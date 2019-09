Activité paranormale:Nina Kulagina: L’arme secrète des Soviétiques pouvait arrêter un coeur de battre

Le 10 mars 1970, l’impossible s’est produit. Niché dans un laboratoire à Leningrad, le cœur d’une grenouille flottait dans une solution qui battait très normalement. Les coups sont devenus plus rapides, puis plus lents; enfin, il a complètement cessé de battre. Mais ce n’était pas une mort ordinaire, ni le résultat d’une expérience scientifique sur la fonction d’organes d’animaux. C’était un test du pouvoir mental d’une ménagère du nom de Nina Kulagina.

Née Ninel Sergeyevna Kulagina le 30 juillet 1926 à Léningrad, Nina était une femme russe plutôt dure et dure. Fidèle à son pays, elle a rejoint le régiment de chars de l’Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’elle n’avait que 14 ans. Après la guerre, elle s’est mariée et est devenue femme au foyer. si les capacités psychiques de sa mère ont pu l’effacer.

C’est lors des tentatives privées de Nina visant à développer ces capacités psychiques qu’elle a apparemment débloqué quelque chose en elle. La plus connue de ces capacités présumées était la psychokinésie (PK), ou le déplacement d’objets avec l’esprit. Nina pouvait déplacer une grande variété d’objets, notamment des pendules d’horloge, des bols en cristal, des allumettes, des cigarettes, des aiguilles de boussole, des pains de pain, des salières et de nombreux autres petits objets (souvent placés dans des boîtes en plexiglas pour montrer qu’il n’y avait aucune condition attachée). Elle a d’abord pris conscience de cette capacité lorsque les choses bougeaient lorsqu’elle se mettait en colère. Et en plus de son célèbre arrêt du cœur d’une grenouille, Nina a accompli un autre exploit fascinant: elle a séparé un œuf. Cela pourrait ne pas sembler tellement étonnant jusqu’à ce que vous sachiez que l’œuf flottait dans un réservoir d’eau salée à deux mètres d’elle.Et elle rapprocha le jaune et le blanc quand on lui demanda de le faire.

Mais Nina KulaginaSes pouvoirs spéciaux vont bien au-delà des matches en mouvement et du massacre de grenouilles. On dit qu’elle possède des pouvoirs de guérison, des plaies avec l’application de sa main, et qu’elle est capable de diagnostiquer des maladies simplement en rencontrant des gens. Elle avait la capacité de faire apparaître des images sur du papier photographique, à la fois les contours des images qui lui étaient montrés et les lettres A et O. Son corps pouvait générer un fort champ électromagnétique et même une forte chaleur, provoquant des brûlures sur ses vêtements et ses vêtements. – à une occasion, un patch de brûlure rouge apparaît sur le bras d’un journaliste observateur. Alors que Nina était à l’hôpital en 1964, en convalescence après une dépression nerveuse, les médecins ont constaté qu’elle pouvait mettre la main dans son panier et tirer la couleur de fil appropriée sans même le regarder. (Elle a affirmé qu’elle était capable de « voir » les couleurs avec ses doigts.

Lors de la première conférence internationale de parapsychologie à Moscou en 1968, des images de Nina, apparemment des objets en mouvement avec son esprit, ont finalement été montrées au public. Mais avec la communauté scientifique attrapée par le vent des exploits étonnants de Nina, la lourde main de l’examen minutieux. Les sceptiques, dont James Randi, ont longtemps soutenu que les capacités psychiques apparentes de Nina n’étaient rien de plus que de la tromperie et des tours de passe-passe. Tout comme Uri Gellar, les expériences médiatisées de Nina n’ont jamais été dans des conditions de laboratoire idéales. Elle a été vue à la maison ou dans des chambres d’hôtel, sans experts en supercherie. On a prétendu que Nina avait implanté des aimants dans son corps pour manipuler des objets; d’autres demandes de télékinésie auraient pu utiliser des fils minces ou des miroirs. Pourtant, en URSS, des expériences de laboratoire ont été effectuées sur Nina (sous le pseudonyme de Nelya Mikhailova) par plusieurs chercheurs, notamment le Dr Zdenek Rejdak, chercheur en psychologie tchèque, le psychologue B. Blazek, le physicien VF Shvetz, le Dr JS Zvierev, le physiologiste LL Vasiliev et le Dr Sergeyev . Le Dr Rejdak a publié un rapport de ses expériences (intitulé ‘L’esprit sur la matière de Nina Kulagina ‘ ) dans le numéro de juin 1971 de Psychic Magazine .

La guerre froide avait une équipe peu connue, une «course psi» où les États-Unis et l’URSS s’efforçaient de devenir des superpuissances dotées de superpuissances. Télékinésie, visualisation à distance, écriture automatique et de nombreuses autres expériences sur l’esprit de la matière ont été menées par les deux parties dans le but de transformer l’esprit humain en un puissant moyen de contrôle et d’armement. Malheureusement, beaucoup de ces expériences ont été des échecs complets.

On a fait valoir que l’URSS avait montré à Nina qu’elle faisait semblant de faire d’énormes sauts en télékinésie alors qu’en réalité, tout cela était faux. Cependant, même si la guerre froide a pris fin depuis longtemps, la Russie a continué à garder bon nombre de ses secrets. Si Nina a eu un tel succès, où sont les rapports scientifiques? Pourraient-ils toujours être hébergés quelque part dans une pièce de stockage pour ne jamais voir la lumière du jour? Comme c’est le cas avec tant de choses, le fait de ne pas avoir vu quelque chose ne veut pas dire qu’il n’existe pas.

Vers la fin de sa vie, Nina semble avoir perdu les capacités pour lesquelles elle est devenue si célèbre. Ses efforts pour manifester ces pouvoirs ont été imputés à une crise cardiaque presque fatale à la fin des années 1970. Des douleurs aiguës dans la colonne vertébrale, des vertiges, des irrégularités dans la glycémie, une vue défaillante et de nombreux autres problèmes de santé la tourmentaient. La santé se détériorant, Nina s’est éloignée des essais scientifiques sans fin, menant des expériences très limitées dans les laboratoires jusqu’à sa mort en 1990. Ainsi, toute la vérité est morte avec elle. Que ce soit ou non elle a jamais possédé des capacités remarquables, peut-être simulant quand ses pouvoirs ont disparu plus tard dans la vie, est une question de spéculation.

Qu’est-ce que tu penses? Nina Kulagina était-elle une fraude délibérée, un pion de la guerre froide ou une véritable énigme? Laissez-nous un commentaire ou dites ce que vous en pensez sur VK.com ou Facebook .