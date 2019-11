Sommes-nous seuls dans l’univers?

Le célèbre astrophysicien américain « Carl Sagan » aurait clairement répondu à cette question par la négative. Il croyait que Dieu ne perdrait jamais autant d’espace. Maintenant, d’un point de vue philosophique, il n’est probablement pas si mauvais, scientifiquement parlant, qu’il n’existe à ce jour aucune preuve étayée.

Compte tenu du fait que nous, êtres humains, avec nos capacités techniques modestes, sommes déjà capables de détecter la vapeur d’eau dans l’atmosphère d’une planète en orbite autour d’une étoile à plus de 100 années-lumière de nous, un tout petit espoir germe sur nous :nous ne sommes pas si seuls. D’un autre côté, c’est un signe fort que des formes de vie évoluées pourraient nous avoir repérés depuis longtemps, à mesure que nous découvrons plus d’exoplanètes année après année.

MON ESTIMATION PERSONNELLE

…est que nous avons été visité depuis des millénaires et que notre position est connue ,très bien connue ,sur le bras d’Orion,dans notre Voie Lactée.

Même si on n’aurait pas été visité,depuis des millions d’années,depuis les débuts de la guerre froide entre les américains et les soviétiques…puis ensuite les communistes chinois,l’utilisation des faisceaux lasers afin d’augmenter l’efficacité des communications dans les forces armées de ces pays,font que plus de 1,000 systèmes solaires reçoivent chaque jour des émissions ou signaux de communication jusqu’à une possibilité de 50,000 années-lumière de nous.

Les efforts de SETI (Recherche d’Intelligence Extraterrestre) sont sans aucun doute bien intentionnés, même si SETI « seulement » insiste pour écouter et ne pas envoyer! Un aspect très important est souvent ignoré: le fait que même les radios télescopes les plus sensibles ne peuvent recevoir que les signaux envoyés avec une puissance de sortie énorme. Un signal à une sonde qui se trouverait dans notre système le plus proche voisin, situé à environ 4,4 années-lumière de nous, devrait sonner avec environ 1,93 gigawatts.

Cela correspond à la performance d’au moins 2 centrales nucléaires. La facture d’électricité serait considérable. Pour des systèmes encore plus éloignés, il faudrait beaucoup plus d’énergie et ET devrait envoyer un signal aussi intense pour nous atteindre! Cela nous amène à la prise en compte de l’effet coût-bénéfice, car dans notre société humaine, même une civilisation extraterrestre décidera exactement si cet effort mérite des ressources énormes, juste pour envoyer rapidement un message dans l’immensité de l’univers. , Une civilisation extraterrestre sophistiquée trouvera le moyen de choisir exactement, et pas seulement avec le bonheur de jeter une bouteille après l’autre à la mer.

Le paradoxe de Fermi indique qu’une civilisation hautement civilisée aurait colonisé la galaxie entière en quelques millions d’années, mais rien ne permet de penser à cela? Cependant, le créateur de la théorie part de la mentalité humaine actuelle ne doit pas nécessairement correspondre à celle d’une intelligence extraterrestre.

conclusion:

On entend par SETI qu’il existe des civilisations techniquement avancées. ET existe mais pour des raisons inconnues, il ne veut pas dire « Me voici ». Les chercheurs de SETI s’intéressent toujours aux formules complexes, telles que le matériel génétique de l’ADN, les atomes d’hydrogène ou les composants chimiques de la vie. Et si une telle démonstration d’intelligence n’est pas nécessaire? Les hiéroglyphes égyptiens n’ont été déchiffrés que cent ans après leur découverte et c’était une langue humaine! Ockham dirais – Si tous les paramètres sont identiques, généralement la solution la plus simple est la bonne! Il existe un langage commun qui permet la communication non seulement entre des personnes de langues différentes, mais également entre des personnes et des animaux qui ne repose pas sur la compréhension verbale…. L’empathie.

(Intelligence émotionnelle)

Empathie C’est le fondement de toute compréhension humaine et des relations interpersonnelles. Une personne qui reconnaît ce que les autres ressentent peut détecter les signaux souvent cachés dans le comportement des autres beaucoup plus tôt et déterminer ce dont ils ont besoin ou ce qu’ils souhaitent. Cependant, Goleman souligne également dans d’autres textes qu’il est également évident que leur influence peut être influencée négativement ( capacité de leadership ). L’empathie est donc une capacité neutre en termes de valeur – elle peut avoir un effet ressenti individuellement positif ou négatif. L’empathie n’est à la base des sociétés humaines performantes que d’un point de vue sociétal global, créant un ordre émergent .

COMME PAR EXEMPLE: ET VOUDRAIT JUSTE ENVOYER LE MESSAGE … »BONJOUR! »

QUE PENSER DES ENLÈVEMENTS EXTRATERRESTRES?

La plupart des gens qui entendent pour la première fois entendre dire que des extraterrestres emmènent des hommes, des femmes et des enfants à bord d’un OVNI et les soumettent à diverses interventions chirurgicales supposent qu’il s’agit d’un type de syndrome psychiatrique contemporain. C’était aussi ma première réaction. Quand, à l’automne 1989, un collègue m’a invité à rencontrer Budd Hopkins (dont je n’avais alors rien entendu parler) et à m’expliquer que Hopkins prenait au sérieux les témoignages des abductés avec lesquels il travaillait, je le croyais comme ses sujets. confus mentalement. Car ce phénomène est au-delà des réalités possibles dans la vision du monde occidental et de ce qu’est une maladie mentale autre que la pensée et le comportement qui ne correspond pas à ce que nous sommes habitués à reconnaître comme réalité.

L’homme a naturellement tendance à adapter chaque nouveau phénomène à des schémas et à des structures familiers, car il nous est difficile de supporter le mystère et l’inconnu. Ceux d’entre nous qui travaillent en tant que psychiatres ou psychologues ont bien entendu tous les diagnostics possibles pour expliquer le phénomène d’enlèvement dès qu’ils en ont entendu parler. Les récits sonnent sans aucun doute comme des illusions ou des hallucinations. Ils contredisent même nos lois physiques, suggérant une sorte de psychose. Les personnes enlevées sont souvent anxieuses ou souffrent de symptômes physiques indiquant une forme de névrose. Les souvenirs de leurs expériences sont souvent fragmentaires; Alors peut-être souffrent-ils d’une déficience organique du cerveau, d’une épilepsie du lobe temporal. Les expériences sont traumatisantes et affectent souvent les abus en matière de procréation, suggérant un viol ou une possible molestation d’enfants. Les expériences d’abduction entraînent un changement d’état de conscience ou se déroulent dans un tel état. Par conséquent, nous pouvons être confrontés à une condition généralement associée à une réaction dissociative telle qu’un trouble de la personnalité multiple ou même un abus des cultes sataniques. Si nous considérons le fait que nous vivons à l’ère spatiale et que les médias ont prêté une si grande attention au phénomène des enlèvements, n’est-il pas possible qu’un processus collectif tel que l’hystérie de masse ou le délire de masse soit à l’œuvre ici? Les expériences de chambre à coucher suggèrent des rêves ou des phénomènes hypnagogiques.

Les différents aspects du phénomène des enlèvements suggèrent l’une ou l’autre possibilité de diagnostic, surtout si l’on ne traite pas ce phénomène avec trop de soin. Cependant, tous ces diagnostics ignorent plusieurs éléments fondamentaux du phénomène des enlèvements. Chaque théorie doit impliquer cinq complexes.

Les rapports de personnes enlevées aux États-Unis (et ici je fais référence aux seuls États-Unis, car les différences culturelles pourraient modifier cette déclaration) montrent de grandes similitudes même s’ils n’ont pas été mentionnés jusqu’à présent dans les médias. proviennent de personnes qui n’ont aucun contact les uns avec les autres, ne font que rendre compte de leurs expériences avec réticence, n’ont rien à gagner et acceptent d’être ridiculisées. L’expérience d’enlèvement est accompagnée de preuves physiques importantes. Parmi ceux-ci, des témoins indépendants ont déclaré que le ravisseur avait disparu pendant un certain temps; Des saignements de nez et des coupures diverses, des marques en forme de cuillère, des ecchymoses et d’autres lésions cutanées à motifs complexes que l’on trouve parfois simultanément sur plusieurs abductées, ainsi que des implants pouvant être ressentis après un enlèvement sous la peau, bien qu’aucun d’entre eux ne soit non biologique ou « origine étrangère » a été prouvé. Même les enfants trop jeunes pour développer le syndrome psychiatrique mentionné ci-dessus signalent un enlèvement. Au cours d’une conversation, un garçon de deux ans m’a confié qu’il avait été élevé au ciel par un homme qui se mordait le nez. Un garçon de presque trois ans a raconté que des chouettes aux grands yeux (les enfants se souviennent généralement des extraterrestres en tant qu’animaux) l’emmenent sur un bateau dans le ciel et qu’il craint de ne pas pouvoir retourner chez sa mère. Bien que toutes les personnes enlevées n’aient pas vu l’OVNI dans lequel elles ont été introduites, le phénomène est systématiquement associé à l’observation d’objets volants inhabituels, à la fois par les personnes enlevées et par d’autres témoins. Une femme avec qui j’ai travaillé a appris aux médias l’horreur du matin après son enlèvement, dans laquelle elle-même n’avait vu aucun OVNI, que beaucoup de personnes à proximité du lieu de leur enlèvement avaient vu un OVNI au moment de leur expérience. , Même dans les évaluations psychiatriques et les examens psychologiques, comme dans plusieurs de mes propres cas, aucun trouble mental cohérent n’a été trouvé. Bien sûr, les abductés peuvent souffrir psychologiquement et émotionnellement du fait de leurs expériences souvent traumatisantes, et certains ont des problèmes psychiatriques associés à ces expériences. Beaucoup d’entre eux viennent de familles brisées. Mais en aucun cas le trouble émotionnel n’a fourni une explication de l’expérience de l’enlèvement. Veuillez consulter l’étude de personnalité de PEER pour une mise à jour.

À la lumière de ces aspects fondamentaux du phénomène des enlèvements, examinons à nouveau les possibilités de diagnostic mentionnées ci-dessus. Toute forme de psychose peut être exclue dans la mesure où les personnes enlevées sont, à de très rares exceptions près, cliniquement parfaitement normales et, malgré le stress associé à leur expérience d’enlèvement, généralement bien intégrées dans la société. Trois de mes cas, avec lesquels j’ai effectué toute une série de tests psychologiques, se sont révélés parfaitement sains mentalement. La psychonévrose peut être exclue car les personnes enlevées ne semblent pas souffrir des conflits personnels intenses typiques des névroses. Les expériences ne peuvent pas être expliquées comme des fantasmes,

Les symptômes physiques des personnes enlevées semblent être le résultat de blessures rappelées explicitement et liées à un enlèvement. De même, contrairement aux stigmates religieux, les coupures et autres blessures observées après un enlèvement ne semblent pas suivre un schéma psychodynamique. L’incapacité des personnes enlevées à se souvenir des détails de leurs expériences n’est apparemment pas due à un dysfonctionnement cérébral organique, mais à la répression de la mémoire qui entraîne souvent un traumatisme, et éventuellement aux forces agissant lors de rencontres extraterrestres.

Le traumatisme est sans aucun doute une caractéristique importante de la plupart des expériences d’enlèvement, mais il n’existe aucun cas documenté où la source du traumatisme se soit avérée être une expérience différente de la vie de la personne enlevée par rapport à l’expérience elle-même. Enfin, avec l’évocation de la dissociation comme explication diagnostique possible, on contourne la question de la causalité. Car la dissociation est une réaction, un mécanisme d’adaptation, par lequel les souvenirs d’expériences douloureuses ou déroutantes sont séparés de la conscience. Cela permet à la personne concernée de conserver ses énergies psychiques pour faire face à la vie quotidienne. En fait, les personnes enlevées « se dissocient » par rapport à leurs expériences traumatiques, c’est-à-dire qu’elles déplacent les souvenirs de rencontres troublantes avec leur subconscient.

Même si l’un ou l’autre aspect de ces différentes catégories de diagnostics s’applique aux cas d’enlèvement, il nous reste à expliquer: l’apparition de ce phénomène chez les tout-petits, les diverses manifestations physiques, l’association avec des ovnis, et surtout les similitudes frappantes entre les récits indépendants , De ce point de vue, les histoires d’enlèvements ressemblent à des manifestations physiques. Cela n’enlève rien au fait que nous ne comprenons pas la cause ou la source de ces événements.

La question de la cause psychosociale est plus complexe. Le syndrome d’abduction est certainement un phénomène collectif dans le sens où de nombreuses personnes aux États-Unis et dans d’autres parties du monde vivent des expériences similaires. Superficiellement, il semble s’agir d’un phénomène d’hystérie de masse, d’illusion de masse ou de croyance erronée qui pourrait se nourrir des nombreux reportages dans les médias (voir l’article de Robert Hall «Les rapports d’enlèvements sont-ils une hystérie de masse?», P. 345, 349). Mais le syndrome d’abduction ne se comporte pas comme un trouble collectif. Les expériences sont très personnelles et individuelles, et les victimes sont isolées les unes des autres et ont souvent peu entendu parler des ovnis ou du phénomène des enlèvements. Ils ne manifestent pas un système de croyance culturellement répandu ou accepté, comme ce fut le cas avec des incidents historiques d’hystérie de masse. Au lieu de cela, les personnes enlevées nagent contre le courant de notions de société sur la réalité qui prévalent et courent le risque d’être ostracisées et ridiculisées lorsqu’elles parlent de leurs expériences.

Il est vrai que les médias ont consacré beaucoup d’attention au phénomène des enlèvements, en particulier ces derniers mois. Cependant, je crois plutôt que cette attention est due aux nombreux rapports sur les enlèvements et les chercheurs en enlèvements sur des enlèvements réels, plutôt que de déclencher des expériences d’enlèvement. Parce que les histoires de kidnapping réelles montrent dans de nombreux matches et pas dans les médias mentionnés de grands matchs. En outre, une explication psychosociale, comme déjà mentionné, doit encore expliquer l’enlèvement de jeunes enfants, les manifestations physiques et, bien sûr, la relation avec les OVNIS.

Enfin, comme le proposait CG Jung dans un article sur les soucoupes volantes écrit bien avant la vague d’enlèvements, nous pourrions élargir notre notion de l’inconscient collectif et considérer le phénomène OVNI / enlèvement comme une sorte de mythe contemporain, de croyance à une époque donnée. manifesté dans une culture particulière. Les jeunes appellent des phénomènes de ce type « psychoïdes » dans la mesure où ils impliquent une sorte de résonance entre la psyché ou le monde intérieur et les phénomènes physiques du monde extérieur (y compris les OVNIS et les manifestations physiques accompagnant les enlèvements). Cependant, si nous élargissions ainsi l’idée de l’inconscient collectif, je dirais que la distinction entre intérieur et extérieur, perdu entre psyché et réalité. Monde et psyché ou conscience ne font plus qu’un. ils existent dans une sorte d’harmonie ou de résonance dont nous devons découvrir les modèles.

Je ne voudrais pas exclure cette possibilité, mais si elle nous donnait une image utile du cosmos, nous abandonnerions le paradigme dualiste de la science occidentale, qui implique une séparation entre les mondes intérieur et extérieur et selon lequel le monde physique obéit à des lois qui ont peu à voir avec les différents. Les formes de conscience doivent faire. Avec l’aide du phénomène des enlèvements, nous découvririons une nouvelle image de l’univers dans laquelle la psyché et le monde se manifestent et se développent conformément à des principes que nous ne comprenons pas encore.

En résumé, nous pouvons trouver peu d’aide pour expliquer le phénomène d’enlèvement de la psychiatrie. Aucun diagnostic psychiatrique n’est utilement appliqué à ces cas. Même des explications psychosociales ou culturelles, y compris toutes les dimensions essentielles du syndrome, nous obligeraient à élargir nos conceptions de l’inconscient collectif à un point tel que la distinction entre psyché et monde, réalité interne et externe, disparaîtrait.

Il n’y a aucune preuve que les personnes enlevées aient vécu autre chose que ce qu’elles nous ont rapporté. Les personnes avec qui je travaille disent la vérité à mon avis. Cette impression a également d’autres chercheurs sur l’enlèvement. Nous avons donc un secret profond et important à faire, et nous ne savons pas de quoi il s’agit. Une sorte d’intelligence semble être entrée dans notre monde à partir d’une autre dimension de la réalité. Il a un grand pouvoir (beaucoup d’abductés parlent d’un sentiment de « respect » vis-à-vis de ce pouvoir) et nous n’avons aucun moyen de contrôler leurs effets. Nous ne savons pas quel est le but réel. Tout ce que nous pouvons faire, c’est en apprendre davantage sur le phénomène des enlèvements et avoir le courage de

Il existe des preuves que le phénomène devient moins traumatisant à mesure que les abductés surmontent leur anxiété et reconnaissent pleinement la réalité de l’expérience. Il développe une relation avec les êtres extraterrestres, qui est davantage déterminée par la réciprocité, même par les sentiments amoureux. Les personnes enlevées reçoivent des informations sur les risques écologiques fondamentaux et les autres risques mondiaux susceptibles de leur procurer un enrichissement émotionnel et spirituel de base. Nous avons besoin de nombreuses autres études candides sur ces dimensions du phénomène.

John E. Mack, MD était un auteur lauréat du prix Pulitzer et professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School.

Le terme OVNI

Le terme OVNI est, à proprement parler, l’abréviation de Objet Volant Non-Identifié. Et cela peut être n’importe quoi, un avion inhabituellement construit, un phénomène météorologique rare ou une météorite – tout simplement un objet volant que le spectateur ne peut pas attribuer immédiatement. De nombreuses observations d’OVNIS se sont avérées être une fausse interprétation du phénomène observé ou – malheureusement – en réponse à une tromperie délibérément induite. Il reste un petit « rez-de-chaussée » dans lequel une falsification ou une tromperie était indétectable, mais cela ne prouve logiquement pas l’authenticité. Et certainement pas comme preuve pour visiter une intelligence extraterrestre peut être consulté.

Malgré tout, l’affirmation ‘ Non, il n’y a pas de tels OVNIS’ est aussi irréalisable que la réponse ‘Oui, il y a de tels OVNIS’ , car les deux ne peuvent être prouvés clairement jusqu’à aujourd’hui. Donc jusque-là, cela reste une question de foi. Des questions beaucoup plus intéressantes seraient les suivantes: » Quelle est la probabilité qu’il y ait des OVNIS? » Ou » Et s’il y en avait? » Ou » Quel intérêt leurs propriétaires pourraient-ils avoir sur notre planète? »

Ce message ne traite pas de savoir si nous sommes visités par un vaisseau spatial extraterrestre sophistiqué ou si nous avons déjà été visités. Plutôt, les faits et les relations physiques doivent être présentés, et je laisse le soin à mes lecteurs, après cette lecture, de laisser à l’un ou à l’autre le «choix» de décider. Très souvent, il est également question de savoir pourquoi des intelligences étrangères souhaitent établir un contact direct avec la société humaine. En ce qui concerne cette question, il ne faut pas oublier qu’il existe de nombreuses espèces intelligentes sur Terre qui ne s’intéressent pas non plus aux contacts humains.

Un résumé objectif des extraterrestres les plus célèbres:

Les Gris (Ufologie)

Gris ( gris , également plus petit gris ) est un nom pour un être humain hypothétique vivant. Il est dit d’être d’ origine extraterrestre et est lié aux phénomènes d’ OVNI et aux enlèvements extraterrestres dans la science fiction et la non – fiction . [1] La première description d’un gris que le couple est Betty et Barney Hill ont considéré que , en 1961 , dit qu’il enlevé par des extraterrestres dans un OVNI et plusieurs médicaux Les expériences ont été soumises. La description de Betty Hill ne correspond pas à la plupart des descriptions ultérieures. [2] L’existence des Gris n’a pas été prouvée et fait l’ objet d’études et de discussions controversées en ufologie .

LE CAS BETTY HILL

