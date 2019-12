Réseau Pédophile Mondial de l’Élite:La procureure sioniste juive Ghislaine Maxwell sur les filles blanches qu’elle a recruté pour Jeffrey Epstein: «Elles ne sont rien; Ce sont des déchets »

PLUSIEURS ANCIENNES connaissances de Ghislaine Maxwell des cercles raréfiés dans lesquels elle a voyagé ont parlé à Vanity Fair de Vanessa… Vanessa Grigoriadis.

À partir de leurs commentaires, une image commence à émerger d’une femme sans âme prête à faire presque n’importe quoi pour s’accrocher à son homme, le regretté, dépravé et impitoyable Jeffrey Epstein.

Maxwell était la « fille préférée du baron de la presse [pro sioniste juive] détourné des fonds, Robert Maxwell, décédé en tombant ou en étant poussé de son yacht, le Lady Ghislaine».

D’une certaine manière, les crimes de Maxwell étaient encore pires que ceux d’Epstein, car c’était sa responsabilité de procurer les filles qui le serviraient. Selon une source, Maxwell visiterait les spas et parlerait aux préposés de la salle de douche et se présenterait dans les parcs à roulottes à la recherche de jeunes et belles filles. Elle prétendrait qu’elle avait un emploi légitime à offrir, leur disant «vous ferez beaucoup d’argent, rencontrerez tout le monde et je changerai votre vie». La réalité de la situation était qu’elle les entraînait dans des vies de dégradation et désespoir. Mais Maxwell n’aurait pas pu s’en soucier moins.

La source a déclaré: «Quand j’ai demandé ce qu’elle pensait des filles mineures, elle m’a regardé et m’a dit: … »elles ne sont rien, ces filles. Ce sont des ordures! »

Maxwell a obtenu une licence de pilote afin de pouvoir faire des aller-retour vers l’île principale, St. Thomas. De cette façon, personne n’a eu à se soucier d’être reconnu par un membre d’équipage.

La chose la plus troublante que Maxwell a peut-être partagée avec cette femme est peut-être que «l’île avait été complètement câblée pour la vidéo». Selon la source, « Maxwell et Epstein filmaient tout le monde sur l’île en tant que police d’assurance, en tant que chantage.» [Et , comme National Vanguard l’ a demandé à plusieurs reprises: où sont ces enregistrements maintenant? Qui contrôle les politiciens et autres élites à travers eux maintenant qu’Epstein est commodément mort? – Nd] «

Internet a été en effervescence ces derniers jours avec des histoires selon lesquelles Epstein aurait pu gagner de l’argent en menaçant des hommes riches avec des preuves de leurs activités sur la petite île James.

Cette femme connaissait très peu la nature de leur relation. Epstein n’était certainement pas fidèle à Maxwell. Il a expliqué à plusieurs femmes avec qui il était sorti qu’elle était une ancienne petite amie qui était « tombée dansdes moments difficiles et qu’il avait pris sur lui de maintenir sa position dans la société».

Une ex-petite amie a dit à VF que «Ghislaine flottait dans et hors de la maison avec les clés, et même si Jeffrey m’a dit qu’ils n’avaient pas de relation sexuelle, elle laisserait tomber son souffle qu’elle dormait dans son lit depuis de temps en temps. »

Elle a également déclaré : «Tous les deux [Epstein et Maxwell] aimaient avoir des secrets et la façon dont ces secrets déséquilibraient les gens. Jeffrey a toujours voulu donner l’impression qu’il était un homme international mystérieux – «Je contrôle tout le monde et tout, je collectionne des gens, je possède des gens, je peux endommager les gens.

Une autre connaissance de leur orbite a décrit comment Maxwell « plaisantaitsur le fait de rester mince comme un rail parce que Epstein aimait les filles minces. Maxwell aimait choquer. «Elle a dit: ‘Je fais comme les nazis l’ont fait avec les Juifs, le régime d’Auschwitz. Je ne mange tout simplement pas. »» (Le père de Maxwell était juif.)

Le procureur général en partie juif, William Barr, a clairement indiqué ces derniers jours que la mort d’Epstein n’était pas la fin de cette enquête. Geoffrey Berman, également juif, est le procureur américain du district sud de New York. Dans une déclaration publiée après la mort d’Epstein, il a indiqué que l’enquête serait en cours.

Nous attendons toujours…avec impatience!

Des complots se produisent partout

IL Y A UNE Poussée de la gauche pour classer toutes les théories du complot comme de fausses nouvelles dangereuses. Rien de plus mensonger.

Une théorie du complot est la supposition de quelqu’un sur le type de but poursuivi par un groupe d’autres personnes. Cette supposition peut être bonne ou mauvaise.

Une théorie du complot peut être entièrement spéculative ou peut être étayée par des preuves.

En ce qui concerne les théories du complot, la voix la plus forte n’est pas toujours correcte.

En ce qui concerne les théories du complot, les autorités et les experts ne sont pas toujours honnêtes.

En ce qui concerne les théories du complot, les premières personnes que vous devriez soupçonner de tromperie sont celles qui veulent limiter la discussion à leur sujet aux autorités présumées et aux soi-disant experts.

Par exemple, la théorie du complot de Pizzagate était un sous-ensemble du plus grand complot sur la pédophilie utilisé comme moyen de suborner et de faire chanter les responsables américains. La partie pizzagate de la théorie du complot de pédophilie est probablement fausse. Mais la plus grande conspiration dont il ne s’agissait que d’une petite partie est probablement vraie, comme l’ont montré les événements récents concernant Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

En outre, la théorie du complot de pédophilie elle-même est un sous-ensemble de la théorie du complot plus large sur le pouvoir juif sioniste international et les alliés du sionisme lui-même.Cette théorie dans laquelle Israël [et la structure du pouvoir juif sioniste en général, qui est beaucoup plus grande qu’Israël – Note personnelle] utilise toutes sortes de subterfuges malhonnêtes et des tactiques sournoises pour contrôler la vie politique et culturelle d’autres pays, en particulier les États-Unis d’Amérique,le Canada et la France. C’est pourquoi vous trouvez continuellement des Juifs sortant de presque tous les scandales pédophiles.

Tout cela provient de la tradition de la mafia khazare d’ou provient la famille Trump,par exemple!

Et n’oubliez pas le meurtre de Jamal Khashoggi dont l’oncle Adnan a fait sa commission de 4 milliards de dollars en vendant des armes américaines aux Saoudiens. Et n’oubliez pas que Khashoggi était aussi l’oncle de Dodi Fayed décédé avec la princesse Diana. Peut-être qu’elle allait donner la richesse royale aux banques arabes pour la garder, mais ce n’est peut-être qu’une théorie du complot. Peut-être qu’elle a mentionné quelque chose comme ça à son bon ami Henry Kissinger qui a assisté à ses funérailles.

Pourquoi les agents du FBI sont-ils assis sur les preuves d’Epstein?

PENDANT DES SEMAINES, le FBI et la police de New York sont assis sur un gros tas de pornographie juvénile ainsi que des vidéos de chantage de grosses perruques / célébrités qui ont été saisies dans le manoir de Jeffrey Epstein à Manhattan. Avez-vous entendu parler d’une personne riche et puissante arrêtée à la suite d’un examen officiel de ces vidéos? Non? Hmmm.

Pourquoi, il semble que la police soit plus intéressée à couvrir les enfants violeurs qu’à les poursuivre, n’est-ce pas? Hier et aujourd’hui, le FBI et le NYPD recherchent des preuves sur la petite île Saint James. Et, très probablement, ce qu’ils ont l’intention de faire avec toute preuve qu’ils trouvent, c’est de la détruire.

Il semble bien que nous ne puissions pas faire confiance à la police fédérale ou locale pour faire son travail correctement, lorsque les suspects sont des gens riches et puissants [en particulier les Juifs sionistes]. Je pense que je peux maintenant comprendre pourquoi le FBI a récemment déclaré que les «théories du complot» étaient une menace terroriste. C’est leur façon de supprimer les théories du complot (probablement vraies) sur le FBI.

Jeffrey Epstein a été retrouvé mort en prison (comme prévu) le lendemain du jour où les tribunaux ont finalement rendu public un grand nombre de documents relatifs au scandale de la pédophilie dans lequel il était impliqué. Apparemment, certains des anciens clients de son entreprise de prostitution enfantine avaient déjà engagé des tueurs à gages, probablement certains des gardiens de prison, qui étaient prêts à partir lorsqu’une commande arrivait ou qu’un événement déclencheur se produisait. Bien que cela s’appelle un suicide, la mort d’Epstein est presque certainement un meurtre.

Maintenant, Epstein méritait très probablement de mourir, mais il en va de même pour les riches pédophiles d’élite qui ont violé des enfants sur les différentes propriétés d’Epstein. Epstein étant mort, les documents disparaîtront probablement – ces vols et incendies mystérieux dans la salle des preuves du département de police – et les preuves contre les coupables s’évaporeront tout simplement.

D’ÉTRANGES COÏNCIDENCES

Il y a des caméras partout dans la prison où Epstein était enfermé, mais ne retenez pas votre souffle en attendant une vidéo montrant exactement comment la mort d’Epstein s’est réellement produite. Vous entendrez parler de «difficultés techniques», vagues et non spécifiées, ou bien étrangement improbables. Les caméras de vidéosurveillance auraient été mystérieusement éteintes pour maintenance, ou il y a eu un dysfonctionnement ou une perte d’alimentation électrique… ce sera quelque chose dans ce sens. Et le gardien de prison qui était censé être en quart de travail pour la «montre suicide» 24 heures sur 24 d’Epstein aura pris une longue pause-café, au cours de laquelle Epstein est décédé. Oops.

Qu’est-ce qui a pris si longtemps pour que le FBI s’attaque à l’île des Caraïbes d’Epstein?

Des agents du FBI ont fait une descente sur l’île de Little St. James, propriété du financier Jeffrey Epstein, deux jours après sa mort dans une prison de New York.

Un groupe de touristes sur un bateau affrété au large des côtes de l’île a repéré les forces de l’ordre lundi et a pris des photos et des vidéos du raid.

« Nous étions en train de déjeuner lorsque nous avons vu plus d’une douzaine de personnes descendre de leurs vedettes rapides et atterrir sur l’île », a déclaré le témoin anonyme au Daily Mail , qui a obtenu les images. « Quand nous avons regardé de plus près, nous avons pu voir le logo du FBI sur le dos de leurs chemises. »

Epstein a acheté l’île de 71,5 acres en 1998 pour 7,95 millions de dollars et l’aurait utilisée pour des soirées sexuelles impliquant des filles mineures et des invités riches et puissants pendant des années. Son avion privé, surnommé le « Lolita Express », atterrirait sur l’île voisine de Saint-Thomas, d’où tout le monde prendrait le bateau du nom de son ex-petite amie et complice présumée, Ghislaine Maxwell.

Le FBI n’a pas officiellement commenté le raid, mais son timing – deux jours après la découverte d’Epstein mort dans la prison de Manhattan après un suicide apparent – a suscité des questions .

L’homme de 66 ans a été arrêté et emprisonné le 6 juillet 2019, pour trafic sexuel. Vendredi, quelque 2 000 pages de documents d’un procès contre Maxwell, détaillant les accusations sordides d’abus sexuels sur plusieurs filles mineures, ont été dévoilées au public. Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center du Lower Manhattan le lendemain.

Les médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie sur Epstein ont refusé de publier la cause du décès «en attendant de plus amples informations». Il a été rapporté qu’il n’avait pas été sous surveillance suicide, qu’il était seul dans sa cellule et que la caméra de surveillance à l’extérieur avait mal fonctionné. .

Le procureur général William Barr a condamné les «graves irrégularités» au MCC et a exigé une «enquête approfondie».

«Permettez-moi de vous assurer que cette affaire continuera contre toute personne complice d’Epstein. Tout co-conspirateur ne devrait pas être tranquille », a déclaré Barr lors d’un événement à la Nouvelle-Orléans lundi. «Les victimes méritent justice et elles l’obtiendront.»

Le trou du lapin de Jeffrey Epstein va beaucoup plus loin que vous ne le pensez…c’est la pointe de l’iceberg

La famille du meilleur associé d’Epstein avait des liens avec le Mossad.

COMME BEAUCOUP d’entre vous, je suis l’histoire de Jeffrey Epstein avec horreur, dégoût et yeux ouverts depuis plusieurs années. Bien que ça ait toujours été une saga effrayante, tordue et complètement bizarre, je ne savais pas à quel point elle était inexplicable et étrange jusqu’à ce que je fasse encore plus de fouilles plus tôt aujourd’hui.

J’ai rassemblé un tas d’informations dans un fil Twitter, et plutôt que de réinventer la roue, la voici:

Plus j’en apprends sur Jeffrey Epstein et son réseau mondial de pédophilie, plus je découvre des liens bizarres. Je vais en examiner trois ici.

1) Alex Acosta, l’homme qui a arrangé le départ d’Epstein en Floride, est maintenant le secrétaire au Travail de Trump.

2) L’homme qui a embauché Epstein quand il avait 20 ans pour être professeur de mathématiques à l’école privée d’élite de New York Dalton était Donald Barr, le père de William Barr, l’actuel procureur général des États-Unis.

Bizarre!

3) Enfin, et celui-ci est un trou de lapin géant, concerne Ghislaine Maxwell, la femme accusée d’être la madame d’Epstein. Son père était Robert Maxwell… allez-y et faites des recherches sur ce type. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Maxwell…

Voici comment Robert Maxwell est mort:

«Le 5 novembre 1991, Maxwell a été en contact pour la dernière fois avec l’équipage de son yacht, le Lady Ghislaine, à 4 h 25, heure locale, mais a été retrouvé disparu plus tard dans la matinée. On a supposé que Maxwell était tombé par-dessus bord du navire, qui naviguait au large des îles Canaries, et son corps nu a ensuite été retrouvé dans l’océan Atlantique. La décision officielle rendue lors d’une enquête tenue en décembre 1991 a été la mort d’une crise cardiaque combinée à une noyade accidentelle. »

De plus, avant sa mort, Robert Maxwell faisait l’objet d’une enquête pour crimes de guerre:

Le baron des médias, Robert Maxwell, faisait l’objet d’une enquête pour crimes de guerre juste avant sa noyade en 1991, a-t-on appris aujourd’hui. theguardian.com

Enfin, Robert Maxwell a été accusé d’avoir des liens avec l’agence d’espionnage israélienne Mossad par le journaliste lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh.

Il y a beaucoup de choses ici. J’espère que les gens regardent attentivement Epstein et Maxwell pour empêcher de nouveaux «suicides».

Il semble que toute l’affaire Epstein était une opération de chantage professionnelle élaborée destinée à piéger les riches et les puissants. Mais qui était vraiment derrière, qui finançait vraiment Epstein? Nous devons vraiment aller au fond des choses, puis les dominos tombent vraiment.

Il semble évident qu’Epstein essayait intentionnellement de faire attraper autant de personnes riches et puissantes que possible dans sa toile malade. Il ne s’agissait pas seulement de ses désirs malades, mais de faire du chantage sur les gros frappeurs mondiaux. Il est impératif de savoir pourquoi. Il y a une raison.

Cette chose a l’air d’être gérée comme une opération / entreprise professionnelle. Juste un pressentiment, mais je ne serais pas surpris s’il était une personne de premier plan.

J’entends toujours la même chose des gens. Tout sur Epstein est bizarre.

«Epstein avait attiré l’attention de la presse lorsqu’il avait piloté Bill Clinton à bord de son jet pour l’Afrique. Personne ne savait qui il était ni ne comprenait comment il avait gagné son argent. »

Non, pas étrange du tout.

Lire cet article:

«L’un était la source cachée de sa richesse – il a affirmé qu’il avait alimenté un style de vie de vastes maisons, un jet privé et des voyages sans fin en gérant l’argent des milliardaires et en prenant une commission, une histoire que personne que je parlé à cru. «

https://www.thedailybeast.com/i-tried-to-warn-you-about-sleazy-billionaire-jeffrey-epstein-in-2003

« Les amis d’Epstein ont supposé que le détaillant Les Wexner était la véritable source de la richesse d’Epstein, Wexner (qui l’appelait » mon ami Jeffrey « ) n’a jamais commenté cela. »

«J’ai ouvert la première boîte, et il y a eu la déposition d’Epstein dans une affaire civile expliquant dans son propre témoignage qu’il avait en effet été coupable d’une« violation de la loi »pendant son séjour à Bear Stearns et qu’on lui avait demandé de quitter l’entreprise d’investissement . «

Voici comment Alan Dershowitz a connu Jeffrey Epstein:

«Son profil social a commencé à s’améliorer en 1996 après avoir rencontré le financier Jeffrey Epstein par l’intermédiaire de Lynn Forester de Rothschild, une amie de Martha’s Vineyard.»

https://www.bostonmagazine.com/news/2016/12/11/alan-dershowitz/2/

Il semble que le vrai travail de Jeffrey Epstein était d’obtenir du chantage sur certains des joueurs les plus riches et les plus puissants du monde, et en ce sens, il a été un énorme succès. La question beaucoup plus importante est de savoir s’il le faisait principalement pour lui-même ou s’il était un leader pour d’autres joueurs à qui de telles informations seraient inestimables.

La raison pour laquelle j’ai mis cela ensemble est d’exposer autant de personnes que possible à ces informations bizarres. J’espère que les journalistes et les enquêteurs criminels approfondiront toutes ces choses (et plus) afin de vraiment savoir qui est Jeffrey Epstein, d’où vient son argent et à qui, le cas échéant, il répond.

Il y a peut-être beaucoup plus ici que ce que l’on voit.

Le pédophile Jeffrey Epstein a travaillé pour le Mossad

L’ampleur de l’espionnage israélien dirigé contre les États-Unis est une énorme histoire qui n’est que rarement abordée dans les médias grand public.

L’État juif arrive régulièrement en tête de liste des pays ostensiblement amis qui mènent agressivement l’espionnage contre les États-Unis et l’américain juif Jonathan Pollard, qui a été emprisonné en 1987 pour espionnage pour Israël, est maintenant considéré comme l’espion le plus dommageable de l’histoire des États-Unis.

Les espions israéliens opérant plus ou moins librement aux États-Unis sont rarement interférés, et encore moins arrêtés et poursuivis, car il y a une réticence de la part des échelons supérieurs du gouvernement à le faire.J’ai cité le cas d’Arnon Milchan, un producteur milliardaire de films hollywoodiens qui avait une vie secrète qui comprenait le vol de technologies restreintes aux États-Unis pour permettre le développement du programme d’armes nucléaires d’Israël, ce qui était tout à fait contraire aux intérêts américains. Milchan a été impliqué dans un certain nombre d’autres vols ainsi que dans la vente d’armes pour le compte de l’État juif, à tel point que son travail en tant que producteur de films aurait en fait été moins lucratif que son travail d’espion et de marchand d’armes sur le marché noir. , pour lequel il opérait à commission.

Le fait que Milchan n’ait jamais été arrêté par le gouvernement américain ni même interrogé sur son activité illégale, bien connue des autorités, n’est qu’une manifestation de plus de l’efficacité du pouvoir juif à Washington, mais un cas bien plus convaincant impliquant un possible espionnage. avec des manifestations politiques majeures vient de refaire surface.

Je veux parler de Jeffrey Epstein, le «financier» milliardaire de Wall Street qui a été arrêté et accusé d’exploiter un «vaste» réseau de filles mineures pour le sexe, opérant à partir de ses hôtels particuliers à New York et en Floride ainsi que sur son île privée dans les Caraïbes, que les visiteurs appellent «Orgy Island». Parmi d’autres associés de grande valeur, il est affirmé qu’Epstein était particulièrement proche de Bill Clinton, qui a volé des dizaines de fois sur le 727 privé d’Epstein.

Epstein a été arrêté le 8 juillet après mise en accusation par un grand jury fédéral à New York. Cela fait plus d’une décennie qu’Alexander Acosta, le plus haut procureur fédéral de Miami, qui est maintenant le secrétaire du Travail du président Trump, a accepté un accord sur le plaidoyer impliquant des allégations similaires concernant la pédophilie qui n’a pas été partagé avec les accusateurs avant d’être finalisé devant le tribunal. Il y aurait eu des centaines de victimes, dont 35 ont été identifiées, mais Acosta a délibérément refusé aux deux plaignants de se présenter devant le tribunal pour témoigner avant la condamnation.

L’intervention d’Acosta a signifié qu’Epstein a évité à la fois un procès public et une possible peine de prison fédérale, au lieu de purger seulement 13 mois d’une peine de 18 mois dans la prison presque sans sécurité du comté de Palm Beach pour avoir sollicité la prostitution en Floride. Pendant sa détention, il a été autorisé à quitter la prison pendant seize heures six jours par semaine pour travailler dans son bureau.

Les crimes d’Epstein ont été commis dans son manoir de Manhattan de 56 millions de dollars et dans sa villa au bord de l’océan à Palm Beach en Floride. Les deux résidences étaient équipées de caméras cachées et de microphones dans les chambres, qu’Epstein aurait utilisé pour enregistrer des rencontres sexuelles entre ses invités de renom et ses filles mineures, dont beaucoup venaient de milieux pauvres, qui ont été recrutées par des acheteurs pour s’engager dans ce qui était euphémiquement décrit comme des «massages» pour de l’argent. Epstein n’a apparemment fait aucun effort pour cacher ce qu’il faisait: son avion s’appelait le «Lolita Express».

Les démocrates appellent à une enquête sur l’affaire Epstein, ainsi que sur la démission d’Acosta, mais ils pourraient bien finir par regretter leurs demandes. Trump, la véritable cible de la fureur d’Acosta, n’était apparemment pas au courant des détails du plaidoyer de culpabilité qui avait mis fin à l’affaire Epstein. Bill et Hillary Clinton étaient cependant des associés très proches d’Epstein. Bill, qui a voyagé sur le «Lolita Express» au moins 26 fois, pourrait vraisemblablement être impliqué dans la pédophilie compte tenu de ses antécédents et du manque relatif de morale conventionnelle. Lors de nombreux voyages, Bill a refusé les escortes des services secrets, qui auraient été témoins de tout comportement répréhensible. Lors d’ un long voyage en Afrique en 2002, Bill et Jeffrey étaient accompagnés de l’acteur pédophile accusé Kevin Spacey et d’un certain nombre de jeunes filles, des «employés» légèrement vêtus identifiés uniquement comme des «massages». Epstein était également un contributeur majeur à la Fondation Clinton et était présent au mariage de Chelsea Clinton en 2010.

Avec une année électorale qui approche, les démocrates ne voudraient pas que le public se souvienne des exploits de Bill, mais il faut se demander où et à quel point l’enquête pourrait aller. Il y a aussi un angle possible de Donald Trump. Bien que Donald n’ait peut-être pas été un grand voyageur sur le «Lolita Express», il a certainement évolué dans les mêmes cercles que les Clinton et Epstein à New York et Palm Beach, et il est selon ses propres mots à peu près aussi amoral que Bill Clinton. En juin 2016, une Katie Johnson a déposé une plainte à New York, affirmant qu’elle avait été violée à plusieurs reprises par Trump lors d’un rassemblement à Epstein en 1993 alors qu’elle avait 13 ans. Dans une interview accordée au New York Magazine en 2002 Trump a déclaré: «Je connais Jeff depuis quinze ans. Un gars formidable… il est très amusant d’être avec. On dit même qu’il aime autant les belles femmes que moi, et beaucoup d’entre elles sont plus jeunes. Aucun doute là-dessus – Jeffrey aime sa vie sociale. »

Les enquêtes sélectives sur les actes répréhensibles, y compris les pointages intenses des doigts, sont le nom du jeu à Washington, et l’affaire Epstein a également toutes les caractéristiques d’une affaire d’espionnage majeure, probablement liée à Israël. Sauf si Epstein est un pédophile extrêmement malade qui aime regarder des films d’autres hommes baisant des filles de douze ans, toute la procédure de tournage sent un service de renseignement sophistiqué compilant du matériel pour faire chanter des politiciens éminents et d’autres personnalités publiques. Ceux qui font l’objet de chantage coopéreraient sans aucun doute dans la plupart des cas avec le gouvernement étranger concerné pour éviter un scandale majeur. Cela s’appelle recruter des «agents d’influence». C’est ainsi que fonctionnent les agences de renseignement et c’est ce qu’elles font.

Le fait qu’Epstein soit perçu comme étant lié au renseignement a été clairement indiqué dans les commentaires d’Acosta lorsqu’il a été autorisé par l’équipe de transition de Trump. On lui a demandé: « L’affaire Epstein va-t-elle causer un problème [pour les audiences de confirmation]? » Il avait rompu l’accord de non-poursuite avec l’un des avocats d’Epstein parce qu’on lui avait dit de reculer, qu’Epstein était au-dessus de son salaire. «On m’a dit qu’Epstein appartenait à l’intelligence et de la laisser tranquille.» »

Les questions sur la richesse d’Epstein suggèrent également un lien avec une agence gouvernementale secrète aux poches profondes . Le New York Times rapporte que «exactement ce que son opération de gestion de l’argent a fait était caché dans le secret, tout comme la plupart des noms de qui il l’a fait. Il a prétendu travailler pour un certain nombre de milliardaires, mais le seul grand client connu était Leslie Wexner, le milliardaire fondateur de plusieurs chaînes de magasins, dont The Limited.

Mais à qui appartient le service de renseignement? La CIA et les services du FSB russe sont des candidats évidents, mais ils n’auraient aucun motif particulier d’acquérir un agent comme Epstein. Cela laisse Israël, qui aurait été désireux d’avoir une stable d’agents d’influence de haut niveau en Europe et aux États-Unis. Le contact d’Epstein avec les services de renseignement israéliens est probablement dû à ses associations avec Ghislaine Maxwell, qui aurait été son principal acheteur de jeunes filles. Ghislaine est la fille de Robert Maxwell, décédé ou peut-être assassiné dans des circonstances mystérieuses en 1991. Maxwell était un homme d’affaires anglo-juif, de profil très cosmopolite, comme Epstein, un multimillionnaire très controversé avec ce qui était considéré comme des liens permanents avec le Mossad. Après sa mort, Israël a assisté à des funérailles d’État au cours desquelles six anciens et anciens chefs des services de renseignement israéliens ont écouté pendant que le Premier ministre Yitzhak Shamir faisait l’ éloge de la cause : «Il a fait plus pour Israël que l’on ne peut dire aujourd’hui»

Epstein a gardé un livre noir identifiant bon nombre de ses contacts sociaux, qui est maintenant entre les mains des enquêteurs. Il comprenait quatorze numéros de téléphone personnels appartenant à Donald Trump, dont l’ex-femme Ivana, la fille Ivanka et l’actuelle épouse Melania. Il comprenait également le prince Bandar d’Arabie saoudite, Tony Blair, Jon Huntsman, le sénateur Ted Kennedy, Henry Kissinger, David Koch, Ehud Barak, Alan Dershowitz, John Kerry, George Mitchell, David Rockefeller, Richard Branson, Michael Bloomfield, Dustin Hoffman, Queen Elizabeth, le roi saoudien Salman et Edward de Rothschild.

Le Mossad aurait exploité les contacts d’Epstein, organisant leur coopération en faisant en sorte qu’Epstein les mange et les dîne tout en les envolant vers des endroits exotiques, en leur fournissant des femmes et des divertissements. S’ils refusaient de coopérer, il serait temps de faire du chantage, des photos et des vidéos du sexe avec des femmes mineures.

Il sera très intéressant de voir jusqu’où et à quelle profondeur l’enquête sur Epstein et ses activités va. On peut s’attendre à ce que des efforts soient faits pour protéger des politiciens de premier plan comme Clinton et Trump et pour éviter tout examen d’un éventuel rôle israélien. C’est la pratique normale, comme en témoignent le rapport du 11 septembre et l’enquête Mueller, qui ont tous deux évité toute enquête sur ce qu’Israël aurait pu faire. Mais cette fois, s’il s’agissait bien d’une opération israélienne, il pourrait s’avérer difficile de dissimuler l’histoire car son aspect pédophile a déclenché une colère publique considérable de tous les horizons politiques.

Le sénateur Chuck Schumer , se décrivant comme le «protecteur» d’Israël au Sénat, appelle haut et fort à la démission d’Acosta. Il pourrait juste changer son air s’il s’avère qu’Israël est une partie importante de l’histoire.

