DE NOUVELLES DECOUVERTES DANS LA CARTE DES ÉTOILES DESSINÉE PAR BETTY HILL EN ÉTAT D’HYPNOSE

Le cas d’enlèvement par UFO de Betty et Barney Hill est le premier à être connu d’un large public. Il est bien étudié et documenté à plusieurs reprises.

Le 19 septembre 1961, sous un ciel étoilé, les Hills ont emprunté une route du New Hampshire (États-Unis) en direction du sud. Ils rentraient chez eux à la fin d’un court voyage de vacances. Le croissant de lune (environ 60% du disque de la pleine lune) était dans le ciel et, à sa gauche, les planètes Jupiter et Saturne étaient visibles l’une à côté de l’autre. Soudain, un engin lumineux et brillant apparut en bas à gauche de la Lune et se dirigea vers les collines avec une trajectoire de vol variable. Au cours de l’événement, une rencontre rapprochée avec des entités non humaines s’est produite et Betty et Barney ont été emmenés à bord d’un vaisseau spatial où les deux ont été examinés physiquement.

Au cours d’une conversation avec l’une des entités, que Betty Hill a appelée le « chef », elle lui a demandé d’où elles venaient. Il lui a montré quelque chose qu’elle a décrit plus tard comme une « carte d’étoiles ». À la fin de la rencontre, les collines ont été réalisées hors de l’engin.

Ils sont retournés à leur voiture et sont partis. Les Hills n’avaient aucun souvenir immédiat de l’événement d’enlèvement – cette période est bloquée entre une série de bips émis par les Hills perçus au début et à la fin. Après que la deuxième série de bips a retenti et que la conscience des collines soit éclaircie, ils se sont retrouvés à 35 miles de leur point de départ et ont remarqué une différence de temps de deux heures. Dans la période qui a suivi, ils ont tous deux souffert de troubles psychosomatiques et ont cherché un traitement médical. Les régressions hypnotiques ont finalement été effectuées par le Dr Benjamin Simon, psychiatre à Boston, au cours du mois suivant. Il franchit le blocage mental imposé aux extraterrestres sur les collines, reconstruisit la séquence complète des événements et en révéla toutes les implications.

Grâce à la suggestion posthypnotique, Betty a réussi à retracer les éléments essentiels de la « carte des étoiles » qu’elle avait vus à bord du vaisseau spatial. L’affaire de l’enlèvement a été reprise en détail par John G. Fuller dans son livre The Interrupted Journey [1] . Ici, les transcriptions des enregistrements des séances d’hypnose ont été largement utilisées. Les brouillons que Betty et Barney ont dessinés, la localité, les entités, le vaisseau spatial et la « carte des étoiles » sont décrits dans la section des illustrations (sans numéro de page) du livre. Un exemple est le croquis de Betty ici à gauche.

En 1966, Mme Marjorie E. Fish , de l’Ohio, a eu connaissance de la carte de Betty Hill. Elle avait l’idée qu’il y avait là quelque chose à vérifier. Soit cela représentait un véritable ensemble d’étoiles qui pourraient être trouvées et nous dire quelque chose au sujet des extraterrestres, soit on s’en souvenait trop mal pour l’aider, soit c’était totalement fictif. Même si un ensemble d’étoiles similaire était trouvé, cela pourrait être une coïncidence. Mais, contrairement à la plupart des rapports d’OVNIS, les possibilités pourraient être examinées et les données re-vérifiées. [2] Des considérations exobiologiques montrent que les étoiles à séquence unique des classes F8, G à K0 non variables ont les meilleures chances de réussite pour les planètes avec vie, y compris la vie intelligente. Dans l’ensemble, les étoiles comme notre soleil sont les meilleurs candidats pour soutenir la vie sur les planètes en orbite autour de leur écozone.

En décembre 1968, Mme Fish avait terminé un modèle tridimensionnel de l’environnement plus proche de notre soleil. Cela incluait les étoiles jusqu’à 10 parsecs (1 parsec = 3262 ly – ly = année-lumière). Mme Fish a utilisé pour son modèle différentes perles qui étaient fixées sur un fil de monofilament à la position particulière de chaque étoile. En 1969, la nouvelle édition du « Catalogue of Nearby Stars » de W. Gliese a été imprimée. Avec les nouvelles données, certaines positions d’étoiles pourraient être corrigées. Au total, 23 modèles étoiles ont été construits! Après les variations finales, Mme Fish pensait avoir trouvé un motif d’étoiles similaire à celui de la « carte » de Betty et c’était, dans une certaine mesure, très logique. (Voir photo à gauche) Travaillez sur toutes les étoiles de la « carte »Procédure MUFON de 1974).

La première publication sur la « carte des étoiles » était un article de Stanton T. Friedman paru dans le numéro de juillet 1973 de SAGA. Il a également évoqué le travail de Mme Fish dans son article de juillet 1973 sur le MUFON. Le document MUFON de Marjorie Fish a été présenté en juillet 1974. L’ article ASTRONOMY de T. Dickinson a été publié en décembre 1975 et l’édition spéciale de 32 pages d’ASTRONOMY en 1976 intitulée « The Zeta Reticuli Incident ». Cela a ouvert un débat houleux et controversé qui ne s’est pas arrêté à ce jour.

Nous, Joachim Koch et Hans-Juergen Kyborg, tenons à souligner que notre objectif n’est pas de minimiser le travail laborieux de Mme Marjorie Fish. Grâce à son effort admirable, elle a permis à notre vision de s’éveiller dans notre quartier cosmique et sans elle, beaucoup d’entre nous ne sauraient même pas que son système de vedettes préféré, Zeta Reticuli, existe. Elle a toujours pensé que la « carte » était une carte d’étoiles, tout comme Betty.

En réexaminant le matériel disponible, nous avons découvert que la « carte » montrait quelque chose de différent, de beaucoup plus proche, de plus familier et de plus facile à identifier pour Betty qu’un système stellaire éloigné de nous environ 42 fois et qui est également montré de un point de vue de son côté éloigné.

Dans le contexte de toute l’histoire de ce qui est arrivé à Betty, il apparaît clairement que le « leader » voulait lui montrer quelque chose de différent, quelque chose qui a beaucoup plus de sens que ce qui était supposé être le contenu de la « carte » jusqu’à présent. . Nous avons découvert une explication plus plausible et aimerions vous la présenter maintenant à vous tous. Nous savons également que Zeta Reticuli est devenu un véritable mythe.

Depuis l’enlèvement de la colline, beaucoup ont prétendu avoir reçu des messages et des canaux de différentes sortes de « ceux de Zeta Reticuli » et même certains des petits Gris seraient liés à Zeta Reticuli. Il y a beaucoup de rumeurs sur les activités de ces Gris et malheureusement cela a changé l’image de ce système stellaire en négatif. Eh bien, laissez tout cela pour le moment, car cela n’a rien à voir avec l’affaire Hill.

Commençons un nouveau voyage dans la « carte des étoiles » de la colline avec un esprit frais et ouvert. Premièrement, il est nécessaire d’examiner de près ce que Betty avait dit au début de son hypnose, ce à quoi elle avait rêvé au cours des semaines qui ont suivi son enlèvement et lorsqu’elle a été interviewée plus tard dans une émission télévisée.