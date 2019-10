Un agent du MI5 a avoué : »J’ai tué la princesse DIANA sur l’ordre du Prince Philip »

John Hopkins, un agent retraité de MI5 de 80 ans, a fait une série de confessions étonnantes depuis sa sortie d’hôpital à Londres mercredi, dans lequel on lui a dit qu’il lui restait quelques semaines à vivre. Hopkins déclare avoir été un tueur du MI5, impliqué dans 23 assassinats pour l’agence de renseignement britannique entre 1973 et 1999, y compris la princesse Diana.

M. Hopkins, qui a travaillé pour M15 pendant 38 ans en tant qu’opérateur, prétend qu’il a été souvent utilisé comme tueur à gages par l’agence, pour assassiner discrètement des individus considérés comme une menace pour la sécurité intérieure du Royaume-Uni.

Formé à la fois comme ingénieur en mécanique et expert en munitions, M. Hopkins affirme avoir une vaste expérience de méthodes moins conventionnelles pour infliger la mort et la destruction, y compris par les produits chimiques et les poisons.

L’homme britannique de 80 ans prétend qu’il a été impliqué dans des assassinats du MI5 entre juin 1973 et décembre 1999, pendant laquelle « le MI5 s’occupait peu de surveillance externe ».

Hopkins dit qu’il faisait partie d’une cellule de sept agents qui étaient chargés d’exécuter des assassinats politiques à travers le Royaume-Uni. La plupart des victimes étaient des politiciens, des militants, des journalistes et des dirigeants syndicaux.

Hopkins dit que la princesse Diana est unique parmi ses victimes, car elle est la seule femme qu’il n’ait jamais assassinée, ainsi que la seule de rang royal.Elle est également la seule victime que la famille royale elle-même a ordonné d’éliminer.

[Interdit dans le monde entier: Documentaire sur la Princesse Diana ‘Killing illégal « .J’ai l’audace de vous présenter le vidéo exceptionnellement censuré…S’il-vous-plait partagez l’article en entier:À voir]

Unlawful Killing est un documentaire britannique de 2011, réalisé par Keith Allen, sur la mort de Diana, princesse de Galles et de Dodi Fayed le 31 août 1997.

Le film a été interdit en 2012 après avoir été suspendu par des avocats contre d’éventuelles poursuites pour diffamation. Les producteurs ont admis que les avocats leur avaient conseillé de faire 87 coupes s’ils voulaient montrer le film en Grande-Bretagne.

Le film a coûté 2,5 millions £ à produire et n’a jamais été vu par le public.

Un absolu à voir. Cette version non coupée et non censurée peut ne pas rester en ligne très longtemps. S’il vous plaît partager .

Il prétend se sentir « ambivalent » au sujet de la mort de la princesse Diana. D’une part, Diana était «une belle femme de bon cœur» qui ne méritait pas cette mort.

Mais selon M. Hopkins, elle mettait également en danger la Couronne britannique:

« La famille royale avait la preuve qu’elle envisageait de divorcer de Charles. Elle connaissait trop de secrets royaux. Elle avait une énorme rancune et elle allait déballer en public toutes sortes de revendications sauvages. Mon patron m’a dit qu’elle devait mourir. Il en avait reçu l’ordre directement du prince Philip , et nous devions faire ressembler à un accident. Je n’avais jamais tué une femme avant, encore moins une princesse, mais j’ai obéi aux ordres. Je l’ai fait pour la reine et le pays. «

L’étape suivante de la conspiration de haut niveau impliquait les médias , sous le contrôle serré du palais, en se parlant les uns aux autres afin de “bien ficeler leurs histoires, s’assurer que tout le monde était sur la même page. C’était une opération bien gérée. «

« Les journalistes britanniques répondent tous aux rédacteurs qui répondent aux oligarques qui veulent être tous des chevaliers de la famille criminelle du palais de Buckingham. Il n’y a pas de presse libre en Grande-Bretagne ”, a déclaré M. Hopkins.

« Nous avons échappé aux conséquences de ce meurtre. »

L’homme de 80 ans, qui a passé ses dernières semaines à la maison, a déclaré qu’il s’attendait à être placé en garde à vue suite à ses aveux, mais dit: «Je ne peux pas dire que cela me préoccupe énormément.» Hopkins a expliqué que toute enquête sur l’affaire «prendrait une éternité» et serait «très compliquée» car il y a peu d’enregistrements écrits autour des activités secrètes du MI5 et «la plupart de mes collègues sont déjà morts».

Le témoin le plus important dans l’affaire, le chef de M. Hopkin, est mort d’une crise cardiaque au début des années 2000 et le commanditaire, le prince Philip, « ne sera jamais accusé de quoi que ce soit, bien sûr«

Voici 2 citations du prince Philip:

« Nous devons abattre la population en surplus » (Août 1997)

« Dans le cas où je suis réincarné, j’aimerais revenir en virus mortel, afin de contribuer à résoudre la surpopulation » (décembre 1988)

« Si jamais le prince Philip se laisse analyser par un psychiatre, je suis sûr qu’il serait diagnostiqué comme psychopathe. Il a tous les traits sombres de la triade. «

Interrogé sur la raison pour laquelle il n’a pas refusé le travail ou exposé l’intrigue à l’époque, il a expliqué que “les agents du MI5 jurent l’allégeance envers la Couronne, nous ne pouvons être impartiaux en ce qui concerne la famille royale. Au mieux, j’aurais été accusé de trahison, et au pire, Philip aurait conçu un sort horrible pour moi.”.

Les révélations d’outre-tombe de Diana portent un coup à l’autorité de la monarchie

Un nouveau scandale national vient d’éclater au Royaume-Uni: des enregistrements vidéo de la princesse Diana, inconnus jusqu’à présent, dévoilent de nouveaux éléments sur l’histoire de son mariage avec le prince héritier Charles et pourraient faire la lumière sur les causes de sa mort.

La maison Windsor est soupçonnée depuis longtemps d’avoir souhaité le meurtre de Diana et les déclarations contenues dans la vidéo apportent des éléments permettant de mieux comprendre le contexte dans lequel elle était plongée.

EN COMPLÉMENT

Voici l’analyse de Vzgliad (un chercheur sérieux):

En Grande-Bretagne, il y a un scandale national. Des vidéos auparavant inconnues de la princesse Diana apportent non seulement des détails sur l’histoire de son mariage avec l’héritier du trône, Charles, mais également sur les causes de sa mort. La maison dirigeante du Windsor a longtemps été soupçonnée d’avoir tué Diana. Mais ce n’est que maintenant que le motif a été nommé.

Dimanche soir, la télévision britannique a diffusé le documentaire « Diana: Dans ses propres mots », dans lequel on présentait à Sa Majesté des vidéos réalisées par Peter Settelen, tuteur de la princesse pour son discours et son oratoire. Le film avait été précédé d’une bruyante campagne de presse et le frère de Diana, Earl Spencer, ainsi que des amis de la famille royale avaient formellement demandé à la direction de Channel 4 de ne pas montrer de preuves scandaleuses, de ne pas exploiter la brillante image de la « princesse du peuple » et de ne pas blesser ses fils. Les hommes de télévision n’entendaient pas ces demandes et le film «Diana: Dans ses propres mots» était diffusé 25 jours avant le 20e anniversaire de la mort tragique de la princesse. Princesse dit Les cours de Diana avec Peter Settelen ont commencé en septembre 1992. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois au Kensington Palace, il a allumé le caméscope et a demandé à Lady Dee de dire quelques mots sur lui-même. Imaginez sa surprise lorsque la femme de l’héritier du trône a commencé à avouer les moments les plus intimes de son mariage. En particulier, Son Altesse Royale la Princesse de Galles a expliqué à la professeure à quel point le prince Charles était maladroit en s’occupant d’elle:

“Quand il a grimpé sur moi et a commencé à s’embrasser et tout ça, j’ai pensé:“ Ouf! Ce n’est pas fini non plus!

Elle se plaignit ensuite que dans les premières années de la vie conjugale, ils n’avaient des relations sexuelles que toutes les trois semaines. De plus, au cours des sept dernières années, son mari a généralement cessé de partager son lit et a passé le temps vacant avec sa maîtresse Camilla Parker-Bowles.

Diana a parlé à Settelen de son véritable amour. Quatre ans après le mariage, elle est tombée amoureuse de son garde du corps, la belle brune Brun Manaki. Il était marié et Diana a affirmé qu’elle « avait vu en lui une figure paternelle, rien de plus ». Vrai ou pas, mais bientôt, Manaki a été muté sur un autre lieu de travail et, trois semaines plus tard, il s’est écrasé à mort sur sa moto.

«Tout s’est ouvert et il a été viré, puis tué. Ce fut le pire coup de ma vie », a déclaré Diana.

Par la suite, Settelen a avoué aux journalistes qu’il était «vraiment effrayé» par ces révélations, mais avait rapidement compris le but de Diana. Elle pensait déjà au divorce et voulait répéter à l’avance comment elle se garderait devant les journalistes. En gros, Settelen l’aida à définir une «ligne de défense». Les accusations contre Charles et sa mère, la reine Elizabeth, ont été répétées jusqu’à la fin de 1993 et, en 1996, le célèbre couple a vraiment divorcé.

Pendant la vie de Diana, toutes les vidéos de Settelen étaient stockées dans sa maison. Immédiatement après sa mort (le 31 août 1997), ils ont disparu, mais ont été retrouvés quelques années plus tard par son majordome. Earl Spencer, frère de Diana, et Settelen, auteur des disques, ont contesté leur propriété. Ayant gagné l’affaire, il a vendu les films à Channel 4.

La publication de ces bandes soulève à nouveau des problèmes extrêmement pénibles pour la famille royale britannique. Une déclaration d’amour pour Manaki rappelle les autres amants de Diana qui l’accompagnaient dans l’échec de son mariage. Il y avait l’instructeur d’équitation James Hewitt, l’agent de la cour David Waterhouse et l’homme d’affaires James Gilby. Cela soulève inévitablement des doutes sur le fait que l’héritier du trône britannique était le véritable père des princes William et Harry.

Les souvenirs de Diana de la mort de Manaki ont également l’air effrayants. Les soupçons qu’il a été délibérément tué en raison de son histoire d’amour avec la princesse, ravivé après la mort mystérieuse de Diana elle-même. L’accident de voiture, dans lequel son amant Dodi Al-Fayed et son chauffeur sont également décédés, a donné lieu à diverses théories du complot au cours de ces 20 années. Presque tout semblait étrange. Pourquoi un chauffeur Al-Fayed hautement professionnel a-t-il été incapable de faire face? Pourquoi le seul passager survivant est-il silencieux – le garde du corps de Reese-Jones, qui était assis à l’avant?

La version selon laquelle Diana a été assassinée par le MI6 sur l’ordre du prince Philip, épouse de la reine Elizabeth, a été révélée au public par le père de Dodi, l’oligarque Mohammed Al-Fayed. Il a participé à plusieurs enquêtes et a toujours déclaré que

la famille royale a traité avec Diana pour empêcher son mariage avec un musulman.

Cependant, Al-Fayed a également affirmé que Dodi était déjà enceinte de Diana au moment de son décès, mais une autopsie ne l’a pas confirmé. A cela, le milliardaire a déclaré que les résultats de l’autopsie avaient été altérés à la demande de la famille royale.

En 2007, après de nombreux procès, une version officielle de l’incident a pris forme. Le chauffeur a été identifié comme le principal responsable, dans lequel l’alcoolémie a été trouvée, la version d’Al-Fayed a été qualifiée de théories du complot sans fondement. De plus, l’oligarque a joué un rôle douteux dans le destin de Diana, en le réduisant trop avec diligence avec son fils.

Jeu des trônes

Toutes les théories du complot développées autour de la mort de Diana avaient un lien faible: le manque de motivation des conspirateurs.

Oui, dans ses interviews scandaleuses, l’ex-femme de l’héritier du trône a fabriqué tout le linge sale de la famille royale dans tout le pays. Mais, paradoxalement, cela n’a fait qu’augmenter la popularité de la maison de Windsor. Grâce à Diana, ils sont devenus participants à un feuilleton sans fin, regardé par le monde entier.

Oui, Diana n’était pas la chasteté et affichait ses romans. Mais le prince Charles ne lui était pas inférieur en termes de scandale. Il ne cachait à personne sa relation de longue date avec sa femme mariée Camilla Parker Bowles et, naturellement, il se fichait de l’opinion publique.

Il semblerait que la charmante Diana frivole et charmante ne représente aucune menace pour la maison de Windsor. En fin de compte, la monarchie anglaise n’a pas connu autant de scandales. Les relations amoureuses des héritiers du trône – les princes du pays de Galles – sont depuis longtemps une tradition. L’arrière-arrière-grand-mère Parker Bowles serait la maîtresse de l’arrière-arrière-grand-père du prince Charles.

Mais à la veille de la diffusion du film « In Your Own Words », The Sun, propriété de l’oligarque Rupert Murdoch, a annoncé qu’elle disposait encore de 12 heures de vidéos réalisées par Lady Dee peu de temps avant sa mort. Le caméraman était un employé anonyme de la BBC vivant aux États-Unis aujourd’hui. Ces films confirment que l’ancienne princesse avait de sérieux projets pour le trône anglais.

D’après le récit, Diana expose à nouveau le comportement immoral de son mari, expliquant comment l’héritière, se cachant derrière elle dans les toilettes, a tenu des conversations téléphoniques indécentes avec Camilla.

Puis il annonce à la caméra: « Elle est prête à tout faire pour empêcher Charles de devenir roi ».

Dans son journal de tournage, le caméraman a écrit que Diana avait l’intention de s’émerveiller après le décès de la reine Elizabeth, son fils aîné, le prince William: « Elle avait une telle idée romantique de devenir le » roi « , la mère derrière le dos de son fils. »

Les films découverts par The Sun n’ont pas encore été publiés, mais cette version explique bien le comportement excentrique de Diana.

La belle princesse a réussi à plaire au public. Elle s’habillait bien, se comportait démocratiquement et simplement, mais les gens étaient particulièrement impressionnés par la plainte de l’épouse de l’héritier du trône dans ses nombreux entretiens au cours d’une vie difficile: son mari triche, sa belle-mère méprise, des larmes coulent comme une rivière. Pour se calmer, Diana commence à manger et ne peut plus s’arrêter. Toute femme au foyer s’est reconnue sur cette liste de griefs. « Les riches pleurent aussi. »

Pour cette franchise, la nation « pardonna » à Diana sa haute origine. La princesse appartenait à l’une des familles les plus notables de la Grande-Bretagne et était la fille de Earl Spencer, mais dans l’imagination populaire, elle devint la pauvre Cendrillon, qui fut torturée au palais royal.

Au même moment, la « princesse du peuple » décrivait son mari – l’héritier du trône – de la manière la plus noire. De sa soumission, des scandales monstrueux ont éclaté, dont le plus déplaisant était la porte Camilla. Tout a commencé par une conversation téléphonique entre Charles et Camilla. Dans celui-ci, le prince de Galles a dit à sa maîtresse qu’il aimerait être son écouvillon.

Peu de temps auparavant, le journal Sun avait publié la même écoute électronique de Diana: elle avait parlé à son amant James Gilby. Il l’appelait surnom affectueux et elle se plaignait d’avoir peur de la grossesse.

En se moquant de Charles, le public a facilement pardonné Diana. Elle était une icône du style et la « reine des coeurs ».

À la fin de leur mariage, Charles était complètement compromis et Diana ressemblait à une victime innocente. Après le divorce, la princesse a tenté de dénigrer encore plus la famille royale. À la lumière de son plan, cela semble logique: la princesse espérait que, sous la pression de l’opinion publique, la reine serait obligée de faire du prince William son fils Diana. Après son accession, Diana deviendrait le « cardinal gris » omnipotent.

Si Diana avait vraiment un plan similaire, les versions théologiques du complot de sa mort ne paraissent plus extravagantes. Les personnages principaux du jeu des trônes marchent toujours sur le tranchant d’un couteau. Surtout à un moment où l’autorité de la monarchie est en déclin constant, et c’est exactement ce qui se passe en Grande-Bretagne . Autrefois la couronne la plus puissante du monde, même les fervents conservateurs ne promettent plus de brillantes perspectives, dont beaucoup admettent tristement dans des conversations privées que la chute du foyer de Windsor n’est plus qu’une question de temps.

Dimanche soir,le 6 août 2017, à 25 jours du 20e anniversaire de la mort tragique de la princesse, la télévision britannique a diffusé le documentaire Diana de vive voix présentant pour la première fois au public des images enregistrées par Peter Settelen, son professeur d’art oratoire.

Les cours de Diana avec Peter Settelen ont commencé en septembre 1992. Dès leur première rencontre au palais de Kensington, il a allumé la caméra et a demandé à Lady Di de parler d’elle. Le professeur a été très surpris quand l’épouse du prince héritier s’est mise à confier les détails les plus intimes de son mariage.

En particulier, la princesse a raconté la manière maladroite avec laquelle le prince Charles lui faisait la cour: «Quand il m’a grimpé dessus et s’est mis à m’embrasser et tout le reste, j’ai pensé: Beurk! On ne fait pas ça!»

Puis elle s’est plainte du fait que, pendant les premières années de vie conjugale, ils ne faisaient l’amour qu’une fois toutes les trois semaines. Sachant que pendant les sept dernières années de leur vie commune, son mari a complètement cessé de partager son lit avec elle et passait son temps libre avec son amante Camilla Parker Bowles.

Diana a également parlé à Settelen de son véritable amour: quatre ans après son mariage, elle est tombée amoureuse de son garde du corps Barry Mannakee. Il était marié, et Diana disait voir en lui «une figure de père, rien de plus». Que ce soit vrai ou non, par la suite Mannakee a été transféré à un autre poste et trois semaines plus tard il s’est tué à moto.

«Tout est devenu clair, il a été viré, puis tué. C’était le coup le plus dur de ma vie», disait Lady Di.

Par la suite, Settelen a reconnu devant les journalistes qu’il avait été vraiment effrayé par ces révélations mais avait rapidement compris l’objectif de Diana: elle songeait déjà au divorce et voulait répéter son discours devant les journalistes. En d’autres termes, Settelen l’a aidée à établir sa «ligne de défense». Ils ont répété les accusations visant Charles et sa mère, la reine Elisabeth II, jusqu’à fin 1993, et en 1996 le célèbre couple a divorcé.

Quand Diana était en vie, tous les enregistrements étaient conservés dans la maison de Settelen. Après sa mort (le 31 août 1997) ils ont disparu mais ont été retrouvés chez son majordome. Ils étaient réclamés par le frère de Diana, le comte Spencer, et Settelen en tant qu’auteur. Après avoir gagné son procès, ce dernier a vendu les vidéos à la chaîne Channel 4.

