Aruj Barbarossa: Le pirate le plus célèbre des corsaires de Barbarie

Aruj Barbarossa, connu également en turc sous le nom d’Oruc Reis, est l’un des pirates les plus célèbres de l’histoire. Il vécut entre le XV e et le XVI e siècle et fut l’un des corsaires de Barbarie les plus connus. En tant qu’alliés des Ottomans, les cibles habituelles d’Aruj et de ses corsaires étaient les navires chrétiens et autres navires non islamiques qui naviguaient dans la Méditerranée occidentale.

Les corsaires de Barbarie étaient des pirates / corsaires opérant depuis des ports de la côte de Barbarie, c’est-à-dire la partie occidentale de l’Afrique du Nord, de Tripoli à l’est au Maroc à l’ouest. Pendant la vie d’Aruj, la côte de Barbarie faisait partie de l’empire ottoman. Aruj soumit Alger en 1517 aux Ottomans lorsqu’ils devinrent les dirigeants de cette région. En tant qu’alliés des Ottomans, les cibles habituelles d’Aruj et de ses corsaires étaient les navires chrétiens et autres navires non islamiques qui naviguaient dans la Méditerranée occidentale.

La vie d’Aruj Barbarossa

Aruj Barbarossa est né vers 1474 sur l’île grecque de Lesbos, qui a été enlevée aux Génois par les Ottomans en 1462. Le père de Yakup, Aruj, était peut-être un sipahi, un chevalier de cavalerie féodal. D’autres, cependant, ont émis l’hypothèse que Yakup était un janissaire de Vardar, une région de la Macédoine moderne. La mère d’Aruj, Katalina, était une chrétienne de la région, ainsi que la veuve d’un prêtre orthodoxe. Aruj avait un frère aîné appelé Ishak, ainsi que deux frères plus jeunes, Khizr (plus communément appelé Hayreddin) et Ilias.

Les quatre frères

Finalement, les quatre frères sont devenus marins. Les corsaires n’étaient pas les seuls pirates de la Méditerranée. Au cours d’une de leurs missions maritimes, les frères ont rencontré les Chevaliers de Saint-Jean, des pirates chrétiens opérant à partir de l’île de Rhodes. Au cours de la bataille navale qui s’ensuivit avec ces pirates chrétiens, l’un des frères d’Aruj, Ilias, fut tué au combat. Aruj lui-même a été capturé par les chevaliers et emprisonné sur leur île, où il a attendu d’être vendu comme esclave. Il a été suggéré qu’Aruj s’était échappé de captivité et s’était enfui en Égypte via l’Italie, ou avait servi d’esclave dans une galère jusqu’à ce qu’il soit racheté par un prince égyptien puis envoyé à Alexandrie.

Cela semble être le moment où Aruj et ses frères survivants se sont tournés vers la piraterie, afin de contrecarrer les actions des Chevaliers de Saint-Jean. On raconte que pendant qu’il se trouvait en Égypte, Aruj réussit à obtenir une audience avec le sultan mamelouk Al-Ashraf Qansuh al-Ghawri et reçut un navire de lui. Ce navire était équipé et Aruj a commencé à attaquer les navires chrétiens.

Baba Aruj et ses batailles

Entre temps, la Reconquista espagnole avait pris fin en 1492 et les nouveaux dirigeants chrétiens d’Espagne n’étaient pas enclins à traiter leurs sujets musulmans et juifs avec gentillesse. De nombreux juifs et musulmans ont décidé de fuir l’Espagne en Afrique du Nord.On a prétendu qu’Aruj était venu en aide à ces personnes et avait aidé un grand nombre d’entre elles à échapper aux mains des Espagnols. On dit que grâce à cette bonne action, Aruj devint connu comme Baba Aruj (Père Aruj). Certains disent que le nom Baba Aruj a été transformé par les Européens en Barbarossa, les deux mots semblant similaires.Alternativement, il a été avancé que le nom Barbarossa (italien pour «barbe rousse») avait été attribué à Aruj simplement en raison de la couleur de sa barbe.

Aruj, cependant, ne s’est pas contenté de sauver les réfugiés. En plus de maltraiter leurs sujets juifs et musulmans, les Espagnols s’étaient également étendus en Afrique du Nord après la Reconquista. Aruj est devenu un mercenaire et a été embauché par le chef du port algérien de Bougie pour reprendre cette ville.

Cette mission s’est toutefois soldée par un échec et Aruj a même perdu son bras gauche pendant le siège. Son bras a été amputé par des chirurgiens et remplacé par une prothèse en argent. Aruj assiégea à nouveau la ville, bien que cela aussi se soldât par un échec.

Malgré ces revers, Aruj maintient sa réputation et est engagé en 1516 par la ville d’Alger pour chasser les Espagnols. Cette fois, Aruj a réussi. Non seulement les Espagnols ont été chassés, mais son ancien dirigeant, Selim ben Tumi, a également été tué par le pirate. Aruj était à présent le souverain d’Alger et, un an plus tard, prêta serment d’allégeance aux Ottomans.

La domination d’Aruj ne durera pas longtemps, les Espagnols envoyant une armée se débarrasser de lui en 1518. Les Espagnols assiégés Aruj à Tlemcen, une ville proche d’Alger.Bien qu’ils soient largement surpassés en nombre par l’ennemi, Aruj et ses hommes ont apparemment pu tenir pendant 20 jours, avant d’être vaincus par l’espagnol supérieur en nombre. Aruj et son frère, Ishak, ont tous deux perdu la vie. Il est écrit que la tête coupée du premier a été jetée dans un pieu. Aruj a été remplacé par son dernier frère, Hayreddin, qui était un pirate redoutable.