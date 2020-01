C’était hier:le 3 janvier et ses dates marquantes dans l’histoire

Sacrifiez aux dieux.

Decius est devenu empereur romain en 249 à la suite de victoires militaires. Il a fait des efforts pour faire revivre «l’âge d’or» de Rome, en ajoutant le nom de l’un de ses prédécesseurs les plus admirés, Trajan, au sien, a ravivé l’ancien bureau de censure et restauré le Colisée. La restauration de la piété romaine traditionnelle était un autre de ses objectifs, et après avoir effectué le sacrifice annuel à Jupiter le 3 janvier 250, il a publié un édit, dont le texte est perdu, ordonnant que des sacrifices aux dieux soient faits dans tout l’Empire. Les Juifs étaient spécifiquement exemptés de cette exigence. Il n’y a aucune preuve que cet édit était destiné à cibler les chrétiens ou que la persécution des chrétiens était même considérée comme l’un des effets de ce décret; il était plutôt perçu comme un moyen d’unifier un vaste Empire et comme une sorte de serment de fidélité. Cependant,

L’édit a ordonné que tout le monde dans l’Empire, à l’exception des Juifs, doit sacrifier et brûler de l’encens aux dieux et au bien-être de l’empereur en présence d’un magistrat romain, et obtenir un certificat écrit, appelé libellus, que cela avait été fait, signé par le magistrat et les témoins. De nombreux exemples de ces libelli survivent d’Égypte, par exemple:

À la commission choisie pour superviser les sacrifices. De Aurelia Ammonous, fille de Mystus, du quartier Moeris, prêtresse du dieu Petesouchos, la grande, la puissante, l’immortelle et la prêtresse des dieux du quartier Moeris. J’ai sacrifié aux dieux toute ma vie, et maintenant encore, conformément au décret et en votre présence, j’ai fait des sacrifices, et j’ai versé une libation et pris part aux victimes sacrées. Je vous demande de certifier cela ci-dessous.

Il n’y a rien dans ces libelles existants sur la nécessité de nier être chrétien, contrairement à la lettre que le gouverneur de la province romaine Pline le Jeune avait écrite à l’empereur Trajan en 112, dans laquelle il rapportait que les chrétiens soupçonnés d’avoir maudit le Christ avaient été libérés, une indication que cibler ou persécuter les chrétiens n’était pas un objectif de l’édit de Decius.

Jules César avait formulé une politique autorisant les Juifs à suivre leurs pratiques religieuses traditionnelles, politique qui a été suivie et étendue par Auguste. Cela a donné au judaïsme le statut de religio licita(religion autorisée) dans tout l’Empire. Les autorités romaines respectaient la tradition religieuse et les Juifs suivaient les croyances et les pratiques de leurs ancêtres. Il était bien entendu que les Juifs ne feraient pas de sacrifices aux dieux romains ni brûleraient de l’encens devant une image de l’empereur. En revanche, les chrétiens étaient un phénomène nouveau, et qui ne ressemblait pas du tout à une religion pour les autorités romaines; les deux premières références romaines existantes au christianisme, Pline le Jeune et Tacite dans ses Annales vers 116, font référence au christianisme comme superstitio, une religiosité excessive et non traditionnelle qui était socialement perturbatrice. Les chrétiens avaient abandonné la religion de leurs ancêtres et cherchaient à en convertir d’autres, ce qui semblait dangereux aux Romains; le refus de se sacrifier pour le bien-être de l’empereur paraissait séditieux.

Il était interdit aux chrétiens, par leur foi, d’adorer les dieux romains ou de brûler de l’encens devant une image de l’empereur. Le refus a entraîné la mort de certains chrétiens notables, dont le pape Fabien, les Babylas d’Antioche et Alexandre de Jérusalem. On ne sait pas combien d’efforts ont été déployés par les autorités pour vérifier que tout le monde dans l’Empire avait un libellus certifiant qu’ils ont sacrifié, mais on sait que de nombreux chrétiens, dont Cyprien, évêque de Carthage, se sont cachés. Le nombre de personnes mises à mort pour avoir refusé d’obtenir un certificat est inconnu. Un grand nombre de chrétiens ont effectué les sacrifices requis, à tel point que les autorités de Carthage ont été submergées par le nombre de personnes souhaitant obtenir un certificat et ont été forcées d’émettre un avis demandant aux gens de revenir le lendemain.

Les effets de l’édit sur les communautés chrétiennes, dont beaucoup avaient jusque-là vécu en paix et sans être dérangés, étaient traumatisants. Beaucoup ont perdu leur foi, et leur réadmission dans la communauté chrétienne a été contrée par le schismatique novatien. Dans la plupart des églises, ceux qui étaient morts ont été acceptés dans la communion. Certains diocèses africains ont cependant refusé de les réadmettre.

Indirectement, la persécution décienne a conduit au schisme donatiste, parce que les donatistes ont refusé d’embrasser ceux qui avaient obtenu les certificats. mémoire collective de l’église un épisode de tyrannie monstrueuse.

Des pièces de monnaies de l’époque de Decius (ou Dèce,en français)