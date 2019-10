Photo du jour /picture of the day : le disque céleste de Nebra /the Nebra Sky disk

Patrimoine culturel de 3700 à 4100 ans de l’Allemagne centrale: Le Disque Céleste de Nebra est une plaque de bronze circulaire avec des applications en or représentant des phénomènes astronomiques et des symboles religieux.

Cet artefact du début de l’âge du bronze en Europe centrale est considéré comme l’une des découvertes archéologiques les plus importantes de cette période, ainsi que le plus ancien en mouvement, et actuellement après la dalle calcaire de Tal-Qadi à Malte, la deuxième représentation la plus ancienne du ciel.

Les échanges d’or successifs et l’inhumation, il ya environ 3 600 ans, ont conduit à la conclusion d’une utilisation religieuse plus longue.

Il a été retrouvé le 4 juillet 1999 lors de braquages sur le Mittelberg, dans l’ancienne commune de Ziegelroda, près de la ville de Nebra en Saxe-Anhalt. Depuis 2002, il fait partie du musée national de la préhistoire Saxe-Anhalt à Halle.

3700-4100-year-old cultural heritage from central Germany: The Nebra Sky Disk is a circular bronze plate with gold applications depicting astronomical phenomena and religious symbols.

This artifact of the early Bronze Age of Central Europe is considered to be one of the most important archaeological finds from this period, as well as the oldest moving, and currently after the limestone slab of Tal-Qadi in Malta, the second oldest representation of the sky

Later successive gold exchanges and the burial date about 3600 years ago lead to the conclusion of a longer religious use.

It was found on July 4, 1999 ,by robberies on the Mittelberg in the former community Ziegelroda near the city of Nebra in Saxony-Anhalt. Since 2002, it has been part of the National Museum of Prehistory Saxony-Anhalt in Halle.