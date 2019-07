Nouvel Ordre Mondial:LES PRATIQUES PÉDOPHILES, SATANIQUES ET CANNIBALES DE LA FAMILLE ROYALE BRITANIQUE

INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU MONDIAL DE PÉDOPHILIE

LES PRATIQUES PÉDOPHILES ET SATANIQUES DE LA FAMILLE ROYALE BRITANIQUE

*Cet article et ceux qui vont suivre va surement être censure…S’il-vous-plait partagez le sur vos réseaux!

Le réseau pédophile d’élite en Angleterre n’est hélas pas un mythe. Dans les années 80, on a entendu parler d’un réseau pédophile installé par le MI6 au Kincora Boys Home, à Belfast. Peu après, ce sont les orphelinats du Pays de Galles qui ont fait parler d’eux. Puis ceux de Londres, d‘Ecosse, et finalement c’est Jimmy Savile qui est tombé. Aujourd’hui, les grandes manœuvres continuent afin d’étouffer le plus gros du scandale: l’implication de la famille royale dans ce réseau pédophile. On va donc parler de satanisme, de pédocrIminalité, et d’une sombre affaire de cérémonie qui a mal tourné dans le sud de la France.

En 2012, un certain Chris Jones affirme que ses deux frères, Adrian et Leander, ont été assassinés parce qu’ils s’apprêtaient à exposer le réseau pédophile d’élite , et notamment Margaret Thatcher. Chris Jones a expliqué qu’encore enfant, il a été forcé à des relations sexuelles avec un juge de la Haute Cour, ou encore avec un flic.

Jones dénonçait aussi John Allen , qui gérait un orphelinat dans le Nord du pays de Galles, où nombre de scandales ont été révélés récemment. Adrian Johns avait été pensionnaire à Bryn Alyn, et, en 1992, il avait menacé John Allen de le balancer s’il ne lui payait pas une compensation financière[1]. Il a été tué le 17 avril 1992 dans l’incendie criminel de sa maison.

En 1995, Chris et Leander ont témoigné contre Allen lors d’un procès. Peu après, Leander est mort d’une overdose.

Allen a été condamné à 6 ans de prison en 1995 pour des agressions commises entre 1972 et 1983. Puis, lors de l’enquête Waterhouse sur les viols commis dans les orphelinats du Pays de Galles, il a de nouveau été inquiété en 2003, mais a finalement échappé à 36 chefs d’accusation pour des abus dans les homes dont il était responsable.

Il était arrivé dans le business des orphelinats au milieu des années 60, après avoir commencé dans l’hôtellerie, et, en 1969, il a ouvert la Bryn Alyn Community Residential Schools, une chaîne d’orphelinats et de foyers pour enfants. Le premier « home » a fonctionné avec 11 personnes non formées à s’occuper d’enfants.

À un moment, Allen gérait une cinquantaine d’orphelinats dans le Nord du Pays de Galles et ailleurs, comme Londres et Brighton, et environ 500 enfants y seraient passés.

Le business était très rentable puisque, dans les années 80, l’État versait 15.000£ par an pour un enfant placé[2]. Au milieu des années 80, le chiffre d’affaires était d’environ 2,8 millions de livres par an pour un bénéfice de 80 à 90.000£, mais Allen touchait en 1988 pas moins de 204.800 £ par an, possédant un yacht et diverses propriétés, notamment sur la Côte d’Azur où il possédait une villa revendue en urgence à 200.000£.

En 1992, Allen a perdu ses agréments et les écoles ont fermé en 1997, suite à une gestion calamiteuse et à des dettes importantes.

172 personnes avaient déclaré avoir été victimes dans les orphelinats d’Allen. Evidemment, certains – 28 ont été finalement retenus – ont aussi dénoncé Allen comme étant un pédophile. Leander Jones était l’une de ses victimes. Il est devenu prostitué à Londres juste après avoir quitté le home. À 17 ans, il s’est ensuite rendu à Amsterdam. Il a témoigné lors de la procédure contre Allen, mais il est mort d’une overdose avant le début du procès, en février 1995. Comme par hasard, Allen a disparu de la circulation entre les déclarations de Leander et son décès, pour revenir comme une fleur nier en bloc à son procès.

Finalement, on n’a retenu contre Allen que des agressions sexuelles, mais pas de viols malgré les nombreux témoignages concordants.

Déjà en 1982, Allen avait été entendu par des policiers au sujet d’abus commis sur des enfants dans ses homes, mais cela n’a rien donné. À l’époque, une victime avait dit qu’Allen lui donnait de l’argent pour qu’il se taise. Logiquement, on peut se demander si les difficultés économiques d’Allen n’étaient pas directement liées aux chantages de ses victimes.

Le rapport Lost in Care considérait quant à lui que les abus commis par Allen étaient extensifs et répétés. Il estime qu’Allen entraînait un comportement pédophile du personnel des homes. Des enfants étaient envoyés dans des orgies, prostitués dans des hôtels, menacés. Certaines victimes étaient violées par les éducateurs et les responsables des orphelinats, mais aussi par les amis de ceux-ci. Évidemment, aucun signalement ni aucune plainte n’a abouti dès que des pédophiles puissants, flics ou magistrats étaient impliqués.

Les réseaux pédophiles Franc Maçonniques

Derrière toute cette histoire, l’ombre de la Franc Maçonnerie planait. Même si, comme toujours, on n’a officiellement rien trouvé, nombre de protagonistes essentiels de l’enquête étaient FM. À tel point que des victimes ont demandé au tribunal qu’on dresse une liste des magistrats, flics et autres intervenants appartenant à la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce qu’on craignait un étouffement dans les règles, ce qui a d’ailleurs été le cas. Il faut dire qu’avec un Gerard Elias, membre de la loge Dinas Llandaff à Cardiff, juge à la haute cour qui dirigeait le tribunal, il pouvait difficilement en être autrement. Quant au chef de la police du nord du pays de Galles à l’époque des abus, Lord Kenyon, il était Grand Maître provincial[3] et a été pris plus d’une fois à protéger ses camarades.

Les enfants étaient envoyés dans des hôtels ou des villas pour y être violés par des pédophiles ayant un pouvoir d’achat certain.

On sait aussi que divers pédophiles, comme un certain Gary Cooke, alias Reginald Cooke, avaient leurs entrées dans les homes d’Allen. Ledit Cooke, qui avait quitté l’armée en 1974, introduisait ensuite les enfants auprès d’autres pédophiles. Un autre pédophile qui avait ses entrées chez Allen, Graham Stephens, avait même emmené un jeune au Danemark fin 1972.

On a aussi l’affaire du massacre de Dunblane , en mars 1996, où un « tueur fou » et pédophile notoire est entré dans une école pour massacrer 16 gamins et leur institutrice avant de se suicider; il avait été armé grâce à un permis d’armes signé par un franc-maçon devenu ensuite le secrétaire général de l’OTAN, Lord Robertson.

C’est d’ailleurs un franc maçon, Lord Burton, grand maître local, qui a dénoncé les protections incroyables dans cette histoire et a qualifié l’enquête de « cover-up ». Burton dénonçait surtout l’appartenance de Lord Cullen, le haut magistrat qui a mené une pseudo enquête sur ledit massacre, à la Speculative Society, liée à la FM, et dont certains membres violaient des enfants de l’école Queen Victoria – école pour les enfants de militaires, présidée par le Duc d’Edimbourg c’est-à-dire le prince Philip -, école où le tueur fou a justement traîné à une époque. Il n’empêche que Cullen a été nommé baron en 2003, probablement en récompense pour avoir protégé ses camarades.

Et ceci n’est qu’une infirme partie des scandales pédophiles étouffés au Royaume Uni.

EN COMPLÉMENT

le Premier ministre britannique Gordon Brown est un pédophile

Dans les premiers mois de 2003, juste avant l’invasion illégale de l’Irak, et travaillant conjointement avec un journaliste indépendant basé à Londres, qui avait soigneusement vérifié les expositions publiées par le journal écossais ‘Sunday Herald’, j’ai publié les détails d’un enfant. – alliance entre des ministres de premier plan au sein du gouvernement Blair.

J’ai initialement publié mes conclusions, issues de fuites discrètes d’une liste secrète fournie par le FBI américain au journal « Sunday Times », et j’ai découvert concomitamment que Tony Blair avait émis un ordre d’étouffement pour interdire toute discussion ultérieure sur un scandale qui aurait très certainement ont rapidement mis fin à son gouvernement et ont rendu impossible la collusion britannique dans la destruction de l’Irak.

Les articles que j’ai écrits au sujet de l’opération de dissimulation «Opération Minerai» et de l’interdiction de 100 ans imposée au rapport concernant le massacre de Dunblane d’enfants utilisés et maltraités par de hauts ministres du gouvernement travailliste écossais se trouvent toujours ici:

Cremation of Care: The Nouvel ordre mondial et fusillades à Dunblane

www.cremationofcare.com/the_nwo_dunblane.htm

[2003] Des documents secrets de Dunblane contiennent des lettres de ministres conservateurs et du Travail.

[2003] Tony Blair surpris en train de protéger l’anneau des pédophiles d’élite par Mike James

[2003 janvier] Les présumés pédophiles dirigent Blair’s War Room par MIKE JAMES

[Media mars 2003] Les documents secrets de Dunblane contiennent des lettres de ministres conservateurs et du travail

Ces histoires, qui impliquaient également le procureur général Lord Goldsmith, l’ancien boss de l’OTAN, Lord Robertson, et le Svengali de Tony Blair et l’accession au pouvoir de Gordon Brown, l’homosexuel flamboyant Peter Mandelson (aujourd’hui Lord Mandelson), ont été largement diffusées sur Internet, Un débat enthousiaste au sein de nombreux forums en ligne et a inspiré l’ancien parti Veritas de Robert Kilroy-Silk à entreprendre un examen approfondi de la mesure dans laquelle les ministres des plus anciens et des plus jeunes ministres proches de Gordon Brown étaient autorisés à exercer librement des activités pédophiles sous la protection du renseignement britannique. prestations de service.

L’histoire incendiaire du Sunday Herald (« La pornographie infantile arrête trop lentement”, 19 janvier 2003), écrite par le correspondant de Home Affair, Neil Mackay, a rapidement disparu d’Internet quelques semaines après mon exposition. Le rédacteur en chef de Mackay, à la première coopérative, a par la suite refusé de répondre aux demandes de renseignements supplémentaires que lui ont adressées lui-même et le journaliste indépendant Bob Kearley.

Chaque lettre que j’ai envoyée au Home Office britannique, à Scotland Yard et au Sunday Times ne sollicitait pas une seule réponse.

Lord Robertson, membre franc-maçon avoué de la sinistre résidence de la «société spéculative» d’Édimbourg, qui entretenait une relation personnelle particulièrement étroite avec Thomas Hamilton, le meurtrier de masse d’enfants maltraités à Dunblane, n’a pas poursuivi le Sunday Herald en justice pour diffamation et a immédiatement disparu. vie publique. Les archives de la police révélèrent que Robertson avait contribué à accélérer le processus par lequel le candidat mandchou, Hamilton, déjà reconnu coupable d’agression sexuelle sur enfants et ayant des liens connus avec l’élite britannique, était en mesure d’obtenir une licence d’armes à feu.

Roberston a travaillé en collusion avec Michael Forsyth (secrétaire d’État pour l’Écosse), un «franc-maçon spéculatif», et Robert Bell, associé de Malcolm Rifkind (secrétaire britannique aux Affaires étrangères). Robertson, à la demande de Tony Blair et de Gordon Brown, avait tout intérêt à «gaspiller» les enfants qui commençaient à parler.

Le 13 mars 1996, Thomas Hamilton, un ancien dirigeant de scouts, entra dans l’école primaire de Dunblane avec deux pistolets de 9 mm et deux revolvers .357 Magnum. Il a tué seize petits enfants et un enseignant. L’enquête policière subséquente révéla qu’Hamilton avait chargé les chargeurs de son Browning d’une combinaison alternée de munitions à gaine entièrement métallique et à pointe creuse. Cet événement horrible a conduit à l’interdiction des armes de poing au Royaume-Uni. [Comme c’est pratique.]

Le juge qui a mené l’enquête sur cette atrocité, au cours de laquelle deux enseignants ont affirmé avoir vu un autre homme mystérieux «guider» Hamilton sur les lieux, était Lord Cullen. Cullen, également membre de la Freemasonic Speculative Society et associé aux personnalités travailleuses de la «mafia écossaise», telles que Lord Robertson, Tony Blair, John Reid et Gordon Brown, a été accusé par des journalistes influents et par le personnel des services d’urgence d’avoir réussi à dissimuler .

Selon le journaliste Marcello Mega, dans The News of the World, 28 décembre 2003:

1. Un grand franc-maçon écossais, l’ancien grand maître Lord Burton, a déclaré que l’enquête de Lord Cullen sur le massacre de Dunblane était une dissimulation.

Lord Burton dit que l’enquête de Cullen a supprimé des informations cruciales pour protéger des personnalités juridiques de premier plan.

2. Ces personnalités juridiques de haut niveau peuvent appartenir à un groupe secret de «super-maçons» appelé The Speculative Society.

Lord Burton a déclaré: « J’ai appris l’existence d’un lien apparent entre des membres éminents du pouvoir judiciaire impliqué dans l’enquête et la société spéculative secrète. La société a été créée à l’Université d’Edimbourg par le biais de connexions maçonniques. cette route. » Lord Cullen et un certain nombre d’autres juges, shérifs et avocats seraient membres de la société spéculative.

3. Certaines de ces personnalités avaient des liens avec l’école Queen Victoria «où le tireur Thomas Hamilton a été autorisé à se promener librement avant les atrocités de 1996».

4. La police aurait enquêté sur des allégations selon lesquelles des élèves de l’école Queen Victoria auraient été régulièrement emmenés et victimes d’abus sexuels.

5. L’ancien maître de maison Glenn Harrison a raconté à News of the World comment il avait trouvé Hamilton, 43 ans, rampant dans les dortoirs la nuit. Il a dit que Hamilton avait des liens étroits avec un policier supérieur. Glenn n’a jamais été appelé à témoigner lors de l’enquête Cullen.

6. Lord Burton a déclaré: « J’ai essayé à plusieurs reprises de soulever des préoccupations au sujet de l’enquête au cours de mon séjour au sein des Lords, et j’ai été intimidé et menacé par de puissants pairs fidèles au gouvernement conservateur de l’époque, qui m’ont averti des conséquences désastreuses si je continuais. de les embarrasser. » (Selon cette source en cache– ‘L’ami de Malcolm Rifkind et président du parti de sa circonscription à Edinburgh Edinburgh, Robert Bell, aurait déclaré, le 23 mars 1996, à la première page de l’Edinburgh Evening News, avoir vendu armes et munitions à Thomas Hamilton quelques semaines seulement avant le Dunblane massacre, et il aurait également déclaré qu’il lui vendrait des armes à feu. ‘)

8. Glenn Harrison avait conservé des dizaines de dossiers auprès d’élèves alléguant des brimades et des abus alors qu’il était à l’école Queen Victoria School et avait écrit aux parents pour les avertir des dangers en 1991 Cela a conduit à son éviction de l’école et quelques jours avant son départ, la police a perquisitionné son domicile et a confisqué les fichiers.

9. Glenn déclare qu’Hamilton était un ami de Ben Philip, maître de maison senior chez QVS. M. Philip est décédé en décembre 1993, à l’âge de 46 ans, alors qu’il était tombé d’une échelle alors qu’il suspendait des décorations.

http://scot-land.blogspot.com/2007/12/lord-cullen-dunblane-lockerbie.html

Pour plus de précisions sur la dissimulation de William Burns, voir la réf. 3.

Alan Milburn, proche allié de Tony Blair, a également démissionné de son poste de président du gouvernement travailliste peu après que l’enquête anti-pédophile de Scotland Yard ait été réprimée par l’administration Blair, invoquant la nécessité de « passer plus de temps avec ma famille. ”.

Pour une raison quelconque, l’enlèvement d’enfants écossais à des fins de viol et de meurtre, toujours étroitement lié à de hautes personnalités politiques du parti travailliste, se poursuit sans relâche.

[2006] Pressions exercées sur la police pour qu’elle libère un dossier relatif à un pédophile

Bien que le rôle présumé du Supremo Labor Peter Mandelson dans l’enlèvement de jeunes filles et de garçons pour le «plaisir» des commissaires d’élite de l’Union européenne à Bruxelles ait fait l’objet d’intenses spéculations bien avant la disparition de Madeleine McCann, je peux maintenant clore tout. spéculation sur le nom du «politicien le plus haut placé et le plus haut placé» de Tony Blair, tombé non seulement sous le contrôle de Scotland Yard pour crimes contre les enfants, mais également identifié par le FBI comme un membre actif de la filière pédophile dirigée par Thomas Hamilton .

Ce nom m’a été révélé pour la première fois par Norman Lamont lors d’une soirée privée à Clapham en 1986, période au cours de laquelle j’ai travaillé comme scénariste pour la télévision britannique. Lamont devint plus tard chancelier de l’Échiquier sous l’administration conservatrice de John Major. À la suite d’enquêtes menées en 2003 par Bob Kearley et moi-même, ce nom est apparu maintes et maintes fois, et j’ai transmis les détails au journaliste sur Internet Paul Joseph Watson.

Gordon Brown, l’actuel Premier ministre britannique, est un pédophile pratiquant dont les activités sont connues non seulement des services de renseignement britanniques, américains et israéliens, mais également de Rupert Murdoch et de son rédacteur en chef du Sunday Times.

——————

Michael James, un patriote anglais, est un ancien journaliste indépendant basé sur une liste noire et surveillé résidant dans une Allemagne occupée par les sionistes depuis 1992, avec des séjours de longue durée supplémentaires en Afrique de l’Est. , Pologne et Suisse. Il prône une résistance sans chef pour détruire l’Union européenne soviétique et travaille activement à la création d’une Angleterre libre et indépendante.

——————

http://thetruthseeker.co.uk/columnist.asp?ID=25

http://gnosticliberationfront.com/mike_james_page_a_list_of_al.htm

http://rense.com/Datapages/mikejamesdat.htm

——————

Réf. 1 [2003 janvier] Les présumés pédophiles dirigent Blair’s War Room par MIKE JAMES

Réf. 2 : [2003] Tony Blair surpris en train de protéger l’anneau des pédophiles d’élite par Mike James

———-

Réf. 3



Remarque « Perceptions »: le courrier électronique ci-dessous provient d’un contributeur de longue date. Cependant, le sujet – l’assassinat massif d’écoliers par un pédophile réputé avoir eu des amis au pouvoir – pourrait choquer certains.

Objet: VOMIT Burns / Date: mardi 13 janvier 2004 15:01:55 HNE / De: VOMITUK@aol.com

Victimes de mauvais traitements maçonniques 10 janvier 2004

Avant-propos:

La séparation illégale de George Farquhar par le Royal Edinburgh Hospital au motif qu’il accusait Cullen sur son site Internet d’une dissimulation maçonnique de pédophiles dans la haute société écossaise appelait à la radiation du Dr Chrichton du registre médical le banc du shérif Lothian.

Le même abus de pouvoir et la corruption du processus psychiatrique par le Carstairs State Hospital visant à faire taire M. Arnold McCardle réclament des peines similaires à l’encontre des psychiatres et des juges impliqués dans l’affaire McCardle. Carstairs a également un autre « médecin » favorable aux pédophiles qui fait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé le titre de « médecin ».

William Burns

18, chemin Shore

South Queensferry

EH30 9SG

Tél: 0131 331 1855

6 janvier 2004

Bryan McConachie Salle de

soutien de l’équipe des pétitions publiques

Salle 5.16 de

la commission des pétitions publiques

Siège du Parlement d’

Édimbourg

EH99 1SP

Monsieur McConachie,

PARLEMENT ÉCOSSAIS – DÉPÔT DES PÉTITIONS PUBLIQUES PE652 & PE685

À l’appui des preuves présentées à la commission des pétitions publiques relative aux pétitions susmentionnées PE652 et PE685, vous trouverez ci-joint une copie d’un article de Marcello Mega qui a eu une signification sérieuse et qui a paru dans le News of the World le dimanche 28 décembre 2003. Il renforce mon article du 9 novembre 2003 sur Marcello Mega, News of the World, soumis précédemment. , ainsi qu’un article paru dans le Herald du mercredi 13 novembre 2003.

Je m’excuse si je parais trop pressant avec cette supplication, mais je suis sûr que l’ensemble du PPC en appréciera l’énormité, en particulier à la lumière des révélations de Lord Burton dans News of the World.

L’article «Nouvelles du monde à la recherche» de Marcello Mega, publié le 28 décembre 2003, est rédigé textuellement ci-dessous.

L’enquête sur le massacre de Dunblane constituait une dissimulation massive, a déclaré de manière sensationnelle un franc-maçon écossais. L’ancien grand maître Lord Burton a déclaré que l’enquête officielle de Lord Cullen avait supprimé des informations cruciales afin de protéger des personnalités juridiques de premier plan.

Il dit qu’ils peuvent appartenir à un groupe secret de « super-maçons » appelé The Speculative Society. Certains avaient des liens avec l’école Queen Victoria où le tireur Thomas Hamilton avait été autorisé à se promener librement avant l’atrocité de 1996. [TUNBLANE SCHOOL KILLINGS]

Et Lord Burton a révélé qu’il avait été intimidé et menacé par d’autres pairs lorsqu’il avait tenté de faire valoir ses préoccupations à la Chambre des Lords. La nuit dernière, l’aristocrate de 79 ans a déclaré: « On ne peut échapper au fait qu’il y a quelque chose de sinistre dans toute cette affaire. » Il a été incité à agir après avoir lu dans le News of the World le mois dernier que la police enquêtait sur des allégations selon lesquelles des élèves de QVS auraient été régulièrement emmenés et victimes d’abus sexuels.

L’enquête Cullen n’a pas permis d’enquêter sur les raisons pour lesquelles le présumé pédophile Hamilton était autorisé à se promener dans l’école à sa guise, organisant des camps et utilisant le champ de tir.

L’ancien maître de maison Glenn Harrison nous a raconté qu’il avait même trouvé Hamilton, 43 ans, rampant dans les dortoirs la nuit. Il a ajouté que Hamilton, qui a assassiné 16 élèves et un enseignant à l’école primaire de Dunblane en 1996, avait des liens étroits avec un grand policier. Glenn a déclaré qu’il était consterné de n’avoir jamais été appelé à témoigner lors de l’enquête Cullen.

Il a déclaré: « J’étais l’un de ceux qui faisaient des histoires sur Hamilton bien avant qu’il ne tue ces enfants, mais personne ne voulait écouter. » Lord Burton l’a contacté à son nouveau domicile dans les îles Shetland, affirmant qu’il pensait que Glenn n’était pas appelé à témoigner afin d’éviter que les plus grands noms légaux ne soient gênés.

Le QVS est destiné aux écoliers des forces armées et entretient depuis longtemps des liens avec de hautes responsabilités. son patron actuel est le duc d’Édimbourg. Celui qui occupe le poste de secrétaire d’État pour l’Ecosse devient président et le juge le plus ancien d’Écosse, le Lord Justice-Clerk, devient commissaire.

Lord Burton a déclaré: « À l’époque, j’étais grand maître de la Grande Loge d’Écosse et je suis conscient du fait que la plupart des théories du complot autour de Dunblane tournent autour d’allégations de complot maçonnique. Cela me pose un problème J’ai appris l’existence d’un lien apparent entre des membres éminents du pouvoir judiciaire impliqué dans l’enquête et la société spéculative secrète, qui a été créée à l’Université d’Edimbourg par le biais de connexions maçonniques, aussi j’accepte qu’il puisse exister un lien. un maçon. Son grand-père était. »

Intervention du pétitionnaire: Thomas Hamilton s’est inscrit en tant que membre du Lodge Garrowhill (Lanarkshire Middle Ward) n ° 1413, Garrowhill Drive, Garrowhill, Glasgow, en 1977, année de l’obtention du certificat d’armes à feu. Sans aucun doute, ses dossiers le reliant à la franc-maçonnerie seraient détruits après les atrocités du 13 mars 1996.]

Lord Cullen et un certain nombre d’autres juges, shérifs et avocats figurent parmi les membres actuels de la société spéculative. Lord Burton essaie depuis des années de faire la lumière sur les théories du complot en usant de son influence à la Chambre des Lords jusqu’à ce que les réformes l’aient empêché de siéger à Westminster. Hier soir, il a déclaré: « J’ai essayé à plusieurs reprises de soulever des préoccupations au sujet de l’enquête lors de mon séjour au sein des Lords, et j’ai été intimidé et menacé par de puissants pairs fidèles au gouvernement conservateur de l’époque, qui m’ont averti des conséquences les embarrasser. »

[Intervention du pétitionnaire – rappelez-vous que Malcolm Rifkind était secrétaire aux affaires étrangères à l’époque – et ils ne sont pas beaucoup plus élevés dans le gouvernement que celui-là – et l’ami de Malcolm Rifkind et son président d’alors, son parti dans sa circonscription à Edinburgh Pentlands, selon Robert Bell. Le 23 mars 1996, le journal Evening Evening du journal Edinburgh Evening News avait vendu des armes et des munitions à Thomas Hamilton quelques semaines seulement avant le massacre de Dunblane. Il aurait également annoncé qu’il lui vendrait à nouveau des armes à feu. J’ai envoyé cette information à Lord Cullen dans une lettre datée du 27 février 2003, copie avec laquelle la commission des pétitions publiques a été remise à PE652 en tant que preuve supplémentaire.]

Mais en 1999, le pair déterminé a insisté et a posé une question aux Lords qui révélaient que les documents de l’enquête avaient été bloqués depuis 100 ans.

Parmi eux se trouvait un rapport de police révélant qu’Hamilton avait été accusé d’avoir abusé sexuellement de garçons et que certains policiers l’avaient considéré inapte à détenir un permis d’armes à feu.

Lord Burton a ajouté: « Nous avons encore besoin de savoir pourquoi cela était nécessaire. Qui protégeait le secret? »

Bien que la raison officielle soit de protéger les familles d’éventuelles victimes d’abus, il est inhabituel que des documents soient verrouillés sauf pour des raisons de sécurité nationale.

En juillet, Sandra Uttley, ambulancière de Dunblane, a raconté à News of the World comment elle et son amie Doreen Hagger avaient rédigé un dossier de 50 points et 5 000 mots appelant à la levée du secret entourant la tragédie. Ils ont affirmé que des dizaines de questions étaient restées sans réponse et que des axes d’investigation cruciaux avaient été ignorés. Sandra, une ancienne ambulancière, a déclaré: « D’autres personnes pourraient faire l’objet de poursuites. »

Glenn Harrison avait gardé des dizaines de dossiers auprès d’élèves alléguant des brimades et des abus pendant son séjour au QVS et avait écrit aux parents pour les avertir des dangers en 1991. Cela l’avait conduit à être évincé de l’école et quelques jours avant son départ, la police avait fait irruption à son domicile. et confisqué les fichiers. Lorsque Glenn a lu l’histoire de Sandra, il est retourné à la police – et cette fois, ils ont accepté de mener une enquête.

Hier soir, il a déclaré qu’il avait à son tour été ravi de recevoir l’appel de Lord Burton … Il a ajouté: « Je fais des bruits depuis des années et je suis parfois désespéré et pense qu’il est temps d’accepter « Mais je pense que nous devons à toutes les personnes qui ont été tellement touchées par les tueries de continuer à exiger des questions qui n’ont jamais été posées. »

Glenn nous a dit qu’Hamilton était un ami de Ben Philip, le maître de maison senior de QVS. M. Philip est décédé en décembre 1993, à l’âge de 46 ans, alors qu’il était tombé d’une échelle alors qu’il suspendait des décorations. Glenn a déclaré: « C’étaient des amis, Hamilton était un visiteur régulier de l’école et on m’a présenté à lui. » Ben Philip était un gars honnête, très confiant. Je pense qu’il pensait que Hamilton et lui partageaient des intérêts communs pour des activités de plein air, et il ne pouvait pas voir que Hamilton avait un autre motif de vouloir fréquenter l’école.

« Hamilton gérait des camps dans l’enceinte de l’école et utilisait librement le champ de tir. Il allait et venait à sa guise, presque comme s’il possédait cet endroit, et personne n’a jamais essayé d’expliquer pourquoi il avait une telle liberté. Je suis toujours hanté. par le souvenir de mon journal le 14 mars 1996 et la lecture de ce qui s’était passé à la Dunblane Primary School la veille. Je savais que le meurtrier devait être Thomas Hamilton. Il aurait dû être arrêté. »

Des demandes ont déjà été adressées à l’exécutif écossais pour enquêter sur l’influence de la société spéculative. Il a été formé en 1764 à l’origine des maçons et compte parmi ses membres les plus célèbres Sir Walter Scott, Robert Louis Stevenson et Hugh McDiarmid.

La Spec, comme on l’appelle, est décrite par ses membres comme un club de discussion. Ils se rencontrent dans des coffres aux chandelles en dessous du Old College de l’Université d’Edimbourg en hiver. Les membres potentiels sont normalement sollicités alors qu’ils étudient encore à l’université. Sa composition – qui était secrète il y a un an – se lit comme un Who’s Who parmi les riches et les puissants d’Écosse.

Les militants étaient déterminés à révéler la composition de leurs membres au milieu des préoccupations, souvent exprimées par des avocats chevronnés qui ne sont pas membres, de l’influence disproportionnée que la Spec aurait exercée. Une personnalité juridique qui a longtemps méfié de la Spec a déclaré: « Les membres se moquent de la suspicion et disent qu’il s’agit d’un club de débat. Mais, étant donné que les membres sont choisis comme étudiants de premier cycle et quasiment sans exception, ils arrivent au sommet de leur carrière , vous devez penser soit que ceux qui font le choix sont très astucieux pour repérer le potentiel, ou que l’affiliation vous donne une longueur d’avance dans la vie. Je sais quelle option je privilégie. »

Je serais très obligé si vous pouviez répondre dans les meilleurs délais. Tenez-moi également au courant de tout progrès concernant le PE652, qui a été entendu il y a plus de deux mois, et toute date proposée pour l’audition du PE685.

Sincères salutations

WILLIAM BURNS

Éditeur: VOMIR UK Group Fax / Téléphone 020 7727 5300

fichier-ID www.p





Lord Robertson, qui a été intimement impliqué dans les événements qui ont conduit au massacre et a ensuite disparu de la vie publique

L’affaire Elm Guest House, ce bordel pour pédophiles puissants installé au cœur de Londres, en est un autre. Pourquoi ces étouffements systématiques ? Parce que des noms de députés, de juges, de ministres, de premiers ministres, et même la famille royale sont cités par diverses victimes.

On va parler de la famille royale anglaise, mais là on va manquer de sources écrites, évidemment.

La famille royale anglaise, une coterie nazie ?

On ne va pas s’éterniser longtemps sur cet aspect des choses, aujourd’hui très bien documenté, n’en déplaise à certains propagandistes de l’Histoire officielle.

On sait que les liens de la famille royale anglaise avec les nazis ont été très étroits, et le sont probablement encore, si l’on en juge par le déguisement arboré récemment par le prince Harry.

EN COMPLÉMENTAIRE NO 2

Le réseau pédophile d’élite à Londres avait des ramifications aux Pays Bas

Dans la famille royale aussi, on découvre quelques nazis . Comme le Prince Charles Edward, un duc de Saxe Cobourg Gotha et petit fils préféré de la reine Victoria[4], qui est passé pour un traître en Angleterre durant la première guerre mondiale et a rejoint le parti nazi dès sa création. En 1936, Hitler l’a envoyé en Angleterre pour devenir le président de l’Anglo German Friendship Society afin de développer les relations entre les deux pays, et l’a aussi nommé président de la Croix Rouge Allemande.

On a aussi Édouard VIII, qui a carrément donné à Hitler les plans de défense de la France avant le début de la deuxième guerre. Charles Edward s’est rapproché de lui par le biais de son association, mais, pas de chance, Edouard VIII a du abdiquer juste avant la guerre.

Quant à Philip, ses quatre sœurs sont mariées à des princes allemands aux sympathies nazies. L’un d’eux était Colonel dans la SS, attaché au service personnel d’Himmler. La mère d’Elisabeth II s’était d’ailleurs opposée au mariage de sa fille avec ce prince allemand.

Tout cela est prouvé par les archives et les recherches des historiens, mais il ne faut pas oublier que ce fut un grand tabou durant 60 ans. Philip n’a commencé à parler de ses connexions nazies que quand le feu a été allumé, pour mieux noyer le poisson.

C’est l’oncle de Philip, George van Battenberg, frère de Louis Montbatten, qui fut son représentant légal.

Lord Mountbatten

Il est considéré comme le mentor du prince Charles, après avoir été celui du prince Philip. Amiral de la navy, il était aux premières loges pour organiser le trafic de drogue entre l’Asie du sud est et l’Europe. Mountbatten était le frère de la reine de Suède, l’oncle du prince Philip, et les deux portent comme vrai nom celui de Battenberg, anglicisé en Mountbatten.

Mountbatten, tout comme Edward Heath, a été relié à l’affaire du Kincora Boys Home , un orphelinat où il est avéré que le MI5 a élaboré un réseau pédophile destiné à compromettre diverses personnalités. Des enfants du Kincora Boys Home étaient emmenés dans un château au centre de l’Irlande, qui appartenait à la famille du fondateur du Hellfire Club , un groupuscule élitiste fondé à la fin du XVIIIème.

Certains orphelinats du pays de Galles servaient également au MI5 pour filmer des diplomates étrangers dans des positions plus que compromettantes.

On sait aussi que c’est Mountbatten qui a permis à Savile d’être le premier civil à être décoré du « béret vert », une distinction militaire, en 1966.

On prête souvent une relation homosexuelle à Mountbatten et Edward VIII, qui étaient cousins.

Il est mort en 1979 dans l’explosion de son bateau qui a été attribuée à l’IRA parce qu’est pratique, mais plusieurs théories circulent notamment vers la piste des services secrets. Accessoirement, il était avec un garçon de 15 ans, Paul Maxwell, sur le bateau au moment de l’explosion.

Porphyrie

La porphyrie (du grec porphyra qui signifie violet) est une maladie du sang très répandue dans les familles royales européennes et chez les tsars russes, où la consanguinité est quasiment la règle. On nous explique que cette maladie, qui se présente sous différentes formes, a entraîné le mythe de Dracula car les personnes atteintes de porphyrie sont obligées de régénérer leur sang, soit par dialyse, soit en en buvant.

On peut ajouter qu’à force de se défoncer à la coke synthétique du matin au soir, le sang de certaines personnes est tellement pourri qu’ils doivent boire du sang neuf dès le matin au petit déjeuner[5]. Ca peut paraître incroyable, mais c’est vrai.

Le débat fait rage et les familles royales, notamment celle d’Angleterre, nient absolument être victimes de cette maladie, comme on le soupçonne chez leurs ancêtres Georges III et Mary Stuart. Charlotte, petite fille de la Reine Victoria, avait aussi la porphyrie, de même que sa mère Vicky ou le cousin de la reine Elisabeth, William de Gloucester.

C’est certainement un hasard si le prince Charles a déclaré en octobre 2011 qu’il était un descendant de Dracula par sa grand-mère, la reine Marie.

Sauf que Dracula n’est pas un mythe, pas plus que le fait de boire du sang ou de se protéger de la lumière du jour. Et quel est le sang le plus recherché ? Celui des enfants Blancs, évidemment.

La famille royale, une clique pédophile

La famille royale anglaise est surtout, comme tous les dirigeants des pays développés et probablement des autres pays aussi, vérolée jusqu’à la moelle par ses comportements pédocriminels.

Pourquoi ? Parce que, comme tous nos dirigeants, la famille royale anglaise est sataniste.

À ce titre, elle est forcément pédophile. On pourrait ajouter que la reine d’Angleterre comme ses descendants sont cocaïnés jusqu’aux yeux, et consomment plusieurs kilos de cocaïne pure chaque mois.

On sait par exemple que deux anciens premiers ministres, Harold Wilson et Edward Heath, pratiquaient les sacrifices d’enfants, qui sont incontournables pour un bon sataniste bien taré. Heath, qui appréciait beaucoup les virées à Jersey , aurait ainsi tué plusieurs enfants. On le retrouve aussi du côté de Belfast, au Kicora Boys Home, directement lié au groupuscule satanique le Hellfire Club, et aussi du côté d’Elm Guest house.

En 2008, c’est un majordome de Buckingham Palace et ancien marine, Paul Kidd, qui s’est fait coincer pour des viols commis sur des mineurs durant 30 ans, alors qu’il travaillait pour la famille royale. Bien sûr, aucun lien n’a été fait entre le réseau pédophile mis en place par Kidd et la famille royale. Une de ses victimes a expliqué que, alors qu’il avait 14 ans, Kidd l’a invité à prendre le thé en compagnie de la reine à la fin des années 70.

En 1999, une enquête internationale appelée Operation Ore a mené à des arrestations, notamment aux Pays Bas et en Angleterre, et les policiers ont pu établir des liens entre des pédophiles du Labour présents au gouvernement et du trafic d’enfants dans un but de prostitution en Belgique et au Portugal[6]. Blair a eu tellement chaud aux fesses qu’il a imposé aux médias de ne citer aucun nom [7].

Quant à Savile, il ne fait désormais plus aucun doute qu’il s’adonnait à des cérémonies sataniques.

On sait qu’il fournissait des enfants au gouvernement, notamment à Jersey où un témoin l’a vu faire monter un enfant sur le yacht d’Edward Heath, alors premier ministre.

Ce n’est pas pour rien que le député Tom Watson a demandé une enquête sérieuse au sujet d’ « un réseau pédophile puissant lié au Parlement et à Downing Street ».

Plusieurs éléments corroborent ce penchant de la famille royale, notamment :

Jimmy Savile :

La star de la BBC était le fournisseur d’enfants pour les cercles fermés de la famille royale et du gouvernement. Il avait accès à de nombreux orphelinats (comme celui de Jersey par exemple), mais aussi à des pensionnats de jeunes filles, à des hôpitaux psychiatriques (dont il avait toutes les clés et où il était même hébergé[8]), et pouvait se fournir en enfants n’importe où et n’importe quand.

Savile, qui cumule aujourd’hui plus de 450 plaintes, a été introduit auprès du Prince Charles par Lord Mountbatten au début des années 70, soit une dizaine d’années après les premières plaintes d’abus sexuels contre Savile, en 1964.

Ensuite, Savile est carrément devenu un proche conseiller de Charles , donnant son avis sur la nomination d’un assistant, ou même sur l’organisation de son mariage. Au palais, Savile se comportait normalement, c’est-à-dire comme un chien en rut.

Certains considèrent aussi que l’émission débile de Savile, Jim’ll fix it (1975 – 1994), n’avait pour but que de faciliter l’accès du prédateur aux enfants.

Ajoutons, qu’en plus d’être pédophile, Savile se livrait à des pratiques nécrophiles [9] ainsi qu’à des pratiques sataniques , ce qui est décrit dans plusieurs témoignages de victimes. Ce n’est probablement pas pour rien que le corps d’une jeune femme a été retrouvé juste devant chez lui le matin du 5 février 1977. D’ailleurs, les liens d’amitié de Savile avec le tueur en série Peter Sutcliffe qui a avoué le meurtre, et leur proximité géographique avant que Sutcliffe ne soit envoyé dans l’un des hôpitaux du circuit de Savile – Broadmoor -, posent aussi question.

Le neveu de Savile, Guy Mardsen, a expliqué il y a quelques mois comment son oncle l’emmenait dans des partouzes avec des types puissants, et comment il lui demandait de trouver d’autres enfants plus jeunes pour amuser la clique.

L’affaire des enfants volés dans un orphelinat indien du Canada :

J’ai déjà abordé cette affaire dans un article consacré au génocide des Indiens du Canada, notamment en envoyant leurs enfants dans des orphelinats tenus par l’Église, de véritables mouroirs dans lesquels opéraient des réseaux pédophiles. Pour résumer, trois survivants de ces orphelinats ont déclaré avoir été témoins de l’enlèvement d’une dizaine d’enfants par la Reine d’Angleterre. Lors d’une visite royale en octobre 1964 dans l’un de ces orphelinats à Kamloops, en Colombie Britannique, on a présenté les enfants à la reine et au prince Philip qui l’accompagnait. Le premier de ces témoins est mort rapidement après avoir parlé, et le dernier survivant, William Combes, est mort en février 2011, avant d’avoir pu témoigner au procès qui a valu notamment une condamnation à 25 ans de prison pour le pape et la reine d’Angleterre. Au passage, le décès de Combes ressemble beaucoup à un assassinat, selon certains, comme Kevin Annett qui a enquêté sur le sujet.

L’école était tenue par l’Église catholique, et les enfants y étaient systématiquement torturés, certains étaient même tués, comme ce fut le cas dans une bonne partie de ces « residential schools ». Le jour de la visite royale, certains enfants ont eu le privilège de pique-niquer avec la reine et Philip, ainsi que quelques prêtres. Combes, qui avait 12 ans à l’époque, se souvient: « Je me rappelle que c’était bizarre, parce qu’on a tous du baiser les pieds de la reine, qui avait des chaussures blanches à lacets ». Après un moment, la reine a quitté le pique nique avec dix enfants de l’école, sept garçons et trois filles âgés de 6 à 14 ans, « et ces enfants ne sont jamais revenus », dit encore le témoin dans sa déposition officielle le 3 février 2010, « on n’a plus jamais entendu parler d’eux et on ne les a jamais revus, même quand nous étions plus âgés ».

La condamnation récente de la Reine d’Angleterre

– de même que du pape – par un tribunal canadien pour crimes contre l’humanité: On parle du massacre des indiens du Canada, envoyés dans des orphelinats tenus par l’Église qui étaient transformés en véritables bordels. On estime avoir totalement perdu la trace de 50.000 enfants, en plus de ceux dont on sait qu’ils y sont morts. Ce verdict est intervenu le 25 février 2013 après un mois de délibération par plus de trente jurés qui ont examiné 150 cas d’abus sexuels et maltraitances dans ces orphelinats. Benoît XVI a été condamné à 25 ans de prison, mais comme il a démissionné pile au bon moment et qu’il est âgé, il pourrait passer entre les mailles du filet. La reine d’Angleterre va-t-elle aussi démissionner, comme la Reine Beatrix qui vient de le faire, ou le roi des Belges Albert II qui a lui aussi le feu aux fesses avec des dossiers de pédocriminalité et s’apprête à faire de même ? Ces condamnations – ils ont tous pris 25 ans, et encore, ce n’est pas cher payé – sont le fruit d’une centaine d’années de combat des indiens du Canada pour faire reconnaître le massacre dont ils ont été victimes. La parole s’est libérée récemment, au cours des années 90, et des centaines de personnes se sont mobilisées pour accumuler des preuves de ces ignominies sans nom.

L’affaire château templier en 2001 :

L’affaire est très grave, et a été couverte principalement dans le but de faire chanter les coupables.

En 2001, dans le sud de la France, très probablement dans les Alpes Maritimes, et très probablement entre la mi-mai et la mi-août, la France a connu une affaire qui a fait jaser dans les services secrets, mais que le bon peuple ignore totalement, hélas. Chaque année, une grande cérémonie satanique est organisée dans un château templier près de Cagnes sur Mer, par et pour la famille royale anglaise. Le gratin sataniste anglais se devait d’y être présent, y compris de nombreux membres du MI5 et du MI6. Le programme, c’est des orgies, des tortures, des meurtres d’enfants et d’adultes en quantité. Pour cela, il fallait de nombreuses proies, qui étaient enfermée dans les sous-sols où avaient également lieu les rituels. Précisons que tout le monde était complètement défoncé, voire à moitié hypnotisé, et que des jeux de rôle mélangeaient encore les choses davantage.

Le truc, c’est qu’en 2001, de nombreuses victimes se sont échappées[10]. Ce qui a provoqué une véritable panique dans la campagne environnante et l’intervention de la gendarmerie française. Celle-ci a ensuite fait venir l’armée anglaise afin d’exfiltrer des membres de la famille royale, au moins William et Philip, en les cachant avec des sacs de pommes de terre qui les couvraient jusqu’à la taille[11]. De cette manière, ni les flics français ni les militaires anglais présents ne savaient qui avait été sorti discrètement du château et mis à l’arrière d’un van.

Tout aurait été pour le mieux si des services étrangers n’avaient pas mis la main sur des vidéos réalisées lors des rituels dans le château. La CIA et le Mossad ont ainsi leurs exemplaires, et il semble que des copies soient en vente un peu partout dans le monde.

Apparemment, plusieurs satanistes anglais sont sous le coup de chantage qui leur coûtent très cher depuis cette affaire.

[1] De fait, Allen a expliqué au procès qu’il avait versé entre 7 et 8.000£ à Leander et Adrian.

[2] Les enfants les plus difficiles rapportant davantage, Allen en prenait bien au-delà des capacités d’accueil de ses homes. Idem pour les placements en urgence. Selon la même logique financière – qu’on retrouve évidemment en France avec toutes ces associations privées qui se gavent sur le dos des enfants tout en conseillant aux tribunaux… de placer les enfants -, les enfants restaient la plupart du temps entre deux et trois ans dans les homes d’Allen.

[3] Son fils Thomas a même été voir un pédophile emprisonné dans cette affaire pour lui demander de ne pas balancer le réseau et qu’il interviendrait pour lui auprès de son père. Il était pédophile – ce que les policiers savaient parfaitement, pourtant sa victime préférée n’a pas été protégée, bien au contraire – et est mort du SIDA en 1993.

[4] C’est la reine Victoria qui a décidé d’envoyer son petit fils en Allemagne et qu’il deviendrait duc de Saxe Cobourg Gotha, la principauté allemande d’où venait son mari le prince Albert. À 16 ans il est devenu Carl Eduard, possédant 13 châteaux en Allemagne et en Autriche etc. Il s’est marié avec une fille du Kaiser et a combattu l’Angleterre durant la première guerre, si bien qu’il a perdu tous ses titres anglais en 1918.

[5] La prise de certaines drogues telles que la cocaïne, dont raffole toute la famille royale anglaise, peut déclencher une porphyrie latente ou empirer la maladie.

[6] Des enfants de la Casa Pia, cet orphelinat portugais qui servait à fournir des partouzes pédophiles en enfants, étaient embrigadés dans ce réseau.

[7] Ce qui a permis à l’un de ses assistants, Philip Lyon, de ne pas être inquiété avant 2003, quand il s’est fait pincer pour avoir téléchargé des images pédophiles.

[8] Savile avait son appartement à l’hôpital Stoke Mandeville et aussi à Broadmoor, pour lequel il avait lancé une collecte de fonds. Il se rendait seul à la morgue de l’hôpital, ce qui laisse désormais songeur. Il avait aussi toutes les clés de Broadmoor – hôpital psychiatrique -, où plusieurs viols ont été commis.

[9] Ce qui était d’autant plus facile pour lui qu’il avait accès aux morgues des hôpitaux précités, notamment.

[10] Actuellement, je ne sais pas si c’est l’une des victimes qui est parvenue à faire sortir les autres, ou si c’est un service étranger qui leur a permis de sortir, mais je penche pour la deuxième solution.

[11] Il paraît qu’on a appelé cette opération l’opération SPUDNIKS, du nom d’une marque de chips.