Человечество в опасности: за 30 лет упадок природы поставит под угрозу пять миллиардов человек

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В ближайшие 30 лет пять миллиардов человек, особенно в Африке и Южной Азии, могут столкнуться с нехваткой питьевой воды и продуктов питания. Сотни миллионов людей, живущих в прибрежных районах, могут пострадать от катастрофических наводнений. Это подтверждается моделированием услуг, которые природа все еще сможет предложить населению мира во всем мире в 2050 году, учитывая быстрое сокращение биоразнообразия, результаты которого публикуются в журнале Science.

Самый последний доклад Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) информировал нас о том, что один миллион видов находится под угрозой исчезновения и что выгоды, которые люди получают от природы, соответственно уменьшатся. Природа способствует благосостоянию людей различными способами. Это может быть в форме продовольственных ресурсов в результате рыболовства и ведения сельского хозяйства или, более косвенно, путем содействия очистке воды, опылению сельскохозяйственных культур и защите прибрежных районов от разрушительного воздействия штормы, например.

Международная команда во главе с Бекки Чаплин-Крамер из Стэнфордского университета хотела знать, где, в мире, вклад природы наиболее необходим для обеспечения благосостояния людей, и какие именно группы населения будут черпать больше всего. деградация природы, чтобы планировать более целенаправленные действия, которые предотвратили бы ущерб.

Для этого исследователи наметили потребности или даже зависимость различных групп населения мира от трех конкретных услуг, которые им предоставляет природа. Служба, предоставляемая водно-болотными растениями и водорослями, которая фильтрует загрязняющие вещества, такие как избыток нитратов, из удобрений, используемых для повышения урожайности, и тем самым обеспечивает доступ к питьевой воде. Услуги, предоставляемые коралловыми рифами, мангровыми зарослями, морскими травами и солончаками, которые смягчают прибрежную эрозию и тем самым уменьшают воздействие наводнений, ветра и наводнений на уровне воды. от моря. И услуга, предоставляемая естественными опылителями, такими как пчелы, которые обеспечивают плодородные культуры.

Они также обозначили нынешний вклад природы в удержание нитратов, защиту прибрежных районов и опыление сельскохозяйственных культур во всем мире. И они точно определили места с точностью 300 на 300 метров, где этих вкладов недостаточно для удовлетворения потребностей населения, вероятно, из-за деградации природы, которая, в частности, приводит к присутствию загрязняющих веществ в окружающей среде. повышенный риск затопления в прибрежных районах и потери урожая в результате недостаточного опыления.

Используя платформу моделирования, исследователи смогли спрогнозировать влияние различных будущих сценариев на способность природы удовлетворять потребности населения. Они подсчитали, что независимо от сценария, почти пять миллиардов людей могут больше не иметь безопасного доступа к безопасной питьевой воде и пище для своего выживания в 2050 году. И сотни миллионов людей, живущих в прибрежные районы больше не будут защищены от погодных условий.

Исследователи также отметили, что люди в Африке и Южной Азии сталкиваются с самой большой угрозой голода, нехватки питьевой воды и наводнений в результате деградации природы. особенно в бассейне Ганга, Восточном Китае и странах Африки к югу от Сахары, которые, кроме того, в значительной степени зависят от природы в своем выживании.

Это исследование помогает определить действия, которые необходимо предпринять, чтобы смягчить ущерб, утверждают исследователи. По словам Елены Беннетт из Департамента естественных наук Университета Макгилла, «для решения проблем, с которыми сталкиваются жители Южной Азии, нельзя просто сказать им, чтобы они лучше управляли [своими ресурсами]» ,

«Мы также должны учитывать ту роль, которую мы, жители Северной Америки, играем в своих проблемах, покупая различные продукты из Южной Азии, будь то продукты питания, отдых на туристических курортах или даже эксплуатация». канадской промышленности. Мы создаем загрязнение там, а не здесь », – говорит Беннетт, один из авторов исследования.