olav est choisi comme roi par l’Øreting.

Son autorité s’étend sur les régions côtières du Nord et de l’Ouest de la Norvège. Il s’appuie sur des chefs locaux, dont Erling Skjalgsson, son beau-frère.

Au cours de son règne, Olav, qui a été baptisé en Angleterre, puis confirmé en 994 avec Ethelred pour parrain, apparaît comme un roi missionnaire. Sa promotion du christianisme obéit à des motifs, tant spirituels, que politiques. De nombreux épisodes dans les sagas qui lui sont consacrées le montrent ordonnant la construction d’églises ou s’efforçant d’obtenir la conversion de la population, souvent par la force. La conversion des îles nord-atlantiques (dont l’Islande, qui adopte le christianisme en 1000) lui est également attribuée.

Cependant, une affirmation telle que celle figurant dans l’Ágrip (ch. 19) : « pendant les cinq ans durant lesquels il porta le nom de roi en Norvège, il christianisa cinq pays : la Norvège et l’Islande et les Shetland, les Orcades et le cinquième les Féroé » apparaît très exagérée : du fait des contacts avec les îles britanniques, le processus de christianisation était partout engagé. En Norvège même, il est loin de parvenir à implanter partout et en profondeur la nouvelle religion.

Olav est vaincu en 999 ou 1000 lors de la bataille navale de Svolder, victime d’une coalition rassemblant le jarl Eirik et son frère Svein, fils du jarl Haakon, le roi de Danemark Svend Tveskæg et le roi de Suède Olof Skötkonung. Il serait mort en se jetant à la mer depuis son navire, le Long serpent. Le récit de la bataille dans les sagas est légendaire, ses circonstances sont obscures, et son emplacement même est incertain (dans l’Øresund ou près de l’île allemande de Rügen, en mer Baltique). Après sa mort, Svend restaure la souveraineté danoise sur la Norvège, pour partie par l’intermédiaire des jarls de Lade.

Malgré la brièveté de son règne, Olav Tryggvason est une figure majeure des sagas royales : le moine Oddr Snorason lui consacre une saga en latin, et son confrère Gunnlaugr Leifsson en rédige une également, toujours en latin ; l’Óláfs saga Trygvassonar est l’une des composantes de la Heimskringla de Snorri Sturluson ; l’Ólafs saga Trygvassonar en mesta en propose une version considérablement développée. Ces œuvres présentent une vision idéalisée d’Olav, à la fois héros viking aux nombreux exploits et roi chrétien d’une grande ferveur. Elles sont emplies d’épisodes légendaires, hagiographiques ou romantiques.