Les liens profonds de Jeffrey Epstein avec la haute mafia de Wall Street et le Plan Illuminati de Dépopulation Mondiale

Jeffrey Epstein est mort pour que le Nouvel Ordre Mondial,son oligarchie et ses alliés du crime organisé (la mafia khazare entre autre) soient en sécurité.Cet homme risquait de faire écrouler le système…il en savait trop!Nous,peuple endormi,esclave docile du métro-boulot-dodo,devons continuer à dormir au gaz,surtout arrêtons de lire les nouvelles mondiales,car le réveil risque d’être brutal!

« Lorsque Jeffrey Epstein passait sa peine en Floride pour prostitution de mineures, il a eu un visiteur étonnant: James E. Staley, l’un des principaux dirigeants de JPMorgan Chase et l’un des personnalités les plus en vue de Wall Street. »

Si vous ne pensez pas que les gangsters et les voyous de Wall Street n’ont aucun intérêt à voir Jeffrey Epstein mort et enterré, alors détrompez-vous[1]. ..de toute façon,les derniers gardiens de prison d’Epstein sont aujourd’hui multimillionnaires ,car ils se sont fait payer leur inestimable silence!

Le New York Times a lui-même a rapporté il y a environ un mois:

« M. Staley avait de bonnes raisons de maintenir ses relations avec M. Epstein, qui l’avait reçu à son bureau de Palm Beach, où il avait été autorisé à purger une partie de sa peine de 13 mois d’emprisonnement en 2008 et 2009. Au fil des ans, M. Epstein avait canalisé des dizaines de clients fortunés vers M. Staley et à sa banque….

« M. Epstein a néanmoins réussi à s’attacher à une poignée d’éminents vétérans de Wall Street, dont M. Staley, qui est maintenant directeur général de la banque britannique Barclays.

« M. Epstein a fourni des services de fiscalité personnelle à Leon D. Black, dont Apollo Global Management est l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Il a discuté d’une idée d’investissement majeure avec Glenn Dubin, qui dirigeait le fonds de couverture Highbridge Capital Management et auquel il a confié des millions de dollars. Et, avec M. Staley, il a jeté les bases d’une acquisition majeure pour JPMorgan.

« M. Black, M. Dubin et M. Staley n’étaient pas les relations commerciales les plus importantes de M. Epstein: cette distinction appartient à l’ultra sioniste Leslie H. Wexner, le milliardaire juif fondateur de l’empire de la distribution L Brands, qui comprenait Victoria’s Secret et The Limited. Il a donné à M. Epstein de larges pouvoirs pour investir sa fortune pendant près de deux décennies. « [a]

Ne me dites pas que les gangsters de Wall Street ne sont pas impliqués dans la débâcle d’Epstein. Certains n’ont peut-être pas la moindre idée de ce qu’il faisait, mais d’autres personnes influentes savaient évidemment qu’il était pédophile et qu’il dirigeait ce qui semblait être un stratagème de Ponzi [2].Si Epstein va en procès et fournit une liste de personnes qui savaient ce qu’il faisait, alors Epstein ne sera pas la seule personne à aller en prison.

Monsieur Epstein, nous vous supplions de fournir cette liste. Nous devons certainement mettre ces gangsters derrière les barreaux pour le reste de leur vie.

Source : Veterans Today

L’homme qui adorait son pénis

Le New York Times, qui ne craint pas les aspects les plus croustillants et lunatiques dans cette affaire pleine de simulacres, choisit, pour qualifier Epstein, le terme de serial-illusionist. (C’est assez classe, non ?) Cette idée conduit la longue analyse-NYT du 31 juillet 2019 où l’on est informé des projets d’Epstein, de transgénisme, de transexualisme, de transfécondationnisme, de transcongélationnisme (j’aurais pu écrire cryogénisation, mais c’est un peu trop simple pour lui, et pas assez pour moi) ; ce dernier domaine est détaillé pour nous confirmer qu’il s’agit essentiellement de la congélation de sa tête et de son pénis (transpénisme ? transérectionnisme ?) qu’il importait de conserver, selon les projets à long terme d’Epstein, pour cette démarche toute entière consacrée au culte du transhumanisme sous toutes ses formes possibles. (Des amis, nous précise le NYT, auraient précieusement recueilli ces confidences lors d’élégants dîners que donnait le serial-illusionist.)

Epstein voulait faire de son immense ranch du Nouveau-Mexique une sorte d’élevage de nombreux bébés issus de son pénis, en rassemblant des jeunes filles “attractives” par douzaine pour les ensemencer, un peu comme les projets de sauvegarde dans des aménagements souterrains d’une minorité des élitesSystème devant l’imminente attaque nucléaire qui liquidera le reste du genre humain, Deplorables en tête, dans le Dr. Strangelove de Kubrick. (Ou bien, penseront quelques excités du domaine, la référence se trouve-t-elle dans les programmes nazis du genre “haras humain”, pour la propagation jusqu’à l’Éternité de la pureté bosseuse du pénis d’Epstein.)

Eh bien, nous confie encore le NYT (présenté ici par ZeroHedge.com), tout cela et bien d’autres choses encore attiraient autour d’Epstein des constellations de sommités scientifiques où les “nobélisés” ne manquaient pas à l’appel ; ces précisions, j’en conviens, nous laissant à penser considérablement à propos de la très-haute science de la modernité, et du futur à-venir qu’elle nous façonne et nous concocte…

» Comme le Times le note plus loin, même après sa condamnation en 2008 pour sollicitation de la prostitution d’une mineure, Epstein a réussi à s’intégrer dans la communauté scientifique [ou à intégrer la communauté scientifique à lui], attirant un “éventail étincelant de scientifiques de renom”.

» “Il s’agit notamment du physicien lauréat du prix NobelMurray Gell-Mann, qui a découvert le quark ; du physicien théoricien et auteur à succès Stephen Hawking ; du paléontologue et biologiste de l’évolution Stephen J. Gould ;d’Oliver Sacks, neurologue et auteur à succès ; de George M. Church, ingénieur moléculaire qui a travaillé pour identifier des gènes qui pourraient être modifiés pour créer des humains supérieurs ; et de Frank Wilczek, physicien théorique du MIT et co-lauréat Nobel de physique”. »

Source : Dedefnsa.org

NOTES

[a] Kate Kelly, Matthew Goldstein, Jessica Silver-Greenberg et James B. Stewart, «Les liens profonds de Jeffrey Epstein avec les personnalités les plus célèbres de Wall Street», NY Times, 22 juillet 2019; pour des rapports connexes, voir Sonali Basak, Heather Perlberg et Sabrina Willmer, «Jeffrey Epstein avait une porte sur Apollo: ses liens profonds avec Leon Black», Bloomberg, 1 er août 2019.

[1] Pactole pour les tueurs. La mort d’Epstein rapportera 100 millions de dollars

Epstein « sera suicidé » sous faux drapeau

Depuis longtemps,il était prévu qu’Epstein serait sacrifié afin de faire mourir le scandale…avant que l’oligarchie soit frappée.Prenons le temps de lire ce qui suit:

Les nouvelles des Grands Médias Menteurs sur la «tentative de suicide» de Jeffrey Epstein ne sont en réalité que de faux reportages, comme d’habitude, sur un autre type de faux canular flagrant (et soigneusement mis en scène).

Soyons clairs sur un point: Epstein est le témoin de Pedogate le plus radioactif de l’histoire américaine, ainsi que le plus dangereux pour l’élite au pouvoir.

Avec cette compréhension, il est impossible qu’Epstein soit autorisé à fournir les preuves contre bon nombre des personnalités les plus puissantes et les plus riches du monde.

Compte tenu de cette réalité évidente, il devrait être clair que le meilleur moyen d’éliminer une menace aussi grave consiste à faire disparaître Epstein au moyen d’un canular : un «suicide» sous faux drapeau.

Une fois «suicidé», TPTB [1] peut facilement le ramener à la vie dans un pays étranger comme Israël où il se sentira chez lui.

De cette manière, Epstein peut continuer à fonctionner en tant qu’agent du Mossad en effectuant bon nombre des tâches de chantage qu’il avait auparavant accomplies uniquement à partir d’une base d’opérations strictement privée qui protège sa véritable identité.

La communauté du renseignement anglo-américano-sioniste n’éliminerait jamais un atout aussi précieux, actif dans les domaines les plus sensibles du chantage et de la corruption depuis tant d’années. Ils savent qu’il n’y aura JAMAIS d’autre Jeffrey Epstein, alors pourquoi l’élimineraient-ils ou le mettraient-ils dans une telle situation?

C’est vrai, ils ne l’ont pas fait et ils ne le feront pas!

POINT CLE : Étant donné que Jeffrey Epstein est actuellement détenu au Centre métropolitain correctionnel fédéral de New York, il est le détenu le plus étroitement surveillé par caméras. Epstein est non seulement un témoin d’État extrêmement précieux, et son cas est si politiquement sensible que les protocoles de la prison exigent une surveillance minutieuse minute par minute. Par conséquent, les autorités pénitentiaires compétentes auraient été informées de son épisode d’automutilation bien avant qu’il soit parvenu à la situation désastreuse décrite ICI.

Par conséquent, la nature hautement suspicieuse de tout cet événement en prison indique que les perpétrateurs conditionnent le public à accepter son suicide quand ils le «sucideront» de façon dramatique pour obtenir un effet médiatique maximal… sauf , évidemment, s’il s’agissait bien là d’une tentative infructueuse avec leur schéma d’origine qui a été contrecarré par un intrus de type « casque blanc ». Maintenant qu’Epstein a été transféré dans un hôpital gardé secret (peut-être même situé dans la même prison), ses poursuivants pourrant plus facilement l’arkancider [2] ……. … Mais pas pour de vrai.

Conclusion

Il n’y a pas de plus gros scandale que cet EPSTEINgate. Au tout début de Pizzagate [3], un site Web Alt Media avait prédit que ce Pedogate avait le potentiel de détruire toute la maison.

Où «Pedogate est global, Pizzagate est local».

Eh bien, EPSTEINgate est la pierre angulaire de Pedogate. Une fois que cette grenade a été dégoupillée, il n’y a plus de retour possible. En réalité, ce «plus grand scandale du troisième millénaire» a profondément gangréné tout le spectre politique.

Trump a déjà été corrompu par ACOSTAgate, il connaît donc bien les conséquences potentielles (qui ne se sont pas encore manifestées) entre maintenant et le jour du scrutin.

Quoi qu’il en soit, il est d’une importance capitale pour les médias alternatifs d’examiner et de diffuser toutes les informations / données maintenant que EPSTEINgate est un mécanisme de contrôle de pédogate exposé comme jamais auparavant.

RÉSULTAT FINAL: L’épisode «tentative de suicide» d’Epstein n’est qu’un des éléments d’une psyop complexe conçue pour atteindre plusieurs objectifs. Tout d’abord, il a averti tous les responsables politiques et intellectuels de niveau inférieur américains: que tout le monde est maintenant susceptible d’être exposé aux preuves de Pedogate, il vaudrait donc mieux qu’ils ne pensent même pas à laisser la réserve de la rectitude politique. Tous ceux qui enfreignent le code non négociable du Deep State seront soit suicidés, soit disparus ou purement et simplement assassinés. Car même si Jeffrey Epstein peut être retiré si rapidement de la scène, n’importe qui d’autre peut l’être aussi.

Source: Everything points to Epstein being suicided via a ‘false flag’ hoax

NOTES

[1] The powers that be

The powers that be, ou TPTB, est une locution anglaise, un plurale tantum, désignant des instances supérieures, plus ou moins omnipotentes ou omniscientes, ayant un certain pouvoir sur d’autres personnes. Très utilisée, cette expression peut tout autant désigner une autorité établie et définie (gouvernement, responsables, managers, etc.) que des pouvoirs inconnus ou de l’ombre (personnes qui tireraient les ficelles dans un complot, extraterrestres) ou encore des responsables de la production d’une série télévisée.

[2] Arkancide (Arkansas suicide) est la triste habitude des témoins potentiels des transactions mafieuses des Clinton en Arkansas, qui décident soudainement de se tirer deux balles à l’arrière de leur crâne. La police et les coroners de l’Arkansas, notamment Fahmy Malak qui a répondu au gouverneur Bill Clinton, en qualifiant automatiquement ces tirs de « suicides ».

Après que Bill Clinton soit devenu président, le phénomène s’est étendu à Washington D.C., à l’exemple de l’ex-amant d’Hillary Clinton, Vincent Foster, a été « Arkancidé ».

[3] PizzaGate. Résumé global de l’affaire.

AVERTISSEMENT !!! Cet article ne doit pas être mis entre toutes les mains car il décrit et suppose des faits d’une atrocité sans limite. Certaines images peuvent choquer, certaines informations, ou par prudence nous pourrions dire “spéculations” sont absolument terrifiantes. En tant qu’éditeur du web, c’est une décision difficile que de faire le choix de cette publication. Cependant nous estimons que les horreurs de la réalité du monde dans lequel nous vivons doivent être mise à jour et SERONT très bientôt, de toutes façons, mises à jour aux yeux de tous. Accepter d’écrire un tel article est un engagement militant, Dannick n’est pas une affabulatrice mais bien une investigatrice de longue date de cette question de la pédocriminalité étatique, elle sait de quoi elle parle.

ATTENTION contenu graphique choquant !!!

Cet article parlant sans détour de trafic et de prostitution d’enfants en réseau organisé ainsi que des pratiques sataniques par les élites, il n’est pas à mettre dans toutes les mains : Âmes sensibles et mineurs s’abstenir.

Photo au ton très ‘‘Eyes Wide Shut’’ d’une des fêtes privées au Comet ping Pong : on peut noter qu’ici, les enfants et ados remplacent les femmes du film de Stanley Kubrick.

Comparé au monde anglophone, bien peu en France ont suivi ce qui se passe aux États-Unis concernant le Pizzagate, ni n’ont saisi l’ampleur ou la gravité de cette sale affaire.

Pourtant cette odieuse histoire de trafic et prostitution d’enfants en réseau par et pour l’élite à Washington DC, le centre du pouvoir aux US, a défrayé la chronique et effrayé les puissants à tel point que l’ex président des États-Unis Obama, et le pape François eux-mêmes en ont parlé en terme de ‘‘fausses infos’’, ce dernier déclarant carrément que c’était un ‘’péché’’ de les répandre, équivalent à de la coprophagie !

Les médias de masse les ont soutenu dans ce tollé contre de simples utilisateurs de réseaux sociaux, ce qui est un comble quand on sait que la majorité des informations qu’ils présentent au bon peuple sont au mieux des déformations de la réalité, mais surtout des fables destinées à manipuler l’opinion publique, les attentats sous faux drapeaux en étant le rappel continuel, bien que la majorité des français ne le réalisent pas encore (1).

Alors pourquoi cette affaire a-t-elle déclenché autant d’intérêt et de colère outre-Atlantique, menant à l’accession de Donald Trump à la présidence au dépend d’Hillary Clinton, pourtant partie gagnante? & pourquoi donc les organes du pouvoir jusqu’à leur sommet se sont-ils sentis obligés de dénoncer ceux qui y accordent un crédit quelconque comme un acte passible de nous envoyer droit en enfer ?

Comme certains journalistes le pensent, le fait même de voir tous ces organes du pouvoir se réunir comme un seul homme pour dénoncer en chœur de « fausses infos » impliquant de la pédophilie d’élite qui n’auront en fait touché qu’un petit restaurant, est en soi une bonne raison pour y regarder de plus près par nous-mêmes.

Le Pizzagate : De quoi parle-t-on au juste ?

Pour ceux qui ont juste quelques années de vécu dans le siècle précédent, le Pizzagate rappelle le terme Watergate utilisé après la divulgation de la trahison du président Nixon dans les années 70. Ce scandale qui avait provoqué la démission du président des États-Unis, a ouvert les yeux de la population américaine sur la faculté de mensonge et de manipulation de leur propre président, et donc de leur gouvernement.

Gate signifie portail (vers l’inconnu), et dans un cas comme celui du Pizzagate, représente une véritable boîte de Pandore ouvrant l’accès à d’autres scandales incluant la pédophilie et le satanisme d’élite, qui semble enfin s’étaler à la vue de tous :

Alors comment a commencé toute cette histoire ?

Cette affaire a débutée par l’enquête combinée de plusieurs citoyens concernés sur des réseaux sociaux comme Reddit, après les divulgations des emails très étranges, mis en ligne par Wikileaks du chef de campagne d’Hillary Clinton et chef de cabinet de Bill Clinton, ainsi que d’Obama dont il était le conseiller : John Podesta. …Puis d’autres proches de la Fondation Clinton, comme Anthony Weiner, le mari de la conseillère d’Hillary Clinton Huma Abedin, dont nous parlerons plus bas en détail.

Ces échanges entre notamment John, certains membres de ce gouvernement, son frère le lobbyiste Tony Podesta, mais aussi l’artiste sataniste Marina Abramovic , tous amis de James Alefantis, le propriétaire d’une pizzeria très prisée située à Washington DC, le Comet Ping Pong au centre de ce scandale, sont totalement illisibles et incompréhensibles si on ne connait pas les codes utilisés par les pédocriminels pour discuter de leurs activités illicites en toute tranquillité : Il y était continuellement question de pizzas, hotdogs et d’’autres termes culinaires récurrents, parsemés ça et là dans des phrases qui n’avaient aucun rapport, les rendant totalement surréalistes pour un œil non averti. La combinaison de ces différentes trouvailles a rapidement porté les soupçons vers cette pizzeria, qui semblerait être au centre d’un réseau de trafic et de prostitution d’enfants pour les 1% américains.

Alors pourquoi prendre cette affaire au sérieux, alors que tous les médias de masse et les plus hautes sphères du pouvoir l’ont qualifiée de simple rumeur à ranger au rang de fausses informations ? Plusieurs raisons sont à prendre en compte, dont les termes codés utilisés compulsivement par tous ces politiciens et membres éminents de la société, tout au long de ces emails dévoilés par Wikileaks , mais aussi relevés sur les comptes Instagram et Reddit d’Alefantis et de ses amis, car ils sont des codes utilisés par les pédocriminels selon le FBI :

Hotdog=garçon ; pizza=fille ; fromage=petite fille ; pâtes=petit garçon ;

Noisette=personne de couleur ; carte=sperme ; sauce=orgie, etc.…

D’autres termes comme ping-pong (rapport sexuel), domino (sado-masochisme), ketchup (sang), moutarde (excrément), etc. ont aussi été relevés dans ces emails cryptés ainsi que sur le compte d’Alefantis et en live à la pizzeria Comet Ping Pong, dénotant un aspect pédophile et satanique, selon de nombreux experts sur les abus rituels sataniques et le FBI.

La spirale triangulaire et le cœur dans un cœur sont d’autres signes de reconnaissance, le premier pour les petits garçons et l’autre pour les petites filles (Boy Love et Girl).

Or, Alefantis a reçu des fonds substantiels de la Fondation Clinton en plus d’avoir aidé au financement de ladite fondation lors de soirées très ‘‘spéciales’’visiblement.

Dans le logo du menu de Comet Ping Pong on trouve le symbole pour le ‘‘Girl Love’’ ainsi que le sigle PED.

On les retrouve donc étalés dans le menu de Comet Ping Pong, mais aussi dans le logo d’une autre pizzeria littéralement à côté, le Besta Pizza (Pizza de la Bête en Portugais (2), dont le propriétaire Andrew Kline est aussi une figure importante de la sphère gouvernementale américaine démocrate, Clinton l’ayant appointé procureur dans l’unité de poursuites contre les trafics humains du département de la Justice.

En fait plusieurs autres commerces dans la même rue que la pizzeria Comet Ping Pong , contiennent ouvertement des symboles pédophiles dénoncés par le FBI, ce qui pointerait vers un véritable réseau de prostitution infantile en plein centre de Washington:

Avant, après : Avec quelle rapidité le logo de Besta Pizza a été changé dès le début du scandale !

Car il est intéressant de voir aussi que la galerie d’artisanat et bistro Terasol qui a aussi reçu et soutenu Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle, située juste à côté de Beyond Borders financé par la Fondation Clinton, avait aussi un logo pédo pour l’attraction des petites filles… Avant cette enquête indépendante. Ces deux bâtiments se trouvant à proximité de la pizzeria incriminée :

Les personnalités impliquées dans le Pizzagate du bas en haut de l’échelle du pouvoir

James Alefantis

Propriétaire de la pizzeria Comet Ping Pong, mais aussi de Buck’s Fishing & Camping juste à côté, ce simple restaurateur est étonnamment considéré comme une des 50 personnalités les plus influentes à Washington DC.

Publié par Alefantis sur son site pour le 10ème anniversaire de Buck’s Fishing & Camping : Bon appétit !…

Tout est-il que James Alefantis, sous le pseudo jimmycomet, compilait des images à caractère sexuel, pédophile et morbide tout le long de son compte Instagram et Reddit public… Passé en privé depuis le scandale, alors que les utilisateurs du réseau social Reddit qui ont dénoncé ces bizarreries ont vu leur compte suspendu sans explication. C’est étonnant alors qu’il est pourtant évident que quand on lit le terme #hotard (contraction de pute & débile) sous la photo d’un bébé, ou #Chickenlovers (amateurs de petit enfant) accolé à celle d’un homme tenant un bébé, tous deux entourés d’un collier jaune lié aux codes sexuels du FBI (code sexuel des bracelets), ainsi que des dizaines d’autres photos et illustrations à caractère sexuel côtoyant celle, par exemple, d’une petite fille attachée à une des tables en sous-sol du restaurant, on peut se poser de sérieuses questions :

Deux exemples parmi des dizaines d’autres de l’humour très particulier d’Alefantis…

Pizza slut=Pizza salope : Jeu de mots très fin trouvé sur le compte de James Alefantis.

…Mais les choses passent encore un autre cran quand on y trouve en plus la photo d’une salle avec le mot-clé #killroom (Salle des tortures) soulignée de la mention #murder (meurtre) par Alefantis lui-même. C’est d’autant plus inquiétant qu’en enquêtant sur le compte de la personne qui avaient ajouté la mention #killroom à cette publication, les apprentis détectives du réseau social Reddit ont eu la désagréable surprise de tomber sur plusieurs photos troublantes de ce qui semble être des cercueils d’enfants construits par cet ami d’Alefantis, sous le nom de simples tables à café :

On pourrait donner le bénéfice du doute à Alefantis, bien que sa pizzeria, au logo clairement sataniste (pentagramme inversé et lune de Baphomet) pour les initiés, contienne des muraux avec des têtes d’enfants décapités à la vue de tous (y compris des enfants venus ‘‘jouer au ping-pong’’ en sous-sol) , et des passages secrets menant à des pièces cachées, dont la ‘‘Boum Boum Room’’(3) dans laquelle on ne ‘‘doit pas utiliser son portable’’ (… & pourquoi ?), et qu’il y est programmé régulièrement des musiciens (comme le groupe Heavy Breathing) décrivant sans complexe des abus pédo-sataniques sur enfants ou ayant des connotations clairement pédophiles, si ce n’est en plus les photos de trous creusés dans les sous-sols de la pizzeria qu’il a posté sur son compte ‘‘…avec beaucoup d’excitation !’’.

Comet Ping Pong une pizzeria ‘‘familiale’’ : Son logo, sa Boum Boum Room et ses muraux très adaptés…

Tout comme les artistes présentés : Ici Kim Noble (artiste rescapée d’abus rituels sataniques) et Sex Stains (traduisez : Tâches de sexe), pour ‘‘Tout âge’’ comme décrit sur le poster.

Le clou est planté quand on réalise que cette charmante pizzeria se trouve exactement à la pointe sud d’un pentagramme inversé dont tous les autres points sont des centres pédiatriques, écoles primaires et secondaires, jardins d’enfants et autres instituts liés à l’enfance :

James Alefantis aurait changé son nom de famille de manière à ce qu’en le prononçant en anglais il est la consonance française pour ‘‘J’aime les enfants’’ : Clairement ce n’est pas le cas.

Les amis d’Alefantis aussi ‘‘aiment les enfants’’ on dirait.

John Podesta

Comme nous l’avons déjà vu, John Podesta est un politicien américain très influent du parti Démocrate, ayant été membre du gouvernement sous les présidents Clinton et Obama.

Wikileaks nous apprend que le propriétaire de Comet Ping Pong est un ami personnel de John Podesta, à qui il a envoyé notamment un email cryptique qui mentionne le fait que son équipe aurait ‘‘retrouvé un mouchoir … (Handkerchief, utilisé lors de rituels pédosataniques)… noir & blanc … (Code FBI pour sadisme & pédophilie) …qui aurait une carte … (Traces de sperme, rappelez-vous les ‘‘cartes de France’’ telles que nos anciens les appelaient) …lié à des activités ‘‘ pizza ’’ (pédophile):

Ce n’est qu’un de ces nombreux emails qui dénotent non seulement des codes utilisés par les pédocriminels selon le FBI (trouvés 78 fois pour le terme pâtes=pasta et 85 fois pour fromage=cheese), mais aussi une invitation à un bain nocturne avec des enfants, dont on retrouve les photos sur le site Evie’s crib avec en titre la mention explicite : ‘‘Evelyn is growing up, soon she will be the Queen of the entire US of A, right now, for a limited time only, you can spend some time with her online, raw and uncut. Take advantage of this now, as in the future she will have the power of life and death over you. ’’ (Traduction : ‘‘Evelyne grandit, bientôt elle sera la reine des US, tout de suite, pour un temps limité, vous pouvez passer du temps avec elle en ligne, entière et non censurée . Profitez de cet avantage maintenant, car dans le futur elle aura le pouvoir de vie et de mort sur vous’’).

On trouve aussi un lien important avec l’artiste luciférienne Marina Abramovic, qui l’a invité avec son frère et leurs épouses à un happening artistique luciférien appelé Spirit Cooking.

On peut aussi se demander pourquoi le chroniqueur Andrew Breitbart avait publiquement accusé Podesta d’être un pédophile et trafiquant d’esclaves de haut rang en 2011, un an seulement avant sa mort prématurée :

Mais son goût pour les artistes détraqués semble habituel pour ce monsieur, une de ses artistes préférées étant Biljana Djurdjevic, dont les scènes évoquant des abus rituels pédo-sataniques sur enfants se trouvent partout dans son salon et sa chambre à coucher :

Une photo dans sa collection rappelle le film d’une violence inouïe sur des ados, Battle Royale (à droite (6).

Mais l’artiste phare des frères Podesta, tout comme de toute la jet-set américaine apparemment, reste Marina Abramovic, artiste-gourou portée sur l’ésotérisme thélémique d’Aleister Crowley. Marina, qui semble faire les beaux jours du MOCA (Museum Of Contemporary Arts) avec des happenings ‘‘artistiques’’ appelé Spirit Cooking (Cuisine d’Esprit) à 35000 dollars par personne , multiplie depuis des lustres des oeuvres sataniques sanglantes et/ou perturbantes associées à de l’imagerie pédophile :

Cadavres et pédophilie : ‘‘L’art’’ selon Marina.

Bill et Hillary Clinton

Les 2 toiles qui suivent ont été trouvé dans la maison de Jeffrey Epstein:

La réputation du couple était déjà entaché par leur soutien inconditionnel à la pédocriminelle Laura Silsby, qui malgré sa tentatives d’enlèvement de 33 enfants à Haïti sous la couverture d’œuvre de charité, a pu bénéficier de ses soutiens éminents pour être libérée, changer de nom et est en charge maintenant de l’Amber Alert, qui est la première instance gouvernementale prévenue pour la recherche d’enfants disparus !

…Mais Wikileaks ayant révélé que les Clinton étaient accompagnés Anthony Weiner durant leurs visites régulières sur l’île pédophile de Jeffrey Epstein (inculpé pour trafic de mineurs dans l’affaire du Lolita Express), on ne s’étonnera donc plus de voir la Fondation Clinton derrière Beyond Borders (mentionné en début d’article), une œuvre de charité qui est consacrée à l’éradication de l’esclavage à Haïti : Il faut bien alimenter ce réseau, s’il est international.

Hillary Clinton et Laura Silsby : Prises la main dans le sac !

Hillary Clinton à Terasol, qui l’a soutenue lors de sa campagne électorale

Dans le sujet des amitiés très hautes placées d’Hillary, on trouve sur Wikileaks une référence à son endroit préféré “Pool parties at the Vineyard” qui est le lieu de vacances de rien de moins que la réputée membre du CFR Lynn Forester de Rothschild, l’ex femme de sir Evelyn de Rothschild. Lynn est connue comme étant depuis longtemps le mentor et le sponsor financier d’Hillary. Bill Clinton étant apparemment un fils illégitime des Rockefeller, et Hillary la protégée des Rothschild, on ne s’étonnera pas qu’ils aient pu accumuler les délits depuis si longtemps, sans que personne jusqu’à présent ne bronche.

Plusieurs rumeurs ont courues ces derniers temps aux US autour du comportement anormal et de la santé mentale fragile de la candidate démocrate :

Serait-elle atteinte de la maladie de Kuru, indice d’anthropophagie ou simplement de psychopathie ? Quoiqu’il en soit, ça n’arrange pas son cas dans cette affaire.

Barack Obama :

Selon un des emails envoyés par Fred Burton (vice-président à Stratfor) trouvable sur Wikileaks, Obama aurait dépensé 65000 dollars pour faire venir par avion des Pizzas & des Hotdogs à la maison blanche lors d’une partie privée . La question qu’on peut se poser est : Pourquoi autant d’argent dépensé pour tous ces hotdogs et pizzas, alors que la cuisine de la maison blanche est au moins aussi raffinée que celle de l’Elysée ? Mais aussi combien de pizzas et de hotdogs peut-on avoir pour autant d’argent ??

Lors d’une émission culinaire, Obama était interviewé par un chef américain.

A la question : ‘‘Est-il acceptable de mettre du ketchup sur un hotdog ? ’’, Obama répondit :

‘‘Non, je veux dire que… Ce n’est pas acceptable passé l’âge de huit ans . ’’ ( ???)

L’ex président des Etats Unis a donc aussi travaillé étroitement avec John Podesta, communiqué avec Hillary via son email non sécurisé, et l’a ensuite protégée et soutenue.

Tous ces facteurs incriminant pointent vers la forte probabilité qu’il ait été au moins impliqué dans ce réseau… & il est vrai que quand on voit cette photo d’Obama à la maison blanche, avec cette petite fille sur les genoux, on ne peut que frémir :

Obama, range tes mains !

George Soros

Membre du Comité des 300, et bras droit des Rothschilds (à la tête de ‘‘Rothschild Italia SpA’’ et membre du comité de la banque commerciale ‘‘NM Rothschild & Sons’’ à Londres, son lien avec la France est réalisé par la Société Générale et son directeur, qui est notamment président de la direction d’Edmond de Rothschild et membre du conseil d’administration de Rothschild & Cie.), monsieur Soros est aussi très actif dans le chaos orchestré par toutes les révolutions de couleurs en Europe de l’Est et ailleurs, en finançant notamment Otpor et Move On, derrière les indignés et Anonymous (9).

Et il est aussi impliqué avec la pizzeria d’Alefantis puisqu’il est mentionné comme un grand donateur de l’American Bridge 21st Century PAC au travers duquel il a fait des versements montant jusqu’à 11000 dollars à la pizzeria Comet Ping Pong :

Par ailleurs, il a affirmé son soutien envers Hillary Clinton en finançant largement la marche des femmes anti-Trump, où on a pu retrouver par exemple Madonna, dont la symbolique utilisée dans tous ses shows montre clairement pour qui elle roule

Si on compile tous ces financements à la campagne pour Hillary Clinton ou la fondation Clinton, ça fait bien du beau monde derrière toute cette affaire, et le lien remonte directement aux Rothschild, qui nous avaient déjà habitués à leurs pratiques sataniques depuis des années :

Les preuves d’un réseau international de prostitution infantile pour l’élite



1) Les frères Podesta et la disparition de Madelaine Mc Cann au Portugal



Le lien le plus troublant avec les Podesta dans cette affaire de réseau de trafic et de rituels sataniques sur des enfants restent que les portraits-robot des suspects dans l’affaire Madeleine McCann correspondant parfaitement aux visages des frères Podesta jusqu’aux moindres détails (on y voit même le grain de beauté frontal de Tony) :

C’est le lien qui vient une fois encore prouver que ce réseau est international, et atteint les plus hautes sphères de plusieurs pays, car comme le pédophile en série et nécrophile Jimmy Saville en Angleterre, Clement Freud a été anobli par la Reine Elisabeth II.

…& comme par hasard on trouve aussi le portrait craché d’Anthony Weiner, déjà destitué en 2011 après des textos explicites à une mineure, et ami des Podesta, parmi les suspects.

La femme de Weiner, Huma Abedin, bras droit et visiblement amante secrète d’Hillary , bien que non impliquée directement avec Alefantis, aurait recueilli des informations Top secret grâce à elle, ce qui fait planer le spectre de la haute trahison pour Hillary, puisqu’Huma serait un agent secret pour l’Arabie Saoudite : Les emails d’Hillary nous éclairent sur ses crimes.

2) Le Pizzagate est sans aucun doute une porte ouverte vers toutes les affaires de pédophilie et de satanisme d’élite qui ont été étouffées ou passées aux oubliettes grâce aux médias. Car pour revenir au culte des Finders (=trouveurs –d’enfants- en anglais) qui se trouve donc commodément à deux pas de la pizzeria au centre de ce réseau d’élite , pour ceux qui n’auront pas lu l’excellent article sur son lien avec la CIA plus haut, il a été prouvé par ailleurs que cette agence sensée gouvernementale répond en fait à des instances supérieures puisqu’elle aura tout fait pour appuyer la candidature de la criminelle Hillary Clinton, au dépend d’un Trump, qui bien que non parfait, a le mérite de vouloir dénoncer et incarcérer les membres de ces réseaux pédocriminels. Alors assistons-nous à un véritable coup d’état ? & si oui, qui est derrière et quel est son but ? C’est ce que nous verrons en dernier volet de cet article.

3) Les disparitions d’enfants : Aux États-Unis seulement, le FBI reporte le chiffre officiel exorbitant de 460 mille 699 enfants disparus pour la seule année 2015 !

Alors la France est-elle miraculeusement épargnée dans cette orgie d’enfants ?

En France, on parle de 50 mille, mais en y ôtant les fugues, les enlèvements parentaux, etc. il ne reste plus officiellement qu’un seul enfant disparu par an !!!!

Pour ceux qui restent dubitatifs, la vision de l’émission ‘‘Viols d’enfants : La fin du silence’’ d’Elise Lucet, datant de 1999, devrait finir de les faire atterrir : Le témoignage d’un procureur en fin d’émission parlant de charniers d’enfants (au pluriel) près de Paris, déjà à l’époque…

On pourrait aussi citer le tueur en série Emile Louis, du réseau pédophile de l’Yonne, qui bénéficiait aussi de relations hautes placées… Comme Henry Lucas qui parlait de son appartenance à un culte proche de l’Etat (Hand of Death) après son passage par l’Armée…

*Coïncidence ? Je ne pense pas… & je ne suis pas la seule d’ailleurs !

Après avoir lu le témoignage de cette gendarmette dénonçant le réseau du Var, nous savons que les orgies sont utilisées comme outils de chantage contre les politiciens, policiers, juristes, etc.… Cette arme semble très efficace, et remplace les affaires passées de chantage avec de simples prostituées, les mœurs des temps modernes ayant clairement régressés jusqu’aux plus bas des instincts : Le Lolita Express d’Epstein serait une opération de la CIA et du Mossad.

Compte tenu qui plus est, du fait que ce trafic génère actuellement plus d’argent que tous les autres, d’autant qu’il inclut celui du trafic d’organes pour disposer des corps après les meurtres filmés et vendus à prix d’or (snuff movies) destinés aux plus riches évidemment, on peut difficilement penser que ce trafic des plus lucratifs évite la France comme par miracle.

…& le reste de l’Europe ?

Quand on voit les affaires de réseaux internationaux en Norvège, Suède, Espagne, Irlande, l’affaire Zandvoort qui parle de CDs contenant des dizaines de milliers de photos d’enfants abusés complètement ignorés par divers gouvernements (dont la France) bien que certains aient été reconnus par leurs parents, les dossiers X de l’affaire Dutroux qui révèle aussi un réseau pédo-satanique international, mais aussi l’affaire Mc Cann qui pointe vers le Portugal comme un centre d’intérêt pour les prédateurs pédophiles, on se rend compte que l’Europe n’est pas épargnée. Est-ce pour ça que son siège se trouve à Bruxelles, dans le pays de Dutroux ? Des photos de muraux dans la ville du centre politique et économique européen semblent bien y donner crédit :

C’est bien un enfant que vous voyez en train de se faire tuer, en plein Bruxelles !

Hollywood et les rituels sataniques : Un hommage aux élites ?

Dans le film ‘‘Hostel 2’’, il est intéressant de lire en crédit le nom de la comtesse Elisabeth (ou Erzsebeth) Bathory, dans le rôle de la femme de haut rang qui prend un bain de sang en saignant à mort une jeune étudiante au dessus d’elle (photo de gauche en bas).

Ce thème décliné d’ailleurs depuis peu sur un autre mural à Bruxelles (photo de droite), est tiré de l’histoire atroce de la comtesse sanglante qui avait fait plus de 600 victimes vierges (et donc au moins adolescentes) en son temps : Peut-on parler d’un hommage aux ‘‘maîtres’’ derrière la création de l’Europe ? Ca en a tout l’air.

A gauche une scène du film Hostel II et à droite le mural ‘‘artistique’’ à Bruxelles.

Il faut dire qu’avec son voisin Vlad l’empaleur (ancêtre de la famille royale anglaise, qui en est très fière d’ailleurs), elle a été à l’origine du mythe des vampires, qui semble tellement à la mode à Hollywood et dans la jet-set en général.

… Tellement à la mode d’ailleurs que certaines célébrités semblent utiliser cette méthode pour rester jeunes et belles, telles Lady Gaga qu’on a déjà vu aux Spirit Cooking de Marina (qui fait très jeune malgré son âge, 70 ans), et Kim Kardashian la femme de Kanye West :

Lady Gaga a été accusée de pratiquer la magie noire après que des femmes de ménage aient trouvée sa baignoire pleine de traces de sang dans un hôtel : Les leçons de Marina Abramovic ont été bien retenues par la superstar.

Comme la photo en début de cet article l’illustre parfaitement, les rituels du type ‘‘Eyes Wide Shut’’ sont monnaie courante dans l’élite. Est-ce la raison pour laquelle Stanley Kubrick a rencontré sa mort (10) juste après ce dernier film cryptique, qu’il n’aura pas même eu le temps d’éditer ? Sachant qu’il ne laissait rien au hasard, on pourra noter que sa scène d’orgie satanique pour l’élite fut filmée dans un château Rothschild.

Le château de Mentmore Towers en GB : Un indice ?

Ce lieu mystérieux, dont le propriétaire est de la famille Solvay (leader mondial de l’industrie chimique), est continuellement gardé et entretenu, bien que personne n’y habite. Comme le tristement célèbre Bohemian Grove, personne n’a pu y rentrer sans faire partie des invités, et il est absolument impossible de le tracer sur Google où l’on ne trouve qu’un lac à ce nom.

Ce lieu très reclus serait le théâtre de chasses à l’enfant et tortures médiévales sur des enfants, faisant notamment parties d’orphelinats ou de la source continuelle des sans papiers, souvent non réclamés par la famille, comme l’ont affirmé nombre victimes depuis sorties de l’ombre, avec des témoignages concordants sur l’identité des participants, allant jusqu’à des rois.

Les portes ouvertes sur l’Europe pour tous les migrants récemment, l’ont-elles aussi été délibérément pour augmenter le nombre de ces potentielles victimes ? Vu qui sont les décideurs au pouvoir et leurs activités macabres, on peut se poser en effet la question.

Château des Amerois, la ‘‘Mère des Ténèbres’’ : Tout un programme.

Car bien que l’affaire du Pizzagate n’inclue que des membres de la gauche alors au pouvoir, cet exposé nous prouve sans l’ombre d’un doute que ce genre de pratiques sataniques dépasse le cadre de simples partis politiques. Il suffit de chercher les détails de ces affaires en France, en Europe, en Australie et aux Etats Unis, pour s’apercevoir que toutes les tendances politiques au monde ont été incriminées, soit directement, soit en les couvrant :

Réseaux nationaux ou réseau mondial ? Et qui est donc derrière le Pizzagate ?

Comme je l’ai dit précédemment, on pourrait crier ‘‘Hourra’’ après l’élection d’un Trump qui semble vouloir libérer les enfants esclaves sexuels de son pays, à défaut d’être moins raciste ou sexiste. …Mais voyant que son coup d’éclat correspond à l’agenda d’Israël, on peut encore se questionner sur qui l’a financé et institué, et ça ne peut être que les plus puissants de cette cabale : Début janvier de cette année, nous avons appris avec stupeur que Netanyahu déclassifie 400000 documents pour dénoncer les pédophiles haut placés de Washington.

Il est clair que ces informations proviennent du Mossad qui a accès à ces infos par le biais d’autres agences des services secrets de presque tous les pays, ce qui lui permet de relâcher ces bombes hautement incriminantes pour le gouvernement d’Obama et des Clintons.

Mais au vu de ce que l’on a vu auparavant, on peut se demander pourquoi tomber aussi rudement sur une politique de gauche, alors que la droite est toute autant impliquée ?

Le but est-il d’implémenter un gouvernement totalitaire au pouvoir, comme modèle pour tous les autres pays ?

Mais alors pourquoi ?

Beaucoup ont pensé que c’était en vue d’une restriction du droit de parole donné au peuple via internet, et même si c’est certainement le cas, il semble que la plupart soient passés à côté de l’essentiel, car la restriction de libertés individuelles n’est qu’un aspect de ce que tous ces gouvernements nous annoncent comme inéluctable depuis au moins des décennies :

Un Nouvel Ordre Mondial , qui inclut un gouvernement mondial -dont les États-Unis, la Russie (qui n’est qu’une combinaison de plusieurs pays aussi) et maintenant l’ Union Européenne n’en sont que les prémisses-, une économie mondiale et une religion mondiale.

Alors c’est quoi au juste le Nouvel ordre Mondial ?

Et bien c’est plutôt simple pour les amateurs d’histoire et de littérature :

Intéressez-vous de près à la Rome Antique, ses mœurs décadentes, ses jeux du cirque (avec morts réels, comme dans les Hunger Games), sa démocratisation de l’inceste, l’esclavage, des rituels sexuels et sacrificiels sanglants, et de la prostitution généralisée, notamment pédophile, en plus d’une vénération totale et obligatoire du gouvernement, et vous pourrez vous faire une petite idée des Mille ans de prospérité prônée par ces malades mentaux qui nous dirigent. …Evidemment, les progrès scientifiques aidant, tout ça avec des aménagements dus à notre époque très High-tech (ça promet, mais il suffit de regarder n’importe quelle vidéo à la mode pour s’en convaincre, sinon lisez ‘‘Le Meilleur des Mondes’’ prophétique d’Aldoux Huxley).

Mais pour ceux qui veulent aller jusqu’au bout de ce que cette enquête révèle, il faut savoir Qui tire les ficelles derrière toute cette manipulation :

Sachant que l’Histoire est écrite par les vainqueurs, qui sont en l’occurrence les ancêtres de ceux qui nous gouvernent toujours actuellement, il faut comprendre les indices qui ont été semés pour nous dans certains textes dont la Bible, pour réaliser à qui exactement nous avons affaire. Evidemment ces indices ont été détournés de toutes les manières possibles, mais afin de nous asservir totalement, les instigateurs de cette phénoménale conspiration devaient quand même respecter le principe du libre arbitre, et c’est donc pour ça que ces indications, une fois toutes reliées entre elles, peuvent nous dire exactement ce qui nous pend au nez, comment, et qui l’a si longuement préparée pour nous. C’est là que la boucle est bouclée :

Toutes les routes mènent à Rome

Car pour ceux qui n’auraient pas suivis, il est intéressant que l’Eglise catholique Romaine, après l’avènement de Jésus, se soit installée à Rome la païenne qui l’a quand même fait crucifier, même si c’était avec l’accord des Rabbins juifs qui se retrouvent toujours pointés du doigt 2000 ans après, sans jamais qu’on ne trouve étrange que les premiers papes soient des romains puissants, descendants des pharaons ptolémaïques (càd Grecs, que les romains ont toujours admiré et auxquels ils sont toujours liés tant culturellement que cultuellement), comme l’Empereur Constantin, qui a officiellement christianisé Rome.

Que Jésus aie existé ou non, tout est-il que son image et son message ont été pervertis depuis au moins le concile de Nicée. D’ailleurs le terme Amen vient du dieu solaire Amon-Ra.

Est-ce pour ça qu’on trouve non seulement un obélisque au centre du Vatican, ou que des symboles Assyro-Babyloniens et égyptiens se retrouvent partout dans le monde catholique ?

L’empire Romain est ainsi devenu l’Empire ‘‘Sacré’’ Romain!

Alors quand on sait, grâce à l’enquête poussée menée par l’équipe d’Elise Lucet qu’il existe une véritable politique mondial de déplacement des prêtres pédophiles dans d’autres paroisses, sans sanction ni même prévenir les nouveaux paroissiens, on se demande si ce laxisme n’est pas plutôt le signe d’un réseau international de protection de ces criminels voire bien pire, alors que notre bon Pape François lui-même a répondu aux parents d’une jeune fille disparue au Vatican depuis des décennies que ‘‘elle était au Paradis’’. La question est alors : Qu’est-ce qui lui permet au juste de l’affirmer aussi cruellement, à une famille qui espère toujours la revoir en vie ? La parole de Dieu peut-être ? Si oui, je voudrais bien savoir QUEL DIEU au juste ?? Quoiqu’il en soit, même la Bible décrit la putain de Babylone comme étant le Vatican… Dont l’âge de consentement sexuel est longtemps resté à 12 ANS !!!

Quand on voit cette photo tirée de la messe de Noël de cette année, on comprend mieux pourquoi.

Il n’y avait pas d’autres endroits où embrasser le petit Jésus, sérieusement ?

L’excellente émission de Cash Investigation nous apprend que le Vatican refuse de donner des indications sur le nombre exact de religieux pédophiles en leur sein à l’ONU, ce qui ne veut dire qu’une chose : Le Vatican est au pouvoir, au dessus des nations, la tête de la Bête. C’est donc bien le Vatican, le Pape, sa cohorte de Jésuites sorciers et autres cultes type Opus Dei qui est à la tête de ce monde aux pratiques pédophiles, cannibales et sataniques.

*Autres liens prouvant les liens entre le Vatican et son lien avec le Pizzagate: https://www.youtube.com/watch?v=XIbfoGtjXS4 ; PizzaGate: Le Scandale du garçon prostitué secoue le Vatican: https://www.youtube.com/watch?v=VFAsvPzVPQA ; http://www.lenversdudecor.org/Le-Pape-emerite-le-Pape-saint-et-l-ami-pedophile.html

Pour en revenir à l’argumentation du pourquoi toute cette affaire du Pizzagate a été rendue publique jusqu’à laisser appointer un président en faveur d’un nettoyage profond du système politique aux US, on pourrait à juste raison penser que ce n’est que de la poudre aux yeux, mais c’est sans compter le désir affiché par notre élite depuis des décennies au bas mot pour ce Nouvel Ordre Mondial, qui ressemble bien plus à la perpétuation de l’empire romain.

& Pour ce faire, quoi de plus facile que d’abord dégoûter les peuples de leur gouvernement, leur économie et leur religion, afin d’en changer simplement les noms et la forme, pour les présenter au bon peuple comme la solution à toutes leurs misères sous la forme d’un Nouvel Age de bonheur et de Paix universelle, dans un monde sans frontières ni différences ?

… Ni bien sûr d’éthique ni de Dieu autre que le ‘‘fait ce qu’il te plait’’ d’Aleister Crowley.

Mais c’est là où le bât blesse. Car beaucoup de chercheurs avant moi ont appris que pour arriver à cette ère de paix et de prospérité sur terre, il faudrait d’abord passer par les tribulations de la Bible… & comme fait exprès, on peut trouver sur les pierres-guides de Géorgie aux US, comme tout premier commandement du NOM , la phrase qui suit :

‘‘Maintenez l’humanité sous 500000000 en équilibre perpétuel avec la nature’’

Comme c’est écolo ! N’oubliez jamais qu’Hitler était végétarien.

Considérant que nous sommes actuellement au moins 8 milliards d’êtres humains, si nous retranchons 500 millions, ça représente la mort de 7 milliards 500 millions de gens pour atteindre cet âge de prospérité tant attendue par notre élite ! Un génocide de type mondial !

Si vous pensez sérieusement après cet exposé, que nos élites hésiteront à sacrifier des pions même hauts placés pour arriver à leurs fins, je vous laisse à votre monde illusoire et votre abonnement au monde des Bisounours. Mais vous serez prévenus : Plus dure sera la chute.

Notre seule possibilité d’action réelle est le boycott de ce système en entier, tout en relayant au maximum les découvertes faites par tous les chercheurs anonymes qui auront passés des années à la recherche de la vérité cachée derrière ce système destructeur et corrompu.

Car un public averti en vaudra toujours au moins deux, et il ne doit jamais oublier son atout essentiel : Ce système vit et fructifie chaque jour grâce à nous, et ces tyrans souvent cachés vivent sur notre sueur, notre sang et nos larmes. Qu’est-ce qui nous oblige d’y adhérer ? Simplement l’illusion que nous en faisons partie, alors que nous en sommes les fondements.

Sans l’énergie combinée de nos croyances, dogmes et notre travail, ce système pervers basé sur une hiérarchie factice s’écroulera. A nous de faire en sorte qu’il y ait un avenir tout court.

Pour conclure je vous laisse avec cette vidéo, qui explique que celui qui est rentré dans Comet Ping Pong pour ‘‘tirer dans le tas’’, jouait déjà ce rôle DANS UN FILM QUI S’APPELAIT ‘‘ SOMETHING ABOUT PIZZA ’’ , puisqu’il est acteur professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=wPt1z1ipbGE&list=PLUe-RMuIGEhWpVgEBWmH5-5yfesCW3ZZ7&index=27

Les dangers d’enquêter en profondeur sur le Pizzagate

Vu le nombre de disparitions, de menaces et de morts autour du Pizzagate, on peut recommander la prudence aux enquêteurs futurs. Ces liens nous le démontrent :

Les indices d’un réseau d’élite sont tellement évidents qu’un journaliste en a parlé publiquement dans une émission de télé sur Fox News… Sa disparition des chaînes de télé américaine pointe vers des pressions sur les rares y portant crédit :

Vidéo (en anglais) sur le musée Pegasus, enlevée par l’auteur à cause de menaces d’Alefantis : https://www.youtube.com/watch?v=EZQxYQ49p0U

Les hommes qui en savaient trop sur le Pizzagate : https://www.youtube.com/watch?time_continue=885&v=5cdwReKyqCc

What is going on with the PIZZAGATE investigators? (Qu’est-ce qui se passé avec les enquêteurs du PIZZAGATE ?) : https://www.youtube.com/watch?v=yUt6ggbnRrQ

IMPORTANT Message to EVERYONE investigating #Pizzagate PROCEED WITH CAUTION (Message Important pour tout ceux investigant le Pizzagate: Faites Attention):

La faction alors au pouvoir a clairement utilisé jusqu’au meurtre pour couvrir les rumeurs : Update – Monica Petersen Investigating Clinton’s, Found Dead In Haiti – Rumors Report Suicide (Monica Petersen a été trouvée morte à Haïti alors qu’elle enquêtait sur les Clinton) :

Notes



(1) Les opérations sous faux drapeaux et leur lien avec les Rothschild : http://lesrubriquesdedanick.blogspot.fr/2017/03/lempreinte-des-rothschild-sur-charlie.html

(2) Le Portugal est devenu un véritable paradis pour pédophiles en Europe selon les dernières études sur le sujet : http://fr.newsmonkey.be/article/3410 .

Il est aussi intéressant de noter que ‘‘la Bête’’ fait référence au diable dans la Bible.

(3) ‘‘Boum Boum’’ est un terme utilisé par des prostituées dans des pays comme la Thaïlande, les Philippines ou le Vietnam pour décrire l’acte sexuel.

(4) Jeffrey Dahmer était probablement lié à un réseau pédophile selon l’auteur de ‘‘Programmed to Kill’’ Dave Mc Gowan (par ailleurs récemment décédé) : Son appartement était truffé de caméras cachées dont on n’a jamais retrouvé les films (comme Dutroux ?). Comme la plupart des serials killers américains,il a été enrôlé dans l’armée et semble avoir subi un programme de contrôle mental appelé Opération Phoenix, avant d’être relâché dans le civil avec de sérieux troubles psychiatriques, et un agenda bien défini : Comme Henry Lee Lucas (qui s’en est venté) et son petit ami Co-serial killer, ou Charles Manson, mais aussi des dizaines d’autres serials killers, il servait apparemment d’assassin et de fournisseur d’enfants pour un réseau d’élite, sous le couvert de meurtres de maniaque isolé, thèse largement répandue par l’Establishment au travers des médias et d’Hollywood à la solde de l’élite.

(5) Selon Wikipedia ‘‘Hostel chapitre II’’ met davantage l’accent sur la psychologie des tueurs et non celle des victimes : On y rencontre un riche homme d’affaires, excité à l’idée de commettre son tout premier meurtre, et un de ses amis, qui s’est vu offrir cette ‘‘activité’’ en cadeau d’anniversaire. Ils choisissent leur victime grâce à un système de vente aux enchères (véridique, ndlr).

(6) ‘‘Battle Royale’’ est un film japonais dans lequel une classe de 3ème tirée au sort, est kidnappée dans une île retirée, et contrainte à s’entretuer jusqu’au dernier. Le film (en plus vicieux) fait référence au film des années 30 : ‘‘Les chasses du comte Zaroff’’ qui décrivait des chasses à l’homme sur l’île d’un aristocrate russe (propagande oblige)… et préfigure les ‘‘Hunger Games’’ bien plus édulcorés (quoiqu’on y tue une petite fille quand même !).

(7) Debbie Harry, chanteuse du groupe mondialement connu Blondie, avait déjà montré son intérêt pour les snuff movies dès 1983, en jouant le rôle d’une journaliste qui accepte d’être torturée et tuée dans une production sadomasochiste filmée aux US , dans le film Vidéodrome de Cronenberg.

(8) Toute l’élite pratiquant le satanisme Crowleyien (moderne) se base sur des mythes égyptiens, d’où l’utilisation compulsive de la pyramide (comme sur le billet d’un dollar), l’obélisque que l’on peut trouver dans tous les centres du pouvoir en occident (symbole du sexe d’Osiris, frère et mari d’Isis & père d’ Horus, issu d’un rituel nécrophile et incestueux ), ainsi que de l’œil d’Horus qui est continuellement représenté par des vedettes de l’industrie de la musique, du sport et du cinéma.

Notre culture et nos religions sont parsemées de symboles ésotériques Babylo-égyptiens.

Les loges Franc-maçonnes s’inspirant de la culture templières, elles ont empruntées ces références égyptiennes à leur maître (le Vatican, qui les a commandité et financé), qu’elles font revivre lors de leurs rituels morbides. On se doit de noter parallèlement que les jésuites remplacèrent l’ordre guerrier et luciférien des Templiers, après leur dissolution officielle par le Vatican, ainsi que l’ordre des ‘‘Alumbrados’’en Espagne où s’étaient réfugiés certains Templiers. Cet ordre, commandité par le pape Borgia hautement corrompu et décadent, est entièrement à la solde du Pape, des familles papales romaines et des royautés noires derrière le Vatican. Il n’a pas d’évêque ou de cardinal mais un général, le Pape Noir, qui dirige les hordes d’universités où sont formés les membres les plus éminents de notre société. Le plus grand observatoire sur terre, dont le nom est Lucifer, est une des multiples possessions de l’Ordre, révélant qui en vérité est vénéré par nos puissants.

(9) L’implication de Soros et des Rothschild dans les révolutions de couleurs et les indignés : http://lesrubriquesdedanick.blogspot.fr/2017/03/les-anonymous-les-indignes-occupy-wall.html

(10) Clement est le petit fils de Sigmund Freud, le célèbre créateur du complexe d’Œdipe, qui reporta pour toujours toute la faute sur les enfants qui ‘‘désireraient leurs parents’’ et initieraient donc l’inceste (selon celui dont il aurait été accusé par sa fille). Précurseur de la défense des prédateurs incestueux, aurait-il inspiré les créateurs des faux souvenirs, Carl Underwager et le couple Freyd, qui ont créé la Fondation du Syndrome des Faux Souvenirs suite aux accusations d’inceste de leurs propres enfants ? Tout est-il que leur lien avec la CIA est prouvé, tout comme dans la protection autour du Pizzagate.

Voici un lien qui devrait expliquer le fonctionnement d’une victime d’inceste et de pédophilie, qui explique comment une victime d’abus sexuels peut ‘‘oublier’’ ces abus pendant des décennies : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1090363-violee-a-5-ans-elle-s-en-souvient-a-37-en-cas-de-terreur-le-cerveau-peut-disjoncter.html

(11) Stanley Kubrick, après avoir approché de très près l’élite, et travaillé pour eux (comme le héro de EWS), semble avoir passé sa carrière cinématographique à dénoncer en filigrane leurs activités criminelles dans tous ses films, de la pédophilie de Lolita au contrôle mental d’ Orange Mécanique, Full Metal Jacket ou Eyes Wide Shut, qui sera allé jusqu’à dénoncer leurs rituels ésotérico-sexuels.

Son dernier film aura poussé le bouchon trop loin, car il mourut juste après avoir montré son premier montage, jamais présenté au public, aux pontes d’Hollywood qui le distribuaient. Il était alors en pleine forme selon sa femme… Tout est-il que la version qu’on nous a permis de visionner aurait plus de 40 minutes en moins selon certaines sources confidentielles.

Autres liens pour pousser plus loin l’enquête



#PizzaGate : Vérification des faits (VOSTFR) | Activez les sous-titres ! :

#PIZZA GATE – Pédophilie – La BBC Complice ? – Voix Off Française – SGT Report Mini-Doc : https://www.youtube.com/watch?v=ATT4V05ETkM

Le réseau pédophile des Clinton : https://www.youtube.com/watch?v=q0NECKLELi4

#PizzaGate, l’affaire pizza : élites et pédophilie (EN/FR) : https://www.youtube.com/watch?v=ggH7AuWLhnk

#PEDOGATE : Les Pédophiles Enfin Pourchassés ?? – Voix Off Française – SGT Report :

Informations et vidéos essentielles en anglais



Pizza Gate Expose’- A Who’s Who – Podestas, Weiner, Clintons, Obama & More:

EX CIA ROBERT STEELE INTERVIEW #PIZZGATE & TRUMP”S PATH TO GREATNESS:

PizzaGate EXPOSED – Wikileaks PROVE Illuminati Trafficking is REAL (#Pizzagate):

Wikileaks Julian Assange Pizzagate 70 Pedo Politician Bust is a BUST Disinformation:

[2] Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s’écroule, c’est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. L’affaire la plus du système de Ponzi est celle de l’homme d’affaires juif américain Bernard Madoff. Il a créé un système de Ponzi qui a fonctionné pendant 48 ans, de 1960 à la crise financière de 2008. C’était un gérant de hedge fund qui promettait des retours sur investissements relativement élevés, de l’ordre de 8 à 12 % par an. L’utilisation de clients réputés, des postes élevés dans l’administration, l’assuraient d’un prestige et d’une protection importants. Lorsque de nombreux clients souhaitèrent retirer leurs avoirs de sa société d’investissement lors de la crise financière de 2008, ils se rendirent compte que les caisses étaient vides et qu’ils avaient perdu tout leur argent. Avant son arrestation, Bernard Madoff gérait officiellement 17 milliards dedollars.

Des investisseurs (particuliers, institutionnels, hedge funds, fondations, banques privées…) vont déposer 65.000 plaintes. Bernard Lawrence Madoff sera condamné le 29 juin à 150 années de prison.

Sa seule grossière erreur est de ne pas avoir fui à temps en Israël, le sanctuaire des malfrats juifs. Epstein, lui se croyait intouchable, protégé par le lobby juif, par la CIA/Mossad, par la Maison Blanche (famille du crime Kushner) et par Wall Street. Son arrestation prouve que l’Amérique n’est pas totalement aux mains des juifs. Il reste encore quelques « patriotes » qui résistent.